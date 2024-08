Aproveitamento de dados para acelerar o crescimento: Revelando as 10 melhores ferramentas de análise de SaaS em 2024

A compreensão do desempenho de sua empresa se resume à análise de dados. Os números mostram claramente o desempenho do seu produto, quantas vendas foram feitas em um período específico e o dinheiro que você ganhou. 💰

Se você estiver administrando uma empresa de Software como Serviço (SaaS), é mais fácil controlar como as pessoas interagem com seu produto com o software de análise de SaaS. Essas ferramentas fazem o trabalho pesado, coletando e decodificando dados de vendas, marketing e feedback do cliente . Além disso, eles apresentam tudo isso em gráficos e relatórios bem organizados, o que facilita o acompanhamento do progresso.

Com tantas ferramentas disponíveis, selecionamos as 10 melhores ferramentas de análise de SaaS para ajudá-lo a tomar decisões inteligentes com base em seus dados. Vamos analisar seus prós, contras e preços para encontrar a melhor opção para sua empresa de SaaS! 🕵

O que você deve procurar nas ferramentas de análise de SaaS?

A escolha da ferramenta de análise de SaaS correta pode ajudá-lo a tomar decisões orientadas por dados. A ferramenta ideal deve atender a seus requisitos, recursos e orçamento específicos. Aqui estão vários aspectos importantes a serem considerados:

Facilidade de uso: Uma interface amigável e uma navegação intuitiva permitem que as partes interessadas acessem e interpretem os dados sem treinamento extensivo

Uma interface amigável e uma navegação intuitiva permitem que as partes interessadas acessem e interpretem os dados sem treinamento extensivo Personalização: Procure por SaaSque permitam a personalização do painel e relatórios flexíveis para que você possa adaptar as análises ao seu negócio

Procure por SaaSque permitam a personalização do painel e relatórios flexíveis para que você possa adaptar as análises ao seu negócio Escalabilidade: Uma ferramenta adequada deve ser flexível e escalonar de acordo com suas necessidades à medida que sua empresa de SaaS cresce

Uma ferramenta adequada deve ser flexível e escalonar de acordo com suas necessidades à medida que sua empresa de SaaS cresce Visualização de dados: A ferramenta deve oferecer recursos robustos deopções de visualização de dados como tabelas, gráficos e exibições interativas, para apresentar dados complexos em um formato compreensível

A ferramenta deve oferecer recursos robustos deopções de visualização de dados como tabelas, gráficos e exibições interativas, para apresentar dados complexos em um formato compreensível Integração de dados: Certifique-se de que a ferramenta possa se conectar e integrar dados de várias fontes, como bancos de dados, CRM ou plataformas de marketing

Certifique-se de que a ferramenta possa se conectar e integrar dados de várias fontes, como bancos de dados, CRM ou plataformas de marketing Colaboração: Procure recursos que facilitem a colaboração entre os membros da equipe e permitam o compartilhamento de relatórios e insights em toda a organização

As 10 melhores ferramentas de análise de SaaS para usar em 2024

O software ideal de análise de SaaS deve ser como um camaleão, adaptando-se sem esforço para se adequar ao seu SaaS requisitos de negócios . 🦎

Fizemos o trabalho braçal para encontrar as melhores soluções. Vamos ver o que as melhores ferramentas de análise de SaaS oferecem em relação a recursos, limitações e opções de preços.

1. ProfitWell

Via: ProfitWell O ProfitWell é uma ferramenta de análise que reúne todas as suas estatísticas de assinatura em um único local. Ela monitora a receita, o crescimento do usuário e outras métricas importantes de SaaS.

Seus recursos de análise e relatórios em tempo real mantêm você informado e fornecem KPIs personalizados para tomada de decisões inteligentes . Com dados precisos sobre o desempenho do produto, clientes, concorrentes e receita, você pode começar a fazer escolhas impactantes.

Os algoritmos do ProfitWell também ajudam a reduzir as taxas de rotatividade. Ao explorar dados reais do setor e tendências de mercado, ele o orienta na definição dos preços perfeitos para seus produtos e upgrades, melhorando a retenção de clientes. 🌬️

Melhores recursos do ProfitWell

Relatórios em tempo real

Auditorias de preços e retenção

Análise de ROI

Rastreamento de rotatividade

Aplicativo móvel disponível

Limitações do ProfitWell

O suporte de faturamento do PayPal não está disponível

Os dados podem nem sempre ser totalmente precisos

Preços do ProfitWell

ProfitWell Metrics: Gratuito para sempre

Gratuito para sempre Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e críticas do ProfitWell

G2: 4,9/5 (mais de 100 avaliações)

4,9/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 20 avaliações)

2. HockeyStack

Via: HockeyStack O HockeyStack aumenta a receita por meio de uma combinação poderosa de atribuição, análise de elevação e modelagem de mix de marketing. Ele reúne dados de seu site, CRM, plataformas de anúncios, automação de marketing, plataforma ABM e data warehouse.

Essa ferramenta estuda o comportamento do site e os eventos de conversão, transformando-os em um valioso conjunto de dados primários para análise. Por mapeamento de jornadas de clientes e atribuindo importância aos pontos de contato por meio de modelos multitoque, de toque único e de aprendizado de máquina, o HockeyStack apresenta uma imagem vívida dos caminhos que levam ao sucesso. 🥇

O software também permite que você crie modelos personalizados kPIs de marketing , relatórios e dashboards em sua interface. Defina e acompanhe metas de pipeline e receita ou segmente dados com base em produtos, preços, regiões ou personas para obter insights detalhados sobre o desempenho.

Melhores recursos do HockeyStack

Rastreamento unificado de dados

Limpeza automatizada de dados

Algoritmos de aprendizado de máquina

Análise granular

Rastreamento de KPIs e métricas

Limitações do HockeyStack

A configuração inicial pode ser demorada

A plataforma não fornece material educacional de integração

Preços do HockeyStack

Crescimento: US$ 1.399/mês

US$ 1.399/mês Personalizado: Entre em contato para saber o preço

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do HockeyStack

G2: 4,7/5 (mais de 30 avaliações)

4,7/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,9/5 (mais de 20 avaliações)

3. Google Analytics

Google Analytics via Suporte do Google Como o software de análise SaaS mais popular, o Google Analytics fornece acesso a quase todas as métricas necessárias para avaliar o desempenho do site. Ele abrange tanto as métricas de aquisição, como o tráfego do site, quanto os indicadores de engajamento comportamental, como a taxa de rejeição e as conversões.

Por meio de um painel de controle fácil de usar, o Google Analytics oferece um desdobramento dos dados demográficos dos visitantes do seu site, abrangendo sexo, idade, local e até mesmo os dispositivos que eles usam.

Essa ferramenta é uma mina de ouro para profissionais de marketing digital -ele ajuda a identificar os canais sociais mais impactantes ou campanhas de marketing que direcionam o tráfego para seu site. Esse insight orienta seu foco, direcionando a atenção para onde for mais necessário ou destacando os canais responsáveis pelo maior tráfego. 🚦

Melhores recursos do Google Analytics

Relatórios de tráfego

Rastreamento de conversões

Relatórios em tempo real

Insights sobre o fluxo de comportamento do usuário

Integra-se aos produtos do Google, como o AdWords e o Search Console

Limitações do Google Analytics

A extração de dados pode ser um pouco lenta

O atendimento automatizado ao cliente nem sempre é útil

Preços do Google Analytics

**Gratuito

Para empresas: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões sobre o Google Analytics

G2: 4,5/5 (mais de 6.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 6.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 7.000 avaliações)

4. Quantcast

Via: Quantcast Combinações do Quantcast IA e aprendizado de máquina com dados em tempo real para revelar o tráfego do seu site e obter insights sobre dados demográficos e psicográficos dos visitantes e outros dados relevantes de análise da Web.

A ferramenta extrai informações de mais de 100 milhões de fontes da Internet. Em seguida, ela as analisa e oferece aos usuários perspectivas precisas e atualizadas sobre o tráfego do site, a composição do público e as personas do comprador com base nas preferências de compra, comportamentos e localização. 📍

A Quantcast também informa sobre interesses de compras, preferências de mídia e ocupações de visitantes/clientes. Isso pode ajudá-lo a reunir informações mais detalhadas sobre dados sobre as preferências dos clientes .

Melhores recursos do Quantcast

Insights orientados por IA

Análise de dados em tempo real

Acesso a dados de mais de 100 milhões de fontes

Rastreamento de dados para aplicativos

Relatórios detalhados

Limitações do Quantcast

Os relatórios personalizados e os filtros de dados poderiam ser mais detalhados

A adição de mais opções de segmentação de dados poderia ser benéfica

Preços da Quantcast

Quantcast Measure: Gratuito

Gratuito Enterprise: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas da Quantcast

G2: 4,3/5 (mais de 10 avaliações)

4,3/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 20 avaliações)

5. Baremetrics

Via: Baremetria O Baremetrics é uma plataforma fácil de usar que permite analisar sua base de clientes e inspecionar métricas como LTV, MRR e outros índices do seu aplicativo SaaS. Você pode optar por mensalmente, semanalmente ou relatórios diários garantindo que você esteja sempre por dentro das informações.

O Baremetrics não para por aí - ele oferece dados sobre empresas semelhantes, proporcionando uma perspectiva mais ampla do seu desempenho.

Aproveite o Control Center para ter uma visão geral de alto nível de toda a sua empresa. Use os Smart Dashboards para supervisionar tudo, desde a receita recorrente até a rotatividade de clientes, ou use o recurso Forecasting da Baremetrics para fazer previsões e planejamento futuro. 🔮

A plataforma integra-se com os principais provedores de pagamento, como Square, PayPal e Shopify.

Melhores recursos da Baremetrics

API de análise para fácil integração

Previsão para previsões precisas

Segmentação de clientes

Centro de controle para uma visão geral de 360° dos negócios

Interface amigável ao usuário

Limitações do Baremetrics

A configuração das integrações pode demorar um pouco

Pode haver bugs ocasionais no sistema

Preços da Baremetrics

Depende da receita recorrente mensal e começa em US$ 108/mês

Avaliações e resenhas da Baremetrics

G2: 4,6/5 (mais de 60 avaliações)

4,6/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 3,3/5 (menos de 10 avaliações)

6. Kissmetrics

Via: Kissmetrics A Kissmetrics se destaca como uma ferramenta de análise baseada em pessoas, ajudando você a identificar, entender e impulsionar as métricas que dão suporte ao seu negócio de SaaS on-line. Sua análise de SaaS abrange toda a jornada do cliente, desde novas assinaturas até a receita mensal recorrente.

O software monitora cada visita ao seu site, mesmo antes de os visitantes se inscreverem. Essas informações fornecem uma visão de onde eles vieram, o que procuraram em seu site e o que os convenceu a se tornarem clientes. 🛒

Depois que os visitantes se tornam clientes, você pode segmentá-los com base em várias propriedades, como níveis de planos e dados demográficos. Você pode até mesmo dividir os pontos de dados e entender os padrões de uso e a eficácia do marketing.

Melhores recursos do Kissmetrics

Relatórios rápidos

Teste de fluxo de usuários

Automação de e-mail

Painéis simples de insight de dados

Rastreamento de funil

Limitações do Kissmetrics

Poderia ser mais intuitivo e fácil de usar

A adição de mais opções de painel poderia ser benéfica

Preços do Kissmetrics

Prata: US$ 199/mês

US$ 199/mês Ouro: US$ 499/mês

US$ 499/mês Platinum: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Pay-as-you-Go: 0.0025/event

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Kissmetrics

G2: 4,1/5 (mais de 100 avaliações)

4,1/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 10 avaliações)

7. ChartMogul

Via: ChartMogul O ChartMogul é uma prática plataforma de dados de assinatura que se vincula ao seu provedor de faturamento, fornecendo análise de SaaS em tempo real.

O aplicativo permite segmentar clientes com filtros sofisticados, oferecendo insights práticos sobre como suas principais métricas variam em diferentes regiões geográficas. A definição de metas mensais ou trimestrais ajuda a acompanhar sua trajetória de crescimento sem problemas. 📈

A mágica do ChartMogul está em seus relatórios automatizados de métricas vitais de SaaS, como receita recorrente mensal (MRR), rotatividade e LTV. Além disso, ele equipa sua equipe com ferramentas para processar seus dados de assinatura de forma eficaz.

Ao aproveitar as integrações diretas com a plataforma de faturamento, você pode acessar movimentos históricos e individuais de MRR. Esse processo envolve a fusão de entradas relevantes para criar um conjunto de dados limpo e coeso.

Melhores recursos do ChartMogul

Relatórios automatizados

Segmentação de clientes

Análises em tempo real

Ferramentas de auditoria e edição de dados

Aplicativo móvel disponível

Limitações do ChartMogul

Atualizações automatizadas para cobranças únicas não estão disponíveis

A integração da fonte de dados pode ser muito complexa

Preços do ChartMogul

Gratuito: Para fundadores de SaaS com menos de US$ 10.000 de MRR

Para fundadores de SaaS com menos de US$ 10.000 de MRR Escala: Depende da receita recorrente mensal

Depende da receita recorrente mensal Volume: Depende da receita recorrente mensal

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

ChartMogul avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 90 avaliações)

4,6/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 40 avaliações)

8. Ovo Louco

Via: Ovo maluco O Crazy Egg é uma ferramenta de análise de sites para empresas de SaaS . Por meio de seus recursos intuitivos, como scrollmaps, heatmaps e clickmaps, os profissionais de marketing obtêm insights práticos sobre os dados de desempenho de seus sites. Esses instantâneos visuais permitem uma compreensão mais profunda do comportamento do usuário.

A ferramenta oferece um recurso abrangente de comparação, permitindo que os usuários avaliem o desempenho de vários elementos, como tráfego de referência, campanhas e páginas de destino. Ela organiza os parâmetros da campanha, garantindo a análise de todas as fontes de tráfego em um local conveniente.

O recurso de detecção automática de erros identifica os visitantes que estão encontrando erros, destacando os problemas mais importantes que precisam ser corrigidos. Você pode então priorizar o que precisa de atenção imediata e adiar questões menos urgentes. ⚠️

Melhores recursos do Crazy Egg

Detecção automática de erros

Análise abrangente do tráfego

Instantâneos para saber mais sobre o comportamento do usuário

Comparação do desempenho do site

Relatórios detalhados

Limitações do Crazy Egg

Os filtros nos instantâneos são limitados à data e ao dispositivo

O atendimento ao cliente pode ser lento às vezes

Preços do Crazy Egg

Padrão: $49/mês

$49/mês Plus: $99/mês

$99/mês Enterprise: $249/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Crazy Egg avaliações e comentários

G2: 4,2/5 (mais de 100 avaliações)

4,2/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 80 avaliações)

9. Mixpanel

Via: Mixpanel O Mixpanel ajuda análise de marketing concentrando-se nas ações precisas que os usuários realizam em seu site. Essa plataforma analisa o comportamento do usuário, navegando pelo funil do seu site e pelo uso do produto. Ao comparar as ações reais dos usuários, ela otimiza os serviços de SaaS para melhor retenção de clientes .

Obtenha insights sobre a atividade do usuário em seu produto, seja examinando recursos específicos ou agrupando usuários por métricas de ativação e localização. **O rastreamento em tempo real dos eventos do usuário identifica as áreas que podem ser melhoradas. Uma vez identificadas, o Mixpanel cria um plano de aprimoramento e mede o impacto dessas mudanças no envolvimento e na retenção do usuário.

Você também pode identificar clientes altamente engajados e riscos potenciais de rotatividade o que lhe permite tomar medidas proativas para aumentar sua receita mensal recorrente. 📈

Melhores recursos do Mixpanel

Segmentação de usuários

Rastreamento de eventos do usuário

Análise de funil

Exploração sem SQL

Medição de crescimento e retenção

Limitações do Mixpanel

Os filtros de relatórios podem não ser confiáveis e apresentar atrasos ao salvar as alterações

A extração de dados da plataforma pode ser um pouco limitada

Preços do Mixpanel

Início: Gratuito

Gratuito Crescimento: US$ 20/mês

US$ 20/mês Empresa: US$ 833/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Mixpanel

G2: 4,6/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,6/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

10. Woopra

Via: Woopra A Woopra oferece soluções personalizadas para marketing de produtos equipes de marketing, vendas e suporte, oferecendo uma abrangente análise da jornada do cliente. 🧪

o People Profiles oferece um local centralizado para ações do usuário, como pagamentos no site, interação e envolvimento com e-mails. O Woopra abrange a atribuição de funil completo, otimização da integração monitoramento de tendências de recursos, acompanhamento do crescimento de assinaturas e análise de coorte.

Você pode analisar o comportamento do usuário em todos os pontos de contato, o que pode ajudar a criar melhores estratégias de aquisição, envolvimento e retenção. Reúna dados de diferentes áreas, como produto, marketing, vendas e suporte, e tome medidas com base em acionadores incorporados.

Melhores recursos do Woopra

Acompanhamento da atividade do usuário em tempo real

Automações e acionadores incorporados

Não linearanálise da jornada do cliente* Recursos de segmentação

Relatórios de análise de tendências

Limitações do Woopra

A interface do usuário pode não ser intuitiva e ser muito cansativa

Alguns usuários enfrentam bugs ocasionais na plataforma

Preços do Woopra

Core: Gratuito

Gratuito Pro: $999/mês

$999/mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Woopra avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 150 avaliações)

4,4/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 10 avaliações)

Outras ferramentas de negócios

As ferramentas analíticas de SaaS são inestimáveis para rastrear e entender o comportamento de seus clientes para tomar decisões informadas. Mas administrar empresas de SaaS exige mais do que lidar com dados.

É aí que o ClickUp entra em cena - é uma solução poderosa para planejar, rastrear e executar todas as suas operações comerciais em uma única plataforma! Vamos analisar como esse poderoso gerenciador de projetos pode levar seus processos de negócios para o próximo nível ! ⚡

Use mais de 15 visualizações de projeto, colabore em documentos e acompanhe processos de negócios em painéis com o ClickUp

Se você está procurando uma ferramenta fácil de usar para ajudá-lo a acompanhar seus processos do início ao fim, o ClickUp é a melhor opção solução de gerenciamento de negócios ! Com seus inúmeros recursos de colaboração, visualizações de projetos e milhares de integrações, gerenciar operações é muito fácil. 🍰

Gerencie suas tarefas usando visualizações como Listas, gráficos de Gantt e Quadros na configuração personalizável do ClickUp. Mantenha o controle de suas metas e dependências de tarefas por meio do Visualização do calendário e acompanhe o progresso da tarefa na visualização Timeline.

Melhore o trabalho em equipe atribuindo tarefas a vários membros da equipe e iniciando discussões por meio de tópicos de comentários. Em seguida, você pode converter comentários em tarefas acionáveis e compartilhar gravações de tela para comunicar o que precisa ser feito.

Use o ClickUp Docs para criar uma central de dados colaborativa

O Documentos do ClickUp ajuda você a documentar e vincular seus processos de negócios. Você pode compartilhar arquivos dentro de bate-papos em tempo real e receba notificações sobre quaisquer alterações ou atualizações feitas por sua equipe.

Use Painéis do ClickUp para visualizar indicadores vitais do projeto em um só lugar. Você pode personalizar seu painel com Cards, rastrear o tempo tarefas e sprints, e observe todos os processos como um falcão. 🦅

Integre o ClickUp com mais de 200 ferramentas, como Slack, Figma e vários aplicativos de armazenamento em nuvem. Além disso, por meio do Zapier, você pode linkar o ClickUp com software de análise SaaS, como Google Analytics, Mixpanel e Profitwell, para um fluxo de trabalho mais simplificado.

Melhores recursos do ClickUp

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 8.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

Simplifique, organize e execute operações comerciais com o ClickUp

Maximize o crescimento de seus negócios compreendendo o que incentiva os clientes a permanecer e o que os leva a sair usando as 10 melhores ferramentas de análise de SaaS. Aprofunde-se nos insights de tráfego de seu site, compare-o com os concorrentes e aprimore suas estratégias.

Para uma solução abrangente de gerenciamento de negócios, experimente o ClickUp gratuitamente ! Liberte seu poderosas ferramentas de gerenciamento de projetos e modelos de planos de negócios para agilizar as operações e estimular o crescimento! 📈