As 10 principais alternativas ao Copper CRM em 2024

Embora o Copper CRM tenha se estabelecido como um player confiável no mercado de CRM de vendas, ele pode não atender totalmente às suas necessidades específicas. Houve desafios para atender às demandas exclusivas das equipes de vendas modernas, além de vários problemas que podem afetar sua experiência.

Por exemplo, o Copper foi criticado pela qualidade do atendimento ao cliente e pela política de cancelamento, que alguns usuários consideraram frustrante. Além disso, sua compatibilidade com softwares que não são do Google pode não oferecer a melhor experiência, especialmente para usuários do Outlook.

Em vez de lidar com possíveis limitações, como suporte inadequado ao cliente ou desafios de integração, explore alternativas para o Copper Opções de CRM que se alinham melhor com os requisitos da sua equipe de vendas podem ser benéficas.

Aqui estão 10 alternativas para ajudá-lo a encontrar a opção perfeita. Vamos começar!

O que você deve procurar nas alternativas de CRM da Copper?

Aqui estão alguns recursos cruciais que você não pode perder ao escolher um CRM:

Gerenciamento de dados do cliente: Seu CRM deve armazenar e gerenciar as informações do cliente de forma eficiente. Conhecer bem seus clientes melhoraretenção. Entenda e acompanhe as ações deles, categorize os contatos e use interações anteriores. Aproveitar isso fará com que eles sejam mais receptivos às suas ofertas

As 10 melhores alternativas de CRM da Copper para usar em 2024

1. ClickUp

Gerencie clientes, pipelines de vendas, itens de ação e muito mais com o ClickUp CRM

O ClickUp está entre as alternativas mais versáteis do Copper CRM. Com o foco principal na coordenação de equipes e no gerenciamento de projetos, o ClickUp desenvolveu uma solução de CRM extraordinária, criando vários modelos de CRM. Visualize com eficácia cada etapa do pipeline de vendas para tomar a decisão certa no momento certo. Criar fluxos de trabalho de gerenciamento de relacionamento com o cliente com o ClickUp nunca foi tão fácil.

Usando o modelo de CRM do ClickUp para mapear um fluxo de trabalho de CRM automação do fluxo de trabalho em quadros brancos ClickUp

Melhores recursos do ClickUp

Visualização de pipeline: Obtenha uma visão panorâmica de seu pipeline de vendas usando os poderosos recursos de visualização do ClickUp. Navegue por seus pipelines de vendas, envolvimento do cliente e pedidos com mais de 10 visualizações altamente adaptáveis. Desde a clássica visualização em lista até a dinâmicaQuadro Kanban e a exibição de tabela estruturada, acompanhe e gerencie facilmente suas contas com a flexibilidade de que você precisa

Obtenha uma visão panorâmica de seu pipeline de vendas usando os poderosos recursos de visualização do ClickUp. Navegue por seus pipelines de vendas, envolvimento do cliente e pedidos com mais de 10 visualizações altamente adaptáveis. Desde a clássica visualização em lista até a dinâmicaQuadro Kanban e a exibição de tabela estruturada, acompanhe e gerencie facilmente suas contas com a flexibilidade de que você precisa Modelos ClickUp: Empregar Os modelos pré-fabricados do ClickUp para projetar fluxos de trabalho de CRM eficientes. Esses modelosmodelos vêm com 7 status e 5 tipos de visualização, incluindo visualização de cronograma, visualização de manual de vendas, visualização de detalhes da conta, visualização de lista e visualização de negócios fechados

Empregar Os modelos pré-fabricados do ClickUp para projetar fluxos de trabalho de CRM eficientes. Esses modelosmodelos vêm com 7 status e 5 tipos de visualização, incluindo visualização de cronograma, visualização de manual de vendas, visualização de detalhes da conta, visualização de lista e visualização de negócios fechados Recursos colaborativos: Faça sua equipe trabalhar em uníssono usando Os excelentes recursos de colaboração do ClickUp CRM. Com uma plataforma unificada que é atualizada em tempo real, dê adeus a qualquer falha de comunicação entre os membros da sua equipe

Faça sua equipe trabalhar em uníssono usando Os excelentes recursos de colaboração do ClickUp CRM. Com uma plataforma unificada que é atualizada em tempo real, dê adeus a qualquer falha de comunicação entre os membros da sua equipe Automação de tarefas: Aproveite a automação e a IA do ClickUp para obter uma sinergia perfeita durante seus ciclos de vendas. Atribua tarefas com perfeição em cada estágio do pipeline, inicie atualizações de status orientadas pela atividade e reorganize as prioridades para sinalizar à sua equipe o próximo ponto focal usando a automação. Isso reduz drasticamente o erro humano e economiza muito tempo

Use o ClickUp AI para gerar automaticamente atualizações de tarefas, resumos e muito mais com o pressionar de um botão

Análise de dados: Crie perspectivas perspicazes para monitorar métricas como o valor da vida útil do cliente e o tamanho médio dos negócios sem esforço. Com o ClickUp, você obtém acesso a toda a ladainha de dados do cliente e pode usá-los para obter insights orientados por dados sobre as próximas etapas de suas operações comerciais

Limitações do ClickUp

Pode usar algumas pequenas correções de bugs

A funcionalidade de pesquisa precisa ser aprimorada

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Enterprise : Preços personalizados

: Preços personalizados O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por espaço de trabalho

Classificações e avaliações do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Salesforce

via Força de vendas O Salesforce é uma das soluções de CRM mais populares para empresas de grande porte. Ele tem excelentes integrações internas que funcionam sem problemas com seu software existente.

O Salesforce Lighting, o Sales Cloud e o Salesforce AppExchange são ferramentas que o ajudam a extrair todo o potencial do seu CRM e a personalizá-lo infinitamente para atender às suas necessidades.

Melhores recursos do Salesforce

Painéis dinâmicos e relatórios personalizados: Adapte o Salesforce ao seu gosto com recursos flexíveis de personalização. Ajuste seu painel em qualquer lugar para atender a suas preferências exclusivas e requisitos de funcionalidade. Crie relatórios personalizados para se concentrar nos detalhes exatos que você deseja ver

Adapte o Salesforce ao seu gosto com recursos flexíveis de personalização. Ajuste seu painel em qualquer lugar para atender a suas preferências exclusivas e requisitos de funcionalidade. Crie relatórios personalizados para se concentrar nos detalhes exatos que você deseja ver Integração de e-mail com o Salesforce Lightning: Simplifique o desenvolvimento de aplicativos e o processo de vendas com a integração do Salesforce Lightning. A estrutura baseada em componentes totalmente personalizável ajuda você a aumentar a produtividade e a projetar aplicativos mais rapidamente

Simplifique o desenvolvimento de aplicativos e o processo de vendas com a integração do Salesforce Lightning. A estrutura baseada em componentes totalmente personalizável ajuda você a aumentar a produtividade e a projetar aplicativos mais rapidamente Sales Cloud: Unifique todas as informações de seus clientes em uma única plataforma com o Sales Cloud. Aproveite os recursos de marketing, geração de leads, vendas, atendimento ao cliente e análise de negócios para aumentar as vendas e a produtividade

Limitações do Salesforce

Os usuários reclamaram que o redesenho de 2019 o torna menos acessível e mais lento

A configuração e a instalação deveriam estar incluídas no preço

Campos e critérios limitados e pouco intuitivos durante a criação de relatórios

A interface do usuário poderia passar por uma reforma

Não é adequado para pequenas empresas devido ao preço

Preço do Salesforce

Iniciante: US$ 25/mês por usuário

US$ 25/mês por usuário Profissional: $105/mês por usuário

$105/mês por usuário Enterprise: US$ 190/mês por usuário

US$ 190/mês por usuário Ilimitado: $355/mês por usuário

Classificações e análises do Salesforce

G2: 4,3/5 (mais de 18.000 avaliações)

4,3/5 (mais de 18.000 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 18.000 avaliações)

3. Sugar CRM

Via SugarCRM O SugarCRM tem muitos recursos inovadores que o ajudam a atingir um público mais amplo. O suporte multilíngue e em várias moedas é um dos recursos de destaque quando se trata de alcance.

Outra abordagem exclusiva do CRM é o Sugar Connector, que integra diretamente os recursos e aplicativos necessários à interface do Sugar CRM.

Melhores recursos do SugarCRM

Suporte multilíngue e em várias moedas: Alcance uma base de clientes mais ampla com os recursos multilíngues e em várias moedas do SugarCRM. Ele suporta 38 idiomas e uma infinidade de opções de moedas. Simplifique a tradução e a conversão de moedas entre as equipes de vendas e os clientes

Alcance uma base de clientes mais ampla com os recursos multilíngues e em várias moedas do SugarCRM. Ele suporta 38 idiomas e uma infinidade de opções de moedas. Simplifique a tradução e a conversão de moedas entre as equipes de vendas e os clientes Sistemas de gerenciamento de cotações: Acelere seus negócios e simplifique todo o ciclo de vendas com o software de cotação CRM

Acelere seus negócios e simplifique todo o ciclo de vendas com o software de cotação CRM Fluxos de atividade: Possibilite a colaboração entre os usuários do CRM com configurações de compartilhamento personalizadas. Os fluxos de atividade do Sugar CRM apresentam diretamente as informações relevantes mais recentes aos seus membros na interface. Isso permite que eles aprendam e ajam com eficiência

Possibilite a colaboração entre os usuários do CRM com configurações de compartilhamento personalizadas. Os fluxos de atividade do Sugar CRM apresentam diretamente as informações relevantes mais recentes aos seus membros na interface. Isso permite que eles aprendam e ajam com eficiência Sugar Connector: Combine os aplicativos necessários para criar um ambiente de software perfeito com o Sugar Connector. Ele conecta você aos aplicativos necessários, como o DocuSign. Ele permite que você alimente dados diretamente nos canais do Slack

Limitações do Sugar CRM

O recurso de campanha de e-mail não é intuitivo

Os usuários reclamam de falhas frequentes

A criação de painéis pessoais tem uma curva de aprendizado acentuada

O recurso de pesquisa global às vezes apresenta falhas

Preços do Sugar CRM

Mercado: US$ 1.000/mês para 10 mil contatos

US$ 1.000/mês para 10 mil contatos Venda: US$ 49/mês por usuário

US$ 49/mês por usuário Serve: US$ 80/mês por usuário

US$ 80/mês por usuário Enterprise: US$ 85/mês por usuário

Classificações e análises do Sugar CRM

G2: 3,8/5 (mais de 600 avaliações)

3,8/5 (mais de 600 avaliações) Capterra: 3,8/5 (mais de 400 avaliações)

4. HubSpot

Via HubSpot Comercializado como um modelo de CRM infinitamente escalável, o HubSpot tem recursos exclusivos para equipes de vendas com poucas pessoas e empresas com milhares de funcionários.

Seu recurso Behavioral Targeting facilita a geração de leads e aumenta drasticamente a satisfação do cliente. Ele também tem recursos de CPQ que simplificam a determinação de preços e o processo de geração de cotações.

Melhores recursos do HubSpot

Segmentação por comportamento: Personalizarcampanhas de marketing e programas de divulgação usando o acumulado declientedados. Entre em contato com seus clientes da maneira que eles preferirem com o programa de segmentação comportamental da HubSpot com base em métricas como histórico de interação e envolvimento do cliente

Personalizarcampanhas de marketing e programas de divulgação usando o acumulado declientedados. Entre em contato com seus clientes da maneira que eles preferirem com o programa de segmentação comportamental da HubSpot com base em métricas como histórico de interação e envolvimento do cliente Software de e-mail transacional: Simplifique seu processo de envio de e-mails e alivie a carga de seus membros automatizando os e-mails transacionais usando o HubSpot. Crie e envie automaticamente recibos, orçamentos, mensagens de integração, etc

Simplifique seu processo de envio de e-mails e alivie a carga de seus membros automatizando os e-mails transacionais usando o HubSpot. Crie e envie automaticamente recibos, orçamentos, mensagens de integração, etc Recursos de CPQ: Use o software Configure, Price, Quote (CPQ) da HubSpot para ficar à frente do jogo e otimizar seu processo de vendas. Configure produtos, determine seu provável preço de mercado e produza cotações de uma só vez

Limitações da HubSpot

A funcionalidade ABM não está bem desenvolvida

As empresas menores podem ter dificuldades para acompanhar os preços altos

Opções de design limitadas quando se trata de e-mails

O Hub de Marketing da HubSpot precisa de melhores recursos de integração

Preços do HubSpot

Gratuito para sempre

Profissional: US$ 1.600/mês por usuário

US$ 1.600/mês por usuário Enterprise: $5.000/mês por usuário

Classificações e avaliações do HubSpot

G2: 4,4/5 (mais de 10.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 10.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 3.900 avaliações)

5. Afinidade

Via Afinidade O Affinity é uma das alternativas exclusivas do Copper CRM devido ao seu modelo de Relationship Intelligence. Ele se concentra principalmente na criação de canais de rede para alcançar indivíduos de alta prioridade que geram leads de alta qualidade para sua empresa.

Seguindo esse tema, o CRM registra automaticamente todos os dados de engajamento do cliente para futuras comunicação táticas.

Melhores recursos do Affinity

Relationship Intelligence: Aproveite a Relationship Intelligence do Affinity para reunir facilmente percepções de seus canais de rede. Trace sem problemas o caminho mais eficiente para as pessoas-chave que são essenciais para descobrir, gerenciar e fechar negócios de alta prioridade

Aproveite a Relationship Intelligence do Affinity para reunir facilmente percepções de seus canais de rede. Trace sem problemas o caminho mais eficiente para as pessoas-chave que são essenciais para descobrir, gerenciar e fechar negócios de alta prioridade Registros automatizados de CRM: Diga adeus aos registros manuaisentrada de dados dores de cabeça. O recurso de registros automatizados do CRM da Affinity economiza um tempo valioso, pois captura sem esforço todas as interações. Veja como ele cria registros personalizados com um histórico abrangente de interações com a sua empresa

Limitações do Affinity

O sistema de CRM fica mais lento ao lidar com grandes conjuntos de dados

O complemento GSuite ocupa espaço excessivo na tela

O gerenciamento do painel da Web vem com uma curva de aprendizado substancial

Os usuários têm solicitado alguns recursos avançados essenciais nas versões de teste

Preço de afinidade

Preços personalizados

Classificações e avaliações do Affinity

G2: 4,5/5 (mais de 60 avaliações)

4,5/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

6. Zoho CRM

via Zoho CRM O Zoho CRM tem tudo a ver com automação e capacitação de parceiros. Ele automatiza as tarefas rotineiras e os processos de vendas de rotina, o que o torna uma das melhores alternativas ao Copper CRM.

Além disso, o recurso diferenciado do Portal do Parceiro permite que todas as partes interessadas contribuam de forma significativa para o processo de vendas projeto mantendo-se atualizado com todo e qualquer desenvolvimento.

Melhores recursos do Zoho CRM

Automação de rotina de vendas: Fuja da monotonia de repetir processos de vendas usando o sistema de automação de rotina de vendas do Zoho. Deixe que o software faça o trabalho pesado e libere horas preciosas para os membros da sua equipe

Fuja da monotonia de repetir processos de vendas usando o sistema de automação de rotina de vendas do Zoho. Deixe que o software faça o trabalho pesado e libere horas preciosas para os membros da sua equipe Portais de Parceiros: Ofereça aos seus parceiros um acesso significativo e com curadoria para criar e nutrir leads, gerenciar inventário e visualizar seus contatos. Aumente seus negócios e mantenha bons relacionamentos com todas as partes interessadas

Ofereça aos seus parceiros um acesso significativo e com curadoria para criar e nutrir leads, gerenciar inventário e visualizar seus contatos. Aumente seus negócios e mantenha bons relacionamentos com todas as partes interessadas Suporte Omnichannel: Conecte-se com seus clientes em suas plataformas preferidas usando o histórico abrangente do Zoho e dados de engajamento. Mantenha-se centrado no cliente para evitar qualquer atrito em potencial e garantir que suas mensagens sejam recebidas sem serem marcadas como spam

Limitações do Zoho CRM

Precisa de melhor funcionalidade de importação de dados via Excel CSV

Curva de aprendizado acentuada durante o processo de integração

Falta no departamento de integração quando comparado a outros CRMs

Preços do Zoho CRM

Padrão: US$ 14/usuário/mês

US$ 14/usuário/mês Profissional: US$ 23/usuário/mês

US$ 23/usuário/mês Enterprise: $40/usuário/mês

$40/usuário/mês Ultimate: $52/usuário/mês

Classificações e análises do Zoho CRM

G2: 4/5 (mais de 2.500 avaliações)

4/5 (mais de 2.500 avaliações) Capterra: 4,3/5 (6.530+ avaliações)

7. Nutshell CRM

Via CRM resumido O Nutshell CRM oferece suporte robusto para marketing por e-mail por meio de seus recursos integrados, com foco no gerenciamento eficiente de leads. A plataforma inclui recursos avançados de marketing por e-mail e poderosos recursos de geração de relatórios. Considere o Nutshell CRM a melhor alternativa ao Copper CRM para marketing por e-mail.

Melhores recursos do Nutshell CRM

Relatórios avançados: Obtenha informações valiosas sobre o desempenho da sua equipe e do seu produto com o recurso de relatórios avançados do Nutshell. Adapte-o às suas necessidades, concentre-se nas áreas a serem melhoradas e gere facilmente gráficos prontos para apresentação em sua próxima reunião. Façadecisões baseadas em dados com facilidade

Obtenha informações valiosas sobre o desempenho da sua equipe e do seu produto com o recurso de relatórios avançados do Nutshell. Adapte-o às suas necessidades, concentre-se nas áreas a serem melhoradas e gere facilmente gráficos prontos para apresentação em sua próxima reunião. Façadecisões baseadas em dados com facilidade Formulários Inteligentes: Simplifique a coleta de informações com os Formulários Inteligentes do Nutshell CRM. Capture leads de seu site em minutos. Facilmente personalizável e sincroniza automaticamente os dados do cliente com o Nutshell. Simplifique, colete e conquiste

Simplifique a coleta de informações com os Formulários Inteligentes do Nutshell CRM. Capture leads de seu site em minutos. Facilmente personalizável e sincroniza automaticamente os dados do cliente com o Nutshell. Simplifique, colete e conquiste E-mail marketing incorporado: Aumente o alcance com o e-mail marketing do Nutshell. Escolha modelos ou crie seus próprios modelos para boletins informativos, transmissões e sequências de gotejamento. Alcance os clientes mais rapidamente e de forma mais persuasiva

Limitações do Nutshell CRM

Precisa de melhorias na função de vários anexos de e-mail

Precisa de mais opções de lembretes de atividades

A pesquisa avançada é insuficiente e não fornece resultados precisos

Faltam alguns recursos no aplicativo móvel

Preços do Nutshell CRM

Foundation: $16/mês por usuário

$16/mês por usuário Pro: $42/mês por usuário

$42/mês por usuário Power AI: $52/mês por usuário

$52/mês por usuário Enterprise: $67/mês por usuário

Classificações e análises do Nutshell CRM

G2: 4,2/5 (mais de 890 avaliações)

4,2/5 (mais de 890 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 440 avaliações)

8. Pipedrive

Via Pipedrive Como o CRM original de gerenciamento de pipeline de vendas, o Pipedrive permite que você acompanhe os movimentos de seus clientes quando eles visitam seu site.

Saiba quando, onde e como seus clientes interagem com seus produtos e serviços para oferecer experiências personalizadas aos clientes com o Pipedrive. Use isso para criar automação de vendas para personalizar a experiência de compra deles também. Combine isso com a lista sempre expansiva de integrações de aplicativos para obter o valor total dessa plataforma abrangente.

Melhores recursos do Pipedrive

Gerenciamento do pipeline de vendas: Gerencie seufluxo de trabalho com visualização de pipeline usando o primeiro software que permite o gerenciamento de pipeline de vendas. Acompanhe seus leads durante o ciclo de vendas e nunca mais perca uma oportunidade

Gerencie seufluxo de trabalho com visualização de pipeline usando o primeiro software que permite o gerenciamento de pipeline de vendas. Acompanhe seus leads durante o ciclo de vendas e nunca mais perca uma oportunidade Rastreamento de visitantes da web: Descubra visitantes de sites e leads em potencial sem esforço com o recurso de rastreamento de visitantes da web do PipedriveRastreamento da Web Add-On. Dê início a relacionamentos significativos compreendendo quem está interessado em seus serviços e o que chama a atenção deles. Tenha uma vantagem inicial na criação de conexões

Descubra visitantes de sites e leads em potencial sem esforço com o recurso de rastreamento de visitantes da web do PipedriveRastreamento da Web Add-On. Dê início a relacionamentos significativos compreendendo quem está interessado em seus serviços e o que chama a atenção deles. Tenha uma vantagem inicial na criação de conexões Lista de integração excepcional: Eleve o nível do seu CRM com o Marketplace do Pipedrive, que apresenta as melhores e mais recentes ferramentas. Explore aplicativos populares para contabilidade, faturamento, gerenciamento de leads, soluções telefônicas, contratos de proposta, trabalho remoto e chatbots

Limitações do Pipedrive

Os usuários solicitam recursos de mensagens de vídeo

Campos de classificação de dados pouco intuitivos podem dificultar a configuração de relatórios

Não sincroniza bem com o Outlook

É difícil selecionar negócios importantes em um pipeline lotado

Preços do Pipedrive

Essencial: US$ 9,80/mês por usuário

US$ 9,80/mês por usuário Avançado: $19,90/mês por usuário

$19,90/mês por usuário Profissional: $39,90/mês por usuário

$39,90/mês por usuário Power: $49,90/mês por usuário

$49,90/mês por usuário Enterprise: $59,90/mês por usuário

Classificações e análises do Pipedrive

G2: 4,2/5 (mais de 1.690 avaliações)

4,2/5 (mais de 1.690 avaliações) Capterra: 4,6/5 (2.910+ avaliações)

9. Keap

Via Keap O sistema de automação de acompanhamento da Keap é especializado em oferecer às pequenas empresas com falta de funcionários a capacidade de responder sempre aos clientes. Além disso, o Keap Business Line permite que você tenha um segundo número de telefone comercial dedicado em seu telefone pessoal. Ele permite que você permaneça conectado sem interferir em seu espaço pessoal, o que o torna perfeito para o gerenciamento do relacionamento com o cliente.

Melhores recursos do Keap

Automação de acompanhamento para pequenas empresas: Use o recurso de acompanhamento automatizado do Keap com automação de fluxo de trabalho para dar aos seus clientes respostas imediatas e significativas

Use o recurso de acompanhamento automatizado do Keap com automação de fluxo de trabalho para dar aos seus clientes respostas imediatas e significativas Linha comercial: Garanta um número comercial dedicado com o Keap Business Line. Ele se integra perfeitamente ao seu telefone e vem com recursos premium, como correio de voz comercial, suporte de desktop e funcionalidade de resposta automática. Mantenha sua vida profissional e pessoal separadas, garantindo disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem comprometer a qualidade do serviço

Limitações do Keap

O construtor de páginas de destino não é muito versátil

A experiência do usuário do carrinho de compras do Keap não é das melhores

Preços da Keap

Pro: $159/mês por usuário

$159/mês por usuário Máximo: $229/mês por usuário

$229/mês por usuário Ultimate: $279/mês por usuário

Classificações e avaliações do Keap

G2: 4,2/5 (mais de 1.460 avaliações)

4,2/5 (mais de 1.460 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 1.250 avaliações)

Via BIGContatos O BIGContacts é um CRM para pequenas empresas que permite gerenciar bem os clientes potenciais e os relacionamentos com os clientes. Seus recursos, como alertas de e-mail e compatibilidade de dispositivos, se destacam. Ele o notifica quando os clientes interagem com seu e-mail e o ajuda a responder adequadamente.

Além disso, você pode fazer tudo no seu PC e em qualquer outro dispositivo, inclusive no smartphone. Organize a comunicação com seus clientes e prospects usando o abrangente banco de dados de contatos e os recursos de marketing por e-mail do BIGContacts. Isso o ajuda a criar processos comerciais robustos com automação de marketing.

Alertas de e-mail: Obtenha insights sobre o impacto de seu marketing por e-mail com os alertas de e-mail do BIGContacts. Obtenha detalhes em tempo real sobre quando e como seus clientes em potencial se envolvem com seus e-mails. Aproveite essas informações para criar e-mails personalizados com base na duração, no tempo e no conteúdo

Obtenha insights sobre o impacto de seu marketing por e-mail com os alertas de e-mail do BIGContacts. Obtenha detalhes em tempo real sobre quando e como seus clientes em potencial se envolvem com seus e-mails. Aproveite essas informações para criar e-mails personalizados com base na duração, no tempo e no conteúdo Compatibilidade com dispositivos: Experimente o acesso ininterrupto ao CRM em todos os seus dispositivos com a excepcional compatibilidade do BIGContacts. Aproveite o acesso a todos os recursos diretamente de seu smartphone. Mantenha-se conectado e no controle, seja em sua mesa ou em trânsito

Precisa de recursos de pesquisa mais avançados

O recurso de geração de relatórios pode ser mais fácil de usar

Fica lento se muitos dados forem carregados nele

BIG: US$ 5/mês por usuário

US$ 5/mês por usuário BIGGER: $15/mês por usuário

$15/mês por usuário Maior: $25/mês por usuário

$25/mês por usuário ENTERPRISE: Preços personalizados

G2: 4,5/5 (mais de 70 avaliações)

4,5/5 (mais de 70 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 200 avaliações)

**Então, qual CRM você vai escolher?

O mercado global de CRM é vasto e as opções são infinitas. O Copper CRM tem seus méritos, mas pode não funcionar para todas as empresas. Embora o preço do Copper CRM possa ser vantajoso, as necessidades do mercado são diversas e os requisitos vão além do preço acessível.

Com nossa lista abrangente de alternativas, agora você sabe quais alternativas ao Copper CRM deve avaliar. Independentemente de escolher um CRM completo para a sua empresa ou um que tenha sido criado especificamente para a sua equipe de vendas, escolha um que seja exclusivo para as suas necessidades.

Entre as ferramentas listadas, o ClickUp se destaca por vários motivos. Em primeiro lugar, ele tem recursos versáteis que abordam vários desafios comerciais em uma única solução de software. Até mesmo sua versão gratuita oferece um conjunto robusto de recursos.

Além disso, o ClickUp conta com um excelente atendimento ao cliente e a conveniência de uma única plataforma que abrange várias funções, inclusive suporte ao cliente e marketing. Bem, o que está esperando? Experimente o ClickUp CRM gratuitamente hoje mesmo!