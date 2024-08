10 melhores softwares de rastreamento de usuários em 2024 (avaliações e preços)

As empresas têm se concentrado mais em sua maior fonte de aprendizado: seus clientes. As empresas modernas dependem muito de software de rastreamento de clientes para melhorar sua compreensão dos usuários.

O software de rastreamento de clientes ou usuários permite que as equipes de produtos e marketing estudem de perto a jornada de um cliente, desde suas preferências em cada ponto de contato até quando e como eles saem do funil de vendas.

Em seguida, as empresas usam esses dados para fazer decisões comerciais importantes criar um novo recurso ou revisar suas mensagens.

Na verdade, o desenvolvimento de produtos "liderado pelo usuário" é um fenômeno amplamente praticado atualmente que ajuda as empresas a personalizar relacionamentos com os clientes e se tornar mais centrada no cliente.

O que é rastreamento de usuários?

O rastreamento do usuário é o processo de coleta, armazenamento e análise dos dados de comportamento do usuário. À medida que os usuários navegam pelo seu aplicativo ou site, você pode usar ferramentas para rastrear o comportamento deles.

Normalmente, as ferramentas de rastreamento de usuários coletam informações relacionadas a:

Análise da Web, que inclui visualizações de páginas, canais de aquisição e duração de sessões

que inclui visualizações de páginas, canais de aquisição e duração de sessões **Análise de comportamento, incluindo sentimentos do usuário, envolvimento do usuário e experiência do produto

Testes de usuários, como pesquisa de usabilidade, entrevistas com usuários e gerenciamento de público-alvo

O que você deve procurar em um software de rastreamento de usuários?

Como a maioria dos softwares, sua decisão de compra depende em grande parte de seus requisitos e objetivos comerciais. Entretanto, há alguns princípios básicos que você deve procurar.

Recursos: Primeiro, descubra qual análise de usuário você gostaria de acompanhar: desempenho do site, experiência do produto,comportamento do usuárioou todas. Com base nisso, escolha uma ferramenta que atenda a seus requisitos específicos Precisão: Relatórios imprecisos ou enganosos levam a decisões incorretas. Faça a devida diligência para verificar a precisão dos dados gerados pelo software de rastreamento de usuários Privacidade dos dados: Certifique-se de que o software escolhido respeite a privacidade do usuário, cumpra todas as normas de proteção de dados aplicáveis, torne os dados anônimos e solicite o consentimento do usuário Escalabilidade: Escolha um software que possa ser dimensionado conforme o crescimento de sua empresa e que atenda às necessidades em constante mudança Usabilidade: A última coisa de que você precisa é de uma interface de usuário desajeitada e desatualizada ou de uma navegação complicada. Teste se a plataforma de teste de usuários é intuitiva e fácil de configurar APIs e integrações: Certifique-se de que a ferramenta escolhida se integre perfeitamente ao restante de sua pilha de tecnologia

Os 10 melhores softwares de rastreamento de usuários para usar em 2024

Embora existam várias ferramentas de rastreamento de usuários no mercado atualmente, aqui está o nosso resumo das 10 melhores.

1. Dynatrace

via Dynatrace O USP da Dynatrace é a boa integração do rastreamento de usuários com seu BizOps e Ferramenta de DevOps s.

Essa solução fornece às equipes de TI monitoramento de infraestrutura, testes de aplicativos, segurança e observabilidade no nível do código. Ela também capacita as equipes de negócios com monitoramento de usuários em tempo real, análise de comportamento de usuários e análise de adoção de recursos.

Melhores recursos do Dynatrace

Monitore sua infraestrutura, aplicativos, servidores e usuários em um só lugar

Analise o comportamento do usuário em locais, navegadores e tipos de dispositivos

Rastreie KPIs de negócios, receitas e tendências com dados contextuais do usuário

Rastrear a causa raiz de ameaças e incidentes

Limitações do Dynatrace

Muitos novos usuários relatam uma curva de aprendizado acentuada

Falta de opções de personalização prontas para uso

Alguns usuários podem considerá-lo caro

Preços da Dynatrace

Monitoramento de usuários reais: US$ 0,00225 por sessão

Avaliações e resenhas do Dynatrace

G2: 4,5/5 (mais de 1.200 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.200 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 45 avaliações)

2. Datadog

via Datadog O Datadog é um serviço de monitoramento de atividades do usuário baseado em nuvem que oferece visibilidade completa de como os usuários interagem com o seu site e aplicativo na frente e atrás.

Criado para gerentes e engenheiros de TI, o Datadog oferece monitoramento real de usuários e infraestrutura. Ele ajuda as empresas a obter insights sobre o comportamento dos usuários e, ao mesmo tempo, oferece a eles uma experiência segura.

O Datadog também permite que você execute simulações para testar as jornadas dos usuários em todos os navegadores para detectar erros e falhas.

Melhores recursos do Datadog

Monitore o comportamento do usuário em tempo real em navegadores e dispositivos móveis

Visualize os dados com gráficos, painéis e relatórios personalizados

Receba alertas sobre todos os incidentes e crie respostas automatizadas

Identifique a causa raiz dos principais problemas vitais da Web, como velocidade de carregamento lenta

Limitações do Datadog

Falta de profundidade e granularidade nos relatórios

Os testes de aplicativos móveis são limitados

A plataforma é relativamente cara

Problemas com o suporte ao cliente

Preços da Datadog

RUM: A partir de US$ 1,50 por 1.000 sessões por mês

A partir de US$ 1,50 por 1.000 sessões por mês RUM e Session Replay: A partir de US$ 1,80 por 1.000 sessões por mês

Avaliações e resenhas do Datadog

G2 : 4.3/5 (mais de 430 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 430 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 230 avaliações)

3. Gerenciador de eventos de segurança da Solarwinds

via Solarwinds O Solarwinds Security Event Manager não é o típico software de rastreamento de usuários criado para equipes de produtos ou marketing. Em vez disso, é uma ferramenta DevOps projetada para gerentes de TI com grande foco em segurança.

O Solarwinds Security Event Manager rastreia o comportamento do usuário para analisar comportamentos suspeitos ou ameaças à infraestrutura do seu site ou negócio on-line. Para usá-lo, você precisa de algum conhecimento técnico e de codificação.

Além disso, o Solarwinds Security Event Manager também ajuda a rastrear a atividade dos funcionários nos ativos e dispositivos da empresa.

Melhores recursos da Solarwinds

Automatize a detecção e a resposta a ameaças quando alarmes comuns forem acionados

Use modelos de relatórios incorporados para cumprir normas como PCI DSS, GLBA, SOX, NERC CIP e HIPAA

Analise sua infraestrutura de TI em busca de falhas e vulnerabilidades de segurança

Limitações do Solarwinds

A criação de alertas pode ser um processo tedioso

Requer pessoas com habilidades técnicas ou gerentes de TI para a implementação

Opções limitadas de armazenamento

Preços da Solarwinds

Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Solarwinds

G2: 4,0/5 (65+ avaliações)

4,0/5 (65+ avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

4. Kissmetrics

via Kissmetrics A Kissmetrics é uma plataforma de análise do comportamento do usuário que oferece às empresas um conjunto abrangente de recursos para ajudar a rastrear o comportamento individual do usuário. É uma das únicas plataformas que se concentra na correlação entre o comportamento do usuário e a receita.

Como veterana do setor, a Kissmetrics fornece uma variedade de relatórios de fácil compreensão para as empresas, como funis, divisão de atividades por receita e caminhos da jornada do cliente.

Melhores recursos do Kissmetrics

Obtenha insights sobre sua receita, valor do tempo de vida do cliente e taxa de rotatividade

Acompanhe o uso de recursos, usuários ativos, visualizações de páginas, reembolsos e muito mais

Use dados brutos e consultas SQL para examinar de perto o comportamento do usuário

Analise os fluxos de trabalho dos recursos e identifique onde os usuários estão deixando de usá-los

Limitações do Kissmetrics

Resumir dados e criar relatórios pode ser um desafio

As personalizações podem ser complexas

A plataforma tende a carregar lentamente ao lidar com um grande número de eventos

Preços da Kissmetrics

Pague conforme o uso: A partir de US$ 0,0025 por evento

A partir de US$ 0,0025 por evento Prata: US$ 199 por mês

US$ 199 por mês Ouro: $499 por mês

$499 por mês Platina: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Kissmetrics

G2: 4,1/5 (mais de 160 avaliações)

4,1/5 (mais de 160 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

5. Ovo Louco

via Estoque de inicialização O Crazy Egg é um software de rastreamento de visitantes de sites fácil de usar, com recursos como relatórios de tráfego, gravações e relatórios de comportamento. A plataforma tem funcionalidades limitadas aninhadas em uma interface de usuário limpa, o que a torna uma boa opção para iniciantes e pequenas empresas.

Um recurso interessante do Crazy Egg é o "Snapshots", que fornece cinco relatórios para cada página de destino: mapas de calor, mapas de rolagem, relatórios de confete, relatórios de sobreposição e relatórios de lista. Esses instantâneos podem ser comparados, exportados e compartilhados com outros membros da equipe.

melhores recursos do #### Crazy Egg

Obtenha todas as funcionalidades básicas de análise de sites, como mapas de calor, mapas de rolagem e rastreamento de erros

Entenda o comportamento do usuário, como rastreamento de cliques, rastreamento de frustração e movimento do mouse

Analisar elementos clicáveis, como links, botões e até mesmo formulários

Limitações do Crazy Egg

O recurso de relatório é bastante limitado

Relativamente caro

Preços do Crazy Egg

Básico: $29 por mês

$29 por mês Standard: $49 por mês

$49 por mês Plus: $99 por mês

$99 por mês Pro: $249 por mês

Crazy Egg avaliações e comentários

G2: 4,2/5 (108 avaliações)

4,2/5 (108 avaliações) Capterra: 4,5/5 (82 avaliações)

6. Matomo

via Matomo O Matomo (antigo Piwik) é uma alternativa de código aberto às ferramentas populares de análise da Web, como o Google Analytics e o Hotjar, para rastreamento de visitantes de sites. O Matomo também é uma das únicas ferramentas de rastreamento de usuários de sites que oferece uma solução no local e 100% de propriedade dos dados.

Como uma das poucas ferramentas de rastreamento de visitantes de sites de código aberto, os usuários do Matomo podem participar de uma comunidade próspera de profissionais de marketing e desenvolvedores para responder a perguntas e fornecer conselhos sobre análise de clientes e pesquisa de mercado.

Melhores recursos do Matomo

Use mapas de calor, funis, análise de anúncios e muito mais para entender melhor o desempenho do seu site

Possuir 100% dos dados coletados na plataforma

Obtenha relatórios precisos sem amostragem de dados

Obtenha insights sobre como os visitantes do site estão respondendo ao seu conteúdo de áudio e vídeo

Limitações do Matomo

Não se integra às plataformas de marketing do Google

A ferramenta local da Matamo é complicada

As personalizações e a visualização de dados podem ser desafiadoras

Preços do Matomo

No local : Gratuito

: Gratuito Nuvem: uS$ 19 por mês

Matomo ratings and reviews

G2: 4,2/5 (mais de 85 avaliações)

4,2/5 (mais de 85 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 55 avaliações)

7. AppDynamics

via AppDynamics Usado principalmente para monitoramento de infraestrutura, o AppDynamics oferece alguns recursos importantes de rastreamento de usuários. Eles incluem relatórios de uso do site, monitoramento do navegador do usuário final e do celular e taxas de conversão.

A ferramenta de rastreamento de visitantes também pode ser usada como um software de monitoramento de funcionários em casos de uso interno.

O AppDynamics também oferece monitoramento sintético para solucionar falhas e bugs, permitindo que os usuários monitorem seus sites a partir do back-end para garantir uma experiência de usuário tranquila e perfeita.

Melhores recursos do AppDynamics

Monitore seu site, aplicativo e infraestrutura em uma única plataforma

Otimize sua experiência digital com insights detalhados sobre a jornada do cliente

Receba atualizações em tempo real sobre relatórios de incidentes

Acompanhe o que está acontecendo no front-end e no back-end do seu site

Limitações do AppDynamics

Requer conhecimento de JavaScript e treinamento da plataforma para operar

A maioria das funcionalidades é desnecessária para empresas de pequeno e médio porte

Pode se tornar caro com o tempo

Preços da AppDynamics

Monitoramento de infraestrutura : uS$ 6/mês por núcleo de CPU

: uS$ 6/mês por núcleo de CPU Premium : uS$ 6/mês por núcleo de CPU

: uS$ 6/mês por núcleo de CPU Enterprise : uS$ 33/mês por núcleo de CPU

: uS$ 33/mês por núcleo de CPU Enterprise for SAP : uS$ 50/mês por núcleo de CPU

: uS$ 50/mês por núcleo de CPU Monitoramento de usuários reais : uS$ 0,06/mês por 1.000 tokens

: uS$ 0,06/mês por 1.000 tokens Aplicativo seguro da Cisco: uS$ 13,75/mês por núcleo de CPU

Avaliações e resenhas do AppDynamics

G2: 4,3/5 (370+ avaliações)

4,3/5 (370+ avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 30 avaliações)

8. Google Analytics

via Natureza da cultura digital O Google Analytics é o software de rastreamento de usuários de sites mais conhecido mundialmente, e por um bom motivo. Parte da Plataforma de Marketing do Google, ele vem com uma interface de usuário simples e intuitiva e, o mais importante, é totalmente gratuito.

Como um software de monitoramento da atividade do usuário, o Google Analytics rastreia dados históricos e em tempo real sobre o comportamento do usuário e pode ajudar os profissionais de marketing a entender um jornada do cliente pelo site.

Os principais recursos incluem monitoramento de tráfego (visitas gerais, visualizações de páginas individuais, visitantes únicos), análise de público-alvo (dados demográficos, interesses, dispositivos usados), rastreamento de conversões (canal de aquisição, envios de formulários, cliques) e muito mais.

O Google Analytics também fornece relatórios personalizados e integrações com o restante do pacote Google para que os profissionais de marketing gerenciem todos os seus dados em um só lugar plataforma de banco de dados de clientes .

Melhores recursos do Google Analytics

Crie painéis personalizados para monitorar metas comerciais e KPIs específicos

Comece a usar em questão de minutos com o rastreamento sem código

Refine mensagens, anúncios e seu site usando insights sobre o público-alvo do Google Analytics

Integre-se com o BigQuery gratuitamente e crie públicos preditivos usando ML

Limitações do Google Analytics

Não há acesso a dados brutos do usuário

Não há suporte ao cliente no plano gratuito

A amostragem de dados pode levar a imprecisões

O plano pago é muito caro

Preços do Google Analytics

**Gratuito

Google Analytics 360: uS$ 12.500 por mês (ou US$ 150.000 por ano)

Avaliações e resenhas do Google Analytics

G2: 4,5/5 (mais de 6250 avaliações)

4,5/5 (mais de 6250 avaliações) Capterra: 4,7/5 (7760+ avaliações)

9. Hotjar

via Hotjar O Hotjar é uma plataforma de insights sobre a experiência do produto que fornece uma análise detalhada do comportamento do usuário.

O software de rastreamento de visitantes da Hotjar inclui ferramentas de rastreamento de visitantes, como mapas de calor e gravações de sessões, ferramentas de feedback, como formulários e pesquisas, e ferramentas de pesquisa de usuários, como gerenciamento de público e testes de usabilidade.

Normalmente, as empresas usam o Hotjar e o Google Analytics para adicionar contexto ao comportamento do público e simplificar a análise de dados os processos de tomada de decisão .

Por exemplo, os registros de sessão do Hotjar podem ser usados para entender por que uma determinada página de destino tem uma alta taxa de rejeição no Google Analytics.

Melhores recursos do Hotjar

Analisar o desempenho do seu site com mapas de calor e porcentagens de rolagem

Documentar trechos de vídeos importantes ou descobertas de experimentos

Use gravações de sessões para refazer a jornada dos usuários e identificar bloqueios

Monitore as tendências de comportamento com relatórios personalizados

Limitações do Hotjar

O plano gratuito oferece visualizações de página e gravações de sessão limitadas que podem ser limitantes para sites com muito tráfego

Os dados do mapa de calor são agregados e não estão disponíveis em tempo real

A implementação e a configuração de experimentos é um processo demorado

Preços do Hotjar

Básico : Gratuito para sempre

: Gratuito para sempre Mais : uS$ 32 por mês

: uS$ 32 por mês Business : uS$ 80 por mês

: uS$ 80 por mês Scale: $171 por mês

Avaliações e resenhas do Hotjar

G2: 4,3/5 (mais de 300 avaliações)

4,3/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 500 avaliações)

10. Teste de usuário

via Teste de usuário Ao contrário de algumas das outras ferramentas de rastreamento de usuários desta lista, o UserTesting foi criado com base na premissa de "Human Insights", em que os usuários procuram proativamente um público para testar seu produto ou serviço, em vez de apenas monitorar os visitantes de entrada.

O UserTesting pode ajudar as equipes de produto (pesquisadores de UX, gerentes de produto e designers de UI) a testar e validar um protótipo ou recurso. As equipes de marketing, por outro lado, podem entender a resposta do público ao site e às mensagens.

A UserTesting conta com uma rede de público considerável que as empresas podem usar para testar seus produtos e sites. No entanto, se isso não funcionar, elas podem integrar seu próprio público à plataforma.

A UserTesting também oferece outros serviços de valor agregado, como estratégia e consultoria de UX, testes de acessibilidade e muito mais.

Melhores recursos do UserTesting

Execute testes de usabilidade e obtenha feedback de pessoas reais

Integre e gerencie públicos personalizados na plataforma

Aproveite a IA para entender melhor o sentimento do usuário ou as anomalias no comportamento do usuário durante o teste

Use as integrações integradas para sincronizar seus dados de pesquisa de usuários com o restante da sua pilha de tecnologia

Limitações do UserTesting

Dependendo do nicho de sua empresa, pode ser difícil conseguir um público relevante para testar seu produto

Alguns usuários consideram a interface do usuário pouco intuitiva

O preço pode ser muito alto para empresas de pequeno e médio porte, especialmente para aquelas com vários personas de usuários Preços do UserTesting

**Teste gratuito mediante solicitação

Essenciais: Preços personalizados

Preços personalizados Advanced: Preços personalizados

Preços personalizados Ultimate: Preços personalizados

Avaliações e resenhas de UserTesting

G2: 4,5/5 (mais de 650 avaliações)

4,5/5 (mais de 650 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 120 avaliações)

Outras ferramentas de CRM

Portanto, agora que você escolheu uma ou mais ferramentas de rastreamento de usuários e definiu suas expectativas, a próxima etapa é preencher a lacuna entre o comportamento do usuário, a análise e o gerenciamento do relacionamento com o cliente (CRM).

As ferramentas de CRM integram-se ao seu software de rastreamento e ajudam a segmentar os clientes, personalizar a comunicação, realizar experimentos preditivos e até mesmo pontuar seus leads.

Ferramentas de CRM como o ClickUp aproximam você dos clientes e ajudam a desenvolver um entendimento mais sofisticado da sua base de usuários.

Gerenciar clientes, pipelines de vendas, itens de ação e muito mais com o modelo de CRM simples da ClickUp na visualização de lista

Embora o ClickUp seja amplamente utilizado por seus recursos de gerenciamento de produtos, seus recursos de marketing e CRM fazem dele a escolha preferida dos profissionais de marketing e gerentes de produtos.

As listas do ClickUp ajudam a organizar os lançamentos de gerenciamento de produtos

Aqui estão algumas maneiras pelas quais o ClickUp transformará a tomada de decisões e impulsionará o crescimento dos negócios:

Sincronize as metas de análise de seu site com o ClickUP CRM para ter uma visão mais completa da jornada do cliente

Crie uma tarefa no ClickUp sempre que um incidente ou bug for relatado em seu experimento de teste de software

Priorizar o desenvolvimento de recursos no ClickUp com base no usuárioanálise de dados como sentimento, feedback e padrões de navegação do usuário

Adicione descobertas críticas aos documentos e ao local de trabalho do ClickUp para que sua equipe possa acessá-los a qualquer momento

O ClickUp está equipado com tudo o que você precisa para uma colaboração tranquila com sua equipe de marketing

Além disso, os profissionais de marketing também usam IA do ClickUp para gerar resumos de conteúdo com base no feedback do usuário e na análise da Web, ou gerar conteúdo visualmente agradável relatórios analíticos para compartilhar com a diretoria.

As funções de IA do ClickUp simplificam para as equipes de marketing a produção rápida de documentos importantes, como um estudo de caso

Melhores recursos do ClickUp

Organize os dados do cliente e automatize o alcance do cliente com soluções robustas de CRM e Modelos de CRM* Aproveite a IA do ClickUp para fazer brainstorming de ideias de campanha, criar resumos de conteúdo e muito mais

Integre o ClickUp às suas ferramentas de análise de usuários e crie um banco de dados de análise unificado

Use fluxos de trabalho, tags e filtros personalizados para segmentar e definir seus insights de análise de usuários

Colabore com sua equipe em tempo real ou sincronize com e-mails, quadros brancos e documentos colaborativos

Personalize seus relatórios de clientes com mais de 50 widgets de painel

Limitações do ClickUp

Como o ClickUp oferece vários recursos para uma variedade de casos de uso, desde a produtividade até o marketing gerenciamento de relacionamento com o clientea curva de aprendizado pode ser íngreme

O ClickUp AI só está disponível em planos pagos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp AI: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e avaliações do ClickUp:

G2: 4,7/5 (mais de 9200 avaliações)

4,7/5 (mais de 9200 avaliações) Capterra: 4,6/5 (3900+ avaliações)

4,6/5 (3900+ avaliações) Gartner: 4,3/5 (mais de 130 avaliações)

Aprimore o relacionamento com os clientes, impulsione o crescimento dos lucros e dos resultados

O software de rastreamento de clientes fornece insights em primeira mão sobre o que os usuários estão experimentando em seu site ou produto. As equipes de produto e marketing usarão essas informações para criar soluções que encantem os clientes e façam com que eles voltem para comprar mais.

Todas as ferramentas de análise de usuários mencionadas nesta lista aprofundarão sua compreensão do comportamento do usuário. Integre o software de rastreamento de usuários de sua escolha ao ClickUp para desbloquear novas fronteiras de centralização no cliente. Registre-se no ClickUp gratuitamente para saber mais!