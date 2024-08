10 certificações de operações para aumentar sua carreira em 2024

Deseja avançar em sua carreira no gerenciamento de operações?

À medida que nos aproximamos de 2024, os empregadores estão procurando profissionais qualificados para lidar com as demandas do gerenciamento de operações.

As operações de negócios são a espinha dorsal de qualquer organização, seja ajudando a criar uma estratégia de alto nível ou investigando a fundo para encontrar a causa raiz de um problema que afeta seus negócios - as equipes de operações fazem tudo isso.

Dada a amplitude das funções operacionais, como se constrói experiência e credibilidade nesse espaço?

As certificações de operações funcionam como um selo de aprovação, provando que você tem as habilidades e a experiência necessárias para gerenciar vários projetos, executar as coisas sem problemas e enfrentar os riscos de forma eficaz.

As empresas acham mais fácil contratá-lo ou promovê-lo quando percebem que você tem as habilidades de que precisam e está por dentro das práticas mais recentes do setor.

Para você, não se trata apenas de um selo de aprovação. É uma chance de refinar suas habilidades em otimização de processos, gerenciamento da cadeia de suprimentos, gerenciamento de projetos, controle de qualidade e muito mais. Essas certificações aumentam sua credibilidade, o diferenciam de seus colegas e o conectam com profissionais do setor.

Em vez de simplesmente ampliar as oportunidades de emprego, essas certificações alimentam sua crescimento na carreira . Se você está ansioso por esse avanço, compilamos uma lista de dez certificações de operações para ajudá-lo a encontrar a opção perfeita para suas metas.

O que são certificações de gerente de operações?

As certificações de gerente de operações validam suas habilidades em supervisionar e melhorar os processos para obter eficiência e eficácia organizacional. Oferecidas por organizações profissionais, essas certificações demonstram sua experiência no desenvolvimento e na implementação de estratégias operacionais .

Essas certificações de operações abrangem tópicos como gerenciamento da cadeia de suprimentos, gerenciamento de projetos, lean e Six Sigma, software de gerenciamento de operações e Gerenciamento de operações de TI .

Eles permitem que você destaque sua experiência e são muito procurados pelos empregadores para funções como gerentes de operações, gerentes de cadeia de suprimentos, gerentes de projetos e gerentes de garantia de qualidade.

Benefícios de obter uma certificação de operações

Obter uma certificação em operações traz inúmeras vantagens se você pretende progredir em administração e áreas relacionadas. Algumas delas são:

Validação de habilidades: As certificações de gerente de operações reconhecem formalmente as habilidades e a especialização em gerenciamento de operações. Isso prova aos empregadores e colegas que você tem as habilidades necessárias para gerenciamento de negócios e de equipes conhecimentos e competências

As certificações de gerente de operações reconhecem formalmente as habilidades e a especialização em gerenciamento de operações. Isso prova aos empregadores e colegas que você tem as habilidades necessárias para gerenciamento de negócios e de equipes conhecimentos e competências Avanço na carreira: Muitos empregadores priorizam profissionais certificados ao tomar decisões de contratação e promoção. Uma certificação em operações pode aprimorar seu currículo, tornando-o um candidato mais competitivo para cargos de liderança

Muitos empregadores priorizam profissionais certificados ao tomar decisões de contratação e promoção. Uma certificação em operações pode aprimorar seu currículo, tornando-o um candidato mais competitivo para cargos de liderança Aumento das oportunidades de trabalho: As certificações de operações ampliam o leque de oportunidades de trabalho. Elas abrem portas para cargos que exigem ou preferem especificamente candidatos com qualificações reconhecidas em gerenciamento de operações

As certificações de operações ampliam o leque de oportunidades de trabalho. Elas abrem portas para cargos que exigem ou preferem especificamente candidatos com qualificações reconhecidas em gerenciamento de operações Reconhecimento do setor: As certificações em operações costumam ser bem conceituadas em setores específicos. A obtenção de uma certificação demonstra seu compromisso em manter-se atualizado com as melhores práticas e padrões do setor

As certificações em operações costumam ser bem conceituadas em setores específicos. A obtenção de uma certificação demonstra seu compromisso em manter-se atualizado com as melhores práticas e padrões do setor Desenvolvimento profissional: A certificação envolve a aquisição de novos conhecimentos e habilidades. Esse aprendizado contínuo contribui para o seu desenvolvimento profissional, mantendo-o informado sobre as últimas tendências e avanços no gerenciamento de operações

A certificação envolve a aquisição de novos conhecimentos e habilidades. Esse aprendizado contínuo contribui para o seu desenvolvimento profissional, mantendo-o informado sobre as últimas tendências e avanços no gerenciamento de operações Expansão da rede de contatos: Os programas de certificação geralmente oferecem oportunidades de contato com outros profissionais da área. O trabalho em rede com indivíduos certificados e especialistas do setor pode levar a colaborações valiosas, mentorias e percepções de carreira

10 certificações de operações a considerar

Agora que entendemos as vantagens de obter certificações em operações, aqui estão as recomendações mais bem avaliadas pelos especialistas:

1. Certificado em Gestão de Produção e Estoque (CPIM)

via Apics Obtenha sua Certificação em Gerenciamento de Produção e Inventário (CPIM) por meio da APICS (Sociedade Americana de Controle de Produção e Inventário). Essa instituição respeitável existe desde 1973. Essa certificação ajuda você a entender os fundamentos do manuseio de tarefas de produção e estoque.

Cinco cursos abrangem áreas essenciais como planejamento de demanda, gestão de qualidade, gestão de estoque, programação de produção etc. Ao concluir os cinco cursos on-line, você recebe a certificação.

A certificação CPIM aumenta suas opções de carreira e facilita o trabalho com seus colegas ao aprimorar seu conhecimento dos conceitos da cadeia de suprimentos. Essa certificação lhe dá uma vantagem em um mundo de crescente concorrência global.

Ela também o instrui sobre a elaboração e a manutenção de procedimentos operacionais padrão, que se tornam mais simples com uma certificação CPIM modelo de SOP de gerenciamento de operações .

Essa certificação beneficia gerentes de operações, planejadores de produção, especialistas em controle de estoque, especialistas em cadeia de suprimentos e especialistas em compras. Além disso, você pode concluir esse curso de gerenciamento de operações no seu próprio ritmo, de seis meses a dois anos, o que lhe dá a flexibilidade de que precisa.

Oferecido por: APICS (Sociedade Americana de Controle de Produção e Inventário)

APICS (Sociedade Americana de Controle de Produção e Inventário) Principais tópicos: Visão geral da cadeia de suprimentos, gestão da demanda, planejamento de suprimentos e gestão de estoques

Visão geral da cadeia de suprimentos, gestão da demanda, planejamento de suprimentos e gestão de estoques Preço: de US$ 1.000 a US$ 3.000, dependendo do fato de você estudar de forma independente ou fazer aulas com um parceiro aprovado pela ASCM

2. Gerente de operações certificado (COM)

via AIBMC O Certified Operations Manager ou COM é administrado pelo American Institute for Business Management and Communication (AIBMC). É um curso de certificação de operações de nível profissional adequado para todos que desejam avançar em suas carreiras de gerenciamento de operações.

Aumente significativamente suas chances de obter um salário mais alto com uma certificação reconhecida pelo setor, como a COM.

O exame de 3 horas tem o formato de um livreto com 100 MCQs (perguntas de múltipla escolha). Para se inscrever no curso de certificação, você deve ter um diploma de bacharel e pelo menos dois ou mais anos de experiência em gerenciamento de operações.

Oferecido por: O American Institute for Business Management and Communication (AIBMC)

Principais tópicos: Estratégias e planejamento de operações, gerenciamento e previsão de demanda de produtos, melhoria de processos, gerenciamento de programas e questões internacionais

Preço: Não disponível on-line

3. Profissional certificado da cadeia de suprimentos (CSCP)

via APICS Essa certificação o capacita com as habilidades e os conhecimentos essenciais para gerenciar cadeias de suprimentos complexas. Se você trabalha como gerente de logística, gerente de compras, planejador de estoque, coordenador de logística ou gerente de cadeia de suprimentos, esse curso impulsiona sua carreira em sua respectiva função.

Você tem várias opções para se preparar para o exame de 150 perguntas, que tem duração de 3,5 horas. Escolha entre um sistema de aprendizagem, estudo autônomo ou opções orientadas por instrutor e com suporte.

A opção mais econômica é o estudo autônomo, com preço entre US$ 1.000 e US$ 1.500. Essa opção oferece acesso a materiais de estudo digitais e impressos, incluindo guias, questões práticas e cartões de memória.

Oferecido por: APICS (Sociedade Americana de Controle de Produção e Estoque)

Principais tópicos: Cadeias de suprimentos, gerenciamento de demanda, previsão, redes globais de cadeia de suprimentos, risco da cadeia de suprimentos, operações internas e inventário

Preço: $1000-$1500

4. Certificação de profissional de gerenciamento de projetos (PMP)

via PMI A certificação Project Management Professional (PMP), oferecida pelo Project Management Institute (PMI), reconhecido mundialmente, oferece a você o conhecimento e as habilidades para liderar e dirigir projetos em vários setores. Essa certificação é ideal se você tiver pelo menos 36 meses de experiência em liderança e gerenciamento de projetos.

A certificação abrange cinco áreas principais: iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento. Um controle firme de todos esses aspectos do gerenciamento de projetos leva a melhoria do processo de negócios . Essa certificação é necessária se você almeja cargos mais altos e funções de liderança!

A duração do exame é de quatro horas com 200 MCQs. Se você for aprovado no exame e obtiver a certificação, deverá renová-la a cada três anos.

Oferecido por: Project Management Institute (PMI)

Principais tópicos: Início (13%), planejamento (24%), execução (42%), monitoramento e controle (16%) e encerramento (5%). Alguns tópicos vitais adicionais incluem gerenciamento de partes interessadas, liderança de equipe, agilidade gerenciamento de projetos e gerenciamento de projetos híbridos

Preço: Membros do PMI $405, não membros do PMI $555

5. Executivo de Associação Certificado (CAE)

via ASAE Oferecido pela American Society of Association Executives (ASAE), o programa é adequado para gerentes de operações experientes. Para participar do programa, você deve ter um diploma de bacharel ou oito anos de experiência relevante, satisfazendo o código de conduta da ASAE.

Alguns cargos que normalmente recebem as certificações incluem CEOs, presidentes, diretores executivos e indivíduos que buscam avançar em suas carreiras de gestão de associações. Você pode se inscrever para o exame CAE duas vezes por ano, em maio e dezembro. O exame tem duração de quatro horas e consiste em 200 questões de múltipla escolha.

Além disso, é necessário renovar a certificação a cada três anos.

Oferecido por: American Society of Association Executives (ASAE)

Principais tópicos: Governança e liderança, marketing, políticas públicas, gerenciamento de operações e desenvolvimento profissional

Preço: US$ 500 para membros, US$ 750 para não membros

6. Gerente de instalações certificado (CFM)

via IFMA Realizado nos últimos 25 anos, o curso CFM oferecido pela IFMA (International Facility Management Association) abrange mais de 11 áreas principais de gerenciamento de instalações. Ele prepara você para aprimorar a comunicação, a liderança, as finanças, o gerenciamento de riscos ou o gerenciamento de instalações otimização de processos .

Esse programa de certificação é adequado para profissionais de instalações já em exercício que desejam se posicionar como especialistas no setor. A experiência mínima exigida é de 3 a 5 anos e um diploma de bacharelado ou mestrado em gerenciamento de instalações.

Novamente, o preço varia para membros (US$ 595) e não membros (US$ 880), e a IFMA oferece muitos recursos diferentes para ajudá-lo a se preparar. Cobranças adicionais se aplicam se você estiver procurando por treinamento corporativo ou em grupo. Não há duração fixa, e você pode fazer o exame quando estiver totalmente preparado.

Oferecido por: IFMA (International Facility Management Association)

Principais tópicos: Planejamento de instalações, gerenciamento de qualidade, estratégia de liderança, finanças, gerenciamento de projetos, sustentabilidade e gerenciamento de riscos

Preço: US$ 595 para membros e US$ 880 para não membros

7. Profissão de Compras Certificada (CPP)

via Sociedade Americana de Compras Se a gestão de materiais é algo em que você deseja se destacar, então este curso de certificação é para você. Ele apresenta os fundamentos de compras, o gerenciamento da cadeia de suprimentos, a visão de negócios e as compras globais.

Administrado pela American Purchasing Society (APS), é uma excelente maneira de se destacar em sua carreira. A inscrição nesse programa de certificação exige pelo menos dois anos de experiência em compras e referências de fornecedores.

Quanto ao formato do exame, trata-se de um exame on-line de 150 minutos com 150 MCQs. Revise seus estudos de caso relacionados ao assunto!

Oferecido por: Sociedade Americana de Compras (APS)

Principais tópicos: Fundamentos de compras, administração de contratos, análise de processos, gerenciamento da cadeia de suprimentos, análise de custos, negociação e gerenciamento de fornecedores

Preço: Não disponível on-line

8. Six Sigma Green Belt

via Sociedade Americana de Qualidade A certificação Six Sigma Green Belt é uma qualificação valiosa para pessoas com pelo menos três anos de experiência profissional. Seu foco principal é ajudar os gerentes de operações a eliminar melhor as ineficiências dos processos.

Oferecida pela American Society for Quality (ASQ), essa certificação oferece muitos materiais e recursos, como guias de estudo, bancos de perguntas e manuais para apoiar sua preparação.

Uma característica distintiva do exame de metodologia Sigma é seu formato de livro aberto, permitindo que você traga materiais de referência. O exame tem duração de quatro horas e consiste em 100 questões de múltipla escolha.

Oferecido por: American Society for Quality (ASQ)

Principais tópicos: Introdução aos princípios e metodologias Sigma, identificação das causas-raiz e defeitos, desenvolvimento e implementação de soluções e medidas de controle

Preço: US$ 438 para não membros e US$ 338 para membros (certificação ASQ)

9. Profissional de gerenciamento de riscos do PMI

via PMI Compreender e gerenciar riscos em um projeto é crucial, e a certificação PMI Risk Management Professional (PMI-RMP) está aqui para ajudá-lo a desenvolver essa habilidade essencial. Ela é oferecida pelo Project Management Institute (PMI).

Com essa certificação de gerente de operações, você aprenderá a identificar e planejar riscos, avaliá-los e responder de forma eficaz. Essencialmente, você se tornará o especialista em riscos com o qual sua organização pode contar para lidar com problemas inesperados.

Após concluir a certificação, o conhecimento e as habilidades adquiridos permitirão que você identifique os problemas antes que eles ocorram e reduza seu impacto. Essa certificação de operações é adequada para gerentes de projeto, gerentes de risco, gerentes funcionais e executivos C-suite.

Para fazer o exame, você precisa ter um diploma de segundo grau, 36 meses de experiência em gerenciamento de projetos e 40 horas de treinamento em gerenciamento de riscos de projetos.

Oferecido por: Project Management Institute (PMI)

Principais tópicos: Estratégia de riscos e planejamento de projetos, envolvimento das partes interessadas, análise qualitativa e quantitativa de riscos e planejamento de respostas a riscos

Preço: uS$ 358 para membros e US$ 659 para não membros

Certificado em logística, transporte e distribuição (CLTD)

via APICS Essa certificação de operações oferecida pela APICS (Sociedade Americana de Controle de Produção e Estoque) é perfeita para aprender estratégias eficazes de logística, transporte e distribuição para aumentar a eficiência. Ela abrange padrões globais e habilidades essenciais, orientando-o em tudo, desde o gerenciamento de materiais recebidos até a distribuição de produtos e o tratamento de devoluções.

Para obter a certificação, você fará um exame de 150 perguntas com duração de 3,5 horas. Você precisa de uma pontuação de 300 ou mais para passar e demonstrar sua compreensão do material.

Se você escolher o pacote ASCM, com preço de US$ 1.865, receberá o material de estudo e a inscrição. Para quem optar apenas pelo portal de autoaprendizagem, o custo é de US$ 1.035.

Seja pelo pacote completo ou pela opção mais econômica de estudo autônomo, esse curso abre as portas para o reconhecimento global e a especialização em logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos.

Oferecido por: APICS (Sociedade Americana de Controle de Produção e Estoque)

Principais tópicos: Visão geral e estratégia de logística, gerenciamento de pedidos, gerenciamento de estoques, logística reversa, gerenciamento de depósitos, logística global e transporte

Preço: $1000-$2000, dependendo de sua preferência

Aprimore o gerenciamento de suas operações com o ClickUp

As certificações de operações o ajudarão a obter o conhecimento e as habilidades adequadas para lidar com situações de forma eficaz. E você tem a lista dos melhores cursos de gestão de operações para fazer sua escolha!

Mas não se trata apenas das certificações; você precisa do software e das ferramentas certas para ajudá-lo a se destacar em sua função e aumentar a eficiência dos negócios.

Ao selecionar um software de gerenciamento de operações, priorize uma plataforma escalável e completa como o ClickUp. Essa solução abrangente consolida todos os aspectos do gerenciamento de operações, do estoque aos recursos humanos, em uma plataforma de fácil utilização.

Defina uma ordem clara de operações adicionando dependências de "bloqueio" ou "espera" entre as tarefas e mantenha sua equipe no caminho certo para saber no que trabalhar primeiro

Um dos principais pontos fortes do ClickUp é sua capacidade de otimizar os processos administrativos. Recursos como gerenciamento de projetos alocação de recursos e colaboração em equipe são integrados, reduzindo a necessidade de alternar entre diferentes ferramentas. Essa consolidação contribui para uma colaboração mais eficiente e fluxo de trabalho mais eficiente e organizado .

Suavize seu fluxo de trabalho com o ClickUp Project Manager para obter eficiência gerenciamento de tarefas e colaboração em equipe com exibições personalizáveis

Com mais de 15 exibições personalizáveis, você pode adaptar seu sistema de gerenciamento operacional para atender às suas necessidades. Sejam gráficos de Gantt para cronogramas de projetos ou quadros Kanban para controle de tarefas, o ClickUp oferece a flexibilidade para se adaptar a diferentes cenários operacionais e melhorar o desempenho dos negócios.

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho e agilizar as operações Experimente o ClickUp hoje mesmo e saiba como gerenciar suas operações com tranquilidade!