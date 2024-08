10 melhores alternativas de rampa em 2024 (avaliações e preços)

O software de gerenciamento de despesas melhora significativamente suas operações financeiras, abre oportunidades de economia de custos e, em última análise, aumenta seus resultados. 💰

Embora o Ramp tenha ganhado popularidade por ser uma plataforma fácil de usar que se integra a várias plataformas financeiras, ele pode não ser adequado a todas as empresas. Nesse caso, você deve procurar alternativas que ofereçam recursos variados específicos para as necessidades de sua empresa.

Criamos uma lista de softwares de gerenciamento de despesas que simplificam os fluxos de trabalho, automatizam tarefas e ajudam você a atingir as metas financeiras da sua organização.

O que você deve procurar nas alternativas para o Ramp?

É útil manter uma lista de verificação de recursos à mão ao procurar um software de gerenciamento de despesas. Aqui estão as principais funcionalidades que você deve observar:

Interface amigável ao usuário: A ferramenta de soluções de gerenciamento deve ser fácil de navegar para clientes ou usuários sem conhecimento técnico ou de comércio eletrônico Integrações perfeitas: o software deve se integrar perfeitamente ao seu sistema de gerenciamento e conta bancária existentes Automação: Considere uma ferramenta que automatize pagamentos e controle de contas Custo-benefício: Compare os planos de pagamento para encontrar a solução mais econômica que se alinhe ao seu orçamento Objetivos: Considere os recursos que são essenciais para as necessidades e os requisitos de uso de sua empresa

As 10 melhores alternativas de rampa para usar em 2024

Agora que sabemos o que procurar em uma solução de gerenciamento de despesas, vamos dar uma olhada nas 10 melhores alternativas ao Ramp em 2024.

1. QuickBooks Online

via QuickBooks Online O QuickBooks Online é um software de contabilidade baseado em nuvem que ajuda as pequenas empresas a controlar suas receitas e despesas com funcionários, enviar faturas e pagar contas em uma única conta. É uma escolha popular para pequenas empresas, pois é fácil de usar e acessível.

Um dos recursos de destaque do QuickBooks Online é sua capacidade de automatizar tarefas. Ele captura automaticamente os recibos e usa o aprendizado de máquina para extrair dados dos recibos. Ele também insere os dados em seu livros usando modelos predefinidos ou personalizados .

Melhores recursos do QuickBooks Online

Use uma conta para controlar a renda e gerenciar despesas e papéis com facilidade

Evite penalidades fiscais permitindo que o QuickBooks gerencie todas as suas atividades de pagamento, impostos sem erros e arquivamento no prazo

Crie e envie faturas com aparência profissional que incluam o logotipo da sua empresa e informações de contato

Gerencie relatórios de despesas com melhor acesso a partir de dispositivos móveis em qualquer lugar

Acesse e gere uma variedade derelatórios de despesas a partir de modelos Limitações do QuickBooks Online

Uma pequena curva de aprendizado para usuários sem experiência em finanças

Mais caro do que o Ramp para empresas com um grande número de usuários

Preços do QuickBooks Online

Teste gratuito por 30 dias

Início simples : uS$ 30/mês

: uS$ 30/mês Essenciais : uS$ 60/mês

: uS$ 60/mês Plus : uS$ 90/mês

: uS$ 90/mês Avançado: uS$ 200/mês

Avaliações e opiniões sobre o QuickBooks Online

G2: 4,0/5 (mais de 3000 avaliações)

4,0/5 (mais de 3000 avaliações) Capterra: 4.3/5 (6000+ avaliações)

2. TravelBank

via TravelBank O TravelBank é uma solução de gerenciamento de despesas de ponta a ponta que melhora a visibilidade das despesas, acelera a geração de relatórios de despesas e automatiza entrada de dados . Ele também faz pagamentos de contas e permite que você defina políticas de viagem para gerenciar despesas de viagem.

Com uma parceria exclusiva com o US Bank, o TravelBank oferece suporte a cartões virtuais e importa transações de mais de 48.000 cartões pessoais e corporativos e bancos.

Melhores recursos do TravelBank

Economize tempo e controle as despesas extraindo automaticamente os dados dos recibos usando o software de reconhecimento óptico de caracteres (OCR)

Configure fluxos de trabalho em vários níveis para aprovar despesas

Gerenciamento de despesas: Estabeleça limites de gastos e restrinja os tipos de despesas a serem enviadas

Exporte facilmente suas despesas para o seu sistema de contabilidade

Limitações do TravelBank

Não é tão personalizável quanto o Ramp ou outro software de contabilidade

A experiência do usuário precisa ser simplificada devido ao grande número de recursos

Preços do TravelBank

Viagens : uS$ 25 por usuário/mês

: uS$ 25 por usuário/mês Despesas : uS$ 10 por usuário/mês

: uS$ 10 por usuário/mês Viagens e despesas: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o TravelBank

G2: 4,4/5 (mais de 300 avaliações)

4,4/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 200 avaliações)

3. Zoho Expense

via Zoho Expense O Expense, software de gerenciamento de despesas do Zoho, oferece às empresas um conjunto abrangente de recursos, incluindo captura de recibos, rastreamento de despesas, rastreamento de milhagem e fluxos de trabalho de aprovação.

O Zoho Expense oferece edições dedicadas para os EUA, a Índia, o Reino Unido, o Canadá, a Austrália, os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita. Você pode manter-se em conformidade com os impostos por meio dos mandatos de conformidade fiscal pré-carregados nessas edições dedicadas, permitindo que você esteja pronto para a auditoria com recibos de despesas, trilhas de auditoria e relatórios de violação de políticas.

Melhores recursos do Zoho Expense

Rastreie a quilometragem dos funcionários automaticamente usando o rastreamento GPS integrado

Monitore como os funcionários estão usando seus cartões de crédito corporativos usando um painel de cartões corporativos

Automatize o processo de reconciliação de contas e faça reembolsos de despesas via ACH

Integração com software de contabilidade para uma experiência completa de solução de gerenciamento de despesas

Limitações do Zoho Expense

Os custos do plano de nível superior para pequenas empresas com muitos funcionários são altos devido ao preço por usuário

Necessidade de usar outra plataforma e importar dados parasoftware de gerenciamento de negócios devido à falta de um recurso de controle de tempo

Preços do Zoho Expense

Gratuito

Padrão : uS$ 3/usuário por mês

: uS$ 3/usuário por mês Premium : $5/usuário por mês

: $5/usuário por mês Enterprise: uS$ 8/usuário por mês

Zoho Expense avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 1000 avaliações)

4,5/5 (mais de 1000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 900 avaliações)

4. Spendesk

via Spendesk Os cartões virtuais de uso único e os cartões para assinaturas recorrentes do Spendesk o tornam uma das principais alternativas ao Ramp na redução da exposição da empresa a riscos e fraudes. Uma conta por cliente ou funcionário reduz ainda mais o risco.

Você também pode controlar os gastos definindo orçamentos, políticas de despesas e fluxos de trabalho de pré-aprovação.

Melhores recursos do Spendesk

Defina regras de despesas por cartão e indivíduo e defina aprovadores autorizados

Envie aos funcionários lembretes automáticos para relatórios de despesas e acompanhe os pagamentos em tempo real

Integre e exporte transações e recibos para seu software de contabilidade solução

Mantenha o controle das contas a receber usando o software central de gerenciamento de assinaturas

Controle todos os gastos não relacionados à folha de pagamento combinando fluxos de caixa de várias ferramentas

Limitações do Spendesk

Falta de acesso a uma linha de crédito para empresas

Preços do Spendesk

Gratuito: Para quatro usuários, incluindo um aprovador

Para quatro usuários, incluindo um aprovador Essenciais: Preços personalizados

Preços personalizados Escala: Preços personalizados

Preços personalizados Premium: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Spendesk

G2 : 4.7/5 (mais de 390 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 390 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 200 avaliações)

5. Brex

via Brex O Brex é para empresas que buscam um serviço moderno Software de contabilidade com IA e uma plataforma de gerenciamento de despesas que utiliza inteligência artificial e aprendizado de máquina integrados.

Um dos recursos mais inovadores da plataforma, o assistente de IA da Brex responde a perguntas sobre políticas da empresa, limites de gastos e outros tópicos. Ele executa tarefas de despesas, como o envio de relatórios de despesas e a conciliação de recibos.

Melhores recursos do Brex

Acompanhe seu progresso em direção às metas orçamentárias e faça ajustes conforme necessário com insights de gastos em tempo real

Integre seu sistema de folha de pagamento para obter um funcionário mais rápido e automatizado folha de pagamento* Identifique possíveis problemas de gastos com alertas da IA do Brex

Gerencie sua kPIs financeiros com previsão de pista e planejamento de cenários

Monitore as taxas de queima atuais e futuras em um só lugar para obter um impacto positivo na sua receita anual

Use cartões de crédito comerciais sem garantias pessoais

Limitações do Brex

Falta de integrações com softwares comerciais baseados em assinatura

Os cartões corporativos têm uma estrutura de recompensas complicada e um alto requisito de capital para aprovação

A aprovação de cartões de crédito empresariais sem garantias pessoais geralmente leva muito tempo

Preços do Brex

Essenciais: $0 usuário/mês

$0 usuário/mês Premium: $12 usuário/mês

$12 usuário/mês Enterprise: Preços personalizados

Brex classificações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 1000 avaliações)

4,7/5 (mais de 1000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

6. Despesas da web

via Despesas da web O Webexpenses simplifica todo o ciclo de vida das despesas, desde o rastreamento até o envio e a aprovação.

Essa plataforma de gerenciamento de despesas é conhecida por seus preços altamente personalizáveis para empresas de pequeno, médio e grande porte.

O módulo de caixa pequeno da Webexpenses também é compatível com o sistema de fundos para adiantamentos.

Melhores recursos do Webexpenses

Aprimore o gerenciamento diário do caixa pequeno, obtendo visibilidade em tempo real das compras e despesas

Economize dinheiro e aumente suas verificações de fraude de recuperação de impostos

Integre-se à sua solução de gerenciamento contábil com suporte para mais de 50 sistemas contábeis

Reduza sua pegada de carbono monitorando suas emissões de carbono em viagens

Limitações do Webexpenses

O preço por transação fica caro para pequenas empresas com um grande volume de transações

Preços do Webexpenses

Taxa fixa : Preço personalizado

: Preço personalizado Uso ativo: Preço personalizado

Preço personalizado Cotação personalizada: Preço personalizado

Avaliações e resenhas do Webexpenses

G2: 4,5/5 (mais de 1000 avaliações)

4,5/5 (mais de 1000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)

7. BILL Gastos e despesas

via BILL Gastos e despesas O BILL Spend & Expense (anteriormente Divvy) é uma solução inovadora baseada na nuvem que simplifica os processos de relatório e gerenciamento de despesas, permitindo que empresas de todos os tamanhos obtenham visibilidade, controle e recompensas.

O BILL Spend & Expense se diferencia de seus concorrentes por meio de seu software gratuito e de cartões e contas corporativas. Isso ajuda os clientes a economizar muito tempo e dinheiro.

Melhores recursos do BILL Spend & Expense

Acesse linhas de crédito, de US$ 500 a US$ 5 milhões, para se adequar ao seu modelo de negócios e escalar à medida que sua empresa cresce

Experimente controles proativos de gastos e proteção contra fraudes com os cartões BILL Corporate sem taxas anuais e com recompensas flexíveis

Limitações do BILL Spend & Expense

Falta de amplos recursos de integração

Não oferece recursos de aquisição para pagamento como o Ramp

Preços do BILL Spend & Expense

**Gratuito

BILL Spend & Expense ratings and reviews

G2: 4,5/5 (mais de 1000 avaliações)

4,5/5 (mais de 1000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

8. Precoro

via Precoro O Precoro fornece uma plataforma centralizada que se integra ao seu software de contabilidade e sistemas financeiros existentes. Ela promove o compartilhamento de dados e oferece uma visão central de todos os seus gastos.

O recurso exclusivo do Precoro é sua capacidade de automatizar todo o processo de aquisição, desde a requisição até o pagamento. Os fluxos de trabalho simplificados de requisição de compra (PR) permitem a criação, o roteamento e a aprovação rápidos de PRs.

Para as organizações do setor de construção, isso garante decisões de aquisição em tempo hábil e melhor gerenciamento orçamentário . Isso também evita atrasos na cadeia de suprimentos.

Melhores recursos do Precoro

Automatize e gere seus pedidos de compra (PO) a partir de PRs aprovados

Gerencie os orçamentos de seus projetos de construção e aproveite as poderosas ferramentas de gerenciamento de estoque

Gerar relatórios e rastrear discrepâncias com a correspondência de três vias de pedidos de compra, recibos e faturas

Limitações do Precoro

A integração com algumas soluções contábeis é um desafio

Preços do Precoro

Para equipes menores com ≤20 usuários: US$ 35/usuário por mês

US$ 35/usuário por mês Para equipes maiores com mais de 20 usuários: Preços personalizados

Precoro ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

4,7/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 200 avaliações)

9. Expensify

via Despesas O Expensify é uma alternativa atraente ao Ramp, especialmente para empresas que buscam automação avançada e recursos complexos de software integrado. Ele permite que você agilizar os processos e aplicar políticas. Você pode gerar relatórios que se alinham com seus fluxos de trabalho exclusivos.

O sofisticado mecanismo de automação baseado em IA extrai, categoriza e digitaliza automaticamente os recibos físicos e associa as despesas às faturas. Isso reduz significativamente a entrada manual de dados, economizando o tempo dos usuários e aumentando a precisão.

Melhores recursos do Expensify

Elimine a reconciliação manual e adicione tags às suas despesas com livro-razão (GL) importados de seu software de contabilidade

Integrar vários softwares de contabilidade de terceiros, sistemas de folha de pagamento, CRMs e ferramentas de gerenciamento de projetos

Limitações do Expensify

Voltado para grandes empresas, caro para pequenas e médias empresas

Preços da Expensify

Gratuito

Collect : uS$ 10/usuário/mês

: uS$ 10/usuário/mês Controle : $18/usuário/mês

: $18/usuário/mês Track : Gratuito para até 25 SmartScans/mês

: Gratuito para até 25 SmartScans/mês Enviar: Gratuito para até 25 SmartScans/mês

Expensify avaliações e comentários

G2: 4,2/5 (mais de 1.200 avaliações)

4,2/5 (mais de 1.200 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 1500 avaliações)

10. Concorrência

via Concorrência O Concur oferece gerenciamento integrado de viagens, despesas e faturas. Assim como o Ramp, o Concur automatiza suas atividades de gerenciamento de despesas com suas amplas soluções de gerenciamento.

Você pode gerenciar as despesas dos funcionários por meio da aplicação de políticas, simplificando a reserva de viagens e facilitando o registro de eventos. Ele fornece insights dos dados de despesas e de rastreamento de funcionários usando painéis personalizáveis.

Melhores recursos do Concur

Evite pagamentos duplicados e taxas de atraso com a correspondência automática de faturas, reduzindo a entrada manual de dados e eliminando erros

Capture a milhagem automaticamente usando endereços de origem e destino ou GPS

Proteja as despesas de viagem de seus funcionários com o cartão de crédito virtual de uso único gerado automaticamente

Limitações do Concur

Recursos extensos exigem treinamento do usuário

Os iniciantes precisam de tempo para se acostumar com a interface de usuário e os recursos

Preços do Concur

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Concur

G2: 4,0/5 (mais de 5.000 avaliações)

4,0/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 1900 avaliações)

Outras ferramentas de gerenciamento financeiro

Enquanto o Ramp e suas alternativas fornecem aos clientes plataformas de gerenciamento de despesas, o ClickUp oferece ferramentas abrangentes para gerenciar as finanças em geral.

ClickUp

Explore o ClickUp para gerenciar seus projetos com o poder da IA, mais de 15 visualizações e automações de tarefas

O ClickUp não é apenas mais uma ferramenta de gerenciamento de projetos. É uma plataforma abrangente que capacita equipes financeiras como a sua. Ele permite que você defina objetivos financeiros claros, divida-os em marcos acionáveis e acompanhe o progresso com status personalizados.

Configure os relatórios de que você precisa, tudo em um só lugar, no ClickUp Software financeiro do ClickUp agiliza seu fluxo de trabalho, criando painéis personalizados e realizando cálculos poderosos. Ele ajuda a acompanhar as metas financeiras e a gerar relatórios para um gerenciamento financeiro aprimorado.

Monitore atualizações de projetos, gerencie fluxos de trabalho e colabore com a equipe, tudo a partir do seu ClickUp Workspace Software de contabilidade do ClickUp permite que você gerencie orçamentos e contas por meio de um banco de dados visual. Além de ajudar a rastrear clientes e faturas, ele permite adicionar widgets personalizáveis para lembretes de pagamento e solicitações especiais. A ferramenta é excelente na automação de tarefas contábeis de rotina.

O ClickUp é o seu hub central para todos os assuntos financeiros. Conecte contas bancárias, importe transações e categorize despesas sem esforço.

Com o modelo de gerenciamento financeiro do ClickUp, você pode centralizar todos os seus dados financeiros e gerenciá-los com facilidade

Tenha uma visão panorâmica de sua saúde financeira com Modelo de gerenciamento financeiro do ClickUp . Acompanhe seus gastos em relação ao seu orçamento e defina metas financeiras personalizadas. Use seus 28 status personalizados para acompanhar facilmente seus projetos financeiros.

Projetados para promover um ambiente colaborativo, os recursos financeiros do ClickUp excedem esses destaques, oferecendo recursos como orçamento, previsão e gerenciamento de projetos adaptados às equipes financeiras.

Melhores recursos do ClickUp

Compartilhe relatórios com as partes interessadas, interna e externamente, usando a plataforma segura do ClickUp

Gerar relatórios personalizáveis em minutos

Fique por dentro dos cálculos contábeis como ROI, lucratividade do projeto ou ganhos trimestrais com os campos de fórmula do ClickUp

Receba lembretes de tarefas e contas recorrentes

Enriqueça as informações de suas contas por meio de campos personalizados para valores orçados, despesas, informações de fornecedores e datas de pagamento

Limitações do ClickUp

Uma pequena curva de aprendizado para usuários iniciantes

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.900 avaliações)

Encontrando o multiplicador de eficiência

Ao navegar por suas opções e buscar um multiplicador de eficiência, a análise holística otimização do fluxo de trabalho o preparará para a lucratividade.

Não se trata de trocar uma ferramenta por outra ao explorar alternativas ao Ramp. Trata-se de encontrar valor oculto em diversas soluções, como o ecossistema rico em recursos do ClickUp. Pense nisso como um impulso para seu fluxo de trabalho que lhe permite ficar à frente de seus concorrentes.

Com sua interface intuitiva, automação poderosa e ferramentas robustas de geração de relatórios, o ClickUp é uma solução que vale a pena ser usada para um gerenciamento financeiro simplificado. 💵

Lembre-se de que as melhores ferramentas são aquelas que o levam além da simples solução de problemas; elas elevam toda a sua jornada rumo ao sucesso. Experimente o ClickUp gratuitamente .