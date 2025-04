As 10 melhores alternativas à Clearbit para rastrear dados B2B em 2025

A Clearbit é a maior referência em inteligência de vendas, especialmente com sua interface elegante e suas poderosas ferramentas de enriquecimento.

Mas, como todo bom software, ele tem algumas limitações. O plano gratuito oferece recursos limitados, e a personalização fica aquém do nível essencial. Além disso, a opção de preço varia de acordo com seu público, o que o torna inacessível para empresas iniciantes.

Felizmente, há várias alternativas que oferecem funcionalidades semelhantes. Cada uma delas oferece recursos exclusivos que atendem a uma variedade de necessidades comerciais. Da verificação de e-mail à pontuação de leads, essas alternativas atendem a necessidades específicas a preços acessíveis.

Abandone a abordagem de tamanho único e mergulhe em nossa lista das 10 principais alternativas da Clearbit. Descubra os recursos que se alinham com as prioridades de sua empresa e entenda qual ferramenta atenderá melhor aos seus dados B2B!

O que você deve procurar nas alternativas ao Clearbit?

Os dados estão no centro dos processos de vendas em praticamente todos os negócios e setores. Com toneladas de dados gerados de clientes potenciais e clientes, seu software de análise de dados deve fornecer insights claros e acionáveis.

Considere os seguintes fatores para encontrar a alternativa perfeita ao Clearbit para impulsionar seus negócios Vendas e marketing B2B e a aumentar seus esforços.

Precisão e cobertura de dados: Vá além do enriquecimento de e-mail. Procure ferramentas que forneçam dados precisos e completos sobre dados demográficos, tecnográficos e intenções da empresa

Se o acesso à API for vital para suas necessidades de integração, verifique a disponibilidade e a robustez da API fornecida pela ferramenta. Além disso, avalie a qualidade da documentação para os desenvolvedores.

Antes de se comprometer com uma alternativa, considere se a alternativa é mantida ativamente e atualizada com novos recursos. Um provedor que investe em inovação tem maior probabilidade de permanecer relevante e fornecer valor contínuo.

As 10 melhores alternativas de Clearbit para usar em 2024

Agora que você sabe quais recursos e funcionalidades deve buscar, vamos dar uma olhada nas 10 melhores alternativas da Clearbit em 2024.

1. ZoomInfo

via ZoomInfo A plataforma integrada da ZoomInfo aproveita os dados e a tecnologia para conectá-lo aos seus clientes ideais, capacitar suas equipes de vendas e marketing e impulsionar o crescimento da receita.

Sua plataforma unificada de entrada no mercado preenche a lacuna entre os esforços de vendas e marketing, alimentando seu mecanismo de receita com insights orientados por dados e conexões perfeitas com os clientes .

A pilha do ZoomInfo oferece um alto nível de automação do fluxo de trabalho de vendas, o que facilita o gerenciamento de uma grande equipe de vendas. No entanto, as opções de personalização podem exigir um pouco de trabalho.

Melhores recursos do ZoomInfo

Encontre seus clientes ideais com insights em tempo real apoiados por dados comerciais confiáveis

Dimensione seu GTM, automatize o alcance do cliente e simplifique sua pilha de tecnologia

Conecte suas equipes de vendas e marketing com os clientes em todos os canais em uma plataforma única e unificada

Limitações do ZoomInfo

A navegação pode ser um desafio para novos usuários

Os usuários notaram imprecisões nos dados de contato armazenados na plataforma

Os problemas aparecem quando você mantém várias guias abertas

Preços do ZoomInfo

Preços personalizados para atender às necessidades de sua empresa

Avaliações e resenhas do ZoomInfo

G2: 4,4/5 (7500+ avaliações)

4,4/5 (7500+ avaliações) Capterra: 4.1/5 (270+ avaliações)

2. LeadIQ

via LeadIQ O LeadIQ é uma plataforma de integração e gerenciamento de dados que se concentra especificamente nas necessidades das equipes de vendas.

Ela funciona como um hub central que preenche a lacuna entre as ferramentas usadas pelas equipes de vendas, como CRMs, plataformas de geração de leads e ferramentas de automação de marketing.

A plataforma inteligente do LeadIQ aprimora a higiene dos dados e fornece insights relevantes. Além disso, a ferramenta ajuda a simplificar seu fluxo de trabalho de prospecção, reunindo todas as diferentes funções de vendas em uma única plataforma.

Outro recurso útil é o Scribe, um compositor de e-mails com tecnologia de IA, que ajuda você a redigir e-mails e mensagens personalizados para leads qualificados.

Melhores recursos do LeadIQ

Evite fluxos de trabalho com vários cliques e várias ferramentas que diminuem a produtividade e o resultado de seus vendedores

Use a IA para criar e-mails adaptados às suas propostas de valor

Melhore os fluxos de trabalho de entrada e o roteamento com enriquecimento instantâneo de dados de CRM

Reforce sua geração de pipeline com integrações aprimoradas

Limitações do LeadIQ

A extensão requer uma instalação rápida de atualização para voltar ao caminho certo

O sistema de pontuação de leads pode fazer previsões imprecisas com relação aos leads com maior probabilidade de conversão

Algumas falhas técnicas aparecem com o tempo ao usar o plug-in para coletar e carregar ou sincronizar os dados

Preços do LeadIQ

Freeemium : Plano gratuito

: Plano gratuito Essencial : uS$ 39/usuário por mês

: uS$ 39/usuário por mês Pro : uS$ 79/usuário por mês

: uS$ 79/usuário por mês Empresarial: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do LeadIQ

G2: 4,2/5 (mais de 70 avaliações)

4,2/5 (mais de 70 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 20 avaliações)

3. Apollo.io

via Apollo.io A Apollo é uma plataforma completa de inteligência de vendas e engajamento para ajudar as empresas a encontrar, contatar e fechar seus compradores ideais.

Ela ajuda você a agilizar seu processo de vendas com fluxos de trabalho automatizados para tarefas como encontrar leads, pontuar leads e gerenciar seus esforços de divulgação.

A plataforma também oferece uma conveniente extensão para o Chrome que permite acessar informações críticas de contato e interagir com os leads diretamente no navegador da Web.

Melhores recursos do Apollo.io

Priorize empresas e leads de alto valor com IA

Acesse a inteligência de conversas e negócios, análises acionáveis e treinamento personalizado para fechar negócios mais rapidamente

Use a sequência para enviar e-mails, ligar e se conectar no LinkedIn

Obtenha insights mais profundos sobre seu mercado-alvo com o enriquecimento de dados

Limitações do Apollo.io

Alguns usuários notaram uma curva de aprendizado para funcionalidades avançadas

A navegação pode ser um pouco confusa ao passar por diferentes recursos

Houve relatos de imprecisões ocasionais

Preços do Apollo.io

Gratuito : Créditos de e-mail ilimitados, 60 créditos para celular e 120 créditos de exportação por ano

: Créditos de e-mail ilimitados, 60 créditos para celular e 120 créditos de exportação por ano Básico : uS$ 49/usuário por mês

: uS$ 49/usuário por mês Profissional : uS$ 79/usuário por mês

: uS$ 79/usuário por mês Organização: uS$ 99/usuário por mês

Avaliações e resenhas do Apollo.io

G2: 4.8/5 (6300+ avaliações)

4.8/5 (6300+ avaliações) Capterra: 4.5/5 (300+ avaliações)

4. Contato total

via Contato total O FullContact é um serviço baseado em nuvem para conectar, combinar e enriquecer informações fragmentadas do usuário. Seu exclusivo 'Identity Graph' permite que marcas e ferramentas de marketing vinculem e consolidem partes de identificadores off-line, on-line, profissionais e pessoais.

Com centenas de atributos relacionados ao marketing que podem ser pesquisados nesse gráfico, eles podem identificar indivíduos entre bilhões. A ferramenta beneficia grandes operações de MarTech, em que a extração e a preservação das informações do usuário são essenciais.

Unifique seus dados e reconheça os visitantes do site, garantindo a privacidade

Adicione sinais determinísticos e em tempo real ao seu hub

Proporcione experiências personalizadas e centradas na privacidade sem cookies

Aprimore a resolução de identidade e amplie o alcance da mídia para clientes conjuntos

A sincronização lenta de dados pode atrapalhar as operações de vendas

Alguns dados da API levam a muitos resultados falso-positivos

Preços personalizados

G2: 4,3/5 (mais de 100 avaliações)

4,3/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.0/5 (75+ avaliações)

5. UpLead

via UpLead A precisão e a relevância são essenciais para a criação de um funil de leads de vendas. O UpLead é um Plataforma de prospecção B2B que oferece dados precisos e atualizados sobre informações de contato para empresas em todo o mundo.

O software se integra com os populares CRMs B2B populares garantindo um fluxo de trabalho tranquilo, desde a descoberta até o fechamento do negócio. Isso ajuda a otimizar seu fluxo de trabalho de geração de leads e a se conectar com as pessoas certas tomadores de decisão e, por fim, aumentar o sucesso das vendas.

Você pode aproveitar o teste gratuito de sete dias para avaliar a capacidade de uso da ferramenta.

melhores recursos do #### UpLead

Use mais de 50 filtros de pesquisa para descobrir contatos e empresas que correspondam ao seu perfil de comprador

Conecte-se com leads reais e qualificados com verificação de e-mail em tempo real

Obtenha números de telefone celular e de discagem direta dos clientes potenciais

Identifique e envolva compradores que pretendem comprar antes de seus concorrentes

Limitações do UpLead

Imprecisões no cargo ou emprego de alguns contatos

A interface do usuário e a experiência do usuário poderiam ser um pouco mais amigáveis

Preços do UpLead

Essenciais : uS$ 99/usuário por mês

: uS$ 99/usuário por mês Plus: uS$ 199/usuário por mês

UpLead ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 700 avaliações)

4,7/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 70 avaliações)

6. Seamless.AI

via Seamless.AI Você pode criar listas de clientes potenciais com o mecanismo de busca em tempo real alimentado por IA da Seamless.AI para leads de vendas B2B. Os profissionais de vendas B2B podem simplificar seu processo de geração de leads e se conectar com os clientes potenciais certos no momento certo.

O Seamless.AI usa inteligência artificial para analisar vários pontos de dados e validar a precisão da lista de contatos. Recursos adicionais, como intenção do comprador e mudanças de emprego para um alcance mais informado, são um bônus.

A extensão do Chrome também é um recurso útil para verificação rápida e criação de listas.

Melhores recursos do Seamless.AI

Identifique seu cliente potencial ideal, descubra seu mercado total endereçável e obtenha informações de contato precisas para clientes potenciais específicos

Enriqueça sua lista de leads de vendas e preencha as informações de contato ausentes de seus clientes potenciais

Encontre informações de contato atualizadas e crie uma lista de leads de vendas de qualidade usando um software de vendas dedicado

Limitações do Seamless.AI

Os usuários relataram erros de instalação da extensão da barra de ferramentas

Os filtros de pesquisa limitados podem ser limitantes

Preços do Seamless.AI

Gratuito: Plano gratuito com 50 créditos por mês

Plano gratuito com 50 créditos por mês Básico : Plano gratuito com 250 créditos por mês

: Plano gratuito com 250 créditos por mês Pro : Preços personalizados para créditos adicionais e produtos premium

: Preços personalizados para créditos adicionais e produtos premium Enterprise: Preços personalizados para grandes equipes com suporte dedicado

Seamless.AI ratings and reviews

G2: 4,2/5 (mais de 1200 avaliações)

4,2/5 (mais de 1200 avaliações) Capterra: 3.7/5 (mais de 140 avaliações)

7. Lead411

via Lead411 O Lead411 oferece uma fonte de dados abrangente e precisa para alimentar os esforços de prospecção B2B. A ferramenta permite que você acesse mais de 450 milhões de contatos em 20 milhões de empresas em todo o mundo, todos prontamente pesquisáveis por meio de filtros poderosos e enriquecidos com insights valiosos.

Embora o Lead411 não seja realmente uma alternativa à Clearbit, seu vasto banco de dados ainda o ajuda a qualificar e enriquecer os leads.

O único problema é que a ferramenta pode ser cara, pois você precisará de CRMs e software de business intelligence para explorar todo o seu potencial. Entretanto, o Lead411 se integra facilmente à maioria dos CRMs.

Melhores recursos do Lead411

Pesquise e identifique leads ideais em um vasto banco de dados

Identifique seus clientes em potencial ideais com base em critérios específicos, como setor, tamanho da empresa, cargo e até mesmo intenção de compra, usando filtros direcionados

Obtenha uma vantagem decisiva no direcionamento de seus esforços de divulgação, identificando empresas que buscam ativamente soluções e serviços como os seus

Adapte suas mensagens para obter o máximo impacto com dados de intenção do comprador e acionadores de inteligência de vendas

Limitações do Lead411

O domínio da funcionalidade de pesquisa leva tempo

A interface do usuário precisa ser aprimorada

Preços do Lead411

Basic Plus Unlimited : uS$ 899/usuário por ano

: uS$ 899/usuário por ano Pro e Unlimited: Preços personalizados

Lead411 avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 400 avaliações)

4,5/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 60 avaliações)

8. Cognição

via Cognição A Cognism é outra plataforma de inteligência de vendas que ajuda você a se conectar com clientes potenciais com dados e percepções de alta qualidade. A Cognism ajuda você a criar um pipeline previsível, encontrar oportunidades ocultas e superar barreiras de conformidade global.

A Cognism combina dados firmográficos e tecnográficos com um rico banco de dados para garantir que sua equipe de vendas crie listas precisas de clientes potenciais. ✨

A ferramenta também se tornou popular por sua interface fácil de usar e por seus recursos intuitivos, como filtros e funções de exportação. O excelente suporte ao cliente é uma vantagem.

Melhores recursos do Cognism

Entre em mercados locais e globais com cobertura internacional

Obtenha acesso irrestrito aos dados de pessoas e empresas para geração de leads

Obtenha e-mails validados e telefones celulares verificados para os principais clientes potenciais em suas contas-alvo

Combine gatilhos de contratação, financiamento e ingresso no mercado de trabalho com dados de intenção (fornecidos pela Bombora)

Integre-se facilmente com seu CRM e ferramentas de engajamento de vendas Limitações do cognismo

O processo inadequado de filtragem direcionada precisa ser aprimorado

Há espaço para aprimoramento com conjuntos de dados atualizados

Os usuários frequentemente relatam falhas técnicas recorrentes

Preços do Cognism

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Cognism

G2: 4,6/5 (mais de 548 avaliações)

4,6/5 (mais de 548 avaliações) Capítulo: 4.6/5 (63+ avaliações)

9. Adapt.io

via Adapt.io (LinkedIn) Talvez o mais simples de usar entre todos os outros listados aqui, o Adapt.io é um balcão único para criar leads direcionados, simplificar fluxos de trabalho e obter sucesso em vendas e marketing.

O Adapt.io fornece um vasto banco de dados de contatos de 30 milhões de empresas em todo o mundo. A ferramenta também captura mais de 25 atributos para cada contato, o que ajuda a criar uma lista altamente precisa.

A Adapt.io combina dados abrangentes e ferramentas poderosas para gerar novos leads de clientes potenciais e personalizar suas interações com eles.

Melhores recursos do Adapt.io

Use filtros avançados para descobrir sua pesquisa em minutos e encontrar os contatos que se encaixam no seu público-alvo

Crie listas, exporte e conecte seu CRM para aumentar a escalabilidade

Conecte-se com seu público em diferentes mídias com atributos precisos de dados de contato

Adicione dados firmográficos e demográficos confiáveis para cada contato em seu CRM

Limitações do Adapt.io

Os estilos e as visualizações do painel são limitados

A interface e a função de filtro podem causar confusão entre os novos usuários

Preços do Adapt.io

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Adapt.io

G2: 4,6/5 (mais de 2.700 avaliações)

4,6/5 (mais de 2.700 avaliações) Capterra: 4.5/5 (50-+ avaliações)

10. Datanyze

via Dados Perfeito para iniciantes e novas empresas, o Datanyze é uma extensão do Google Chrome que ajuda a conectar profissionais de vendas e marketing com clientes em potencial.

Ela fornece acesso a um vasto banco de dados de informações de contato, incluindo endereços de e-mail, números de telefone e perfis de mídia social, diretamente do seu navegador. Isso elimina a necessidade de pesquisas manuais demoradas e permite que você se concentre na criação de relacionamentos com clientes em potencial.

A plataforma conta com uma extensão do Chrome fácil de usar e uma interface suave e intuitiva.

O bônus é que essa é a única ferramenta deste artigo que oferece uma avaliação gratuita de 90 dias.

Melhores recursos do Datanyze

Aproveite os quebra-gelos em destaque relacionados ao que está acontecendo no mundo de um cliente potencial - selecionados a partir de feeds pessoais de mídia social, publicações de notícias locais e muito mais

Encontre e conecte-se com novos clientes a partir do seu navegador

Exporte perfis diretamente do Google Chrome usando a extensão

Marque contatos e empresas para criar automaticamente listas segmentadas, todas disponíveis para exportação com o clique de um botão

Limitações do Datanyze

A experiência do usuário é lenta e carece de recursos avançados

Vários usuários reclamaram de dados imprecisos ou incompletos

Preços da Datanyze

Nyze Lite : Teste gratuito

: Teste gratuito Nyze Pro 1: $21/mês

$21/mês Nyze Pro 2: $39/mês

Datanyze ratings and reviews

G2: 4,2/5 (mais de 440 avaliações)

4,2/5 (mais de 440 avaliações) Capterra: 3.9/5 (mais de 50 avaliações)

Outras ferramentas de gerenciamento de dados

Embora estejamos explorando as ferramentas de gerenciamento de dados, é fundamental lembrar o poder das plataformas de CRM. Embora não se concentrem exclusivamente em dados, os CRMs fornecem insights e otimizam os fluxos de trabalho de dados.

O CRM do ClickUp é um excelente exemplo. Evite os silos de dados e orquestre toda a jornada de dados, desde a aquisição até a análise, em uma interface única e intuitiva.

ClickUp

O ClickUp é uma solução completa para o gerenciamento abrangente de marketing e vendas. Com o ClickUp como seu CRM, otimize seu fluxo de trabalho de vendas e prospecção e ofereça clareza inigualável em toda a jornada do cliente.

Gerenciando clientes, pipelines de vendas, itens de ação e muito mais com o modelo de CRM simples do ClickUp no modo de exibição de lista

Gerenciamento perfeito dos dados do cliente

Colabore em negócios, envie atualizações de projetos para clientes e integre clientes com um único hub de e-mail.

Hub centralizado: Diga adeus aos silos de dados! O ClickUp preserva todas as informações do cliente - contatos, interações, negócios, anotações - em um espaço organizado

Diga adeus aos silos de dados! O ClickUp preserva todas as informações do cliente - contatos, interações, negócios, anotações - em um espaço organizado Campos personalizáveis: Adapte as informações para atender às suas necessidades específicas. Adicione campos personalizados para o setor, preferências e outros detalhes exclusivos

Crie painéis detalhados e adicione facilmente cartões para visualizar o progresso do ponto de sprint, as tarefas por status e os bugs por visualização

Intuitivo Painéis do ClickUp para insights visuais

Os mais de 50 widgets de painel do ClickUp facilitam a visualização dos dados de seus clientes em um só lugar.

Simplicidade de arrastar e soltar: Crie painéis dinâmicos que apresentem visualmente as principais métricas. Acompanhe pipelines de vendas, índices de satisfação do cliente ou progresso do projeto -todos visualmente impressionantes e facilmente compreensíveis

Crie painéis dinâmicos que apresentem visualmente as principais métricas. Acompanhe pipelines de vendas, índices de satisfação do cliente ou progresso do projeto -todos visualmente impressionantes e facilmente compreensíveis Insights acionáveis: Aprofunde-se nos dados para identificar tendências, padrões e áreas de melhoria. Os painéis intuitivos do ClickUp permitem que você tome medidas proativas para o sucesso das vendas

Obtenha insights valiosos sobre o mercado e visualize o desempenho de seu produto com este modelo, comparando-o com outros sem esforço

Crie seu sistema ideal para armazenar e analisar contatos, clientes e negócios. Adicione links entre tarefas, documentos e muito mais para rastrear trabalhos relacionados.

Conecte os pontos: O ClickUp se integra perfeitamente a ferramentas populares como e-mail, calendários e plataformas de marketing. Elimine as lacunas de dados e trabalhe com uma visão holística das interações com o cliente

O ClickUp se integra perfeitamente a ferramentas populares como e-mail, calendários e plataformas de marketing. Elimine as lacunas de dados e trabalhe com uma visão holística das interações com o cliente Fluxos de trabalho automatizados: Configure gatilhos e ações automatizados com base em alterações de dados específicos. Por exemplo, envie automaticamente um e-mail de boas-vindas quando um novo lead entrar em seu CRM ou acione a criação de um projeto com base em um negócio fechado

Dimensione de forma eficaz sua processo de produção de conteúdo usando esse modelo personalizado no ClickUp

Melhores recursos do ClickUp

Oriente os relacionamentos com seus clientes para o sucesso usando insights prontamente disponíveis e apresentados visualmente

Mantenha todos alinhados e trabalhando para atingir as mesmas metas com dados compartilhados, integrações perfeitas e atualizações em tempo real

Automatize tarefas de rotina e elimine silos de dados para liberar tempo para a construção de relacionamentos sólidos com os clientes

Aproveite as integrações do ClickUp para analisar dados de fontes externas, revelando tendências e padrões ocultos que podem informar as estratégias de seus clientes

Gerencie tudo, desde pipelines de vendas, envolvimento do cliente e pedidos com as visualizações altamente flexíveis do ClickUp

Visualize seu pipeline, simplifique os fluxos de trabalho do cliente e colabore em oportunidades com sua equipe

Crie exibições de alto nível para monitorar o valor do tempo de vida do cliente, o tamanho médio dos negócios e muito mais

Escolha entre uma variedade de visualizações pré-construídas modelos para gerenciar e analisar dados, gerar relatórios e planejar as próximas etapas

Limitações do ClickUp

Alguns novos usuários observam uma curva de aprendizado acentuada

Talvez seja necessário integrar o ClickUp à sua ferramenta de inteligência de vendas

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

ClickUp ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 9.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.900+ avaliações)

Aproveitando o poder dos dados com a alternativa certa da Clearbit

Encontrar a alternativa mais adequada para o Clearbit não se trata apenas de recursos - trata-se de atender a necessidades específicas de toda a organização. Não se contente com soluções fragmentadas: Busque uma plataforma que centralize seus dados, visualize insights e promova a colaboração.

Os painéis, os recursos e as integrações do ClickUp CRM permitem que você passe do gerenciamento de dados para o domínio dos dados. Ao fazer isso, você desbloqueará o verdadeiro poder das informações para impulsionar o sucesso de seus clientes e de sua empresa.

Escolha sabiamente e veja seus dados se tornarem o combustível para seu crescimento. 💯