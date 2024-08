As 10 melhores alternativas à GetResponse para marketing por e-mail em 2024

O número de usuários de e-mail em todo o mundo é de mais de quatro bilhões em 2024 - mais da metade da população mundial. Não é de se surpreender que as empresas adorem suas campanhas de marketing por e-mail para divulgá-las.

As opiniões podem ser diferentes, mas a criação, o agendamento, o lançamento e o dimensionamento de campanhas de marketing por e-mail só são possíveis com a ferramenta certa.

A GetResponse é uma ferramenta que os profissionais de marketing usam para campanhas de marketing por e-mail ou para automatizar operações de marketing.

No entanto, o cenário da ferramenta de marketing por e-mail é altamente dinâmico. Os requisitos evoluem e cada setor e empresa tem suas necessidades específicas. Sendo assim, a GetResponse pode não atender às necessidades e preferências de todos.

Elaboramos uma lista com as 10 principais alternativas da GetResponse para atender a casos de uso e requisitos variados. Essa lista avalia os recursos e preços de cada ferramenta para garantir que você encontre a opção perfeita para sua empresa.

O que você deve procurar nas alternativas da GetResponse?

Algumas Gerenciamento de marketing por e-mail as ferramentas de marketing por e-mail oferecem mais recursos do que outras, mas você deve avaliar a usabilidade de uma ferramenta para suas necessidades específicas antes de se comprometer com ela. Antes de escolher uma alternativa à GetResponse, há alguns aspectos que você deve ter em mente.

Gerenciamento de contatos perfeito: Opte por uma ferramenta que simplifique o gerenciamento de contatos, integre-se às ferramentas de CRM e segmente os contatos por conta própria Análise aprofundada: Sua solução de marketing por e-mail deve oferecer insights profundos sobre o comportamento dos assinantes, medir a eficácia de suas campanhas e fornecer dados sólidos de ROI Integrações de marketing robustas: Certifique-se de que a ferramenta se integre ao comércio eletrônico, ao marketing de mecanismos de pesquisa e a outros aplicativos importantes Suíte de marketing completa: Escolha uma ferramenta que ofereça criadores de páginas de destino, integrações de comércio eletrônico, marketing por SMS, chatbots e outros recursos avançados Funções de agendamento: Selecione uma solução que permita agendar suas campanhas de e-mail e automatizar a entrega - um item obrigatório para o marketing básicoautomação de marketing6. Recursos de colaboração: Procure recursos que lhe permitam trabalhar em equipe sem contratempos. Isso agilizará o planejamento e o lançamento de campanhas **Acessibilidade: escolha uma ferramenta que caiba no seu orçamento, mas considere os recursos necessários para a escala em que você opera

Por fim, por que não experimentar o plano gratuito para ver como a ferramenta funciona e se a interface é adequada para você e sua equipe?

As 10 melhores alternativas à GetResponse para usar em 2024

1. HubSpot

via Hubspot A HubSpot é uma excelente solução completa para empresas que buscam otimizar seus esforços de marketing e vendas. A automação avançada de marketing, a suíte de CRM e a análise detalhada fazem dela a ferramenta perfeita em seu arsenal.

Além disso, a rica lista de modelos de e-mail personalizáveis o ajuda a aprimorar suas campanhas de marketing por e-mail. A interface do usuário também está entre as mais intuitivas desta lista.

A HubSpot é uma excelente alternativa à GetResponse, especialmente por seus recursos avançados de automação.

Melhores recursos da HubSpot

Use ferramentas integradas para otimização e análise de sites para melhorar o desempenho e o SEO

Aproveite as mais de 1.000 integrações entre CMSs, plataformas de marketing por e-mail existentes, software de comunicação e soluções de ERP

Acesse ferramentas de vendas e colaboração, incluindo um CRM gratuito para fechamento de negócios e gerenciamento de leads, o que é perfeito para empresas menores

Limitações da HubSpot

Planos de preços caros quando comparados a outras alternativas da GetResponse

Recursos limitados de personalização disponíveis para usuários com planos de nível inferior

O aprendizado pode ser demorado e complexo, dada a grande variedade de recursos disponíveis

Preços da HubSpot

Gratuito

Iniciante: US$ 20/mês por usuário

US$ 20/mês por usuário Profissional: $800/mês

$800/mês Empresarial: $3600/mês

Avaliações e resenhas da HubSpot

G2: 4,4/5 (mais de 10.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 10.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (3900+ avaliações)

2. MailerLite

via MailerLite O MailerLite é uma alternativa econômica e fácil de usar à GetResponse, mais útil para empresas menores e empreendedores iniciantes.

Além de uma interface intuitiva, o MailerLite oferece recursos como automação, construtor de e-mail do tipo arrastar e soltar, testes A/B e segmentação avançada.

O conjunto de ferramentas para marketing por e-mail, boletins informativos e criação de páginas de destino e sites ajuda a aumentar a eficácia e o envolvimento da campanha.

Melhores recursos do MailerLite

Tenha acesso a temas personalizáveis e a uma extensa biblioteca de modelos

Crie vários tipos de e-mail com um editor de arrastar e soltar

Mantenha uma alta taxa de entrega de e-mails

Obterautomação de e-mail mesmo com o plano gratuito

Limitações do MailerLite

Recursos básicos de automação, mesmo com planos de nível superior

Falta de análises avançadas e de uma guia de análises dedicada

O suporte por chat ao vivo é limitado aos usuários dos planos Advanced e Enterprise

Preços do MailerLite

Gratuito

Growing Business: A partir de US$ 10/mês

A partir de US$ 10/mês Avançado: A partir de US$ 20/mês

A partir de US$ 20/mês Enterprise: Preços personalizados

MailerLite avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 800 avaliações)

4,6/5 (mais de 800 avaliações) Capterra: 4,7/5 (1900+ avaliações)

3. ActiveCampaign

via ActiveCampaign Uma alternativa rica em recursos à GetResponse, a ActiveCampaign oferece uma fusão de soluções de marketing por e-mail, CRM, ferramentas de automação de marketing e automação de vendas recursos.

Um excelente recurso para empresas em crescimento, a ferramenta usa aprendizado de máquina para segmentar contatos e personalizar campanhas por e-mail, mensagens, bate-papo e texto.

A excelente capacidade de entrega de e-mail e os recursos de aprendizado de máquina fazem dela uma potência para os profissionais de marketing.

Melhores recursos da ActiveCampaign

Use fluxos de trabalho de automação avançados para aprimorar a segmentação de público-alvo

Aproveite os recursos de aprendizado de máquina para otimizar os tempos de envio de e-mails

Obtenha recursos de gerenciamento de funil de vendas e conversão de leads

Alcance clientes em todos os canais com ferramentas de marketing como chat ao vivo, marketing por SMS e integração com o Facebook Custom Audiences

Tome decisões baseadas em dados com análises abrangentes e relatórios avançados

Limitações da ActiveCampaign

Os usuários relatam uma curva de aprendizado acentuada, especialmente para usuários que desejam se concentrar apenas no marketing por e-mail

Não há plano gratuito disponível

Preços da ActiveCampaign

Lite: A partir de US$ 39/mês

A partir de US$ 39/mês Plus: A partir de US$ 70/mês

A partir de US$ 70/mês Profissional: A partir de US$ 187/mês

A partir de US$ 187/mês Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e críticas da ActiveCampaign

G2: 4,5/5 (mais de 10.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 10.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 2300 avaliações)

Confira estes Alternativas à ActiveCampaign !

4. Contato constante

via Constant Contact A Constant Contact está entre as plataformas de marketing por e-mail mais antigas e confiáveis para pequenas empresas.

A Constant Contact facilita a criação e o lançamento de campanhas para equipes que executam várias campanhas simultaneamente: Seus modelos de e-mail do tipo arrastar e soltar, um CRM de marketing e ferramentas de marketing de mídia social são combinados com uma interface de usuário intuitiva e uma rica biblioteca de modelos.

A ampla gama de recursos da plataforma ajuda as empresas a aumentar seu público, gerenciar campanhas de e-mail e promover eventos.

A Constant Contact também está entre as alternativas mais baratas da GetResponse listadas aqui.

Gerencie o marketing por e-mail, a automação de marketing e o acompanhamento do desempenho com uma interface fácil de usar

Explore os tipos e recursos de campanha em um período de teste de 60 dias, líder do setor

Oferece recursos de nicho para vendas, gerenciamento de mídia social e gerenciamento de pagamento de eventos

Opções limitadas para personalização e segmentação de marketing por e-mail

Aumento significativo de preço com listas de e-mail maiores

Recursos avançados limitados nos planos Lite e Standard

Lite: $12/mês

$12/mês Standard: $35/mês

$35/mês Premium: $80/mês

G2: 4/5 (5700+ avaliações)

4/5 (5700+ avaliações) Capterra: 4,3/5 (2600+ avaliações)

5. Nuvem de marketing da Salesforce

via Nuvem de marketing do Salesforce O Salesforce Marketing Cloud é uma plataforma de CRM baseada em nuvem e alimentada por IA que funciona bem para empresas que buscam soluções sofisticadas de automação de marketing.

A plataforma ajuda a promover a fidelidade do cliente por meio de campanhas de e-mail personalizadas e jornadas do cliente. Recursos como segmentação de público, engajamento de leads e contas e insights em tempo real fazem dela uma ferramenta robusta para grandes empresas.

O Marketing Cloud é a ferramenta mais cara da lista. Mas essa ferramenta tem muito mais a oferecer do que aparenta. ✨

O Marketing Cloud da Salesforce não se restringe a campanhas de marketing por e-mail sua pilha de marketing holística abordará suas operações de marketing.

Os melhores recursos do Salesforce Marketing Cloud

Crie jornadas preditivas e personalize as experiências dos clientes com a tecnologia de IA da Salesforce, o Einstein

Acesse análises avançadas e insights de usuários

Integrar um conjunto completo de soluções de automação de marketing com o Marketing Cloud

Acompanhe o funil por meio de atualizações em tempo real da atividade do cliente potencial

Limitações do Salesforce Marketing Cloud

Menos integrações de terceiros

O acesso à API e os testes A/B estão disponíveis apenas para usuários PRO

Preços do Salesforce Marketing Cloud

Marketing Cloud Engagement: A partir de US$ 1.250 por mês (Professional)

A partir de US$ 1.250 por mês (Professional) Marketing Cloud Account Engagement: A partir de US$ 1250 por mês (Growth)

A partir de US$ 1250 por mês (Growth) Marketing Cloud Personalization: A partir de US$ 108.000 por ano (Growth)

Avaliações e resenhas do Salesforce Marketing Cloud

G2: 4/5 (mais de 4.000 avaliações)

4/5 (mais de 4.000 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 400 avaliações)

6. Moosend

via Moosend A Moosend é uma plataforma econômica de marketing e automação de e-mail. Embora seus recursos não sejam tão abrangentes quanto os de outras plataformas, as opções de gerenciamento e segmentação de listas da Moosend ajudam os profissionais de marketing a refinar sua segmentação.

A plataforma simplifica o marketing por e-mail com recursos como o criador de e-mail do tipo arrastar e soltar, o criador de páginas de destino e formulários e a automação do fluxo de trabalho. Você também pode usar os cerca de 75 modelos de e-mail para lançar campanhas rapidamente.

Melhores recursos do Moosend

Obtenha uma interface fácil de usar com todos os recursos necessários para campanhas básicas de marketing por e-mail

Use otimizações baseadas em IA para manter seus e-mails envolventes e interativos em todas as campanhas

Limitações do Moosend

O preço baseado em assinantes é impraticável para empresas com uma lista grande, mas com campanhas de e-mail pouco frequentes

Falta um aplicativo móvel para gerenciar campanhas de e-mail

Preços da Moosend

Avaliação gratuita de 30 dias

Pro: $9/mês

$9/mês Enterprise: Preço personalizado

Moosend avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 600 avaliações)

4,7/5 (mais de 600 avaliações) Capterra: 4,9/5 (mais de 190 avaliações)

7. Gotejamento

via Drip O Drip é uma ferramenta de automação de marketing que oferece recursos robustos de editor de e-mail, gerenciamento de assinantes e fluxos de trabalho automatizados para marketing por e-mail.

A plataforma é útil para marcas de comércio eletrônico que operam na plataforma do Shopify. Você pode lançar campanhas rapidamente com recursos como um construtor visual de automação de e-mail, segmentação de contatos e uma biblioteca de automação pré-fabricada.

O painel de análise é um bônus: você pode receber insights e tomar as próximas medidas com base nos dados filtrados de suas campanhas.

Melhores recursos do Drip

Feito sob medida para empresas de comércio eletrônico com recursos e integrações que ajudam a gerar conversões

Integrado com Shopify, Magento e WooCommerce

Obtenha informações por meio de painéis personalizáveis com insights detalhados sobre os clientes

Crie e lance campanhas de marketing por meio de um construtor de automação visual

Limitações do Drip

Planos de preços complexos com base no tamanho da lista de e-mails

Pode ser caro para uma grande base de contatos

Usuários de primeira viagem podem achar a interface confusa

Preços do Drip

teste gratuito de 14 dias

$39/mês para 2500 contatos

uS$ 289/mês para 20.000 contatos

Preços personalizados para mais de 170.000 contatos

Avaliações e opiniões sobre o Drip

G2: 4,4/5 (mais de 450 avaliações)

4,4/5 (mais de 450 avaliações) Capterra: 4,5/5 (190 avaliações)

8. AWeber

via AWeber O AWeber é uma plataforma simples, porém poderosa, de marketing por e-mail e automação de marketing.

Ela se destaca de seus concorrentes com recursos exclusivos: E-mails AMP, um arquivo de transmissão de mensagens hospedado, formulários pop-up, notificações push da Web, uma vasta biblioteca de imagens de banco de imagens e um construtor de e-mail com tecnologia Canva.

A plataforma também oferece análises robustas, testes A/B e modelos personalizáveis.

Essa alternativa à GetResponse também é uma excelente opção para novas empresas. Você pode comprar um domínio e configurar um site para sua empresa a partir da ferramenta.

Melhores recursos do AWeber

Trabalhe em um Team Hub para gerenciamento de equipes e clientes

Integração com mais de 1.000 plataformas, como Shopify, WordPress e Patron

Use modelos prontos para uso para páginas de vendas

Criar e-mails com assistência de redação orientada por IA e Canva

Obtenha um melhor envolvimento do público por meio de notificações push da Web

Aumente o alcance por meio de transmissões e e-mails interativos

Limitações do AWeber

Requer integrações de terceiros para suportar notificações por SMS

Os usuários não inscritos contam para a sua cota mensal

Preços da AWeber

Gratuito

Lite: A partir de US$ 12,50/mês

A partir de US$ 12,50/mês Plus: A partir de US$ 20,00/mês

A partir de US$ 20,00/mês Ilimitado: $899/mês

Avaliações e resenhas da Aweber

G2: 4,2/5 (mais de 620 avaliações)

4,2/5 (mais de 620 avaliações) Capterra: 4,4/5 (290+ avaliações)

9. Omnisend

via Omnisend O Omnisend é uma plataforma de marketing omnichannel completa. Ela atende principalmente a empresas de comércio eletrônico, e a plataforma ajuda a automatizar e-mails, SMS e campanhas de notificação por push.

A Omnisend é conhecida por sua facilidade de uso e capacidade de criar rapidamente e-mails com a marca e que podem ser comprados.

A plataforma oferece automação robusta, recursos de segmentação e fluxos de trabalho pré-criados para vários estágios da jornada do cliente que a plataforma oferece.

Melhores recursos do Omnisend

Crie e-mails com um editor de e-mail intuitivo do tipo arrastar e soltar

Ler relatórios detalhados de campanhas que usam análises avançadas

Use fluxos de trabalho pré-criados, modelos de e-mail e integrações de códigos de desconto

Receba relatórios de recomendação de produtos e categorias para segmentar clientes de alto valor e alta intenção

Obtenha todos os recursos avançados e armazenamento ilimitado de contatos, mesmo com o plano gratuito

Integre o marketing por SMS por meio de um processo simples de aceitação

Limitações do Omnisend

Não tem os mesmos benefícios de marketing fora dos negócios de comércio eletrônico

Os usuários relataram taxas de entrega de e-mail ruins

Não oferece suporte a vários idiomas na plataforma

Preços da Omnisend

**Gratuito

Standard: A partir de US$ 16/mês

A partir de US$ 16/mês Pro: A partir de US$ 59/mês

Omnisend avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 830 avaliações)

4,6/5 (mais de 830 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 700 avaliações)

10. Monitor de campanha

via Campaign Monitor Se você deseja criar e-mails visualmente atraentes e envolventes, essa plataforma versátil de marketing por e-mail e automação de marketing será útil.

O Campaign Monitor simplifica a criação de jornadas personalizadas para os clientes e fornece análises detalhadas de e-mail com recursos avançados, como segmentação para comunicação personalizada e direcionada.

O foco do Campaign Monitor é fornecer desempenho de campanha e análise da jornada do usuário. Isso o ajudará a personalizar e aprimorar suas campanhas de marketing por e-mail.

Melhores recursos do Campaign Monitor

Gerencie e envie campanhas de e-mail de alto volume

Use um construtor de e-mail sem código de arrastar e soltar

Aumente o envolvimento do público integrando SMS à sua campanha de e-mail

Aproveite os e-mails automatizados acionados por interações específicas do cliente

Limitações do Campaign Monitor

Opções de personalização limitadas

Falta de recursos integrados de compartilhamento social

A colaboração em campanhas de e-mail pode ser complicada

Preços do Campaign Monitor

**Gratuito

Lite: A partir de US$ 11/mês

A partir de US$ 11/mês Essentials: A partir de US$ 19/mês

A partir de US$ 19/mês Premier: A partir de $149/mês

Campaign Monitor avaliações e comentários

G2: 4,1/5 (mais de 690 avaliações)

4,1/5 (mais de 690 avaliações) Capterra: 4,6/5 (480+ avaliações)

Outras ferramentas de marketing por e-mail

Embora o foco principal tenha sido em ferramentas com recursos específicos de marketing por e-mail e automação de marketing, é essencial considerar também as plataformas que atualizam o gerenciamento de campanhas de marketing.

O ClickUp se destaca nessa área, especialmente para equipes de marketing que precisam de recursos robustos de gerenciamento de projetos.

Crie e gerencie um projeto de publicidade bem-sucedido com um Plano de Ação de Marketing ClickUp para equipes de marketing é uma solução abrangente que ajuda as equipes de marketing a planejar, executar e acompanhar suas campanhas de e-mail.

Embora não seja uma plataforma convencional de marketing por e-mail, o ClickUp oferece recursos exclusivos que proporcionam uma estrutura organizada para gerenciar vários aspectos dos projetos de marketing, incluindo tarefas relacionadas a e-mail .

Você pode aprimorar seu marketing por e-mail e simplificar os fluxos de trabalho com Modelo de marketing por e-mail do ClickUp e modelos de calendário de conteúdo .

Coordene com eficácia a sua equipe, simplifique a programação de conteúdo e o acompanhamento do desempenho dos e-mails e otimize seu e-mail fluxos de trabalho de marketing com o modelo de campanha de marketing por e-mail do ClickUp

Organize e gerencie campanhas sem esforço, programe conteúdo, acompanhe o desempenho e simplifique a comunicação com sua equipe usando as poderosas ferramentas do ClickUp.

Dimensione suas campanhas de e-mail com o ClickUp AI

Diga adeus ao bloqueio do escritor!

Marketing por e-mail facilitado com a IA do ClickUp ClickUp AIAssistente de redação cria conteúdo de e-mail envolvente e sem erros para você. Economize tempo e aumente sua produção criativa com ideação, geração de estrutura e criação de rascunho completo.

O ClickUp AI Writing Assistant permite que você escreva e-mails melhores em menos tempo.

Melhores recursos do ClickUp

Transforme os e-mails recebidos em tarefas detalhadas sem problemas com a criação automatizada de tarefas

Automatize o envio de e-mails com base em campos personalizados, envios de formulários ou eventos de tarefas específicas

Centralizegerenciamento de e-mail na plataforma para gerenciar tarefas e comunicações

Aprimore a colaboração da equipe erastreamento de projetos com ferramentas de colaboração abrangentes

Transforme sessões de brainstorming em planos acionáveis com oQuadros brancos ClickUp

Gerencie o projeto de sua pequena empresa em cada etapa do processo com modelos, recursos de colaboração e mais de 15 visualizações de projeto usando o ClickUp

Limitações do ClickUp

Não oferece plataforma dedicada de automação de marketing por e-mail e recursos de automação de SMS

Há uma curva de aprendizado para aproveitar toda a sua funcionalidade

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato com ovendas para obter um plano personalizado

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3000 avaliações)

Excelência em gerenciamento de projetos com o ClickUp

Ao explorar as alternativas à GetResponse, você descobrirá a necessidade de otimizar suas campanhas de e-mail e fluxos de trabalho de marketing.

Considere usar o ClickUp para elevar seu fluxo de trabalho de marketing por e-mail.

Os recursos de comunicação e gerenciamento de e-mail do ClickUp se integram perfeitamente com seu gerenciamento de projetos recursos. Com a capacidade da plataforma de melhorar a colaboração da equipe e a comunicação, suas campanhas de marketing por e-mail serão lançadas mais rapidamente.

Pronto para criar campanhas de e-mail que geram resultados? Registre-se para o ClickUp hoje mesmo.