10 melhores alternativas e concorrentes da Docusign em 2024

Se você tem o hábito de enviar ou receber documentos digitais, pode procurar maneiras de incorporar maior credibilidade e autenticidade durante essas trocas.

Por esse motivo, ferramentas como o DocuSign e as alternativas ao DocuSign gozam de grande popularidade, pois podem transformar uma única folha de papel em um documento juridicamente vinculativo com assinaturas eletrônicas de todas as partes envolvidas.

Além disso, as soluções de assinatura digital economizam tempo, esforço e recursos. Imagine se você tivesse que fazer o download do documento, imprimi-lo, assiná-lo à tinta, digitalizá-lo e enviá-lo de volta - são quatro etapas a mais.

No entanto, talvez isso não funcione para você se estiver procurando alternativas para o DocuSign.

Claro, ele permite que os usuários assinem documentos eletronicamente, gerem trilhas de auditoria digital, criem modelos reutilizáveis, adicionem marcas personalizadas e muito mais. No entanto, ele carece de recursos avançados edição de documentos e formulários em massa, restringindo o uso por meio de limites de envelope.

Sem mencionar que a alteração de signatários ou de suas funções e as transferências de envelope no ambiente DocuSign são desnecessariamente complicadas.

Além disso, o DocuSign não oferece o nível desejado de suporte ao cliente para seu preço elevado.

Felizmente, aqui estão dez alternativas ao DocuSign para facilitar seu processo de assinatura de documentos!

O que você deve procurar nas alternativas ao DocuSign?

Antes de revelar nossa lista de alternativas ao DocuSign, vamos analisar rapidamente alguns recursos e qualidades que as alternativas devem ter. Aqui estão alguns fatores importantes a serem considerados ao analisar as alternativas do DocuSign:

Facilidade de uso : A plataforma de assinatura eletrônica deve ter uma interface intuitiva e fácil de usar, com um processo de assinatura simplificado para atender até mesmo àqueles que não são muito experientes em tecnologia

: A plataforma de assinatura eletrônica deve ter uma interface intuitiva e fácil de usar, com um processo de assinatura simplificado para atender até mesmo àqueles que não são muito experientes em tecnologia Validade legal : Para tornar as assinaturas digitais válidas e aplicáveis, a solução de assinatura eletrônica juridicamente vinculativa deve estar em conformidade com padrões e regulamentações como a Lei ESIGN, UETA, eIDAS, PIPEDA, Lei de Transações Eletrônicas etc., dependendo do setor e da região geográfica

: Para tornar as assinaturas digitais válidas e aplicáveis, a solução de assinatura eletrônica juridicamente vinculativa deve estar em conformidade com padrões e regulamentações como a Lei ESIGN, UETA, eIDAS, PIPEDA, Lei de Transações Eletrônicas etc., dependendo do setor e da região geográfica Editor de documentos : Embora o software de assinatura digital possa não exigir um editor de documentos, ter um à mão o torna uma excelente alternativa ao DocuSign. Você pode usá-lo para editar e modificar documentos ou até mesmo usar modelos enquanto obtém assinaturas eletrônicas

: Embora o software de assinatura digital possa não exigir um editor de documentos, ter um à mão o torna uma excelente alternativa ao DocuSign. Você pode usá-lo para editar e modificar documentos ou até mesmo usar modelos enquanto obtém assinaturas eletrônicas Segurança e conformidade : Os documentos digitais que exigem assinaturas eletrônicas podem ser confidenciais. Como tal, eles devem ser protegidos por medidas como criptografia de ponta a ponta, autenticação multifator, trilhas de auditoria etc., para garantir a segurança e a integridade do documento, especialmente quando regulamentos como HIPAA ou GDPR estiverem envolvidos

: Os documentos digitais que exigem assinaturas eletrônicas podem ser confidenciais. Como tal, eles devem ser protegidos por medidas como criptografia de ponta a ponta, autenticação multifator, trilhas de auditoria etc., para garantir a segurança e a integridade do documento, especialmente quando regulamentos como HIPAA ou GDPR estiverem envolvidos Autenticação : A ferramenta de assinatura eletrônica pode implementar métodos de autenticação como verificação biométrica, código de acesso ou verificação de e-mail para garantir que o signatário pretendido tenha assinado o documento

: A ferramenta de assinatura eletrônica pode implementar métodos de autenticação como verificação biométrica, código de acesso ou verificação de e-mail para garantir que o signatário pretendido tenha assinado o documento Rastreamento de documentos : Esse recurso permite monitorar o status do documento. Ter uma visão de alto nível de quem tem o documento, quem o assinou e quem ainda deve assiná-lo garante que nada passe despercebido durante o processo de assinatura

: Esse recurso permite monitorar o status do documento. Ter uma visão de alto nível de quem tem o documento, quem o assinou e quem ainda deve assiná-lo garante que nada passe despercebido durante o processo de assinatura Notificações e lembretes : Saber a localização ou o andamento do documento é insuficiente. As alternativas ao DocuSign devem emitir lembretes e notificações automatizados para o remetente do documento e para os signatários, a fim de garantir que o processo de assinatura seja concluído dentro do prazo

: Saber a localização ou o andamento do documento é insuficiente. As alternativas ao DocuSign devem emitir lembretes e notificações automatizados para o remetente do documento e para os signatários, a fim de garantir que o processo de assinatura seja concluído dentro do prazo Acessibilidade móvel: A DocuSign está disponível para dispositivos Apple e Android. Sendo assim, faz sentido que as alternativas ao DocuSign também venham com aplicativos móveis para assinaturas eletrônicas em qualquer lugar. O mundo está muito acelerado para parar para uma assinatura

As 10 melhores alternativas ao DocuSign para usar em 2024

Quer esteja procurando soluções de assinatura pagas e juridicamente vinculativas ou soluções de assinatura eletrônica com um plano gratuito, aqui estão alguns concorrentes sólidos como alternativas ao DocuSign para assinar documentos.

1. PandaDoc

Via

PandaDoc

O PandaDoc é um conhecido

automação de documentos

plataforma que permite aos usuários criar, rastrear e enviar documentos com facilidade. Como uma das principais alternativas ao DocuSign, o PandaDoc vai além da assinatura eletrônica, oferecendo suporte a recursos avançados, como colaboração em tempo real, rastreamento de documentos, marca personalizada e integração nativa com vários aplicativos de terceiros.

Melhores recursos do PandaDoc

Criação e compartilhamento de documentos de ponta a ponta, usando um editor de documentos intuitivo do tipo arrastar e soltar

Assinaturas digitais ilimitadas e seguras com validade legal para execução e cumprimento de contratos

Biblioteca de documentos rica com mais de 750 modelos reutilizáveis

Assinaturas personalizáveis com fontes, cores, tipografia, etc. variáveis

Defina lembretes para a assinatura eletrônica de documentos

Integra-se a quase 20 aplicativos de negócios para CRM, pagamento, produtividade, etc.

Limitações do PandaDoc

Voltado principalmente para o gerenciamento de contratos

O site é lento, apresenta falhas e, às vezes, não é confiável

Preços do PandaDoc

Oferece uma avaliação gratuita de 14 dias.

Essenciais: US$ 35 por assento por mês

US$ 35 por assento por mês Empresarial: US$ 65 por assento por mês

US$ 65 por assento por mês Planos empresariais: Preços personalizados

O PandaDoc também oferece preços por documento, para os quais é necessário entrar em contato com o departamento de vendas e determinar o preço com base no seu volume.

PandaDoc ratings and review

G2: 4,7/5 (2.257 avaliações)

4,7/5 (2.257 avaliações) Capterra: 4,5/5 (1.057 avaliações)

2. Dropbox Sign (antigo HelloSign)

via

Sinal do Dropbox

Em seguida na nossa lista de alternativas ao DocuSign, temos o HelloSign, que foi renomeado para Dropbox Sign após sua aquisição pelo Dropbox, uma plataforma de hospedagem de arquivos de renome. É uma solução de assinatura eletrônica que simplifica o processo de assinatura, tornando-o digital e seguro.

Melhores recursos do Dropbox Sign

Formulários compatíveis com dispositivos móveis para assinar documentos em qualquer lugar

Solicite assinaturas eletrônicas legalmente vinculadas de PDFs ou arquivos do Word.

O plano Dropbox + Sign Essentials combina o melhor do Dropbox para compartilhamento de documentos e o Sign Essentials para assinatura de documentos

Integrações sem código com provedores de armazenamento em nuvem, ferramentas de RH, CRMs, etc.

Suporta assinaturas eletrônicas em 22 idiomas

Limitações do Dropbox Sign

Não vem com soluções de criação ou edição de documentos

Não tem os recursos avançados para coletar pagamentos ou analisar documentos

Preços do Dropbox Sign

O Dropbox Sign oferece uma avaliação gratuita de 30 dias com um plano gratuito disponível apenas para assinatura eletrônica.

Essentials: US$ 20 por mês

US$ 20 por mês Dropbox + Sign Essentials: US$ 22 por mês

US$ 22 por mês Padrão: US$ 30 por assento por mês

US$ 30 por assento por mês Premium: Preços personalizados

Dropbox Sign avaliações e análises

G2: 4,7/5 (2.099 avaliações)

4,7/5 (2.099 avaliações) Capterra: 4,8/5 (1.422 avaliações)

3. Com assinatura

via

Assinatura

Se estiver procurando alternativas ao DocuSign que sejam simples e diretas ao ponto, vale a pena conhecer o Signaturely. Ao eliminar todos os recursos, essa solução de assinatura eletrônica acessível e prática faz o que promete: coleta assinaturas.

Melhores recursos do Signaturely

Ferramenta única de criação de documentos e gerenciamento de acesso

Interface intuitiva e sem confusão, com funcionalidade rápida para assinar documentos

Notificações e lembretes automáticos para aqueles que ainda não assinaram documentos

Assinaturas digitais juridicamente vinculativas compatíveis com 60 leis internacionais de assinatura eletrônica

Modelos reutilizáveis e marcas personalizadas para documentos

Limitações do Signaturely

Não possui um aplicativo móvel dedicado

Não possui um editor de documentos integrado

Integrações limitadas com o Google Drive, Dropbox, OneDrive e Box.

Preços do Signaturely

A Signaturely oferece uma avaliação gratuita de 7 dias de seus planos pagos.

Plano gratuito: Uma assinatura eletrônica em um documento por conta

Uma assinatura eletrônica em um documento por conta Pessoal: US$ 20 por assento por mês

US$ 20 por assento por mês Empresarial: US$ 40 por assento por mês

Avaliações e análises do Signaturely

G2: 4,8/5 (270 avaliações)

4,8/5 (270 avaliações) Capterra: 4,8/5 (351 avaliações)

4. Adobe Sign

via

Adobe Sign

Devido ao uso generalizado do Acrobat Reader para gerenciar documentos (especialmente PDF), a Adobe se tornou um nome conhecido que dispensa apresentações. Como uma plataforma abrangente de gerenciamento de documentos, o ambiente da Adobe Document Cloud vem com a ferramenta Adobe Acrobat Sign para coletar assinaturas eletrônicas.

Melhores recursos do Adobe Sign

O Adobe Sign oferece mobilidade total, pois os usuários podem assinar documentos em celulares ou desktops

Concede visibilidade em tempo real de todos os documentos para assinatura

Alerta o remetente quando o documento é assinado

Permite o envio em massa de formulários, contratos e outros documentos em um único clique

Integração perfeita com mais de 50 ferramentas e plataformas de negócios de alto nível

Oferece suporte à cobrança de pagamentos por meio de cartões de crédito, carteiras digitais e outros gateways de pagamento on-line

Limitações do Adobe Sign

O nível de conformidade da assinatura eletrônica pode variar de plano para plano, tornando a assinatura digital "legalmente vinculada" questionável

Uma parte significativa dos recursos essenciais está oculta nos caros planos corporativos

Falta de análise de documentos

Preços do Adobe Sign

O Adobe Sign oferece uma avaliação gratuita de 14 dias.

Para pessoas físicas

Acrobat Standard: US$ 22,99 por mês

US$ 22,99 por mês Acrobat Pro: US$ 29,99 por mês

Para equipes (cobrado anualmente)

Acrobat Standard: US$ 14,99/licença por mês

US$ 14,99/licença por mês Acrobat Pro: US$ 23,99/licença por mês

US$ 23,99/licença por mês Soluções de sinalização do Acrobat: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Adobe Sign

G2: 4,4/5 (931 avaliações)

4,4/5 (931 avaliações) Capterra: 4,7/5 (1.131 avaliações)

5. Signeasy

via

Signeasy

O Signeasy é uma excelente opção para quem procura alternativas híbridas ao DocuSign que permitam a coleta de assinaturas eletrônicas on-line e off-line. Como as muitas soluções de assinatura eletrônica legalmente vinculadas discutidas, o Signeasy também está em conformidade com várias leis e regulamentações internacionais e regionais.

Melhores recursos do Signeasy

Suporta documentos eletrônicos em mais de 25 formatos, como PDF, Word, PNG, JPG, HTML e outros

A assinatura eletrônica está disponível em 24 idiomas suportados

Permite a assinatura off-line e presencial

Gera uma trilha de auditoria digital legalmente válida

Os recursos avançados incluem autenticação biométrica, autenticação do signatário, verificação de documentos, assinatura baseada em Aadhaar, etc.

Disponível para Web, dispositivos móveis e outros dispositivos

Limitações do Signeasy

Falta de coleta de pagamentos e análise de documentos

Integrações caras e limitadas. Por exemplo, a integração com o Salesforce custa US$ 20 por mês, enquanto a integração com o HubSpot ou o Pipedrive não está disponível

Preços do Signeasy

O Signeasy oferece um teste gratuito de 14 dias.

Essencial: US$ 12 por usuário por mês (usuário único)

US$ 12 por usuário por mês (usuário único) Equipe: US$ 24 por usuário por mês

US$ 24 por usuário por mês Business: $36 por usuário por mês

$36 por usuário por mês Business Plus: $60 por usuário por mês

Signeasy avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (606 avaliações)

4,6/5 (606 avaliações) Capterra: 4,7/5 (455 avaliações)

6. Sinal do Jotform

via

Jotform

O Jotform seria um superconjunto das muitas alternativas do DocuSign, pois oferece a criação de formulários como uma oferta principal. Use seu recurso simples de arrastar e soltar para criar formulários personalizados e documentos digitais que as pessoas assinam eletronicamente. Ou escolha um dos mais de 600 modelos do Jotform Sign, adapte-o à sua empresa e envie documentos para coletar assinaturas juridicamente vinculativas!

Melhores recursos do Jotform Sign

Crie um link público para compartilhar documentos com grandes públicos

Suporta a atribuição de várias funções de signatário

Modelos reutilizáveis podem ser enviados quantas vezes forem necessárias

Uma das poucas alternativas ao DocuSign que oferece um plano gratuito

que oferece um plano gratuito Compatível com smartphones, tablets e desktops

Limitações do Jotform Sign

Tem uma curva de aprendizado acentuada que impede que os usuários mergulhem em todo o seu potencial

Os planos pagos são mais caros

Preços do Jotform

Inicial: Gratuito (limitado a 5 formulários)

Gratuito (limitado a 5 formulários) Bronze: $39 por usuário por mês (limitado a 25 formulários)

$39 por usuário por mês (limitado a 25 formulários) Silver: $49 por usuário por mês (limite de 50 formulários)

$49 por usuário por mês (limite de 50 formulários) **Ouro: $129 por usuário por mês (limite de 100 formulários)

Plano Enterprise: Preços personalizados

Jotform Sign ratings and review

G2: 4,7/5 (771 avaliações)

4,7/5 (771 avaliações) Capterra: 4,7/5 (1.674 avaliações - para Jotform)

7. eSignly

via

assinatura eletrônica

Se estiver procurando alternativas minimalistas para o DocuSign que combinem mobilidade entre dispositivos e assinatura híbrida (on-line e presencial) e que venham com um plano gratuito, o eSignly atenderá a todos os requisitos. Em vez de diversificar demais sua proposta de valor principal, essa solução de assinatura eletrônica se concentra apenas na assinatura e no compartilhamento de documentos.

Melhores recursos do eSignly

O plano gratuito permite a assinatura eletrônica de documentos ilimitados

Disponível em mais de 18 idiomas

Permite controle de acesso e privilégios de gerenciamento de documentos

Oferece suporte à assinatura presencial

Os usuários podem personalizar os convites para assinatura e até mesmo aproveitar as opções de assinatura em massa

Compatível com vários formatos e tamanhos de arquivo (dependendo do plano) 📑

Limitações do eSignly

Não é possível gerar ou editar documentos

Falta de recursos avançados e integrações poderosas devido ao preço

Preços do eSignly

a eSignly oferece uma avaliação gratuita de 30 dias dos planos pagos.

Gratuito: US$ 0 (limitado a 5 solicitações de assinatura)

US$ 0 (limitado a 5 solicitações de assinatura) Profissional: US$ 15 por usuário por mês

US$ 15 por usuário por mês Empresarial: US$ 25 por usuário por mês

US$ 25 por usuário por mês Empresarial: US$ 40 por usuário por mês

Avaliações e opiniões sobre o eSignly

G2: 4,5/5 (5 avaliações)

4,5/5 (5 avaliações) Capterra: N/A

8. signNow

via

signNow

Falando em alternativas ao DocuSign que oferecem assinatura presencial, o signNow da airSlate é outra solução de assinatura eletrônica que merece ser considerada. Embora não permita que os usuários criem documentos a partir do zero, ele oferece a flexibilidade de personalizar modelos ou compilar documentos.

melhores recursos do signNow

Defina datas de vencimento de documentos ou lembretes para assinaturas eletrônicas com prazo determinado

Receba alertas instantâneos quando um destinatário se recusar a assinar documentos on-line

Quando cobrado anualmente, o plano Business está disponível por apenas US$ 8 por usuário por mês

Recursos avançados, como marca e envio em massa, estão disponíveis nos planos básicos

Oferece suporte à ação colaborativa por meio da criação de equipes, pastas de documentos compartilhados e grupos de documentos

limitações do signNow

Não oferece um hub de conhecimento avançado ou um centro de recursos para a integração de usuários

Os modelos limitados são restritivos, pois os usuários não podem criar documentos

a UI e a UX do signNow estão obsoletas e precisam ser atualizadas

preços do signNow

o signNow oferece um teste gratuito de 7 dias.

Business: US$ 20 por usuário por mês

US$ 20 por usuário por mês Business Premium: US$ 30 por usuário por mês

US$ 30 por usuário por mês Enterprise: $50 por usuário por mês

$50 por usuário por mês Business Cloud: $50 por usuário por mês

signNow avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (1.663 avaliações)

4,6/5 (1.663 avaliações) Capterra: 4,6/5 (513 avaliações)

9. DocHub

via

DocHub

O DocHub é uma das alternativas ao DocuSign com foco em PDFs. Quando os usuários fizerem upload de documentos nos formatos .doc, .docx, .ppt, .xls, .xlsx, .odt, .jpeg etc., o DocHub converterá todos eles em PDF. Como alternativa, crie documentos PDF em branco e desenvolva-os com texto, imagens e desenhos de sua escolha.

Melhores recursos do DocHub

Permite que os usuários criem novos documentos do zero, criem modelos reutilizáveis ou façam upload de documentos existentes

Definir ordens de assinatura e adicionar vários signatários

Atribuir funções ou conceder permissões de edição de campo para processos de assinatura que envolvam várias partes

Possui recursos avançados de edição, anotação e organização em nível de página

Compartilhe documentos por meio de links compartilháveis, como anexos ou via fax

Desativar ou remover signatários e anular solicitações de assinatura

Limitações do DocHub

Não tem um aplicativo móvel e o site móvel não é muito responsivo

Os modelos são difíceis de editar, e um passo em falso pode fazer com que você volte à estaca zero

Preços do DocHub

O DocuHub oferece uma avaliação gratuita de 30 dias do plano Pro.

Gratuito: US$ 0 (cinco assinaturas eletrônicas e três solicitações de assinatura por mês)

US$ 0 (cinco assinaturas eletrônicas e três solicitações de assinatura por mês) Pro: US$ 14 por mês

DocHub ratings and review

G2: 4,6/5 (130 avaliações)

4,6/5 (130 avaliações) Capterra: 4,7/5 (31 avaliações)

10. Zoho Sign

via

Zoho Sign

Como o nome indica, o Zoho Sign é uma ferramenta de assinatura eletrônica que o Zoho Suite oferece para assinar documentos. Como ela concede acesso ao ecossistema Zoho, faz muito mais do que assinar e gerenciar documentos.

Automatize fluxos de trabalho, gerencie contratos e integre-se a outras ferramentas e módulos do Zoho.

Melhores recursos do Zoho Sign

Solução de assinatura eletrônica juridicamente vinculativa apoiada por trilhas de auditoria imutáveis e transparentes

Gerenciamento de documentos sem esforço com backup em nuvem no Zoho WorkDrive, Google Drive, OneDrive, etc.

Oferece suporte à colaboração remota por meio de comentários em tempo real e controle de acesso

Permite a assinatura pessoal e a personalização da marca

Permite que os usuários assinem o documento em 16 idiomas diferentes

Os usuários podem assinar no navegador da Web, bem como em aplicativos dedicados

Limitações do Zoho Sign

Uma das alternativas mais difíceis ao DocuSign, com uma curva de aprendizado acentuada

As integrações e configurações são difíceis de definir

Preços do Zoho Sign

O Zoho oferece uma avaliação gratuita de 14 dias para planos pagos.

Gratuito: US$ 0 (somente para um usuário, com limite de cinco documentos por mês)

US$ 0 (somente para um usuário, com limite de cinco documentos por mês) Padrão: US$ 12 por usuário por mês

US$ 12 por usuário por mês Profissional: US$ 20 por usuário por mês

US$ 20 por usuário por mês Enterprise: US$ 28 por usuário por mês

Zoho Sign avaliações e comentários

G2: 4,2/5 (55 avaliações)

4,2/5 (55 avaliações) Capterra: 4,5/5 (33 avaliações)

Outras ferramentas de gerenciamento de documentos

Embora o DocuSign e as alternativas ao DocuSign façam o trabalho, por que você investiria em um aplicativo dedicado apenas para assinar documentos? Especialmente quando plataformas abrangentes como o ClickUp oferecem muito mais. Aqui está uma prévia de como você pode usá-lo para gerenciar documentos.

ClickUp

Explore o ClickUp para gerenciar seus projetos e documentos com o poder da IA, mais de 15 visualizações e automações de tarefas

O ClickUp é uma plataforma de produtividade completa projetada para tornar as equipes mais eficientes. Como o gerenciamento de documentos é essencial para lidar com projetos, instruir ou integrar equipes, organizar informações etc., o ClickUp tem um conjunto de ferramentas para simplificar essas tarefas.

Melhores recursos do ClickUp:

Use o ClickUp Docs para gerenciar documentos importantes e promover a colaboração em equipe

ClickUp Docs : Crie documentos do zero, edite ou personalize documentos existentes, conecte-os a fluxos de trabalho e envie documentos - tudo em uma única varredura. Além disso, o ClickUp Docs organiza todas as informações em um local centralizado para uma colaboração perfeita

Usando o ClickUp AI para gerar uma postagem de blog no ClickUp Docs a partir de um simples prompt para adicionar detalhes e outros aspectos importantes

IA do ClickUp : Um poderoso assistente de redação que gera conteúdo, prepara resumos de documentos, preenche listas de tarefas a partir de itens de ação e se comunica com clareza

Modelos de contrato do ClickUp : Os contratos são os principais documentos que exigem assinaturas. O ClickUp oferece vários modelos reutilizáveis para redigir contratos em segundos. Você também encontrará modelos para acordos comerciais e contratos de serviço

Gerenciamento de tarefas do ClickUp : Como uma plataforma de gerenciamento de tarefas, o ClickUp permite que os usuários aloquem tarefas, atribuam prazos, emitam lembretes e recebam alertas e notificações. Esses recursos podem ser úteis para assinar documentos (ou pelo menos buscar aprovações), mesmo que não sejam legalmente aplicáveis

Ferramentas de colaboração on-line do ClickUp : A maioria das alternativas ao DocuSign discutidas acima vem com funções de colaboração. Elas são úteis para compartilhar arquivos e coordenar com vários signatários que editarão o formulário, deixarão comentários e vincularão documentos

Os

Modelo de contrato do contratante do ClickUp

permite definir claramente as obrigações em um acordo de contratação

Limitações do ClickUp

O ClickUp oferece vários recursos que o ajudam a tomar decisões mais rápidas

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre: $0

$0 Ilimitado: $10 por usuário por mês

$10 por usuário por mês Empresarial: $19 por usuário por mês

$19 por usuário por mês Plano empresarial: Preços personalizados

Preços personalizados ClickUp AI (add-on): $5 por usuário por mês

Avaliações e opiniões sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (9.139 avaliações)

4,7/5 (9.139 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.902 avaliações)

Assine com um sorriso com a melhor alternativa ao DocuSign

Este é o resumo de algumas das melhores alternativas disponíveis para o DocuSign. Embora cada uma delas tenha algo único, as empresas devem buscar soluções holísticas com um escopo mais amplo para o crescimento de longo prazo. Por isso, mesmo que

ClickUp

não tem uma ferramenta de assinatura eletrônica (pelo menos por enquanto), mas é uma plataforma robusta com várias propostas de valor.

É claro que a decisão é sua, mas pondere bem os prós e os contras para aproveitar as oportunidades inexploradas!