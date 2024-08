As 10 principais alternativas ao Lucidspark para uma colaboração perfeita

Imagine um mundo em que a colaboração não é confinada pelas paredes do escritório, mas prospera sem ser perturbada no espaço virtual - visual software de colaboração torna esse cenário de sonho uma realidade! Essas ferramentas deram início a uma maneira totalmente nova de trabalhar em conjunto, na qual o proverbial quadro branco é virtual, as ideias fluem livremente e a única coisa necessária para um trabalho em equipe frutífero é uma conexão estável com a Internet. 🛜

O Lucidspark está se destacando nesse campo, uma plataforma de quadro branco on-line projetada para facilitar o brainstorming, otimizar fluxos de trabalho e promover uma atmosfera de trabalho em equipe colaborativo .

Não é de se surpreender que o Lucidspark não esteja voando sozinho nessa área. Há muitas alternativas competitivas com recursos e capacidades que podem atender melhor às suas necessidades de colaboração em equipe e gerenciamento de projetos.

Neste artigo, vamos ajudá-lo a explorar suas opções, analisando 10 alternativas formidáveis do Lucidspark que permitem que sua equipe se reúna e dê vida às suas melhores ideias, independentemente da localização física.

O que é o Lucidspark?

Via: Lucidspark O Lucidspark é uma plataforma visual de quadro branco colaborativo on-line que permite aos usuários criar um quadro branco virtual que pode ser editado em tempo real. Os membros da equipe em diferentes locais podem fazer login, contribuir com a tela de desenho e ajustar coletivamente as ideias até que atinjam a perfeição. 💯

Os elementos visuais da ferramenta, como notas adesivas digitais e diagramas, ajudam a capturar e desenvolver conceitos com mais eficiência, facilitando a transformação de suas ideias em etapas acionáveis ou tarefas concretas.

Como a cereja do bolo, o Lucidspark tem um recurso de IA colaborativa que pode apoiar seu processo de ideação. Depois que você inserir palavras-chave relevantes, a ferramenta gerará uma variedade de sugestões e as apresentará como notas adesivas em sua tela de pintura virtual.

A plataforma de colaboração visual também pode simplificar e resumir ideias críticas para manter sua equipe focada no objetivo.

O que você deve procurar nas alternativas ao Lucidspark?

Apesar de seus inegáveis pontos fortes, o Lucidspark tem sua parcela de limitações. Muitas vezes, é preciso muito tempo e esforço para dominar a interface da plataforma. Além disso, ele é conhecido por apresentar tempos de carregamento prolongados, o que pode afetar sua funcionalidade e prejudicar a colaboração em tempo real da equipe.

Se estiver procurando uma alternativa válida para o Lucidspark, verifique se ele tem os seguintes recursos essenciais:

Facilidade de uso: Sua equipe deve ser capaz de gerar e editar uma tela de desenho compartilhada para trabalhar em conjunto sem esforço Ferramentas colaborativas: A alternativa deve promover colaboração contínua em tempo real entre os membros da equipe, independentemente da localização física Elementos de visualização versáteis: A ferramenta de colaboração de gerenciamento de projetos deve apresentar vários recursos de desenho e diagramação para ajudá-lo a visualizar suas ideias e facilitar a solução de problemas Recursos de IA: Sua alternativa ao Lucidspark deve aproveitar a IA para apoiar a colaboração ao gerar, simplificar e resumir ideias Integrações: a ferramenta deve se integrar a outros sistemas e aplicativos que você usa regularmente, incluindo plataformas de gerenciamento de projetos e comunicação para colaborar em tempo real

10 melhores alternativas ao Lucidspark para usar em equipes motivadas!

Desde os quadros brancos onipotentes do ClickUp até o design interessante do Kinopio e a tela de desenho inteligente do Freehand, cada alternativa do Lucispark em nossa lista abre um mundo de oportunidades de colaboração.

Para ajudá-lo a encontrar a combinação certa para suas necessidades de colaboração, apresentaremos as 10 principais alternativas ao Lucidspark, juntamente com seus principais recursos e deficiências.

Faça brainstorming, crie estratégias ou mapeie fluxos de trabalho com os quadros brancos ClickUp visualmente colaborativos

O ClickUp é um plataforma visual de gerenciamento de projetos com diversos recursos que permitem colaboração em tempo real facilitar a comunicação eficaz e aumentar a produtividade. 🤝

A ferramenta de colaboração mais amada da plataforma, Quadros brancos ClickUp configura você com um tela virtual de infinitivo onde os membros da sua equipe podem fazer brainstorming, compartilhar ideias na forma de notas adesivas e visualizar sem esforço qualquer conceito, independentemente do seu nível de criatividade.

Colabore em tempo real com os colegas de equipe e veja quem está adicionando o quê à tela digital colaborativa.

O editor intuitivo de arrastar e soltar da ferramenta facilita a vinculação de vários elementos para desenhar conexões, fluxos de trabalho ou roteiros, proporcionando uma perspectiva mais clara das principais ideias da equipe. Você também pode fornecer contexto adicional aos seus conceitos adicionando imagens, documentos e links.

Ao criar tarefas e atribuir trabalho diretamente do seu Whiteboard, a plataforma permite que você passe do conceito à ação em questão de segundos.

Use os quadros brancos do ClickUp para atribuir tarefas, marcar os responsáveis e tudo o que for necessário para dar início à sua próxima colaboração Mapas mentais do ClickUp é outra funcionalidade incorporada que permite adicionar um toque visual extra aos seus esforços de colaboração, seja na ideação preliminar ou na mapeamento de projetos e tarefas.

Use os mapas mentais para dividir ideias e processos complexos em partes mais simples e revelar sua interconexão. Ou delineie o fluxo de trabalho do seu projeto adicionando tarefas ao mapa usando um editor simples de arrastar e soltar. Edite ou remova tarefas e identifique dependências de tarefas para manter sempre o controle total do seu fluxo de trabalho. 🧠

Personalize seu Mind Map do zero no ClickUp com o Blank Mode

Melhores recursos do ClickUp

Quadros brancos virtuais para colaborar em tempo real, adicionando notas adesivas, documentos, imagens ou atribuindo tarefas

Um sistema codificado por cores que ajuda você a definir a urgência de cada tarefa no quadro branco

Uma extensa biblioteca demodelos de quadro branco para evitar o incômodo de começar com uma tela em branco

Mapas mentais para planejar e organizar projetos, tarefas e fluxos de trabalho

Editor intuitivo de arrastar e soltar para manipular sem esforço os elementos nos quadros brancos e nos mapas mentais

Limitações do ClickUp

Os usuários geralmente precisam de tempo para explorar seus diversos recursos

A interface do software pode ser muito complicada para novos usuários

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato com a equipe de vendas para obter preços

Entre em contato com a equipe de vendas para obter preços ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 3.900 avaliações)

2. Miro

Via: Miro O Miro é um espaço de trabalho colaborativo que permite que as equipes tenham sessões de visualização e criação de estratégias em tempo real em um quadro compartilhado. Além de seus recursos de quadro branco, ele incorpora um mind map maker que ajuda a dividir conceitos complexos em partes menores e mais fáceis de entender.

A ferramenta permite visualizar as metas e iniciativas da sua equipe e alinhá-las às expectativas dos clientes e à estratégia geral, tudo em uma tela digital infinita. Disponha o precioso feedback dos clientes no quadro e tire conclusões importantes para entender melhor as necessidades e os problemas dos usuários.

Com o Miro, você não precisa se preocupar em começar com um quadro em branco ou perder o foco alternando entre aplicativos. O software tem mais de 2.500 modelos prontos e mais de 100 integrações para manter seu trabalho simplificado.

melhores recursos do #### Miro

Tela digital infinita projetada para colaboração em larga escala e em tempo real

Diagramação e mapeamento mental para facilitar a visualização de dados e ciclos de feedback construtivos

Medidas de segurança de nível empresarial para os dados confidenciais de sua empresa

mais de 2.500 modelos para começar a fazer brainstorming oumapeamento de processos sessões

Integra-se a mais de 100 aplicativos populares, como Jira, Slack, Asana e Zoom

Limitações do Miro

Ocasionalmente, há problemas de desempenho devido a quadros desordenados

Novos usuários precisam de mais tempo para manobrar a interface

Preços do Miro

**Gratuito

Iniciante: $8/mês por membro

$8/mês por membro Empresarial: $16/mês por membro

$16/mês por membro Empresa: Entre em contato para saber o preço

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Miro ratings and reviews

G2: 4,8/5 (mais de 5.000 avaliações)

4,8/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 1.400 avaliações)

3. Prancheta

Via: Quadro de desenho Se estiver procurando uma plataforma de lousa digital colaborativa que também permita controlar o progresso e o desempenho da equipe, o Sketchboard pode ser uma alternativa perfeita ao Lucidspark.

O Sketchboard simplifica a comunicação ao minimizar a necessidade de trocas extensas de e-mails, pois todos os colegas de equipe podem trabalhar juntos no quadro branco on-line simultaneamente. Dessa forma, é muito mais fácil para todos compreenderem e trabalharem para atingir o objetivo compartilhado. 🥅

Essa ferramenta acelera seu progresso em direção aos marcos ao acomodar o mapeamento colaborativo de processos. Você pode escolher entre mais de 400 formas de esboço pré-fabricadas com conexões automatizadas para visualizar ideias ou decompor fluxos de trabalho.

melhores recursos do #### Sketchboard

O sistema de rastreamento facilita a responsabilidade da equipe

A tela infinita visualiza problemas abstratos e melhora a compreensão

Permite a conversão de esboços e diagramas em apresentações adequadas para a equipe

Mapeador de processos para facilitar as sessões de brainstorming

Integra-se perfeitamente com o Microsoft Teams, Slack e Webex para aumentar a produtividade

Limitações do Sketchboard

Os novos usuários geralmente têm dificuldade para entender seus amplos recursos

O tempo de carregamento aumenta devido à complexidade de alguns designs e importações

Preços do Sketchboard

Solo: US$ 8/mês (um usuário)

US$ 8/mês (um usuário) Equipe: US$ 4,9/mês por usuário (mínimo de dois usuários)

US$ 4,9/mês por usuário (mínimo de dois usuários) Empresa: US$ 9/mês por usuário (mínimo de cinco usuários)

US$ 9/mês por usuário (mínimo de cinco usuários) Empresa: Entre em contato para obter preços (mais de 25 usuários)

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Sketchboard

G2: 4,2/5 (5 avaliações)

4,2/5 (5 avaliações) Capterra: 4,0/5 (2 avaliações)

4. Mural

Via: Mural O Mural é uma plataforma de colaboração versátil projetada para ajudá-lo a gerar e organizar ideias planejar projetos e entender melhor seu público.

Seus quadros interativos, chamados murais, permitem representar conceitos complexos como ícones e imagens, facilitando a compreensão coletiva de metas e desafios compartilhados. Eles também incentivam conversas envolventes, permitindo que os membros da equipe apresentem suas ideias simplesmente anexando notas adesivas em uma tela infinita.

O Mural se esforça para eliminar a necessidade de longas chamadas com as partes interessadas, exibindo todas as ideias e informações pertinentes no quadro branco. Além disso, sua equipe terá o poder de regular o acesso, determinando quem tem privilégios de visualização ou edição. 👀

melhores recursos do #### Mural

Uma tela infinita para compartilhar e gerar ideias, planejar projetos e obter feedback

Ferramentas de mapeamento de processos para dividir conceitos complexos em partes menores

Recurso de cronômetro para ajudar a sua equipe a manter o foco em uma tarefa urgente

Um sistema de controle de acesso que ajuda a sua equipe a regular os direitos de permissão

Recursos de IA por meio da integração com o Microsoft 365 Copilot

Limitações do mural

Os usuários relataram problemas com o recurso "votar"

A navegação em seus amplos recursos apresenta uma curva de aprendizado

Preços do Mural

Gratuito

Equipe+: US$ 9,99/mês por membro

US$ 9,99/mês por membro Empresa: US$ 17,99/mês por membro

US$ 17,99/mês por membro Empresa: Entre em contato para saber o preço

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Mural ratings and reviews

G2: 4,6/5 (mais de 1.300 avaliações)

4,6/5 (mais de 1.300 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 120 avaliações)

5. Kinopio

Via: Kinopio O Kinopio é uma alternativa exclusiva ao Lucidspark que inspira a geração de ideias e a solução de problemas ao espelhar a maneira como sua mente funciona.

A ferramenta incorpora imagens e textos em cartões em um quadro branco, permitindo que você represente ideias de forma eficaz, estabeleça e simplifique conexões e dê um passo atrás para ter uma visão geral dos seus exercícios de brainstorming.

Você pode mover todos os elementos pelo quadro branco por meio de ações fáceis de arrastar e soltar até obter um layout que reflita perfeitamente o seu processo de pensamento.

O Kinopio permite que você crie seus quadros brancos desde o início ou escolha alguns dos modelos prontos de três categorias: Vida, Trabalho e Escola e Produto.

Melhores recursos do Kinopio

Sistema de cartões que facilita o pensamento espacial e a construção de ideias

Editor de arrastar e soltar fácil de usar para mover cartões no quadro branco

Tópicos de comentários para fornecer feedback sem sobrecarregar o quadro branco

Modelos pré-fabricados para acelerar a ideação e a solução de problemas

Opção para exportar determinados cartões como PDFs

Limitações do Kinopio

Falta uma integração perfeita com outras ferramentas empresariais

Relativamente poucas opções de design

Preços do Kinopio

Gratuito

Ilimitado: $6/mês

Avaliações e resenhas do Kinopio

Product Hunt: 5/5 (mais de 35 avaliações)

5/5 (mais de 35 avaliações) AlternativeTo: 4,8/5 (mais de 5 avaliações)

6. Caprichoso

Via: Caprichoso Outra excelente plataforma de colaboração visual da nossa lista, os quadros brancos da Whimsical combinam fluxogramas, wireframes, mapas mentais e documentos para criar um ecossistema colaborativo unificado. Dessa forma, você pode usá-los para estabelecer uma única fonte de verdade para seus projetos e campanhas de marketing e preencher a lacuna entre a ideação e a execução, mantendo as partes interessadas sempre informadas.

Uma adição relativamente nova ao conjunto de recursos do Whimsical é a funcionalidade Text-to-flowchart acionada por GPT. Ela permite que você transforme ideias em gráficos úteis em segundos, usando prompts de linguagem natural.

Melhores recursos do Whimsical

Quadros brancos digitais com fluxogramas, wireframes, mapas mentais e documentos

Os wireframes são compatíveis com dispositivos móveis e de desktop 📲

Dezenas de modelos de quadros brancos para vários casos de uso

Funcionalidade de texto para fluxograma com tecnologia de IA

Recurso Collaborative Docs para facilitar o gerenciamento de documentos

Limitações caprichosas

Usuários sem experiência em design podem ter dificuldades para navegar pelas funcionalidades e pela interface

A versão de avaliação gratuita vem com recursos um tanto limitados

Preços do Whimsical

Inicial: Gratuito

Gratuito Pro: $10/mês por editor

$10/mês por editor Organização: US$ 20/mês por editor

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Whimsical avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

4,6/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 50 avaliações)

7. Mão livre

Via: À mão livre Recentemente adquirido pela Miro, o Freehand é um espaço de trabalho digital que capacita as equipes a colaborar em projetos, seja no escritório ou trabalhando remotamente. Seu objetivo é liberar toda a produtividade e o potencial criativo da sua equipe. 🎨

O trabalho em equipe remoto, o brainstorming e até mesmo a formação de equipes são facilitados com o quadro branco colaborativo do Freehand, conhecido como Intelligent Canvas. Ele vem com fluxos de trabalho personalizáveis, modelos predefinidos, centenas de integrações, objetos interativos e gerenciamento de tarefas opções para permitir que você faça o trabalho.

O Freehand oferece recursos de wireframe e fluxograma que podem ser acessados em qualquer lugar e a qualquer momento. Você também pode ajustar as ideias com seus clientes fornecendo um link público para o mapa mental e o quadro branco em que está trabalhando.

Melhores recursos do Freehand

Um quadro branco digital que pode ser acessado por todas as partes interessadas em qualquer lugar e a qualquer momento

Sistema de rastreamento que ajuda no gerenciamento de tarefas

Opções de wireframe e fluxograma que permitem colaboração infinita com vários participantes

Fluxos de trabalho personalizáveis, modelos prontos e objetos inteligentes e interativos

Limitações do Freehand

Acostumar-se aos seus recursos robustos pode ser um desafio

Códigos de cores limitados para notas adesivas

Preços do Freehand

Gratuito

**Profissional: US$ 4/mês por usuário (cobrado anualmente)

Enterprise: Entre em contato para obter preços

Freehand avaliações e comentários

G2: 4,2/5 (mais de 300 avaliações)

4,2/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,3/5 (menos de 5 avaliações)

8. Quadro branco da Microsoft

Via: Quadro branco da Microsoft A Microsoft oferece uma das melhores alternativas ao Lucidspark em seu produto Whiteboard. Com até 60 modelos disponíveis, você pode organizar facilmente as ideias da sua equipe, resumir pensamentos e acelerar o processo de ideação.

O quadro branco pode ser exibido durante conferências e reuniões virtuais, onde as partes interessadas podem fazer contribuições em tempo real para a tela de desenho. Você pode inserir ideias usando marcadores coloridos ou adicionando notas adesivas. 📋

A melhor parte? Você não precisa de uma tela sensível ao toque para adicionar notas adesivas à tela. Ele é compatível com Windows 11, iOS e Surface Hub.

Melhores recursos do Microsoft Whiteboard

Um quadro branco virtual colaborativo que pode ser acessado em qualquer lugar

Marcadores coloridos e notas adesivas para ilustrar diferentes ideias e temas

Uma extensa biblioteca de modelos para acelerar o processo de ideação

Adequado para apresentações interativas do Microsoft Teams e reuniões com partes interessadas

Integração com o Copilot, o aplicativo da MicrosoftFerramenta de IA da Microsoft Limitações do Microsoft Whiteboard

Falhas ocasionais quando vários usuários tentam editar o quadro branco simultaneamente

Conjunto limitado de recursos

Preços do Microsoft Whiteboard

Business Basic: US$ 6/mês por usuário

US$ 6/mês por usuário Apps for Business: US$ 8,25/mês por usuário

US$ 8,25/mês por usuário Business Standard: US$ 10,62/mês por usuário

US$ 10,62/mês por usuário Business Premium: $22/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Microsoft Whiteboard classificações e comentários

G2: 4,1/5 (mais de 40 avaliações)

4,1/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

9. Jamboard

Via: Jamboard Desenvolvido pelo Google, o Jamboard é uma ferramenta vibrante e colaborativa projetada para liberar e estimular a criatividade da sua equipe em uma tela digital chamada jam. Visualize suas ideias escrevendo e desenhando usando um mouse ou um trackpad, ou arrastando e redimensionando imagens extraídas diretamente do mecanismo de pesquisa do Google.

Se estiver usando a ferramenta em um gadget especial chamado dispositivo Jamboard, use a caneta stylus fornecida para fazer esboços, que a tecnologia de reconhecimento de imagem da ferramenta converterá em imagens refinadas.

Você pode criar, editar e compartilhar jams a partir do seu dispositivo Jamboard, aplicativo móvel ou navegador da Web. E não se preocupe em continuar de onde parou em um dispositivo diferente - a integração com o Google Drive do Jamboard garante que sua sessão de jam seja salva automaticamente em todos os dispositivos.

Melhores recursos do Jamboard

Permite a extração de conteúdo de outros aplicativos do Google, como Drive, Sheets, Docs e Slides

Recursos de reconhecimento de forma e escrita à mão para promover a legibilidade e a clareza

Disponível em dispositivos Jamboard especiais, aplicativos móveis e navegadores de Internet

Sincronização automática entre dispositivos graças à integração com o Google Drive

Permite que até 50 usuários trabalhem em uma única jam simultaneamente

Limitações do Jamboard

O Google descontinuará a ferramenta no final de 2024

Ocasionalmente apresenta falhas e tende a ser lenta

Preços do Jamboard

Gratuito com uma conta do Google

Avaliações e resenhas do Jamboard

G2: 4,3/5 (mais de 60 avaliações)

4,3/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

10. Figma

Via: Figma A Figma é uma plataforma visual voltada principalmente para designers e gerentes de produtos, permitindo que eles criem e colaborem perfeitamente em designs e protótipos digitais. Essa plataforma visual oferece um modelo de mapa conceitual gratuito que auxilia a compreensão de ideias e temas pela sua equipe.

O co-design em tempo real em um quadro branco é possível com o simples compartilhamento de um link. Você pode acompanhar as alterações e corrigir quaisquer modificações acidentais. O Figma também permite que você gerencie e controle os privilégios de visualização, comentários e edição.

Melhores recursos do Figma

Sistema de controle para regular os direitos de visualização, comentários e edição

Histórico de versões

Prototipagem e edição de vetores

Ampla biblioteca de modelos

Limitações do Figma

A navegação no Figma pode apresentar pequenas dificuldades para novos usuários

Os recursos em camadas podem criar desafios para membros inexperientes da equipe

Preços do Figma

Starter: Gratuito

Gratuito FigJam Professional: US$ 3/mês por editor

US$ 3/mês por editor FigJam Organization: $5/mês por editor

$5/mês por editor Enterprise: $5/mês por editor

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Figma avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 900 avaliações)

4,7/5 (mais de 900 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 600 avaliações)

Colabore como nunca antes com o ClickUp: A melhor alternativa ao Lucidspark

Pronto para levar o seu jogo de colaboração em equipe para o próximo nível e preparar sua empresa para níveis de produtividade sem precedentes? O ClickUp se destaca entre as alternativas ao Lucidspark por causa de seus quadros brancos dinâmicos, mapas mentais intuitivos, diversas opções de visualização e modelos prontos - tudo em uma única plataforma! E isso é apenas uma pequena parte do abrangente conjunto de recursos da plataforma, que abrange praticamente todos os aspectos da organização de sua vida profissional e pessoal. 🙌

Para garantir que sua equipe funcione como uma máquina bem lubrificada, registre-se no ClickUp e transforme a maneira como você colabora!