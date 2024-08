10 melhores softwares de manual do usuário em 2024 (avaliações e preços)

Os manuais do usuário salvam muito a sanidade da sua equipe e dos seus clientes. Bons manuais do usuário não apenas aumentam a satisfação do cliente, mas também reduzem o número de tíquetes de suporte que sua equipe de suporte ao cliente recebe sobre um produto ou serviço.

Há apenas um pequeno problema: criar manuais do usuário nem sempre é fácil. Documentação técnica a falta de informações, os requisitos legais e a formatação complicada dificultam a criação de guias passo a passo que seus clientes e sua equipe realmente seguirão.

Felizmente, não é necessário ser um redator técnico para criar um manual do usuário incrível. Você só precisa de um bom software de manual do usuário. O software de manual do usuário agiliza seus fluxos de trabalho, capacita sua equipe de suporte e melhora a experiência geral do cliente.

No entanto, a qualidade da sua ferramenta de manual do usuário é importante. Confira este guia completo para ajudá-lo a escolher o software de manual do usuário certo para a sua organização, além das nossas 10 opções favoritas para 2024. 🙌

*O que você deve procurar em Software de manual do usuário* ?

Use o ClickUp Docs para gerenciar documentos importantes e promover a colaboração em equipe

As ferramentas de manual do usuário devem facilitar a sua vida. Cada solução é um pouco diferente, mas esses são os recursos de maior valor que você deve procurar em uma ferramenta de documentação:

Facilidade de uso: Os manuais de instrução podem ser um pouco volumosos, portanto, opte por uma plataforma fácil de usar com uma interface de usuário limpa e baixa barreira de entrada. Ferramentas de criação do tipo arrastar e soltar são indispensáveis, especialmente se os membros da equipe técnica e não técnica forem usar o mesmo software

Os manuais de instrução podem ser um pouco volumosos, portanto, opte por uma plataforma fácil de usar com uma interface de usuário limpa e baixa barreira de entrada. Ferramentas de criação do tipo arrastar e soltar são indispensáveis, especialmente se os membros da equipe técnica e não técnica forem usar o mesmo software *Modelos e personalização:* Quem tem tempo para gastar horas com formatação? Procure uma plataforma com modelos de manual do usuário personalizáveis que se adaptem ao estilo da sua marca. Editores de arrastar e soltar e personalização de CSS ou HTML também são ótimos para criar manuais com aparência profissional

Quem tem tempo para gastar horas com formatação? Procure uma plataforma com modelos de manual do usuário personalizáveis que se adaptem ao estilo da sua marca. Editores de arrastar e soltar e personalização de CSS ou HTML também são ótimos para criar manuais com aparência profissional Elementos interativos: Alguns guias do usuário ainda são impressos em papel, mas estão se tornando cada vez mais digitais. Se você oferece manuais de usuário on-line, procure um software de manual de usuário que ofereça suporte a elementos interativos. Ele deve permitir que você adicione vídeos incorporados, imagens clicáveis e instruções passo a passo para obter tutoriais mais interativos

Alguns guias do usuário ainda são impressos em papel, mas estão se tornando cada vez mais digitais. Se você oferece manuais de usuário on-line, procure um software de manual de usuário que ofereça suporte a elementos interativos. Ele deve permitir que você adicione vídeos incorporados, imagens clicáveis e instruções passo a passo para obter tutoriais mais interativos Gerenciamento do fluxo de trabalho: A criação de manuais do usuário é um trabalho de equipe, portanto, opte por uma plataforma que ofereça gerenciamento de fluxo de trabalho contínuo. Ela deve permitir edição em tempo real, controle de versão e permissões personalizáveis

*Os 10 Melhores Manuais de Usuário* Ferramentas para usar em 2024*

Quer você esteja escrevendo um novo manual do usuário do zero ou atualizando um manual existente, a ferramenta certa faz toda a diferença. Economize tempo e produza documentação de nível profissional com os 10 melhores softwares de manual do usuário de 2024.

Formate e colabore facilmente no Docs junto com a equipe sem sobreposição no ClickUp

É isso mesmo: A plataforma de gerenciamento de projetos mais versátil do mundo também é uma ferramenta confiável de manual do usuário. Crie manuais de usuário em Documentos do ClickUp em tempo real com as partes interessadas de TI, atendimento ao cliente, marketing, RH e muito mais. Crie documentos no ClickUp e conecte-os rapidamente a seus fluxos de trabalho, tarefas e projetos para criar manuais na velocidade de um clique. 🤩

Ah, e já mencionamos nossos modelos de manual de instruções? Não há necessidade de formatar um documento - basta puxar um modelo do ClickUp e você estará pronto para as corridas. Podemos sugerir o Modelo do ClickUp Wiki para criar uma base de conhecimento DIY? Esse modelo gratuito inclui subseções úteis, títulos e um índice para simplificar bastante o processo de redação.

Se você não conseguir pensar nas palavras certas, tente IA do ClickUp . Basta informar o Assistente de escrita com IA sua função e o que você deseja criar. Ele resume anotações de reuniões, cria agendas e até mesmo compõe e edita manuais de usuário para você.

Marketing por e-mail facilitado com a IA do ClickUp

Melhores recursos do ClickUp

O ClickUp temcentenas de modelos para tudo, de wikis a relatórios

O ClickUp Docs inclui recursos interativos como tabelas, blocos de código, marcadores, páginas aninhadas e outras opções de estilo

O ClickUp AI lida com notas de especificações, resumos de reuniões, requisitos do usuário e muito mais com pouca entrada

Conecte seu ClickUp Docs ao seu ClickUp Workspace para ver todas as tarefas, métricas e Chats desse projeto em um só lugar

Limitações do ClickUp

A plataforma tem muitos recursos, por isso pode parecer muito grande no início

O ClickUp AI só está disponível em planos pagos

*ClickUp preços*

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.100 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.100 avaliações) Capterra: 4,6/5 (3.900+ avaliações)

2. Paligo

via Paligo O Paligo é um tipo diferente de software de criação de manual do usuário. Esse sistema de gerenciamento de conteúdo de componentes (CCMS) foi projetado para manuais de usuário abrangentes com prioridade digital. A configuração do Paligo permite a troca rápida de informações, fatos, etapas ou especificações técnicas com apenas alguns cliques. As equipes o utilizam para criar uma única fonte de verdade para tudo, desde manuais de software até gerenciamento de conhecimento.

*Paligo melhores recursos*

Precisa alterar um número, uma frase ou uma data? Ajuste-o rapidamente em todos os manuais no CCMS da Paligo

O Paligo tem integrações para GitHub, Microsoft Teams, GitLab, Zendesk e muito mais

Gerencie imagens em vários formatos, incluindo HTML e impressão

Gerencie facilmente arquivos traduzidos sem problemas de duplicação

*Paligo limitações*

É necessário integrar o Paligo a uma ferramenta de terceiros para gerenciamento de projetos

Vários usuários dizem que gostariam que o Paligo tivesse configurações de permissões mais personalizáveis

*Paligo preços*

Entre em contato para obter preços

*Paligo avaliações e críticas*

G2: 4,7/5 (mais de 50 avaliações)

4,7/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 3/5 (1 avaliação)

3. HelpDocs

via Documentos de ajuda O HelpDocs é um software de manual do usuário de autoatendimento que permite criar manuais personalizáveis bases de conhecimento . Ele inclui modelos HTML, mas também permite CSS ou JavaScript personalizados se você quiser criar algo mais personalizado. Os usuários adoram as análises robustas do HelpDocs, que detalham o conteúdo de melhor desempenho, os envios de tíquetes, as principais categorias e muito mais.

*HelpDocs melhores recursos*

Amplie o HelpDocs com integrações para BotPenguin, Pendo, Heap e muito mais

Personalize quais usuários podem ver determinados documentos de ajuda ou bloqueie a visualização de conteúdo interno pelos clientes

Visualize tíquetes de suporte ao cliente na extensão do navegador Chrome do HelpDocs

Crie um widget de autoatendimento em seu site com o HelpDocs Lighthouse

*HelpDocs limitações*

Vários usuários dizem que a formatação e as tabelas são um desafio

Não possui recursos CCMS, portanto, você precisa ajustar manualmente as variáveis globais

*HelpDocs pricing*

Início: US$ 55/mês para cinco contas, cobrados anualmente

US$ 55/mês para cinco contas, cobrados anualmente Build: $109/mês para 15 contas, cobrado anualmente

$109/mês para 15 contas, cobrado anualmente Grow: $210/mês para 50 contas, cobrado anualmente

*HelpDocs Classificações e avaliações*

G2: 4,2/5 (15+ avaliações)

4,2/5 (15+ avaliações) Capterra: 4,1/5 (8 avaliações)

4. Scribe

via Escriba O Scribe se apresenta como uma plataforma de redação completa para tudo, desde documentação de treinamento até pOPs internos . O mais incrível do Scribe é que ele documenta automaticamente os processos passo a passo, gravando sua tela em tempo real. Se você tem adiado a documentação porque ela parece muito assustadora, a criação automática de conteúdo do Scribe pode ser um divisor de águas. ✨

Melhores recursos do Scribe

Instale a extensão do navegador Scribe para criar automaticamente guias passo a passo

Ajuste os manuais gerados automaticamente pelo Scribe com texto e capturas de tela adicionais

Incorpore facilmente os POPs do Scribe à sua base de conhecimento ou exporte-os para PDF

O Scribe facilita a redação de dados confidenciais de funcionários ou clientes

Limitações do Scribe

Alguns usuários dizem que o recurso de geração automática não é realmente automático

O Scribe não inclui gerenciamento de projetos em sua plataforma, portanto, você ainda precisará alternar entre seu software de manual do usuário e sua lista de tarefas

*Scribe preço*

Basic: Gratuito

Gratuito Equipe Profissional: US$ 12/mês por assento com um mínimo de cinco assentos, cobrado anualmente

US$ 12/mês por assento com um mínimo de cinco assentos, cobrado anualmente Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Assinar classificações e comentários

G2: 4,8/5 (mais de 60 avaliações)

4,8/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4,9/5 (10 avaliações)

5. Discurso

via Discurso O Speach é um software de manual do usuário especializado em SOPs internos e vídeos de treinamento. Se a sua equipe não reage bem a grandes blocos de texto durante a integração, os guias multimídia do Speach são indispensáveis. Ele não é adequado para manuais de usuário voltados para o cliente, mas se você realiza muitos treinamentos internos e precisa de algo para complementar seu sistema de gerenciamento de aprendizagem (LMS), o Speach é uma ótima opção.

Melhores recursos do Speach

Crie gravações de tela, slides, questionários e muito mais

Filme e edite seus vídeos sem sair da plataforma

O Speach oferece legendas e traduções com um clique

Adicione anotações, links, textos e tarefas a cada vídeo

Limitações do Speach

Ele não tem muitas avaliações

O Speach não é uma verdadeira plataforma de gerenciamento de conhecimento. É mais uma ferramenta de criação de conteúdo para fins internos

*Speach preço*

Entre em contato para obter preços

Classificações e resenhas do Speach

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Document360

via Documento360 O Document360 se autodenomina um software de manual do usuário com tecnologia de IA para uso interno e externo. Use-o para gerenciar seus SOPs, wikis, documentação de lançamento de produtos e muito mais. Inclui até mesmo uma base de conhecimento otimizada para SEO. 🧠

*Document360 melhores recursos*

O Document360 se integra com Drift, Slack, Freshdesk, Intercom e muito mais

Use o widget da base de conhecimento para oferecer suporte automatizado 24 horas por dia, 7 dias por semana para produtos SaaS

Use o Document360 Workflow para criar automações de fluxo de trabalho baseadas em gatilho

Os desenvolvedores usam o Document360 para documentação de API interna e externa, bem como paradocumentação de software *Document360 limitações*

Alguns usuários dizem que ele pode ser caro

Outros dizem que a formatação do artigo é um pouco complicada

*Document360 preço*

**Gratuito

Standard: $124/mês por projeto, cobrado anualmente

$124/mês por projeto, cobrado anualmente Profissional: $248/mês por projeto, cobrado anualmente

$248/mês por projeto, cobrado anualmente Business: US$ 331/mês por projeto, cobrado anualmente

US$ 331/mês por projeto, cobrado anualmente Enterprise: US$ 497/mês por projeto, cobrado anualmente

*Document360 Classificações e avaliações*

G2: 4,7/5 (370+ avaliações)

4,7/5 (370+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 190 avaliações)

7. Nuclino

via Nuclino O Nuclino é um "cérebro coletivo" que combina gerenciamento de projetos, documentação e conhecimento em uma única plataforma. Esse software de manual do usuário organiza todos os documentos e conhecimentos com filtros avançados. Ele ainda inclui modelos de manual do usuário para acompanhamento de projetos, atas de reuniões, wikis específicos de departamentos e muito mais.

Melhores recursos do Nuclino

Acelere as coisas com as teclas de atalho e os comandos de barra do Nuclino

Confie no Nuclino Sidekick para brainstorming, resumos e muito mais com tecnologia de IA

Obtenha um modelo do Nuclino específico para cada caso de uso para criar documentação em tempo recorde

A Nuclino usa segurança líder do setor, incluindo criptografia em trânsito e em repouso, logon único e autenticação de dois fatores

Limitações do Nuclino

Não tem muitas avaliações

Alguns usuários dizem que o Nuclino tem dificuldades para lidar com grandes conjuntos de dados

*Nuclino preço*

Gratuito

Standard: US$ 5/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 5/mês por usuário, cobrado anualmente Premium: $10/mês por usuário, cobrado anualmente

Classificações e análises do Nuclino

G2: 4,7/5 (mais de 20 avaliações)

4,7/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 70 avaliações)

8. GitBook

via GitBook O GitBook é uma ferramenta especializada de manual do usuário projetada para equipes técnicas. Em vez de armazenar documentos críticos documentação técnica em diferentes plataformas, o GitBook reúne tudo em um só lugar para as equipes de engenharia. Compile guias de solução de problemas, instruções de instalação e manuais de operação em um só lugar para uma melhor experiência do usuário. Sua configuração baseada em IA facilita a extração de conhecimento compartilhável de mensagens do Slack, documentação existente e muito mais. 🤖

Melhores recursos do GitBook

Confie na IA do GitBook para identificar conhecimento útil e adicioná-lo à sua base de conhecimento

Peça à IA do GitBook para converter dados não estruturados, como bate-papos do Slack, em documentação acionável

O GitBook se integra perfeitamente ao GitLab para rastrearnotas de versãoregistros e muito mais

A IA do Gitbook procura automaticamente por informações conflitantes ou duplicadas

Limitações do GitBook

Usuários não técnicos não conseguirão usar o GitBook

Alguns usuários relatam problemas ao mesclar diferentes versões de um documento

*GitBook preço*

Pessoal: Gratuito

Gratuito Plus: US$ 6,70/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 6,70/mês por usuário, cobrado anualmente Pro: US$ 12,50/mês por usuário, cobrados anualmente, mais uma taxa mensal de US$ 82,50 para a plataforma

US$ 12,50/mês por usuário, cobrados anualmente, mais uma taxa mensal de US$ 82,50 para a plataforma Empresarial: Entre em contato para saber o preço

Classificações e análises do GitBook

G2: 4,7/5 (mais de 130 avaliações)

4,7/5 (mais de 130 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 15 avaliações)

9. Dozuki

via Dozuki Você faz parte de uma equipe de produção? Simplifique tudo com o software de manual do usuário da Dozuki. Tudo o que você precisa fazer é documentar os processos com fotos e vídeos, e a plataforma digitaliza, organiza e compartilha essas informações com a sua equipe com apenas alguns cliques. Conte com a plataforma para armazenar e organizar POPs, manuais de treinamento, documentos de requisitos de produtos e muito mais em um só lugar.

*Dozuki melhores recursos*

O Dozuki é compatível com mais de 100 idiomas

Converta rapidamente a documentação aprovada em programas de treinamento de funcionários

Conecte o Dozuki ao seu LMS, ERP e outros sistemas para ter uma visão completa

O Dozuki oferece suporte a processos padronizados e documentação para auditorias

*Dozuki limitações*

O Dozuki é adequado apenas para empresas de manufatura

Alguns usuários dizem que o Dozuki limita o número de imagens e vídeos que podem ser adicionados à documentação

*Dozuki preço*

Entre em contato para obter preços

*Dozuki avaliações e críticas*

G2: 4,4/5 (mais de 170 avaliações)

4,4/5 (mais de 170 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 10 avaliações)

10. ClickHelp

via ClickHelp Você fornece software A+ aos seus clientes? O ClickHelp é uma ferramenta de manual do usuário de software projetada para redatores técnicos e desenvolvedores de SaaS. Crie vídeos, pesquisas, questionários, formulários e muito mais para coletar informações, colaborar com sua equipe e hospedar seu conhecimento coletivo nessa ferramenta rápida como um raio, baseada na nuvem.

*ClickHelp melhores recursos*

O ClickHelp se integra a mais de 20 aplicativos de terceiros

Oferece suporte a histórico de versões e auditoria ilimitados

Reutilize trechos de conteúdo em várias plataformas

Acompanhe mais de 30 métricas de conteúdo para ver a eficácia real dos seus manuais de usuário

*ClickHelp limitações*

Não inclui gerenciamento de projetos

O ClickHelp é caro

*ClickHelp preço*

Iniciante: $175/mês para dois usuários

$175/mês para dois usuários Growth: $285/mês para cinco usuários

$285/mês para cinco usuários Profissional: $580/mês para 10 usuários

*ClickHelp Classificações e avaliações*

G2: 4,8/5 (mais de 60 avaliações)

4,8/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 10 avaliações)

*Escreva melhor Documentação do usuário* Com o ClickUp*

As ferramentas de manual do usuário de alta qualidade melhoram a experiência do cliente e economizam muito tempo da sua empresa. Em vez de tentar criar seu próprio sistema de redação de manuais, opte por um software de manual do usuário de boa reputação para simplificar todo o processo.

Embora existam algumas opções sólidas nesta lista dos 10 melhores, o ClickUp é a opção que mais economiza tempo para equipes ocupadas. Em vez de percorrer várias plataformas, você mantém seus manuais, comunicações, métricas, gerenciamento de projetos, modelos de manuais de treinamento, ferramentas de IA e muito mais em um só lugar. 📚

Use o ClickUp para escrever seu próximo manual do usuário.

