10 melhores alternativas do Aha! Alternativas para o desenvolvimento de produtos em 2025

Fazer malabarismos com ideias de produtos entre pilhas de e-mails e notas adesivas pode ser um desafio, com certeza. E quando toda a sua equipe está no mesmo barco, os prazos começam a parecer alvos móveis.

É por isso que ferramentas de desenvolvimento de produtos podem ser um divisor de águas para manter suas ideias e sua equipe na mesma página.

O Aha! é uma dessas ferramentas, repleta de recursos para gerenciar estratégias de produtos roteiros, colaboração da equipe e feedback do cliente. Mas não é uma solução única para todos os casos. Não existe uma versão gratuita, os planos pagos são caros e podem sobrecarregar os novos usuários que procuram uma ferramenta simples.

Portanto, se o Aha! não for o ideal para você, temos uma lista das 10 principais alternativas ao Aha! para facilitar o processo de desenvolvimento de produtos e fazer suas ideias decolarem. Vamos dar uma olhada nelas para descobrir qual é a mais adequada para você.

O que você deve procurar em Aha ! Alternativas?

Ao decidir qual é a alternativa certa do Aha! para agilizar sua processos de desenvolvimento de produtos se você está procurando uma plataforma de gerenciamento de produtos, avalie como suas opções se comportam nas seguintes áreas:

Facilidade de uso: Você quer uma plataforma de gerenciamento de produtos que seja fácil de aprender e usar. Dessa forma, ela poupará tempo e dores de cabeça a todos da sua equipe

A ferramenta deve ter o que você precisa, como roadmapping, gerenciamento de tarefas e gerenciamento de feedback do usuário Personalização: A vida fica mais fácil quando você pode personalizar uma ferramenta para que ela se adapte ao fluxo de trabalho da sua equipe. Portanto, opte por uma das alternativas que permitem ajustar campos personalizados, exibições, modelos e painéis de acordo com seu estilo 🤩

Sua nova ferramenta deve se encaixar perfeitamente em sua pilha de tecnologia, reduzindo o tempo gasto na alternância entre aplicativos e na transferência de dados Colaboração: A criação de um produto é um jogo de equipe, portanto, escolha uma ferramenta que facilite a edição, a comunicação e o brainstorming em tempo real

Escolha uma ferramenta com documentação abrangente e uma equipe de suporte ágil para ajudar quando necessário Preço : A ferramenta deve oferecer os principais recursos de que você precisa por um preço que valha a pena pagar 💰

Os 10 melhores Aha ! Alternativas para usar em 2024

Existem várias alternativas ao Aha! por aí, mas nós as reduzimos às 10 melhores para simplificar sua tomada de decisão. Cada uma delas tem recursos exclusivos que podem ser uma ótima opção para seu caso de uso. Vamos dar uma olhada mais de perto.

1. ClickUp

Agende vários projetos, gerencie dependências e priorize tudo em sua linha do tempo de projeto personalizada com a visualização Timeline no ClickUp

O ClickUp é um dos melhores ferramentas de gerenciamento de projetos para projetar seu visão do produto e mobilizar sua equipe para torná-la realidade. Não acredite apenas em nossa palavra, os elogios avaliações dos usuários dizem tudo.

Há centenas de modelos, como o Modelo de estratégia de produto do ClickUp para ajudar você a começar. Use-o para criar uma lista de pendências de recursos de produtos a serem trabalhados. Você também pode personalizar o formulário de envio de recursos para coletar ideias de produtos de sua equipe, clientes e outras partes interessadas. 📝

O ClickUp tem um visual para todos os gostos. Prefere ver os recursos dispostos em um roteiro? A visualização de Gantt é o que você precisa. Gosta mais de um fluxo visual? A visualização Kanban é sua amiga. E se você gosta do bom e velho formato de planilha, o modo de exibição Tabela é para você.

Quando é hora de reunir a equipe, o ClickUp Docs e os quadros brancos são perfeitos para colaboração em tempo real. Para manter a conversa em andamento, use o bate-papo e as seções de comentários de tarefas para fazer check-ins e atualizações.

Se você está procurando um substituto Aha! que lide com tudo, desde o básico até as coisas mais complexas, o ClickUp é o seu gênio em uma garrafa - pronto para conceder todos os recursos de sua lista de desejos em um único pacote! 🧙‍♀️

Melhores recursos do ClickUp

Conecte-se a mais de 1.000 aplicativos de terceiros

Use o ClickUp na Web, no desktop e em dispositivos móveis

Aproveite a IA do ClickUp para acelerar a pesquisa de produtos, resumir o feedback qualitativo e transformar anotações de reuniões em tarefas ✅

Configure automações para lidar com tarefas repetitivas, como adicionar responsáveis a uma tarefa, atualizar o status da tarefa e enviar lembretes

Visualize as metas do produto, o progresso da tarefa e a carga de trabalho da equipe com painéis personalizados

Limitações do ClickUp

O plano gratuito não tem formulários e a IA do ClickUp

Demora um pouco para aprender todos os seus recursos (mas depois que você aprende, é fácil)

ClickUp preço

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.800 avaliações)

2. Roadmunk

via Roadmunk Roadmunk é software de mapeamento de estradas para projetar e compartilhar belos roadmaps. Basta escolher um modelo, editar seu conteúdo e codificar por cores os itens do roadmap por status. 🎨

Com relação aos preços, a Roadmunk cobra por editor e por mês. Além disso, os planos permitem que até 10 revisores gratuitos visualizem e comentem os roadmaps. Se estiver procurando uma alternativa simples e econômica ao Aha!, o Roadmunk pode ser exatamente o que você precisa.

Roadmunk melhores recursos

Use as estruturas de Valor/Esforço ou RICE (Alcance, Impacto, Confiança e Esforço) para priorizar ideias para seu roadmap

Visualize roadmaps com as exibições Timeline e Swimlane

Compartilhe roadmaps como arquivos HTML interativos, arquivos PNG e URLs protegidos por senha

Integre-se a nove aplicativos de terceiros, incluindo Jira, Azure DevOps, GitHub e GitLab

Roadmunk limitações

O faturamento mensal não está disponível - o preço é por mês, mas o faturamento é feito anualmente

O aplicativo móvel tem funcionalidade limitada

Os usuários relatam que ele fica muito lento com roadmaps grandes e detalhados

Roadmunk preços

Iniciante: $19/mês (editor único)

$19/mês (editor único) Empresarial: US$ 49/mês por editor

US$ 49/mês por editor Profissional: US$ 99/mês por editor

US$ 99/mês por editor Empresa: Entre em contato para saber o preço

Roadmunk Classificações e avaliações

G2: 4,0/5 (mais de 90 avaliações)

4,0/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: 4,3/5 (80+ avaliações)

3. Placa de produtos

via Painel de produtos O Productboard é outra ferramenta de roadmapping para visualizar cronogramas de produtos e simplificar a execução. Comece do zero ou escolha entre modelos de lançamento de produtos como o plano Sprint, o lançamento mensal, o plano de lançamento e o roteiro Kanban.

Com o Productboard, você é cobrado por "criador de roadmap" - os usuários com essa função podem criar, editar e compartilhar roadmaps. Enquanto isso, os "espectadores" só podem ver o roadmap, e os "colaboradores" podem deixar comentários. 💬

Productboard melhores recursos

O acesso é gratuito para visualizadores e colaboradores ilimitados em todos os planos

Adicionar fórmulas para calcular pontuações de priorização para ideias de produtos

Exporte roadmaps como arquivos PDF ou PNG

Conecte-se com aplicativos SaaS populares, como Slack, Microsoft Teams, Jira e Zapier

Productboard limitações

Não há plano gratuito disponível, apenas uma avaliação de 15 dias

Os revisores indicam que a plataforma apresenta atrasos e problemas de sincronização às vezes

Productboard preço

Essenciais: US$ 25/mês por fabricante

US$ 25/mês por fabricante Pro: $60/mês por fabricante

$60/mês por fabricante Escala: US$ 100/mês por fabricante (somente faturamento anual)

US$ 100/mês por fabricante (somente faturamento anual) Enterprise: Entre em contato para obter preços

Productboard Classificações e avaliações

G2: 4,3/5 (mais de 230 avaliações)

4,3/5 (mais de 230 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 140 avaliações)

4. Miro

via Miro O Miro é uma ferramenta de quadro branco para gerenciar o desenvolvimento de produtos em uma tela infinita e colaborativa. Ele é repleto de texto, caneta, formas, notas adesivas e mapa mental ferramentas para planejamento, análise das necessidades dos clientes e esboço de ideias de produtos. ✍️

Com o Miro, você tem acesso a centenas de ferramentas de design, desenvolvimento de software e modelos de marketing de produtos de sua biblioteca nativa e do Miroverse, a biblioteca de modelos orientada pela comunidade do Miro.

Além disso, se a sua equipe gosta de trabalhar com brainstorming criativo o Miro é o playground perfeito para dar vida à sua visão de produto. ✨

Melhores recursos do Miro

Carregue imagens, vídeos e arquivos em sua tela

Crie modelos de produtos com wireframes e ícones

Colabore com sua equipe usando @menções, votações e bate-papo por vídeo

Agrupe quadros de tela em projetos para organização e acesso rápido

Limitações do Miro

O plano gratuito é limitado a três quadros editáveis

A ferramenta não é abrangente gerenciamento de tarefas recursos

Os usuários relatam que o aplicativo móvel fica lento e com falhas ao navegar em quadros grandes

Miro preço

Gratuito

Iniciante: $10/mês por membro

$10/mês por membro Empresa: $20/mês por membro

$20/mês por membro Empresa: Entre em contato para saber o preço

Classificações e avaliações do Miro

G2: 4,8/5 (mais de 5.200 avaliações)

4,8/5 (mais de 5.200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 1.400 avaliações)

5. Asana

via Asana A Asana é uma ferramenta de gerenciamento de projetos para organizar e colaborar em roteiros de produtos. Divida os projetos em tarefas, crie dependências de tarefas e visualize cronogramas de projetos usando gráficos de Gantt.

Além dos gráficos de Gantt, você pode alternar entre as visualizações de Lista, Kanban, Linha do tempo e Calendário para ver seu projeto da maneira que for melhor para você. Embora o Asana inclua vários recursos interessantes em sua interface intuitiva, em comparação com outras alternativas do Aha! 💸

Asana melhores recursos

Salve suas visualizações de projeto como um modelo para uso futuro

Filtre sua caixa de entrada por @menções, tarefas atribuídas e mensagens de uma pessoa específica

Acesse a Asana pela Web, Mac, Windows, iOS e dispositivos Android

Integração com mais de 270 aplicativos, incluindo Dropbox, Outlook, Google Calendar e Zapier

Asana limitações

O plano gratuito é limitado a três visualizações: lista, quadro e calendário

Não é possível atribuir uma tarefa a vários membros da equipe

Alguns usuários dizem que o suporte ao cliente não é confiável

Asana preço

Gratuito

Inicial: $13,49/mês por usuário

$13,49/mês por usuário Avançado: US$ 30,49/mês por usuário

US$ 30,49/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Asana Classificações e avaliações

G2: 4,3/5 (mais de 9.500 avaliações)

4,3/5 (mais de 9.500 avaliações) Capterra: 4,5/5 (12.300+ avaliações)

6. Noção

via Noção Notion é um ferramenta de produtividade que reúne anotações, gerenciamento de tarefas e bancos de dados em um único espaço. Isso a torna ideal para capturar ideias de produtos, elaborar wikis da empresa e ficar por dentro dos roteiros de seus produtos.

Visualize os roteiros usando as exibições Table (Tabela), Board (Quadro), Timeline (Linha do tempo), Calendar (Calendário) e Gallery (Galeria). E, ao trabalhar em documentos, você pode adicionar imagens, vídeos e trechos de código.

Embora o Notion demore um pouco para se acostumar, há mais de 300 modelos de desenvolvimento de produtos para lhe dar uma vantagem inicial. Portanto, se você é um gerente de produto individual ou uma pequena equipe de produto que deseja manter seus projetos e documentos em um único espaço, experimente o Notion. 💪

Melhores recursos do Notion

Acesse os principais recursos no generoso plano gratuito

Obtenha suporte prioritário em todos os planos pagos

Colabore com sua equipe por meio de edição em tempo real, comentários e @menções

Use as opções de filtro, classificação e grupo para criar exibições personalizadas de roteiros de produtos

Limitações de movimento

Os novatos podem enfrentar uma curva de aprendizado acentuada

Algumas avaliações dizem que ele fica lento ao trabalhar com documentos e roteiros grandes

Notion preço

Gratuito

Plus: $10/mês por usuário

$10/mês por usuário Business: $18/mês por usuário

$18/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Classificações e resenhas de noções

G2: 4,7/5 (mais de 5.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 2.000 avaliações)

7. ProductPlan

via Plano de produto O ProductPlan é uma ferramenta de gerenciamento de produtos para criar roteiros e supervisionar sua execução. Mantenha as ideias de produtos no espaço Parking Lot, use o modelo de pontuação de custo-benefício para classificar as melhores e coloque as melhores ideias em seu roteiro.

Com o ProductPlan, você pode criar roadmaps ilimitados em todos os planos e visualizá-los usando as exibições de Linha do tempo, Lista e Tabela, o que for mais conveniente para você. Além disso, use filtros para criar visualizações personalizadas para diferentes públicos, garantindo que todos estejam informados.

ProductPlan Melhores recursos

Colabore com sua equipe por meio de comentários

Visualize vários roadmaps em uma única exibição

Exporte roadmaps como arquivos PNG, PDF e XLS

Compartilhe roadmaps com um número ilimitado de visualizadores para obter feedback sobre o produto (sem custo adicional)

ProductPlan limitações

Não há plano gratuito, apenas um teste de 14 dias

Os planos são cobrados anualmente

O plano inicial bloqueia o acesso à visualização do portfólio, à API e ao Zapier

ProductPlan preço

Basic: US$ 39/mês por editor

US$ 39/mês por editor Profissional: US$ 79/mês por editor

US$ 79/mês por editor Enterprise: Entre em contato para saber o preço

ProductPlan Classificações e avaliações

G2: 4,4/5 (mais de 140 avaliações)

4,4/5 (mais de 140 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 50 avaliações)

8. Segunda-feira.com

via Segunda-feira O Monday é uma solução de gerenciamento de trabalho para gerenciar vários projetos e colaboração em equipe. Ele tem uma interface intuitiva e colorida que facilita a configuração e o uso imediato.

Você pode importar facilmente dados de ferramentas como Excel, Google Sheets, Asana, Trello, Basecamp e Jira, o que facilita a mudança para o Monday. Ao contrário da maioria das alternativas do Aha!, é necessário comprar "assentos" para sua equipe em grupos de três, cinco, 10 e assim por diante.

Portanto, se você tiver seis pessoas na sua equipe, será obrigado a pagar por 10 assentos. Embora isso possa não ser ideal para startups e pequenas empresas, pode ser a opção perfeita para empresas em rápido crescimento e grandes empresas.

Melhores recursos da Monday.com

Visualize projetos usando os modos de exibição Tabela, Quadro Kanban, Cartões, Linha do tempo, Gráfico de Gantt e Calendário

Configure linhas de base do projeto na visualização Gantt para acompanhar o desvio à medida que você executa os projetos

Compartilhe seu status de trabalho para informar os membros da equipe, esteja você trabalhando em casa, no intervalo ou fora do escritório 🏖️

Acesse o suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, via chat ao vivo e e-mail nos planos gratuitos e pagos

Limitações da Monday.com

O plano gratuito é limitado a dois membros da equipe e três quadros de projeto

As visualizações Timeline, Calendar e Gantt estão disponíveis apenas nos planos superiores

Não há recurso de bate-papo no aplicativo

Monday.com preços

Gratuito

Basic: US$ 10/mês por assento

US$ 10/mês por assento Standard: $12/mês por assento

$12/mês por assento Pro: US$ 20/mês por assento

US$ 20/mês por assento Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Classificações e resenhas da Monday.com

G2: 4,7/5 (mais de 9.800 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.800 avaliações) Capterra: 4,6/5 (4.400+ avaliações)

9. Hive

via Colmeia O Hive é uma ferramenta de gerenciamento de projetos fácil de usar para supervisionar todo o ciclo de vida de um produto, do início ao fim. Ele reúne ferramentas de gerenciamento de tarefas, manuseio de recursos e colaboração em equipe em uma única ferramenta.

Você pode dividir seus projetos em tarefas e subtarefas, atribuí-las à sua equipe e definir prazos. Isso mantém o trabalho organizado e garante que todos saibam o que fazer. 🧑‍💻

Embora os planos de preços do Hive pareçam acessíveis à primeira vista, os principais recursos, como metas, análises e automações, precisam ser adquiridos como complementos.

Melhores recursos do Hive

Suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, nos planos gratuitos e pagos

Comunique-se com sua equipe por meio de mensagens diretas ou em grupo

Ative o modo de foco para silenciar as notificações enquanto você trabalha

Obtenha um resumo de todos os seus projetos e seus status em um piscar de olhos

Limitações do Hive

O plano gratuito restringe o acesso a campos personalizados, tarefas recorrentes e vários responsáveis por tarefa

O aplicativo móvel tem funcionalidade limitada

Hive preços

Gratuito

Equipes: US$ 18/mês por usuário

US$ 18/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Classificações e avaliações do Hive

G2: 4,6/5 (490 avaliações)

4,6/5 (490 avaliações) Capterra: 4,5/5 (194 avaliações)

10. Wrike

via Wrike O Wrike é outro software de gerenciamento de projetos que mantém seus projetos organizados e facilita a colaboração. Ele tem mais de 80 modelos personalizáveis para dar início aos seus projetos com opções de visualização como Lista, Quadro, Tabela, Gráfico de Gantt e Calendário para manter o controle do progresso. 📈

Semelhante ao Monday, o Wrike tem um modelo de preços por grupo. Se a sua equipe tiver até 30 pessoas, você compra assentos em grupos de cinco. Para equipes de 30 a 100 pessoas, são grupos de 10, e para equipes grandes acima de 100 pessoas, são grupos de 25. Dependendo do tamanho da sua equipe, você pode pagar por assentos que não precisa.

Melhores recursos do Wrike

Compartilhe formulários de solicitação para reunir solicitações de novos recursos

Rastreie o tempo gasto em tarefas manualmente ou com o cronômetro no aplicativo ⏰

Crie painéis personalizados para acompanhar o progresso do projeto e a carga de trabalho da equipe

Sincronize com mais de 400 aplicativos de armazenamento em nuvem, videoconferência, comunicação e gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM)

Limitações do Wrike

O plano gratuito bloqueia o acesso a campos e status personalizados, visualizações de calendário e Gantt, painéis e automações

Os planos Wrike Business e superiores são cobrados anualmente

Não há recurso de bate-papo incorporado

Preços do Wrike

**Gratuito

Equipe: US$ 9,80/mês por usuário

US$ 9,80/mês por usuário Empresa: $24,80/mês por usuário

$24,80/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços Pinnacle: Entre em contato para saber o preço

Classificações e avaliações do Wrike:

G2: 4,2/5 (mais de 3.500 avaliações)

4,2/5 (mais de 3.500 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 2.500 avaliações)

Criar produtos melhores sem estresse

Cada uma dessas ferramentas tem pontos fortes e modelos de preços exclusivos que podem ser mais adequados para a sua equipe de desenvolvimento de produtos. A escolha certa ajuda muito a manter a sua equipe organizada, aprimorando o seu habilidades de gerenciamento de produtos e garantir que os projetos sejam executados sem problemas.

Se você ainda não tem certeza de qual software de gerenciamento de produtos é a melhor alternativa, não há como errar com o ClickUp. Ele pode ser adaptado para atender a vários requisitos de equipe, estilos de gerenciamento de projetos e tamanhos de projetos. Essencialmente, não importa como você estrutura seu trabalho, o ClickUp pode apoiá-lo.

Quer experimentar o ClickUp? Registre-se para obter uma conta gratuita do ClickUp hoje mesmo!