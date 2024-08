10 melhores alternativas ao Float em 2024 (avaliações e preços)

O Float é uma ferramenta de gerenciamento de recursos criada para ajudar as equipes a otimizar o controle de tempo, planejar projetos e agendar tarefas. Embora as pessoas pensem que se trata de uma ferramenta abrangente, ela deixa a desejar em várias áreas.

Por um lado, ela pode ser cara, especialmente para pequenas empresas que não têm grandes orçamentos para software. Os usuários também reclamam que a interface é lenta ou não oferece personalização suficiente.

Felizmente, se você estiver procurando alternativas ao Float, há dezenas no mercado. 👀

Aqui, destacaremos o que você deve procurar para escolher a melhor ferramenta para o seu negócio. Em seguida, compartilharemos 10 das melhores alternativas ao Float com base em recursos, limitações, preços e avaliações de clientes.

O que você deve procurar nas Alternativas ao Float ?

Como ferramenta de gerenciamento de projetos, a melhor alternativa ao Float oferece recursos para monitorar o progresso em direção às metas, gerenciar recursos e abordar a capacidade da equipe. Ao escolher a ferramenta certa para você, é importante procurar os recursos de que sua empresa precisa para prosperar. 🙌

Veja o que uma ótima alternativa ao Float deve ter:

Informações sobre a carga de trabalho: Procure uma ferramenta que ofereça informações sobre as cargas de trabalho de equipes e indivíduos para melhorar planejamento de capacidade

Procure uma ferramenta que ofereça informações sobre as cargas de trabalho de equipes e indivíduos para melhorar planejamento de capacidade Gerenciamento de recursos Características: Alocação de recursos é uma grande parte do gerenciamento de projetos. Acompanhe os recursos e identifique áreas de melhoria com uma ferramenta que ofereça recursos de planejamento de recursos incorporados

Alocação de recursos é uma grande parte do gerenciamento de projetos. Acompanhe os recursos e identifique áreas de melhoria com uma ferramenta que ofereça recursos de planejamento de recursos incorporados Automações: Gerenciamento de tarefas é mais fácil quando você pode automatizar tarefas repetitivas e reduzir o trabalho pesado. Procure uma ferramenta que inclua automações de tarefas, acionadores personalizados e notificações instantâneas

Gerenciamento de tarefas é mais fácil quando você pode automatizar tarefas repetitivas e reduzir o trabalho pesado. Procure uma ferramenta que inclua automações de tarefas, acionadores personalizados e notificações instantâneas Preços flexibilidade: O Float é notoriamente caro. Escolha uma ferramenta que ofereça vários planos de preços para encontrar um que se ajuste ao seu orçamento

As 10 melhores alternativas do Float para usar em 2024

O Float pode ser uma ferramenta útil, mas também tem desvantagens significativas. Aqui, você encontrará 10 das melhores alternativas ao Float. Essas

software de gerenciamento de projetos

lhe darão insights mais profundos sobre fluxos de trabalho e processos de recursos para maximizar a produtividade. 💪

Pesquise, defina ou classifique os status das tarefas na visualização de lista do ClickUp para ver o progresso de todo o trabalho

Perfeito para gerentes de projeto que buscam um componente de gerenciamento de tarefas juntamente com sua ferramenta de gerenciamento de recursos, o ClickUp é uma plataforma de produtividade completa que apresenta um rico conjunto de recursos totalmente personalizáveis para planejamento de capacidade, acompanhamento de recursos e agendamento de trabalho para cada membro da equipe. O

Gerenciamento de projetos do ClickUp

os recursos incluem

colaboração em tempo real

, mais de 15 exibições para visualizar fluxos de trabalho e capacidade e rastreamento de metas integrado. 🤩

Visualização do calendário do ClickUp

oferece uma visão dos cronogramas do projeto e mantém toda a equipe na mesma página. Compartilhe seu calendário com outros colegas de equipe para mostrar no que você está trabalhando hoje ou nesta semana e mova facilmente as coisas com a interface de arrastar e soltar. Sincronize com o Google Calendar para ver todas as suas tarefas e reuniões importantes em um só lugar.

Visualização do gráfico de Gantt no ClickUp

oferece um painel visual de todas as atividades do projeto. Veja rapidamente as dependências para obter insights sobre o trabalho que está atrasando outras tarefas e adicione sinalizadores de prioridade para tratar primeiro dos itens urgentes. A linha do tempo dinâmica o mantém informado para evitar gargalos, acompanhar o progresso e atingir as metas mais rapidamente.

Um dos principais focos do Float é o controle de tempo. Dê um passo à frente com um controle mais inteligente

controle de tempo de projeto do ClickUp

. Com mais integrações, conecte ferramentas como Harvest, Everhour e Toggl para monitorar o tempo da maneira que desejar. Defina estimativas, adicione notas e crie relatórios para se aprofundar em onde o tempo está sendo gasto e como otimizar a carga de trabalho da sua equipe.

Gerenciar projetos envolve mais do que apenas abordar a capacidade, você também precisa implementar o planejamento de recursos.

Gerenciamento de recursos do ClickUp

permite controlar o tempo, os formulários e os ativos da empresa em um espaço conveniente. Faça registros rápidos, colete informações de fornecedores e calcule custos, tudo isso sem precisar trocar de ferramenta.

Melhores recursos do ClickUp

Uma interface personalizável e intuitiva oferece um alto grau de controle sobre a forma como você visualiza e estrutura os fluxos de trabalho

Mais de 1.000 modelos, incluindo Modelo de planejamento de recursos do ClickUp facilitam a criação de relatórios e documentos na metade do tempo

Diferentes visualizações permitem que você veja o progresso da maneira que faz mais sentido para você - seja uma linha do tempo, uma lista de tarefas ou um painel

Gerenciar fluxos de trabalho com automações que atribuem instantaneamente datas de vencimento e trabalho com base na capacidade e em acionadores personalizáveis

A tecnologia está revolucionando o gerenciamento de tempo, e o sistema integrado do ClickUp Ferramentas de IA são um excelente exemplo, melhorando a eficiência e reduzindo a redundância nos fluxos de trabalho

Colaboração em tempo real significa que você pode trabalhar com os membros da equipe para alinhar prioridades, acelerar o progresso das metas e reestruturar cronogramas de projetos

Limitações do ClickUp

Como há um grande número de recursos, leva tempo para dominar todos eles

O complemento ClickUp AI só está disponível em planos pagos, mas os planos começam em apenas US$ 7 por mês

ClickUp preço

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.100 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.100 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 3.900 avaliações)

2. Bonsai

via Bonsai O Bonsai é uma alternativa ao Float que inclui faturamento, CRM e serviços bancários em um único espaço. Gerencie os clientes no CRM baseado na nuvem graças à funcionalidade de agendamento e aos formulários que simplificam a integração e o acompanhamento do relacionamento. Gerencie projetos com planilhas de horas, marcadores de marcos e faturamento integrado.

O agendamento de recursos e o gerenciamento financeiro são mais fáceis do que nunca graças aos relatórios de controle de despesas. Os recursos bancários e de pagamento garantem operações tranquilas e simplificam a lucratividade.

Melhores recursos do Bonsai

O Bonsai Banking tem seguro FDIC de até US$ 250.000, não tem valor mínimo nem taxas ocultas, o que facilita o gerenciamento de despesas e lucros sem a necessidade de trocar de ferramenta

Dezenas de modelos de documentos permitem que você crie faturas, contratos e centros de conhecimento em menos tempo

Permissões personalizáveis e ferramentas de gerenciamento de projetos como a automação de tarefas, facilitam o trabalho com uma equipe interna, freelancers ou prestadores de serviços

Acompanhe o tempo gasto em tarefas individuais e crie cronogramas de projetos maiores para manter-se no caminho certo com suas metas de negócios

Limitações do bonsai

O aplicativo móvel é básico e não tem tantos recursos quanto os concorrentes

Alguns recursos, inclusive o suporte contábil, não estão disponíveis para usuários fora dos Estados Unidos

Bonsai preço

Iniciante: US$ 25/mês

US$ 25/mês Profissional: $39/mês

$39/mês Empresarial: $79/mês

Classificações e avaliações de bonsai

G2: 4,2/5 (65+ avaliações)

4,2/5 (65+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (67+ avaliações)

3. Asana

via Asana Asana

é uma das principais ferramentas para planejamento de projetos e gerenciamento de equipes. Gerencie o tempo da sua equipe com recursos integrados de controle de tempo e definição de metas. Aproveite a colaboração em tempo real para dar andamento aos projetos e sinalize os obstáculos para ficar à frente de possíveis atrasos. Aprofunde-se com diferentes visualizações para obter uma visão geral ou gráficos e cronogramas detalhados. 🛠️

Asana melhores recursos

Uma interface amigável torna fácil para os iniciantes entrarem e começarem a contribuir para as metas da equipe

As integrações com ferramentas de produtividade - incluindo Slack, Salesforce, Microsoft Teams e Google Drive - facilitam a conexão de todas as plataformas que você usa para administrar seus negócios

Simplifique os relatórios para obter dados atualizados do projeto sobre o uso de recursos, cargas de trabalho e progresso em direção a quaisquer metas definidas

Automatize fluxos de trabalho e crie campos personalizados para rastrear os dados mais importantes para suas atividades diárias

Asana limitações

A interface do usuário pode ser muito complicada no início para pessoas que nunca usaram um software de gerenciamento de projetos

Não é possível atribuir uma tarefa a mais de uma pessoa; em vez disso, você precisa dividir o trabalho em vários cartões de tarefas

Asana preço

Pessoal: Gratuito para sempre

Gratuito para sempre Iniciante: $10,99/mês por usuário

$10,99/mês por usuário Avançado: US$ 24,99/mês por usuário

US$ 24,99/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Enterprise+: Entre em contato para saber o preço

Asana avaliações e críticas

G2: 4,3/5 (mais de 9.500 avaliações)

4,3/5 (mais de 9.500 avaliações) Capterra: 4,5/5 (12.200+ avaliações)

4. Noção

via Noção Noção

combina ferramentas de gerenciamento de projetos com um dos melhores designs de hub de conhecimento do mercado. Use essa ferramenta para armazenar todas as informações importantes de sua empresa, como a forma de usar recursos e contratos para freelancers. Dê um salto de qualidade com os recursos de gerenciamento de projetos, incluindo rastreadores de hábitos, calendários de projetos e gerenciamento de tempo.

Melhores recursos do Notion

Centenas de modelos significam que você pode criar tudo, desde planilhas de horas e avaliações de desempenho até planilhas de receita em segundos

A personalização infinita de projetos permite que você crie metas e mapeie o progresso usando cronogramas, roteiros e listas de verificação

Automatize fluxos de trabalho para tudo, desde a previsão de receita até gerenciamento de recursos para economizar tempo e otimizar processos

Melhore a colaboração da equipe com notificações, sinalizadores de prioridade e dependências que destacam o trabalho mais importante e atualizam toda a equipe quando as coisas são feitas

Limitações de movimento

A função de pesquisa nem sempre é intuitiva, o que dificulta a localização de documentos que não são usados com frequência

Alguns usuários com bancos de dados maiores de informações relataram tempos de carregamento lentos

Notion Preço

Gratuito: Blocos ilimitados para indivíduos, teste limitado para equipes

Blocos ilimitados para indivíduos, teste limitado para equipes Plus: $8/mês por usuário

$8/mês por usuário Business: US$ 15/mês por usuário

US$ 15/mês por usuário Empresa: Solicite uma demonstração

Classificações e avaliações de noções

G2: 4,7/5 (mais de 4.900 avaliações)

4,7/5 (mais de 4.900 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 1.900 avaliações)

5. Trello

via Trello Trello

é uma alternativa ao Float que lida com todos os aspectos do ciclo de vida do projeto, incluindo a criação de fluxos de trabalho, o gerenciamento de tarefas e a integração de ferramentas. Diferentes visualizações - como listas, quadros e cartões - oferecem flexibilidade para obter visões gerais do uso de recursos ou aprofundar-se em análises detalhadas de controle de tempo e planejamento de capacidade.

Trello melhores recursos

A API do Trello oferece integração personalizada com dezenas de ferramentas, incluindo Jira, GitHub e Google Calendar

Use a automação Butler para criar regras, comandos e gatilhos para acelerar os fluxos de trabalho

Centenas de modelos que incluem planilhas de controle de tempo, quadros Scrum e gerenciamento de orçamento para ficar por dentro das necessidades da sua empresa

As visualizações personalizáveis incluem opções de quadro, linha do tempo, painel, tabela, calendário, mapa e espaço de trabalho para ver os fluxos de trabalho da sua equipe da maneira que fizer sentido para você

Trello limitações

As equipes com fluxos de trabalho complexos consideram a ferramenta limitada

Embora seja possível comentar nos cartões de tarefas, não há uma ferramenta integrada de comunicação ou de mensagens para a equipe

Trello preço

Gratuito: Para equipes e indivíduos com até 10 quadros por espaço de trabalho

Para equipes e indivíduos com até 10 quadros por espaço de trabalho Standard: US$ 5/mês por usuário

US$ 5/mês por usuário Premium: $10/mês por usuário

$10/mês por usuário Enterprise: US$ 17,50/mês por usuário

Trello avaliações e críticas

G2: 4,4/5 (mais de 13.400 avaliações)

4,4/5 (mais de 13.400 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 23.000 avaliações)

6. Produtivo

via Produtivo O Productive é uma das melhores alternativas ao Float. A ferramenta multifuncional oferece recursos de gerenciamento de projetos, controle de tempo e relatórios para manter o controle de todas as suas operações comerciais. Use o

Ferramenta SaaS

para gerenciar todo o seu portfólio de projetos, desde o planejamento de recursos até o CRM e as finanças. 📈

Melhores recursos produtivos

Simplifique o faturamento com faturas automatizadas baseadas em recursos integrados de controle de tempo

A colaboração em tempo real fornece os insights mais recentes sobre o que está sendo trabalhado e o que está ficando para trás - antes que isso possa inviabilizar o projeto

Várias exibições, incluindo gráficos de Gantt, quadros, calendários e tabelas, mantêm você ciente dos cronogramas do projeto e do progresso atual

Gerencie os recursos com os recursos de RH que programam folgas, planejam a carga de trabalho da sua equipe e preveem a utilização para procedimentos mais tranquilos

Limitações produtivas

Os usuários gostariam que houvesse mais atalhos de teclado para acelerar os fluxos de trabalho

Os recursos de faturamento não são tão robustos ou personalizáveis em comparação com outras ferramentas

Produtivo Faturamento

Essencial: $11/mês

$11/mês Profissional: $28/mês

$28/mês Ultimate: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Classificações e avaliações produtivas

G2: 4,6/5 (mais de 30 avaliações)

4,6/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 70 avaliações)

7. Segunda-feira

via Segunda-feira Se você oferece serviços profissionais na área financeira ou dirige uma equipe de desenvolvimento de software,

Segunda-feira

é um sistema operacional de trabalho que ajuda você a acompanhar o progresso e os fluxos de trabalho. Use-o para

gerenciar o desenvolvimento da Web

projetos, rastrear campanhas de marketing ou criar relatórios de business intelligence.

Melhores recursos de segunda-feira

Os recursos de gerenciamento de trabalho permitem monitorar seu portfólio de projetos, atribuir tarefas e alocar recursos

As integrações com ferramentas como QuickBooks, MailChimp e DocuSign centralizam as operações, independentemente das ferramentas que você usa

Use o CRM de vendas baseado na Web para acompanhar os lucros e gerenciar os relacionamentos com os clientes

Ferramentas de desenvolvimento, como rastreamento de bugs, solicitações de recursos e planos de lançamento mantêm você no topo da criação do produto e da experiência do usuário em cada etapa do processo

Limitações de segunda-feira

O preço é por usuário, portanto, a ferramenta pode se tornar cara rapidamente para equipes maiores

A interface pode parecer confusa

Segunda-feira preço

Free: Até dois assentos

Até dois assentos Basic: US$ 10/mês por assento

US$ 10/mês por assento Standard: $12/mês por assento

$12/mês por assento Pro: US$ 20/mês por assento

US$ 20/mês por assento Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Classificações e análises de segunda-feira

G2: 4,7/5 (mais de 9.500 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.500 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 300 avaliações)

8. Awork

via Trabalho Awork é um

Ferramenta de software ERP

que facilita o gerenciamento do trabalho e a criação de cronogramas para acompanhar o progresso. Use os recursos de gerenciamento de tempo para aumentar a produtividade e crie roteiros para melhorar a alocação de tempo e recursos.

Melhores recursos de trabalho

O agendamento de equipes permite visualizar as cargas de trabalho e alocar tarefas com base na capacidade

O controle de tempo integrado agiliza o faturamento e oferece informações sobre o trabalho que consome mais tempo

As integrações permitem conectar suas ferramentas favoritas, desde aplicativos de mensagens até plataformas de relatórios

As tarefas apresentam campos personalizáveis para que você possa adicionar dados valiosos e manter-se organizado

Limitações de trabalho

Alguns usuários encontraram bugs ao se conectar ou trabalhar com aplicativos Javascript e o Awork

Mais tags de prioridade ajudariam equipes maiores a organizar melhor o trabalho em silos

Awork preço

Basic: € 12/mês por usuário, sem IVA

€ 12/mês por usuário, sem IVA Business: € 18/mês por usuário, sem IVA

€ 18/mês por usuário, sem IVA Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Awork

G2: 4,3/5 (mais de 20 avaliações)

4,3/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 30 avaliações)

9. Guru de Recursos

via Recurso Guru O Resource Guru é um software de gerenciamento que permite alocar recursos, independentemente de estar lidando com a capacidade individual dos funcionários ou com ferramentas externas. Uma interface de usuário simples e envolvente mantém todos no caminho certo e facilita o início das atividades. ✍️

Resource Guru melhores recursos

Integrado utilização de recursos oferecem informações sobre como o tempo está sendo gasto e destacam as áreas que podem ser melhoradas

As ferramentas de previsão e agendamento oferecem uma visão geral da carga de trabalho da sua equipe para que você possa maximizar o tempo e a eficiência

Um sistema integrado de reserva de salas de reunião permite que você gerencie o espaço com a mesma facilidade com que gerencia a sua equipe

Os recursos de gerenciamento de equipamentos permitem que você saiba como as ferramentas de TI e os equipamentos de áudio e vídeo estão sendo utilizados

Resource Guru limitações

Alguns usuários descobriram que há uma curva de aprendizado para começar, pois a interface não é tão intuitiva quanto a dos concorrentes

Não há uma opção de registro em tempo real, portanto, há um atraso na obtenção de informações

Resource Guru preço

Plano Grasshopper: US$ 5/mês por pessoa

US$ 5/mês por pessoa Plano Blackbelt: US$ 8/mês por pessoa

US$ 8/mês por pessoa Plano Master: $12/mês por pessoa

Resource Guru avaliações e críticas

G2: 4,7/5 (mais de 200 avaliações)

4,7/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

10. Trabalho em equipe

via Trabalho em equipe Trabalho em equipe

é uma plataforma completa que visa simplificar o trabalho do cliente e melhorar o gerenciamento com ferramentas para controle de tempo, planejamento de projetos e alocação de recursos. Use-a para acelerar os fluxos de trabalho e maximizar a eficiência entre as equipes, graças a recursos como

calendário de recursos

e ferramentas simplificadas de integração de clientes.

Trabalho em equipe melhores recursos

Os modelos eliminam o trabalho pesado e facilitam a criação de qualquer documentação, desde planilhas de horas até formulários de clientes

Os recursos de controle de tempo incluem lembretes automáticos e cronômetros no aplicativo para controlar o trabalho exatamente onde ele está sendo gasto

As ferramentas de gerenciamento de recursos identificam gargalos e permitem que você atribua tarefas instantaneamente para evitar atrasos

Relatórios e visualizações oferecem insights para que você possa maximizar os fluxos de trabalho e aumentar a satisfação do cliente

Trabalho em equipe limitações

Os recursos de faturamento incorporados são limitados a relatórios de tempo, não ao uso de materiais ou recursos

Recursos como quadros Kanban não estão disponíveis no plano gratuito

Teamwork preço

Gratuito: Até cinco usuários

Até cinco usuários Deliver: $13,99/mês por usuário

$13,99/mês por usuário Crescimento: US$ 25,99/mês por usuário

US$ 25,99/mês por usuário Escala: Preços personalizados

Trabalho em equipe Classificações e avaliações

G2: 4,4/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 800 avaliações)

Rastreie o tempo e gerencie fluxos de trabalho com mais eficiência com o ClickUp

Com o software de gerenciamento de recursos desta lista, você encontrará maneiras de controlar o tempo, melhorar a colaboração da equipe e alocar recursos. Além disso, muitos desses concorrentes oferecem recursos adicionais para otimizar fluxos de trabalho, criar relatórios e criar exibições personalizadas que oferecem insights personalizados. Registre-se no ClickUp hoje mesmo para começar a criar uma equipe mais eficiente e produtiva. Com a automação de tarefas, você economizará tempo em trabalhos ocupados, enquanto o acompanhamento do tempo do projeto oferece insights sobre onde a alocação do trabalho pode melhorar. Acrescente recursos como colaboração em tempo real e gerenciamento de recursos e você terá o que precisa para ter uma equipe mais rápida e produtiva. ✨