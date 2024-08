10 melhores alternativas ao Squarespace em 2024 (avaliações e preços)

O Squarespace é um construtor de sites que permite criar páginas de destino visuais impressionantes para todos os seus produtos e serviços. A solução completa facilita a criação de sites graças aos modelos e serviços de hospedagem que simplificam o número de ferramentas que você precisa usar para começar a criar sua loja on-line.

Os usuários gostam que o Squarespace ofereça um preço baixo e simplifique a criação de sites com uma interface amigável. Excelente para a criação de projetos criativos e sites simples, ele deixa a desejar quando se trata de atender a empresas de comércio eletrônico.

O Squarespace não tem tantas opções de processamento de pagamentos quanto seus concorrentes. Ele não lida com vendas em várias moedas e as transações no ponto de venda não são tão fáceis.

Felizmente, você tem outras opções quando se trata de hospedar e criar um site de comércio eletrônico - ou quando quiser outras alternativas ao Squarespace em geral.

Aqui, destacaremos as 10 melhores alternativas ao Squarespace com base em recursos, limitações e preços. Além disso, mostraremos o que você deve ter em mente ao escolher uma plataforma de hospedagem para seu próprio site. 💪

O que você deve procurar em uma alternativa ao Squarespace?

Você sabe que precisa de um construtor de sites, mas não tem certeza de qual. Antes de se aprofundar nas diferentes opções, reserve um tempo para pensar nos recursos e na funcionalidade de que você precisa. 👀

Aqui estão alguns recursos básicos que você deve ter em mente ao procurar alternativas ao Squarespace:

Flexibilidade: O Squarespace oferece um número limitado de modelos, mas nenhum deles está em branco. Procure uma ferramenta que ofereça personalização completa se você quiser criar um site que se destaque dos demais

Processamento de pagamentos: Precisa de uma solução que ofereça processamento de pagamentos complexos para um grande público de usuários? Escolha uma alternativa que ofereça suporte a pagamentos, incluindo flexibilidade de processamento

Integrações: O Squarespace oferece muito poucos aplicativos de terceiros, limitando suas possibilidades de design ao que eles oferecem. Muitas alternativas do Squarespace oferecem integrações, aumentando a flexibilidade e abrindo as portas para mais criatividade

Colaboração em tempo real: O design de sites geralmente envolve várias partes. Escolha uma ferramenta que permita adicionar vários administradores com controle total sobre as alterações de design

As 10 Melhores alternativas ao Squarespace para usar em 2024

Aqui, compilamos uma lista das 10 melhores alternativas ao Squarespace. Desde criadores de sites básicos que não exigem nenhum código até aqueles em que você pode adicionar seu próprio CSS personalizado, você encontrará uma ferramenta para criar um site incrível para vender on-line. 🙌

WordPress

via WordPress Quando você pensa em criação de sites, provavelmente vem à mente o WordPress. Um dos criadores de sites mais populares, não é surpresa que o WordPress seja uma ótima alternativa ao Squarespace e esteja no topo da nossa lista. Com centenas de plug-ins, complementos e recursos de codificação personalizados, você pode criar um site totalmente exclusivo que se destaca dos demais.

WordPress melhores recursos

Várias ferramentas de edição, incluindo um editor de arrastar e soltar, CSS e HTML, significam que as opções para criar o site dos seus sonhos são infinitas e fáceis!

A interface intuitiva é fácil de navegar, mesmo para blogueiros iniciantes e proprietários de pequenas empresas

A biblioteca de mídia integrada armazena todas as suas imagens e vídeos em um único espaço e você pode usar plug-ins para manter tudo organizado

Extensas opções de personalização, ferramentas de design e ferramentas de SEO oferecem controle total sobre a aparência e o funcionamento do seu site

Oferecendo mais de 70 idiomas, essa plataforma é uma das melhores opções para negócios globais e empresas de todo o planeta

Várias opções de hospedagem do WordPress (auto-hospedagem no wordpress.org ou hospedagem de domínio personalizado no wordpress.com) oferecem alternativas para todas as preferências e preços

WordPress limitações

Embora o WordPress sejacódigo aberto e exista um plano gratuito, é preciso pagar por um plano premium para ter acesso a todos os recursos

O WordPress suporta apenas um usuário em uma publicação por vez, o que significa que a colaboração é limitada

WordPress preços

Gratuito

Pessoal : $9/mês

: $9/mês Premium : $18/mês

: $18/mês Business : uS$ 40/mês

: uS$ 40/mês Comércio : $70/mês

: $70/mês Empresa: A partir de US$ 25.000 por ano

WordPress avaliações e críticas

G2 : 4.4/5 (mais de 8.600 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 8.600 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 14.700 avaliações)

2. BigCommerce

via BigCommerce O BigCommerce é uma plataforma SaaS que simplifica tudo, desde a criação de sites até o comércio eletrônico e o gerenciamento de vitrines digitais. Use-a para lidar com vendas omnicanal, criar um site com várias vitrines e processar pagamentos sem problemas. Ele ainda oferece suporte a criptomoedas se você for pioneiro em uma nova era de comércio eletrônico. 💰

Melhores recursos do BigCommerce

Armazenamento, catálogos e largura de banda ilimitados significam que você pode oferecer quantos produtos e serviços quiser

A plataforma de comércio eletrônico permite segmentar lojas para lidar com vendas em várias plataformas em uma área conveniente

Use a ferramenta Open Data Solutions para criar experiências de compras personalizadas e gerar insights sobre como os usuários navegam em seu site e compram produtos

Os recursos B2B incluem gerenciamento de contas corporativas, suporte prioritário e portais de faturamento incorporados diretamente em seu site

Limitações do BigCommerce

Alguns usuários descobriram que os temas gratuitos geralmente têm a mesma aparência

Embora não haja limites de armazenamento, há limites de vendas anuais e você precisará adquirir um plano de nível superior

BigCommerce preços

Padrão : uS$ 39/mês

: uS$ 39/mês Mais : $105/mês

: $105/mês Pro : uS$ 399/mês

: uS$ 399/mês Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do BigCommerce

G2 : 4.2/5 (mais de 400 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 300 avaliações)

3. Shopify

via Shopify O Shopify é um sistema de gerenciamento de conteúdo conhecido por sua funcionalidade de comércio eletrônico. Ele é adorado por sites de comércio eletrônico em todo o mundo graças a recursos como checkout com marca, certificados SSL e uma interface fácil de usar. Crie uma loja de comércio eletrônico impressionante com integrações de aplicativos, ferramentas de ponto de venda e recursos detalhados de relatórios de dados.

Shopify melhores recursos

Milhares de temas de design e o rico editor de sites permitem que você crie tudo, desde um site de portfólio simples até vitrines elaboradas

As ferramentas de comércio eletrônico lidam com pagamentos diretamente em seu site, incluindo taxas de transação, impostos e descontos

As integrações com aplicativos de terceiros permitem que você conecte aplicativos de mensagens, ferramentas de marketing esoftware de gerenciamento de projetos de sites para fluxos de trabalho contínuos

Escolha entre várias opções de hospedagem na Web, incluindo um nome de domínio personalizado para otimizar a marca do site

Shopify limitações

Há uma curva de aprendizado para começar

O preço é mais caro, o que pode ser limitante para indivíduos e equipes pequenas

Shopify preço

Básico : uS$ 39/mês

: uS$ 39/mês Shopify : $105/mês

: $105/mês Advanced: uS$ 399/mês

Shopify classificações e avaliações

G2 : 4.4/5 (mais de 4.400 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 4.400 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 6.200 avaliações)

4. GoDaddy

via GoDaddy O GoDaddy é um dos melhores criadores de sites graças ao alto grau de personalização e à facilidade de uso. Os recursos do construtor de sites da GoDaddy Ferramentas de IA para criar sites inteiros do zero, bem como modelos para que você possa dar seu próprio toque ao design. Além disso, aproveite as ferramentas de e-mail e marketing para aumentar sua presença on-line e construir um público fiel. 🛠️

Melhores recursos da GoDaddy

ComFerramentas de IA para comércio eletrônicoresponda a algumas perguntas sobre seu site e seus produtos para gerar instantaneamente um site maravilhoso em minutos, sem fazer nenhum trabalho pesado

O GoDaddy Payments cuida de todas as suas vendas para você, sem precisar conectar uma ferramenta separada

o suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, fornece respostas rápidas se você tiver dificuldades para projetar ou gerenciar seu site

O GoDaddy Studio simplifica a criação de conteúdo de marca com fontes, imagens e designs personalizados que combinam com seu site

Limitações da GoDaddy

Alguns usuários acharam que os layouts eram difíceis de navegar, principalmente em sites maiores

As integrações, especialmente comsoftware de gerenciamento de projetosnem sempre são perfeitas e podem apresentar falhas

GoDaddy preço

Básico : uS$ 9,99/mês

: uS$ 9,99/mês Premium : uS$ 14,99/mês

: uS$ 14,99/mês Commerce: uS$ 20,99/mês

Classificações e avaliações da GoDaddy

G2 : 3.9/5 (mais de 800 avaliações)

: 3.9/5 (mais de 800 avaliações) Capterra: 4.2/5 (mais de 1.200 avaliações)

5. Impressionantemente

via De forma impressionante Strikingly é um ferramenta de web design usada por empreendedores e grandes empresas que desejam um construtor de sites que não exija nenhum conhecimento de codificação. Com uma interface de usuário simples, crie um site em menos de 30 minutos graças aos modelos e segmentos facilmente editáveis.

Os melhores recursos

Use o recurso Simple Store para criar um mercado on-line e conecte o PayPal ou o Stripe para gerenciar os pagamentos

Conecte-se com seus clientes graças ao bate-papo ao vivo integrado, aos formulários de inscrição e às contas de associação

O Analytics oferece gráficos simples para ver o desempenho do seu site, quais produtos os usuários mais gostam e se você está no controle de suas metas * Conecte rapidamente seus feeds sociais para promover o envolvimento com os clientes e use a ferramenta Simple Blog para responder a perguntas comuns e compartilhar atualizações de produtos

Limitações impressionantes

Não há versão gratuita

Embora simples, os recursos são limitados, tornando-o menos útil para marcas mais complexas

Preço impressionante Preço

Limitado : uS$ 12/mês

: uS$ 12/mês Pro : uS$ 20/mês

: uS$ 20/mês VIP: uS$ 59/mês

Classificações e avaliações impressionantes

G2 : 4/5 (mais de 30 avaliações)

: 4/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4.2/5 (mais de 10 avaliações)

6. Webflow

via Fluxo da WebFluxo da Web utiliza CSS, HTML e JavaScript e os transforma em um editor visual no qual você pode aproveitar o poder do código sem precisar saber como escrevê-lo. O editor de arrastar e soltar facilita a movimentação de seções e a adição de elementos como caixas de texto, imagens e barras de navegação. 🖱️

Webflow melhores recursos

A estrutura da página é totalmente personalizável, de modo que você pode alterar rodapés, cabeçalhos e componentes, não apenas texto e imagens

Aplique rapidamente alterações de fonte e cor em todo o site graças ao CSS nos bastidores e a uma interface de clique simples

Publique diretamente na Web ou use o recurso de exportação para gerar um arquivo zip com seu código para produção personalizada

As animações e os recursos de pesquisa avançados permitem que você extraia conteúdo de qualquer lugar do site para apresentá-lo em páginas iniciais, páginas de produtos e muito mais

Webflow limitações

Embora seja possível alterar parte do código básico, não é possível alterar toda a codificação, portanto, não é a melhor opção para desenvolvedores que desejam controle total

Não há aplicativo para dispositivos móveis, portanto, é necessário fazer alterações e criar sites no computador

Webflow preço

Starter : Gratuito

: Gratuito Básico : uS$ 18/mês

: uS$ 18/mês CMS : $29/mês

: $29/mês Business : uS$ 49/mês

: uS$ 49/mês Enterprise: Entre em contato para obter preços

Webflow avaliações e críticas

G2 : 4.4/5 (mais de 500 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 200 avaliações)

7. Duda

via Duda Projetado para marcas e agências de SaaS, o Duda é um construtor de sites seguro graças aos certificados SSL e à hospedagem AWS, que também melhora a estabilidade do site. Com suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, é fácil criar um site e encontrar ajuda instantânea sempre que você tiver problemas.

Duda melhores recursos

Os recursos de SEO garantem que seu site seja otimizado para que os clientes possam encontrá-lo nos mecanismos de busca

A ferramenta de arrastar e soltar não exige nenhuma experiência em codificação, economizando tempo e eliminando a necessidade de um desenvolvedor

As opções de codificação personalizáveis significam que você pode se aprofundar em HTML ou CSS e fazer alterações se quiser dar um toque personalizado

Modelos e seções predefinidos permitem criar sites rapidamente e com menos esforço

Duda limitações

Embora haja uma avaliação gratuita, você terá de pagar se quiser continuar a usá-lo

A personalização é restrita, pois não é possível trocar de modelo facilmente e os plugins são limitados

Duda preços

Básico : uS$ 25/mês

: uS$ 25/mês Team : uS$ 39/mês

: uS$ 39/mês Agência : $69/mês

: $69/mês Etiqueta branca: uS$ 199/mês

Duda classificações e avaliações

G2 : 4.6/5 (mais de 500 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 200 avaliações)

8. Weebly

via Weebly O Weebly é uma das melhores alternativas ao Squarespace, pois é um construtor de sites amigável para iniciantes que não exige nenhum conhecimento de codificação. Crie um site gratuito ou opte por um plano pago para aumentar a personalização e obter acesso a recursos adicionais. 👨🏽‍💻

Weebly melhores recursos

Temas selecionados por designers e modelos personalizáveis significam que seu site parecerá ter sido feito por um profissional

Crie sua marca com fontes personalizadas e paletas de cores que refletem a aparência que você deseja para sua empresa

O construtor de arrastar e soltar elimina a adivinhação da organização da página

Os editores de vídeo e imagem permitem que você faça alterações diretamente no construtor de sites, em vez de usar ferramentas externas

Weebly limitações

Como o objetivo do site é ser simples, os recursos avançados e as integrações são limitados

Menos funcionalidade no front-end e no back-end, especialmente para pessoas que gostam de ter maior controle sobre a codificação

Weebly preço

Gratuito

Pessoal : $10/mês

: $10/mês Profissional : $12/mês

: $12/mês Performance: uS$ 26/mês

Weebly avaliações e críticas

G2 : 4.1/5 (mais de 400 avaliações)

: 4.1/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 1.700 avaliações)

9. Square

via Praça O Square é uma potência do comércio eletrônico que oferece criação simplificada de sites para marcas que precisam de uma loja on-line. Com um site da Square, você pode gerenciar as vendas on-line e na loja em um único painel. Além disso, gerencie as vendas e seu site a partir do aplicativo móvel ou de seus canais sociais com facilidade.

Square melhores recursos

Escolha entre dezenas de temas de sites com base no setor ou no estilo

A integração perfeita entre seu site Square e o Square POS unifica os pagamentos em todos os canais

Adicione elementos especiais que destacam recursos e produtos ou compartilhe códigos de desconto para aumentar as conversões

Um foco pronto para dispositivos móveis significa que seu site está otimizado para os clientes, quer eles o visitem pelo computador ou pelo celular

Square limitações

Os modelos são limitados e têm aparência semelhante

Há uma curva de aprendizado, especialmente quando se trata de adicionar produtos

Square pricing

Gratuito

Plus : uS$ 29/mês

: uS$ 29/mês Premium: $79/mês

Square avaliações e críticas

G2 : 4.6/5 (mais de 700 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 2.200 avaliações)

10. Web.com

via Web.com Deseja a maneira mais rápida e simples de criar um site? A Web.com elimina o trabalho da equação com um construtor de sites com IA. Basta informar à ferramenta de IA um pouco sobre seu site e ela gerará um design visualmente agradável em minutos. ✍️

Web.com melhores recursos

O construtor de arrastar e soltar com tecnologia de IA reduz o tempo necessário para criar um site

Otimizado para dispositivos móveis, os clientes podem fazer compras facilmente, mesmo em seus celulares ou tablets

Os serviços internos incluem design, suporte à loja on-line e consultoria de SEO de profissionais

Ignore a ferramenta de IA e crie seu próprio site rapidamente com modelos predefinidos

Web.com limitações

Ideal para a criação de sites simples e sem complicações, as opções de personalização são limitadas

Não há certificado SSL gratuito e não há uma opção para backups diários, limitando a funcionalidade de segurança

Web.com preço

Website : $19.99

: $19.99 Site + Marketing : $24.99

: $24.99 Loja on-line : $34.99

: $34.99 Online Marketplaces: $49.99

Web.com avaliações e críticas

G2 : N/A

: N/A Capterra: 3.7/5 (mais de 100 avaliações)

Outras ferramentas de marketing

Embora o Squarespace e essas alternativas ao Squarespace ofereçam recursos de criação de sites, hospedagem e comércio eletrônico, eles não ajudam em outras tarefas de marketing. Plataformas como o ClickUp oferecem recursos mais abrangentes para equipes de marketing, incluindo ferramentas de IA para criar conteúdo para blogs, páginas de destino e outros materiais de marketing.

Use o ClickUp AI para gerar uma postagem de blog no ClickUp Docs a partir de um simples prompt e alguns detalhes importantes

Depois que seu site estiver configurado e hospedado, é hora de começar a criar campanhas de marketing para ser notado por seu público. Use o Clickup para gerenciar todas as suas campanhas de conteúdo e criar iniciativas de marketing que ajudem sua empresa a alcançar novos patamares. ✨ ClickUp para equipes de marketing cuida de tudo, desde o brainstorming e a ideação até a execução e os relatórios. Crie roteiros de marketing com painéis e visualização de calendário e acompanhe o progresso definindo metas alcançáveis. Colaboração em tempo real permite que você trabalhe de forma integrada com a equipe, independentemente de estar usando Mapas mentais para fazer brainstorming de ideias para publicações em mídias sociais ou revisar publicações de blog sobre SEO.

Use os vários painéis visuais para acompanhar o progresso em uma ampla gama de iniciativas. Crie um calendário de conteúdo editorial e preencha quando cada postagem será publicada. Adicione campos personalizados para delinear informações importantes que devem ser incluídas no conteúdo. Use sinalizadores de prioridade para destacar as postagens mais importantes. IA do ClickUp permite que você gerar conteúdo para descrições de produtos páginas de destino, blogs e canais sociais mais rápido do que nunca. As sugestões melhoram a legibilidade, enquanto o verificador ortográfico e gramatical edita para maior clareza. Use o recurso de resumo para transformar parágrafos longos em seções concisas que atendam aos limites de caracteres.

O recurso Ferramenta de escrita de IA também melhora a formatação, dividindo instantaneamente publicações mais longas em seções de fácil digestão. Use-a para estruturar artigos de blog, boletins informativos por e-mail e peças de pilar para melhorar a legibilidade e a experiência do usuário.

Melhores recursos do ClickUp

Visualize dados de marketing epainéis de controle de projetos em várias visualizações, inclusive como linhas do tempo, listas de tarefas e gráficos de Gantt

Simplificaros fluxos de trabalho de marketing com automações que lidam com tarefas redundantes e trabalho intenso para que sua equipe se concentre em projetos mais importantes

Mais de 1.000 modelos, incluindoestratégia de produto emodelos de marca agilizam os processos de planejamento eeconomizar tempo ao lançar iniciativas de marketing

O ClickUp AI torna a criação de conteúdo mais rápida e fácil, oferecendo sugestões, limpando rascunhos e resumindo artigos

As tarefas personalizáveis permitem que você adicione campos personalizados, prioridades e dependências para criar fluxos de trabalho que evitem bloqueios e movam os projetos pelo pipeline de marketing

Use os recursos de relatório para transformarmétricas do pipeline de vendas em relatórios visuais para gerar a adesão das principais partes interessadas para futuras campanhas de marketing

Limitações do ClickUp

Alguns recursos, como o ClickUp AI, só estão disponíveis em planos pagos, mas são acessíveis para a maioria das pessoas e equipes

Você precisará dedicar algum tempo para aprender a navegar na ferramenta, pois há muitos recursos

ClickUp preços

Free Forever Plan

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Comercial : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 9.100 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 9.100 avaliações) Capterra: 4.6/5 (3.900+ avaliações)

Gerencie seu site com uma ferramenta como o ClickUp

Com essas alternativas ao Squarespace, é possível dar vida a um site, seja você uma loja de comércio eletrônico ou uma pessoa física que oferece serviços profissionais. De simples criadores de sites que fazem o trabalho rapidamente a sites de codificação personalizáveis que permitem criar sites premiados, há uma opção para cada necessidade das lojas on-line.

Depois que seu site for criado e estiver pronto para ser usado, registre-se no ClickUp para começar a gerenciar seus fluxos de trabalho de vendas, marketing e gerenciamento de sites. Trabalhe em tempo real com sua equipe para definir metas, criar painéis de acompanhamento e atribuir tarefas para tudo, desde o desenvolvimento de produtos até o marketing e a divulgação. 🤩