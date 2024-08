Curso rápido sobre linha de base do projeto: O que é e como definir uma

Seja reformando seu banheiro ou embarcando em uma viagem pelo mundo, você precisa de um roteiro que descreva seu plano em detalhes. Esse roteiro o orienta em direção às suas metas e leva em conta todos os possíveis problemas que você possa encontrar. Ele também serve como ponto de referência - você o consultará de vez em quando para ver o quanto já avançou. 🗺️

No gerenciamento de projetos, esse roteiro é chamado de linha de base do projeto. Ele é a base para tomar decisões informadas , gerenciamento de expectativas e avaliar o sucesso do projeto em relação aos objetivos e metas iniciais.

Neste artigo, explicaremos o que é uma linha de base do projeto e por que ela é tão importante para o gerenciamento bem-sucedido do projeto. Também forneceremos instruções passo a passo para a criação de uma linha de base de medição de desempenho para preparar todo o seu projeto para o sucesso.

O que é uma linha de base de projeto?

Uma linha de base de projeto é um ponto de referência que você usa para medir o sucesso do seu projeto. Normalmente, você define a linha de base logo no início do projeto planejamento do projeto e se concentrar em três elementos-chave:

Escopo : Descreve as tarefas, atividades, recursos eresultados em seu projeto

: Descreve as tarefas, atividades, recursos eresultados em seu projeto Custo: Representa oorçamento do projeto *Cronograma: Define as datas de início e de vencimento de seu projeto e descreve os marcos para acompanhar o desempenho

As linhas de base do projeto são frequentemente confundidas com metas do projeto . Embora os dois termos sejam semelhantes em muitos aspectos, a diferença fundamental é que as linhas de base se concentram na análise do desempenho de um projeto em um momento específico, enquanto as metas se concentram nos resultados. Pode-se dizer que as linhas de base do projeto contêm informações que o capacitam a atingir as metas do projeto.

Vantagens de ter uma linha de base de projeto

A definição de uma linha de base do projeto tem uma grande variedade de benefícios, como

Monitoramento do desempenho : Uma linha de base do projeto fornece a base para comparação e compreensão se o seu projeto está com desempenho abaixo ou acima do esperado em áreas específicas

: Uma linha de base do projeto fornece a base para comparação e compreensão se o seu projeto está com desempenho abaixo ou acima do esperado em áreas específicas Melhor gerenciamento de custos : Permite que você entenda, supervisione e gerencie os orçamentos do projeto

: Permite que você entenda, supervisione e gerencie os orçamentos do projeto Cálculo do valor agregado : Ajuda a medir o desempenho real em relação aos planos para analisar tendências e problemas

: Ajuda a medir o desempenho real em relação aos planos para analisar tendências e problemas Estimativas futuras mais precisas : Quanto mais experiência você tiver com linhas de base de projetos, mais preciso será na determinação do desempenho e dos riscos potenciais de um projeto

: Quanto mais experiência você tiver com linhas de base de projetos, mais preciso será na determinação do desempenho e dos riscos potenciais de um projeto Motivação : Permite que você acompanhe o progresso do seu projeto ao longo do tempo e veja o quanto já avançou. Também mantém sua equipe motivada e estimula a produtividade e a eficiência

: Permite que você acompanhe o progresso do seu projeto ao longo do tempo e veja o quanto já avançou. Também mantém sua equipe motivada e estimula a produtividade e a eficiência Melhoria da comunicação com as partes interessadas: Uma linha de base do projeto dá ao gerente de projeto e às partes interessadas uma ideia clara do caminho do projeto desde o início, aumentando a transparência e minimizando o risco de mal-entendidos ao longo do caminho

É possível alterar uma linha de base do projeto?

Como a definição de uma linha de base do projeto acontece no início do planejamento do projeto na fase de linha de base do projeto, você pode se perguntar se pode atualizá-la posteriormente para refletir mudanças específicas. Tecnicamente, é possível, mas lembre-se de que alterar a linha de base do projeto pode levar à perda de direção, deixando-o sem um ponto de referência claro para medir o desempenho. 🧭

A prática padrão é atualizar uma linha de base do projeto somente quando ocorrem mudanças significativas. Por exemplo, se houver acréscimos ao escopo do projeto, talvez seja necessário atualizar também os cronogramas e os custos.

Se você decidir alterar a linha de base aprovada do projeto, salve a versão antiga. Dessa forma, você poderá comparar as linhas de base e determinar com precisão o desempenho do projeto.

Como definir uma linha de base do projeto e determinar o caminho do seu projeto em 4 etapas

A definição de uma linha de base pode parecer fácil no início - você estima o escopo, os custos e o cronograma do projeto e cruza os dedos, esperando que suas previsões sejam precisas o suficiente para servir ao propósito. A realidade é diferente - você deve considerar vários fatores e usar várias ferramentas para definir uma linha de base realista e útil para o projeto.

Nós o orientaremos no processo e mostraremos como ClickUp uma plataforma multifuncional de produtividade e gerenciamento de projetos, pode ajudá-lo a estabelecer linhas de base de projetos altamente práticas. 💪

Etapa 1: Determine o escopo do seu projeto

Sua jornada para criar uma linha de base de projeto começa com a determinação do escopo do seu projeto escopo do projeto . Isso significa definir tudo o que seu projeto envolve, incluindo tarefas, subtarefas, entregas, riscos potenciais e restrições. Em alguns casos, você também pode abordar exclusões, ou seja, especificar o que o seu projeto não inclui.

Ao delinear o escopo do projeto, você definirá limites claros, manterá o projeto no caminho certo, detectará possíveis riscos logo no início e gerenciará as expectativas das partes interessadas como um profissional. 🤓

A melhor maneira de determinar o escopo do seu projeto é escrever uma declaração de escopo. Esse valioso documento servirá de base para o seu plano de projeto. Ele deve ser abrangente e conciso, não deixando espaço para mal-entendidos e "e se".

Em termos de formatação, muitos gerentes de projeto optam por manter a declaração de escopo com marcadores para facilitar a leitura e a navegação, mas você e sua equipe podem preferir um layout diferente que se alinhe ao seu estilo de trabalho e às suas necessidades.

Explore o escopo do projeto com o ClickUp

Para tornar todo o processo de definição do escopo mais gerenciável, você pode usar algumas das fantásticas ferramentas do ClickUp para criar declarações de escopo de alto nível.

Criar uma declaração de escopo é um trabalho de equipe, portanto, você precisa de opções de colaboração de primeira classe. Felizmente, o ClickUp tem mais do que algumas em seu currículo. Por exemplo, você pode usar Quadros brancos do ClickUp telas digitais projetadas para levar colaboração em tempo real para novos níveis.

Faça brainstorming, crie estratégias ou mapeie fluxos de trabalho com os quadros brancos visualmente colaborativos do ClickUp

Os quadros brancos são perfeitos para brainstorming e para dar vida às suas ideias. Graças à edição ao vivo, todos estão na mesma página e podem participar ativamente do processo de definição do escopo do projeto. Convide os membros relevantes da equipe para um ClickUp Whiteboard e discuta como deve ser a declaração do escopo após considerar os fatores relevantes.

Mantenha seus principais documentos de projeto simplificados no ClickUp Docs

Terminou o brainstorming? É hora de colocar suas decisões por escrito com Documentos do ClickUp o editor de texto exclusivo da plataforma e o plataforma de gerenciamento de documentos . Use-a para criar, compartilhar, editar e armazenar documentos importantes.

Colabore com os membros da equipe no ClickUp Docs para personalizar fontes, adicionar relacionamentos de tarefas ou vincular tarefas diretamente no documento

Um ClickUp Doc é o local perfeito para o escopo do seu projeto. Adicione sua equipe a um documento e comece a personalizar sua declaração de escopo. Cada pessoa adicionada a um documento recebe um cursor com seu nome, portanto, é fácil rastrear quem está fazendo o quê. Use as opções de formatação e estilo para personalizar sua declaração de escopo e dar a ela um toque pessoal.

Se você quiser acelerar o processo de redação e minimizar o risco de erros, aproveite as vantagens de IA do ClickUp o sistema nativo da plataforma Assistente de escrita baseado em IA que aprimora as funcionalidades do ClickUp Docs. Ele pode ajudá-lo a fazer brainstorming e gerar ideias, escrever a declaração de escopo e editá-la com perfeição, garantindo uma formatação consistente. ✨

Use o assistente de redação com IA no ClickUp para gerar postagens de blog, fazer brainstorming de ideias, escrever e-mails e muito mais

Se você quiser evitar escrever sua declaração de escopo do zero, use Os modelos de escopo de projeto do ClickUp para economizar tempo, obter consistência e colocar seu projeto no caminho certo.

Etapa 2: Mapeie o cronograma do seu projeto

Na etapa anterior, você delineou todo o trabalho que precisa ser feito para concluir o projeto. Chegou a hora de visualizar esse trabalho em um eixo de tempo e determinar as datas de início e de vencimento, os prazos finais e o cronograma do projeto marcos importantes (pense neles como pontos de parada para medir o desempenho).

Quando se trata de mapear cronogramas de projetos o ClickUp tem alguns trunfos na manga. 🃏

Verificaremos as três visualizações (ou layouts) a seguir na plataforma que podem facilitar o agendamento:

Visualização de lista Visualização de gráfico de Gantt Visualização de calendário

Visualização de lista

Para o tipo de agendamento de que estamos falando, você deve primeiro definir project phases e definir sua duração e prazos. Faça isso em Visualização de lista do ClickUp oferece várias opções de classificação e filtragem para ajudá-lo a definir e navegar pelas informações. Use Campos personalizados do ClickUp para fornecer detalhes contextuais sobre cada tarefa e subtarefa. Defina prazos e prioridades, acompanhe o progresso, adicione rótulos e facilite a criação do cronograma do seu projeto.

Use filtros na visualização de lista do ClickUp para classificar as tarefas por status, prioridade e vários outros campos personalizados para ter uma visão personalizada do seu trabalho

Visualização de gráfico de Gantt

A visualização de lista é fantástica, mas não é a única. Muitos gerentes de projeto concordam que uma Gráfico de Gantt é a melhor ferramenta para visualizar o cronograma planejado de um projeto. Essa visualização permite criar linhas do tempo dinâmicas, definir e gerenciar prazos, identificar gargalos, lidar com dependências de tarefas e agendar tarefas com apenas alguns cliques.

Agrupe, filtre ou oculte tarefas nos gráficos de Gantt do ClickUp 3.0 para rastrear e conectar fluxos de trabalho em todo o seu trabalho

Com opções de cores abrangentes, você pode distinguir claramente as diferentes tarefas e ficar de olho em tudo o que está acontecendo.

As visualizações de Gantt do ClickUp também permitem que você escolha os critérios de classificação para facilitar a navegação. Por exemplo, se você quiser saber qual tarefa importante será a próxima, use a data de vencimento como critério de classificação.

Com o design de arrastar e soltar da visualização, você pode atualizar rapidamente o cronograma do seu projeto. Todas as alterações ocorrem em tempo real, de modo que todos os membros da equipe são atualizados instantaneamente.

Classifique suas tarefas de forma rápida e fácil e crie exibições em cascata com um único clique para ficar à frente do jogo e priorizar o que é importante

Os Gráficos de Gantt do ClickUp são uma excelente maneira de conhecer os detalhes do seu projeto e obter uma análise detalhada das tarefas, dependências, prioridades, marcos e progresso. Se estiver procurando uma ferramenta que ofereça um visão geral de suas tarefas e prazos, use a seção Visualização da linha do tempo do ClickUp . Esse esquema linear simples exibe as tarefas em ordem cronológica e permite que você observe as datas de vencimento sem se aprofundar nos detalhes.

Visualização do calendário

Outra visualização que os gerentes de projeto adoram é a Visualização do calendário do ClickUp . Apresenta as tarefas em um calendário, ajudando-o a otimizar as cargas de trabalho e a planejar com antecedência. Essa visualização também apresenta um design de arrastar e soltar, portanto, é fácil de configurar e atualizar. Você escolhe o que exibir na visualização - classifique as entradas por prioridade ou projeto e mostre diferentes detalhes da tarefa (como responsáveis ou tempo monitorado).

Gerencie e organize projetos e agende tarefas na visualização flexível do Calendário para manter as equipes em sincronia

Você pode simplificar ainda mais o mapeamento do cronograma do seu projeto contando com a impressionante de mais de 1.000 modelos . Basta escolher um modelo de cronograma de projeto que se alinhe às necessidades de seu projeto e personalize-o de acordo com suas preferências.

Etapa 3: Definir custos

Nesta etapa, você define os custos e planeja o orçamento do projeto para acompanhar as despesas. 💸

É aqui que você incluirá todos os custos estimados relacionados ao projeto, inclusive mão de obra, materiais, equipamentos, serviços públicos e aluguel. Dependendo da natureza do seu projeto, talvez seja necessário criar categorias para representar suas despesas gerais com mais detalhes. Por exemplo, se estiver definindo uma linha de base para um projeto de construção, provavelmente terá várias subcategorias em materiais e mão de obra.

A visualização de lista do ClickUp pode ajudá-lo a criar uma visão geral detalhada dos custos projetados. Crie uma nova tarefa para cada categoria de custo e estime o orçamento usando o Money Custom Field. Outros campos personalizados, como Numbers e Files, podem ser úteis para fornecer mais informações sobre cada categoria de custo.

Em seguida, você pode criar subtarefas para mostrar como o orçamento do projeto está distribuído.

É simples adicionar valores monetários às tarefas para manter os orçamentos do projeto sob controle

Se você quiser um atalho para definir os custos do projeto, use um dos campos personalizados do ClickUp modelos de orçamento de projeto de alta qualidade . Eles o ajudarão a representar as informações relevantes de forma organizada, o que pode melhorar as decisões de gerenciamento de recursos de toda a equipe.

A definição de custos é normalmente um esforço de equipe - recomendamos obter insights das equipes de finanças ou contabilidade para esboçar estimativas mais precisas. Felizmente, o ClickUp facilita a colaboração e a comunicação entre as equipes. Use os quadros brancos do ClickUp ou o Visualização de bate-papo para discutir o orçamento e a situação financeira de seu projeto com profissionais internos.

Etapa 4: apresente a linha de base do seu projeto aos principais interessados

A linha de base do seu projeto está completa, mas antes de adotá-la oficialmente, você precisa apresentá-la aos participantes e garantir que eles deem o sinal verde.

Analise os detalhes, discuta todos os aspectos da linha de base, inclusive seu design e conteúdo, e esteja pronto para responder a quaisquer perguntas e preocupações para garantir que todos estejam na mesma página.

O ClickUp ajuda a simplificar a comunicação com as partes interessadas externas, permitindo que você adicione usuários de terceiros ao seu espaço de trabalho. Escolha os itens que deseja compartilhar com eles e personalize os controles e as permissões . O ClickUp coloca automaticamente um pequeno quadrado laranja no canto inferior esquerdo de todos os avatares de convidados, para que seus colegas de equipe não tenham dificuldade em distingui-los. 🟧

Graças às configurações personalizáveis, você pode atualizar a função e o status de acesso de um convidado a qualquer momento para permitir que ele contribua ativamente para a atualização da linha de base.

Criando uma linha de base de projeto com o ClickUp: Exemplo

Digamos que você seja um gerente de projetos de marketing e precisa definir uma linha de base de projeto para um novo campanha de mídia social . Este é o aspecto do processo, de acordo com as etapas que descrevemos anteriormente:

1. Determine o escopo do seu projeto

A primeira coisa em sua agenda é definir o escopo do projeto. Adicione sua equipe a um quadro branco do ClickUp e comece a fazer um brainstorming!

Você começará estabelecendo metas. Digamos que sua meta seja aumentar o conhecimento da marca e fazer 200 vendas diretas.

Estabeleça metas mensuráveis para tarefas e projetos com progressão automática para atingir objetivos de forma mais eficaz com cronogramas definidos e metas quantificáveis

Como essa é uma campanha de mídia social, você precisará definir suas plataformas de mídia social. Por exemplo, pode ser o Facebook, o Instagram e o TikTok.

Em seguida, você definirá o tipo de conteúdo que usará - nesse caso, vídeos, carretéis e publicações.

Seria melhor se você também definisse seu público-alvo. Por exemplo, poderia ser espectadores entre 18 e 30 anos.

Por fim, você definirá a duração do projeto - ou seja, 10 semanas.

Use o ClickUp Docs para escrever a declaração de escopo e incluir esses aspectos. Adicione os membros relevantes da equipe ao documento para que eles fiquem por dentro de tudo.

Em seguida, use a visualização de lista do ClickUp para listar todas as tarefas e subtarefas necessárias para atingir suas metas.

2. Descreva o cronograma do projeto

Defina como e quando você atingirá seus objetivos esboçando o cronograma nas visualizações ClickUp List e Gantt Chart. Você pode criar um cronograma semanal para sua campanha. Por exemplo:

Semanas 1 e 2 : Pesquisa de público e concorrentes

: Pesquisa de público e concorrentes Semanas 3, 4, 5 e 6 : Criação de conteúdo e obtenção de aprovações

: Criação de conteúdo e obtenção de aprovações Semanas 7 e 8 : Lançamento da campanha nas mídias sociais

: Lançamento da campanha nas mídias sociais Semanas 9 e 10: Monitoramento do desempenho

Este é apenas um esboço de um cronograma. Você fornecerá mais detalhes a cada seção criando subtarefas. Além disso, você definirá datas precisas de início e de vencimento para cada tarefa e subtarefa e criará marcos que o ajudarão a acompanhar o progresso do projeto e a garantir que você está no caminho certo. 🛣️

Transforme suas tarefas mais importantes em marcos para criar uma representação visual do progresso feito em seus projetos

Alternar entre diferentes Visualizações ClickUp para ver sua agenda de várias perspectivas e, se necessário, adicionar mais detalhes para torná-la o mais transparente possível. Como o ClickUp oferece mais de 15 visualizações, você pode ver o quadro geral e ampliar os detalhes.

3. Definir custos

Volte à visualização de lista do ClickUp, onde você forneceu detalhes sobre o escopo e o cronograma do projeto, e adicione o Campo personalizado de dinheiro para definir o orçamento de cada tarefa.

Neste exemplo, você pode ter custos de PPC (pagamento por clique), taxas de assinatura para ferramentas de pesquisa de palavras-chave e custos de criação de conteúdo.

4. Consultar as partes interessadas

Adicione as partes interessadas ao seu ClickUp Workspace para mostrar a elas a linha de base do projeto. Use a visualização ClickUp Chat para se comunicar, responder a perguntas e resolver incertezas.

Como o ClickUp se integra a plataformas como Zoom você pode realizar reuniões on-line para apresentar sua linha de base de projeto finalizada e simplificar a comunicação.

ClickUp: Sua ferramenta de linha de base de projeto ideal

O ClickUp oferece uma solução abrangente para estabelecer uma linha de base do projeto. De mais de 15 visualizações a quadros brancos, campos personalizados, modelos e integrações personalizadas se você não tiver uma plataforma de trabalho, a plataforma oferece todas as ferramentas necessárias para criar tarefas e documentos, comunicar-se, colaborar e monitorar o progresso. 🥰 Registre-se no ClickUp e leve o gerenciamento de projetos para o próximo nível!