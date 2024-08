10 melhores alternativas para WordPress em 2024 (avaliações e preços)

Em um mundo em que cada produto e serviço está a uma pesquisa do Google de distância, ter um site funcional e estético não é negociável para as empresas.

Você precisa de uma presença on-line exclusiva para se destacar, conectar-se com os clientes, expandir sua marca e gerar receita. E você precisa das ferramentas e da plataforma certas para criá-la.

Para muitos, o WordPress é a opção óbvia. Seu sistema de gerenciamento de conteúdo simplifica a criação de blogs, sites e lojas, mesmo para quem não é especialista em tecnologia.

Mas, por melhor que seja o WordPress, ele não é adequado para todos os tipos de organizações. Outros ferramentas de gerenciamento de conteúdo podem se adequar melhor às suas metas e necessidades técnicas.

Portanto, se você estiver criando um site do zero ou pensando em migrar do WordPress, vale a pena dar uma olhada nas 10 melhores alternativas ao WordPress.

Mas, primeiro, você precisa saber por onde começar.

O que você deve procurar nas alternativas do WordPress

Ao escolher entre uma lista de alternativas ao WordPress, observe suas metas e necessidades comerciais. Escolha uma plataforma que funcione melhor para você em termos de preço e recursos.

Aqui estão os pontos essenciais a serem considerados:

Facilidade de uso: Escolha uma plataforma fácil de usar que você possa personalizar. Se você não for um desenvolvedor, uma plataforma sem código com um construtor de sites do tipo arrastar e soltar e navegação simplificada facilitará a manutenção Escalável: Certifique-se de que a plataforma possa ser escalonada para acomodar um volume maior de conteúdo e o aumento do tráfego do site à medida que você cresce Recursos de SEO: Nunca houve tanto conteúdo on-line como hoje. Para aumentar suas chances de classificação, é essencial não apenas criar um bom conteúdo, mas também trabalhar com um construtor de sites que ofereça plug-ins de SEO ou integre ferramentas de SEO de terceiros Modelos: Procure alternativas do WordPress que ofereçam modelos e temas personalizáveis. Isso o ajudará a economizar tempo e a criar sites que ofereçam experiências envolventes e dinâmicas aos clientes Integração com outras plataformas: Garanta a compatibilidade com ferramentas e serviços de terceiros que atendam às suas necessidades comerciais. Por exemplo, se você vende produtos diretamente do seu site, verifique se o construtor de sites escolhido se integra a gateways de pagamento, marketing por e-mail e ferramentas de análise Desempenho do site: Escolha um construtor de sites com desempenho aprimorado e uma experiência do cliente sem falhas. Isso inclui um tempo de carregamento de página mais rápido, tempo de atividade confiável e design responsivo, entre outros

As 10 melhores alternativas de WordPress para usar em 2024

Agora que você sabe como escolher as melhores alternativas de WordPress para seu caso de uso, aqui está uma lista das 10 principais opções.

1. Drupal

via Drupal O Drupal é um sistema de gerenciamento de conteúdo (CMS) de código aberto que alimenta o mecanismo por trás dos sites de entidades governamentais globais, empresas de mídia e institutos educacionais.

Sua estrutura de gerenciamento de conteúdo robusta e personalizável lida com grandes quantidades de conteúdo, dados e tráfego para todos os tipos de sites, desde blogs pessoais até os de empresas estabelecidas.

A melhor parte? Pequenas empresas com menos recursos e capacidades técnicas podem gerenciar facilmente os sites do Drupal graças a ferramentas simples, como o construtor de arrastar e soltar e modelos prontos de web design. Isso o torna uma das alternativas populares ao WordPress.

Entretanto, ele também oferece aos desenvolvedores um estilo arquitetônico que lhes permite usar a biblioteca de modelos e módulos do Drupal para projetar, criar e aprimorar as funcionalidades do site.

Melhores recursos do Drupal

Aumente a segurança com criptografia de banco de dados e controle de acesso do usuário

Traduzir tipos de conteúdo, interfaces de usuário e outros componentes do site com base no idioma preferido do usuário

Obter forte suporte à API e integração com aplicativos de terceiros, como ferramentas de automação de marketing para criação de campanhas e mídia social calendários de conteúdo* Use o controle de versão e a revisão de conteúdo para uma colaboração perfeita

Limitações do Drupal

Requer muita RAM e uma atualização da infraestrutura geral do servidor

Necessita de atualizações frequentes

Preços do Drupal

**Gratuito

Avaliações e opiniões sobre o Drupal

G2: 3,8/5 (mais de 400 avaliações)

3,8/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4.3/5 (440+ avaliações)

2. Adobe Commerce (Magento)

via Comércio da Adobe O Adobe Commerce é uma solução popular de CMS para comércio eletrônico que oferece vitrines on-line robustas, escaláveis e personalizáveis.

Ele oferece suporte ao headless commerce, uma arquitetura que desacopla o front-end da sua loja on-line do back-end operacional de segurança, processos de dados, lógica de negócios etc., para aumentar a velocidade e a escalabilidade.

A plataforma é conhecida por suas funcionalidades avançadas de gerenciamento de produtos, uma ampla variedade de temas personalizáveis e uma estrutura modular para suportar extensões para o desenvolvimento de sites. Ela tem um design intuitivo e fornece análises abrangentes do comportamento do cliente, o que a torna uma forte alternativa ao WordPress.

O Adobe Commerce também tem uma comunidade próspera de desenvolvedores, onde os usuários se conectam para criar redes e trocar ideias. Ele garante atualizações e melhorias contínuas em sua estrutura de CMS.

Entretanto, devido à sua configuração e desenvolvimento de nicho, o Adobe Commerce tende a ser mais caro, ao contrário do WordPress. Ele é mais adequado para comércio eletrônico de médio e grande porte do que para lojas menores.

Se quiser manter os custos baixos ao criar uma loja on-line para sua empresa, você pode experimentar a outra oferta deles, o Magento Open Source.

Melhores recursos do Adobe Commerce

Ferramentas integradas de gerenciamento de relacionamento com o cliente, como rastreamento de estoque e pedidos e sugestões dinâmicas de produtos e conteúdo

Funcionalidades de recomendação de produtos com tecnologia de IA para uma experiência do cliente mais rica e personalizada que pode melhorar as taxas de conversão

Suporte multilíngue e em várias moedas para mercados internacionais

Experiência de compra móvel otimizada para clientes em smartphones e tablets

Limitações do Adobe Commerce

Comparativamente mais caro devido ao alto consumo de recursos do servidor

Curva de aprendizado acentuada para personalizações

Preços do Adobe Commerce

Adobe Commerce Pro: Preços personalizados

Preços personalizados Managed Services: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Adobe Commerce

G2: 4/5 (450+ avaliações)

4/5 (450+ avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 600 avaliações)

3. Joomla

via Joomla O Joomla, um sistema de gerenciamento de conteúdo de código aberto, tem sido uma alternativa popular ao WordPress desde 2005, e você pode usá-lo para criar sites, extensões e outras formas de aplicativos on-line.

Ele se concentra na capacitação do usuário e não exige conhecimento avançado de HTML e CSS, como em um site WordPress que você criaria. Em vez disso, os usuários podem contar com os vários modelos e extensões do Joomla para criar uma presença exclusiva na Web para seus negócios.

Você sabia que pode usar mais de 8.000 extensões do Joomla para ampliar a funcionalidade do seu site? Um dos benefícios mais significativos de ser um usuário do Joomla é o acesso a uma grande comunidade de criadores de sites prontos para ajudá-lo com feedback rápido e correções fáceis para seus problemas.

Melhores recursos do Joomla

Gerencie o conteúdo facilmente com um sistema de três camadas de artigos e um editor WYSIWYG

Pacotes de tradução em mais de 70 idiomas, juntamente com suporte à organização de conteúdo para posicionamento global

Lançamentos, patches e extensões regulares para maior segurança

Melhore a classificação do seu site por meio de vários recursos compatíveis com SEO, como estruturas de URL altamente personalizáveis, URLs amigáveis para mecanismos de pesquisa e metatags

Aprimore a administração do site por meio de controles de acesso inteligentes

Limitações do Joomla

O módulo adicional limitado restringe o design do site

Os plug-ins pagos geralmente reduzem o desempenho do seu site

Preços do Joomla

**Gratuito

Avaliações e resenhas do Joomla

G2: 4/5 (370+ avaliações)

4/5 (370+ avaliações) Capterra: 4.1/5 (600+ avaliações)

4. Squarespace

via Squarespace Embora os usuários avançados do WordPress talvez não considerem o Squarespace a melhor alternativa ao WordPress, ele é bastante popular entre as pequenas e médias empresas. E por um bom motivo!

Com seu editor intuitivo de arrastar e soltar e modelos bem projetados, os usuários não precisam de nenhuma habilidade técnica para criar sites bonitos e responsivos. Isso também permite lançar sites com bastante rapidez, uma vantagem para blogueiros, profissionais criativos e pequenas empresas.

Como uma plataforma completa de criação e hospedagem de sites, o Squarespace inclui tudo, desde um domínio gratuito até o registro do domínio e a manutenção do site. Ele oferece suporte a sites de blog, análises e funcionalidades de comércio eletrônico, o que o torna ideal para empresas de grande porte.

O que aumenta o apelo do Squarespace é sua capacidade de integrar aplicativos e plataformas de mídia social com contas de usuário, permitindo que você crie uma presença on-line abrangente.

Melhores recursos do Squarespace

Escolha entre mais de 100 modelos projetados profissionalmente, incluindo modelos de vídeo pré-projetados

Gerencie seu site em qualquer lugar com um aplicativo móvel

Garanta que seu site funcione perfeitamente em todos os dispositivos com compatibilidade de design responsivo

Aproveite o gerenciamento de inventário, o gerenciamento de pedidos e os gateways de pagamento

Integre-se a ferramentas de terceiros, como ferramentas de automação de marketing para campanhas, modelos para planos de marketinge ferramentas de SEO

Obter insights sobre o tráfego do site, o comportamento do cliente e a popularidade do conteúdo

Limitações do Squarespace

Alguns plug-ins são caros

A flexibilidade do design é limitada, dado o grande número de modelos e temas

Possíveis atrasos no desempenho com grandes picos de tráfego

Preços do Squarespace

Pessoal : uS$ 16/mês

: uS$ 16/mês Empresarial : $23/mês

: $23/mês Comércio (Básico) : uS$ 27/mês

: uS$ 27/mês Comércio eletrônico (avançado): $49/mês

Avaliações e resenhas do Squarespace

G2: 4,4/5 (mais de 1000 avaliações)

4,4/5 (mais de 1000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (2800+ avaliações)

5. PrestaShop

via PrestaShop O PrestaShop é uma excelente alternativa ao WordPress especificamente para casos de uso de comércio eletrônico. É uma alternativa de código aberto que oferece uma plataforma escalável e flexível adequada para comerciantes que desejam estabelecer lojas on-line.

Sua USP está em fornecer funcionalidade especializada com recursos avançados para gerenciar catálogo, carrinho de compras, processo de checkout, pagamentos e envio - aspectos em que o WordPress exigiria vários plugins.

Em termos de recursos mais amplos, a PrestaShop também oferece um CMS para gerenciar o conteúdo da loja, o blog e a personalização do design. Você pode escolher entre mais de 5.000 módulos e temas para dimensionar sua presença on-line e ampliar as funcionalidades do site rapidamente.

Melhores recursos da PrestaShop

Aproveite funcionalidades complexas de comércio eletrônico, como catalogação de produtos e cálculos de impostos com base na localização do usuário

Use pacotes de tradução para gerenciamento de conteúdo em mais de 75 idiomas

Integrar ferramentas de SEO e marketing de terceiros para executar campanhas e melhorar as classificações do site

Facilitar a configuração de contas de clientes por meio de um processo de janela única, reduzindo os casos de abandono de carrinho

Use plug-ins integrados de análise e geração de relatórios para rastrear as vendas on-line e o comportamento do cliente e aprimorar o suporte e a experiência do cliente

Limitações do PrestaShop

Caro e não altamente personalizável

Alguns usuários relataram falta de suporte confiável da comunidade

Requisitos de hospedagem mais altos que resultam em problemas de velocidade

Preços da PrestaShop

Clássico: Gratuito

Gratuito Hospedagem: A partir de US$ 26/mês

A partir de US$ 26/mês Custom: Preços personalizados

PrestaShop ratings and reviews

G2: 4,3/5 (mais de 140 avaliações)

4,3/5 (mais de 140 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 300 avaliações)

6. Webflow

via Fluxo da WebFluxo da Web permite que os usuários criem e projetem sites intuitivos e responsivos sem codificação.

Embora a interface de arrastar e soltar, o mecanismo de animações, o editor WYSIWYG e os elementos de design da Web permitam que você crie sites profissionais com facilidade, ele também oferece a flexibilidade de escrever códigos para personalização adicional.

Atendendo a pequenas e grandes empresas, o Webflow também oferece infraestrutura de hospedagem para que os sites criados na plataforma sejam rápidos e tenham um desempenho confiável.

O Webflow é conhecido por seu sistema de gerenciamento de conteúdo bem equipado para criação de conteúdo dinâmico e suporte a sites de comércio eletrônico, o que o torna uma plataforma de blog popular entre os criadores.

Melhores recursos do Webflow

Acesse a Webflow University com uma enorme biblioteca de guias de instruções para criar, editar e manter sites de forma otimizada

Usar ferramentas de análise e relatórios para capturar dados comportamentais sobre os visitantes do site com a ajuda de formulários (drop-downs, caixas de seleção, caixas de texto etc.)

Adicionar código para personalizar o design do site

Integrar com marketing, mídia social e Gerenciamento de projetos de SEO ferramentas

Controle o acesso do usuário à plataforma para colaboração

Limitações do Webflow

Não há suporte ao cliente 24 horas por dia

Funcionalidade limitada, como ausência de suporte multilíngue

Preços do Webflow

**Geral

Inicial: Gratuito

Gratuito Básico: $14/mês

$14/mês CMS: $23/mês

$23/mês Business: $39/mês

$39/mês Enterprise: Preços personalizados

**Comércio eletrônico

Standard: $29/mês

$29/mês Plus: $74/mês

$74/mês Advanced: $212/mês

Webflow classificações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 500 avaliações)

4,4/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

7. Wix

via Wix O Wix é uma alternativa ao WordPress para criadores de sites iniciantes que valorizam a acessibilidade e a facilidade de uso em detrimento de um amplo conjunto de recursos e extensibilidade personalizada.

É uma plataforma de criação de sites e blogs baseada na nuvem que oferece serviços de hospedagem e design, o que a torna uma solução completa. O Wix é conhecido por seus modelos profissionais de design de sites que exigem pouco conhecimento de codificação.

Os recursos altamente personalizáveis e os modelos de design do Wix abrangem vários setores, o que o torna versátil. Ele também oferece suporte a funcionalidades de comércio eletrônico, o que o torna ideal para pequenas e médias empresas com recursos técnicos limitados.

Você também pode adicionar funcionalidades por meio do mercado de aplicativos Wix, que hospeda mais de 500 aplicativos.

Melhores recursos do Wix

Construtor de sites com tecnologia de IA

Recursos personalizados de comércio eletrônico, como pagamento on-line, reversão de abandono de carrinho e gerenciamento de estoque

Hospede mídias, de vídeos a folhetos em PDF, no Wix para incorporar ao seu site e criar uma experiência mais envolvente

Limitações do Wix

Comparativamente caro

Anúncios forçados no plano gratuito

Não é possível alterar os modelos depois que o site estiver no ar

Preços do Wix

Light: $16/mês

$16/mês Core: $27/mês

$27/mês Business: $32/mês

$32/mês Business Elite: $159/mês

$159/mês Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Wix

G2: 4,2/5 (1600+ avaliações)

4,2/5 (1600+ avaliações) Capterra: 4,4/5 (9300+ avaliações)

Verifique estes_ Alternativas ao Wix !

8. Weebly

via Weebly O Weebly é uma plataforma fácil de usar com recursos de arrastar e soltar que tornam a criação e a manutenção de sites convenientes, especialmente para indivíduos e empresas com recursos limitados de desenvolvimento da Web.

O Weebly tem um construtor de sites hospedado com uma variedade de modelos pré-projetados, o que o torna uma das alternativas gratuitas mais populares ao WordPress.

Os modelos do Weebly são projetados profissionalmente e são conhecidos por serem compatíveis com smartphones e tablets. Os usuários podem adicionar imagens e vídeos sem problemas, criar links para outros sites e incluir vários widgets para personalizar a aparência de seus sites.

A plataforma oferece muitos recursos, incluindo ferramentas de SEO, ferramentas de suporte a blogs e análises que ajudam a melhorar o desempenho do site, a classificação e a criação de conteúdo dinâmico.

O centro de aplicativos do Weebly oferece aplicativos gratuitos e pagos para aprimorar a funcionalidade do seu site.

Melhores recursos do Weebly

Sites leves que usam código otimizado para carregar rapidamente sem muito esforço de recursos

Funcionalidades de comércio eletrônico, como vários gateways de pagamento, que ajudam a aprimorar a experiência do cliente na loja

Criar um blog robusto e uma biblioteca de conteúdo com tags, categorias e integração com o Facebook

Marketing por e-mail que se integra ao seu site e à sua loja

Sistema integrado de gerenciamento de impostos para ajudá-lo a calcular e rastrear o imposto sobre vendas dos produtos

Capacidade de armazenamento ilimitada para todos os planos pagos

Limitações do Weebly

A versão gratuita tem anúncios

A personalização é limitada e qualquer modificação requer edição de código

Os usuários relataram integrações limitadas de podcast e mídia social

Preços do Weebly

**Gratuito

Pessoal: $10/mês

$10/mês Profissional: $12/mês

$12/mês Performance: $26/mês

Avaliações e críticas do Weebly

G2: 4,1/5 (mais de 400 avaliações)

4,1/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4.3/5 (1700+ avaliações)

9. Shopify

via Shopify Se você prefere ter uma plataforma de comércio completa em vez de juntar plug-ins no WordPress, então o Shopify é exatamente o que você precisa.

O melhor construtor de sites da Shopify permite que empresas, grandes e pequenas, configurem e gerenciem lojas on-line prontas para uso, incluindo maneiras fáceis de aceitar pagamentos on-line.

Um site elegante e moderno, pronto para uso, é um sonho para a maioria das empresas. Não é mais necessário procurar temas do WordPress para lojas de comércio eletrônico ou criar um site do WordPress do zero.

Por exemplo, o Shopify oferece ferramentas integradas para centralizar dados de pedidos, atendimento e estoque em todos os canais de vendas. Ele também oferece um checkout multicanal perfeito, adaptado para conversões móveis e de uma página.

Os usuários apreciam o painel de gerenciamento de lojas da Shopify, que oferece uma visão geral perfeita do comportamento dos negócios e dos clientes.

Com sua estrutura robusta de construtor de sites e interface fácil de usar, a Shopify ajuda as empresas a se concentrarem no que fazem de melhor, em vez de se preocuparem com a operação e manutenção de sites.

Melhores recursos do Shopify

Use um sistema de pagamento interno que não cobra taxa de processamento

Melhorar a segurança e a prevenção de fraudes com uma ferramenta de detecção de fraudes

Monitore o desempenho da loja com ferramentas de análise e relatórios; rastreie e analise o comportamento do cliente, o tráfego do site, as vendas etc.

Monitore o abandono do carrinho enviando avisos por e-mail para que os clientes retornem e concluam a compra

Escolha entre mais de 8.000 aplicativos para integrar à infraestrutura do seu site

Configure contas de equipe para ajudar a gerenciar melhor a sua loja

Limitações do Shopify

O recurso de pagamento da Shopify não está disponível em todos os países

Os recursos de blog são limitados

Taxas de transação mais altas e custos associados a temas e aplicativos premium

Dependência forçada dos subdomínios do Shopify nos níveis básicos do plano

Preços da Shopify

Básico : uS$ 29/mês

: uS$ 29/mês Shopify : uS$ 79/mês

: uS$ 79/mês Advanced: $299/mês

Avaliações e resenhas da Shopify

G2: 4,4/5 (mais de 4.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 4.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 6.000 avaliações)

10. Fantasma

via Fantasma O Ghost é uma das ferramentas populares de blog com uma plataforma de publicação que oferece gerenciamento de conteúdo de blog e ferramentas de produção. É uma alternativa de código aberto ideal ao WordPress para sites de publicação enxutos e independentes ou microblogs, priorizando a velocidade e a experiência do usuário. Ele tem duas soluções: uma solução gratuita auto-hospedada e uma solução PaaS totalmente gerenciada chamada Ghost (Pro).

Você pode otimizar o Ghost para diferentes dispositivos para proporcionar uma experiência de leitura perfeita. O Ghost também oferece recursos de associação e assinatura paga para que os editores ajudem a monetizar o conteúdo.

O Ghost (Pro) oferece recursos robustos de hospedagem, design e segurança para que você possa se concentrar na criação de conteúdo de alta qualidade e no envolvimento do cliente. O Ghost oferece opções como um nome de domínio personalizado e ferramentas de SEO integradas para personalizar ainda mais o seu site.

Melhores recursos do Ghost

Mantenha uma navegação tranquila, independentemente do volume de conteúdo, com uma organização de conteúdo adaptável

Configure contas de usuário dentro da sua equipe com controles e permissões variados

Simplicidade na redação, edição e gerenciamento de conteúdo com uma interface simples

Limitações do Ghost

As opções de personalização são limitadas e as personalizações avançadas exigem codificação

Não há ferramentas nativas de otimização de pesquisa

Recursos menos avançados de gerenciamento de mídia e manuseio de ativos em comparação com o WordPress

Ecossistema de plug-ins limitado

Preços do Ghost

Iniciante: A partir de US$ 9/mês

A partir de US$ 9/mês Creator: A partir de US$ 25/mês

A partir de US$ 25/mês Equipe: A partir de US$ 50/mês

A partir de US$ 50/mês Business: A partir de US$ 199/mês

Ghost ratings and reviews

G2: 4,8/5 (mais de 35 avaliações)

4,8/5 (mais de 35 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 45 avaliações)

Outras ferramentas de conteúdo

O WordPress e seus sistemas alternativos de gerenciamento de conteúdo são uma dádiva de Deus para a criação, o design e a manutenção de sites.

No entanto, a criação e a manutenção de sites envolvem muitas partes interessadas, desde equipes de desenvolvimento da Web até equipes de marketing, finanças e jurídicas. Sem uma comunicação clara, cronogramas e fluxos de trabalho de processo, as coisas podem se tornar um caos.

Como evitar isso? Simples, acompanhe o desenvolvimento do seu site - desde as primeiras iterações de conteúdo e design até o lançamento final - com uma plataforma de gerenciamento de projetos como a ClickUp .

As ferramentas de IA, documentos e marketing do ClickUpClickUp ajudaram várias equipes a gerenciar sem esforço a criação, a edição e a publicação de conteúdo em seus sites. .

ClickUp AI

Resuma as anotações da reunião em segundos com o ClickUp AI ClickUp AI ajuda você a concluir suas tarefas mais desafiadoras e demoradas relacionadas a conteúdo em uma fração do tempo.

Deseja publicar uma postagem de blog em seu novo site?

Digite seu prompt na seção Ferramenta de escrita de IA e veja ela lhe servir um artigo com a sua marca em uma bandeja. Ou, se você tiver uma série de blogs já elaborados, use a ferramenta Ferramenta de edição de IA para torná-los mais nítidos e convincentes. .

Está gerenciando uma agência de conteúdo? O ClickUp AI redigirá e-mails para seus clientes, criará fluxos de trabalho de conteúdo e faça um brainstorming com sua equipe para elevar a qualidade de seus processos e resultados.

ClickUp Docs

Conecte o ClickUp Docs ao seu fluxo de trabalho vinculando tarefas Documentos do ClickUp é para a criação de conteúdo o que um estúdio de arte é para os pintores - ele fornece às equipes de conteúdo todas as ferramentas, espaços de trabalho e armazenamento necessários para produzir obras-primas em conjunto.

O editor colaborativo do ClickUp Docs permite que os membros da equipe sejam coautores de conteúdo em tempo real. Ele também inclui comentários e discussões baseadas em tópicos que poupam o tempo que seria desperdiçado em revisões.

Ao vincular o ClickUp Docs e as tarefas, você pode desenvolver um pipeline de conteúdo diretamente no editor, gerenciando revisões e aprovações antes da publicação.

Em seguida, há modelos de redação para garantir a consistência na produção de conteúdo.

Com todo o conteúdo fortemente integrado às tarefas e ao gerenciamento de projetos mais amplo, o ClickUp mantém a redação, a revisão, as aprovações e a publicação simplificadas em um local central e reduz várias ferramentas em silos.

.

ClickUp Marketing

As funções de IA do ClickUp simplificam para as equipes de marketing a produção rápida de documentos importantes, como um estudo de caso

Quando seu conteúdo estiver pronto para ser publicado, é hora de otimizá-lo para marketing e distribuição. Recursos de marketing do ClickUp ajudam você a gerar resumos de campanhas multicanais, promover o brainstorming de ideias de campanhas, elaborar comunicações de marketing e resumir campanhas.

Além disso, você pode conectar planos e iniciativas de marketing a tarefas para acompanhar seu progresso. Esse progresso fica disponível para todos os membros da equipe. Isso também evita a duplicação e promove a responsabilidade.

Essa transparência também elimina a redundância do fluxo de trabalho e torna os cronogramas transparentes para aumentar a produtividade da equipe.

O recurso Annotation do ClickUp permite que as equipes atribuam comentários aos arquivos para uma colaboração mais rápida

Melhores recursos do ClickUp

Acompanhe e compartilhe o progresso facilmente com os painéis visuais do ClickUp

Gerar conteúdo melhor com mais rapidez usando a IA do ClickUp

Organize seu banco de dados de conteúdo de forma centralizada

Simplificar a ideação por meio da capacidade do ClickUp de resumir conversas, tarefas, campanhas e conteúdo

Otimize os prazos de entrega do projeto com a biblioteca de modelos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Não é um sistema de gerenciamento de conteúdo completo como o WordPress

Curva de aprendizado acentuada devido à grande quantidade de recursos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa: Entre em contato com a equipe de vendas para obter detalhes do plano

Avaliações do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3900 avaliações)

Coloque seu site em funcionamento com a plataforma de gerenciamento de projetos de design de sites da ClickUp

Criar e personalizar o site dos seus sonhos deve ser fácil com todas essas alternativas de WordPress à sua disposição.

Mas adicionar uma ferramenta versátil de gerenciamento de projetos, como o ClickUp, permitirá que você envie, otimize e repita o projeto mais rapidamente. Registre-se no ClickUp e coloque o site no ar em pouco tempo!