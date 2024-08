10 melhores alternativas para o Instapage em 2024 (avaliações e preços)

O uso de um construtor de landing pages ajuda você a criar landing pages bonitas e de alta conversão em minutos, com pouco conhecimento técnico. Isso é uma bênção para muitos profissionais de marketing e proprietários de pequenas empresas.

Para muitos, o Instapage é a primeira opção para criar páginas de destino perfeitas.

No entanto, ele oferece opções limitadas de comércio eletrônico, restringindo sua adequação para aqueles que desejam vender on-line. Ele também tem modelos de página de destino limitados, o que restringe muito a flexibilidade do design.

Felizmente, o Instapage não é o único construtor de landing pages que existe. Se quiser descobrir as melhores alternativas ao Instapage que oferecem um melhor equilíbrio entre recursos e preços, você está no lugar certo.

Vamos orientá-lo nas 10 principais alternativas ao Instapage, cada uma delas projetada para elevar sua presença on-line.

O que você deve procurar nas alternativas ao Instapage?

Antes de nos aprofundarmos na lista, aqui vai uma dica rápida. A escolha de uma alternativa ao Instapage fica muito mais fácil quando você sabe exatamente o que procurar. Tenha em mente os seguintes fatores ao avaliar suas opções:

Preços: Compare os planos de preços e garanta que a alternativa se encaixe em seu orçamento e ofereça os recursos de que sua empresa precisa. Evite gastos desnecessários com recursos chamativos que você não usará

Uma seleção diversificada de modelos projetados profissionalmenteeconomizar tempo e o ajudará a criar páginas de destino visualmente atraentes

Uma seleção diversificada de modelos projetados profissionalmenteeconomizar tempo e o ajudará a criar páginas de destino visualmente atraentes Recursos e funcionalidade: Procure uma plataforma com alta qualidade modelos de redação de conteúdo, modelos de mapa do site, recursos robustos de teste A/B, um construtor do tipo arrastar e soltar e integrações perfeitas com seu site preferido ferramentas de inbound marketing *Recursos de colaboração: Se estiver trabalhando com uma equipe, escolha uma alternativa ao Instapage que permita fácil colaboração e edição de landing pages

Com um número cada vez maior de usuários que acessam sites usando dispositivos móveis (56.1% em dezembro de 2024), as páginas de destino criadas devem ser responsivas a dispositivos móveis

Com um número cada vez maior de usuários que acessam sites usando dispositivos móveis (56.1% em dezembro de 2024), as páginas de destino criadas devem ser responsivas a dispositivos móveis Opções de personalização: Certifique-se de que a plataforma escolhida ofereça personalização suficiente para capturar a personalidade de sua marca em suas páginas de destino

Certifique-se de que a plataforma escolhida ofereça personalização suficiente para capturar a personalidade de sua marca em suas páginas de destino Análise de desempenho: Procure por análises eferramentas de relatórios como rastreamento de conversões e mapas de calor para ajudá-lo a reduzir as taxas de rejeição, melhorar o envolvimento e aumentar as vendas

As 10 melhores alternativas ao Instapage para usar em 2024

Agora que você tem um mapa mental para escolher a alternativa certa para o Instapage, aqui está uma lista das 10 melhores opções no mercado atual.

1. Unbounce

via Unbounce O Unbounce é um construtor de páginas de destino conhecido por sua facilidade de uso. Sua interface de arrastar e soltar elimina a necessidade de habilidades de codificação ao criar uma página de destino que atraia e converta visitantes.

Você pode escolher entre o Classic Builder e o Smart Builder para criar uma página de destino. Todos os planos da Unbounce oferecem acesso a ambos. Enquanto o Classic Builder oferece a experiência original de arrastar e soltar com codificação e personalização avançadas, o Smart Builder usa IA para acelerar a criação da página de destino com recomendações orientadas por dados.

Para usuários do WordPress, o plug-in Unbounce WP ajuda a publicar páginas de destino personalizadas diretamente no seu site WordPress.

O Unbounce é conhecido por seu recurso Smart Traffic, que aumenta as taxas de conversão e reduz o custo por aquisição com a otimização baseada em IA.

Melhores recursos do Unbounce

Escolha entre mais de 100 modelos de página de destino de arrastar e soltar com testes A/B

Use pop-ups compatíveis com dispositivos móveis e barras adesivas para CTAs persistentes durante a rolagem

Conecte-se com ferramentas de terceiros, como o Google Analytics

Garanta a segurança de sua conta e das páginas de destino com recursos de segurança incorporados

Personalize fundos de vídeo, caixas de luz, formulários fáceis de geração de leads e mensagens de agradecimento

Limitações do Unbounce

Criar páginas de destino ideais para dispositivos móveis é um desafio

Preços da Unbounce

Lançamento : uS$ 99/mês

: uS$ 99/mês Optimize : $145/mês

: $145/mês Accelerate : $240/mês

: $240/mês Concierge: a partir de US$ 625/mês

Avaliações e resenhas da Unbounce

G2: 4,4/5 (mais de 350 avaliações)

4,4/5 (mais de 350 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 250 avaliações)

2. Landingi

via Landingi Com o Landingi, qualquer pessoa pode criar sites funcionais e visualmente atraentes sem codificação. Para simplificar o processo de design, a plataforma oferece um construtor intuitivo de arrastar e soltar, juntamente com uma biblioteca de mais de 200 modelos personalizáveis.

Para dar um toque personalizado, a Landingi oferece seções inteligentes e a flexibilidade da integração HTML/CSS personalizada. Você pode aumentar o apelo visual incorporando perfeitamente imagens e ícones gratuitos aos seus designs.

Com o recurso de duplicação com um clique, você pode replicar facilmente as páginas de destino, mantendo o design e modificando o conteúdo, por exemplo, ao criar versões traduzidas. Ele também permite que você agrupe as páginas de destino com eficiência com base em categorias ou campanhas específicas.

Você pode otimizar ainda mais o desempenho do seu site com os recursos de teste A/B incorporados.

Por fim, o Landingi se integra perfeitamente a várias plataformas de marketing por e-mail, CRM, comércio eletrônico, análise e mídia social, inclusive Hubspot, Salesforce, ActiveCampaign, Google Analytics e PayPal, para aliviar suas dores de cabeça de marketing.

Melhores recursos do Landingi

Acesse mais de 300 modelos de páginas de destino personalizadas e de alta conversão

Personalize as páginas de destino com conteúdo dinâmico para um envolvimento direcionado

Crie páginas de destino ilimitadas

limitações do #### Landingi

Atendimento ao cliente limitado; não há suporte por chat

Preços da Landingi

Lite : uS$ 29/mês

: uS$ 29/mês Profissional: US$ 49/mês

US$ 49/mês Agência : $149/mês

: $149/mês Ilimitado: uS$1000/mês

Landingi ratings and reviews

G2: 4,5/5 (270+ avaliações)

4,5/5 (270+ avaliações) Capterra: 4,8/5 (170+ avaliações)

3. Leadpages

via Páginas de destino O Leadpages é uma das alternativas do Instapage que permite gerar leads e criar páginas com foco em conversão. Além das páginas de destino, você pode criar pop-ups e barras de alerta e até mesmo gerar sites inteiros sem esforço com essa ferramenta.

E isso não é tudo. O recurso de análise preditiva da plataforma permite que você avalie e otimize o desempenho da sua página de destino, fazendo ajustes e alterações bem informados. Você também tem acesso a treinamento personalizado com seus especialistas em geração de leads.

Melhores recursos do Leadpages

Obtenha dicas de conversão em tempo real durante a criação de páginas

Acesse os checkouts do Leadpages com planos de nível superior

Integração perfeita com provedores de serviços de e-mail populares (ConvertKit, ActiveCampaign, AWeber)

Conecte-se ao WordPress por meio de um plugin dedicado

Obtenha consultas técnicas de alto nível por e-mail, chat ou telefone

Limitações do Leadpages

O plano padrão não oferece testes A/B

Não é dimensionado para sites complexos e intrincados

Preços do Leadpages

Padrão: $37/mês

$37/mês Pro: $74/mês

$74/mês Advanced: Preços personalizados

Leadpages ratings and reviews

G2: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

4,4/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,6/5 (290+ avaliações)

4. Temas elegantes

via Temas elegantes Embora o Divi by Elegant Themes seja frequentemente classificado como um tema para WordPress, ele é, na verdade, uma estrutura de design completa que permite criar e personalizar todos os aspectos do seu site a partir do zero.

O Divi supera os modelos típicos, aprimorando a estética da sua página de destino ao incorporar vários elementos de página exclusivos.

Com seu editor visual, acessível a iniciantes e profissionais, você pode criar páginas de destino de alta qualidade sem esforço. Os principais recursos incluem edição de texto em linha e controle de CSS personalizável para usuários avançados.

Melhores recursos do Elegant Themes

Permite modificações no site para alinhar-se às necessidades comerciais em constante evolução

Crie sites responsivos e controle a aparência deles em dispositivos móveis

Atualizar e aprimorar regularmente os recursos para melhorar a funcionalidade do tema

Use elementos de design em todo o site para fazer alterações globais

Limitações do Elegant Themes

Os sites criados com o Elegant Themes têm tempos de carregamento lentos

O layout não é transferido automaticamente para dispositivos móveis e outros dispositivos

Preços do Elegant Themes

Divi: $89/ano

$89/ano Divi Pro: $569/ano

$569/ano Divi Lifetime: $249

$249 Divi Pro + Lifetime: $729

Classificações e resenhas de Elegant Themes

G2: 4,7/5 (mais de 80 avaliações)

4,7/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4.8/5 (1000+ avaliações)

5. Funis de clique

via Funis de clique O ClickFunnels é uma ferramenta de vendas on-line para que as empresas otimizem seus funis de marketing, desde o lançamento de produtos até a ativação de e-mails e vendas. Na verdade, é uma solução completa para empresas de comércio eletrônico, oferecendo uma variedade de recursos como CRM, análises, páginas de vendas, sites de associação e muito mais.

Com páginas de destino personalizáveis e autoresponders de e-mail, o ClickFunnels elimina a complexidade da criação de funis de marketing. Ele oferece uma interface fácil de usar e integração com várias plataformas de marketing. Recursos como a criação de formulários de pedidos e páginas de agradecimento completam o pacote.

Seja você proprietário de uma pequena empresa, um empreendedor on-line ou parte de uma empresa maior, o ClickFunnels pode ajudá-lo a aumentar as taxas de conversão, identificando oportunidades de otimização do funil em cada etapa do processo.

Melhores recursos do Click Funnels

Acesse 22 modelos de funil profissionais adaptados a diversos cenários de negócios, como lançamentos de produtos, páginas de vendas e promoções de eventos

Utilize o editor intuitivo de arrastar e soltar para criar funis de vendas e páginas de destino sem esforço; não são necessárias habilidades de codificação

Otimize seus funis com testes de divisão A/B

Use o editor de código para adicionar funcionalidades personalizadas

limitações do #### Click Funnels

A experiência do usuário precisa ser aprimorada

Curva de aprendizado acentuada

Preços do ClickFunnels

Básico : $147/mês

: $147/mês Pro : $197/mês

: $197/mês Funnel Hacker: $497/mês

Avaliações e opiniões sobre o ClickFunnels

G2: 4,6/5 (mais de 380 avaliações)

4,6/5 (mais de 380 avaliações) Capterra: 4,6/5 (640+ avaliações)

6. Pagewiz

via Visualização de páginas Criar páginas de destino com o Pagewiz é semelhante a fazer uma apresentação simples.

Seu editor intuitivo de arrastar e soltar ajuda a criar páginas de destino perfeitas em termos de pixels sem conhecimento técnico. É verdade: você pode colocar elementos em qualquer lugar e por pixel. Basta apontar, clicar e publicar várias páginas com facilidade, mesmo em dispositivos móveis.

O Pagewiz também é um software de página de destino para a criação de páginas de destino de campanhas, especialmente porque permite o envio de e-mails em massa. Você sempre pode verificar as estatísticas e as taxas de conversão mais recentes na página principal da campanha. Além disso, seus dados de leads são armazenados com segurança nos servidores do Pagewiz.

Melhores recursos do Pagewiz

Acesse opções avançadas de personalização para páginas de destino por meio de HTML, CSS e JavaScript personalizados

Obtenha fontes ilimitadas gratuitamente na biblioteca do Google Fonts

Adicione vídeos facilmente sem a necessidade de usar código incorporado

Crie formulários com vários tipos de campos e projete novos tipos de campos

Limitações do Pagewiz

O layout do design é um pouco restritivo

Preços do Pagewiz

Básico : uS$ 25/mês

: uS$ 25/mês Standard : uS$ 42/mês

: uS$ 42/mês Plus: $84/mês

$84/mês Pro: $169/mês

Pagewiz avaliações e comentários

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

7. HubSpot

via HubSpot A HubSpot é uma plataforma completa para inbound marketing, vendas e serviços, fornecendo ferramentas para cada estágio da jornada do cliente. A plataforma inclui um poderoso CMS para criar conteúdo otimizado para SEO e aumentar a visibilidade e o envolvimento on-line.

Um dos principais benefícios da HubSpot é seu amplo conjunto de integrações que aumenta a produtividade geral de marketing e vendas. Sua análise robusta oferece insights valiosos sobre o comportamento do cliente e o desempenho da campanha, apoiando a tomada de decisões informadas e orientadas por dados.

A HubSpot é um excelente construtor de páginas de destino que permite que você conecte um domínio personalizado ao CMS gratuitamente. Assim, você pode se concentrar não nos desafios técnicos, mas no que mais importa: criar uma experiência excepcional para o cliente.

Melhores recursos da HubSpot

Use ferramentas integradas para SEO, blogs e gerenciamento de mídia social para atrair e converter clientes

Simplifique as tarefas de rotina por meio de automação e IA

Crie, personalize e automatize campanhas de e-mail com base no comportamento do cliente

Acompanhe o desempenho da campanha com recursos avançados de análise e relatórios

Limitações da HubSpot

Os preços mais altos são um impedimento para pequenas empresas e startups

Recursos como automação e relatórios avançados estão disponíveis apenas em planos de preços mais altos

Preços da HubSpot

Gratuito

Inicial : uS$ 18/mês

: uS$ 18/mês Profissional : uS$ 800/mês

: uS$ 800/mês Enterprise: a partir de US$ 3.600/mês

Avaliações e resenhas da HubSpot

G2: 4,4/5 (mais de 10.600 avaliações)

4,4/5 (mais de 10.600 avaliações) Capterra: 4,5/5 (3.900+ avaliações)

8. Brevo

via Brevo O Brevo, anteriormente conhecido como Sendinblue, é popular por sua ferramenta de marketing por e-mail, mas é um construtor de páginas de destino completo. Uma das melhores alternativas ao Instapage, o Brevo conta com recursos como CRM, mensagens SMS e anúncios no Facebook.

Seu script Tracker diferencia o Brevo, permitindo que os usuários monitorem o comportamento dos seus contatos no site. As empresas podem aproveitar essas informações para projetar fluxos de trabalho de automação que promovam o crescimento.

O construtor de páginas de destino de arrastar e soltar da plataforma oferece uma interface fácil de usar, melhorando os leads e aumentando as conversões. O Brevo é uma solução valiosa para empresas que buscam uma plataforma de marketing versátil e prática.

Melhores recursos do Brevo

Simplifique as tarefas com uma interface fácil de usar e direta

Acompanhe o tráfego da página de destino usando o Google Analytics

Adicione formulários facilmente a qualquer página

Limitações do Brevo

Curva de aprendizado acentuada

Difícil adicionar/remover membros de um plano

Preços do Brevo

Gratuito

Inicial : uS$ 25/mês

: uS$ 25/mês Negócios : uS$ 65/mês

: uS$ 65/mês BrevoPlus: Preços personalizados

Brevo ratings and reviews

G2: 4,5/5 (mais de 650 avaliações)

4,5/5 (mais de 650 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 1.900 avaliações)

9. GetResponse

via GetResponse Estabelecida como uma ferramenta de automação de marketing por e-mail, a GetResponse evoluiu para uma plataforma de marketing abrangente com várias funcionalidades, permitindo que os usuários criem páginas de destino, realizem webinars e muito mais.

A GetResponse oferece recursos como templates responsivos para dispositivos móveis e um editor de imagens integrado que suporta imagens do Shutterstock e GIFs do Giphy. Seu construtor de páginas de destino oferece um pacote completo com funcionalidade de teste A/B, bate-papo ao vivo e notificações push da Web.

Melhores recursos da GetResponse

Escolha entre mais de 200 modelos de página de destino para seus objetivos específicos

Use o construtor visual de funil de vendas para aumentar o ROI

Gere páginas de destino otimizadas usando IA

Obtenha insights em tempo real com um painel de análise

Limitações da GetResponse

Requer melhorias na usabilidade

Recursos mais sofisticados, como automação de marketing, hospedagem de webinars e ferramentas de comércio eletrônico, estão disponíveis apenas em planos de nível superior

Preços da GetResponse

E-mail Marketing : uS$ 19/mês

: uS$ 19/mês Automação de marketing : uS$ 59/mês

: uS$ 59/mês Marketing de comércio eletrônico: $119/mês

Avaliações e opiniões da GetResponse

G2: 4,3/5 (mais de 630 avaliações)

4,3/5 (mais de 630 avaliações) Capterra: 4,2/5 (470+ avaliações)

10. Groove

via Groove O GroovePages é a mais recente adição ao conjunto de criadores de páginas de destino e ferramentas de marketing do Groove, atendendo às necessidades de proprietários de pequenas e grandes empresas.

O plano gratuito do GroovePages oferece uma alternativa ao Instapage sem nenhum custo inicial. No entanto, o plano gratuito tem algumas limitações.

Para quem procura recursos mais abrangentes, o Groove oferece uma oferta vitalícia paga por tempo limitado que concede acesso a todas as ferramentas integradas sem o ônus das taxas mensais recorrentes.

A associação ao Groove contém uma série de ferramentas, incluindo GroovePages, GrooveMail, GrooveSell, GrooveKart, GrooveAffiliate, GrooveMember, GrooveVideo, GrooveBlog e muito mais, o que o torna um conjunto abrangente de soluções de marketing.

Melhores recursos do Groove

Otimize modelos ou crie páginas bloco a bloco

Gerencie afiliados sem problemas com o sistema de gerenciamento de afiliados incorporado

Use o construtor de páginas de destino de arrastar e soltar sem código para criar sites sem esforço

Edite e visualize páginas de acordo com o tamanho de cada dispositivo

Limitações do Groove

Pode apresentar bugs e ser inconsistente em alguns momentos

Preços do Groove

Plano inicial: Gratuito

Gratuito Plano Free-Lite: Gratuito

Gratuito Plano Creator+: $42/mês

$42/mês Plano Premium+: $299/mês

$299/mês Premium+ Vitalício: $2.497

Groove ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 2.900 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.900 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 60 avaliações)

Outras ferramentas de marketing

A criação de páginas de destino é uma pequena parte do processo de colocar sua empresa on-line. Você precisa criar um site decente, configurar uma loja on-line completa com funcionalidades de checkout e gateways de pagamento, comercializá-la para seu público e otimizar as conversões.

Portanto, embora o Instapage e suas alternativas sejam ótimos para preparar suas páginas de destino, você definitivamente precisará de mais ferramentas para uma abordagem abrangente gerenciamento de projetos de sites . E o que poderia ser melhor do que um aplicativo que lhe permite fazer tudo isso?

Conheça o ClickUp!

ClickUp

O ClickUp capacita as equipes de marketing com várias ferramentas e recursos para agilizar o desenvolvimento da Web, desde a criação de cópias atraentes de páginas de destino até o gerenciamento de fluxos de trabalho de marketing. ClickUpIA por exemplo, ajuda a criar e lançar páginas de destino do zero. Use-o para gerar layouts bonitos e focados em conversão para sua empresa, economizando tempo e esforço.

Além disso, otimize o conteúdo da página de destino para aumentar o envolvimento e a conversão, usando o Ferramenta orientada por IA para criar títulos impactantes, frases persuasivas de chamada para ação e descrições de produtos cativantes.

Estimule a criatividade, crie modelos de páginas de destino ou gere textos na velocidade da luz com o melhor parceiro de brainstorming do mundo

Se preferir não gerar layouts de página de destino, você pode contar com O modelo de página de destino do ClickUp para obter ideias e inspiração.

Crie páginas de destino de alta conversão com o modelo de página de destino do ClickUp

Dica de profissional? Os recursos do ClickUp não se limitam apenas à criação de páginas de destino. Ele também é uma ferramenta abrangente software de marketing de conteúdo .

Aprimore seu planejamento de conteúdo com Modelo de plano de marketing de conteúdo do ClickUpClickUp para marketing oferece um espaço de trabalho flexível onde sua equipe pode criar conteúdo, atribuir tarefas, gerenciar fluxos de trabalho de conteúdo e analisar os resultados do projeto.

Compare visualmente as cargas de trabalho da equipe e acompanhe a progressão com a visualização ClickUp Timeline

O ClickUp também oferece ferramentas robustas de planejamento e gerenciamento de conteúdo. Suas modelos de calendário de conteúdo permitem que as equipes de marketing organizem e visualizem sua estratégia de conteúdo de forma eficaz. Esses modelos ajudam a delinear cronogramas de criação de conteúdo, programar datas de publicação e manter a consistência da campanha.

Planeje seu conteúdo sem esforço com o modelo de calendário de conteúdo do ClickUp

Melhores recursos do ClickUp

Transforme o tom e o estilo da redação instantaneamente usando o ClickUp AI

Crie conteúdo de alta qualidade usando prompts de IA

Otimize o texto destacado com a barra de ferramentas de IA de forma integrada

Gerar resumos instantâneos e itens de ação com eficiência

Traduzir idiomas e realizar verificações ortográficas no aplicativo

Colabore sem atrito emQuadros brancos ClickUp* Crie fluxos de trabalho com modelos personalizáveis

Gerencie briefs criativos de forma colaborativa comDocumentos do ClickUp* Agilize o processo de feedback de design com um recurso de prova integrado

Limitações do ClickUp

A extensa capacidade de personalização pode ser excessiva para novos usuários

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/ mês por usuário

$7/ mês por usuário Empresarial: $12/ mês por usuário

$12/ mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 6.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 6.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

Para criar páginas de destino melhores

Ao procurar as melhores alternativas para o Instapage, você sabe que a decisão vai além de encontrar um substituto rápido. Trata-se de descobrir uma solução que agregue valor a seus esforços de desenvolvimento e marketing na Web.

Nossa lista com curadoria o ajudará a fazer uma escolha informada entre as várias alternativas existentes Construtores de sites com IA disponíveis. Experimente uma solução versátil como o ClickUp para aproveitar a colaboração e a criação de conteúdo com tecnologia de IA. Registre-se no ClickUp hoje mesmo!