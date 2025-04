10 melhores alternativas da Gartner para desenvolver estratégias sólidas de TI

Se você já tentou idealizar as estratégias corretas de TI para sua empresa sem nenhuma ajuda profissional, você provavelmente se cansou das intermináveis pesquisas on-line, das conversas tendenciosas com fornecedores e dos conselhos de TI do seu primo Bob, um "especialista". 👀

É aí que grandes nomes como o Gartner brilham! Desde que foi fundada, em 1979, a empresa de consultoria tem apresentado as mais recentes percepções, tendências e feitiços tecnológicos (ok, talvez não feitiços de fato) para manter as empresas à frente da curva.

Mas a Gartner não é a única empresa na cidade - muitas plataformas de analistas oferecem análises orientadas para o mercado análise competitiva para impulsionar decisões tecnológicas mais sustentáveis em todos os setores.

Neste artigo, estamos explorando 10 alternativas Gartner dignas de nota, com um foco especial no que faz com que cada uma delas se destaque. Além disso, um bônus: também revelaremos uma ferramenta de primeira linha que pode ajudá-lo a implementar estratégias de TI com mais eficiência. Vamos mergulhar de cabeça!

O que é o Gartner?

Via: Gartner Como uma empresa líder em pesquisa e consultoria de TI, a experiência do Gartner está na coleta de grandes quantidades de dados, que incluem tendências de mercado, recursos de fornecedores e tecnologias emergentes no setor de TI. Ele analisa esses dados para produzir uma ampla gama de recursos.

Uma de suas ofertas proprietárias mais conhecidas é o Magic Quadrant, um pacote de relatórios de pesquisa de mercado que ajuda as empresas a tomar decisões informadas, avaliando e comparando produtos e serviços de tecnologia.

O Gartner também organiza conferências e presta serviços de consultoria, oferecendo às empresas pesquisas e percepções que ajudam a avaliar seu posicionamento no mercado e a sua capacidade de se adaptar às novas tecnologias eficiências de processo .

Embora a empresa seja altamente respeitada, ela não atende a todos os setores ou tamanho de empresa. Além disso, seus serviços são mais caros o que pode torná-los inatingíveis para empresas menores ou startups . É importante considerar alternativas ao Gartner para atender a desafios de pesquisa específicos ou obter consultoria mais personalizada para sua situação particular.

O que você deve procurar nas alternativas do Gartner?

Ao explorar alternativas ao Gartner, aqui estão alguns fatores importantes a serem considerados:

Conhecimento especializado: Para obter insights mais personalizados e relevantes, procure empresas especializadas em seu setor ou nas tecnologias de nicho em que você está interessado Metodologia de pesquisa: Veja se a metodologia da empresa metodologias de pesquisa são transparentes e abrangentes o suficiente para extrair percepções úteis e acionáveis Credibilidade: Verifique o histórico e a reputação da empresa no setor para avaliar a confiabilidade e a qualidade do serviço esperado Ferramentas e recursos analíticos: Explore os relatórios de mercado, as análises preditivas e as ferramentas de benchmarking da empresa em termos de profundidade e amplitude dos dados Insights globais vs. locais: Dependendo do escopo da sua empresa, talvez você precise de uma firma com uma forte perspectiva global ou uma com percepções regionais mais localizadas Inovação e visão de futuro: Especialmente no setor de tecnologia, a empresa de consultoria deve acompanhar as últimas tendências e inovações para oferecer consultoria pragmática Flexibilidade no serviço: A capacidade de personalizar relatórios, conjuntos de dados e consultas aumenta muito o valor que você recebe Oportunidades de comunidade e networking: Assim como o Gartner, a alternativa deve oferecer eventos de networking, webinars, almoços ou comunidades de usuários para criar conexões

Desbloqueie a magia da consultoria com as 10 melhores alternativas do Gartner

Vamos conhecer as 10 melhores alternativas de software empresarial ao Gartner que deixaram sua marca no setor. Desde análises aprofundadas do mercado até tendências tecnológicas de ponta, essas empresas e plataformas podem atender a uma variedade de necessidades e nichos! 💗

1. Forrester

Via: Forrester Se sua empresa busca desenvolver uma abordagem centrada no funcionário ou no cliente estratégias de operações a Forrester pode ser uma forte alternativa à Gartner. Sua pesquisa se aprofunda em como a tecnologia afeta o comportamento do consumidor e envolvimento dos funcionários .

Semelhante ao Magic Quadrant da Gartner, os relatórios Forrester Wave são análises detalhadas de vários mercados de tecnologia. Esses relatórios avaliam e comparam fornecedores de tecnologia, oferecendo insights sobre os pontos fortes e fracos de cada fornecedor.

A Forrester é conhecida por se concentrar nas tendências futuras para ajudar as empresas a experimentar as tecnologias emergentes. Os recursos adicionais incluem ferramentas de benchmarking, manuais e até mesmo um chatbot GenAI, Izola, que ajuda os clientes a a otimizar o processo de consulta de dados de pesquisa complexos.

Melhores recursos da Forrester

Foco na experiência do cliente

Uma variedade de relatórios, ferramentas e recursos

Previsões úteis sobre tendências futuras

Assistente de GenAI

Relevante para vários locais geográficos e setores

Limitações da Forrester

Alguns usuários expressaram dúvidas sobre a neutralidade de sua pesquisa

A profundidade da análise pode ser mais fraca em comparação com a Gartner

Poucos avaliadores classificaram esse software

Preços da Forrester

Entre em contato com a Forrester para obter preços

Avaliações e resenhas da Forrester

G2: 4.3/5 (mais de 30 avaliações)

2. TrustRadius

Via: TrustRadius O TrustRadius também traz uma abordagem centrada no cliente, fornecendo feedback e experiências do mundo real de usuários reais do produto. Os TrustMaps da plataforma são um recurso exclusivo, oferecendo uma comparação visual bidimensional de produtos em uma determinada categoria com base na satisfação do usuário e na frequência de pesquisa.

O TrustRadius enfatiza a transparência em suas avaliações, empregando diretrizes rigorosas para garantir a autenticidade e evitar avaliações tendenciosas ou falsas. 👮

Essa plataforma intuitiva facilita o acesso e a interpretação de informações sobre mais de 400 categorias de software para empresas de todos os portes. Isso é particularmente útil para startups ou empresas com recursos limitados para se dedicar a pesquisas extensas.

Melhores recursos do TrustRadius

Avaliações de usuários para insights orientados pela comunidade

Informações abrangentes sobre produtos

TrustMaps para uma visão geral rápida das classificações de produtos

Práticas saudáveis de transparência

Acessibilidade e facilidade de uso

Limitações do TrustRadius

Os usuários apontaram algumas avaliações não confiáveis

O atendimento ao cliente e o tempo de resposta do suporte podem ser melhorados

Outra ferramenta com número limitado de avaliadores

Preços do TrustRadius

TrustRadius para compradores : Gratuito

: Gratuito TrustRadius para fornecedores: A partir de US$ 30.000/ano (desconto multianual disponível)

Avaliações e resenhas do TrustRadius

G2 : 3.5/5 (mais de 30 avaliações)

: 3.5/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 60 avaliações)

3. Consultoria IBM

Via: IBM A IBM Consulting, anteriormente conhecida como IBM Global Business Services, oferece uma abordagem holística, combinando consultoria estratégica com implementação prática. Isso pode ser muito vantajoso para empresas que buscam soluções de serviços de ponta a ponta.

Com presença em mais de 200 países e territórios, a IBM Consulting pode atender às diversas necessidades das empresas que operam em diferentes regiões. 🌍

Esta empresa tem acesso a análises e pesquisas avançadas, impulsionadas pelos investimentos significativos da IBM nessas áreas, que remontam a meados dos anos setenta. Ela coloca um forte foco na inovação, explorando constantemente novas tecnologias e metodologias, como IA e computação em nuvem implementar infraestruturas de TI complexas ou investir em tecnologias inovadoras.

Melhores recursos da IBM Consulting

Soluções integradas de consultoria e tecnologia

Atende a empresas globais, organizações sem fins lucrativos e ONGs

Recursos avançados de análise e pesquisa

Ênfase em consultoria transformadora baseada em dados

Soluções personalizadas em setores como o de saúde e finanças

Limitações da IBM Consulting

Voltada mais para grandes empresas do que para pequenas empresas

Pode favorecer suas próprias soluções de tecnologia em detrimento das soluções de outros fornecedores

Preços da IBM Consulting

Entre em contato com a IBM para obter os preços

Avaliações e resenhas da IBM Consulting

G2: 3.9/5 (mais de 50 avaliações)

4. Núcleo de Pesquisa

Via: Núcleo de Pesquisa A Nucleus Research se destaca por suas Centrada no ROI abordagem, análise factual e afinidade com insights práticos e acionáveis. Facilita a compreensão das possíveis implicações financeiras e da eficácia no mundo real dos investimentos em tecnologia propostos.

Semelhante ao Quadrante Mágico do Gartner, a Matriz de Valor da plataforma fornece um mapa visual para avaliar os fornecedores de tecnologia com base em sua usabilidade, funcionalidade e no valor que oferecem aos clientes. A Nucleus Research também oferece serviços de pesquisa personalizados, permitindo que as empresas obtenham percepções sob medida específicas para contextos e desafios exclusivos.

Os relatórios aqui são projetados para serem altamente acionáveis, fornecendo conselhos práticos específicos que as empresas podem implementar. A Nucleus Research se orgulha de sua independência e objetividade, oferecendo análises imparciais que não são influenciadas pelo patrocínio de fornecedores.

Melhores recursos da Nucleus Research

Pesquisa com foco no ROI

Classificação perspicaz da matriz de valor

Relatórios práticos

Análise independente e imparcial

Serviços de pesquisa personalizados

Limitações da Nucleus Research

A forte ênfase na análise de ROI diminui o foco em fatores qualitativos

Não há recursos gratuitos

Preços da Nucleus Research

Acesso do leitor : uS$ 750 por trimestre, cobrado trimestralmente

: uS$ 750 por trimestre, cobrado trimestralmente Consultor técnico: Entre em contato com a Nucleus Research para obter os preços

Classificações e resenhas da Nucleus Research

Não há avaliações suficientes para estabelecer classificações confiáveis

5. Nielsen

Via: Nielsen Se você trabalha com mídia, publicidade ou áreas relacionadas, a Nielsen pode fornecer ferramentas vitais de medição de público, incluindo seu renomado sistema de classificação de televisão, para ajudar a traçar estratégias eficazes. Embora seu foco seja diferente da abordagem centrada em TI da Gartner, a plataforma oferece percepções pontuais sobre o comportamento do consumidor e as tendências do mercado. 📺

A abordagem da Nielsen é fortemente orientada por dados. Ela oferece uma generosa seleção de ferramentas e serviços analíticos, como o Nielsen ONE, que combina dados de visualização em várias plataformas de mídia, incluindo TV, serviços de streaming, desktop e dispositivos móveis, para campanha publicitária planejamento.

A Nielsen vem integrando tecnologias avançadas, incluindo inteligência artificial e aprendizado de máquina, para impulsionar suas metodologias de pesquisa e aumentar a precisão e a profundidade de suas percepções.

Melhores recursos da Nielsen

Ampla pesquisa de mercado e de consumidores

Foco em mídia e publicidade

Medição de audiência em várias plataformas com o Nielsen ONE

Soluções sob medida disponíveis por meio de pesquisas personalizadas e serviços de consultoria

Compromisso com a inovação e a integração tecnológica

Limitações da Nielsen

Pode não ser tão útil para empresas fora do setor de mídia

O download de relatórios pode ser demorado

Preços da Nielsen

Entre em contato com a Nielsen para obter preços

Avaliações e resenhas da Nielsen Marketing Cloud

G2 : 4.3/5 (mais de 15 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 15 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 10 avaliações)

6. Comparativamente

Via: Comparavelmente O Comparably coleta dados principalmente de funcionários, oferecendo percepções autênticas sobre cultura da empresa, salários e experiências no local de trabalho. Ele pode ajudá-lo a tomar decisões informadas sobre possíveis parceiros ou fornecedores com base em suas práticas e valores internos que você pode ou não querer endossar.

O Comparably apresenta comparações e classificações de empregadores com base em vários critérios, como liderança e equilíbrio entre vida pessoal e profissional . Ele também fornece insights sobre diversidade e inclusão nas organizações, um aspecto cada vez mais importante da cultura da empresa.

Os serviços de dados da plataforma oferecem uma perspectiva exclusiva das empresas, complementando os serviços de pesquisa e consultoria mais tradicionais. Ela também oferece aos empregadores gerenciamento de marca ferramentas para ajudar a mostrar sua empresa de forma positiva.

Melhores recursos do Comparably

Informações sobre cultura, diversidade e inclusão da empresa

Detalhamento da remuneração

Serviços de gerenciamento de marca para empregadores

Interface amigável ao usuário

Limitações do Comparably

O preço dos serviços pode ser relativamente alto

Não há um número suficiente de empresas listadas

Preços do Comparably

Entre em contato com a Comparably para obter os preços

Avaliações e resenhas da Comparably

G2: 3.3/5 (menos de 5 avaliações)

7. IDC

Via: IDC Particularmente adequada para empresas do setor de tecnologia, a IDC (International Data Corporation) oferece uma análise abrangente de uma grande variedade de mercados de TI, ajudando as empresas a entender tendências, oportunidades e desafios. A IDC também produz relatórios de pesquisa especializados, como o IDC MarketScape, que oferece gráficos abrangentes sobre o mercado de TI avaliações gráficas abrangentes dos concorrentes .

Você vai adorar os insights profundos da IDC sobre setores específicos do setor, como infraestrutura de TI, software, telecomunicações e tecnologias emergentes, como IA e Internet das Coisas (IoT). A IDC realiza inúmeras conferências e eventos que reúnem líderes do setor, oferecendo oportunidades de networking e percepções de colegas sobre as mais recentes motivações tecnológicas.

A abordagem da IDC combina análise de dados quantitativos com percepções qualitativas, oferecendo uma perspectiva completa do cenário de TI.

Melhores recursos da IDC

Inteligência de mercado aprofundada com orientação personalizada

Pesquisas e relatórios especializados

Insights específicos do setor

Eventos de liderança inovadora

Pesquisas quantitativas e qualitativas

Limitações da IDC

Recursos limitados fora da área de tecnologia

O suporte ao cliente poderia receber mais treinamento sobre questões técnicas

Preços da IDC

Entre em contato com a IDC para obter preços

Avaliações e resenhas da IDC

G2: 4.4/5 (mais de 20 avaliações)

8. Qmarkets

Via: Qmarkets A Qmarkets é especializada em gerenciamento de ideias e inovações . Ele foi projetado para facilitar o brainstorming com foco no ROI, colaboração em equipe em todos os níveis e a implementação de soluções inovadoras nas organizações.

Além disso melhoria contínua e inovação de portfólio, um dos principais pontos fortes da Qmarkets é o Q-scout, um produto que ajuda você a identificar tecnologias promissoras e a explorar o mercado em busca de possíveis parcerias ou aquisições. O Q-trend é outra ferramenta que permite que você mantenha a longevidade identificando, analisando e adaptando-se às tendências mais quentes do seu setor ou mercado imediato.

A Qmarkets oferece recursos avançados de análise e geração de relatórios essenciais para avaliação de negócios permitindo que as organizações acompanhem o progresso de suas iniciativas, meçam o impacto e tomem decisões baseadas em dados.

Melhores recursos da Qmarkets

Gerenciamento de ideias e crowdsourcing

Abordagem colaborativa

Webinars ao vivo e sob demanda

Ferramentas como Q-scout e Q-trend para aumentar a adaptabilidade

Análises e relatórios avançados

Limitações da Qmarkets

A configuração pode ser um pouco desafiadora

Alguns usuários consideram a interface pouco intuitiva

Preços da Qmarkets

Entre em contato com a Qmarkets para obter preços

Avaliações e resenhas da Qmarkets

G2 : 4.5/5 (mais de 40 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 30 avaliações)

9. G2

Via: G2 As avaliações dos usuários, juntamente com análises detalhadas, fazem do G2 um recurso essencial para a comparação de soluções de software e tecnologia. A plataforma é um repositório de mais de 15.000 relatórios de mercado, tais como:

Grid ® Relatórios: Fornecem uma visão geral de vários produtos de tecnologia, classificando-os com base na satisfação do cliente e na presença no mercado Relatórios de índice: Avalie e classifique os produtos com base em critérios como probabilidade de recomendação, adoção pelo usuário, ROI e tempo para entrar em operação Relatórios Momentum: Concentre-se na trajetória de crescimento de produtos que estão evoluindo Relatórios de comparação: Apresenta uma comparação lado a lado de até quatro produtos concorrentes, contrastando seus índices de satisfação e vários destaques de métricas

Se a sua empresa tiver recursos limitados para pesquisas extensas ou precisar de uma tomada de decisão rápida, você poderá apreciar os insights diretos e baseados no usuário que o G2 oferece.

melhores recursos do #### G2

Mais de 2 milhões de avaliações reais de usuários

Relatórios dinâmicos

Comparações diretas de produtos

Inclui recursos multimídia e avaliações em vídeo

limitações do #### G2

Limitada ou nenhuma análise de soluções emergentes ou de nicho

A confiabilidade e a neutralidade do conteúdo gerado pelo usuário variam

Preços do G2

Entre em contato com a G2 para obter preços

Avaliações e resenhas do G2

G2 : 4.7/5 (mais de 3.600 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 3.600 avaliações) TrustRadius: 7.4/10 (mais de 20 avaliações)

10. Omdia

Via: Mídia A Omdia foi formada em 2020 por meio da fusão das marcas de pesquisa legadas da Informa Tech: Ovum, IHS Markit Technology, Tractica, e Heavy Reading. Sua pesquisa abrange um amplo escopo de tópicos, desde análise detalhada da cadeia de suprimentos e tecnologias emergentes até insights do setor de telecomunicações.

a Omdia Vendor Selection combina análises de especialistas e feedback de usuários (por meio de um parceria com a TrustRadius ) para avaliar fornecedores e destacar empresas e tecnologias que devem estar em seu radar. 🔍

Os serviços de consultoria de ponta a ponta da Omdia contam com o apoio de uma equipe de mais de 400 especialistas. A opção Ask an Analyst garante que os clientes tenham acesso direto a esses profissionais, permitindo consultas personalizadas e discussões aprofundadas sobre áreas de pesquisa específicas.

Melhores recursos da Omdia

Conhecimento integrado de marcas antigas

Serviços de consultoria personalizados

Estratégias de entrada no mercado e serviços como segmentação e mensagens direcionadas

Acesso direto ao diretório de analistas

Limitações da Omdia

Não abrange campos interdisciplinares mais amplos, como FinTech e EdTech

Estudos de casos públicos limitados

Preços da Omdia

Entre em contato com a Omdia para obter preços

Avaliações e resenhas da Omdia

Ainda não há avaliações disponíveis

Outras ferramentas para consultoria de TI e implementação de novas tecnologias

Escolheu seu consultor para a pesquisa? Bem, seu trabalho está longe de terminar - a única maneira de implementar estratégias de TI com sucesso é ter práticas confiáveis de gerenciamento de projetos. De acordo com estatísticas de 2023 75% dos entrevistados no setor de TI não têm confiança em novas estratégias e, muitas vezes, precisam gastar muito tempo alinhando-as com as metas de negócios - e tudo isso pode ser evitado se você usar uma solução de gerenciamento de projetos capaz.

ClickUp Você pode economizar tempo e agregar valor à sua empresa usando o ClickUp como um centro centralizado para

gerenciamento de projetos comunicação e compartilhamento de documentos. Ele oferece suporte às operações de empresas e escritórios de consultoria em vários nichos.

O ClickUp é uma ferramenta completa para lidar com compartilhamento de conhecimento e implementação. Digamos que você tenha recebido um relatório detalhando as etapas necessárias para executar uma estratégia de TI ambiciosa. Com Tarefas do ClickUp se você quiser usar o ClickUp Tasks, poderá dividir o processo em tarefas e subtarefas gerenciáveis, cada uma com seus próprios prazos, responsáveis e níveis de prioridade para garantir a conclusão em tempo hábil. Durante todo o projeto, sua equipe pode usar comentários e menções nas tarefas para se comunicar e compartilhar atualizações, fazer perguntas ou buscar esclarecimentos sem esforço!

Filtre sua visualização de lista por status, prioridade, responsável ou qualquer campo personalizado para adaptar melhor as listas de tarefas às suas necessidades

Está tendo dificuldades para acompanhar as tarefas administrativas repetitivas durante as consultas? Acabe com essa dificuldade com o Automações do ClickUp -oferece uma interface sem código para automatizar fluxos de trabalho de rotina. Por exemplo, toda vez que uma tarefa (como Draft Report) é marcada como concluída, uma notificação por e-mail é automaticamente enviada a você para revisão e o status da tarefa é atualizado para Review in Progress.

O ClickUp tem tudo a ver com facilitar o processo de desenvolvimento, seleção e implementação de estratégias de negócios!

Por exemplo, você pode usar mais de 15 visualizações diferentes para avaliar as estratégias disponíveis ou ver o progresso de um projeto por meio de fases. Você vai adorar as Visualização do quadro para acompanhar o progresso em uma Formato no estilo Kanban , seguindo as tarefas de Em andamento para Concluído. O formato Gráfico de Gantt e Visualizações de calendário também são úteis para planejar, otimizar e executar estratégias em grande escala.

As mais de 15 visualizações do ClickUp oferecem às organizações uma solução completa para cada equipe

Desfrute de sessões de consultoria produtivas com o Clickup!

O ClickUp oferece várias ferramentas de colaboração para aprimorar seus processos de consultoria! Suas modelos de consultoria gratuitos cobrem tudo, desde contratos de serviço e rastreamento de tempo para relatórios de consultoria.

Para edição e feedback colaborativos, use Documentos do ClickUp para trabalhar com consultores em novas estratégias e estruturas. Com configurações de permissão personalizáveis, você tem um local simplificado para trocar feedback e finalizar documentos.

A colaboração é fundamental com o ClickUp 3.0 Docs para que você possa compartilhar, definir permissões ou exportar rapidamente para usuários internos ou externos

Para melhorar a oferta, IA do ClickUp pode ajudá-lo a economizar tempo analisando dados e resumindo documentos de forma inteligente. Ele também pode ajudá-lo a redigir e otimizar documentos voltados para os funcionários para facilitar a compreensão. 🤖

Se você usa ferramentas como o Google Drive ou o Slack, integre-as ao ClickUp para reduzir troca de contexto entre aplicativos.

Melhores recursos do ClickUp

Solução completa para organizar e rastreamento de projetos e recursos da equipe

Fácil gerenciamento de tarefas com listas de tarefas, datas de vencimento, prioridades e dependências

Automação de tarefas para simplificar fluxos de trabalho repetitivos

Quadros brancos ClickUp e Visualização de bate-papo para brainstorming e comunicação

Compartilhamento de documentos e edição colaborativa

ClickUp AI para suporte à escrita

mais de 15 visualizações para monitoramento de projetos

mais de 1.000 integrações

Seguro colaboração do cliente Relatórios e análises incorporados para medir o progresso

mais de 1.000 modelos para várias necessidades de projetos

Limitações do ClickUp:

Leva tempo para explorar todos os recursos e funcionalidades

O aplicativo móvel tem menos recursos do que a versão para desktop

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e avaliações do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 3.500 avaliações)

Implemente estratégias ambiciosas de TI com o ClickUp

A escolha da empresa certa de pesquisa e consultoria pode dar à sua empresa uma vantagem competitiva, mas isso é apenas o começo. Para extrair o valor que você obtém, aproveite os recursos inovadores da software de gerenciamento de projetos como o ClickUp pode ser um divisor de águas.

Seja por meio de organização aprimorada, melhor comunicação ou maior transparência com o ClickUp, você pode tornar sua colaboração com os consultores mais produtiva e orientada para os resultados.

Pronto para dar início à sua próxima estratégia de TI? Registre-se para que o ClickUp seja um sucesso estrondoso! 🤩