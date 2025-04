10 melhores alternativas para o Brex em 2025 (avaliações e preços)

A Brex é uma plataforma SaaS que fornece cartões corporativos e software de gerenciamento de gastos para empresas de médio e grande porte apoiadas por capital de risco. Ela usa algoritmos alimentados por IA em sua plataforma para detectar fraudes, tomar decisões baseadas em dados, gerenciar fluxos de caixa e fornecer soluções personalizadas para os negócios.

No entanto, a Brex pode não atender às necessidades de todas as empresas, especialmente as menores. E isso cria a necessidade de uma alternativa válida.

Portanto, discutiremos as melhores alternativas ao Brex para ajudar as pequenas empresas no gerenciamento de despesas comerciais.

O que você deve procurar nas alternativas ao Brex?

As plataformas de gerenciamento de despesas oferecem muitos recursos. Aqui estão os principais recursos que você deve considerar antes de fazer a seleção:

Dashboards: Para facilitar a navegação e o acesso rápido aos seus relatórios de despesas Aplicativo móvel: Para poder gerenciar e revisar seus cartões, despesas e pagamentos devidos de qualquer lugar

Para facilitar a navegação e o acesso rápido aos seus relatórios de despesas Processo de aprovação automatizado: Para ter um fluxo de trabalho mais rápido, defina limites diários de despesas ou valores de aprovação pré-autorizados para garantir que você tenha uma trilha de auditoria

Para ter um fluxo de trabalho mais rápido, defina limites diários de despesas ou valores de aprovação pré-autorizados para garantir que você tenha uma trilha de auditoria Captura digital de recibos: Permite economizar tempo no registro de despesas e reduzir o risco de perda de recibos por meio de recursos como a tecnologia de reconhecimento óptico de caracteres (OCR)

Permite economizar tempo no registro de despesas e reduzir o risco de perda de recibos por meio de recursos como a tecnologia de reconhecimento óptico de caracteres (OCR) Rastreador de milhagem: Para o cálculo automático de milhagem com base nas leis do país para empresas e equipes que viajam com frequência

Para o cálculo automático de milhagem com base nas leis do país para empresas e equipes que viajam com frequência Relatórios e análises em tempo real: Suporte a decisões bem informadas para seus negócios e despesas

As 10 melhores alternativas de Brex para usar em 2024

Agora que você sabe o que procurar ao selecionar uma solução ideal de gerenciamento de despesas, vamos dar uma olhada nas principais alternativas ao Brex em 2024.

1. Harvest

via Colheita O Harvest é um aplicativo de controle de tempo ideal para pequenas equipes e empresas.

Ele ajuda você a monitorar o tempo de seus projetos em todas as plataformas. Você pode conectá-lo a outros aplicativos de negócios e integrações como Asana e Slack.

O Harvest permite que você crie faturas, receba pagamentos e se integre a softwares de contabilidade como Xero e QuickBooks.

Melhores recursos do Harvest

Controle o tempo em todas as plataformas: navegador, desktop e celular

Atribuir orçamentos a projetos e monitorar seu uso

Analise o custo e o consumo de tempo usando ferramentas de relatório

Simplifique seu faturamento integrando pagamentos on-line do PayPal e Stripe

Limitações do Harvest

As contas que não são de administradores precisam adicionar todas as informações manualmente

É difícil manter o controle das alterações anteriores, pois não considera as taxas alteradas no histórico

Preços do Harvest

Harvest: Gratuito

Gratuito Harvest Pro: uS$ 12/mês por assento

Harvest avaliações e comentários

G2 : 4.5/5 (mais de 700 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4.6 (mais de 500 avaliações)

2. BILL Spend & Expense

via Despesas e gastos com contas O BILL Spend & Expense ajuda a automatizar os relatórios de despesas, os orçamentos e o processamento de reembolsos.

Ele tem uma opção de relatórios de despesas automatizados e economiza tempo ao adicionar manualmente extratos de cartão de crédito. Ele também ajuda a criar cartões separados para cada assinatura com limites personalizados.

Com seu software de gerenciamento de despesas e cartões virtuais, você pode obter informações em tempo real sobre os gastos dos funcionários e se proteger contra fraudes. Os usuários apreciam a capacidade da ferramenta de acomodar várias opções de pagamento.

melhores recursos do #### BILL Spend & Expense

Gerar relatórios de despesas automatizados sem precisar conciliar extratos de cartão de crédito

Criar cartões separados para cada assinatura com um limite

Rastreie despesas pagas e solicitações de reembolso com upload de recibos por celular e notificações push para aprovações

Limitações de gastos e despesas do BILL

Não é possível redefinir a assinatura do cartão virtual até o primeiro dia útil do mês

Não há opção para dividir automaticamente as cobranças recorrentes em vários orçamentos

Preços do BILL Spend & Expense

**Gratuito

BILL Spend & Expense ratings and reviews

G2: 4,5/5 (mais de 1.100 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.100 avaliações) Capterra: 4,7 (mais de 400 avaliações)

3. Rippling

via Ondulação O Rippling oferece a opção de reembolsar os funcionários em sua moeda local e fornecer relatórios em qualquer idioma.

Você pode criar uma cadeia de aprovação baseada em funções que se ajusta automaticamente às mudanças em sua empresa.

O software de gerenciamento de despesas cria rapidamente políticas personalizadas e economiza tempo em revisões manuais.

Melhores recursos do Rippling

Detecte instantaneamente incompatibilidades de recibos, mesmo que estejam em idiomas diferentes

Crie uma cadeia de aprovação baseada em funções que se atualiza automaticamente de acordo com as mudanças em sua empresa

Acesse relatórios detalhados de gastos para cada membro da equipe

Limitações de Rippling

Tempo de resposta lento na implementação de relatórios

Preços do Rippling

A partir de US$ 7/mês por usuário

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Rippling

G2: 4,8/5 (mais de 2.100 avaliações)

4,8/5 (mais de 2.100 avaliações) Capterra: 4,9/5 (2.900+ avaliações)

4. Spendesk

via Spendesk O Spendesk é uma solução sete-em-um de gerenciamento de despesas baseada em nuvem que ajuda as empresas a gerenciar seus pagamentos de faturas, folhas de pagamento cartões corporativos e muito mais.

Ele ajuda a criar relatórios de despesas digitalizados sem papelada, tornando o processo de reembolso dos funcionários rápido e fácil.

A plataforma usa a tecnologia de reconhecimento óptico de caracteres (OCR) para digitalizar e armazenar suas faturas ou recibos carregados. Você pode integrá-la a aplicativos de terceiros, como Xero, Slack e Netsuite.

Melhores recursos do Spendesk

Mantenha o controle do gerenciamento de despesas por meio de cartões virtuais e físicos

Digitalize os relatórios de despesas para facilitar o reembolso das despesas dos funcionários sem burocracia

Defina os limites de gastos da empresa e as aprovações de pré-pagamento

Automatize tarefas como extração de IVA, reconciliação de recibos e alocação de contas de despesas

Limitações do Spendesk

Caro para pequenas empresas

Embora o painel de controle seja fácil de usar, a configuração da conta bancária da empresa é um desafio

Preços do Spendesk

Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Spendesk

G2: 4,7/5 (mais de 300 avaliações)

4,7/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 200 avaliações)

5. Clearco

via Clearco A Clearco ajuda as empresas de comércio eletrônico a gerenciar suas faturas e pagamentos. Ele oferece suporte a todo o seu estoque, marketing, taxas legais e financeiras e despesas de remessa e logística.

É apreciada por seu painel de controle completo e fácil de usar. A plataforma é compatível com quatro moedas: EUR, CAD, USD e GBP.

melhores recursos do #### Clearco

Você pode obter capital de taxa de patrimônio como uma startup de tecnologia

Oferece a possibilidade de emprestar até US$ 20 milhões

Sem verificação de crédito para empresas em funcionamento há seis meses ou mais

Limitações da Clearco

Disponível somente para empresas de comércio eletrônico e SaaS

Funciona apenas para corporações ou LLCs

Preços do Clearco

Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Clearco

G2: 4,6/5 (mais de 300 avaliações)

4,6/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 300 avaliações)

6. Zoho Expense

via Zoho Expense O Zoho Expense é um aplicativo móvel baseado na Web que gerencia viagens de negócios e despesas. Ele tem relatórios e despesas de viagem automatizados.

Ele define o rastreamento de recibos com uma opção de digitalização automática de recibos por meio da integração de aplicativos em nuvem. Ele salva suas cópias para sempre e garante o controle de tempo seguro.

Melhores recursos do Zoho Expense

Rastreie pagamentos antecipados e relatórios com alto grau de personalização para processos rápidos e eficazes

Personalize os formulários de criação de despesas e escolha os campos a serem preenchidos durante o envio das despesas

Você pode usar opções de upload em várias moedas

Limitações do Zoho Expense

Curva de aprendizado para iniciantes

Interrupções ocasionais da plataforma

Preços do Zoho Expense

Gratuito: Até 3 usuários

Até 3 usuários Padrão: $3/mês por usuário

$3/mês por usuário Premium: $5/mês por usuário

$5/mês por usuário Enterprise: uS$ 8/mês por usuário

Zoho Expense avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 1000 avaliações)

4,5/5 (mais de 1000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 900 avaliações)

7. Moss

via Moss A Moss fornece cartões corporativos para start-ups e empresas digitais.

Você pode ajustar os limites individuais do cartão em tempo real no painel. Ele também tem a opção de definir limites de gastos em cada cartão. Os usuários apreciam a plataforma por ter despesas, faturas e cartões em um só lugar.

Ela permite que você defina tarefas administrativas automatizadas com diferentes categorias para o fluxo de trabalho da sua empresa, incluindo taxa de IVA e centro de custo.

melhores recursos do #### Moss

Você pode obter cartões de débito e crédito ilimitados

Solicite até 0,4% de reembolso para cartões físicos e virtuais

Integração com software de ERP e contabilidade como XERO, DATEV e Exact Online

Limitações do Moss

Cashback menor do que o de outros softwares de gerenciamento de despesas

Requer assistência da equipe para demonstração e configuração da conta financeira Preços Moss

Cartões inteligentes: Preços personalizados

Preços personalizados Plano personalizado: Preço personalizado

Preço personalizado Gerenciamento completo de despesas: Preço personalizado

Moss avaliações e comentários

G2: 4,8/5 (mais de 30 avaliações)

4,8/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 50 avaliações)

8. Concur

via Concorrência A Concur oferece um software de gerenciamento de despesas integrado e automatizado que rastreia as despesas usando IA e dados em tempo real.

Você pode interpretar os dados e obter relatórios detalhados. A ferramenta permite que você detecte erros como duplicatas e atividades que não estão em conformidade com as políticas da empresa por meio de seu painel.

A plataforma oferece uma demonstração autoguiada sem capturar detalhes do cartão de crédito.

Melhores recursos do Concur

Acompanhe a análise e os relatórios de despesas com Ferramentas de contabilidade com IA e aprendizado de máquina

Crie e categorize entradas de despesas por meio de IA

Carregue recibos diretamente nos relatórios de despesas

Calcular automaticamente o IVA e as taxas de câmbio para viagens internacionais

Limitações do Concur

Muitas opções disponíveis para estimar o preço final

Reinicia o processo para corrigir alguns problemas em andamento

Preços do Concur

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Concur

G2: 4/5 (mais de 5000 avaliações)

4/5 (mais de 5000 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 1900 avaliações)

9. Crédito Tribal

via Crédito tribal O Tribal Credit é um cartão corporativo para start-ups e empresas de médio porte (PMEs).

Ele monitora e analisa suas operação comercial em tempo real por meio de seu painel. O painel é ativado quando você fornece os extratos bancários dos últimos três meses, o contrato social da sua empresa e o número de identificação fiscal.

A plataforma de gerenciamento de despesas é conhecida por oferecer linhas de crédito comercial de até US$ 1.000.000.

melhores recursos do #### Tribal Credit

Você tem a opção de obter cartões seguros emitidos em moeda local

Acompanhe as despesas em tempo real com ferramentas avançadas

Acesse descontos relevantes e oportunidades de networking como parte de comunidades globais de start-ups

Limitações do Tribal Credit

Avaliação lenta das despesas da equipe

Opções de rastreamento e relatórios não familiares

Preços do Tribal Credit

Gratuito

Avaliações e resenhas da Tribal Credit

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não listado

10. Rampa

via Rampa A Ramp fornece soluções de gerenciamento de gastos e cartões corporativos especialmente projetadas para equipes financeiras de médio porte.

Ele permite que você defina lembretes para pagamentos e itens ausentes e uma opção de bloqueio automático para possíveis transações suspeitas.

O software cria fluxos de trabalho personalizados com opções predefinidas modelos de orçamento . Você também pode definir limites automáticos e requisitos de envio em todos os seus cartões corporativos.

melhores recursos do #### Ramp

Defina lembretes para reembolsos, itens ausentes e bloqueie automaticamente os cartões para transações duvidosas

Integração direta com aplicativos de terceiros, como o Asana

Acesse dados em tempo real para evitar gastos excessivos em seu orçamento

Gerar relatórios criados por IA para uma análise precisa

Limitações da rampa

Longo tempo de processamento

Preços da rampa

Ramp: US$ 0/mês por usuário

US$ 0/mês por usuário Ramp Plus : uS$ 12/mês por usuário

: uS$ 12/mês por usuário Ramp Enterprise: Preços personalizados

Ramp ratings and reviews

G2: 4,8/5 (mais de 1.800 avaliações)

4,8/5 (mais de 1.800 avaliações) Capterra: 4,9/5 (mais de 100 avaliações)

Outras ferramentas de gerenciamento financeiro

Enquanto o Brex e softwares similares de gerenciamento de despesas lidam com tarefas e relatórios financeiros, as plataformas de gerenciamento de projetos, como o ClickUp, concentram-se em gerenciamento de tarefas e colaboração entre os membros da equipe para a conclusão tranquila do projeto com o máximo de produtividade.

ClickUp

Usar Modelos de gerenciamento financeiro do ClickUp para gerenciar suas tarefas financeiras com eficiência. Com esses modelos, suas equipes financeiras acompanharão facilmente os KPIs financeiros, gerenciarão suas contas e calcularão seus lucros e despesas.

Com o modelo de gerenciamento financeiro do ClickUp, você pode centralizar todos os seus dados financeiros e gerenciá-los com facilidade

Gerencie finanças e despesas com o ClickUp

Tudo o que você precisa é se inscrever nos modelos de gerenciamento financeiro do ClickUp. Aplique esse modelo ao espaço ou pasta em que você deseja trabalhar. Adicione os membros relevantes da equipe e seu espaço de trabalho estará pronto.

Alterne entre as convenientes visualizações do ClickUp para organizar suas faturas em segundos

O ClickUp também ajuda a rastrear e gerenciar seus clientes com relatórios compartilháveis criados com o Software de gerenciamento de projetos contábeis do ClickUp .

Exemplo de um espaço de trabalho de gerenciamento de projetos do ClickUp para uma empresa de contabilidade

Você também poderá rastrear e gerenciar orçamentos de projetos para clientes com planilhas organizadas em um banco de dados visual usando a ferramenta. Essas planilhas permitem vincular tarefas, anexar ou incorporar quaisquer documentos e exportar dados.

Personalize e customize seu ClickUp Dashboard usando mais de 50 variações de widgets

Melhores recursos do ClickUp

Trabalhar com modelos personalizados de gerenciamento financeiro

Acompanhe e gerencie contas e relatórios de clientes com A ferramenta de gerenciamento contábil e financeiro do ClickUp ferramentas de automação e lembretes

Crie e compartilhe relatórios detalhados com o acompanhamento dos recursos de tempo com planilhas visualmente organizadas

Gerencie faturas, lembretes de pagamento e muito mais com painéis de controle altamente visuais

Automatizar contabilidade tarefas para relatórios, colaboração em equipe e atribuições de trabalho

Aproveite mais de 1.000 opções de integração com controle de tempo, armazenamento em nuvem, desenvolvedores e calendário

Limitações do ClickUp

Não há créditos ou recompensas extras pelo uso do ClickUp

Curva de aprendizado para novos usuários

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

Combine o gerenciamento de despesas com ferramentas de gerenciamento financeiro

A escolha da alternativa certa para o Brex depende das necessidades da sua equipe e da sua empresa. Ferramentas especializadas atenderão a suas necessidades exclusivas. Mas ferramentas como o ClickUp o ajudarão a manter seus funcionários e clientes atualizados com todas as informações e a gerenciar vários projetos.

Você obtém o máximo de resultados quando otimiza o processo em um só lugar. Com recursos como colaborações de tarefas, integrações e personalização do fluxo de trabalho, o ClickUp se concentra em resolver diferentes aspectos do gerenciamento de projetos financeiros. Experimente o ClickUp hoje mesmo! 🎉