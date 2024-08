10 Subreddits legais sobre IA para especialistas e entusiastas

Quando se trata de absorver informações na Internet, poucos sites são tão influentes quanto o Reddit. A plataforma atrai milhões de usuários com seu mais de 100.000 comunidades ativas e mais de 16 bilhões de tópicos de discussão ! Embora tenha sua parcela de fotos de gatos fofos e grupos voltados para a produtividade estamos aqui hoje para apresentar alguns subreddits adorados de inteligência artificial (IA) que hospedam discussões focadas em redes neurais artificiais, aprendizagem profunda, processamento de linguagem natural e muito mais.

Você pode encontrar centenas de subreddits de IA com diferentes números de membros, faixas de conteúdo e níveis de envolvimento. Pode ser confuso navegar, pois muitos grupos se concentram mais em compartilhar conteúdo gerado por IA ou ciência de dados do que em discutir desenvolvimentos de IA.

Tendo isso em mente, elaboramos uma lista dos 10 principais subreddits relacionados a IA que você deve explorar para obter conteúdo relacionado a notícias e conversar sobre tópicos de tendências, implicações e ideias com outros aficionados por IA! 🤖

10 melhores subreddits de IA para seguir e obter publicações de alto valor e conhecimento

Analisamos dezenas de subreddits e selecionamos as 10 melhores opções que oferecem informações valiosas, insights sobre tendências e níveis de engajamento fantásticos para conteúdo de tecnologia de IA. De cientistas de dados a cientistas da computação, de mentes curiosas a especialistas experientes, há algo para todos!

Via: Reddit O subreddit r/OpenAI é dedicado a discussões sobre a OpenAI, um laboratório de pesquisa privado e a empresa por trás de ofertas populares de IA, como ChatGPT, DALL-E 3 e GPT-4.

Esse subreddit tem uma vasta comunidade - com mais de 730.000 membros, está entre os 1% dos principais subreddits em termos de tamanho.

o r/OpenAI abrange vários tópicos relacionados ao OpenAI, desde os últimos eventos até descobertas revolucionárias, aplicativos e implicações da tecnologia que esse laboratório desenvolve. Muitos membros vêm aqui para obter ajuda ou conselhos de usuários mais experientes.

Como a comunidade é formada por especialistas e entusiastas de IA, você pode ler e participar de discussões construtivas. Isso o ajuda a explorar novas perspectivas e a formar suas próprias opiniões com base em um grande conjunto de informações.

Por exemplo, desde que A OpenAI lançou os GPTs -versões personalizadas do ChatGPT para atender a casos de uso específicos-em novembro de 2023, muitos membros compartilharam seus GPTs no subreddit e ofereceram suas impressões.

Veja o que um membro compartilhou sobre um chatbot "faça sua própria aventura" habilitado por GPTs:

Epic Quest é um chatbot legal que permite que você crie suas próprias histórias de aventura. Você pode se envolver em fantasia, resolver casos de detetive ou tentar sair de salas de fuga. Ele mantém as coisas em andamento com respostas diretas e até mesmo controla sua saúde, como nos videogames. A parte mais legal é que ele apresenta imagens nos grandes momentos usando o DALL-E. Você pode escolher o que acontecerá em seguida. Além disso, ele não tem medo de usar palavras fortes para fazer a história parecer mais real.

dê uma olhada e me diga o que achou!

Postagem original link

Via: Reddit Deseja ler as últimas notícias no campo da IA com um foco mais geral? O subreddit r/artificial é exatamente o que você precisa.

Com mais de 500.000 membros, essa comunidade discute diariamente notícias sobre IA, os avanços mais recentes, geradores de IA e chatbots e empresas que operam na área. Os usuários também são bem-vindos para mostrar seu trabalho e pedir ajuda.

O subreddit apresenta um megathread semanal, no qual você obtém uma visão geral em estilo de cápsula das atualizações mais recentes, mas o envolvimento nesses tópicos geralmente é leve. Você encontrará discussões mais animadas em postagens individuais sobre novos modelos, desenvolvimentos de empresas e conceitos como governança de IA.

Aqui está uma postagem do r/artificial que apresenta um conteúdo com muitas empresas:

O Google está em negociações para investir centenas de milhões de dólares na Character.AI, já que a startup de chatbot de inteligência artificial em rápido crescimento busca capital para treinar modelos e acompanhar a demanda dos usuários.

_As ações da Microsoft estabeleceram na sexta-feira um novo recorde histórico, enquanto a empresa se prepara para anunciar seus últimos avanços em inteligência artificial em uma conferência na próxima semana

Um terço das empresas já demitiu funcionários devido à IA.

_A IA que lê exames cerebrais é promissora para encontrar genes de Alzheimer

Postagem original link

Via: Reddit Você se interessa por tudo relacionado à automação? Se sim, você adoraria participar regularmente do subreddit r/Automate. Essa comunidade tem mais de 125.000 membros e trata de automação, robótica, manufatura aditiva, IA e plataformas com pouco ou nenhum código . É para todos que desejam explorar as mais recentes automação de processos de negócios tendências ou fazer pesquisas na área.

Esse subreddit é um lugar fantástico para compartilhar projetos pessoais e convidar usuários a experimentar sua automação. O apoio que você receberá da comunidade tende a ser construtivo, pontual e capacitador.

Como o r/Automate é frequentado por especialistas e entusiastas da automação, é um excelente local para encontrar colaboradores para projetos.

olá!

_Acabei de abrir uma agência de dados; estamos ajudando startups e empresas com automação, integração, transformação e inteligência de negócios de dados. Gostaria de saber se alguém está querendo colaborar em algum projeto

abraços, Ibrahim_

Postagem original link Esse subreddit também é o lugar a ser visitado se você estiver preso em um projeto e precisar de alguma contribuição para resolver um problema. Exemplo:

Query: Olá, existe uma maneira de priorizar um sinal para um relé DPDT? Estou construindo um abridor de portas e quero que o relé volte para "aberto" se estiver executando uma operação de "fechado" no momento.

Resposta: Parece que você precisa de uma trava SR. Você pode obtê-las com Set dominant ou Reset dominant. Suas condições de abertura vão para o lado dominante e substituirão o lado não dominante.

Postagem original link

Via: Reddit A IA é um campo de amplo escopo que abrange vários conceitos e termos. O subreddit r/ArtificialInteligence é o seu portal para tudo o que está sob a égide da IA. Aqui, você pode:

Ler sobre aprendizado de máquina e IA * Descubra recursos e plataformas valiosos

Discutir possíveis implicações da IA

Explore documentos e pesquisas sobre IA

Aprofunde-se em aprendizado de máquina supervisionado e não supervisionado Este subreddit atende a todos os entusiastas de IA. Os novatos na área consideram esse subreddit um excelente ponto de partida para explorar conceitos introdutórios. Os especialistas gostam dele porque podem discutir novas ideias e tendências com pessoas que pensam da mesma forma.

Se você precisar de uma recomendação para um Ferramenta de IA para uma finalidade específica, você pode entrar em contato com os membros do subreddit. Aqui está um usuário procurando uma ferramenta de análise jurídica baseada em IA:

Eu procurei sem sorte. Parece que a IA seria atualmente capaz de pegar um conjunto de circunstâncias e, em seguida, fornecer uma análise de como a lei se aplica com precedentes, etc.

Tentei o ChatGPT, é claro, e ele funciona mais ou menos. Mas ele diz que não tem acesso a várias coisas.

Por favor, existe algo parecido com isso? Obrigado

Postagem original link A comunidade também é um centro de discussão sobre as origens da IA e como surgiram os diferentes desenvolvimentos. Aqui está uma postagem que facilitou uma discussão interessante:

_Estou curioso: de onde veio todo esse desenvolvimento de IA? Foi um após o outro (ou, pelo menos, como eu os descobri). O Chat GPT, o teste beta de IA do Google, o criador de questionários de IA do Quizlet, o Grammarly, etc. Houve alguma descoberta de IA realmente fundamental que deu o pontapé inicial ou talvez tenha sido apenas mais atenção a ela? Quais foram esses fatores que levaram a todos esses serviços de IA?

Publicação original link

Via: Reddit Midjourney é um popular Programa baseado em IA que gera imagens com base em instruções de texto fornecidas. r/midjourney é um subreddit oficial para o compartilhamento de conteúdo do Midjourney com mais de 960.000 membros!

Em sua maior parte, essa comunidade vibrante é uma exposição de arte. Os membros, principalmente designers especializados ou amadores compartilhe imagens que eles criaram usando o Midjourney e interaja com as postagens de outras pessoas. Você pode fazer perguntas sobre o uso dessa ferramenta de IA e também obter conselhos práticos.

O subreddit tem regras rígidas em termos do que você pode publicar. Não deve haver conteúdo NSFW, gore, postagens ou discussões políticas, publicidade ou spam. Evite compartilhar o trabalho de outras pessoas sem dar crédito a elas ou pedir permissão.

Basta seguir as diretrizes da comunidade e ser respeitoso com suas opiniões - e você poderá tirar muito proveito desse belo subreddit. 🖼️

Via: Reddit O Generative Pre-Trained Transformer 3 (GPT-3) é um modelo de linguagem grande (LLM) desenvolvido pela OpenAI e o foco principal deste subreddit, que conta com mais de 590.000 membros.

Alguns membros fazem um brainstorming sobre o uso do GPT-3 para uma finalidade específica, enquanto outros discutem prompts e os últimos avanços.

O nome do subreddit pode sugerir que a conversa aqui é exclusivamente sobre o GPT-3, mas esse não é mais o caso. Você encontrará muitas postagens sobre aprendizado de máquina, geração de texto, automação, ChatGPT e LLMs. Isso torna o subreddit uma fonte versátil de informações sobre o cenário da IA.

A comunidade apoia discussões construtivas e é adequada para novatos sem muito conhecimento de IA. Os membros estão sempre dispostos a fornecer respostas e compartilhar suas opiniões. Aqui está uma postagem nesse sentido:

_Olá amigos; desculpem minha falta de inteligência sobre o assunto, mas ultimamente tenho usado o "Poe" e ele tem sido um programa muito bom

minha pergunta: notei que a maioria dos chatbots tem um limite de informações para 2021. Quando entrarmos em 2024, como isso será atualizado ou alterado? Ou o chat "GTP-5" seria lançado e atualizado para 2023, por exemplo. Existe algum programa que tenha acesso a dados mais "em tempo real"?

_Peço desculpas por perguntas tão básicas, mas ao tentar receber informações sobre eventos atuais, a recuperação de dados em "tempo real" parece implausível

Publicação original link

Via: Reddit Este subreddit gira em torno do aprendizado de máquina (ML), um ramo da IA que explora como as máquinas analisam e interpretam dados. É perfeito para quem quer aprender mais sobre ML, obter respostas esclarecedoras e discutir projetos, redes neurais e notícias sobre tendências nessa área.

Há certas regras que você precisa conhecer antes de entrar no r/MachineLearning. Além das regras padrão, como fazer postagens claras e abrangentes e estar atento ao seu tom (sem insultos ou ataques), esse subreddit tem algumas regras extras. Por exemplo, você deve usar tópicos separados para perguntas relacionadas a iniciantes e a carreiras.

Além disso, todas as postagens precisam ser marcadas adequadamente com um dos seguintes itens:

D: Discussão N: Notícias **Pesquisa **Projeto

Os moderadores removerão as mensagens não marcadas.

Aqui está um exemplo de uma postagem marcada com um [D] para discussão:

_Tenho acesso a uma única GPU A100 de 80 Gb e gostaria de treinar um LLM com arquitetura semelhante à GPT do zero. Alguém sabe como calcular o tamanho máximo do modelo?

Postagem original link Nota: Este subreddit estava temporariamente fechado no momento em que este artigo foi escrito; se o status não tiver mudado, você pode explorar r/learnmachinelearning um subreddit semelhante, embora menor, como alternativa.

Via: Reddit Os prompts são usados para instruir chatbots e sistemas de IA a fornecer os resultados e as respostas desejados. O subreddit r/Promptdesign trata de discussões sobre a criação de prompts contextuais para várias plataformas, incluindo Bing AI, Dall-E e Stable Diffusion.

Esse também é o lugar para compartilhar artigos e teorias sobre o design de prompts ou como os modelos de linguagem geralmente interpretam o sentimento por trás das palavras.

Com mais de 8.000 membros, este é um subreddit relativamente pequeno em comparação com outros da nossa lista. Mas a comunidade é muito ativa e prestativa. O feed está repleto de estudos fascinantes, e você sempre receberá feedback valioso para as consultas postadas.

_Sempre que tento resumir um texto usando um prompt único, encontro um problema em que o resultado permanece inalterado apesar da alteração do parâmetro de temperatura. Além disso, a saída parece estar replicando o exemplo fornecido no prompt em vez de gerar um resumo exclusivo. O objetivo do exemplo no prompt é servir como guia ou inspiração, não como um resultado fixo. Como posso contornar isso?

Postagem original link

Via: Reddit Os subreddits de IA nem sempre precisam ser sobre notícias e desenvolvimentos! Se você aprecia arte criada com ferramentas baseadas em IA, não hesite em participar do descontraído subreddit r/AIGenArt! 🎨

Essa comunidade é uma galeria de obras de arte geradas por IA. Percorra-a e explore imagens deslumbrantes sobre os tópicos mais loucos, desde natureza e animais até super-heróis icônicos.

Além de explorar imagens, você pode pedir dicas para aprimorar seu trabalho de design, mas não deve fazer propaganda nem vender. Às vezes, você encontrará tutoriais sobre o uso de diferentes aplicativos de arte com IA no subreddit.

Via: Reddit r/aiArt é outro subreddit dedicado à arte visual e digital gerada por IA. Ele tem mais de 190.000 membros, portanto, você poderá desfrutar de muito conteúdo novo todos os dias e esperar um bom envolvimento com suas publicações.

O subreddit segue um conjunto claro de regras, como a proibição de NSFW, deepfakes, vendas, doxing e autopromoção. Se você quiser postar, use flairs (tags) para manter o feed organizado e garantir uma navegação fácil. Adicione um estilo para exibir qual ferramenta de IA você usou para gerar sua arte ou classificar sua publicação como uma discussão ou pergunta.

Comece a usar a IA em seu trabalho diário com o ClickUp

Use o ClickUp AI para escrever mais rápido, resumir e aprimorar textos, gerar respostas de e-mail e muito mais

Usar a IA pode ser divertido, mas sempre há dúvidas sobre qual ferramenta de IA explorar.

Se você quiser aproveitar o poder da inteligência artificial para fins de trabalho, ClickUp AI é o caminho a seguir! É um dos recursos mais populares do ClickUp , um aplicativo de primeira classe gerenciamento de tarefas e projetos ferramenta.

O ClickUp AI é uma ferramenta geradora de assistente de redação que pode ajudá-lo a criar estratégias de ideias, criar conteúdo escrito para diferentes casos de uso e verificar o tom e a gramática dos textos existentes. Esse gerador de conteúdo foi treinado em várias funções por especialistas. Ele ajuda otimizar processos de trabalho que consomem muito tempo como:

Brainstorming de campanhas de marketing, locais de eventos, etc.

Geração de texto para e-mails,cronogramas de projetos e resumos,relatórios de status,agendas de reuniõese outros (todos formatados com cabeçalhos e tabelas adequados)

Criação de perguntas intuitivas para pesquisas

Geração de nomes de recursos de produtos

O assistente de IA trabalha em conjunto com Documentos do ClickUp a solução de gerenciamento de conhecimento da plataforma, para resumir conteúdo extenso, como documentos de projeto.

Resuma instantaneamente longos tópicos de comentários com o clique de um botão usando o ClickUp AI

Aqui está uma dica para obter o máximo de produtividade: Você pode comandar a IA para gerar itens de ação e subtarefas de e-mails e anotações de reuniões - você não precisa perder tempo lendo tudo!

Devido à sua versatilidade, o ClickUp AI é um item obrigatório ferramenta para freelancers pequenos negócios e empresas. Ela pode ser útil para todos em marketing , gerenciamento de projetos vendas, suporte ao cliente e engenharia.

Modelos de prompt de IA

Você não precisa se preocupar com a redação de prompts para o ClickUp AI, pois ele apresenta dezenas de prompts pré-projetados e personalizáveis para extrair resultados específicos da ferramenta.

Mas se você precisar de ajuda para criar prompts para ferramentas como o ChatGPT o ClickUp tem uma solução- Modelos de prompt de IA . Esses modelos configuram prompts selecionados por especialistas que ajudam você a se comunicar com ferramentas de IA generativas e a obter as respostas desejadas em um instante.

Aproveite os conselhos e o conteúdo orientados por IA para sua equipe usando os modelos de prompt do ClickUp ChatGPT

Você pode encontrar modelos de prompts gratuitos para diferentes objetivos. Modifique, salve e compartilhe prompts com sua equipe para obter respostas consistentes! 🥰

Torne o ClickUp AI seu assistente de IA ideal

O ClickUp e seu assistente baseado em IA revolucionarão seus fluxos de trabalho e o ajudarão a atingir os níveis de produtividade desejados.

Se você deseja aumentar a colaboração da equipe ou melhorar a eficiência organizacional desfrute de uma navegação tranquila nas águas dos negócios inscrevendo-se no ClickUp hoje. Brinque com seu recursos de gerenciamento de projetos e veja como aproveitar ao máximo a ferramenta! 🌻