10 melhores CRMs para o setor bancário em 2024

O setor bancário tem se tornado cada vez mais competitivo e as expectativas dos clientes são altas. Você precisa de uma solução que rastreie as interações relacionadas ao cliente e ajude as equipes de atendimento ao cliente a oferecer melhores serviços.

A solução está em ter o CRM certo para o setor bancário. Uma solução de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) para o setor bancário gerencia e rastreia as comunicações com os clientes para fornecer um atendimento ao cliente melhor e personalizado.

Equipadas com esses insights, as equipes de marketing, vendas e gerenciamento de relacionamento com o cliente movem os itens diretamente para o fluxo de trabalho do CRM. Essas equipes sabem onde localizar os recursos e tomar as próximas medidas.

O software de CRM bancário antecipa as necessidades e preferências dos clientes para fornecer-lhes os produtos certos, aumentando a satisfação do cliente. O resultado são relacionamentos de longo prazo e receita recorrente dos clientes.

Compilamos uma lista de soluções de CRM para o setor bancário com base em recursos, limitações e preços para ajudá-lo a fazer a escolha certa.

O que você deve procurar em um software de CRM para o setor bancário?

Aqui estão os principais recursos que você deve procurar e encontrar o CRM certo para soluções bancárias que o ajudem a superar as expectativas dos clientes.

Gerenciamento de dados: Escolha uma solução de gerenciamento de relacionamento com o cliente que permita armazenar e analisar contatos, clientes e negócios para ajudá-lo a acompanhar o progresso deles no pipeline de vendas

Gerenciamento de dados: Escolha uma solução de gerenciamento de relacionamento com o cliente que permita armazenar e analisar contatos, clientes e negócios para ajudá-lo a acompanhar o progresso deles no pipeline de vendas

Segurança: Verifique se há certificações de segurança e recursos como criptografia, controle de acesso e atualizações regulares de segurança na soluçãosoftware de CRM bancário

Acesso móvel: Se seus clientes utilizam seus serviços em seus smartphones, seus representantes de vendas também devem ser capazes de manter o relacionamento com os clientes em qualquer lugar

Análise: Os dados simples dos clientes só são significativos se você puder extrair insights. Opte por um software de CRM com painéis de desempenho integrados para visualizar todos os dados do cliente em um só lugar

Personalização: Não há dois bancos idênticos. OSistema de CRM para gerenciamento financeiro deve permitir personalizações para acompanhar suas metas financeiras, gerenciar suas contas e calcular seus lucros

Treinamento e suporte: A implementação do CRM leva tempo. Ao implementar soluções de banco on-line, você precisa ter acesso à equipe de suporte e integração do CRM para ajudar suas equipes internas com oFluxo de trabalho do CRM sempre que houver algum problema

Integrações de terceiros: Escolha o CRM no setor bancário que se integre à sua pilha de tecnologia existente e permita o fluxo de dados entre as fontes de negócios. Isso inclui ferramentas de marketing para segmentação de clientes, ferramentas de automação de marketing e outros programas de software bancário,software de retenção de clientese plataformas de gerenciamento de projetos

Os 10 melhores softwares de CRM para o setor bancário a serem usados em 2024

Vamos dar uma olhada nos 10 melhores softwares de CRM para o setor bancário que entraram na lista.

1. ClickUp

Explore o ClickUp para gerenciar seus projetos bancários com o poder da IA, mais de 15 visualizações e automações de tarefas

O ClickUp capacita as equipes de vendas de bancos e instituições financeiras a gerenciar os relacionamentos com os clientes em um só lugar. O CRM bancário tudo-em-um ajuda os representantes de vendas a entender os relacionamentos com os clientes de uma só vez, rastreando as contas na forma de um modo de exibição de lista, quadro Kanban e exibição de tabela.

Os recursos do ClickUp Sistemas de CRM otimizam os processos de atendimento ao cliente em serviços bancários, eliminando silos entre departamentos. Com visibilidade total da jornada do cliente, as equipes trabalham em conjunto e planejam o atendimento multicanal campanhas de marketing para melhorar a retenção de clientes e as interações.

Gerenciar dados de clientes, tarefas pessoais e comunicação no ClickUp a partir de qualquer dispositivo

Tenha total liberdade para personalizar seu Estratégia de CRM de acordo com o desempenho de sua campanha de marketing. Além disso, combine CRM e gerenciamento de projetos em um único lugar para obter os melhores resultados.

Melhores recursos do ClickUp

Use oModelo de CRM para coletar contatos de clientes e dados relacionados em um formato estruturado e reunir insights acionáveis para futuros esforços de marketing

Centralize o contato com o cliente a partir do hub de e-mail. Colabore em negócios, envie atualizações de conta aos clientes ou inicie uma campanha de marketing em um só lugar

Adicione links entre tarefas e documentos para rastrear todo o trabalho relacionado ao processo de vendas

Defina com facilidade e rapidez as datas de início e de vencimento em uma tarefa ou use configurações condicionais para que as datas se repitam ou crie uma nova tarefa após a conclusão

Configure lembretes e acompanhamentos para automatizar tarefas repetitivas, como o envio de um formulário de pesquisa após o cliente entrar em contato com o representante de suporte

Otimize os fluxos de trabalho do cliente com automação, inclua atualizações de status de gatilho com base na atividade e atribua tarefas com base em cada estágio do pipeline

Agilize o processo de admissão de clientes em organizações de vendas usando formulários pré-construídos alimentados por lógica condicional

Use os documentos do ClickUp para criar propostas, wikis,modelos de propostas orçamentáriase-mails de conferência e formulários de pesquisa rapidamente

O ClickUp AI permite que as equipes de vendas tenham mais confiança em suas comunicações ao revisar, encurtar ou redigir o texto do e-mail

Crie relatórios personalizados com visualizações de alto nível de métricas críticas do setor bancário, como valor da vida útil do cliente, tamanho médio do negócio e receita recorrente, e visualize tudo isso em painéis visualmente atraentes

100+integrações com ferramentas de automação de marketing, plataformas de previsão de vendas, suporte ao cliente,software de rastreamento de clientessoftware de contabilidade e soluções de software jurídico

Limitações do ClickUp

Os recursos de relatório e análise poderiam ser melhores

Há uma curva de aprendizado para usuários iniciantes

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre Plano

Ilimitado Plano : uS$ 7 por mês por membro

: uS$ 7 por mês por membro plano Business Plan : $12 por mês por membro

: $12 por mês por membro Business Plus Plano : $19 por mês por membro

: $19 por mês por membro Plano Empresarial : Preços personalizados

Classificações e resenhas do ClickUp

2. Salesforce - Nuvem de serviços financeiros

via Força de vendas A nuvem de serviços financeiros da Salesforce é um software de gerenciamento de relacionamento com clientes do setor bancário que oferece uma visão de 360 graus dos clientes ao consolidar dados de clientes de diferentes pontos de contato. Essas informações são essenciais no setor bancário para prever os produtos que provavelmente serão necessários, suas preferências e interações anteriores com diferentes equipes para melhorar a retenção de clientes.

Em um setor focado no cliente como o bancário, diferentes equipes, incluindo empréstimos, seguros, gerenciamento de ativos e atendimento ao cliente, usam os sistemas Salesforce CRM para tomar decisões orientadas por dados.

Os melhores recursos do Financial Service Cloud

Envolver proativamente os segurados durante eventos significativos, como a compra de uma casa

Unificar a experiência do cliente em todos os canais e regiões geográficas para empresas comerciais e de consumo

Integre dados de sistemas bancários, planejamento financeiro, gerenciamento de portfólio e outras plataformas que dão suporte ao seu front-to-back office

Limitações do Financial Service Cloud

Relativamente caro para bancos de pequeno e médio porte

Há uma curva de aprendizado para usuários iniciantes

A implementação requer ajuda da equipe de tecnologia

Preços do Financial Service Cloud

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Financial Service Cloud

G2: 4,2/5 (89 avaliações)

4,2/5 (89 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

3. Segunda-feira.com

via Segunda-feira O Monday é uma solução de CRM que funciona como uma plataforma única para gerenciamento de projetos e gerenciamento de leads e contatos.

Dê à sua equipe o superpoder de revisar os orçamentos do projeto e priorizar leads usando o recurso de pontuação de leads simultaneamente. Configure lembretes automáticos para enviar e-mails de acompanhamento e personalize quadros Kanban adicionando colunas para monitorar clientes, produtos e custos de uma só vez.

melhores recursos do #### Monday.com

Obtenha insights sobre métricas relacionadas ao cliente no painel de controle

Colete feedback para antecipar as necessidades dos clientes usando formulários e pesquisas

Gerencie leads como parte de suas atividades de pré-venda e fique por dentro das cobranças de seus clientes na fase de pós-venda, tudo em um só lugar

Integre-se com mais de 200 ferramentas em sua pilha de tecnologia e simplifique a colaboração entre departamentos

Limitações do Monday.com

Às vezes, o quadro leva mais tempo do que o necessário para carregar na tela

Alguns clientes enfrentam problemas de automação

Preços do Monday.com

CRM básico: US$ 10/mês por usuário

US$ 10/mês por usuário CRM Standard: US$ 14/mês por usuário

US$ 14/mês por usuário CRM Pro: $24/mês por usuário

$24/mês por usuário CRM empresarial: Entre em contato para saber o preço

Monday.com avaliações e críticas

G2: 4,6/5 (709 avaliações)

4,6/5 (709 avaliações) Capterra: 4.8/5 (380 avaliações)

4. Microsoft Dynamics

via Microsoft Dynamics O Microsoft Dynamics é uma das soluções de CRM que usa seu AI-Microsoft Sales CoPilot para reduzir o tempo da equipe de vendas em tarefas repetitivas e se concentrar mais no fechamento de negócios.

Um recurso interessante desse Exemplo de software de CRM é que ele usa dados do software de CRM bancário para escrever e-mails contextuais para os clientes e resumir as reuniões. Recursos como modelos de pontuação de IA, resumos automatizados de leads e visualizações de dados ajudam a superar as expectativas dos clientes.

Melhores recursos do Microsoft Dynamics

Sincronização automática de dados entre o Microsoft Dynamics Sales e outros aplicativos da Microsoft

Notificações automatizadas sobre o envolvimento do cliente e prazos futuros

Crie sequências de ações de vendas para sua equipe e oriente-a para o sucesso

Obter dicas, informações e respostas sugeridas para as necessidades e perguntas dos clientes durante as chamadas

Limitações do Microsoft Dynamics

A interface do usuário e os recursos de relatório precisam ser aprimorados

Desafios de implementação com suporte totalmente gerado por computador

Preços do Microsoft Dynamics

Profissional: US$ 65/usuário/mês

US$ 65/usuário/mês Enterprise: $95/usuário/mês

$95/usuário/mês Premium: $135/usuário/mês

O Microsoft Sales CoPilot faz parte dos planos Enterprise e Premium. Os usuários do plano Professional podem aproveitar por um adicional de US$ 40/usuário/mês

Microsoft Dynamics classificações e comentários

G2: 3,8/5 (1.577 avaliações)

3,8/5 (1.577 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

5. Vendas Oracle

via Vendas Oracle O Oracle Sales é um conjunto de soluções de CRM para que os bancos adquiram dados completos dos clientes e compartilhem recomendações inteligentes para campanhas de marketing personalizadas, ao mesmo tempo em que rastreiam e gerenciar orçamentos de projetos .

A automação de vendas permite que os representantes dediquem mais tempo à promoção de relacionamentos com os clientes do que à atualização de dados no CRM. A melhor parte é que o sistema de CRM verifica automaticamente os endereços e números de telefone dos clientes e monitora ativamente a duplicação de dados em nome das equipes de vendas.

Configure concursos, metas e painéis de controle da equipe para o gerenciamento do desempenho de vendas, a fim de analisar o desempenho da equipe e as áreas de melhoria.

Melhores recursos do Oracle Sales

Personalizar estratégias de marketing, melhorar as colaborações e executar cenários hipotéticos para atender às expectativas dos clientes

Gerar previsões precisas e previsões estatísticas com base em seus dados de CRM

Coletar informações relevantes sobre os clientes usando compromissos anteriores e apresentar os dados à sua equipe de vendas na forma de conteúdo no estilo newsfeed

Limitações do Oracle Sales

Confuso e lento para alguns usuários

A configuração do software requer conhecimento técnico

Preços do Oracle Sales

Preços personalizados

Oracle Sales ratings and reviews

G2: 4/5 (120 avaliações)

4/5 (120 avaliações) Capterra: 4,3/5 (62 avaliações)

6. Loja virtual

via EngageBay O Engagebay é uma combinação de CRM, automação de vendas, software de helpdesk e suporte por chat. O CRM e as partes de automação salvam contatos ilimitados e configuram processos no modo automático. O helpdesk e o bate-papo resolvem os tíquetes de atendimento ao cliente, pois a satisfação do cliente é fundamental para atender às suas expectativas no setor bancário.

Os sistemas modernos de CRM ajudam a visualizar de forma abrangente as interações com os clientes, a rastrear automaticamente as atualizações dos clientes e a compartilhar insights profundos sobre oportunidades de vendas cruzadas e incrementais. As equipes de atendimento ao cliente e de vendas fazem chamadas telefônicas diretamente do sistema e salvam a gravação da chamada para referência futura.

Melhores recursos do Engagebay

Criar pipelines de vendas para diferentes categorias de produtos, regiões geográficas e parâmetros personalizados

Executar campanhas ABM para um grupo de contas de clientes

A visualização de lista usa uma representação gráfica para exibir oportunidades futuras, e a visualização de marcos permite arrastar e soltar negócios de CRM entre marcos

Limitações do Enagagebay

Os clientes têm problemas de integração

Modelos pré-construídos limitados para e-mails

Preços da Enagagebay

Gratuito

Básico : uS$ 11,04/usuário/mês

: uS$ 11,04/usuário/mês Growth: $42,49/usuário/mês

$42,49/usuário/mês Pro: $67,99/usuário/mês

Engagebay avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (212 avaliações)

4,6/5 (212 avaliações) Capterra: 4,6/5 (587 avaliações)

7. CRMNEXT

via CRMNEXT O CRMNEXT é um CRM de gerenciamento de relacionamento com o cliente projetado especificamente para bancos e instituições financeiras.

Com várias equipes envolvidas nos processos de negócios, incluindo vendas, marketing, suporte ao cliente e gerenciamento de relacionamento, os silos de dados só aumentam a ineficiência. As soluções de CRM oferecem visibilidade do que está acontecendo em toda a jornada do cliente, desde a equipe de linha de frente em uma agência bancária local até a liderança.

Por exemplo, quando há um novo lead para um empréstimo, as informações do cliente são compartilhadas com o agente de crédito quase que instantaneamente. O funcionário de gerenciamento de relacionamento recomenda produtos personalizados e oportunidades de vendas adicionais logo no início. A diretoria acompanha se a recomendação leva a uma maior receita de novos usuários.

Melhores recursos do CRMNEXT

Jornadas guiadas tornam a abertura de contas mais rápida

Integração do CRM bancário com bancos de dados externos, como SQL e Oracle, ou com a API REST

As proteções incorporadas melhoram a governança dos dados e reduzem os riscos de entrada incorreta de dados

Limitações do CRMNEXT

Vários bugs no sistema

Os clientes enfrentam lentidão no sistema à medida que a largura de banda aumenta

Preços do CRMNEXT

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do CRMNEXT

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

8. Criação

via Criação A Creatio é uma solução de CRM bancário sem código que combina marketing, vendas e atendimento ao cliente. Todas as equipes obtêm visibilidade dos perfis dos clientes durante toda a jornada do cliente. As equipes de marketing executam campanhas de marketing com dados em tempo real do CRM para bancos. O abrangente programa automatizado de bônus de fidelidade melhora a retenção de clientes.

Automatize seu ciclo de leads para capturar, qualificar, distribuir, processar e transferir. As equipes de vendas usam esse software de CRM bancário para criar painéis de produtividade pessoal.

melhores recursos do #### Creatio

Coordenadogerenciamento de tarefas com integração de e-mail e calendário

Recomendações inteligentes da próxima melhor ação (NBA), manuais de vendas e caminhos de decisão para aumentar a eficiência das vendas

Ferramenta de vendas em campo para priorizar, atender e executar visitas em campo

Limitações da Creatio

Opções limitadas de aplicativos no mercado Creatio

Interface de usuário desatualizada

Preços da Creatio

Crescimento : uS$ 25/usuário/mês

: uS$ 25/usuário/mês Empresa : uS$ 55/usuário/mês

: uS$ 55/usuário/mês Ilimitado: uS$ 85/usuário/mês

Esse preço é apenas para a plataforma. Há preços adicionais para cada produto. Por exemplo, o recurso de vendas custa US$ 15/usuário/mês

Creatio avaliações e comentários

G2 : 4.6/5 (240 avaliações)

: 4.6/5 (240 avaliações) Capterra: 4.8/5 (109 avaliações)

9. Maximizador

via Maximizador A solução de CRM Maximizer foi projetada para que os líderes de vendas do setor bancário acessem dados relevantes e limpos para obter insights acionáveis. A combinação de conhecimento tribal e percepções orientadas por dados é uma ótima maneira de melhorar a experiência do cliente.

Os líderes de vendas usam o CRM bancário da Maximizer de duas maneiras: primeiro, para visualizar o desempenho dos representantes de vendas e, segundo, para receber alertas em tempo real sobre novos clientes potenciais, leads e negócios.

Um sistema automatizado identifica oportunidades de renovação com base no comportamento do cliente e simplifica o processo ao consolidar as informações do ciclo de vida do cliente.

melhores recursos do #### Maximizer

Armazena dados de clientes e registra notas de clientes na mesma interface para acesso rápido

Modelos de e-mail profissionais pré-criados para que os representantes de vendas se comuniquem com clareza

Recomendações de IA em tempo real e um manual personalizado com estratégias de vendas adaptadas de acordo com seus clientes bancários

limitações do #### Maximizer

Os inúmeros recursos são intimidadores para novos usuários

A interface não é compatível com dispositivos móveis

Preços do Maximizer

Edição básica : Preços personalizados

: Preços personalizados Edição do líder de vendas: Preço personalizado

Maximizer avaliações e comentários

G2: 39/5 (461 avaliações)

39/5 (461 avaliações) Capterra: 4,1/5 (349 avaliações)

10. Zoho CRM

via Zoho CRM O software de CRM bancário de fácil utilização Zoho é uma fonte única de verdade para gerenciar leads, negócios e contas.

Os bancos e as instituições financeiras automatizam a geração de leads a partir de várias plataformas, como sites, chats, mídias sociais e feiras comerciais. Dando um passo adiante, a pontuação dos leads no processo de vendas garante que eles sejam atribuídos ao vendedor certo.

Obtenha visibilidade total do pipeline de negócios, e um mecanismo de análise robusto analisa os negócios para obter insights. Configure fluxos de trabalho que são acionados com base em eventos pré-decididos para aumentar a produtividade da equipe.

Melhores recursos do Zoho CRM

Visualize leads e oportunidades e colabore com a equipe de vendas a partir de telefones celulares

Modelos de e-mail ilimitados para sincronizar vendas e automação de e-mail

Colabore com parceiros e compartilhe percepções usando o portal de parceiros

Limitações do Zoho CRM

O recurso de relatórios precisa ser melhorado

Os usuários reclamam de problemas com o suporte ao cliente

Preços do Zoho CRM

Padrão: US$ 14/usuário/mês

US$ 14/usuário/mês Profissional: $23/usuário/mês

$23/usuário/mês Empresarial: $40/usuário/mês

$40/usuário/mês Ultimate: $52/usuário/mês

Zoho CRM ratings and reviews

G2 : 4/5 (2.502 avaliações)

: 4/5 (2.502 avaliações) Capterra: 4,3/5 (6.533 avaliações)

O melhor software de CRM para o setor bancário alinha as equipes, melhora a retenção de clientes e gera receita recorrente

Um CRM robusto no setor bancário traz benefícios de longo alcance, como melhor retenção de clientes e experiência geral, equipes mais produtivas e receita previsível.

Os CRMs bancários atendem a várias finalidades em toda a organização. Elaborar uma estratégia de marketing com base nos produtos que os clientes precisam e modelos de planos de comunicação para otimizar sua estratégia de mensagens de negócios.

As equipes têm acesso a informações relevantes sobre os clientes. Todos estão alinhados com o gerenciamento do relacionamento com o cliente no processo de vendas.

Se você está apenas começando, procure um CRM amigável para iniciantes que centralize as informações dos clientes para todas as equipes envolvidas no gerenciamento de leads e na satisfação do cliente.

Aqui está a melhor recomendação para você.

O ClickUp é um software de CRM flexível e fácil de usar que oferece a todos visibilidade total dos relacionamentos com os clientes. O Workspace aumenta a colaboração multifuncional permitindo que as equipes acessem informações relevantes para fechar negócios ou enviar comunicações de marketing.

Recursos avançados, como links entre tarefas, lembretes automáticos, o assistente alimentado por IA e mais de 1.000 integrações fazem do ClickUp o melhor software de CRM bancário.

