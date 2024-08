10 melhores alternativas ao Pendo para equipes de produtos em 2024

Antigamente, era quase impossível descobrir como os usuários realmente interagiam com seu produto, aplicativo ou serviço. Claro que existiam plataformas de análise como o Google Analytics, mas a atividade individual do usuário era um segredo bem guardado.

Isso agora é coisa do passado. Plataformas de adoção digital como a Pendo podem descobrir os dados por trás da experiência do usuário e colocá-los em suas mãos.

Recursos como repetição de sessões e análise de usuários dão às equipes de produtos uma visão mais ampla do comportamento e da atividade, para que você possa criar experiências ainda melhores para clientes e funcionários.

O Pendo é bem conhecido, mas não é a única ferramenta nesse espaço. Neste guia, revelamos as 10 melhores alternativas do Pendo para melhorar as experiências do usuário, além de uma ferramenta interessante que pode mudar para sempre a forma como sua equipe gerencia os produtos. 👀

O que é o Pendo?

O Pendo é uma plataforma popular de experiência de produto e adoção digital que capacita as equipes de produto a proporcionar melhores experiências de usuário com base em dados e insights reais.

Essa plataforma de experiência de produto inclui recursos como análise de usuários, gravação e repetição de sessões e roteiros de produtos,

descoberta de produtos

e validação, feedback do usuário, guias e suporte no aplicativo.

O software é uma plataforma completa que pode ser adaptada para experiências de usuários e funcionários, o que o torna um bom candidato para empresas que desejam se concentrar tanto externa quanto internamente. ✔️

O que você deve procurar em uma alternativa ao Pendo?

Existem centenas de plataformas alternativas de adoção digital, o que não facilita a comparação entre elas. Felizmente, criamos uma lista de verificação simples para ajudá-lo a encontrar a solução de análise ou a alternativa Pendo certa.

Veja a seguir o que procurar em uma alternativa ao Pendo:

Recursos: Quais recursos são mais importantes? Você está mais concentrado em uma ampla gama de opções de coleta de dados ou em como o software usa esses dados para oferecer insights?

Quais recursos são mais importantes? Você está mais concentrado em uma ampla gama de opções de coleta de dados ou em como o software usa esses dados para oferecer insights? Preços Estrutura: Algumas ferramentas têm planos de preços que mudam de acordo com o número de usuários, sessões, eventos ou usuários finais. Qual é o melhor para você?

Algumas ferramentas têm planos de preços que mudam de acordo com o número de usuários, sessões, eventos ou usuários finais. Qual é o melhor para você? Facilidade de uso: Quão fácil é usar o novo aplicativo? Toda a sua equipe poderia usá-lo com sucesso para coletar feedback do usuário ou para a integração de usuários?

Quão fácil é usar o novo aplicativo? Toda a sua equipe poderia usá-lo com sucesso para coletar feedback do usuário ou para a integração de usuários? Colaboração: Você pode compartilhar facilmente dados e insights com outras equipes ou partes interessadas?

Você pode compartilhar facilmente dados e insights com outras equipes ou partes interessadas? Inteligência artificial (IA): A ferramenta faz uso de IA? Isso complementa seus fluxos de trabalho e processos?

A melhor alternativa ao Pendo é aquela que mais se aproxima de suas necessidades. Considere os pontos acima, classifique a importância deles para você e use isso para orientá-lo em direção à melhor ferramenta para sua empresa.

As 10 melhores alternativas ao Pendo para usar em 2024

O Pendo é uma opção útil para equipes que desejam ter uma visão melhor do envolvimento do usuário para que possam melhorar ainda mais a experiência. No entanto, não é a única ferramenta que oferece recursos semelhantes, e sempre vale a pena explorar alternativas ao Pendo para ver se elas são mais adequadas.

Aqui estão 10 das melhores alternativas ao Pendo que achamos que vale a pena considerar este ano.

1. Whatfix

O que foi corrigido

O Whatfix é uma plataforma de adoção digital projetada para melhorar a produtividade do usuário, a conformidade do processo e a descoberta de recursos. Com o Whatfix, as equipes de produtos podem observar o comportamento do usuário, rastrear o uso de recursos, obter feedback e oferecer suporte e orientação aos clientes em tempo real. ⌚

Melhores recursos do Whatfix

Ofereça treinamento no aplicativo e suporte ao cliente para os usuários finais

Aumente a adoção do usuário com orientações e widgets

Personalizar a experiência com segmentação e contextualização inteligentes

Limitações do Whatfix

Alguns usuários relatam que acham difícil implementar o Whatfix junto com outros fornecedores de produtos SaaS

A jornada de aprendizado do Whatfix pode ser um pouco complicada, de acordo com alguns usuários

Preços do Whatfix

Entre em contato para saber os preços

Avaliações e resenhas do Whatfix

G2: 4,6/5 (mais de 300 avaliações)

4,6/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 70 avaliações)

2. Amplitude

Amplitude

O Amplitude é um aplicativo de software de análise de produtos e rastreamento de eventos. As equipes podem usar essa alternativa do Pendo para obter insights de usuários altamente relevantes e, em seguida, aplicar esses dados para aprimorar os produtos. A plataforma inclui recursos de análise, experimentação e otimização, além de dados de clientes. ▶️

Melhores recursos do Amplitude

Planeje e implemente testes A/B para identificar a melhor opção

Criar perfis de clientes e listas de público-alvo com a plataforma integrada de dados de clientes

Personalizar o conteúdo futuro com segmentos de público-alvo orientados por dados

Limitações da amplitude

Alguns usuários gostariam que houvesse modelos que pudessem ser personalizados no processo de configuração

Não é possível criar um painel histórico completo, com dados que remontam apenas aos últimos 365 dias

Preços da Amplitude

Inicial: Gratuito

Gratuito Plus: A partir de US$ 49/mês para usuários ilimitados

A partir de US$ 49/mês para usuários ilimitados Crescimento: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Amplitude

G2: 4,5/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 60 avaliações)

3. WalkMe

WalkMe

A WalkMe é uma plataforma de adoção digital projetada para eliminar o atrito em produtos digitais. O software sobrepõe seu aplicativo da Web para identificar possíveis desafios e, em seguida, oferece recomendações práticas sobre como melhorar os fluxos de trabalho e o uso do produto. 🙌

Melhores recursos do WalkMe

Entenda se os fluxos de usuários estão funcionando como pretendido ou não

Proporcionar experiências digitais personalizadas no momento certo, graças à automação

Remova o atrito para aumentar a produtividade e a adoção de recursos

Limitações do WalkMe

Alguns usuários relatam que a plataforma é lenta para carregar, o que pode afetar a experiência do usuário no site

Embora seja uma plataforma sem código, os usuários sugerem que é útil ter alguém em sua equipe que seja tecnicamente proficiente em HTML e CSS

Preços do WalkMe

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do WalkMe

G2: 4,5/5 (mais de 300 avaliações)

4,5/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 60 avaliações)

4. Pilha

Pilha

A Heap é uma plataforma de insights digitais que permite que as equipes de produtos compreendam as jornadas dos usuários e, em seguida, façam alterações rápidas para melhorar a retenção, a conversão e a experiência do usuário. As equipes de produtos podem usar o software para entender o que está funcionando e o que não está, com dados reais do cliente para comprovar. 📈

Melhores recursos do Heap

Obtenha todo o contexto por trás do fluxo de trabalho de um usuário em um clique

Identifique oportunidades para melhorar seu produto com recursos integrados de ciência de dados

Acompanhe e entenda o envolvimento do produto em vários dispositivos

Limitações de Heap

Alguns usuários perdem funcionalidades que estão presentes no Pendo, como visitas guiadas a produtos e pesquisas de NPS

O Heap só rastreia interações de front-end, portanto, você precisaria de outra ferramenta para rastrear interações com o back-end

Preços do Heap

**Gratuito

Growth: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços Pro: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços Premier: Entre em contato para obter preços

Heap ratings and reviews

G2: 4,4/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 40 avaliações)

5. Faixa de usuário

Faixa de usuário

A Userlane é uma plataforma de adoção digital projetada para equipes de produtos que desejam ter uma visão completa da experiência do aplicativo, para que possam entender a adoção do usuário e fazer melhorias. Essa alternativa do Pendo também pode ser usada para oferecer suporte ao cliente sob demanda no aplicativo, com conteúdo relevante ao contexto e guias de usuário altamente envolventes. 📑

Melhores recursos do Userlane

Entenda o comportamento do usuário em tempo real em diferentes aplicativos

Analisar os dados de comportamento do cliente para informar melhorias na experiência do usuário

Crie e implemente conteúdo automático e relevante com orientação no aplicativo

Limitações do Userlane

Alguns usuários gostariam que houvesse modelos de download de relatórios disponíveis para simplificar a geração de relatórios

Pode ser difícil de gerenciar se você tiver um grande número de guias, de acordo com alguns usuários

Preços do Userlane

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Userlane

G2: 4,7/5 (mais de 80 avaliações)

4,7/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 40 avaliações)

6. Visão inteligente

Visão inteligente

O Smartlook é uma plataforma digital que oferece análise de produtos e percepções visuais do usuário. A plataforma combina dados qualitativos e quantitativos para dar às equipes de produtos uma visão completa de como os usuários experimentam seus aplicativos, para que possam fazer melhores escolhas no

processo de tomada de decisões

quando se trata de desenvolvimento de produtos. 📄

Melhores recursos do Smartlook

Veja quais ações os usuários realizam com as ferramentas de gravação de sessão

Use mapas de calor de sites e aplicativos móveis para rastrear o comportamento do usuário

Use o aplicativo móvel e a análise do site para entender o comportamento do usuário

Limitações do Smartlook

Alguns usuários relatam problemas com sessões que não são totalmente registradas

A ferramenta poderia se beneficiar de mais opções de personalização para relatórios, de acordo com alguns usuários

Preços do Smartlook

Gratuito

Pro: A partir de US$ 55/mês

A partir de US$ 55/mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Smartlook avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 800 avaliações)

4,6/5 (mais de 800 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

7. Aplicativos

Aplicativos

A Appcues é uma plataforma de adoção de produtos projetada para equipes de produtos que desejam aprimorar a jornada de integração do usuário. A plataforma permite que as equipes criem experiências personalizadas no aplicativo para novos usuários com design de experiência, segmentação inteligente e rastreamento do comportamento do usuário.

Melhores recursos do Appcues

Crie fluxos de integração e listas de verificação personalizados para novos usuários

Aumente o envolvimento com mensagens deslizantes, dicas de ferramentas e pontos de acesso

Colete feedback do usuário com pesquisas no aplicativo

Limitações do Appcues

Alguns usuários consideram o salvamento automático frustrante, pois ele pode dificultar o teste de possíveis alterações e revertê-las rapidamente

Alguns usuários gostariam que houvesse análises mais detalhadas disponíveis no Appcues

Preços do Appcues

Essentials: A partir de US$ 249/mês para três licenças de usuário

A partir de US$ 249/mês para três licenças de usuário Crescimento: A partir de US$ 879/mês para 10 licenças de usuário

A partir de US$ 879/mês para 10 licenças de usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas do Appcues

G2: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

4,6/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 100 avaliações)

8. Caixa de vidro

Caixa de vidro

O Glassbox é uma plataforma de análise da experiência do cliente digital que permite que as equipes criem experiências mais envolventes para os usuários de aplicativos e produtos digitais. Com essa alternativa ao Pendo, as equipes de produtos podem capturar todas as interações dos usuários, analisar as jornadas dos clientes e monitorar o desempenho. 🤖

Melhores recursos do Glassbox

Colete dados de usuários e identifique tendências de usuários ao longo do tempo

Identificar problemas e implementar correções para melhorar o fluxo do usuário

Colaborar com outras equipes para compartilhar informações e priorizar os aprimoramentos certos

Limitações do Glassbox

Alguns usuários relatam que a experiência de integração e a adição de código ao site foram um desafio

O gerenciamento do acesso de usuários para várias equipes poderia ser melhorado, de acordo com alguns usuários

Preços do Glassbox

Entre em contato para saber os preços

Avaliações e opiniões sobre o Glassbox

G2: 4,9/5 (mais de 500 avaliações)

4,9/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 5/5 (mais de 40 avaliações)

9. Mixpanel

Mixpanel

Mixpanel

é uma empresa de análise de produtos e

ferramenta de visualização de dados

que capacita as equipes de produtos a tomar decisões mais inteligentes sobre melhorias. A plataforma permite que qualquer pessoa visualize os dados de comportamento do usuário, compartilhe-os entre as equipes e tome o caminho certo a seguir. 📊

Melhores recursos do Mixpanel

Obtenha atualizações ao vivo sobre como os usuários estão interagindo com seu aplicativo

Analise a jornada do usuário do início ao fim

Crie quadros que transformam os dados do usuário em tabelas e gráficos altamente visuais

Limitações do Mixpanel

Alguns usuários expressam o desejo de ter melhores opções de personalização para painéis

Pode ser um desafio extrair dados brutos para usar em outros aplicativos, de acordo com alguns usuários

Preços do Mixpanel

Para iniciantes: Gratuito

Gratuito Growth: A partir de US$ 20/mês

A partir de US$ 20/mês Enterprise: A partir de US$ 833/mês

Mixpanel ratings and reviews

G2: 4,6/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,6/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

10. Hotjar

Hotjar

O Hotjar é uma ferramenta de análise de comportamento e mapas de calor de sites que oferece às equipes mais informações sobre o que está acontecendo em seus sites, além dos números básicos. O conjunto de recursos do Hotjar inclui mapas de calor, gravações, pesquisas, feedback do usuário e entrevistas. 📣

Melhores recursos do Hotjar

Veja quais áreas do seu site os visitantes realmente usam com mapas de calor

Visualizar sessões de usuários para identificar atritos no fluxo de usuários

Peça feedback ou organize entrevistas individuais com usuários reais do site

Limitações do Hotjar

Alguns usuários gostariam que a navegação e a experiência do painel fossem mais simplificadas

Alguns usuários descobriram que adicionar o Hotjar ao site afetou negativamente a velocidade de carregamento e o desempenho da página

Preços do Hotjar

HotJar Observe Basic: Gratuito

Gratuito HotJar Observe Plus: $39/mês

$39/mês HotJar Observe Business: Mais de US$ 99/mês

Mais de US$ 99/mês HotJar Observe Scale: $213+/mês

$213+/mês HotJar Ask Basic: Gratuito

Gratuito HotJar Ask Plus: $59/mês

$59/mês HotJar Ask Business: $79+/mês

$79+/mês HotJar Ask Scale: $159+/mês

$159+/mês HotJar Engage Basic: Gratuito

Gratuito HotJar Engage Plus: $350/mês

$350/mês HotJar Engage Business: $550/mês

$550/mês HotJar Engage Scale: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Hotjar

G2: 4,3/5 (mais de 200 avaliações)

4,3/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 500 avaliações)

Outras ferramentas de negócios

Essas alternativas ao Pendo são ótimas se você estiver procurando uma ferramenta diferente para o seu comportamento de usuário e análise de produto. Independentemente de você continuar com o Pendo ou escolher um de seus concorrentes, você ainda precisará de outros

ferramentas de gerenciamento de produtos

para ajudá-lo a completar sua pilha de tecnologia.

ClickUp

Use prompts com o ClickUp AI para criar rapidamente documentos de requisitos de produtos (PDRs) em um piscar de olhos

O ClickUp é a melhor plataforma digital para equipes de produtos que desejam simplificar a experiência e enviar atualizações mais rapidamente. Você pode mapear seus

posição do produto

e visão, faça com que sua equipe apoie sua meta e faça iterações mais rapidamente graças à nossa solução multifuncional

plataforma de gerenciamento de produtos

.

Use o ClickUp para criar roteiros de produtos inteligentes e organizar feedbacks, épicos e sprints em um único local compartilhado. Veja todo o ciclo de vida do produto com visualizações no nível da equipe, fluxos de trabalho e automações - sem necessidade de transferências manuais.

Graças a

IA do ClickUp

você pode simplificar todo o processo de gerenciamento de produtos. Gere a documentação do produto, organize o feedback do usuário e solicite um resumo que possa ser incluído nas atualizações do produto,

modelos de planejamento estratégico

e

modelos de tomada de decisão

.

O ClickUp foi criado para colaboração, de modo que sua equipe de produtos possa trabalhar com outros departamentos internos e partes interessadas para fazer brainstorming e compartilhar dados dentro de um

modelo de estratégia de produto

. Os dados que você coleta de suas alternativas ao Pendo agora podem ficar em um local central, onde todos podem acessá-los e usá-los. 🌻

Melhores recursos do ClickUp

Reúna todos os seus dados de comportamento do usuário em um só lugar software de gerenciamento visual de projetos

Crie roteiros de produtos organizados

Use o ClickUp como um aplicativo de controle de metas para motivar os membros da equipe a atingir suas metas

Planeje, escreva e compartilhe informações sobre produtos com Documentos do ClickUp

Tenha uma visão clara dos roteiros e ciclos de vida de seus produtos com o Painéis do ClickUp

Colabore com suas equipes de marketing e vendas em atualizações e lançamentos de produtos

Limitações do ClickUp

Com tantos recursos e muitas opções de personalização, alguns usuários podem achar o ClickUp esmagador no início

Alguns recursos de IA do ClickUp muito esperados, como resumos de projetos e de reuniões, ainda não estão disponíveis no aplicativo, mas serão lançados em breve

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

US$ 7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 3.900 avaliações)

Aproveite o poder dos dados de comportamento do usuário

Ao considerar todas as ferramentas de adoção digital disponíveis, há um rico cenário de aplicativos e plataformas que podem aprimorar a maneira como a sua equipe de produtos aborda o desenvolvimento da experiência do usuário. Utilize este guia para ajudá-lo a encontrar a melhor alternativa ao Pendo para as suas necessidades - quer o seu objetivo seja obter dados mais detalhados do usuário ou encontrar uma maneira melhor de compartilhar o que você tem com a sua equipe.

À medida que você se aprofunda no mundo das alternativas ao Pendo, considere as outras ferramentas que podem apoiar sua jornada rumo à criação dos melhores produtos possíveis. Transforme a maneira como você aborda o gerenciamento de produtos com o ClickUp.

