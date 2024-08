10 melhores alternativas ao Elasticsearch em 2024

Manter os dados organizados em sua empresa é, muitas vezes, uma tarefa árdua. E encontrar as informações que você está procurando é como encontrar uma agulha em um palheiro corporativo. 🤔

As plataformas de busca e análise, como o Elasticsearch, tornam a localização de informações consideravelmente mais gerenciável. O Elasticsearch transforma o banco de dados de sua empresa em um mecanismo de busca para que as pessoas possam encontrar facilmente as informações em segundos (em vez de horas, dias ou semanas vasculhando os arquivos da empresa).

Se um dos objetivos de sua empresa é encontrar uma maneira melhor de pesquisar e analisar dados, continue lendo. A seguir, vamos nos aprofundar nas dez melhores alternativas do Elasticsearch para navegar facilmente pelas informações da empresa. 🤩

O que é um Elasticsearch?

O Elasticsearch é uma plataforma de busca distribuída, RESTful e de código aberto que permite aos usuários buscar e encontrar informações. Como um mecanismo de busca - pense no Google ou no Microsoft Bing -, o Elasticsearch permite que os usuários registrem, armazenem, busquem e analisem grandes quantidades de dados em um período muito curto de tempo.

Painel de receitas de comércio eletrônico do Kibana via Elástico O Elasticsearch funciona indexando dados aparentemente não relacionados de diferentes locais. Em seguida, um usuário digita uma consulta de pesquisa e o Elasticsearch encontra informações relevantes em tempo real.

A plataforma de busca empresarial analisa praticamente qualquer tipo de dados, incluindo documentos, e-mails, produtos, números e até mesmo localizações geográficas.

O que você deve procurar nas Alternativas ao Elasticsearch ?

A alternativa certa ao Elasticsearch deve permitir que você faça buscas, analise, ingira e visualizar todos os tipos de dados . Se estiver procurando uma plataforma para substituir o Elasticsearch, escolha uma com as funcionalidades da lista abaixo.

Pesquisa vários tipos de dados: O mecanismo de busca e a plataforma de análise de busca certos devem permitir que você filtre vários tipos de dados, inclusive textuais, numéricos e geoespaciais

O mecanismo de busca e a plataforma de análise de busca certos devem permitir que você filtre vários tipos de dados, inclusive textuais, numéricos e geoespaciais oferece visual dashboards : A plataforma certa não deve apenas exibir os resultados de uma consulta de pesquisa. Em vez disso, ela deve oferecer agregação de dados erelatórios visuais para que você possa entender e interpretar melhor os dados

dashboards : A plataforma certa não deve apenas exibir os resultados de uma consulta de pesquisa. Em vez disso, ela deve oferecer agregação de dados erelatórios visuais para que você possa entender e interpretar melhor os dados Resultados de busca rápidos: A alternativa certa do Elasticsearch filtrará as fontes de dados em tempo real, fornecendo resultados de busca precisos em segundos

A alternativa certa do Elasticsearch filtrará as fontes de dados em tempo real, fornecendo resultados de busca precisos em segundos Busca alimentada por IA: Os mecanismos de busca e as plataformas de mecanismos de análise mais poderosos executam algoritmos usando aprendizado de máquina

Os mecanismos de busca e as plataformas de mecanismos de análise mais poderosos executam algoritmos usando aprendizado de máquina API aberta: O Elasticsearch tornou-se popular em 2010 como uma plataforma de mecanismo de busca gratuita e de código aberto. Muitas corporações e desenvolvedores gostam da liberdade que uma API aberta oferece, como a capacidade de personalizar uma solução para atender às suas necessidades exclusivas

## As 10 melhores alternativas ao ElasticSearch para usar em 2024

Procurando uma plataforma para substituir o ElasticSearch? As plataformas abaixo interpretarão os dados e fornecerão experiências de busca de alto nível:

1. Algolia

via Algália Fundada em 2012, a Algolia é uma plataforma proprietária de mecanismo de busca. Em essência, a empresa atua como um mecanismo de busca dentro do site do cliente e rastreia o site para fornecer resultados rápidos e relevantes para as consultas de busca dos visitantes.

Alguns de seus principais recursos dependem do uso de testes A/B, ferramentas de pesquisa facetada e recursos de mecanismo de pesquisa de texto completo.

Algolia melhores recursos

Aproveite o Algolia NeuralSearch, que usa o aprendizado adaptativo de IA para desenvolver e sugerir consultas de pesquisa mais relevantes

Conecte compradores a produtos relevantes por meio de soluções de comércio eletrônico B2B e B2C

Aumente o tráfego da Web habilitando os recursos de pesquisa em diferentes tipos de dados

Lançar testes A/B para descobrir as melhores estratégias de pesquisa de alto desempenho

Algolia limitações

Alguns resultados de pesquisa podem ser enganosos em seu mecanismo de pesquisa

A solução é uma plataforma plug-and-play, e você precisará fazer um trabalho inicial no processo de implementação

Algolia preços

Criação: Gratuito

Gratuito Crescimento: US$ 0,50/mês

US$ 0,50/mês Premium: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Elevate: Entre em contato para saber o preço

Algolia Classificações e avaliações

G2: 4,5/5 (mais de 300 avaliações)

4,5/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,8/5 (70 avaliações)

2. Typesense

via Sentido do tipo O Typesense é uma plataforma de mecanismo de busca moderna e de código aberto. Essa alternativa ao Elasticsearch vem completa com pesquisa conforme o tipo, pesquisa geográfica, pesquisa semântica e pesquisa vetorial.

Basta usar o Typsense Cloud para provisionar um cluster, criar uma coleção, adicionar documentos e seu servidor de pesquisa estará pronto para funcionar.

Typesense melhores recursos

Não se preocupe com erros de digitação em sua consulta de pesquisa, graças à tolerância a erros de digitação

Resultados específicos de pinos, posições ou mercadorias nos resultados da pesquisa

Use a classificação dinâmica para filtrar os resultados por campos personalizados

Pesquise e classifique os resultados em uma região específica por meio da pesquisa geográfica

Typesense limitações

A plataforma não foi avaliada no G2 ou no Capterra, portanto, não está claro o grau de satisfação dos clientes com o produto

Typesense preço

O preço é baseado na memória e começa em US$ 0,03/hora (US$ 21,60/mês) e US$ 0,09/GB para 0,5 MB

Typesense Classificações e análises

G2: Não revisado

Não revisado Capterra: Não listado

3. Pesquisa de mídia

via Pesquisa de mídia O Meilisearch é uma plataforma de código aberto extremamente rápida que retorna resultados de pesquisa em apenas 50 milissegundos. Como uma plataforma plug-and-play, ela permite que você comece a pesquisar seus dados sem nenhuma configuração.

Além disso, o mecanismo de pesquisa de texto completo recupera resultados relevantes para cada caso de uso.

Meilisearch melhor recurso

Aumente as conversões e as vendas on-line classificando produtos de comércio eletrônico, mídia e documentos

Aumente a retenção de usuários por meio do App Search, criando uma excelente experiência de pesquisa em plataformas SaaS e móveis

Detectar vários idiomas automaticamente

Crie suas próprias regras de classificação padrão para determinar quais resultados aparecem primeiro

Meilisearch limitações

Há um limite de 10 palavras por consulta de pesquisa

A indexação de grandes lotes de documentos pode causar um erro interno

Meilisearch avaliações e revisões

G2: 5/5 (1 avaliação)

5/5 (1 avaliação) Capterra: Não listado

4. Solr

via Solr O Solr (também conhecido como Apache Solr) é uma alternativa versátil do Elasticsearch criada na plataforma Apache Lucene que fornece indexação, replicação e consulta. Otimizado para tráfego de alto volume, o Solr vem completo com recursos de pesquisa de texto completo, uma interface administrativa responsiva e indexação quase em tempo real.

Solr melhores recursos

Aproveite uma arquitetura de plug-in de código aberto para personalizar a plataforma dos mecanismos de pesquisa de acordo com suas necessidades

Coloque documentos no servidor usando várias linguagens de programação, incluindo JSON, XML, CSV ou HTTP

Saiba mais sobre o Solr e comece a trabalhar com uma biblioteca de recursos avançados

Solr limitações

Alguns usuários afirmam que é preciso mais documentação sobre como usar a plataforma

A linguagem de consulta pode ser confusa no início

Solr preços

Grátis

Solr classificações e avaliações

G2: 4,1/5 (25 avaliações)

4,1/5 (25 avaliações) Capterra: 4,3/5 (13 avaliações)

5. Vespa

via Vespa O Vespa é um mecanismo de pesquisa de código aberto e um banco de dados vetorial. A plataforma alimentada por IA suporta pesquisa vetorial, pesquisa lexical e pesquisa de dados estruturados em uma única consulta.

Em comparação com outros mecanismos de busca desta lista, o Vespa agrupa dados dinamicamente para plataformas de comércio eletrônico e outros serviços da Web.

Vespa melhores recursos

Recomendar e personalizar resultados de pesquisa para cada usuário ou situação

Escala para qualquer quantidade de dados e/ou tráfego

Use a linguagem de agrupamento do Vespa para determinar como as correspondências de consulta devem ser agrupadas ou agregadas

Vespa limitações

A documentação sobre como começar a funcionar poderia ser melhorada

Não há comentários sobre G2, Capterra ou Stackshare

Vespa preço

As pesquisas no Vespa são gratuitas, mas o Vespa Cloud tem o seguinte preço:

Por hora de vCPU: US$ 0,011

Por GB de memória por hora: US$ 0,011

Por GB de disco por hora: US$ 0,0004

Por GB de memória GPU por hora: US$ 0,075

Vespa classificações e análises

G2: Sem avaliações

Sem avaliações Capterra: Não listado

6. Busca na Manticore

via Pesquisa da Manticore Em 2017, a Manticore Search começou como uma alternativa ao antigo e popular mecanismo de busca Sphinx Search. Supostamente 4 vezes mais rápido que o Elasticsearch a Manticore é conhecida por seu desempenho e facilidade de uso. Com o Manticore Search, prepare praticamente qualquer tipo de consulta de pesquisa usando SQL e JSON.

Manticore Search melhores recursos

Em determinados testes, o Manticore Search demonstrou ser até 15 vezes mais rápido que o Elasticsearch em dados pequenos, 4 vezes mais rápido em big data e 29 vezes mais rápido para análise de logs

Aproveite os recursos de texto completo que têm mais de 20 operadores de texto completo e 20 fatores de classificação

Integre facilmente o Manticore Search à sua pilha existente, pois ele pode ler dados do MySQL, Postgres, MSSQL, ODBC, XML, CSV e TSV

Manticore Search limitações

Houve alguns relatos de falhas no índice

Manticore Search preços

Grátis

Manticore Search classificações e resenhas

G2: Não revisado

Não revisado Capterra: Não listado

7. Xapian

via Xapian O Xapian é uma biblioteca de mecanismo de pesquisa escrita em C++. Ela tem associações que permitem que os indivíduos usem Perl, Python 2, Python 3, PHP, Java, Tcl, Ruby, Lua, Node.js e outras linguagens. A plataforma altamente adaptável fornece resultados de pesquisa classificados e sugere termos de índice relevantes ou documentos relacionados.

Xapian melhores recursos

Oferece suporte à pesquisa de sinônimos ou à formação de tronco de termos de pesquisa (por exemplo, pesquisar "footballs" em vez de football)

A plataforma sugere correções ortográficas para consultas de pesquisa

Também gera snippets dinâmicos, incluindo palavras, frases ou consultas curinga correspondentes

Xapian limitações

Não foi avaliado pelo Capterra, G2 ou Stackshare em comparação com outras plataformas de mecanismos de busca

Há pouca documentação para começar a operar

Xapian preço

Gratuito

Xapian classificações e resenhas

G2: Não listado

Não listado Capterra: Não listado

8. Busca por Esfinge

via Pesquisa da Sphinx O Sphinx Search é um servidor de pesquisa de texto completo e de código aberto. A plataforma fornece referências cruzadas abrangentes, procurando classes relacionadas, citações e informações semelhantes. Seus formatos de saída incluem HTML, Ajuda HTML do Windows, LaTex, ePub, Texinfo, páginas de manual e texto simples.

Sphinx Search melhores recursos

Crie facilmente uma estrutura hierárquica para sua árvore de documentos

Aproveite as ferramentas avançadas de consulta, como um tokenizador de texto, linguagem de consulta e diferentes modelos de classificação

Assuma o controle da ordenação dos resultados da pesquisa por meio de posição, agrupamento e prioridades

Integre-se facilmente com fontes de dados SQL e XML

Sphinx Search limitações

Há muito pouca documentação sobre como integrar a plataforma em seu site

Sphinx Search preços

Grátis

Sphinx Search classificações e resenhas

G2: Não listado

Não listado Capterra: Não listado

9. Pesquisa de Bleve

via Pesquisa de bleve O Bleve Search é uma plataforma simples de pesquisa e métricas. O Bleve Search indexará praticamente qualquer objeto em seu modelo de dados.

E se você quiser personalizar a forma como as consultas de pesquisa retornam e exibem os resultados, é possível substituir o mapeamento padrão.

Bleve Search melhores recursos

Agregue facilmente dados entre facetas de termos, facetas de intervalo numérico e facetas de intervalo de dados

Crie consultas de pesquisa usando termos, frases, correspondências, frases de correspondência e prefixos

Comece a trabalhar rapidamente importando um pacote, desenvolvendo um índice com três linhas de código e escrevendo consultas com apenas mais três linhas de código

Bleve Search limitações

Nenhuma avaliação listada no G2, Capterra ou Stackshare

Não há lugar no site para enviar um relatório de bug - sua única opção é criar um fórum de discussão no GitHub

Bleve Search preço

Grátis

Bleve Search classificações e resenhas

G2: Não listado

Não listado Capterra: Não listado

10. Unleash

via Liberação O Unleash oferece recursos de pesquisa semelhantes aos do Google que permitem que colegas e clientes encontrem informações em seu site. A plataforma com tecnologia de IA fornece algoritmos detalhados para que os visitantes de seu site desfrutem de uma experiência personalizada.

Além disso, ela permite que os usuários acessem os recursos de pesquisa incorporando o Unleash em seu site, usando o aplicativo móvel ou para desktop, adicionando uma extensão de navegador ou usando um bot do Slack para pesquisar conversas e recursos.

Unleash melhores recursos

Use a pesquisa aprimorada por IA para levar em conta sinônimos de consultas ou conceitos relacionados

Aproveite os filtros para refinar os resultados de acordo com os critérios especificados

Crie um wiki para organizar toda a sua pesquisabiblioteca de conhecimento da empresa em um único lugar

Ferramentas de sinalização de recursos para desenvolvimento de software

Unleash limitações

Embora ofereça uma avaliação gratuita, o Unleash exige um plano pago, ao contrário de muitos de seus concorrentes

Unleash preço

Entre em contato para obter preços

Unleash classificações e resenhas

G2: 5/5 (1 avaliação)

5/5 (1 avaliação) Capterra: Não avaliado

Outras ferramentas de análise de dados

Procurando outras ferramentas que possam ajudá-lo a localizar e interpretar dados? Abaixo, exploramos ferramentas que o ajudam a localizar arquivos rapidamente em aplicativos ou no disco rígido local. 🔍

#

ClickUp

Divida metas, tarefas, pontos ágeis e status do projeto no altamente personalizável ClickUp 3.0 Dashboard

O ClickUp é a ferramenta multifuncional

plataforma de automação de processos

que transforma a maneira como você planeja e gerencia tarefas.

Use o ClickUp para

agilizar o gerenciamento de projetos

utilizando uma biblioteca de modelos, atribuindo tarefas, definindo prioridades, fazendo brainstorming de ideias, comentando sobre projetos e criando relatórios envolventes. 👏

O ClickUp Universal Search permite que os usuários encontrem rapidamente tarefas, documentos, arquivos, usuários, chats e Dashboards em todo o espaço de trabalho e até mesmo em outros aplicativos de trabalho conectados

Além disso, com o

Pesquisa universal do ClickUp

basta integrar seus arquivos ao ClickUp, e os documentos em qualquer aplicativo conectado ou no disco rígido poderão ser pesquisados.

ClickUp melhores recursos

Pesquisa baseada em IA que conhece você e mostra melhores resultados para suas consultas de pesquisa ao longo do tempo

Integrações com Slack, Dropbox, GitHub, Box, Hubspot e muito mais, para que você encontre documentos em todas as plataformas

Permita que qualquer pessoa em sua organização pesquise informações e arquivos

Acesse o Universal Search no Command Center, na Global Action ou em seu desktop

ClickUp limitações

A Universal Search encontra documentos, mas não dados numéricos ou geoespaciais

A plataforma pode ser muito difícil para novos usuários

ClickUp preços

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por espaço de trabalho

ClickUp classificações e análises

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

Encontre os dados que você está procurando com estas alternativas

Plataformas de busca e análise, como o Elasticsearch, transformam qualquer site em um mecanismo de busca de alta potência, permitindo que clientes e membros da equipe interna encontrem as informações de que precisam.

Além disso, muitas dessas alternativas são plataformas gratuitas e de código aberto, o que significa que é fácil personalizar os recursos de busca (embora você precise de um desenvolvedor full-stack para fazer qualquer alteração).

Se estiver procurando um recurso de pesquisa simples para localizar arquivos e documentos, experimente o ClickUp.

A plataforma tudo em um simplifica o gerenciamento de projetos e vem completa com uma biblioteca de modelos, documentos e quadros brancos,

automações de fluxo de trabalho

e um recurso de pesquisa para localizar facilmente os documentos da empresa.

Para começar,

experimente o ClickUp hoje mesmo

. 🙌