10 melhores alternativas de IA do Zentask para gerenciamento de tarefas em 2024

A criação de qualquer tipo de conteúdo requer planejamento e execução bem pensados. Quer seja um texto de marketing, imagens para suas publicações em mídias sociais, um trabalho de estudo ou uma estratégia de negócios completa, geralmente há uma série de tarefas a serem concluídas antes de atingir sua meta. 🎯

Felizmente, o mais recente Ferramentas de IA simplificam a criação de conteúdo e gerenciamento de tarefas e aumentar a produtividade. Ferramentas como o Zentask.ai, por exemplo, ou uma de suas muitas alternativas, economizam energia, tempo e, por extensão, dinheiro.

O Zentask.ai usa inteligência artificial para criar uma cópia exclusiva de SEO e gera recursos visuais usando um modelo de IA de texto para imagem chamado Stable Diffusion. Os criadores de conteúdo apreciam a interface amigável do Zentask, os prompts pré-construídos e os elementos personalizáveis, como idioma, tom e estilo de redação. ✍️

No entanto, o Zentask é apenas uma das muitas ferramentas de criação de conteúdo com tecnologia de IA disponíveis. Outros aplicativos usam IA para fazer o mesmo e, às vezes, muito mais, portanto, vale a pena considerar suas opções.

Vamos explorar o que procurar em uma alternativa de IA para o Zentask. Em seguida, compartilharemos algumas soluções de IA que podem fazer você ganhar o dia. Afinal de contas, o poder da IA é seu para comandar. 🪄

O que você deve procurar em uma alternativa de IA do Zentask ?

A tecnologia de IA faz muita coisa, e quando você está no mercado para software de automação de tarefas é importante saber o que procurar. Dependendo do seu caso de uso, esses recursos e funcionalidades podem ser úteis:

Ferramentas de escrita de IA que criam textos ilimitados de anúncios, postagens de blog e muito mais no estilo de sua escolha

Ferramentas de geração de imagens que criam imagens a partir de palavras

Ferramentas de comunicação para aprimorar a colaboração dentro da sua equipe

Uma interface fácil de usar para que você não perca muito tempo aprendendo o sistema

Integração com outras ferramentas em sua pilha de tecnologia

Software de gerenciamento de tarefas que divide suas metas em tarefas individuais com datas de vencimento

Recursos de segurança para que você saiba que seus dados estão seguros

As 10 melhores Alternativas ao Zentask AI para usar em 2024

Com tudo isso em mente, vamos dar uma olhada em algumas alternativas ao Zentask.ai. Algumas dessas ferramentas baseadas em IA foram projetadas tendo em mente uma funcionalidade de nicho, enquanto outras oferecem suporte a muitas tarefas diferentes.

Use o ClickUp AI para gerar postagens de blog no ClickUp Docs a partir de um simples prompt para adicionar detalhes e outros aspectos importantes

O ClickUp é uma ferramenta multifuncional de gerenciamento de projetos e ferramenta de produtividade projetada para simplificar e automatizar seus fluxos de trabalho da forma mais ampla possível. Com a ajuda de seu recurso mais recente e mais avançado, o ClickUp AI, ele também é a melhor ferramenta de escrita criativa.

A tecnologia de ponta do ClickUp Assistente de redação com IA simplifica o processo de criação de conteúdo por meio do uso de prompts com base em pesquisas e ferramentas de IA baseadas em funções para ajudá-lo a alcançar seu conteúdo ideal mais rapidamente. Basta inserir algumas diretrizes e sua avançada tecnologia de inteligência artificial pode gerar páginas de destino, conteúdo de mídia social, artigos de blog, textos de anúncios e muito mais em questão de segundos. Ela até edita e formata sua cópia para você. 📝

Marketing por e-mail facilitado com o ClickUp AI

O assistente de IA também resume documentos extensos, como tópicos de comentários e notas de reunião e identifica pontos de ação no texto. Ele os transforma em Tarefas ClickUp e rastreia-os em relação aos marcos e suas metas de alto nível.

Essa alternativa ao Zentask AI oferece uma enorme biblioteca de modelos pré-construídos, para que você nunca precise começar do zero. Por exemplo, o modelo Modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp oferece um visual de todas as suas tarefas, organizadas por status, prioridade ou departamento. Escolha entre várias opções diferentes modelos de relatórios diários para saber exatamente o que está acontecendo em todas as áreas da sua empresa e acompanhar os resultados gerais progresso em relação a suas metas . 💯

Melhores recursos do ClickUp

UsarModelos de prompt do ClickUp para dar início a campanhas de marketing, atividades de RH, gerenciamento de projetos e muito mais

Armazene todos os seusDocumentos do ClickUp na plataforma central baseada em IA, com links claros para tarefas

Planeje e programe cada etapa do processo com oferramentas de gerenciamento de projetos para que você sempre saiba o que fazer em seguida

Mantenha o controle de todas as suas tarefas em um só lugar, com prioridades e datas de vencimento claras

Personalize a visualização do seu projeto para mostrar o progresso em tempo real nos formatos de sua escolha, por exemplo, lista, gráfico de Gantt, linha do tempo ou quadro

Integre-se a milhares de outros aplicativos, como o Slack,OutlookhubSpot eZoom Limitações do ClickUp

O assistente de IA do ClickUp só está disponível em planos pagos

Como há muitos recursos, os novos usuários podem ter uma curva de aprendizado ao conhecer a plataforma

ClickUp preço

Gratuito para sempre: Gratuito

Gratuito Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Business: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.100 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.100 avaliações) Capterra: 4,6/5 (3.900+ avaliações)

2. Yac

via Yac O Yac oferece suporte a reuniões assíncronas para equipes remotas. Embora não seja uma alternativa direta ao Zentask.ai, essa ferramenta aprimora a comunicação e a colaboração em tarefas diárias, como reuniões de stand-up, sessões de brainstorming, resolução de problemas e criação de conteúdo.

O Yac aproveita o fato de que falar é mais rápido do que escrever e também transmite o tom com muito mais eficácia. A plataforma usa mensagens de voz de alta resolução, compartilhamento de tela e transcrição para permitir que os membros da equipe compartilhem ideias e progressos, independentemente do fuso horário em que se encontrem. 👪

Melhores recursos do Yac

Reduza as reuniões agendadas em sua agenda ao mínimo absoluto, deixando anotações de voz em seu lugar

Compartilhe sua tela enquanto estiver falando e, em seguida, faça anotações para transmitir seu ponto de vista

Fique em dia com as mensagens dos seus colegas de equipe quando estiver on-line

Organize todos os membros da sua equipe, inclusive clientes e freelancers, em grupos de discussão para facilitar o compartilhamento

Limitações do Yac

As equipes podem levar algum tempo para adotar totalmente esse novo método de colaboração

A ferramenta de transcrição nem sempre é perfeitamente precisa

Yac preço

Uso pessoal: Gratuito

Gratuito Yac para equipes: US$ 5/mês por usuário

Classificações e resenhas do Yac

G2: 4,7/5 (20+ avaliações)

4,7/5 (20+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (10 avaliações)

3. ChatGPT

via ChatGPT Desenvolvido pela OpenAI, o ChatGPT é um modelo avançado de linguagem de IA que usa algoritmos de aprendizagem profunda para produzir praticamente qualquer tipo de conteúdo de site. ChatGPT funciona muito bem como uma ferramenta de geração de conteúdo de IA. Basta inserir uma pergunta no chat de IA e observar a ferramenta gerar respostas semelhantes às humanas em segundos. 🤖

Embora o GPT-3 ainda seja amplamente utilizado, a versão mais recente dessa IA generativa, o GPT-4, oferece recursos aprimorados de IA, incluindo mais precisão e melhor solução de problemas.

ChatGPT melhores recursos

Basta criar uma conta para começar a usá-lo imediatamente

Use o ChatGPT como umFerramenta de redação de IApara gerar ou depurar código ou para aprender sobre vários campos de interesse

Fique tranquilo sabendo que o conteúdo criado é exclusivo e livre de plágio

Integre-se a outras ferramentas usando a API do ChatGPT

ChatGPT limitações

É necessário verificar os fatos do conteúdo criado para garantir que ele seja 100% preciso

Os dados que o ChatGPT usa não são totalmente atualizados, portanto, não são ideais para assuntos atuais

ChatGPT preço

Pré-visualização da pesquisa: Gratuito

Gratuito ChatGPT Plus: $20/mês

$20/mês Aprimoramentos: Pague conforme o uso, dependendo do idioma, da imagem ou do modelo de áudio que você usar

ChatGPT Classificações e avaliações

G2: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

4,7/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 30 avaliações)

4. Stork

via Cegonha O Stork é um espaço de trabalho colaborativo que promove a livre troca de ideias. Projetado para equipes remotas e híbridas, ele permite criar canais privados para trabalhos confidenciais ou canais públicos visíveis para toda a sua equipe.

Essa alternativa ao Zentask AI também oferece um diretório de ferramentas de IA para "contratação" quando você precisa de um tipo específico de especialização, por exemplo, redação de conteúdo ou suporte jurídico, de marketing ou de segurança cibernética.

Melhores recursos do Stork

Compartilhe suas ideias e seu progresso usando texto, voz ou vídeo

Veja quando seus colegas de equipe estão conversando e entre na conversa imediatamente, se quiser

Grave e transcreva todas as reuniões para que os membros da equipe que não estavam presentes permaneçam informados

Use o Stork na Web ou no Windows, MacOS, iOS ou Android

Limitações do Stork

Ainda não há avaliações suficientes para avaliar o bom funcionamento do Stork

O novo modelo baseado em uso ainda está em desenvolvimento, portanto, os preços não são claros

Stork preço

Mensagem e colaboração: Gratuito

Gratuito Consumo de IA com base no uso (em breve): Pague conforme o uso

Classificações e avaliações do Stork

G2: 5,0/5 (3 avaliações)

5,0/5 (3 avaliações) Capterra: Ainda não há avaliações

5. Jasper

via Jasper O Jasper é anunciado como um "copiloto de IA" e é voltado especificamente para equipes de marketing corporativo. Essa alternativa de IA da Zentask usa IA para criar conteúdo de alta qualidade para sites, blogs, mídias sociais e outros canais de marketing.

Jasper escreve na voz de sua marca e segue suas diretrizes de estilo. Toda a cópia é otimizada para SEO e livre de plágio. E é fácil remixar e redirecionar o conteúdo, economizando tempo e dinheiro.

Melhores recursos do Jasper

Crie conteúdo envolvente e teste diversas variações para ver qual delas obtém os melhores resultados

Usar o Jasper em mais de 25 idiomas 🌎

Integre-se ao WordPress, Facebook Ads, Google, Amazon, Shopify e muito mais

Fique tranquilo sabendo que os dados confidenciais de sua empresa estão completamente seguros

Limitações do Jasper

Às vezes, a cópia do Jasper pode ser genérica em vez de específica

Alguns usuários acham que o preço é muito alto, especialmente para criadores individuais

Jasper preço

Criador: $49/mês por usuário

$49/mês por usuário Equipes: $125/mês por usuário

$125/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Classificações e análises do Jasper

G2: 4,7/5 (mais de 1.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.200 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 1.800 avaliações)

6. Ecomtent

via Ecomtent A Ecomtent cria textos e recursos visuais para listagens de produtos de comércio eletrônico para que você coloque seus produtos no mercado rapidamente.

O conteúdo de alta qualidade gerado por IA é otimizado para SEO, de modo que aparece bem nas classificações dos mecanismos de pesquisa, e a ferramenta de geração de imagens produz imagens de estilo de vida específicas para o seu produto. 🏖️

Melhores recursos do Ecomtent

Use essa alternativa ao Zentask AI para criar textos, infográficos e imagens de estilo de vida em segundos

Atualize facilmente suas listagens de produtos para alinhar com novas palavras-chave ou tendências

Gere textos em vários idiomas, inclusive inglês, espanhol, francês e chinês

Escolha a opção de autoatendimento ou pague à equipe - que inclui ex-Amazonianos e engenheiros de prontidão - para fazer o trabalho para você

Limitações de conteúdo

Ainda não há avaliações suficientes para saber se essa ferramenta funciona bem

Alguns usuários acham que a Ecomtent é muito cara pelo que oferece

Ecomtent preço

Self-Service Lifestyle Images: $95/mês

$95/mês Self-Service Images and Infographics: $135/mês

$135/mês Self-Service Listagem completa: $165/mês

$165/mês Self-Service Enterprise: US$ 1.650/mês

US$ 1.650/mês Serviço completo: Preço baseado no volume de anúncios mensais

Classificações e avaliações de conteúdo

G2: Ainda não há avaliações

Ainda não há avaliações Capterra: Ainda não há avaliações

7. Copy.ai

via Copy.aiCopy.ai usa IA generativa para criar conteúdo atraente e otimizado para SEO para uma variedade de casos de uso. Essa alternativa de IA da Zentask produz tudo, desde títulos, blogs e publicações em mídias sociais até boletins informativos, páginas de destino e muito mais.

Insira algumas diretrizes para obter diversas variações do mesmo texto e escolha a que funciona melhor. Edite-o conforme necessário diretamente na caixa de texto.

Melhores recursos do copy.ai

Comece a trabalhar rapidamente com a interface amigável

Crie conteúdo de forma consistente com a voz da marca de sua empresa

Copie o texto que você gerou para a área de transferência, exporte-o para um arquivo CSV ou crie um link compartilhável

Saiba mais sobre a plataforma com os guias e webinars incorporados

Limitações do Copy.ai

É necessário verificar os fatos da cópia criada

Alguns usuários reclamaram que o suporte ao cliente não está prontamente disponível

Copy.ai preço

Free: Gratuito

Gratuito Pro: $49/mês para 5 estações

$49/mês para 5 estações Team: $249/mês para 20 estações

$249/mês para 20 estações Growth: US$ 1.333/mês para 75 licenças

US$ 1.333/mês para 75 licenças Scale: $4.000/mês para 200 estações

Classificações e avaliações do Copy.ai

G2: 4,7/5 (mais de 170 avaliações)

4,7/5 (mais de 170 avaliações) Capterra: 4,4/5 (60 avaliações)

8. Sellesta

via Sellesta Essa alternativa ao Zentask AI foi projetada para aumentar as vendas de comércio eletrônico por meio do seu site e de outros mercados on-line, como a Amazon. A Sellesta identifica palavras-chave de alta conversão relacionadas aos seus produtos e otimiza sua listagem para essas palavras-chave. 💰

Melhores recursos da Sellesta

Monitora a classificação diária de pesquisa de seus produtos

Medir o desempenho em relação a seus concorrentes

Avaliar o mercado para descobrir produtos de nicho que possam se sair bem

Analisar as avaliações dos clientes para identificar quaisquer sinais de alerta que precisem de atenção

Limitações do Sellesta

O aprimoramento da API que publica suas listagens diretamente na Amazon só está disponível nos planos Pro e Ultimate

Ainda não há avaliações suficientes para avaliar o bom funcionamento da Sellesta

Sellesta preços

Basic: $14/mês

$14/mês Pro: $39/mês

$39/mês Ultimate: $99/mês

$99/mês Platinum: Entre em contato para saber o preço

Classificações e avaliações do Sellesta

G2: 4,5/5 (2 avaliações)

4,5/5 (2 avaliações) Capterra: Ainda não há avaliações

9. Escritura eletrônica

via WritesonicWritesonic é um escritor avançado de IA que gera textos otimizados para SEO. Essa alternativa de IA da Zentask cria conteúdo de formato longo, como blogs e e-mails, bem como postagens curtas em mídias sociais, anúncios e descrições de produtos - tudo na voz da sua marca. 📣

Melhores recursos do Writesonic

Aproveite a ferramenta de paráfrase para otimizar ou redirecionar seu texto

Economize tempo começando com um modelo de IA da extensa biblioteca de modelos

Peça ao sistema recomendações de conteúdo e ideias para vídeos do YouTube

Escreva conteúdo em mais de 25 idiomas

Limitações do Writesonic

O plano gratuito limita você a apenas 10.000 palavras por mês

A interface do usuário não é muito amigável, especialmente para novos usuários

Writesonic preço

Gratuito

Equipe pequena $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Freelancer: $20/mês por usuário

$20/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Classificações e resenhas da Writesonic

G2: 4,8/5 (mais de 1.800 avaliações)

4,8/5 (mais de 1.800 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 1.800 avaliações)

10. GravityWrite

via GravityWrite O GravityWrite é um criador de conteúdo com tecnologia de IA que visa a aumentar suas conversões e vendas. Essa alternativa ao Zentask AI gera uma ampla variedade de textos, incluindo e-mails, blogs, planos de marketing, legendas e publicações em mídias sociais, scripts de vídeo do YouTube, geradores de títulos clickbait e muito mais.

Melhores recursos do GravityWrite

Crie conteúdo otimizado para SEO com apenas alguns cliques

Economize tempo começando com um dos muitos modelos de redação

Crie e personalize ferramentas de redação de acordo com suas necessidades

Transforme palavras em imagens fotorrealistas

Limitações do GravityWrite

Os limites de palavras para cada plano podem parecer restritivos 🚧

O preço pode ser alto para usuários individuais

GravityWrite preço

Gratuito

Starter: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Pro: $79/mês por usuário

Classificações e avaliações do GravityWrite

G2: 4,6/5 (12 avaliações)

4,6/5 (12 avaliações) Capterra: Ainda não há comentários

Mestre sua Criação de conteúdo Tarefas com suporte de IA

A criação de conteúdo excelente - e o controle de todas as tarefas envolvidas nessa criação - exige muito tempo e esforço. No entanto, uma ferramenta de redação com tecnologia de IA, como as listadas acima, pode fazer a maior parte do trabalho pesado para você, muitas vezes produzindo um conteúdo muito melhor do que você mesmo. 🙌

Resuma as anotações da reunião em segundos com a IA do ClickUp

O ClickUp leva esse suporte ainda mais longe, desde a redação e edição até o gerenciamento de tarefas. Gere tarefas a partir da cópia ou crie tarefas para gerar a cópia - a escolha é sua. E isso é apenas uma pequena amostra do que esse balcão único tem reservado para você. Registre-se gratuitamente para o ClickUp hoje e veja seu negócio decolar em todos os sentidos. 📈