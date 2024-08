Pipedrive vs. HubSpot: Qual é o melhor CRM em 2024?

Toda empresa bem-sucedida precisa de algumas plataformas de software essenciais para otimizar suas operações. Quando se trata de seu processo de vendas e comunicação com o cliente em um ambiente de negócios, poucas plataformas são mais importantes do que seu software de CRM.

Uma rápida pesquisa no Google revela um número aparentemente infinito de opções de software de vendas, todas alegando que podem turbinar seu desempenho de vendas. Porém, mais cedo ou mais tarde, você perceberá que alguns sistemas de CRM específicos se destacam. Entre eles Exemplos de software de CRM hubSpot e Pipedrive são os mais populares.

Mas como você escolhe entre o Pipedrive e o Hubspot? Você deve escolher entre esses dois ou pode haver uma terceira opção que seja ainda melhor para ajudá-lo a gerenciar seus pipelines de vendas?

O que é o Pipedrive?

Como o próprio nome sugere, o Pipedrive foi projetado especificamente para o gerenciamento de pipelines. Compare o Pipedrive com alternativas como o Trello e você começará a ver rapidamente por que essa diferenciação é importante.

Por meio de seus planos profissional e empresarial, o Pipedrive oferece recursos avançados de gerenciamento de contatos projetado especificamente para otimizar seus processos de vendas. Acrescente uma boa quantidade de automação de marketing que inclua marketing por e-mail e automação de fluxo de trabalho, e você verá por que essa é uma das mais poderosas ferramentas de operações disponíveis para as equipes de vendas atualmente.

Não pense nessa suíte de CRM como um puro banco de dados de contatos. Ao contrário da maioria das alternativas ao Pipedrive, esse hub de vendas adora quadros Kanban para organizar as opções de gerenciamento de leads. Você pode abordar o gerenciamento do seu pipeline de forma mais visual, usando ações de arrastar e soltar para planejar facilmente o seu ciclo.

Via Pipedrive

Recursos do Pipedrive

Como seria de se esperar de uma ferramenta avançada de gerenciamento de leads, o Pipedrive oferece muitos recursos projetados para ajudar sua equipe de vendas. Desde a pontuação preditiva de leads até recursos de marketing por e-mail para nutrir leads, esse software de CRM pode se tornar o centro de vendas abrangente da sua equipe em todos os sentidos.

1. Recursos de CRM e pipeline de vendas

Um pacote de CRM abrangente em sua essência, o Pipedrive oferece muitos recursos projetados para conduzir, gerenciar e aprimorar seus canais de vendas. Suas telas seguem um layout intuitivo e limpo, abrangendo o gerenciamento de negócios com recursos visuais que combinam dados de contato inteligentes e próximas etapas naturais.

Você pode adicionar facilmente novos contatos por meio de formulários curtos, importações de listas ou integrações com outras soluções de CRM. O gerenciamento de contatos duplicados é automático, enquanto os cartões de contato o notificam sobre pontos de dados positivos e negativos com fácil codificação por cores. Cada cartão de contato também inclui um gráfico visual de todos os pontos de contato com esse contato, desde e-mails até o contato com a equipe de suporte ao cliente.

Todos esses recursos se resumem a um único objetivo: facilitar para a sua equipe o fechamento de mais negócios e otimizar o pipeline de vendas. Em vez de um simples CRM, pense no Pipeline como um assistente de vendas abrangente e uma ferramenta de gerenciamento de negócios que pode ajudar em todas as partes do processo.

2. Relatórios e painéis

Via Pipedrive

Como é de se esperar de um assistente de vendas, o Pipedrive concentra uma quantidade significativa de seus recursos na previsão de vendas e em outros relatórios. Como resultado, ele ajuda os gerentes e líderes de vendas a manter uma visão geral de todo o pipeline e a criar e ajustar suas estratégias de forma proativa.

A plataforma Pipedrive Insights está repleta dessas análises, desde instantâneos do desempenho atual de vendas até relatórios de previsão de receita. Cada relatório e painel é totalmente personalizável. Os usuários podem até adicionar campos personalizados e criar gráficos personalizados para obter mais informações.

E isso é só o começo. O Pipedrive também integra metas de vendas no processo para que os usuários possam comparar diretamente os marcos com o desempenho atual no painel. Nunca mais perca de vista a possibilidade de atingir suas metas de vendas e receita.

Por fim, o Pipedrive começou a integrar recursos de IA em seu ferramentas de relatórios . O assistente de vendas com tecnologia de IA examina continuamente os dados do pipeline de vendas para encontrar ações subsequentes recomendadas, como o acompanhamento de leads ou a qualificação de clientes potenciais. É uma solução intuitiva para ajudar sua equipe de vendas a se concentrar nas ações certas.

3. Modelos de gerenciamento de relacionamento com o cliente

Por fim, o Pipedrive oferece uma variedade de modelos, dependendo da ação que você deseja criar. Por exemplo, o pacote principal inclui modelos de e-mail para qualquer e-mail de lead e modelos de fluxo de trabalho para automatizar atividades típicas do funil.

O software também inclui modelos para o recurso Smart Docs, que permite criar propostas para negócios que você deseja fechar com mais rapidez e eficiência. E, é claro, você pode criar e personalizar seus próprios modelos para garantir que seus e-mails, automações e Smart Docs forneçam o que sua equipe de vendas precisa.

Preços do Pipedrive

Essencial: US$ 14,90/mês por usuário

US$ 14,90/mês por usuário Avançado: US$ 27,90/mês por usuário

US$ 27,90/mês por usuário Profissional: $49,90/mês por usuário

$49,90/mês por usuário Power: US$ 64,90/mês por usuário

US$ 64,90/mês por usuário Enterprise: $99/mês por usuário

O que é o HubSpot CRM?

A HubSpot é mais do que apenas uma ferramenta de gerenciamento de relacionamento com o cliente. Em vez disso, é um hub abrangente de marketing e vendas com várias opções de software interligadas, incluindo as seguintes:

HubSpot Marketing Hub , que contém vários recursos de inbound marketing e modelos de e-mail personalizáveis para impulsionar suas campanhas de marketing

, que contém vários recursos de inbound marketing e modelos de e-mail personalizáveis para impulsionar suas campanhas de marketing HubSpot CMS Hub , um sistema de gerenciamento de conteúdo e construtor de sites que pode criar tanto páginas de destino individuais quanto presenças on-line completas

, um sistema de gerenciamento de conteúdo e construtor de sites que pode criar tanto páginas de destino individuais quanto presenças on-line completas Hu bSpot Commerce Hub* , uma plataforma de comércio para setores B2B que inclui integrações de comércio eletrônico, ferramentas de faturamento e cobrança mensal e muito mais

, uma plataforma de comércio para setores B2B que inclui integrações de comércio eletrônico, ferramentas de faturamento e cobrança mensal e muito mais Hub de suporte da HubSpot , projetado para empresas que desejam melhorar o suporte ao cliente, incluindo sistemas de suporte por telefone e por e-mail

, projetado para empresas que desejam melhorar o suporte ao cliente, incluindo sistemas de suporte por telefone e por e-mail HubSpot Sales Hub, a peça de CRM do quebra-cabeça em que nos concentraremos neste guia de comparação

Via HubSpot Além dessas plataformas individuais, a empresa também oferece recursos educacionais gratuitos na HubSpot Academy, uma central de ajuda on-line para qualquer pessoa com uma conta da HubSpot. Esses serviços de treinamento gratuitos permitem que todos os membros da equipe se tornem mais versados não apenas no software, mas também nas práticas recomendadas de vendas e marketing.

Além dos planos profissional e empresarial, a HubSpot oferece um plano gratuito para seu Sales Hub. A HubSpot Academy também permite que qualquer pessoa explore o software gratuitamente.

Recursos do HubSpot CRM

Em seu Sales Hub, a HubSpot oferece recursos de CRM simples que se comparam aos de seus concorrentes.

O verdadeiro diferencial é a ampla gama de Integrações da HubSpot com outras soluções da empresa e serviços externos. Por exemplo, a integração do ClickUp conecta o CRM a recursos avançados de gerenciamento de projetos e colaboração em equipe para aumentar a produtividade.

1. Recursos de CRM e pipeline de vendas

Projetado para a funcionalidade de CRM, o HubSpot Sales Hub se destaca com uma interface amigável para sua equipe de vendas. Até mesmo o plano gratuito da HubSpot oferece um painel visual que permite que os líderes de vendas entendam a posição dos leads e prospects no pipeline. Ele também oferece ferramentas projetadas especificamente para gerenciar esses contatos até a concretização do negócio.

Além disso, a HubSpot oferece vários recursos criados especificamente para poupar o tempo da sua equipe de vendas. Por exemplo, o CRM pode notificar o agente de vendas designado quando um cliente potencial visita uma página da Web específica ou abre um e-mail. Isso permite que ele faça o acompanhamento no momento certo usando chat ao vivo, e-mail ou telefone de dentro do software.

Por fim, o HubSpot Sales Hub é escalável. O plano gratuito tem limitações, como apenas três painéis e dez relatórios. Mas, mesmo assim, os usuários podem cruzar com as soluções de marketing e suporte do pacote para obter uma configuração mais abrangente de vendas e marketing. A mudança para o plano profissional ou empresarial de nível superior é perfeita à medida que seus negócios e sua lista de contatos aumentam.

2. Relatórios e painéis

Via HubSpot

A HubSpot também oferece relatórios abrangentes que permitem que as equipes e os líderes obtenham insights sobre qualquer coisa, desde previsões de vendas até visões gerais de desempenho. Assim como em outras ferramentas da HubSpot, os relatórios abrangem todas as partes da infraestrutura do software. Por exemplo, os usuários que usam o HubSpot Marketing e o HubSpot Sales Hub podem conectar facilmente os dados dos dois em um único painel.

Na melhor das hipóteses, isso transforma as análises da HubSpot em uma única fonte de dados verdadeiros para todo o seu funil de marketing e pipeline de vendas.

Melhor ainda, você pode personalizar facilmente seus relatórios e painéis para atender às necessidades da sua organização. Mas é importante observar que o plano gratuito limita significativamente parte dessa capacidade de personalização, que só entra em ação nos planos profissionais e empresariais mais avançados.

A geração de relatórios é outra área em que a HubSpot Academy se destaca. Você pode usá-la para aprender a criar relatórios e obter conhecimento e insights sobre como configurar a análise para gerar insights e desempenho melhores.

3. Modelos de gerenciamento de relacionamento com o cliente

Por fim, a HubSpot oferece uma variedade de modelos para ajudar sua equipe de vendas a otimizar seu desempenho sem precisar começar do zero todas as vezes. Alguns dos modelos mais usados no conjunto maior de produtos incluem:

Modelos de marketing por e-mail para vendas e nutrição de leads

Temas e modelos de sites para seu sistema de gerenciamento de conteúdo

Modelos de relatórios e painéis para métricas e percepções comuns de vendas e marketing

Modelos de plano de negócios e cronograma de negócios

Nem todos esses modelos, é claro, estão limitados ao HubSpot Sales Hub. Em vez disso, eles abrangem as soluções de software dentro do pacote maior. Por exemplo, os modelos de e-mail podem ser usados nos fluxos de trabalho de automação de marketing e vendas.

Preços do HubSpot CRM

Ferramentas gratuitas: Grátis

Grátis Starter: US$ 20/mês

US$ 20/mês CRM Professional: US$ 1.600/mês

US$ 1.600/mês CRM Enterprise: US$ 5.000/mês

Pipedrive vs HubSpot: Comparação de recursos

Pelo menos no que diz respeito à funcionalidade de CRM, o Pipedrive e a HubSpot são fáceis de comparar. Mas também é importante observar sua diferença de escopo. O primeiro se concentra mais no gerenciamento de pipeline, enquanto o segundo é uma solução mais ampla que abrange todo o processo de marketing e vendas.

Ainda assim, é hora de avaliar os recursos de CRM e pipeline de vendas, relatórios e painéis e modelos de CRM das ferramentas.

1. Recursos de CRM e pipeline de vendas

As equipes de vendas de todos os setores apreciarão os recursos focados do Pipedrive e sua abordagem visual para mostrar e gerenciar o funil. Para os líderes de vendas que buscam especificamente maximizar a eficiência do seu funil, ele é um vencedor nessa área.

O HubSpot Sales Hub, por outro lado, ganha em relação a integrações mais amplas. Como um CRM autônomo, o Sales Hub é mais do que adequado.

Mas se você estiver migrando todos os seus esforços de vendas e marketing, incluindo o gerenciamento de conteúdo, para o software, ele se tornará significativamente mais poderoso. Para essa implementação mais integrada, o HubSpot Sales Hub é o vencedor.

Via HubSpot

2. Relatórios e painéis

Semelhante à sua funcionalidade de CRM, a HubSpot e o Pipedrive trazem vantagens exclusivas em relação à funcionalidade de relatórios. O Pipedrive Insights é ótimo para previsão de vendas e análises avançadas, especialmente devido à sua integração com IA.

Por outro lado, o HubSpot Sales Hub se destaca por meio de integrações com a infraestrutura promocional e de vendas mais ampla. Não há um vencedor claro porque o vencedor depende inteiramente de suas necessidades organizacionais.

Mas vamos fazer uma menção especial à HubSpot, que oferece um plano gratuito que inclui, pelo menos, relatórios limitados. Isso permite que você comece e experimente criar relatórios e painéis antes de implementar qualquer coisa para a equipe e a organização maiores.

3. Modelos de gerenciamento de relacionamento com o cliente

Por fim, a HubSpot vence na área de modelos. Como o software é mais abrangente e integrado, seus recursos podem abranger várias áreas funcionais. Melhor ainda, o grande número de recursos também supera o Pipedrive. Se você quiser evitar começar do zero em seus esforços de CRM, considere dar uma primeira chance à HubSpot.

Via HubSpot

Pipedrive vs HubSpot no Reddit

Onde estão os usuários reais quando comparam o Pipedrive e o HubSpot? Fomos ao Reddit para descobrir. Uma rápida pesquisa no HubSpot vs. Pipedrive no Reddit mostra que a maioria dos profissionais prefere o Pipedrive a seus concorrentes quando se trata de vendas.

"O Hubspot torna sua vida mais difícil no lado das vendas (em relação ao Pipedrive)", escreveu um usuário, "mas ele faz mais na frente do marketing.... e é gratuito."

Os usuários elogiaram especialmente os recursos mais recursos aprofundados de construção de relacionamentos do Pipedrive:

"O que eu gostava no Pipedrive era que, quando eu estava trabalhando em um projeto com um cliente, eu podia criar o projeto e vincular o cliente com quem eu estava trabalhando", disse outro comentarista do Reddit. "Eu podia criar visualizações de lista para ver em que estágio cada projeto estava, criar anotações atualizadas, anexar documentos como folhas de especificações e desenhos, etc. Era bom ter esse tipo de visibilidade limpa em um só lugar, que era eficaz para gerenciar a partir de uma perspectiva de tempo."

Conheça o ClickUp: A melhor alternativa ao Pipedrive e ao HubSpot

Acelerar crescimento do cliente e satisfação do cliente com o ClickUp, a plataforma de trabalho completa.

O Pipedrive e o HubSpot podem estar entre as opções de CRM mais populares, mas estão longe de ser as únicas possibilidades. Especialmente se você estiver procurando ferramentas gratuitas para impulsionar seu gerenciamento de contatos com a capacidade de aumentar a escala, você tem que dar ClickUp uma olhada mais de perto.

Assim como a HubSpot, o ClickUp é mais do que um software de CRM. Mas, diferentemente da HubSpot, é uma suíte de gerenciamento de projetos que se concentra em tudo, desde colaboração com o cliente ao gerenciamento do conhecimento por meio de suas possibilidades de Smart Docs e wiki.

Em outras palavras, o ClickUp é um superalimentador de produtividade. E, no entanto, ele ainda compete bem nos principais recursos que usamos para comparar seus dois concorrentes neste guia:

1. Recursos de CRM e pipeline de vendas

Painel de Painel de controle de CRM para uma visão geral do desempenho de vendas

Pode ser uma plataforma de produtividade em sua essência, mas não subestime o potencial do ClickUp para gerenciar leads. Esse núcleo inclui um CRM de fácil utilização que pode ajudar sua equipe a aumentar de forma intuitiva e eficiente o relacionamento com os clientes e fechar mais negócios. Recursos do ClickUp CRM incluem:

Uma visão visual do pipeline de clientes potenciais

A capacidade de rastrear e gerenciar contas individuais

Exibições personalizáveis, incluindo listas, gráficos de Gantt, quadros Kanban e muito mais

Integrações de e-mail para permitir o alcance dinâmico de vendas aos seus clientes potenciais e leads

Funcionalidade de banco de dados de clientes para armazenar, gerenciar e analisar seus contatos

Automações de fluxo de trabalho para criar processos de vendas mais dinâmicos

Integrações diretas com ferramentas de CRM, como HubSpot e Pipedrive, para continuar aproveitando sua configuração de gerenciamento de projetos

2. Relatórios e painéis

Naturalmente, as vantagens do ClickUp não terminam com a funcionalidade básica de CRM. De fato, Dashboards do ClickUp estão entre seus principais recursos, ajudando-o a apresentar análises avançadas sobre seus processos de vendas e tendências de contato.

Com o ClickUp Dashboards, você pode identificar e aproveitar insights mais profundos com uma única olhada. Fique sempre atento ao desempenho das vendas e da equipe de vendas.

E essa não é a única oportunidade de obter insights avançados. As ferramentas de relatórios sob demanda oferecem uma visão em tempo real e programada do desempenho e da produtividade da sua equipe. Dessa forma, você pode se manter proativo ao gerenciar seu desempenho e prever necessidades futuras.

3. Modelos de gerenciamento de relacionamento com o cliente

Dados do cliente com a visualização de lista do ClickUp

Por fim, o ClickUp se destaca em um dos recursos mais benéficos que as equipes de vendas precisam atualmente: modelos. Ele abriga o Modelo de CRM do ClickUp e vários outros Modelos de CRM projetados especificamente para facilitar a integração e o gerenciamento diário. Se você estiver gerenciando um Central de serviços , uma equipe de desenvolvedores de software ou você é um treinador de fitness que deseja gerenciar clientes, um modelo ClickUp pode lhe dar a vantagem de que precisa.

O gerenciamento de equipes pode se tornar muito mais fácil se você puder criar rapidamente projetos e processos personalizados que atendam às necessidades da sua equipe e, ao mesmo tempo, permitir que você permaneça ágil. Acrescente a capacidade de aproveitar outras ferramentas de produtividade, como modelos de gerenciamento de clientes e você terá uma solução projetada para facilitar o gerenciamento do seu pipeline.

Superalimente seu processo de vendas com o ClickUp

Se você está procurando um CRM voltado para vendas, a HubSpot e o Pipedrive estão longe de ser suas únicas opções. O ClickUp oferece todos os recursos de que você precisa para produtividade e gerenciamento de seus clientes potenciais em uma interface amigável.

Mesmo com o plano gratuito, você obtém todas as ferramentas básicas necessárias para ajudar seus esforços de vendas a serem bem-sucedidos. Depois de se acostumar com os recursos mais avançados, você terá uma das plataformas de vendas e produtividade mais poderosas e abrangentes do mercado.

É hora de turbinar seu processo de vendas. Registre-se para obter sua conta ClickUp gratuita hoje mesmo para começar.