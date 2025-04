Aumente o uso do ClickUp em 2025 e supere suas metas

À medida que 2023 chega ao fim e olhamos para o novo ano, muitas equipes estão definindo suas metas para o próximo ano. Pode ser chamado de planejamento anual ou talvez seja apenas uma simples resolução de Ano Novo, mas o desejo de melhorar e ser mais produtivo é inerente a todos nós.

É por isso que estamos trazendo maneiras novas e mais fáceis de maximizar o valor que você obtém do ClickUp!

Estamos lançando marketplaces ClickUp dedicados em **Trabalho em equipe e *Fiverr para fornecer acesso mais fácil aos serviços dos especialistas do ClickUp. Você não precisa mais vasculhar milhares de listagens para determinar qual talento pode fornecer o suporte de que você precisa.

Fique tranquilo sabendo que os recursos são selecionados e aprovados pelo ClickUp e extraídos diretamente de Parceiro do ClickUp e Consultores verificados programas.

Além disso, esses mercados oferecem a você a oportunidade de comprar pacotes de serviços sob demanda. Você sabe exatamente o que está comprando, o que torna o processo direto e eficiente.

Os especialistas do ClickUp ajudam você com uma variedade de serviços em três categorias: Configuração e otimização do espaço de trabalho, integrações e integração e treinamento. Dentro de cada categoria, há serviços ainda mais específicos projetados para atender às suas necessidades exclusivas.

Muitos especialistas oferecem até mesmo consultas rápidas para discutir suas necessidades exclusivas e ajudá-lo a determinar o melhor pacote de serviços para ajudá-lo a atingir suas metas.

Com a criação de mercados no Fiverr e no Upwork, ficou mais fácil do que nunca obter acesso aos especialistas do ClickUp. Essas plataformas permitem que você agende consultas e adquira serviços diretamente, simplificando o processo e acelerando o tempo de obtenção de valor. Otimize seu uso do ClickUp e atinja suas metas para 2024 com mais eficiência!

Para acessar os Especialistas do ClickUp, visite os marketplaces em **Trabalho em equipe e *Fiverr .