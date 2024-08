10 melhores alternativas ao Anyword para criar conteúdo de marketing eficaz

Escrever conteúdo nem sempre é uma tarefa fácil. Não quando você está olhando para uma tela em branco, tentando criar o primeiro rascunho de uma ideia de texto. Ou quando você se depara com uma barreira criativa no meio da campanha de marketing da sua equipe. 🧱

Com Ferramentas de escrita de IA como o Anyword, nunca foi tão fácil criar conteúdo atraente que repercuta em seu público e gere engajamento. Desde sugestões práticas e melhorias até a geração de blogs inteiros, postagens em mídias sociais e e-mails, o Anyword tem recursos que podem transformar o antes árduo processo de redação de conteúdo em uma experiência perfeita.

No entanto, o Anyword está longe de ser o único peixe no mar dos assistentes de redação com IA. Há muitas outras soluções a serem exploradas, quer você esteja procurando uma ferramenta mais econômica ou mais capaz de lidar com conteúdo de formato longo.

Para lhe dar uma vantagem, reunimos uma lista de 10 alternativas incríveis do Anyword para levar seu jogo de conteúdo para o próximo nível!

O que é o Anyword?

Via: Qualquer palavra O Anyword é um assistente de redação com IA capaz, projetado para ajudá-lo a criar blogs de alta qualidade, postagens em mídias sociais e-mails ou qualquer outro conteúdo crucial para suas campanhas de marketing. Ele se concentra em impulsionar o tráfego e as conversões, adaptando o conteúdo gerado ao seu público-alvo - seja ele um conteúdo curto ou longo.

A ferramenta também é conhecida por seus recursos de SEO, que incluem a adição de palavras-chave relevantes às postagens do seu blog para impulsionar o engajamento e aumentar sua presença on-line nos mecanismos de pesquisa. Ela se concentra nas melhores maneiras de criar conteúdo de alta qualidade ou criar conteúdo em escala.

A análise de desempenho do Anyword ajuda você a ver como seu conteúdo se compara ao da concorrência, para que você possa prever seu desempenho e receber sugestões de melhoria. A ferramenta de redação usa inteligência artificial para fornecer feedback por meio de recursos de processamento de linguagem natural.

Por fim, o Anyword se integra a plataformas populares como WordPress, Google Docs e HubSpot. Ele também está disponível como uma extensão do Chrome, trazendo os poderes de IA do Anyword para qualquer ferramenta com a qual você esteja trabalhando. 💪

Como qualquer outro software, o Anyword não agrada a todos. Muitas alternativas ao Anyword oferecem recursos semelhantes de geração de conteúdo por um preço menor.

Alguns usuários também reclamaram que, apesar de ser incrivelmente criativo, o conteúdo gerado com o Anyword exigia muita verificação de fatos.

O que você deve procurar nas alternativas ao Anyword?

Ao procurar alternativas ao Anyword, considere os seguintes fatores para garantir que você encontre a que melhor atenda às suas necessidades de redação de conteúdo:

Qualidade do conteúdo: Sua ferramenta de redação de IA deve produzir conteúdo autêntico e envolvente que não pareça repetitivo ou sem graça Sugestões de redação: Ela deve oferecer verificações gramaticais úteis e dicas de redação para melhorar a qualidade do seu conteúdo Facilidade de uso: Verifique se a sua alternativa ao Anyword tem uma interface intuitiva e fácil de usar, mesmo para os membros da sua equipe que não entendem de tecnologia Configurações de tom: A ferramenta deve ser personalizável de acordo com a voz da sua marca e gerar texto contextualmente relevante Otimização de SEO: Deve implementar as melhores práticas de SEO para aumentar a visibilidade do seu conteúdo nos resultados dos mecanismos de busca **Integrações: ela deve funcionar perfeitamente com os aplicativos de comunicação, produtividade e marketing que você usa regularmente

As 10 melhores alternativas ao Anyword para usar em conteúdo de qualidade

As funções de IA do ClickUp simplificam para as equipes de marketing a produção rápida de documentos importantes, como um estudo de caso

O ClickUp é um produto completo e altamente versátil para todas as suas necessidades de produtividade, desde gerenciamento de campanhas de marketing e definição e controle dos objetivos do projeto para colaboração em equipe e abrangente gerenciamento de tarefas . Ele vem repleto de soluções robustas para manter-se produtivo e organizado em todos os aspectos e estágios de seus projetos de marketing.

Exclusivo da plataforma de produtividade do ClickUp é o IA do ClickUp o ClickUp AI /%ref/ é um poderoso assistente de redação capaz de criar conteúdo excepcional de formato longo e curto para suas campanhas de marketing. Especifique facilmente o tipo de conteúdo que você deseja, o tópico central e o público-alvo e aguarde enquanto a ferramenta cria blogs, estudos de caso, e-mails ou descrições de produtos perfeitamente personalizados em segundos.

Você pode acessar facilmente o ClickUp AI por meio de Documentos do ClickUp o ClickUp Docs é um pacote de recursos que permite criar, compartilhar, editar e colaborar em todos os seus documentos e materiais relacionados a marketing em tempo real. A utilização da IA do ClickUp em seus documentos permite que você refine sua redação verificando a gramática, o estilo e a clareza. Você também pode reescrever, reformatar ou simplificar o texto por meio de resumos concisos.

Não tem certeza de como "fazer" as perguntas certas para obter os melhores resultados do ClickUp AI? Felizmente, o ClickUp oferece perguntas prontas Modelos de prompt de IA para lhe dar uma vantagem inicial na criação de material de marketing atraente e informativo que conquistará os corações e as mentes de seus leads e clientes! ♥️

Melhores recursos do ClickUp

Geração de todos os tipos de conteúdo para fins de marketing

Sugestões de estilo para adaptar o conteúdo à voz de sua marca e ao público-alvo

Geração de ideias para tópicos e esboços para dar início ao seu processo de redação

Edição e refinamento de conteúdo

Modelos de prompts em vários tipos de conteúdo para obter mais da IA

Geração de resumos e itens de ação a partir de documentos para otimizar seu fluxo de trabalho

Conteúdo perfeitamente formatado com cabeçalhos adequados

Limitações do ClickUp

A navegação pelos diversos recursos do aplicativo pode ser difícil

Aprender a usar a plataforma não é intuitivo o suficiente para usuários de primeira viagem

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : $7/por mês por usuário

: $7/por mês por usuário Empresarial: $12/por mês por usuário

$12/por mês por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por mês por espaço de trabalho

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e avaliações do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 3.900 avaliações)

2. Escritura eletrônica

Via: Escrita eletrônica Assim como o Anyword, o Writesonic é um aplicativo fácil de usar Gerador de conteúdo de IA que ajuda os profissionais de marketing e redatores de conteúdo a criar posts de blog, legendas e textos envolventes e compatíveis com SEO.

A Writesonic valoriza a precisão ao se basear nos gráficos de conhecimento do Google para produzir conteúdo mais factualmente relevante para suas campanhas de marketing. Além disso, ele incorpora as melhores práticas de SEO em suas postagens para aumentar o engajamento e a visibilidade.

O Chatsonic, o útil chatbot da Writesonic, permite que você gere texto ou imagens "conversando" com a IA usando linguagem natural e comandos de voz. 🤖

Por fim, o recurso Bulk Content Upload ajuda você a gerar mais de 1.000 peças de conteúdo de uma só vez, o que é incrivelmente conveniente se você precisar produzir um grande volume de cópias em um curto período.

Melhores recursos do Writesonic

Geração de conteúdo em até 24 idiomas

Ampla gama de integrações

Otimização de SEO

Geração de conteúdo em massa

Funcionalidade de chatbot para geração de conteúdo usando avisos de linguagem natural

Personalização da voz da marca

Limitações do Writesonic

Curva de aprendizado acentuada para usuários iniciantes

Alguns usuários reclamaram do preço de palavras por faturamento

Preços do Writesonic

**Gratuito

Equipe pequena : A partir de $13/por mês

: A partir de $13/por mês Freelancer : A partir de $16/por mês

: A partir de $16/por mês Empresa: A partir de US$ 500/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e resenhas da Writesonic

G2 : 4.8/5 (mais de 1.800 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 1.800 avaliações) Capterra: 4.8/5 (1.800+ avaliações)

3. Linguix

Via: Linguagem O Linguix é um verificador gramatical e ortográfico com tecnologia de IA que ajuda a melhorar a qualidade e o estilo de sua redação em tempo real. Você também pode usá-lo como um assistente de redação para gerar conteúdo de marketing para promover sua marca ou empresa.

A ferramenta se concentra principalmente na edição de texto com recursos como análise de legibilidade, correções ortográficas, aprimoramentos de vocabulário e melhorias de estilo. Isso ajuda a manter seu conteúdo livre de erros e, ao mesmo tempo, envolvente e consistente para os leitores.

Além disso, ele fornece reescritas e reformulações de texto, bem como um verificador de plágio. E com a análise personalizada, você pode acompanhar o progresso e as melhorias da sua redação. 🤓

melhores recursos do #### Linguix

Verificações e sugestões gramaticais baseadas em IA

Análise de desempenho para conteúdo longo

Biblioteca contextual integrada

Sugestões de tom com o assistente de redação

Verificador de plágio para garantir conteúdo de alta qualidade

Limitações do Linguix

Alguns usuários relataram bugs

Sugestões e recomendações que poderiam ser melhoradas

Preços da Linguix

Gratuito

Basic: $4,5/por mês

$4,5/por mês Personal Pro: $6,7/por mês

$6,7/por mês Empresarial: $50/por mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Linguix classificações e comentários

G2 : 4.5/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 90 avaliações)

4. Jasper

Via: Jasper Anteriormente conhecido como Jarvis, o Jasper é outra alternativa fantástica do Anyword que ajuda você a produzir conteúdo de marketing exclusivo que atinge todos os pontos certos para o seu público-alvo. 🎯

O Jasper é excelente em imitar seu estilo e abordagem de escrita e se adaptar perfeitamente a várias vozes de marca. Ele faz isso por meio do recurso Memória, que permite que você treine a ferramenta para entender e reproduzir a identidade da sua marca em cada conteúdo gerado em diferentes campanhas e canais.

Além da geração de conteúdo, o Jasper oferece análises úteis, uma opção de chatbot e um verificador de plágio integrado. Você verá que os templates do Jasper economizam muito tempo, pois oferecem prompts pré-fabricados para a geração de categorias de conteúdo específicas, ajudando você a tirar o máximo proveito da ferramenta.

Melhores recursos do Jasper

Replica a voz da marca em todos os tipos de conteúdo e canais de marketing

Suporta mais de 25 idiomas

mais de 50 modelos de conteúdo

Integrações com aplicativos populares, como editores de texto e ferramentas de SEO

Personalizações de voz da marca

Limitações do Jasper

Os resultados podem ser excessivamente genéricos em comparação com outras ferramentas de assistente de redação com IA

Alguns usuários o consideraram muito caro

Preços do Jasper

Criador: US$ 39/mês

US$ 39/mês Equipes: US$ 99/mês

US$ 99/mês Empresa: entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Jasper ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 1.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.200 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 1.800 avaliações)

5. Copysmith

Via: Copysmith O Copysmith (recentemente renomeado para Describely) é uma ferramenta bacana criada para ajudar as empresas de comércio eletrônico a maximizar sua presença on-line e aumentar o alcance da marca. Ela permite que você crie ou ajuste descrições de produtos e anúncios digitais de alto nível e compatíveis com SEO para gerar o máximo de tração entre os clientes em potencial. 💯

A ferramenta vai além da simples geração de conteúdo para ajudá-lo a otimizar suas listagens de produtos, sugerindo as principais palavras-chave para qualquer conteúdo produzido por IA. Ela também oferece suporte à geração de conteúdo em massa, o que é muito útil para empresas ou equipes que precisam produzir centenas de descrições e legendas de produtos diariamente.

Melhores recursos do Copysmith

Biblioteca de modelos

Geração de conteúdo em massa

Pesquisa e otimização de palavras-chave

Integra-se a ferramentas populares de comércio eletrônico, como Shopify e WooCommerce

Limitações do Copysmith

Pode ser difícil para novos usuários usar ferramentas de assistente de redação com IA

A interface do usuário não é otimizada para a melhor experiência de escrita com IA

Preços do Copysmith (Describely)

Gratuito

Core : uS$ 90/ano

: uS$ 90/ano Enterprise: Entre em contato para obter preços

Copysmith ratings and reviews

G2: 4,3/5 (mais de 10 avaliações)

4,3/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 20 avaliações)

6. Tipo de pimenta

Via: Conteúdo do Pepper O Peppertype é uma ferramenta versátil que aproveita a IA para ajudar as empresas a identificar e gerar conteúdo original para fins de marketing.

Em sua interface de edição de texto, o Peppertype permite que você colabore sem problemas e trabalhe em cópias de marketing em tempo real. Você também recebe sugestões de gramática e clareza e verificações de plágio para manter seu conteúdo facilmente digerível para seu público-alvo.

Notavelmente, o Peppertype oferece tradução de idiomas e permite que os usuários gerem conteúdo em mais de 30 idiomas. Ele também oferece análise de marketing que o ajuda a definir e avaliar o desempenho geral de suas campanhas de conteúdo.

Melhores recursos do Peppertype

Geração e edição de texto com IA no Pepper Docs

Suporte a vários idiomas

Assistente de redação SEO

Verificador de plágio

Análise de dados

Limitações do Peppertype

Pode não funcionar bem com conteúdo de formato longo

A interface do usuário pode ser confusa

Preços do Peppertype

Inicial : uS$ 25/mês por usuário

: uS$ 25/mês por usuário Equipe : $165/mês (cinco usuários)

: $165/mês (cinco usuários) Empresa: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Peppertype classificações e comentários

Product Hunt: 3,7/5 (mais de 300 avaliações)

3,7/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 500 avaliações)

7. ProWritingAid

Via: ProWritingAid O ProWritingAid é um poderoso editor on-line e uma ferramenta de redação que oferece uma série de verificações gramaticais e sugestões para melhorar o fluxo e a consistência de sua redação. Seus recursos de IA permitem que você edite, reescreva ou retome um conteúdo usando um estilo e um tom de voz específicos.

Os relatórios de redação da ferramenta fornecem uma análise detalhada do seu conteúdo escrito e identificam as áreas que precisam ser aprimoradas. Você pode esperar dicas úteis, dependendo do seu interesse em redação criativa, comercial ou acadêmica. ✍️

Melhores recursos do ProWritingAid

Verificações gramaticais e ortográficas

Edições e reescritas de texto com tecnologia de IA

Integra-se com editores de texto populares

Relatórios de redação com dicas úteis

Configurações personalizáveis para estilo de escrita, tom e preferências individuais

Limitações do ProWritingAid

Os recursos podem ser confusos para novos usuários

Não é otimizado para o Google Docs

Preços do ProWritingAid

Gratuito

Premium : uS$ 5/mês

: uS$ 5/mês Premium Pro: $6/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do ProWritingAid

G2: 4,5/5 (mais de 40 avaliações)

4,5/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 400 avaliações)

8. Copy.ai

Via: Copy.ai O Copy.ai é um prático assistente de redação que usa seus superpoderes de IA para produzir várias categorias de conteúdo de marketing de qualidade, sejam publicações em mídias sociais, anúncios, artigos de blog ou descrições de produtos. Ele também pode aliviar você de outras tarefas mais ou menos tediosas, como localizar e remover espaços em branco e ter novas ideias de conteúdo.

o Infobase do Copy.ai funciona como seu repositório central de informações, armazenando tudo, desde diretrizes de marca até descrições de serviços. Essa riqueza de conhecimento ajuda a ferramenta a fornecer conteúdo factual e contextualmente relevante que se alinha à imagem e à intenção da sua marca.

Com o Copy.ai, você pode salvar os prompts de redação usados com frequência e reutilizá-los para gerar conteúdo sem esforço. Além disso, a ferramenta permite que você crie fluxos de trabalho em seus esforços de marketing, possibilitando trabalhar mais rápido e atingir metas mais facilmente. 🏁

Melhores recursos do Copy.ai

Solicitações de conteúdo personalizado

Integrações com ferramentas de vendas e comunicação

Geração de imagens e vídeos

Base de conhecimento de recursos para gerar conteúdo relevante

Limitações do Copy.ai

O conteúdo gerado pode parecer não natural

Não é adequado para conteúdo de formato longo

Preços do Copy.ai

Gratuito

Pro : uS$ 36/mês

: uS$ 36/mês Equipe : $186/mês

: $186/mês Growth : uS$ 1.000/mês

: uS$ 1.000/mês Escala: uS$ 3.000/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Copy.ai avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 170 avaliações)

4,7/5 (mais de 170 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 60 avaliações)

9. Retrato

Via: Referência O Rytr pode gerar qualquer coisa, desde e-mails promocionais até legendas de mídia social e cópias de anúncios, mais rápido do que você leva para escrever as instruções! Tudo o que você precisa fazer é escolher um caso de uso (blog, postagem em mídia social, e-mail publicitário), fornecer algum contexto e detalhes em seu prompt e observar como o Rytr cria um conteúdo atraente em um piscar de olhos. 👁️

Com suporte para mais de 30 idiomas e integração perfeita com seu fluxo de trabalho, o Rytr facilita a produção de conteúdo de qualidade em todos os seus canais de marketing. Além de seus recursos principais, o Rytr implementa técnicas de SEO, como a otimização de palavras-chave, para ajudar seu conteúdo a ter uma classificação mais elevada nos resultados dos mecanismos de pesquisa.

Melhores recursos do Rytr

mais de 40 modelos e mais de 20 opções de voz para gerar conteúdo personalizado

mais de 30 idiomas suportados

Recursos de SEO, como um analisador de SERP e gerador de palavras-chave

Verificações gramaticais e ortográficas

Limitações do Rytr

Curva de aprendizado acentuada para novos usuários

Os usuários podem achar a interface pouco intuitiva

Preços do Rytr

Gratuito

Saver : uS$ 9/mês

: uS$ 9/mês Ilimitado: $25/mês

Rytr ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 700 avaliações)

4,7/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 15 avaliações)

10. Simplificado

Via: Simplificado O Simplified é uma ferramenta tão simples quanto parece. 🌻

É uma alternativa (em sua maior parte) gratuita ao Anyword que fornece assistência de escrita generativa para suas iniciativas de marketing.

Seu AI Copywriter fácil de usar permite criar várias formas de conteúdo adequadas a todos os canais e finalidades de marketing. Basta criar um documento no editor do Simplified, dar um nome a ele e solicitar à ferramenta um comando simples.

Você também pode recorrer a alguns dos muitos modelos de AI da ferramenta para simplificar o processo de criação de conteúdo e gerar blogs, e-mails ou publicações em mídias sociais perfeitamente adaptados ao seu público.

melhores recursos do #### Simplified

Modelos de conteúdo de IA

Suporta conteúdo de formato longo, como e-books

Suporte a vários idiomas

Criação e edição de conteúdo de vídeo

Reescritor de textos com IA

Limitações simplificadas

A navegação em determinados recursos pode ser confusa

Disponibilidade limitada de modelos

Preços simplificados (AI Writer)

Gratuito

Pro: uS$ 12/mês (faturamento anual)

Simplified classificações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 2.900 avaliações)

4,6/5 (mais de 2.900 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 200 avaliações)

Eleve seu nível de conteúdo com a melhor alternativa ao Anyword: ClickUp!

Cada ferramenta da nossa lista pode servir como uma alternativa válida ao Anyword, capaz de idealizar, gerar e refinar o conteúdo para fazer sua marca brilhar e transformar clientes potenciais em clientes fiéis.

Mas o ClickUp não para por aí. Ele vai além de um assistente de IA comum para ajudá-lo a a gerenciar todos os aspectos de suas campanhas de marketing desde o brainstorming inicial até a execução bem-sucedida.

Portanto, se você estiver pronto para turbinar sua esforços de marketing com IA , Automações e uma grande variedade de modelos prontos , inscreva-se em um conta ClickUp gratuita e veja seu desempenho em ação! 🔥