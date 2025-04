10 melhores CRM para treinadores em 2025 (avaliações e preços)

Como coach, a última coisa que você quer fazer é ter que lutar entre vários aplicativos para gerenciar seu negócio de coaching.

Por exemplo, o Google Docs para fazer anotações. Zoom ou Google Calendar para agendar reuniões. Uma ferramenta separada de gerenciamento de projetos para acompanhar o progresso do cliente e para o gerenciamento de clientes. E usar o Stripe ou o PayPal para pagamentos.

Embora essa abordagem faça sentido quando você tem um punhado de clientes, o que acontece quando sua empresa cresce?

Como você mantém o controle de todas as sessões de coaching, gerencia os relacionamentos com os clientes e organiza as informações de cada cliente? Com sistemas desarticulados, os dados não fluem entre os diferentes aplicativos, e você precisa atualizar os detalhes em cada plataforma manualmente.

É nesse ponto que o software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) para coaches é a sua salvação.

O CRM para coaches centraliza todas as informações relacionadas ao seu negócio de coaching. Pense nele como uma plataforma integrada para o gerenciamento de clientes, desde o armazenamento de informações de clientes potenciais até o acompanhamento do progresso do cliente, agendamento de sessões e organização da jornada de cada cliente.

Se você quiser investir em uma ferramenta de CRM para automatizar tarefas para a sua prática de coaching, deixe-nos ajudá-lo. Aqui estão os melhores CRMs para coaches e os principais recursos, contras e preços para ajudá-lo a escolher o mais adequado.

O que você deve procurar em um CRM para coaches?

Integrações nativas: O software de CRM simplifica os processos gerais de negócios de coaching. Procure um sistema que se integre às suas ferramentas de vendas, ferramentas de marketing, gateways de pagamento e ferramentas de gerenciamento de funcionários

O software de CRM simplifica os processos gerais de negócios de coaching. Procure um sistema que se integre às suas ferramentas de vendas, ferramentas de marketing, gateways de pagamento e ferramentas de gerenciamento de funcionários Fluxos de trabalho automatizados: Seu software de gerenciamento de clientes deve automatizar tarefas como o acompanhamento do progresso do cliente, o armazenamento de informações do cliente e o agendamento de reuniões

Seu software de gerenciamento de clientes deve automatizar tarefas como o acompanhamento do progresso do cliente, o armazenamento de informações do cliente e o agendamento de reuniões Gerenciamento de e-mail: O melhor software de CRM se integra aos seus e-mails para integrar os clientes em um hub central de e-mail

O melhor software de CRM se integra aos seus e-mails para integrar os clientes em um hub central de e-mail Suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana: Se você não tem uma equipe técnica para gerenciar seus serviços de coaching, precisa de um CRM que ofereça suporte por chat, telefone e e-mail

Se você não tem uma equipe técnica para gerenciar seus serviços de coaching, precisa de um CRM que ofereça suporte por chat, telefone e e-mail Automatização de pagamentos: Com pagamentos totalmente automatizados na plataforma de coaching, você não precisa perseguir os clientes para fazer o pagamento, pois os cartões deles são cobrados a cada ciclo de faturamento

Com pagamentos totalmente automatizados na plataforma de coaching, você não precisa perseguir os clientes para fazer o pagamento, pois os cartões deles são cobrados a cada ciclo de faturamento Portal do cliente: Manter com segurança as contas dos clientes no portal do cliente do CRM. Procure uma solução que lhe permita agendar sessões por meio do portal do cliente, juntamente com o compartilhamento bidirecional de metas, formulários, anotações e recursos

Os 10 melhores softwares de CRM para treinadores a serem usados em 2024

1. ClickUp

Gerencie seu CRM em cada etapa do processo com modelos, recursos de colaboração e mais de 15 visualizações de CRM usando o ClickUp

O CRM para coaches é uma ferramenta fundamental e essencial em sua empresa, e isso é algo que você deseja evitar mudar posteriormente.

O que torna o ClickUp o melhor CRM para coaches é que ele funciona bem para iniciantes, coaches de negócios avançados e empresas de coaching. Em outras palavras, ele cresce com você como seu segundo cérebro.

Vamos supor um cenário. Como um exército de uma só pessoa com muitos clientes de coaching individuais, até mesmo as tarefas manuais mais simples, como o agendamento de reuniões, consomem muito do seu tempo. Você precisa se lembrar de onde cada cliente está na jornada de coaching com você.

Quando você faz malabarismos com muitas bolas e tenta reter muitas informações ao mesmo tempo, está fadado a fracassar ou a ver os clientes perderem o foco.

É aí que o ClickUp, como o melhor CRM para treinadores é uma dádiva de Deus. Essa ferramenta de gerenciamento de projetos torna-se parte integrante de sua vida e rotina de negócios. Visualize a lista de tarefas a serem realizadas no dia para que você saiba o que está acontecendo e no que deve se concentrar. Use as mais de 100 integrações do ClickUp para agendar reuniões e enviar comunicações aos seus clientes e leads.

Gerenciar dados de clientes, tarefas pessoais e comunicação no ClickUp de qualquer dispositivo

Sempre que tiver uma grande ideia, abra seu celular e crie uma nova tarefa no ClickUp's Spaces.

Vamos dar uma olhada nos recursos do ClickUp que o tornam o melhor CRM para coaches.

Melhores recursos do ClickUp

Com Documentos no ClickUp hospede todos os seus documentos no aplicativo. Acesse seu documento SOP e atualize-o quando necessário. Desde a criação de planos de ação para novos clientes, adição de tabelas e incorporação de marcadores até a redação de notas e diários para seus clientes existentes, o Docs faz tudo isso

Compartilhe seus resumo do projeto publicamente ou em particular por meio de um link simples no ClickUp Docs

Espaços organize seu trabalho no ClickUp. Personalize cada espaço - seja para seu uso pessoal ou profissional. Por exemplo, tenha espaços para a integração de clientes, suas ofertas, contratos e assim por diante

Com os Spaces adaptáveis do ClickUp, é simples criar locais abrangentes e organizados que podem ser personalizados para sua equipe, departamento ou projetos

Obtenha uma visão instantânea da aparência de seu dia e mês com Dashboards do ClickUp . Acompanhe individualmente o progresso de cada cliente, veja seus ganhos mensais e obtenha uma visão geral de alto nível da sua prática de coaching com os ClickUp Dashboards personalizáveis

Use os painéis pré-construídos Modelo de Plano de Comunicação do ClickUp para otimizar a comunicação com o cliente. Para cada cliente, anote os objetivos, os marcos e a análise e acompanhe o progresso

Ao combinar CRM e gerenciamento de projetos o ClickUp ajuda você a gerenciar seus projetos e dados de clientes em uma plataforma central, para que você não perca tempo alternando entre diferentes aplicativos

Automação do fluxo de trabalho de CRM ajuda os treinadores de vida automatizar vendas desde a geração de leads até a criação de perfis de clientes e o registro de seus progressos e necessidades para maior satisfação do cliente

Personalize suas automações de tarefas com o ClickUp

O ClickUp se integra a ferramentas de terceiros, como software de gerenciamento de projetos , ferramentas de mapeamento da jornada do cliente ferramentas de automação de e-mail e ferramentas de marketing para fluxo de dados entre diferentes sistemas de negócios

Limitações do ClickUp

Os espaços têm limites com base em seu plano

A personalização pode ser excessiva para novos usuários

Preços do ClickUp

Grátis para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Preços personalizados

Preços personalizados o ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por espaço de trabalho

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3800+ avaliações)

2. TreinadorVantagem

via Vantagem do treinador O software de coaching de vida CoachVantage lida com várias funções, incluindo integração de clientes, agendamento automático de clientes, lembretes, sincronização de calendário bidirecional e gerenciamento de contatos.

Você deseja expandir seu negócio de coaching sem gastar mais tempo lidando com a logística. O CoachVantage cuida das tarefas mais frustrantes e repetitivas para que você possa se concentrar em proporcionar uma experiência de coaching impactante.

Essa plataforma não apenas mantém o controle de cada cliente, mas também o ajuda a gerenciar melhor o seu tempo. Por exemplo, gerencie todas as informações de seus clientes em um só lugar. Tudo o que você precisa - suas faturas, compromissos de coaching e progresso do cliente - está ao seu alcance.

Melhores recursos do CoachVantage

Personalize a aparência de sua interface com o nome, o logotipo e as cores de sua empresa

A biblioteca de recursos permite que os coaches e clientes façam upload de arquivos e documentos, criem modelos de notas padronizadas e importem arquivos do Dropbox, Google Drive ou Evernote

Obtenha seus contratos assinados eletronicamente incorporando-os à página de inscrição do seu programa para uma integração perfeita do cliente

Limitações do CoachVantage

Os e-mails do portal do cliente vão para as caixas de spam do cliente

Os coaches não podem agendar sessões em grupo

Preços do CoachVantage

Plano Clarity: $26/mês

$26/mês Plano Aha: $44/mês

Avaliações e resenhas do CoachVantage

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

3. Zoho CRM

via Zoho CRM A base de clientes existentes e potenciais é o maior ativo de uma empresa. Quando você não documenta os dados em algum lugar, esse enorme ativo deixa de ser contabilizado no setor de coaching. Acompanhar manualmente os clientes ou a lista de clientes potenciais e seu histórico básico de interação é um desafio sem as ferramentas de CRM.

As principais empresas de coaching usam o Zoho CRM para rastrear e gerenciar a comunicação com o cliente. As planilhas para as interações com os clientes são propensas a erros e consomem muito tempo, por isso elas adotam o software de CRM da Zoho para acompanhar o progresso do cliente, visualizar gargalos e identificar tendências que afetarão sua receita.

Eles escolhem o Zoho CRM para gerenciamento de contatos, agendamento de reuniões e automação de marketing durante toda a jornada de coaching. O Zoho faz tudo isso sem que você precise fazer malabarismos com diferentes ferramentas. Entretanto, talvez você não precise de todas essas funcionalidades no início de sua jornada como coach de negócios. O Zoho é mais adequado para empresas maiores do que para coaches solopreneur.

Melhores recursos do Zoho CRM

Mantenha-se atualizado sobre compromissos novos, futuros e cancelados com notificações automáticas por e-mail e informe seus clientes de coaching quando você não estiver disponível

Obtenha uma página de agendamento personalizável que sincroniza com seu construtor de sites para incorporar em seu site, onde seus clientes pagam quando agendam seus serviços

O Zoho Bookings permite que você agende aulas e coaching em grupo, e sincroniza com o seu calendário do Google para evitar agendamentos duplicados

Limitações do Zoho CRM

Curva de aprendizado para usuários iniciantes

Todos os aplicativos Zoho não estão configurados para funcionar bem uns com os outros

Preços do Zoho CRM

**Gratuito

Padrão: $14/usuário/mês

$14/usuário/mês Profissional: $23/usuário/mês

$23/usuário/mês Enterprise: $40/usuário/mês

Zoho CRM ratings and reviews

G2: 4/5 (2505 avaliações)

4/5 (2505 avaliações) Capterra: 4,3/5 (6585 avaliações)

4. HubSpot

via CRM da HubSpot Vamos supor que você seja um gerente de projetos em um instituto de coaching nutricional com várias ferramentas desarticuladas para todos os estágios do gerenciamento do relacionamento com o cliente.

Você gasta tempo todos os dias adicionando receitas, relatórios e análises de diferentes softwares para descobrir a receita de primeira linha, pois todos os dados não estão em um local centralizado.

O CRM da HubSpot para empresas de coaching é um sistema conectado para o gerenciamento de clientes. As ferramentas de cotação automatizam as vendas dos clientes, coletam pagamentos e gerenciam a receita dentro do CRM. As ferramentas de automação de marketing permitem que você envie comunicações personalizadas para o gerenciamento de clientes. Segmente os clientes com base em sessões de coaching pontuais e assinaturas anuais.

Usar o CRM da HubSpot para criar relacionamentos libera seu tempo para se concentrar em tarefas essenciais, como gerenciamento de projetos, ser um líder solidário e relatar resultados precisos para a liderança.

Melhores recursos da HubSpot

Crie estratégias de marketing que se alinhem às necessidades de seus clientes usando o Marketing Hub da Hubspot

Recursos de atribuição de projetos para acompanhamento do progresso de empresas de coaching maiores com várias partes interessadas

Recursos de comunicação automatizada, como nutrição e pontuação automatizadas de leads, campanhas de gotejamento por e-mail e automação de formulários para questionários personalizados e detalhados

Limitações da HubSpot

O CRM de coaching é intimidador para usuários de primeira viagem

O software de CRM foi criado especificamente para grandes empresas de coaching e não para coaches individuais

Preços da HubSpot

Marketing Hub Free

Marketing Hub Professional: $800/mês

$800/mês Marketing Hub Enterprise: US$ 3.600/mês

Avaliações e resenhas da HubSpot

G2: 4,8/5 (10.620 avaliações)

4,8/5 (10.620 avaliações) Capterra: 4,5/5 (3955 avaliações)

5. Pratique melhor

via Praticar melhor O Practice Better é um software completo de gerenciamento de práticas para treinadores de saúde que os ajuda a ampliar suas práticas de bem-estar e melhorar as interações com os clientes.

Crie, lance e monitore seus cursos on-line a partir da plataforma de gerenciamento de relacionamento com o cliente. O escritório virtual de coaches da Practice Better automatiza o gerenciamento de sua prática de bem-estar e organiza as informações dos clientes em um só lugar.

Vejamos um exemplo de como a conselheira de saúde mental licenciada Erica Dias usa a solução de CRM Practice Better para criar um ecossistema coeso em que os pacientes mantêm contato com seu terapeuta entre as sessões, melhorando a eficácia do coaching.

Os principais recursos dessa plataforma de coaching durante a fase de marketing são formulários para capturar leads e software de agendamento de consultas. Os clientes em potencial preenchem o formulário incorporado em seu site e agendam uma consulta gratuita, tudo de uma só vez.

Recursos avançados, como mensagens, tarefas e documentação, são fundamentais quando o cliente se inscreve no programa de coaching.

Melhores recursos do Practice Better

O console de coaching permite que os clientes acompanhem suas escolhas alimentares e de estilo de vida e mantém as interações dos clientes seguras

Relatórios robustos fornecem insights sobre as operações e métricas de negócios, além de uma visão mais ampla do desempenho da prática

Organize workshops para grupos de coaching e automatize tudo, desde o faturamento até a reserva e as comunicações

Praticar melhores limitações

Não há contratos integrados ou assinaturas eletrônicas para novos clientes

O preço não é adequado para pequenas empresas ou coaches de saúde individuais

Preços do Practice Better

Iniciante: $25/mês

$25/mês Profissional: US$ 59/mês

US$ 59/mês Plus: $89/mês

$89/mês Equipe: $145/mês

Practice Melhores avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (94 avaliações)

4,5/5 (94 avaliações) Capterra: 4,7/5 (31 avaliações)

6. Livro de mel

via Livro de mel Uma empresa de coaching bem-sucedida tem duas características em comum - atende rapidamente à demanda dos clientes e depende de relacionamentos de longo prazo com os clientes para obter sucesso duradouro. No entanto, à medida que você amplia seus negócios, oferecer a mesma qualidade de serviço sem o CRM certo para o gerenciamento de clientes é um desafio.

Como gerenciar os requisitos de uma pequena empresa em crescimento ou de uma prática individual e garantir que os clientes potenciais e os clientes existentes recebam uma experiência consistente?

Entre no CRM da HoneyBook para coaches de negócios independentes. Independentemente do tipo de coaching, o HoneyBook simplifica todas as interações com os clientes e automatiza as tarefas administrativas para que você se concentre na satisfação do cliente.

Por exemplo, como coach de vida, sem um CRM, você recorreria a uma planilha para acompanhar o progresso dos clientes, lembrá-los da próxima sessão e incentivá-los a fazer o pagamento. O HoneyBook automatiza a comunicação contínua, mantém contratos, faturamento e processamento de pagamentos, além de armazenar documentos de integração.

Melhores recursos do HoneyBook

Proteja seus programas de coaching com contratos profissionais on-line, navegue por modelos legalmente aprovados e permita que seus clientes os assinem eletronicamente de qualquer lugar

Personalize os modelos de proposta pré-criados e combine-os com faturas e contratos para os clientes de coaching que estão chegando

Crie automação personalizada para rastreamento de clientes, receba lembretes quando uma tarefa estiver próxima da data de vencimento, responda automaticamente a consultas e faça o acompanhamento com questionários

Limitações do HoneyBook

O processo de configuração é complicado para usuários iniciantes

Opções de personalização limitadas para personalizar a comunicação e os fluxos de trabalho de progresso dos clientes

Preços do HoneyBook

Inicial: $8/mês

$8/mês Essenciais: $16/mês

$16/mês Premium: $33/mês

HoneyBook avaliações e comentários

G2: 4,8/5 (596 avaliações)

4,8/5 (596 avaliações) Capterra: 4,5/5 (156 avaliações)

7. CRM ágil

via CRM ágil Empresas de coaching maiores, com vários departamentos, precisam de recursos avançados em um CRM para cada estágio do ciclo de vida do cliente, desde vendas e marketing até o atendimento ao cliente. Em vez de usar sistemas desarticulados para todas essas funções, o CRM é uma fonte única de verdade para automatizar as vendas, o marketing e o atendimento ao cliente.

O CRM ágil para empresas de coaching é uma ferramenta multifuncional para criar e manter relacionamentos com os clientes. A equipe de vendas usa o software de automação de vendas para pontuação de leads, visualizações de contatos e análise da jornada do cliente.

As equipes de marketing usam o CRM de coaching para otimizar os relacionamentos com os clientes; segmentar leads, personalizar as interações com os clientes e fechar mais negócios.

O Agile CRM tem recursos de automação de help desk para entender melhor seus clientes e ajudá-los quando mais precisarem de ajuda.

Melhores recursos do Agile CRM

Crie uma visão de contato de 360 graus para cada cliente e compartilhe as informações entre as equipes, incluindo o histórico de interações do cliente com a sua prática de coaching

O designer do tipo arrastar e soltar permite que você crie projetos de vários estágios campanhas de marketing em poucos minutos

As integrações de mídia social permitem que você monitore sua marca, identifique e capture leads de sites sociais e participe de conversas relevantes para aumentar a participação em seus programas de coaching

Limitações do Agile CRM

O upload de dados em massa tem problemas

Não permite a importação em massa de contatos

Preços do Agile CRM

Gratuito

Inicial: US$ 8,99

US$ 8,99 Regular: US$ 29,99

US$ 29,99 Empresa: $47,99

Agile CRM ratings and reviews

G2: 4/5, (344 avaliações)

4/5, (344 avaliações) Capterra: 4.1/5, (512 avaliações)

8. Meu escritório de coaching (MCO)

via Meu escritório de coaching O MCO ajuda treinadores de carreira proporcionar uma experiência fantástica ao cliente e gerenciar as operações comerciais em uma única plataforma, sem ficar preso a tarefas administrativas.

O software de CRM para coaching oferece uma configuração rápida e minimiza seu tempo de agendamento de compromissos, criação de faturas e backup do seu trabalho.

Melhores recursos do My Coach Office

O centro de administração on-line lhe dá visibilidade dos clientes de coaching que chegam, do calendário, das reuniões e das sessões de grupo

O portal de acesso seguro para coaches e clientes armazena arquivos on-line de clientes, anotações de sessões, tarefas de casa e diários

Diários personalizáveis para garantir que todos estejam na mesma página

Limitações do My Coach Office

Não há sincronização bidirecional com o Google Calendar

Os agendamentos podem ser feitos apenas pelos coaches e não pelos clientes

Preços do My Coach Office

Kickstarter: $19/mês

$19/mês Premium: $39/mês

$39/mês Enterprise: $79/mês

My Coach Office ratings and reviews

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

9. Keap

via Keap Imagine o seguinte. Você é um coach de marketing. Com seu quarto cliente, começam as preocupações sobre como você gerenciará as necessidades e os requisitos de sua base de clientes. Talvez você ainda use planilhas para se manter organizado, mas não consegue atender aos clientes. Até mesmo tarefas simples se tornam uma dificuldade, como refrescar sua memória sobre onde todos estão para planejar as próximas etapas.

Esse processo acrescenta horas indesejadas ao seu dia, além de frustração e confusão.

Com o CRM da Keap para coaches, priorize os leads que estão prontos para continuar sua jornada, ofereça os produtos certos com base no rastreamento de atividades e crie uma experiência prática que não exija seu envolvimento extensivo. O Keap CRM permite que você ganhe mais tempo, vendas e paz de espírito, e você não terá dificuldades com o gerenciamento de projetos para a sua empresa.

Além disso, limite as sessões de agendamento a novos clientes potenciais que estejam prontos para dar o próximo passo e se inscrever em seus pacotes de treinamento. Além disso, ofereça agendamentos para os compradores mais qualificados e mantenha contato com os clientes em potencial interessados, mas menos qualificados, com conteúdo informativo.

melhores recursos do #### Keap

A automação simples permite que seus clientes agendem consultas ou treinamentos em grupo sem ficarem se perguntando

Automatize mensagens para um ou vários clientes, incluindo conteúdo, ofertas e atualizações sobre novos serviços

Canalize seus melhores leads para uma consulta gratuita com a automação de vendas e marketing do Keap para coaches de vida

Limitações do Keap

O aplicativo móvel não é tão eficiente quanto a versão para desktop

Os novos usuários ficam sobrecarregados com os recursos

Preços do Keap

Pro: $159/mês

$159/mês Máximo: $229/mês

$229/mês Ultimate: $229/mês

Keap ratings and reviews

G2: 4,2/5 (1462 avaliações)

4,2/5 (1462 avaliações) Capterra: 4,1/5 (1259 avaliações)

10. CRM menos irritante (LACRM)

via CRM menos irritante No setor de coaching, nem todo mundo entende de tecnologia. As empresas menores e os coaches individuais podem não ter o orçamento para contratar desenvolvedores de software para implementar o CRM para os serviços de coaching.

É aí que o Less Annoying CRM (LACRM) vem em seu socorro. Com uma configuração rápida e o mesmo conjunto de funções e recursos, ele é mais fácil de usar do que a maioria das outras opções da lista. Acompanhe as necessidades e metas de seus clientes, mantenha uma vasta rede de leads interessados e mantenha-se organizado em todos os aspectos de seu negócio de coaching. O LACRM é uma das plataformas de coaching mais simples para monitorar relacionamentos e expandir seus negócios.

Melhores recursos do Less Annoying CRM

O relatório de leads fornece uma lista atualizada de todos os leads em seu pipeline, incluindo seu status e prioridade

Acesso de qualquer dispositivo sem sincronização ou instalação, pois o LACRM é baseado na Web

Registre conversas por e-mail no CRM a partir de qualquer provedor de e-mail

Limitações menos incômodas do CRM

Nenhum aplicativo para Android ou iOS

Projetado para equipes pequenas, se você estiver planejando expandir sua prática de coaching, terá que mudar para uma ferramenta diferente

Preços do CRM Less Annoying

uS$ 15/usuário/mês

Avaliações e resenhas do Less Annoying CRM

G2: 4,9/5 (592 avaliações)

4,9/5 (592 avaliações) Capterra: 4,8/5 (532 avaliações)

Supere seus negócios com um CRM para coaches

Ao implementar um software de CRM para coaching, você se surpreenderá com a rapidez com que as coisas mudam em sua empresa. Anteriormente, você ficava sobrecarregado com todas as pequenas coisas que se acumulavam. Manter-se informado sobre o que está acontecendo com vários clientes consome muito tempo e esforço.

Com o CRM do ClickUp para coaches, seja a versão mais produtiva de você mesmo. Feche mais negócios, faça upsell de programas de coaching para novos clientes, concentre-se em criar uma experiência memorável e veja como sua empresa ganha ritmo com um Estratégia de CRM .

Aproveite o ClickUp CRM para coaches para otimizar as atualizações de status, transferências e muito mais em sua prática de coaching. Garanta uma operação contínua, independentemente das mudanças na sua equipe, vinculando documentos e tarefas relevantes para facilitar o acompanhamento do trabalho.

Ofereça uma experiência premium ao cliente com atualizações, comunicações sobre renovações, relatórios de progresso e muito mais.

Com seus poderosos recursos de gerenciamento de projetos, opções avançadas de definição de metas e controle de tempo, gerenciar vários clientes é muito fácil. Certifique-se de que todos estejam na mesma página, seja você um coach individual ou parte de uma prática maior. Ferramentas robustas de comunicação otimizam a colaboração entre departamentos. Obtenha os melhores resultados para seus clientes, independentemente do tamanho de sua empresa de coaching.

Os recursos do ClickUp modelos de planejamento estratégico dão a você uma vantagem inicial com um roteiro de negócios.

Seja você um coach individual que deseja simplificar a administração de sua empresa ou uma empresa de coaching que opera em escala, o ClickUp é o melhor CRM para você.

Entretanto, não acredite apenas em nossa palavra. Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo .