As 10 melhores alternativas de Homeworkify para estudantes em 2024

Está estressado com a montanha de deveres de casa que se acumula? Nós sentimos sua dor.

A dificuldade é real quando se trata de lidar com tarefas complicadas. É aí que as ferramentas de IA, como o Homeworkify, entram em ação.

Não importa se você está no ensino médio ou na graduação em engenharia, o Homeworkify pode ajudá-lo a entregar essas tarefas desafiadoras dentro do prazo. ⏰

Para alguns usuários, no entanto, o Homeworkify falha quando se trata de assuntos STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) para uma precisão completa. Felizmente, há muitas outras opções.

Enquanto você se ocupava com a tarefa de casa, pesquisamos as 10 principais alternativas ao Homeworkify.

Vamos dar uma olhada!

O que você deve procurar nas alternativas ao Homeworkify?

Antes de escolher uma alternativa ao Homeworkify, defina suas metas em relação às matérias que deseja focar, aos recursos acadêmicos que gostaria de acessar e às ferramentas que melhor se adaptam ao seu estilo de aprendizagem. É igualmente importante considerar como a plataforma escolhida avalia a integridade acadêmica.

Aqui está um resumo dos principais pontos que você precisa ter em mente:

Padrões educacionais: Certifique-se de que a plataforma esteja alinhada com os padrões educacionais exigidos e cumpra todas as regulamentações aplicáveis

Interface simples e fácil de usar: Quer uma experiência de usuário mais tranquila? Escolha uma plataforma que seja intuitiva e fácil de navegar

Integração com as ferramentas existentes: Uma plataforma que se integre à sua pilha de ferramentas existentes, como o sistema de gerenciamento de aprendizagem (LMS) e as ferramentas de produtividade favoritas, é uma escolha melhor do que uma que não ofereça suporte a essas integrações.

Preços e avaliações: Escolha uma alternativa que seja acessível (sem taxas ocultas) e que tenha várias avaliações positivas de uma ampla gama de usuários 💰

Recursos de colaboração: É útil trabalhar com uma plataforma que lhe permita colaborar com outros alunos e equipes por meio de ferramentas como documentos compartilhados, fóruns de discussão e rastreadores de progresso

Compatibilidade: Se você trabalha com vários dispositivos, inscreva-se em uma plataforma que seja compatível com smartphones, tablets e com seu sistema operacional e navegador preferidos

Segurança: Selecione uma alternativa com recursos de segurança robustos, especialmente se estiver compartilhando informações confidenciais na plataforma 🛟

As 10 melhores alternativas de Homeworkify para usar em 2024

Embora a Homeworkify seja um bom provedor de soluções de lição de casa, várias outras alternativas para a Homeworkify podem fornecer serviços semelhantes com benefícios adicionais, como exercícios práticos, explicações detalhadas, soluções passo a passo, aluguel de livros didáticos físicos, tutoria on-line, aprendizado interativo, preparação para testes e suporte acadêmico robusto.

Aqui está uma lista das 10 principais alternativas ao Homeworkify.

1. Chegg

via chegg.com A Chegg é uma plataforma educacional on-line popular que oferece serviços que vão desde soluções de lição de casa até aluguel de livros didáticos. Ela também conta com uma grande biblioteca de recursos on-line e serviços de tutoria on-line. Ela também oferece Ferramentas de IA para redação assistência, um portal de busca de empregos e estágios e auxílios para preparação para exames.

O Chegg é uma alternativa ao Homeworkify disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, para soluções de lições de casa, explicações detalhadas de conceitos complexos e sessões individuais. Portanto, ele funciona para pessoas noturnas e madrugadoras que desejam uma experiência de aprendizado interativa. Seus principais recursos incluem uma interface fácil de usar e uma boa relação custo-benefício.

Melhores recursos do Chegg

Alugue livros didáticos e outros recursos em vez de comprá-los

Acesse uma extensa biblioteca de recursos, como guias de estudo, guias de solução passo a passo, serviços de perguntas e respostas e outros materiais de aprendizagem

Conclua tarefas e adquira conhecimento em uma ampla variedade de assuntos, em todos os níveis de especialização, por meio de sessões individuais com especialistas

Prepare-se para exames competitivos, como SAT, ACT e GRE, com material de estudo personalizado e testes e questionários práticos

Venda seus livros didáticos usados

Limitações da Chegg

Embora a maioria dos recursos esteja disponível gratuitamente por um curto período, você precisará pagar por eles eventualmente

Há um suprimento limitado de livros didáticos físicos e on-line, que nem sempre são as versões mais recentes

Preços da Chegg

Chegg Study: US$ 14,95/mês

US$ 14,95/mês Pacote de Estudos Chegg: $19,95/mês

$19,95/mês Chegg Math Solver: $9,95/mês

$9,95/mês Chegg Writing: $9,95/mês

Comentários e avaliações Chegg

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

2. Cérebro

via brainly.com O Brainly é uma plataforma de aprendizado colaborativo que se baseia em uma rede ponto a ponto para soluções de lições de casa e tutoriais on-line. Por ser essencialmente uma plataforma de compartilhamento de conhecimento, os alunos podem se conectar e apoiar uns aos outros em sua jornada educacional.

O modelo exclusivo da Brainly, voltado para a comunidade, permite que os usuários respondam a perguntas acadêmicas postadas por outros usuários. As respostas são monitoradas por professores e outros especialistas no assunto quanto ao conteúdo, à qualidade e à precisão.

A plataforma abrange disciplinas escolares tradicionais, como matemática, ciências e história, bem como disciplinas de nível universitário e universitário, incluindo medicina, direito e engenharia.

Além de um formato on-line de perguntas e respostas para aprendizado, a plataforma também oferece materiais como guias de estudo.

Melhores recursos do Brainly

Interaja com outros alunos para obter opiniões diversas e respostas detalhadas sobre uma ampla variedade de assuntos

Ganhe pontos de recompensa e distintivos por sua participação e contribuição

Veja as avaliações de usuários e especialistas sobre respostas e soluções

Aprenda em um idioma de sua escolha

Acessar a ferramenta on-line em vários dispositivos, como smartphones e tablets

Limitações do Brainly

A precisão e a qualidade das respostas podem ser uma preocupação, pois os usuários podem fornecer informações enganosas e incompletas

O menor número de participantes em determinados assuntos acadêmicos pode distorcer a qualidade das respostas

A natureza subjetiva das respostas pode gerar confusão

Preços do Brainly

**Gratuito

Brainly Plus: Preços personalizados

Preços personalizados Brainly Tutor: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Brainly

G2: 4/5 (mais de 10 avaliações)

4/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4,7/5 (25+ avaliações)

3. Academia Khan

via khanacademy.org A Khan Academy é uma plataforma de aprendizado on-line sem fins lucrativos que tem como objetivo oferecer educação gratuita de nível internacional para alunos e professores em todo o mundo. Você pode encontrar cursos on-line, materiais de estudo e vídeos instrutivos sobre vários assuntos, como história, economia, matemática, programação de computadores, etc.

Essa plataforma de aprendizagem on-line tem uma abordagem de aprendizagem adaptativa e personalizada que permite que você aprenda em seu próprio ritmo. Ao mesmo tempo, a plataforma monitora as necessidades dos usuários para personalizar o conteúdo e acompanhar o progresso para um aprendizado eficiente.

A Khan Academy também atende a professores e educadores, oferecendo-lhes ferramentas e recursos para aprimorar sua experiência de ensino. A Khan Academy também fornece um guia alimentado por IA para aprendizado em ritmo próprio, o Khanmigo, que atua como um tutor para os alunos e um assistente para os professores.

Os melhores recursos da Khan Academy

Acesse recursos educacionais e materiais de cursos de universidades e institutos de prestígio

Acompanhe suas tarefas e lições

Aprenda em seu próprio ritmo por meio de serviços gratuitos

Aprenda em seu idioma preferido

Prepare-se para testes padronizados, como SAT, LSAT, MCAT e outros, com a ajuda de recursos especializados

Aprenda por meio de gamificação. Ganhe distintivos e pontos por consistência e aprimoramento

Limitações da Khan Academy

Cobertura limitada de assuntos de nicho

Não há interações ao vivo e individuais com especialistas e professores

Não há suporte para aprendizado off-line

Os alunos precisam ter conhecimentos de tecnologia para operar a plataforma

Preços da Khan Academy

**Gratuito

Avaliações e resenhas da Khan Academy

G2 : 4.5/5 (mais de 170 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 170 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 25 avaliações)

4. Louco por estudo

via crazyforstudy.com O Crazy for Study se descreve como um mecanismo de busca educacional confiável. A plataforma de aprendizado on-line oferece assistência com soluções de lição de casa, conclusão de tarefas e perguntas sobre livros didáticos.

Além da vasta biblioteca de materiais de estudo, você também pode acessar guias de estudo e entrar em contato com especialistas para obter soluções sobre vários assuntos. O Crazy for Study hospeda mais de 50 milhões de soluções para questões de lição de casa em sua interface amigável.

Você também pode obter explicações passo a passo e guias de solução para questões complexas de livros didáticos, com curadoria de especialistas no assunto.

Melhores recursos do Crazy for Study

Obtenha soluções para trabalhos universitários exclusivos

Entre em contato com especialistas com doutorado em seu assunto para obter soluções de tarefas que atendam aos padrões dos institutos educacionais

Solicite ajuda para soluções de deveres de casa 24 horas por dia, 7 dias por semana

Crazy for study limitations

Não há soluções off-line, como serviços de aluguel de livros didáticos

A precisão e a profundidade das soluções são uma preocupação

As soluções não são fornecidas instantaneamente aos usuários

Preços loucos para estudo

Gratuito

Plano mensal : $14

: $14 Plano trimestral : $29.85

: $29.85 Plano anual: US$ 78

Crazy for study ratings and reviews

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

5. Pesquisa

via studypool.com O Studypool é uma plataforma de aprendizado on-line baseada no formato clássico de perguntas e respostas, mas que também possui uma extensa biblioteca on-line. É uma das ferramentas de estudo que oferece recursos de aprendizagem por vídeo, bate-papo e outras ferramentas interativas para aprimorar a jornada de aprendizagem do usuário.

Veja como funciona: Você pode postar sua tarefa ou pergunta de lição de casa no site e receber propostas de professores qualificados dispostos a ajudar. Isso significa que você pode selecionar os professores adequados e determinar o preço que deseja pagar por cada tarefa resolvida.

Além do Homework Q&A, essa valiosa ferramenta auxilia os alunos com aulas em vídeo, aulas presenciais, um banco de notas, guias de livros e bolsas de estudo.

Ela abrange vários tópicos, desde matemática básica e ciências até programação, ciência de foguetes, ciências humanas e redação criativa. Os tutores da plataforma também têm níveis variados de especialização e incluem professores, professores universitários e detentores de doutorado.

Melhores recursos do Studypool

Acesse mais de 30 milhões de documentos de estudo para ajudar com suas tarefas e deveres de casa

Obtenha conhecimento em vários assuntos de nicho, como geologia, cálculo e design de sites, entre outros

Prepare-se para testes padronizados competitivos, como os SATs

Interaja com especialistas no assunto em sessões de vídeo individuais

Limitações do Studypool

Não há serviços de aluguel off-line

As soluções levam muito tempo para serem entregues

Não há suporte multilíngue

Preços da Studypool (assinatura do Notebank)

Plano mensal : $19.95

: $19.95 Plano trimestral : $29.85

: $29.85 Plano anual: $59.40

Avaliações e resenhas do Studypool

G2: 4.2/5 (mais de 20 avaliações)

6. Quizlet

via quizlet.com O Quizlet, uma plataforma de aprendizado on-line com inteligência artificial, oferece ferramentas que criam e compartilham flashcards digitais. Os alunos podem usar as ferramentas para converter seus notas em flashcards personalizados, testes práticos e questionários.

A plataforma também conta com um chatbot com tutor de IA que interage com os usuários em tempo real para ajudá-los a se preparar para testes e concluir tarefas acadêmicas. Esses tutores de IA também podem criar testes práticos para avaliar o domínio de um assunto pelos alunos.

O Quizlet é uma plataforma relativamente nova e ainda está expandindo seus serviços. Vários recursos interessantes estão sendo desenvolvidos, incluindo um rastreador de pontuação de memória, uma ferramenta para superar o bloqueio do escritor e um flashcard musical.

Melhores recursos do Quizlet

Soluções instantâneas

Acompanhamento do progresso

Interface de usuário intuitiva e navegável que facilita a vida dos iniciantes

Os flashcards facilitam a memorização

Limitações do Quizlet

A ausência de tutoria ao vivo pode ser um obstáculo para os alunos que buscam um toque pessoal

As soluções baseadas em IA geralmente carecem de profundidade e podem ser imprecisas

Não há suporte multilíngue

Preços do Quizlet

Teste gratuito de 7 dias

Quizlet Plus: US$ 35,99/ano por usuário

Avaliações e resenhas do Quizlet

G2: 4,5/5 (mais de 280 avaliações)

4,5/5 (mais de 280 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 120 avaliações)

7. Quizplus

via quizplus.com O Quizplus é um auxiliar de lição de casa que também pode ajudar os alunos na preparação para testes. O Quizplus tem uma variedade de recursos e ferramentas, como testes práticos, flashcards, assistência com a lição de casa e guias passo a passo.

Você pode escolher entre vários testes interativos disponíveis em diversas matérias para melhorar sua preparação para a prova. Você também pode usar flashcards para memorizar tópicos importantes.

Se você se inscrever na plataforma, ganhará créditos que poderão ser usados para fazer compras no aplicativo, como soluções para testes, flashcards, soluções detalhadas, pesquisas de OCR e pesquisas de IA.

Melhores recursos do Quizplus

Use os recursos de pesquisa de IA e de imagem (OCR) para procurar respostas em documentos digitalizados em papel, arquivos PDF ou imagens

Acesse material de estudo personalizado com base em seu curso, instituto educacional ou universidade

Aprimore seu aprendizado com novos testes publicados regularmente

Limitações do Quizplus

Ausência de tutores on-line para interações presenciais ao vivo

Falta de compreensão mais profunda, pois o material do curso é limitado e na forma de questionários

Como são fornecidas apenas soluções de livros didáticos, não é possível responder a perguntas exclusivas

Preços do Quizplus

uS$ 40/mês

Avaliações e resenhas do Quizplus

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

8. Ajuda Acadêmica

via academichelp.net A AcademicHelp é uma plataforma de análise de serviços educacionais que analisa várias plataformas e ferramentas de aprendizagem on-line e de assistência com a lição de casa. Professores e uma equipe interna de usuários especializados fornecem feedback detalhado sobre vários fornecedores de soluções de lição de casa, e suas opiniões são coletadas no AcademicHelp.

Ela abrange vários tipos de plataformas, inclusive aquelas que oferecem redação de ensaios, redação de IA e redação de dissertações, além de sites de aprendizado de programação e verificadores de plágio.

Os usuários podem procurar uma plataforma no AcademicHelp e depois decidir o que funciona melhor para eles.

Melhores recursos do AcademicHelp

Leia as avaliações publicadas por usuários em outros sites populares e sites de redes sociais

Acesse a pontuação da A*Help que analisa um produto de tecnologia educacional de ponta a ponta, desde os processos de pedidos, preços e sistemas de pagamento até os descontos oferecidos

Use o quadro de mensagens de perguntas e respostas para fazer perguntas específicas aos especialistas da empresa

Limitações do AcademicHelp

Interface de usuário confusa que torna tedioso o acesso às informações

Suporte limitado para alunos e professores de ESL (inglês como segundo idioma)

A falta de bate-papos e interações em tempo real com especialistas pode desestimular os alunos a acessar a plataforma

Preços da AcademicHelp

Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas do AcademicHelp

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

9. Símbolo

via symbolab.com O Symbolab é um provedor de soluções matemáticas on-line repleto de guias de solução para todos os tipos de problemas matemáticos. As soluções vêm em forma de texto ou guias de vídeo e são muito úteis para professores e alunos do mundo todo.

Esse popular aplicativo educacional também funciona como um serviço de assistência para professores que buscam aprimorar a experiência em sala de aula para seus alunos. Os professores podem usá-lo para criar questionários e testes personalizados.

Os alunos podem fazer o download de uma "folha de dicas" para resolver problemas de matemática particularmente complicados, sejam eles gráficos, álgebra, geometria ou problemas com palavras.

melhores recursos do #### Symbolab

Navegue facilmente pela plataforma com uma interface de usuário simples

Obter soluções passo a passo

Acesse ferramentas como calculadoras para frações, equações de log, derivadas parciais e números complexos, bem como para finanças pessoais, medidas culinárias e conversores de data e hora, entre outros

Acesse ferramentas visuais se você tiver dificuldades com conceitos matemáticos complexos

Experimente o suporte multilíngue

Limitações do Symbolab

Facilita que os alunos simplesmente copiem a resposta sem entender como chegar à solução

A versão gratuita tem muitos anúncios

Preços do Symbolab

**Gratuito

Plano semanal: $2,49

$2,49 Plano mensal :$6,99

:$6,99 Plano anual:$29,99

Symbolab ratings and reviews

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

10. Herói do curso

via coursehero.com O Course Hero é uma alternativa ao Homeworkify baseada em contribuições, com mais de 30 milhões de materiais e recursos de estudo. Ele oferece guias de estudo, soluções de lição de casa e soluções de livros didáticos, notas vídeos e explicações sobre diversos assuntos.

A plataforma oferece recursos de aprendizagem sobre economia, psicologia, matemática e contabilidade. Os alunos universitários também podem se beneficiar das orientações de especialistas e das sessões individuais disponíveis na plataforma.

Melhores recursos do Course Hero

Acesse o material de estudo de programas e faculdades de prestígio nos EUA, Reino Unido e Europa, como a Universidade de Harvard, Universidade de Cambridge, Universidade de Notre Dame, etc.

Explorar os recursos de uma grande biblioteca de conteúdo que apresenta formatos de conteúdo interativo

Use o painel de atividades para ter uma visão clara de todos os recursos utilizados

Limitações do Course Hero

Não há suporte multilíngue

Acesso limitado, pois alguns recursos são pagos, o que pode ser muito caro para os alunos

Falta de recursos de controle de progresso

Preços do Course Hero

**Gratuito

Plano de assinatura: A partir de US$ 39,95/mês

Avaliações e resenhas do Course Hero

G2: 3,4/5 (mais de 35 avaliações)

3,4/5 (mais de 35 avaliações) Capterra: 3,7/5 (mais de 10 avaliações)

Outras ferramentas de IA

A Homeworkify e suas alternativas tornaram o aprendizado mais fácil para os alunos em todas as regiões geográficas e idiomas. No entanto, uma solução de assistência à lição de casa não é uma solução milagrosa. Combiná-la com uma gerenciamento de projetos voltado para o aluno pode ajudá-lo a recuperar o controle sobre o caos da vida estudantil.

Com esse objetivo, ClickUp é uma excelente opção.

Ele pode ajudá-lo a organizar e gerenciar suas cargas de trabalho acadêmicas, agendar aulas e reuniões com professores e acompanhar os cronogramas de projetos e trabalhos, para citar algumas coisas que podem salvar sua vida.

As ferramentas disponíveis no ClickUp também ajudam em tarefas como fazer anotações , colaboração com outros alunos em projetos e gerenciando o progresso de projetos em grupo.

Ferramentas ClickUp para alunos

A colaboração e o gerenciamento de tarefas são muito fáceis quando você usa o Ferramentas do ClickUp para alunos . Embora essas ferramentas não ofereçam respostas a perguntas de lição de casa ou ajudem diretamente na preparação para exames, elas o ajudarão a gerenciar melhor o tempo e os recursos ao longo de sua jornada acadêmica.

Por exemplo, o ClickUp pode ajudá-lo a gerenciar seus trabalhos de curso e aulas em um único lugar.

Você pode usar o Quadro Kanban no ClickUp para planejar sua agenda, acompanhar suas tarefas e organizá-las de acordo com seus prazos. Você também pode sincronizar tarefas com seu calendário.

Se fizer parte de um projeto em grupo, você pode atribuir tarefas aos membros da equipe e use Bate-papo do ClickUp para se comunicar.

Além dos recursos regulares de gerenciamento de projetos, você pode usar o ClickUp AI para transformar a maneira como gerencia anotações e lições. Conclua tarefas longas, tediosas e repetitivas em minutos: O ClickUp AI pode ajudá-lo a resumir suas anotações, priorizar tarefas e consolidar lições importantes em pequenos trechos.

A composição de redações convincentes e esboços de tarefas se torna mais fácil - o assistente de IA é uma excelente caixa de ressonância para ideias!

Explore o ClickUp para gerenciar seus trabalhos de curso sem esforço

Modelos ClickUp para alunos

Há modelos com os quais você pode trabalhar para ficar à frente de sua programação, colaborar de forma eficiente com os membros de sua equipe em tempo real e acompanhar seu progresso acadêmico. Aqui estão alguns dos mais úteis Modelos do ClickUp para alunos :

Modelo de Notas Cornell do ClickUp Modelo de Notas Cornell do ClickUp ajuda a organizar melhor suas anotações para que você possa usá-las para estudar mais tarde. Você pode destacar pontos-chave e separá-los em diferentes categorias.

Organize melhor suas anotações com o modelo de notas Cornell do ClickUp

Modelo de atribuições de classe do ClickUp

Planeje, organize e programe suas aulas usando este modelo de atribuição. Esse modelo também o ajudará a gerenciar seus recursos acadêmicos, incluindo anotações, tarefas e projetos para cada aula em um único lugar.

Use o Modelo de Atribuição de Aulas do ClickUp para agendar aulas facilmente

Melhores recursos do ClickUp

Mantenha todos os membros da equipe atualizados sobre o andamento do projeto com oDashboards visuais do ClickUp* Crie resumos e anotações rapidamente usando IA

Use modelos para fazer gerenciamento de aulas, agendamento, colaboração com outros alunos e acompanhamento de metas e cronogramas de forma fácil e conveniente

Integração com ferramentas de terceiros, como e-mails e calendários, para manter o cronograma e colaborar estreitamente com os colegas

Armazene seus cursos em uma única plataforma, em vez de alternar entre aplicativos

Limitações do ClickUp

Modelos limitados para ajudar nos projetos de gerenciamento de cursos

Falta de suporte multilíngue

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Avaliações do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (3900+ avaliações)

ClickUp como seu parceiro de gerenciamento de curso e lição de casa

Como estudante, estudar - e não fazer malabarismos com ferramentas e trabalhos do curso - é o melhor uso de seu tempo. Plataformas como o Homeworkify e suas alternativas são excelentes para ajudá-lo a gerenciar os deveres de casa e criar cronogramas de estudo personalizados.

Mas se você precisa de uma ferramenta que agilize seu dia, domine o caos dos trabalhos de casa e mantenha você concentrado e no caminho certo para atingir suas metas acadêmicas, não precisa procurar mais, basta usar o ClickUp. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e navegue por todo o seu programa, não apenas pela lição de casa!