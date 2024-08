10 melhores softwares de eventos virtuais para equipes remotas em 2024

Realização de eventos presenciais e seminários é uma luta - desde os pesadelos logísticos de coordenar locais e participantes até gerenciamento dos itinerários de viagem dos executivos da diretoria. Não é de se admirar que a mudança para eventos virtuais tenha se tornado uma necessidade.

E não, escolher uma ferramenta básica de webinar para seus eventos virtuais não será suficiente. É claro que as ferramentas de webinar são ótimas para apresentações diretas, no estilo de palestras e reuniões virtuais. Mas se você quiser recriar a interação de eventos físicos, precisará de algo com um pouco mais de força. 💪

É aí que entra o software de eventos virtuais. Ele se baseia em ferramentas de webinar com recursos avançados como registro de eventos, emissão de ingressos, salas de discussão, networking e gamificação para imitar a diversão e a riqueza dos eventos presenciais.

Com tantas plataformas de software para eventos virtuais disponíveis, é difícil descobrir quais delas valem seu tempo. Mas não se preocupe, nós fizemos a tarefa para que você não precise fazer isso. Reunimos as 10 melhores plataformas de eventos virtuais que são perfeitas para qualquer tipo de evento.

O que você deve procurar em um software de eventos virtuais ?

Quando se trata de escolher um software de eventos virtuais para seu próximo evento, a clareza é fundamental. Aqui estão os principais recursos a serem observados se você quiser encontrar o software certo que se adapte perfeitamente ao seu caso de uso:

Interface amigável O software deve ser fácil de configurar (para os planejadores de eventos) e de navegar (para os participantes do evento) para garantir uma experiência de evento digital perfeita ✨

✨ Tipos de eventos: Se você deseja realizar eventos presenciais, virtuais ou híbridos, certifique-se de que o software de eventos virtuais escolhido tenha os recursos necessários para lidar com eles

Se você deseja realizar eventos presenciais, virtuais ou híbridos, certifique-se de que o software de eventos virtuais escolhido tenha os recursos necessários para lidar com eles Recursos: Verifique se o software possui ferramentas pré-evento, como registro e emissão de ingressos, funcionalidade de gerenciamento de eventos, como salas de descanso, rede de contatos e enquetes, e recursos pós-evento, como análises e reproduções

Verifique se o software possui ferramentas pré-evento, como registro e emissão de ingressos, funcionalidade de gerenciamento de eventos, como salas de descanso, rede de contatos e enquetes, e recursos pós-evento, como análises e reproduções **Análise: O software de eventos virtuais deve fornecer insights sobre o envolvimento dos participantes e o desempenho do evento para fazer melhorias futuras na experiência do usuário

Personalização: Você deve poder personalizar os pontos de contato com os participantes (como páginas de destino, sequências de e-mail e aplicativos de eventos) para refletir a identidade da sua marca

Você deve poder personalizar os pontos de contato com os participantes (como páginas de destino, sequências de e-mail e aplicativos de eventos) para refletir a identidade da sua marca Integrações: Verifique se o software de eventos virtuais se integra às suas plataformas favoritas de webinar, marketing de eventos e aplicativos de CRM, esoftware de gerenciamento de projetos para otimizar os fluxos de dados

Os 10 melhores software de eventos virtuais para usar em 2024

Aqui estão as 10 melhores opções de software para eventos virtuais que atendem a uma variedade de necessidades, garantindo que seu evento, independentemente do tamanho e do escopo, seja realizado de forma tranquila e bem-sucedida.

Cada uma delas foi selecionada por seus recursos exclusivos e modelos de preços. Vamos dar uma olhada mais de perto no que eles têm a oferecer.

Arraste e solte tarefas para o planejamento do seu evento virtual na visualização do Calendário do ClickUp

O ClickUp é sua ferramenta de produtividade para planejar eventos . Ele aborda as partes complicadas, como gerenciar orçamentos e esclarecer as funções dos membros da equipe. Dessa forma, você e sua equipe podem se concentrar em fazer do seu evento virtual um sucesso.

Comece com O modelo de gerenciamento de eventos do ClickUp . É como uma lista de verificação mestre para tudo o que precisa ser feito. Atribua tarefas à sua equipe, defina prazos e fique de olho no orçamento sem ter que suar a camisa.

Visualize as tarefas com visualizações personalizadas. A visualização Kanban permite visualizar e atualizar os status das tarefas em um piscar de olhos, a visualização Gantt oferece uma visão geral da duração e das dependências das tarefas e a visualização Calendar mantém você atualizado sobre todos os eventos futuros. 🗓️

Trabalhar com outras pessoas é muito fácil com o ClickUp. Você pode compartilhar seu projeto com sua equipe, outros departamentos ou fornecedores e prestadores de serviços externos. Além disso, você pode bater papo, deixar comentários nas tarefas e @mencionar pessoas para chamar a atenção delas.

Quem disse que não é possível se divertir com o planejamento de eventos? Use o ClickUp como seu software de gerenciamento de projetos para eventos e provar que estão errados.

Melhores recursos do ClickUp

Aproveite a IA do ClickUp para fazer brainstorming de ideias e acelerar a criação de conteúdo

Acompanhe a carga de trabalho da equipe e redistribua as tarefas para evitar o esgotamento

Calcule as horas faturáveis com o rastreamento de tempo ⏰

Fique por dentro das tarefas com lembretes e notificações

Acesse o ClickUp na Web, no desktop (Windows, MacOS e Linux) e em dispositivos móveis (Android e iOS)

Limitações do ClickUp

O ClickUp AI não está no plano gratuito

Os novatos precisam de algum tempo para se acostumar com a plataforma

ClickUp preços

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.900+ avaliações)

2. Whova

via

Quem é

O Whova é uma ferramenta multifuncional

gerenciamento de eventos

plataforma para eventos presenciais, virtuais e híbridos. Ela cuida de tudo, desde o registro do evento e a emissão de ingressos até o gerenciamento e o marketing.

Para eventos presenciais, o Whova permite que você crie folhetos digitais e crachás para os participantes. Além disso, ele simplifica o check-in com opções como leitura de código QR, pesquisa de participantes e estações de autoatendimento usando apenas um telefone ou laptop. 💻

Quando se trata de eventos virtuais, configure suas transmissões ao vivo e vídeos pré-gravados conectando-se a mais de 15 plataformas de streaming e vídeo, como Zoom, Webex, GoToMeeting, Vimeo e YouTube Live. E durante o evento, use o bate-papo, as perguntas e respostas e as enquetes para manter todos envolvidos.

Quais são os melhores recursos

Aumente a participação com campanhas de e-mail

Permita que os voluntários do evento ajudem com os check-ins

Faça contatos com outras pessoas digitalizando cartões de visita, trocando cartões de visita eletrônicos e enviando mensagens

Receba atualizações do evento em tempo real por meio de notificações push no celular, mensagens no aplicativo e e-mails

Quais são as limitações

Ocasionalmente, há atrasos durante as transmissões ao vivo

Os participantes não podem personalizar suas notificações

Não é possível responder a mensagens no modo thread

Whova preço

Entre em contato para obter preços

Classificações e resenhas do Whova

G2: 4,8/5 (mais de 1.300 avaliações)

4,8/5 (mais de 1.300 avaliações) Capterra: 4,8/5 (1.900+ avaliações)

3. vFairs

via vFeiras o vFairs é outra solução de eventos para a realização de eventos presenciais, virtuais e híbridos. Ela está repleta de ferramentas para registro de eventos, impressão de crachás no local, marketing por e-mail, monetização, rede e análise. 📊

O que é legal no vFairs é que você pode integrar webinars (ao vivo e pré-gravados) de ferramentas como Zoom, Microsoft Teams e Webex em espaços 3D personalizáveis, fazendo com que seus eventos virtuais pareçam reais.

Personalize esses espaços em 3D - incluindo lobbies, auditórios e salas de exposição - para refletir a identidade de sua marca. E dê um toque lúdico com avatares animados que os participantes podem personalizar com idades, tons de pele e roupas.

vFairs melhores recursos

Use o recurso nativo Ferramenta de marketing de IA para redirecionar o conteúdo do webinar para artigos de blog, publicações em mídias sociais e boletins informativos por e-mail

Envolva os participantes com jogos de perguntas e respostas, caça ao tesouro, gire a roda, uma cabine de fotos e classificação na tabela de classificação 🥇

Compartilhe cartões de visita com outros participantes e conecte-se com eles por texto, chamada ou bate-papo por vídeo

Acesso a um gerente de contas dedicado para garantir o sucesso de seus eventos

vFairs limitações

O back-end da plataforma pode parecer complicado para novos usuários

Certas personalizações exigem a assistência da equipe de suporte da vFairs

vFairs preços

Entre em contato para obter preços

vFairs classificações e avaliações

G2: 4,7/5 (mais de 1.500 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.500 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 500 avaliações)

4. BigMarker

via

BigMarker

O BigMarker é uma plataforma de webinar para marketing e fornecimento de sessões interativas de webinar. Use-a para aumentar seu público e impulsionar a demanda por seus produtos.

A BigMarker tem tudo o que você precisa para realizar webinars ao vivo, sob demanda, permanentes, 24 horas por dia, 7 dias por semana ou recorrentes. Além disso, você pode transmitir sessões diretamente para sites de mídia social como Facebook, YouTube e LinkedIn. 📱

A plataforma pode ser ampliada para hospedar eventos presenciais, virtuais e híbridos, graças a recursos como o criador de páginas de destino, emissão de bilhetes, marketing por e-mail, rede, gamificação e análise de eventos.

Melhores recursos do BigMarker

Aceite pagamentos usando a solução de pagamento nativa, Stripe ou Authorize.Net

Permitir que os expositores leiam os códigos QR dos participantes para geração de leads

Configure automações para reproduzir um vídeo, enviar uma mensagem de bate-papo ou exibir uma oferta em horários específicos 🕕

Conecte o BigMarker a plataformas populares de marketing por e-mail, CRM e eventos, como HubSpot, Salesforce, Mailchimp e Eventbrite

Limitações do BigMarker

Não há ponteiro no conjunto de ferramentas de anotação de webinar

A rotulagem branca é limitada ao plano Enterprise

Demora um pouco para se familiarizar com seus amplos recursos

BigMarker preço

Entre em contato para obter preços

Classificações e resenhas do BigMarker

G2: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

4,7/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 300 avaliações)

5. SpotMe

via

SpotMe

A SpotMe é uma plataforma de eventos on-line para proporcionar experiências interativas por meio de aplicativos móveis e da Web com marca. Quer você esteja realizando um evento presencial, virtual ou híbrido, a SpotMe tem todas as ferramentas de que você precisa, desde o registro e o marketing por e-mail até o networking e a gamificação. 🕹️

Transmitir seu evento com o SpotMe é muito fácil. Você pode usar o próprio SpotMe Studio ou integrar-se aos seus favoritos, como Zoom, Webex ou OBS.

O SpotMe é um grande defensor da acessibilidade. Adicione closed captions e traduções de legendas às suas transmissões. E graças à integração com o Interprefy, os participantes podem desfrutar de traduções ao vivo em seu próprio idioma.

Melhores recursos do SpotMe

Notifique os participantes sobre atualizações importantes com mensagens instantâneas ou programadas

Envolva-se durante as sessões ao vivo com recursos interativos como perguntas e respostas, questionários, aplausos e bate-papo

Visualize as interações dos participantes dentro dos eventos com mapas comportamentais

Integração com ferramentas de CRM e marketing como HubSpot, Salesforce, Marketo e Veeva

Limitações do SpotMe

Não é possível monetizar eventos

Novos usuários podem enfrentar uma curva de aprendizado acentuada

A interpretação ao vivo é um complemento e não é compatível com navegadores e aplicativos da Web para dispositivos móveis

SpotMe preços

Entre em contato para obter preços

Classificações e resenhas do SpotMe

G2: 4,6/5 (mais de 140 avaliações)

4,6/5 (mais de 140 avaliações) Capterra: 4,5/5 (14 avaliações)

6. Webinar GoTo

via

Webinar GoTo

O GoTo Webinar é um software para hospedagem de webinars e eventos on-line. Você pode configurar uma página de destino e sequências de e-mail para aumentar a participação e capturar os detalhes dos participantes.

A plataforma suporta até 3.000 participantes que podem participar de webinars ao vivo ou pré-gravados em qualquer navegador da Web ou móvel. No entanto, os organizadores de eventos e os palestrantes precisam fazer o download do software. Embora isso possa ser um incômodo, contribui para uma conexão confiável e estável. 🙌

GoTo Webinar melhor recurso

Use o ferramenta de agendamento para lembretes e e-mails de acompanhamento antes e depois do evento

Publique webinars no GoTo Stage para alcançar um público global

Reserve um produtor de eventos para ajudá-lo com o suporte pré-evento e ao vivo

Gere relatórios de registro, participantes, sessões e envolvimento para medir o sucesso do webinar

GoTo Webinar limitações

A interface do webinar ao vivo parece ultrapassada e desajeitada

Não é possível compartilhar pop-ups para promover produtos

O construtor de páginas de destino tem opções de personalização limitadas

GoTo Webinar preço

Lite: US$ 59/mês por organizador

US$ 59/mês por organizador Standard: $129/mês por organizador

$129/mês por organizador Pro: $249/mês por organizador

$249/mês por organizador Enterprise: $499/mês por organizador

GoTo Webinar Classificações e avaliações

G2: 4,2/5 (mais de 780 avaliações)

4,2/5 (mais de 780 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 2.000 avaliações)

7. Shindig

via

Festa

Shindig's software de gerenciamento de eventos é exatamente o que você precisa para organizar tudo, desde pequenas conferências virtuais até cúpulas e feiras comerciais de vários dias em grande escala. Ele está repleto de módulos de registro, engajamento e rede para tornar seus eventos divertidos e envolventes. 🤩

Os participantes podem participar de seus eventos gratuitamente ou ter acesso comprando um ingresso, registrando-se pelo Facebook ou LinkedIn ou fazendo parte de uma lista de convidados restrita. Você pode aceitar pagamentos com o PayPal ou o Stripe.

A ferramenta de produção nativa permite que você brinque com vários layouts de palestrante. E se você quiser envolver seu público, abra um pódio para trazê-los ao palco por ordem de chegada.

Melhores recursos do Shindig

Transmita eventos para o Facebook, X/Twitter e YouTube

Organize eventos ilimitados de 40 minutos para até 100 participantes no plano gratuito

Converse com outros participantes individualmente ou em pequenos grupos por texto ou vídeo

Acompanhe as métricas de envolvimento, como participação, perguntas e respostas a enquetes

Limitações do Shindig

As integrações LMS e Zapier só estão disponíveis nos planos mais altos

A interface do usuário parece antiquada e pouco intuitiva

Shindig preço

Gratuito

Inicial: $99/mês (1 assento de administrador)

$99/mês (1 assento de administrador) Introdutório: US$ 750/mês (10 licenças de administrador)

US$ 750/mês (10 licenças de administrador) Avançado: Entre em contato para obter preços (assentos de administrador ilimitados)

Classificações e avaliações do Shindig

G2: 4,4/5 (23 avaliações)

4,4/5 (23 avaliações) Capterra: 4,5/5 (9 avaliações)

8. HeySummit

via

HeySummit

O HeySummit é um software de eventos virtuais que permite hospedar eventos ao vivo e pré-gravados, conectando-se à ferramenta de webinar de sua preferência. Se estiver pensando em monetizar seus eventos, o HeySummit permite que você se conecte ao PayPal ou ao Stripe para aceitar pagamentos.

Para realmente aumentar as vendas de ingressos, você pode incluir algumas ofertas interessantes, como cupons, brindes, ofertas especiais e descontos. E se os participantes não puderem pagar o preço total do ingresso, você pode permitir que eles dividam o valor em parcelas.

Outro recurso interessante é o gerenciamento de palestrantes. Adicione palestrantes ao seu evento e dê a eles acesso ao seu próprio painel de palestrantes. Aqui, eles podem criar o perfil e preencher os detalhes da sessão, facilitando o gerenciamento da participação deles no evento, tanto para você quanto para os palestrantes.

Melhores recursos da HeySummit

Acesso ilimitado a eventos, colaboradores e participantes em todos os planos pagos

Aumente as vendas de ingressos configurando programas de afiliados para palestrantes e participantes 💸

Transmita eventos para o Facebook, YouTube e LinkedIn

Reaproveite seus eventos em clipes curtos, artigos e podcasts

Limitações da HeySummit

A plataforma pode ser muito grande para novos usuários

Recursos como transmissões por e-mail, emissão avançada de ingressos e estandes de patrocinadores estão disponíveis apenas nos planos mais altos

HeySummit preço

Starter: $49/mês

$49/mês Growth: $99/mês

$99/mês Sucesso: US$ 349/mês

US$ 349/mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Classificações e resenhas da HeySummit

G2: 4,8/5 (19 avaliações)

4,8/5 (19 avaliações) Capterra: 4,7/5 (32 avaliações)

9. Influente

via

Influente

A Influitive oferece uma plataforma de eventos virtuais sob medida que tem como objetivo proporcionar uma experiência sem complicações. Você pode organizar eventos ao vivo com um número ilimitado de participantes por meio de aplicativos móveis e da Web totalmente personalizados.

E adivinhe só? Você não precisa saber como usar o software, pois a equipe da Influitive trabalhará com a sua equipe de eventos em cada etapa do processo. Eles se encarregarão de projetar, criar e gerenciar sua plataforma de eventos virtuais. 🛠️

Seus aplicativos podem ser adaptados para se integrar às suas plataformas de streaming favoritas, salvar reproduções de sessões e até mesmo incluir recursos divertidos de gamificação para manter o público envolvido.

Melhores recursos intuitivos

Configure fóruns de discussão para interações dos participantes por meio de texto, fotos, vídeos e arquivos

Colete detalhes dos participantes com pesquisas e enquetes

Sincronizar informações dos participantes com o Salesforce e o Marketo para campanhas de e-mail personalizadas após o evento

A plataforma oferece suporte para 9 idiomas, incluindo inglês, francês, alemão e espanhol

Limitações intuitivas

Não há plano gratuito, avaliação ou demonstração disponível

A plataforma tem poucas integrações nativas

Influente preço

Entre em contato para obter preços

Classificações e resenhas do Influitive

G2: 4,5/5 (mais de 390 avaliações)

4,5/5 (mais de 390 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 240 avaliações)

10. Esperança

via

Esperança

O Hopin permite que você gerencie vários eventos virtuais, como integração, conferências, feiras de carreira e lançamentos de produtos. Embora o Hopin não se integre a ferramentas externas de webinar, ele tem um estúdio nativo de transmissão ao vivo para hospedar seus eventos.

A plataforma tem uma interface minimalista e moderna, o que facilita muito a navegação dos participantes. Além de visualizar o

agenda da conferência

e participar do evento principal, eles podem optar por participar de sessões de discussão, interagir com outros participantes ou conferir os fornecedores do evento na seção de exposição.

Hopin Melhores recursos

Configure páginas de registro e sequências de e-mail para aumentar a participação

Use recursos de envolvimento como compartilhamento de tela, enquetes, perguntas e respostas e bate-papo para melhorar a experiência dos participantes

Conecte o Hopin com mais de 40 aplicativos de marketing, tradução e jogos, como Marketo, Interprefy, Kahoot! e Mentimeter

Gere relatórios de participação, engajamento do público e conversão e exporte-os como arquivos CSV

Hopin limitações

Não é possível transmitir eventos ao vivo para o Facebook e o YouTube

Você só pode usar o Stripe para aceitar pagamentos

O estúdio nativo não tem um recurso de legenda

Hopin preços

A partir de US$ 750/ano por licença

Hopin avaliações e críticas

G2: 4,5/5 (mais de 880 avaliações)

4,5/5 (mais de 880 avaliações) Capterra: 4,5/5 (320+ avaliações)

Hospede eventos virtuais memoráveis todas as vezes

Lidar com o backend de eventos virtuais bem-sucedidos pode ser estressante, mas não precisa ser. Use o processo de design thinking para delinear a visão de seu evento. Em seguida, escolha a melhor plataforma de eventos virtuais para dar vida à sua visão. 🌈

Além do software de eventos virtuais de sua escolha, considere o ClickUp para simplificar o planejamento do evento fase. Use-o para organizar as tarefas que precisam ser feitas e colabore com a sua equipe para garantir que tudo seja concluído no prazo. Registre-se em uma conta ClickUp -é grátis para sempre- e comece a planejar seu evento!