10 melhores alternativas ao Google Colab em 2024 (avaliações e preços)

Muitos profissionais de aprendizado de máquina confiam na capacidade do Google Colab de resolver problemas de armazenamento e restrições financeiras. Hospedado pelo Jupyter Notebook, o Colab também é popular por não exigir nenhuma configuração.

No entanto, entendemos que seu espaço limitado, a falta de funcionalidade de edição ao vivo e as tarefas demoradas o levam a procurar alternativas.

Discutiremos as melhores alternativas ao Google Colab para ajudá-lo no ciclo de vida da ciência de dados, incluindo mineração de dados, modelagem, processamento e tarefas diárias.

O que você deve procurar nas alternativas ao Google Colab?

Para uma melhor tomada de decisão, vamos orientá-lo sobre os fatores cruciais responsáveis pelos casos de uso geral de notebooks para indivíduos, equipes de negócios com conhecimento de dados, educadores e pesquisadores.

Colaboração em tempo real: Escolha uma plataforma que ofereça um ambiente colaborativo, como compartilhamento de tela

Escolha uma plataforma que ofereça um ambiente colaborativo, como compartilhamento de tela Ambiente gerenciável: Procure uma plataforma que simplifique o funcionamento do ambiente conda em seu computador

Procure uma plataforma que simplifique o funcionamento do ambiente conda em seu computador Incorporação de código: Certifique-se de que as alternativas ao Google Colab permitam criar e incorporar blocos de código em um único local

Certifique-se de que as alternativas ao Google Colab permitam criar e incorporar blocos de código em um único local Visualização de dados: Procure poropções fáceis sem código que estão recebendo mais atenção dos especialistas em dados quando se trata de explorar dados durante a criação de aplicativos de dados

As 10 melhores alternativas ao Google Colab para usar em 2024

Aqui está uma lista das 10 melhores alternativas ao Google Colab com base em seus melhores recursos, limitações, preços e classificações.

1. Noteable

via Noteable O Noteable.io é uma plataforma de computação em nuvem baseada na Web, um notebook conhecido por seu rico ambiente de colaboração criado com base nos protocolos Jupyter.

O Noteable.io é uma plataforma de código aberto "sem necessidade de codificação" que oferece suporte a Python, SQL e R. A plataforma oferece um ambiente colaborativo, permitindo armazéns de dados internos e externos, como Google BigQuery, Snowflake, Databricks e APIs.

Melhores recursos do Notable.io

Você pode codificar, visualizar dados e compartilhar insights em um ambiente colaborativo, pois o Notable funciona perfeitamente com o Jupyter Notebooks

Trabalhe com vários usuários e facilite o trabalho em equipe com recursos de colaboração em tempo real

É fácil acessar e trabalhar em projetos de qualquer dispositivo com conectividade à Internet

Limitações do Notable.io

As restrições de espaço de armazenamento tornam-se uma limitação ao lidar com grandes conjuntos de dados ou vários projetos

É necessária uma conexão estável com a Internet, o que limita a acessibilidade em áreas com conectividade ruim

Preços do Noteable.io

Iniciante: Gratuito

Gratuito **Pro: $30/mês

Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Noteable.io

G2: 4,5/5 (mais de 500 avaliações)

4,5/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

2. Jupyter

via Jupyter O Jupyter é um aplicativo da Web de código aberto que permite criar e compartilhar código ao vivo, equações, visualizações e documentos de texto narrativo.

Ele é um versatile tool popular entre cientistas de dados, pesquisadores, educadores e analistas para desenvolver e apresentar seu trabalho de forma interativa e reproduzível.

Melhores recursos do Jupyter

A interface permite que você execute e escreva códigos sem problemas com uma interface de notebook amigável que suporta várias linguagens de programação, como Python, R e Julia

A saída interativa permite que você visualize dados instantaneamente para exibir visualizações, gráficos e plotagens no notebook

Colabore melhor com o compartilhamento fácil de documentos por e-mail, Dropbox, GitHub e outras plataformas

A flexibilidade do TheKernel permite que você trabalhe com diferentes linguagens de programação em um único notebook

Aproveite muitas funcionalidades para manipulação, análise e visualização de dados com bibliotecas integradas, como NumPy, Pandas e Matplotlib

Limitações do Jupyter

Alguns alunos de máquinas consideram a fase inicial de aprendizado desafiadora

Trabalhar com grandes conjuntos de dados ou cálculos complexos afeta o desempenho em máquinas menos potentes

Controle de versão complicado ao compartilhar notebooks, levando a possíveis conflitos ao colaborar no mesmo documento

Preços do Jupyter

**Gratuito

Avaliações e resenhas do Jupyter

G2 : 4.6/5 (mais de 200 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 70 avaliações)

3. Microsoft Visual Studio

via Microsoft Visual Studio O Microsoft Visual Studio é um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) que oferece várias linguagens de programação, como C# (C-Sharp), Python, Javascript, C++ e Visual Basic .NET.

Um recurso notável do Microsoft Visual Studio é o Visual Studio Notebooks, que oferece um laboratório virtual com acesso a ferramentas de exploração, análise e colaboração de dados.

Melhores recursos do Microsoft Visual Studio

Os recursos multilíngues permitem que você utilize várias linguagens de programação, como Python, R e F

Com oIDE (Integrated Development Environment), você pode acessar os Notebooks juntamente com outros projetos de código

Combinar código, visualizações e texto narrativo, criando histórias e análises de dados eficazes em um ambiente interativo

Limitações do Microsoft Visual Studio

Os Notebooks do Visual Studio são integrados ao ecossistema do Visual Studio, limitando aqueles que preferem um ambiente de notebook autônomo ou multiplataforma

Os iniciantes ou aqueles que não estão familiarizados com o Visual Studio enfrentam uma curva de aprendizado acentuada devido aos amplos recursos e à complexidade do ecossistema

Preços do Microsoft Visual Studio

**Para indivíduos e pequenas equipes

Individual: Acesso gratuito

**Para negócios e empresas

Assinatura profissional: US$ 45/mês por usuário

US$ 45/mês por usuário Assinatura empresarial: uS$ 250/mês por usuário

Microsoft Visual Studio classificações e comentários

G2 : 4.6/5 (mais de 200 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 70 avaliações)

4. Kaggle

via Kaggle A Kaggle é conhecida por sediar competições de ciência de dados e, ao mesmo tempo, oferecer um ambiente colaborativo para entusiastas de dados, pesquisadores e profissionais.

O Kaggle também serve como um centro educacional, oferecendo tutoriais, cursos e kernels para facilitar o aprendizado e o desenvolvimento de habilidades em ciência de dados.

Para os iniciantes, o Kaggle ajuda a aprimorar as habilidades analíticas, aplicar tarefas e técnicas de ciência de dados a conjuntos de dados reais e colaborar com uma comunidade global de profissionais de dados.

Melhores recursos do Kaggle

Explore e trabalhe com diversos dados com acesso a vários conjuntos de dados em vários domínios

Resolva problemas do mundo real e concorra a prêmios em várias competições de ciência de dados

Crie e compartilhe códigos em um ambiente colaborativo por meio de kernels, facilitando o aprendizado

Participe da comunidade em tempo real para colaborar, compartilhar percepções e aprender com os projetos uns dos outros

Limitações do Kaggle

Alguns campos especializados têm menos recursos ou competições disponíveis

Outras funcionalidades recebem menos atenção, pois a plataforma se concentra muito na competição

Preços do Kaggle

**Gratuito

Kaggle Notebooks: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Kaggle

G2: 4,7/5 (mais de 30 avaliações)

4,7/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: Não listado

5. Tecidos de dados

via Data Fabrics A Databricks é a primeira plataforma de lakehouse do mundo na nuvem, combinando os vários armazéns, databases e data lakes para oferecer uma plataforma aberta e unificada para dados e IA.

A plataforma é compatível com Python, R, Scala e SQL com coautoria, controle de versão automático, integrações Git e RBAC.

A arquitetura da casa do lago de dados suporta todos os tipos de dados, tornando-a acessível para as equipes colaborarem em todos os dados de que precisam para continuar inovando e melhorando.

Melhores recursos da Databricks

Automatize tarefas em seus notebooks e programe execuções de código, permitindo que a análise seja executada sem problemas enquanto você se concentra na exploração e nos insights

Você pode colaborar em tempo real para editar um notebook com vários usuários simultaneamente para compartilhar insights e resolver problemas em conjunto

O recurso de auto-hospedagem ajuda a personalizá-lo para atender às suas necessidades, instalar bibliotecas e gerenciar recursos

Codifique, visualize dados e compartilhe percepções em um ambiente colaborativo, pois o Databricks funciona perfeitamente com o Jupyter Notebooks

Limitações do Databricks

Ferramentas insuficientes tornam difícil para os cientistas e analistas de dados interpretarem os dados com precisão

Novas atualizações frequentemente interrompem o trabalho em andamento ou exigem ajustes, afetando a consistência do fluxo de trabalho

Preços da Databricks

Modelo de preço baseado no uso com teste gratuito de 14 dias

com teste gratuito de 14 dias Trabalhos: US$ 0,07/usuário

US$ 0,07/usuário Tabelas Delta Live: US$ 0,20/usuário

US$ 0,20/usuário Databricks SQL: US$ 0,22/usuário

US$ 0,22/usuário Plano de carga de trabalho personalizado: US$ 0,40/usuário

US$ 0,40/usuário Interferência em tempo real sem servidor: US$ 0,07/usuário

US$ 0,07/usuário Plataforma e complemento da Databricks: Preços personalizados

Databricks ratings and reviews

G2: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)

4,5/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 20 avaliações)

6. Espaço de papel

via Paperspace O Paperspace é uma plataforma baseada em nuvem que simplifica os fluxos de trabalho de aprendizado de máquina (ML) e auxilia no desenvolvimento, treinamento e implantação de modelos de IA.

Ela é conhecida por suas ferramentas integradas que dão suporte a todas as etapas do processo de aprendizado de máquina, desde a preparação de dados até o treinamento de modelos de aprendizado profundo, colaboração em projetos e implantação de modelos para uso.

Melhores recursos do Paperspace

Acompanhe as alterações nos modelos e conjuntos de dados de aprendizado de máquina com seus recursos integrados de controle de versão

Obtenha protocolos e medidas de segurança avançados para proteger dados e modelos confidenciais, garantindo a conformidade com os padrões de proteção de dados

Aproveite os fluxos de trabalho de ciência de dados mais bem integrados com as integrações de API

Aumente ou reduza os recursos de acordo com suas necessidades

Limitações do Paperspace

O Paperspace tem um limite de 100 GB/usuário para armazenamento, o que é restritivo ao lidar com grandes conjuntos de dados ou modelos de aprendizagem profunda

Um tempo de resposta mais longo ou opções de suporte limitadas para consultas técnicas

É necessário solicitar um lugar em uma lista de espera para obter uma GPU NVIDIA H100

Preços do Paperspace

Gratuito

Pro: $8/mês

$8/mês Growth: $39/mês

$39/mês Enterprise: Preços personalizados

Paperspace avaliações e comentários

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: 3.4/5 (mais de 20 avaliações)

7. Amazon SageMaker

via Amazon SageMaker O Amazon AWS SageMaker é uma plataforma de aprendizado de máquina (ML) oferecida pela Amazon Web Services (AWS) que simplifica o processo de criação, treinamento e implantação de projetos de ML em escala.

Ela é conhecida por oferecer algoritmos de IA que podem ser facilmente integrados aos seus aplicativos.

Melhores recursos do Amazon SageMaker

O aspecto de compatibilidade de armazenamento permite que você armazene conjuntos de dados em um grande espaço de armazenamento (S3)

Suas capacidades de computação permitem que você execute vários conjuntos de dados simultaneamente

Obtenha desenvolvimento de modelos de aprendizado profundo e de máquina de ponta a ponta

Limitações do Amazon SageMaker

Personalização limitada em termos de especificações, como tipos de CPU/GPU ou alocação de memória

Embora o SageMaker ofereça uma ampla gama de algoritmos incorporados, não há suporte para a integração de algoritmos especializados

Preços do Amazon SageMaker

Nível gratuito : Dois primeiros meses

: Dois primeiros meses Plano sob demanda: Preços personalizados

Preços personalizados Plano de economia: Preço personalizado

Preço personalizado Sagemaker Studio: Preço personalizado

Avaliações e resenhas do Amazon Sagemaker

G2 : 4.2/5 (mais de 30 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

8. Cocalc

via Cocalc O Cocalc é uma plataforma on-line que permite o acesso a ferramentas de código aberto de ciências, engenharia e matemática, enfatizando o acesso contínuo e a colaboração em tempo real.

Isso permite que muitas equipes, estudantes e pesquisadores colaborem usando notebooks Jupyter, terminal Linux, látex ou documentos marcados v/s servidor de código X11.

melhores recursos do #### Cocalc

Trabalhar juntos em projetos,document editing simultaneamente e visualize as alterações em tempo real

Espaços de trabalho compartilhados para grupos, tornando-o conveniente para projetos colaborativos ou trabalho em equipe

Use ferramentas computacionais como Jupyter Notebooks, SageMath e LaTeX Editors para criar documentos científicos e matemáticos

Limitações do Cocalc

A falta de funcionalidades off-line dificulta o acesso a projetos ou ferramentas sem uma conexão com a Internet

Um plano básico restringe o acesso a determinadas ferramentas ou recursos colaborativos

Preços da Cocalc

Hobbyist: $10,86/mês por grupo

$10,86/mês por grupo Grupo de Pesquisa Acadêmica: $123,98/mês por grupo

$123,98/mês por grupo Grupo de Trabalho Empresarial: $104,16/mês por grupo

Cocalc ratings and reviews

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: Não listado

9. Deepnote

via Deepnote O Deepnote é uma plataforma colaborativa de ciência de dados (IDE único) que combina um editor de código (não é necessário hospedar código) e um ambiente computacional, que permite escrever e executar código, visualizar dados e colaborar em projetos .

Por ser uma interface baseada na Web, ela facilita a integração de ferramentas de análise de dados e oferece suporte a várias linguagens de programação, como o código Python.

Melhores recursos do Deepnote

Use notebooks Jupyter baseados na Web para desenvolvimento e experimentação de código

Experimente e crie códigos incorporados em uma única plataforma

Utilize várias ferramentas para organizar, rastrear e comparar diferentes experimentos e versões de modelos em tempo real

Colabore com equipes em projetos de ML com recursos como espaços de trabalho e controle de versão

Limitações do Deepnote

O painel direito fixo limita o espaço de trabalho, dificultando para pessoas com telas menores

A plataforma sofre um pouco de atraso ao carregar projetos e iniciar clusters

Preços do Deepnote

Gratuito

Equipe: US$ 31/mês por editor

US$ 31/mês por editor Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Deepnote

G2 : 4.8/5 (mais de 70 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 70 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

10. Replit

via Replit O Replit é uma plataforma de codificação on-line gratuita e colaborativa. Oferece um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) no navegador com mais de 50 linguagens, onde você pode escrever código, desenvolver projetos com uso intensivo de dados e colaborar. Ele também permite hospedar aplicativos.

Ela oferece uma experiência de codificação acessível e contínua, especialmente para iniciantes e educadores, sem gastar um segundo com a configuração.

melhores recursos do #### Replit

Use o processador de linguagem natural (NLP) desenvolvido pela i n para depurar, autocompletar e converter linguagem natural em código

n para depurar, autocompletar e converter linguagem natural em código Comece a desenvolver seus projetos específicos de ML em qualquer linguagem de programação, sem necessidade de configuração

Crie ecollaborate with remote teams acessível em qualquer dispositivo

Limitações do Replit

Limitações nos recursos computacionais, como uso da CPU ou alocação de memória, especialmente no plano gratuito

Preços do Replit

Starter: Gratuito

Gratuito Replit Core: $220/ano

$220/ano Equipe: Preços personalizados

Replit ratings and reviews

G2: 4,4/5 (mais de 20 avaliações)

4,4/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

Outras ferramentas de IA

As alternativas ao Google Colab e notebooks semelhantes se concentram em fornecer um ambiente para codificação colaborativa, análise de dados e desenvolvimento de modelos de aprendizado de máquina. Mas algumas ferramentas oferecem muito mais. project management platforms como o ClickUp, oferecem um conjunto abrangente de recursos integrados com tecnologia de IA para otimizar o fluxo de trabalho criativo da sua equipe com melhor colaboração e maior produtividade.

ClickUp

Use o ClickUp AI para escrever mais rápido, resumir e aprimorar textos, gerar respostas de e-mail e muito mais ClickUp AI transforma a maneira como você cria e gerencia suas tarefas, simplesmente destacando qualquer texto em um documento, comentário ou descrição de tarefa. Baseado em your project needs ele o torna mais longo, mais curto, mais envolvente ou mais simples.

O ClickUp Daily Goal Template mantém você na direção de seus objetivos todos os dias

O AI Tools aumentarão sua task management com uma IA integrada, permitindo que você acesse um digital whiteboard para brainstorming. É como ter uma sessão de equipe produtiva, facilitando o trabalho e permitindo a colaboração em tempo real para equipes que trabalham juntas.

As funções de IA do ClickUp simplificam para as equipes de marketing a produção rápida de documentos importantes, como um estudo de caso

O ClickUp tem vários recursos, como painéis personalizáveis, visualizações, quadros brancos e documentos para mantê-lo no topo de seus projetos e fazer com que a equipe colabore.

Veja o trabalho de suas equipes em um relance, acompanhando ou categorizando o progresso geral nos ClickUp Dashboards

Melhores recursos do ClickUp

Aprimore seuwriting sem esforço para obter um tom profissional e envolvente

Gerar conteúdo de alto nível com dicas baseadas em IA de forma eficiente

Otimize qualquer texto usando os recursos da barra de ferramentas de IA

Produza instantaneamente resumos e pontos de ação para facilitar o trabalho administrativo

Utilize o ClickUp para verificar a ortografia e a gramática e traduzir idiomas

Use quadros brancos digitais para visualização rápida de ideias e colaboração

Crie fluxos de trabalho de acordo com suas preferências a partir de uma variedade de modelos

Colabore em resumos criativos com o ClickUp Docs

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato com osales team para obter um plano personalizado

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 8.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

Ciência de dados e muito mais

Encontrar a alternativa certa para o Google Colab depende do que a sua equipe precisa. Cada plataforma tem seus pontos fortes e suas limitações.

Juntamente com as ferramentas de ciência de dados, considere o ClickUp para project management . Os recursos de IA do ClickUp ajudam a escrever, organizar tarefas e colaborar em tempo real. É uma ferramenta útil para equipes criativas.

Seu objetivo é simplificar sua experiência em ciência de dados, making coding easier using AI tools e mais eficaz do início ao fim.

Experimente o ClickUp hoje mesmo! 🎉