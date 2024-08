10 melhores softwares de orçamento para pequenas empresas em 2024

As pequenas empresas geralmente enfrentam orçamentos apertados e recursos limitados tornando cada decisão financeira crítica. Embora os métodos tradicionais de orçamento ajudem, eles são lentos, propensos a erros e precisam de mais flexibilidade.

Se estiver pensando em mudar da contabilidade convencional para um software de orçamento especializado, você está na direção certa.

Uma ferramenta de orçamento empresarial lhe dará os insights para cortar gastos desnecessários e alcançar a lucratividade mais rapidamente. Ela o ajudará a planejar o orçamento de sua pequena empresa para determinar o volume de vendas para atingir o ponto de equilíbrio, as reservas que precisa criar e quando contratar mais pessoas.

Listamos as 10 melhores opções, recursos, preços e classificações de software de orçamento para pequenas empresas.

O que você deve procurar em um software de orçamento para pequenas empresas?

Vamos explorar os principais recursos que devem ser procurados em um software de orçamento para pequenas empresas. Esses recursos garantem que a ferramenta atenderá às suas necessidades atuais e futuras à medida que sua empresa cresce:

Facilidade de uso: Procure um software amigável que seja fácil de configurar e usar. Início mapeando os processos existentes visualmente para facilitar o gerenciamento de suas finanças sem problemas desde o início

Escalabilidade: Escolha um software que possa lidar com mais usuários, rastrear novas despesas e gerenciar finanças complexas à medida que sua empresa se expande

Recursos de integração: Certifique-se de que o software se integre perfeitamente ao seu software de contabilidade existente e ferramentas de gerenciamento de projetos para manter os dados financeiros consistentes

Relatórios e análises financeiras: Opte por um software que ofereçarelatórios detalhadospainéis de controle personalizáveis e ferramentas de visualização de dados para identificar tendências e analisar despesas

Segurança e conformidade: Verifique se o software segue os padrões do setor para segurança de dados e se está em conformidade com os regulamentos para proteger informações financeiras confidenciais

Os 10 melhores softwares de orçamento para pequenas empresas a serem usados em 2024

Agora que você já conhece os recursos e as funcionalidades que deve procurar em um software de orçamento empresarial, aqui está a lista dos 10 melhores softwares de orçamento para pequenas empresas.

1. ClickUp

Exemplo de um espaço de trabalho de gerenciamento de projetos do ClickUp para uma empresa de contabilidade

O ClickUp combina todas as diferentes funções de sua empresa em uma única plataforma. Visualize todas as tarefas relacionadas em um único painel: marketing, finanças, gerenciamento de projetos ou RH, e faça alterações em tempo real.

Economize tempo com tarefas orientadas por IA e automação para se concentrar no que é crucial. Software de gerenciamento de projetos contábeis e financeiros do ClickUp se destaca como um software de orçamento de primeira linha que permite realizar cálculos financeiros complexos e planejamento eficiente. A solução de software monitora suas metas financeiras, supervisiona suas contas e calcula seus lucros.

Modelo de orçamento empresarial do ClickUp foi criado para ajudá-lo a controlar suas despesas e receitas comerciais em um local centralizado. Modelos do ClickUp para finanças e contabilidade o software de gerenciamento de orçamento colaborativo, o rastreamento de despesas em tempo real e o software de gerenciamento de orçamento colaborativo são alguns de seus recursos robustos de orçamento. Ele integra recursos versáteis de gerenciamento de projetos com ferramentas abrangentes de orçamento.

Alterne entre as convenientes visualizações do ClickUp para organizar suas faturas em segundos

As empresas que gerenciam vários projetos preferem o ClickUp para garantir processos orçamentários organizados e eficientes.

Gerencie o projeto de sua pequena empresa em cada etapa do processo com modelos, recursos de colaboração e mais de 15 visualizações de projeto usando o ClickUp

Melhores recursos do ClickUp

Personalize painéis de controle para relatórios sobre orçamentos, gastos e lucros

Analise os números rapidamente comCampos de fórmula do ClickUp para cálculos* Mantenha-se organizado com lembretes para tarefas e contas recorrentes

Obtenha visibilidade das finanças por meio de campos personalizados para valores orçados, gastos, informações de fornecedores e datas de pagamento

Acompanhe as receitas e despesas mensais e anuais sem esforço comModelos simples de orçamento do ClickUp Limitações do ClickUp

Novos usuários relataram uma curva de aprendizado ao usar recursos avançados

Ocasionalmente, o tempo de resposta do suporte é mais longo

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Preços personalizados

: Preços personalizados ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 9000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 9000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (3900+ avaliações)

2. Budgyt

via Budgyt A Budgyt simplifica o planejamento financeiro e mantém os detalhes granulares dos seus dados.

Esse aplicativo de orçamento baseado em nuvem permite que você simplifique seus processos de orçamento por meio de uma interface intuitiva, automatize a categorização de despesas e obtenha relatórios financeiros detalhados.

Ele garante a fácil manipulação de dados com a funcionalidade de arrastar e soltar. A API da Budgyt permite a integração com softwares populares de contabilidade financeira. Atualmente, ele é compatível com Quickbooks, Xero e ConnectWise.

Melhores recursos do Budgyt

Acesse dados históricos por meio de dados do razão geral no nível transacional

Calcular lucros e perdas por centro de custo e período, comparação de orçamentos e outros relatórios personalizados

Simplificar a elaboração de orçamentos com vários lucros e perdas por meio de vários filtros

Acompanhamento de alterações e registro de atividades filtráveis

Torne-se global com o recurso de várias moedas

Limitações do Budgyt

Curva de aprendizado acentuada para o uso de fórmulas

As organizações sem fins lucrativos precisam personalizar uma configuração mais detalhada

Preços da Budgyt

Fácil : Preços personalizados

: Preços personalizados Mais : Preços personalizados

: Preços personalizados Pro : Preços personalizados

: Preços personalizados Plano Enterprise : Preços personalizados

Enterprise : Preços personalizados Sem fins lucrativos: Preços personalizados para todos os quatro planos

**Preços de complementos

Avaliação do orçamento: US$ 699 a US$ 2.999

US$ 699 a US$ 2.999 Desenvolvimento de apresentação: US$ 1.500 a US$ 3.500

Budgyt ratings and reviews

G2 : 4.8/5 (mais de 50 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 50 avaliações)

3. Pulso orçamentário

via BudgetPulse O BudgetPulse oferece software de contabilidade gratuito e baseado em nuvem, adequado para uso pessoal.

O BudgetPulse fornece funcionalidades básicas para o gerenciamento financeiro pessoal. Os usuários importam manualmente suas transações em tabelas, relatórios e gráficos que podem ser impressos para entender melhor suas despesas. Ele também ajuda os usuários a definir metas e acompanhar o progresso para administrar seu dinheiro de forma eficaz.

Melhores recursos do BudgetPulse

Gerencie seu orçamento com uma ferramenta fácil

Importe extratos bancários e exporte seus dados para uma ferramenta de planejamento financeiro em poucas etapas

Configure a captação de recursos on-line com metas e aceite fundos via PayPal e Amazon

Limitações do BudgetPulse

Não há recursos de automação ou análise de dados

Todos os dados precisam ser importados ou inseridos manualmente

Não há integração com outras ferramentas de software de orçamento empresarial ou bancos

Preços do BudgetPulse

**Gratuito

Avaliações e resenhas do BudgetPulse

G2 : Não listado

: Não listado Capterra: Não listado

4. FreshBooks

via FreshBooks O FreshBooks oferece faturas e lançamentos de despesas ilimitados, automatizados e personalizáveis. Ele aceita pagamentos on-line com cartão de crédito e transferências bancárias ACH. Suas modelos de orçamento de projetos economizam tempo e custos para freelancers e pequenas empresas.

Com mais de 100 integrações de aplicativos, o FreshBooks simplifica as tarefas de faturamento e gerenciamento de despesas.

Um benefício notável de seu plano Plus é que ele reduz os erros contábeis com o recurso de relatórios contábeis de dupla entrada.

Melhores recursos do FreshBooks

Simplifique o monitoramento de custos e a criação de demonstrações financeiras

Beneficie-se dos recursos avançados de relatórios baseados em projetos e de controle de tempo

Limitações do FreshBooks

Requer mais suporte para uso inicial

Incapacidade de escalar de forma eficaz

Preços do FreshBooks

Lite : $204/ano

: $204/ano Mais : $360/ano

: $360/ano Premium : $660/ano

: $660/ano Select: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do FreshBooks

G2 : 4.5/5 (mais de 670 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 670 avaliações) Capterra: 4.5/5 (4300+ avaliações)

5. QuickBooks

via Quickbooks O QuickBooks oferece configuração guiada gratuita em todos os planos do QuickBooks Online. Ele permite otimizar seus processos, incluindo despesas, faturas, pagamentos, captura de recibos e relatórios.

Os usuários aproveitam seus recursos baseados em nuvem e orientados por IA para rastrear e gerenciar tudo, desde tempo e custos até salários e benefícios dos funcionários.

Ele suporta mais de 700 aplicativos de terceiros disponíveis na QuickBooks App Store.

Melhores recursos do QuickBooks

Beneficie-se de uma única ferramenta para contabilidade e gerenciamento da força de trabalho

Economize tempo, custo e esforço utilizando os recursos de colaboração

Crie propostas orçamentárias personalizadas a partir de modelos de propostas orçamentárias* Gerencie suas contas com a categorização automática de transações bancárias

Limitações do QuickBooks

Desafiador para usuários sem experiência em finanças

A versão para Mac OS só está disponível nos Estados Unidos

Preços do QuickBooks

Teste gratuito por 30 dias

por 30 dias Início simples : uS$ 30/mês

: uS$ 30/mês Essenciais : uS$ 60/mês

: uS$ 60/mês Plus : uS$ 90/mês

: uS$ 90/mês Avançado: uS$ 200/mês

QuickBooks ratings and reviews

G2 : 4.0/5 (3170+ avaliações)

: 4.0/5 (3170+ avaliações) Capterra: 4.3/5 (6390+ avaliações)

6. Xero

via Xero Criado desde o início para atender às necessidades em tempo real de empresas dependentes da nuvem, o Xero é uma solução de contabilidade com recursos de folha de pagamento, gerenciamento da força de trabalho e gerenciamento de despesas.

Promove a colaboração, interna e externamente, com logins ilimitados para cada nível de assinatura.

Os mais de 800 aplicativos conectados do Xero (incluindo Square, Constant Contact e ADP) ajudam as pequenas empresas a realizar operações de negócios e gerenciamento financeiro sem problemas.

Melhores recursos do Xero

Utilize a reconciliação automatizada de contas obtendo dados de mais de 21.000 bancos em todo o mundo

Aceite pagamentos contra suas faturas usando provedores de processamento de pagamentos confiáveis

Obtenha acesso a mais de 160 moedas e saiba como as taxas de câmbio e os mercados de moeda estrangeira afetam seu fluxo de caixa ou lucro

Limitações do Xero

Modelos e designs limitados para geração de relatórios ou faturas

Necessidade de software separado para preparar declarações de impostos sobre vendas

Preços do Xero

Inicial : uS$ 29/mês

: uS$ 29/mês Padrão : uS$ 46/mês

: uS$ 46/mês Premium: $62/mês

Xero ratings and reviews

G2 : 4.3/5 (mais de 600 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 600 avaliações) Capterra: 4.4/5 (2800+ avaliações)

7. Zoho Books

via Zoho Books Com sua interface intuitiva automação de vendas e suporte para iOS, Android e Windows, o Zoho Books permite que você simplifique suas transações, acompanhe os fluxos de caixa e automatize os processos de negócios.

Você também poderá conectar seus sistemas existentes de CRM, inventário e assinatura e gerar cotações e faturas em qualquer lugar.

O Zoho Books se conecta ao seu banco e permite que você obtenha transações diárias em tempo real, implemente lembretes de pagamento e informe o agendamento e os acionadores de fluxo de trabalho. Ele ajuda você a criar o sucesso do cliente estudos de caso .

Melhores recursos do Zoho Books

Permita que os clientes aprovem orçamentos, paguem contas e forneçam feedback valioso

Calcule automaticamente as declarações de impostos sobre vendas e 1099s para uma temporada de impostos sem preocupações

Obtenha previsões de fluxo de caixa obtendo com segurança transações de suas contas e classificando-as automaticamente

Limitações do Zoho Books

Recursos limitados de personalização

Opções básicas de relatórios

Integrações limitadas com software de terceiros

Preços do Zoho Books

Gratuito :Para empresas com receita <50 mil dólares por ano

:Para empresas com receita <50 mil dólares por ano Padrão : uS$ 10/organização por mês

: uS$ 10/organização por mês Profissional : $20/organização por mês

: $20/organização por mês Premium : uS$ 30/organização por mês

: uS$ 30/organização por mês Elite : $100/organização por mês

: $100/organização por mês Ultimate: uS$ 200/organização por mês

Zoho Books ratings and reviews

G2 : 4.5/5 (mais de 200 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 600 avaliações)

8. Scoro

via Escória Os detalhamentos orçamentários, o acompanhamento dos custos do projeto e os recursos de análise de lucratividade do Scoro ajudam a aumentar a produtividade e a entregar os projetos no prazo. Os insights e a análise orientados por dados do Scoro ajudam a impulsionar ainda mais o crescimento, identificando áreas de melhoria.

O Scoro é especializado em atender a empresas baseadas em serviços que lidam com muitos sistemas desconectados e cargas de trabalho variáveis que diminuem as margens de lucro.

Ele elimina a necessidade de alternar entre ferramentas e ajuda a gerenciar projetos, faturamento e relatórios a partir de uma única solução.

Melhores recursos do Scoro

Aceite pagamentos de qualquer lugar com a integração nativa do Stripe

Converta automaticamente cotações em faturas ou faturas parciais baseadas no progresso para seus clientes

Gerencie e acompanhe seus orçamento do projetogerencie seu orçamento de projeto, custos, pedidos e alocação de orçamento em uma única plataforma

Integrar ferramentas como Paypal, Salesforce, Trello e QuickBooks

Limitações do Scoro

Os recursos de pesquisa e classificação precisam ser otimizados

Os modelos de PDF personalizados limitam as informações que entram em uma cotação, um pedido ou uma fatura

Preços do Scoro

Essencial: US$ 26/usuário por mês

US$ 26/usuário por mês Padrão: $37/usuário por mês

$37/usuário por mês Pro: $63/usuário por mês

$63/usuário por mês Ultimate: Preços personalizados

**Preços de integração

Auto-integração: Gratuito

Gratuito Light: US$ 1.699

US$ 1.699 Premium: $3.999

$3.999 Custom: Preços personalizados

Scoro ratings and reviews

G2 : 4.5/5 (390+ avaliações)

: 4.5/5 (390+ avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 230 avaliações)

9. Spendesk

via Spendesk O Spendesk é uma plataforma de gerenciamento de gastos que oferece visibilidade completa das despesas de sua empresa.

Ela aumenta a visibilidade dos gastos em tempo real, implementa controles orçamentários e automatiza as aprovações de despesas, economizando tempo e dinheiro em todo o ciclo de gastos. O Spendesk combina e controla todos os fluxos e processos de caixa de várias ferramentas em uma única fonte. Ele lhe dá controle sobre todos os gastos não relacionados à folha de pagamento.

Melhores recursos do Spendesk

Automatize a detecção de fraudes e use cartões virtuais inteligentes para adicionar várias camadas de segurança

Mapear pagamentos para contas de despesas, validá-los a qualquer momento e gerarrelatórios de despesas a partir de modelos automaticamente

Controle os centros de custo, os aprovadores e defina regras de despesas

Limitações do Spendesk

Os usuários relatam problemas técnicos com validações de pagamento

Não é possível carregar documentos em formato Word

Preços do Spendesk

Gratuito : Para quatro usuários, incluindo um aprovador

: Para quatro usuários, incluindo um aprovador Essencial s: Preços personalizados

s: Preços personalizados Escala : Preços personalizados

: Preços personalizados Premium: Preço personalizado

Spendesk avaliações e comentários

G2 : 4.7/5 (mais de 390 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 390 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 200 avaliações)

10. Flutuar

via Flutuação O Float é um software de previsão de fluxo de caixa especialmente desenvolvido para empresas baseadas em projetos. Ele o ajuda a ficar um passo à frente de possíveis faltas ou excedentes de caixa, a planejar cenários com facilidade e a economizar um tempo valioso, acompanhando o fluxo de caixa em todos os projetos.

A integração em tempo real do Float com o Xero, o Quickbooks Online e o FreeAgent oferece previsão de fluxo de caixa diária, semanal e mensal.

Melhores recursos do Float

Obtenha uma visão geral do fluxo de caixa em tempo real

Elaborar estratégias por meio de previsões visuais instantâneas de fluxo de caixa

Acompanhe os projetos e identifique aqueles que drenam as reservas de caixa

Crie cenários para ajudar a responder perguntas e tomar decisões informadas

Limitações de flutuação

Visualizações personalizadas limitadas para cenários

Não oferece suporte a contas em várias moedas

Preços do Float

Essencial : uS$ 59/mês

: uS$ 59/mês Premium : uS$ 99/mês

: uS$ 99/mês Enterprise: uS$ 199/mês

Float avaliações e comentários

G2 : 4.4/5 (mais de 40 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 50 avaliações)

Deixe seus lucros crescerem com a ferramenta de orçamento certa

O atendimento às necessidades e preferências exclusivas dos proprietários de pequenas empresas é essencial para a seleção do melhor software de orçamento. Embora seja fundamental optar por recursos que ajudem na elaboração do orçamento, vale a pena investir em uma ferramenta que ofereça muito mais.

O ClickUp cuida de todas as suas necessidades de orçamento e é uma solução completa que enfrenta vários desafios que surgem à medida que sua empresa cresce.

O ClickUp ajuda as equipes a trabalhar de forma mais eficiente e colaborativa com seus fluxos de trabalho conectados, documentos intuitivos, painéis de controle em tempo real e outros recursos. Essa plataforma unificada ajuda as equipes a se moverem mais rapidamente, trabalharem de forma mais inteligente e economizarem um tempo valioso.

Usuários com Plano Free Forever do ClickUp pode acessar muitos modelos, visualizações e opções de personalização. Pronto para experimentar? Registre-se no ClickUp agora!