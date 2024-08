10 melhores alternativas ao BambooHR para equipes de RH em 2024

O departamento de recursos humanos é o que mantém uma empresa unida, lidando com tarefas essenciais como seleção de candidatos a emprego, integração de funcionários, controle de tempo, gerenciamento de desempenho e muito mais. Mas para fazer tudo isso, as equipes de RH modernas precisam da ajuda de um software de RH sofisticado.

O BambooHR é, há muito tempo, um dos principais pacotes de software de RH do mercado. Ele é utilizado por profissionais de RH de milhares de empresas em todo o mundo e é conhecido por sua capacidade de criar um banco de dados centralizado para armazenar e gerenciar as informações dos funcionários.

Mas ele não é o software de RH adequado para todas as empresas. Algumas alternativas ao BambooHR podem oferecer melhores preços, recursos de integração mais robustos e uma experiência mais tranquila. Se você está procurando uma alternativa para o BambooHR, explore os dez principais concorrentes do BambooHR.

O que você deve procurar em BambooHR Alternativas?

Quando você começa a procurar por BambooHR alternativas, há cinco coisas que você deve considerar:

Interface amigável ao usuário : O software de RH é tão bom quanto sua interface de usuário. Se o software for complexo de usar ou dificultar a localização das informações de que você precisa, ele não será de grande ajuda para ninguém. Procure um software com uma interface intuitiva para acessar o básico rapidamente e mergulhar nos detalhes mais tarde

Conjunto robusto de recursos: As alternativas do BambooHR podem oferecer um sistema de rastreamento de candidatos, sistemas de gerenciamento de desempenho, funções de folha de pagamento, administração de benefícios, etc. Algumas organizações podem precisar apenas de uma ou duas dessas funções essenciais de RH, enquanto outras podem precisar de um conjunto ainda mais sofisticado de recursos. Saiba o que você precisa do seu software de RH antes de começar a comprar

Excelentes recursos de integração: Quanto mais seu software de RH puder se conectar a outros aplicativos e programas em sua pilha de tecnologia, melhor. As integrações podem ajudar a simplificar os processos de RH, incluindo a comunicação com os funcionários, o gerenciamento dos benefícios dos funcionários ou a execução automática da folha de pagamento

Abundância de treinamento e suporte ao cliente: O software de gerenciamento de RH gerencia muitos processos complexos e sensíveis, portanto, raramente é simples. Escolha um software que ofereça recursos de treinamento abrangentes e um serviço de atendimento ao cliente ágil para que você possa implementar o novo software em seus principais processos de RH sem problemas

Custo acessível: A maioria das alternativas do BambooHR oferece uma estrutura de preços escalonada, o que significa que você normalmente paga por funcionário. No entanto, antes de se comprometer com uma plataforma de software, certifique-se de entender o custo total do software, incluindo as taxas de assinatura, os custos de implementação e quaisquer possíveis cobranças adicionais

Muitas das alternativas do BambooHR nesta lista oferecem um período de teste gratuito. Use essas ofertas para experimentar o software e ver se ele atende às suas necessidades de RH.

As 10 melhores alternativas ao BambooHR para usar em 2024

Mantenha o controle de seus vários itens de tarefas de RH com um fluxo de trabalho de RH personalizável no ClickUp

É uma plataforma de produtividade. É uma ferramenta gratuita de gerenciamento de projetos . E agora, ela é sua ferramenta de software de gerenciamento de recursos humanos .

O ClickUp permite que você personalize seu Workspace com recursos robustos e várias visualizações para criar um espaço centralizado e eficiente para todas as suas necessidades de RH. Além disso, com mais de 1.000 integrações, você pode automatizar muitos processos de RH e turbine sua lista de tarefas. Use a automação no ClickUp para acionar tarefas, atualizar status ou comunicar-se com sua equipe.

Você também terá acesso a modelos incríveis de gerenciamento de RH. Comece com o Modelo de SOP de RH do ClickUp para ajudar a criar uma lista de procedimentos de operação padrão eficaz para sua organização. Em seguida, confira os modelos gratuitos para processamento de folha de pagamento, gerenciamento de desempenho e muito mais. Use-os para ter seu espaço de trabalho de RH pronto e funcionando em minutos.

Do recrutamento ao gerenciamento de talentos e integração, o ClickUp tem uma solução para todas as suas necessidades de gerenciamento de RH. Libere seu equipe de recursos humanos para gerenciar o lado humano do RH e deixar que o ClickUp cuide do resto.

Melhores recursos do ClickUp

O ClickUp é personalizável, de modo que você pode criar fluxos de trabalho personalizados,listas de tarefase campos específicos para as necessidades de RH de sua organização

Os incríveis recursos de colaboração facilitam o trabalho conjunto das equipes, seja na coordenação com os gerentes de contratação no processo de recrutamento ou na parceria com as equipes emgerenciamento do desempenho dos funcionários* O ClickUp facilita o gerenciamento de documentos e o compartilhamento de conhecimento, para que as equipes possam acessar as informações de que precisam, enquanto as equipes de RH podem manter seguros os dados confidenciais dos funcionários

Os modelos gratuitos economizam o tempo das equipes na criação de novos processos, como a criação de um sistema de rastreamento de candidatos ou a criação de avaliações de desempenho

O sistema escalável facilita o ajuste para empresas de pequeno e médio porte, bem como para grandes organizações

Limitações do ClickUp

O ClickUp tem uma lista rica de recursos e capacidades, portanto, os novos usuários podem achar que leva algum tempo para aprender sobre tudo o que podem fazer na plataforma

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

Business: US$ 12/mês por usuário

Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.100 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 3.900 avaliações)

2. Equipe de conexão

Via Equipe de conexão O Connecteam é um plataforma de gerenciamento de funcionários projetada especificamente para trabalhadores remotos e sem mesa. Ela fornece ferramentas para tarefas de gerenciamento da força de trabalho, incluindo ferramentas de comunicação e formas de lidar com agendamento, treinamento e muito mais.

Melhores recursos do Connecteam

Facilita a comunicação com os funcionários por meio de recursos de bate-papo, mensagens e anúncios

Ferramentas para criar e fornecer materiais de treinamento para os funcionários, tornando oprocesso de integração mais fácil

Crie rapidamente novos formulários e listas de verificação para tarefas como avaliações de funcionários, inspeções de segurança, sistemas de controle de candidatos ou outros processos de RH

Limitações do Connecteam

Algumas das melhores ferramentas de RH da plataforma estão disponíveis apenas para níveis de pagamento mais altos, portanto, empresas menores com orçamentos menores podem considerá-la limitada

Preços da Connecteam

Plano para pequenas empresas: US$ 0

Básico: US$ 35/mês para os primeiros 30 usuários, depois US$ 0,60/mês para cada usuário adicional

Avançado: US$ 59/mês para os primeiros 30 usuários, depois US$ 1,80/mês para cada usuário adicional

Expert: $119/mês para os primeiros 30 usuários, depois $3,60/mês para cada usuário adicional

Connecteam ratings and reviews

G2: 4,4/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 310 avaliações)

3. Zenefits

Via Zenefits A Zenefits é uma plataforma de gerenciamento de recursos humanos baseada em nuvem com ferramentas para ajudar as organizações a gerenciar seus processos de RH. Possui uma interface simples e fácil de usar e um aplicativo móvel premiado que permite que os funcionários acessem suas informações em qualquer lugar.

Melhores recursos do Zenefits

Ótimas ferramentas para administração de benefícios, para que você possa gerenciar facilmente benefícios como seguro-saúde, planos de aposentadoria e outras vantagens para os funcionários

Os recursos de controle de tempo fáceis de usar ajudam a controlar os horários dos funcionários, bem como as horas, intervalos e horas extras, conectando-se aos serviços de folha de pagamento

O Zenefits é uma das principais alternativas do BambooHR para o gerenciamento de conformidade, ajudando pequenas e grandes empresas a manter a conformidade com várias regulamentações trabalhistas e de RH

Limitações do Zenefits

Pode levar algum tempo (e esforço) para entrar em contato com a equipe de atendimento ao cliente da plataforma, portanto, talvez seja necessário encontrar soluções alternativas para os problemas que encontrar

Preços da Zenefits

Essenciais: US$ 10/mês por funcionário

Growth: US$ 20/mês por funcionário

Zen: US$ 33/mês por funcionário

Zenefits ratings and reviews

G2: 4/5 (mais de 450 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 810 avaliações)

4. Ondulação

Via Rippling O Rippling é uma plataforma baseada em nuvem com um conjunto abrangente de ferramentas de RH e de gerenciamento de funcionários. O Rippling é uma excelente alternativa ao BambooHR se você quiser trabalhar na simplificação dos processos de RH. Você terá um local centralizado para folha de pagamento, administração de benefícios, contas de poupança de saúde, recrutamento, gerenciamento de desempenho e muito mais.

Melhores recursos do Rippling

O processamento automatizado da folha de pagamento lida com tarefas complexas, como cálculos de impostos, configuração de depósito direto e conformidade com as normas da folha de pagamento

Simplificadoferramentas de integração de funcionários para ajudá-lo com tarefas administrativas, como envio de documentos e gerenciamento de tarefas

Capacidade de ampliar a funcionalidade incorporando seus recursos de gerenciamento de TI e segurança, que permitem aplicar políticas de segurança em toda a organização

Limitações do Rippling

Nem todos os recursos da plataforma de RH estão disponíveis no celular, portanto, os administradores e funcionários podem precisar de um desktop para aproveitar ao máximo a plataforma

Preços do Rippling

Entre em contato para obter informações sobre preços

Avaliações e resenhas do Rippling

G2: 4,8/5 (mais de 2.100 avaliações)

Capterra: 4,9/5 (mais de 2.900 avaliações)

5. Paypro

Via Paypro A Paypro promete ser a única plataforma de gerenciamento de RH de que você precisará, desde a contratação até a aposentadoria de sua força de trabalho.

A plataforma baseada na nuvem oferece folha de pagamento, gerenciamento de desempenho, Definição de metas de RH administração de benefícios e ferramentas de controle de tempo. Além disso, a equipe de implementação especializada pode colocar o departamento de RH da sua organização em funcionamento rapidamente na plataforma.

Melhores recursos do Paypro

Uma equipe de implementação especializada pode fazer o trabalho pesado de colocar sua equipe de RH em funcionamento no sistema

O gerenciamento abrangente da força de trabalho pode lidar com todos os aspectos do gerenciamento de sua equipe, incluindo recursos avançados para ajudar a controlar os custos de mão de obra e melhorar a produtividade

Elimina fluxos de trabalho redundantes com um único banco de dados para todos os dados dos funcionários, incluindo controle de horas, gerenciamento de remuneração, administração de benefícios e muito mais

Limitações do Paypro

Os relatórios podem ser complicados e complicados demais. Portanto, talvez você precise fazer tentativas e erros para obter as informações de que precisa

Preços do Paypro

Entre em contato para obter informações sobre preços

Avaliações e opiniões sobre o Paypro

G2: 4,9/5 (mais de 70 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 10 avaliações)

6. Nomeadamente

Via Nomeadamente A Namely é uma plataforma de RH e folha de pagamento baseada em nuvem para pequenas e médias empresas. Conhecida por sua interface amigável, a Namely oferece uma solução abrangente para RH, gerenciamento de benefícios e remuneração, e rastreamento de candidatos .

Ele também oferece uma plataforma fácil de usar que facilita o autoatendimento dos funcionários.

melhores recursos do #### Namely

Os excelentes recursos de autoatendimento permitem que os funcionários acessem e gerenciem suas informações de RH sem sobrecarregar a gerência com tarefas administrativas

As ferramentas de gerenciamento de talentos facilitam o gerenciamento de itens como avaliações de desempenho e desenvolvimento de funcionários para estimular o crescimento de talentos dentro da organização

Fácil gerenciamento de benefícios para que sua organização possa lidar eficientemente com tudo, desde seguro de saúde até planos de aposentadoria

Limitações do Namely

O suporte ao cliente pode ser difícil de contatar, o que faz com que os usuários tenham que solucionar os problemas por conta própria

Preços da Namely

Entre em contato para obter informações sobre preços

Avaliações e resenhas do Namely

G2: 3,9/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 420 avaliações)

7. Justworks

Via Trabalhos justos O Justworks é um software de gerenciamento de RH completo voltado para organizações de pequeno e médio porte. A interface é intuitiva e oferece uma série de ferramentas para ajudar a simplificar os processos de RH para empregadores e funcionários.

É excelente para quem não tem muito conhecimento aprofundado de RH, pois o suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, está disponível para orientá-lo em qualquer problema.

Melhores recursos do Justworks

O excelente suporte ao cliente está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, com pessoas reais respondendo a todas as perguntas que você tiver sobre a configuração de sua empresa na Justworks

Os funcionários podem acessar e gerenciar suas informações de RH por meio de um painel de controle fácil de usar, simplificando a localização de dados ou o envio de formulários

As ferramentas de integração facilitam a contratação de novos funcionários, orientando-os durante o processo de envio de informações de depósito direto, revisão das políticas da empresa e muito mais

Limitações do Justworks

Não há aplicativo móvel disponível, o que limita o acesso de administradores e funcionários em trânsito

Preços do Justworks

Básico: US$ 59/mês por funcionário

Plus: US$ 99/mês por funcionário

Avaliações e resenhas da Justworks

G2: 4,6/5 (mais de 430 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 190 avaliações)

8. Gusto

Via Gosto A Gusto é uma plataforma on-line que simplifica todos os aspectos do gerenciamento de capital humano e da folha de pagamento das empresas. É uma plataforma fácil de usar que oferece muitos recursos de integração para otimizar os fluxos de trabalho associados ao gerenciamento de funcionários. Com uma boa seleção de ferramentas de RH pelo preço, é uma boa opção para pequenas empresas.

melhores recursos do #### Gusto

Um processo de folha de pagamento simplificado e automatizado elimina as suposições dos cálculos e tira grande parte da administração da sua organização

Excelentes ferramentas de conformidade ajudam as organizações a se manterem atualizadas com as regulamentações em constante mudança, para que você possa gerenciar sem esforço os dados dos funcionários e, ao mesmo tempo, atender aos requisitos legais

O Gusto atua como um corretor de benefícios para funcionários, ajudando as organizações a se conectarem com planos de saúde acessíveis para os funcionários

Limitações do Gusto

Não há avaliação gratuita, portanto, você precisa pagar antes de testar os recursos

Preços do Gusto

Simples: US$ 40/mês mais US$ 6/mês por pessoa

Plus: US$ 80/mês mais US$ 12/mês por pessoa

Premium: Entre em contato para obter informações sobre preços

Gusto ratings and reviews

G2: 4,5/5 (mais de 1.700 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 3.800 avaliações)

9. PerformYard

Via PerformYard O PerformYard se concentra no gerenciamento de desempenho, criando um hub centralizado para criar uma cultura de alto desempenho em sua organização. Por meio de uma interface simples, as equipes de RH podem usar o PerformYard para definir KPIs de RH ferramentas de feedback de funcionários ou avaliações de desempenho para promover o crescimento e o desenvolvimento da equipe.

Melhores recursos do PerformYard

Personalize as avaliações de desempenho para criar avaliações que se alinhem às metas e aos valores de sua organização

As ferramentas de feedback contínuo criam ciclos de feedback contínuos para que haja uma comunicação regular entre os funcionários e a gerência sobre o desempenho e as metas

Excelentes recursos analíticos e de geração de relatórios podem lhe dar uma visão valiosa das tendências de desempenho e ajudá-lo a identificar os pontos fortes e fracos da organização

Limitações do PerformYard

Os relatórios não são intuitivos, portanto, os gerentes podem precisar de suporte adicional para encontrar as informações necessárias

Faltam alguns recursos avançados encontrados em outras plataformas de RH, como ferramentas de folha de pagamento ou gerenciamento de benefícios

Preços da PerformYard

Gerenciamento de desempenho: US$ 5-10 por pessoa por mês, cobrado anualmente

Envolvimento dos funcionários: Um adicional de US$ 1-3 por pessoa por mês

Avaliações e opiniões sobre o PerformYard

G2: 4,8/5 (mais de 750 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 80 avaliações)

10. Zoho People

Via Zoho People Se você precisa de ferramentas sofisticadas de RH para uma grande organização, é melhor conhecer o Zoho People. Esse sistema de gestão de pessoas baseado na nuvem software de gerenciamento de recursos humanos oferece uma grande variedade de ferramentas e recursos.

O Zoho People cria uma plataforma central para gerenciar todos os aspectos das informações dos funcionários, desde os recursos de controle de presença até o gerenciamento de desempenho.

Melhores recursos do Zoho People

Altamente personalizável para que você possa criar e adaptar formulários e fluxos de trabalho específicos para o seu processo interno de RH, desde o processo de integração até a administração diária

O portal de autoatendimento intuitivo permite que os funcionários acessem e atualizem suas informações pessoais, visualizem contracheques e solicitem folgas. O envolvimento dos funcionários é maior e há menos tarefas administrativas para a gerência e a equipe de RH

Excelentes recursos de relatórios podem dar às equipes de gerenciamento uma visão das tendências da força de trabalho, métricas de desempenho e outros dados críticos de RH para tomar melhores decisões baseadas em dados para a organização

Limitações do Zoho People

A interface nem sempre é intuitiva, fazendo com que os usuários dependam muito do suporte ao cliente e dos recursos de treinamento no início

Preços do Zoho People

Gratuito para cinco usuários

Essential HR: US$ 1/funcionário cobrado mensalmente

Professional: $2/funcionário cobrado mensalmente

Premium: $3/funcionário cobrado mensalmente

Enterprise: US$ 5/funcionário cobrado mensalmente

People Plus: US$ 8/funcionário cobrado mensalmente

Zoho People ratings and reviews

G2: 4,4/5 (mais de 280 avaliações)

Capterra: 4.3/5 (mais de 230 avaliações)

Encontre a melhor alternativa ao BambooHR para sua organização no ClickUp

Operações eficientes de RH têm um impacto positivo em toda a organização. Elas levam ao aumento da satisfação dos funcionários, ao bom funcionamento dos serviços de benefícios e a um ambiente de trabalho mais feliz. Isso beneficia a retenção de funcionários e ajuda a melhorar o resultado final da organização.

As ferramentas de RH certas podem ajudá-lo a fazer isso acontecer. As principais alternativas ao BambooHR oferecem os principais recursos para ajudar a reduzir a carga de trabalho dos administradores, simplificar o gerenciamento de pessoas e criar uma melhor experiência para os funcionários.

Se estiver procurando alternativas ao BambooHR, experimente o ClickUp. O ClickUp é uma opção versátil que pode atender às necessidades de pequenas empresas, empresas de médio porte e organizações maiores.

Conhecido principalmente como uma ferramenta de gerenciamento de projetos, o ClickUp também oferece um conjunto abrangente de recursos de gerenciamento de recursos humanos. Ao usar o ClickUp, você pode simplificar os processos de RH e melhorar a comunicação com os funcionários.

O ClickUp oferece espaços de trabalho personalizáveis, mais de 1.000 integrações e muitos recursos de automação. Você pode centralizar suas necessidades de RH, desde o recrutamento até o treinamento e muito mais, com soluções e modelos para todos os aspectos do gerenciamento de RH.

Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo para capacitar sua equipe de RH com um sistema de gerenciamento mais eficiente e eficaz.