Airtable vs. Notion - qual software será o melhor em 2024?

A colaboração em equipe é essencial para o sucesso do projeto, mas gerenciar uma equipe não é fácil. Felizmente, a equipe certa ferramentas de gerenciamento de projetos podem fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso de um projeto - desde que você escolha a ferramenta certa.

O Airtable e o Notion são opções populares para equipes ocupadas que precisam monitorar tarefas, gerenciar equipes e armazenar dados. Embora essas soluções de gerenciamento de projetos compartilhem alguns recursos, elas não são exatamente iguais.

Neste guia, avaliaremos as diferenças entre o Airtable e o Notion para ajudá-lo a encontrar a melhor opção para sua empresa. Incluiremos até mesmo um concorrente de bônus que vai tirar o Airtable e o Notion do sério com seus recursos de gerenciamento de projetos. 🤩

O que é o Airtable?

Via Mesa de arMesa aérea combina a simplicidade do planilhas eletrônicas como o Excel e o Google Sheets com os recursos avançados de um banco de dados relacional. Essa plataforma sem código coloca o gerenciamento de banco de dados nas mãos de usuários iniciantes, o que a torna a ferramenta perfeita para tudo, desde o gerenciamento de tarefas até o desenvolvimento de aplicativos personalizados.

Recursos do Airtable

O Airtable possibilita a mobilização dos dados de sua organização em planos, tarefas, experiências acionáveis e muito mais. O melhor de tudo é que a ferramenta de gerenciamento de projetos é sem código, portanto, você não precisa de habilidades técnicas para usar essa plataforma.

Isso faz com que o Airtable seja adequado para o pessoal não técnico de marketing, produtos, operações e outros.

1. IA e automação do fluxo de trabalho

Via Airtable

A inteligência artificial está na moda no momento. Ela ainda está em fase beta, mas o Airtable está testando uma nova ferramenta de IA para..:

Gerar briefs de marketing

Agendamento automático de calendários de conteúdo

Categorizar o feedback dos clientes

Gerar especificações de produtos

Criação de descrições de cargos

A IA do Airtable foi projetada para funcionar sem nenhum código ou confusão técnica, portanto, é uma maneira acessível de entrar na IA.

Se a IA não for sua praia, o Airtable oferece automações mais tradicionais baseadas em gatilhos de arrastar e soltar. Esse construtor visual permite que você crie automações simples ou fluxos de trabalho de várias sequências mais complexos para eliminar o esforço manual no gerenciamento de projetos.

O melhor de tudo é que as automações se integram ao Google Workspace, ao Slack e ao Facebook, para que você possa automatizar seu fluxo de trabalho de uma só vez.

2. Designer de interface e várias visualizações

Via Airtable

Precisa de uma aparência mais personalizada? O Airtable permite que você crie uma interface personalizada para sua equipe com o Interface Designer sem código. Pense nisso como um modelo de banco de dados que lhe dá a liberdade de personalizar o Airtable como achar melhor.

O melhor de tudo é que você pode personalizar o Airtable para cada usuário. A ferramenta versátil tem controles robustos de gerenciamento de permissões que podem acessar as tabelas de dados, mantendo as informações confidenciais sob sigilo.

O Airtable também vem com várias visualizações, incluindo:

Lista

Linha do tempo

Kanban

Gráfico de Gantt

Calendário

Grade

Galeria

Formulário

3. Recurso

O recurso Apps está disponível apenas nos planos Enterprise, mas economiza muito tempo. Os Apps são interfaces de usuário pré-configuradas e fluxos de trabalho criados pelo Airtable para gerenciar projetos.

Basta informar ao Airtable o seu caso de uso e ele gerará um aplicativo para você. Por exemplo, se você disser que é um profissional de marketing que está projetando o lançamento de um produto, o Airtable lançará um aplicativo para projetar campanhas de marketing, gerenciar orçamentos e agendar eventos de lançamento.

4. Relatórios

O Airtable cria relatórios interativos e em tempo real a partir de seus banco de dados relacional . Ele ainda inclui extensões para a criação de tabelas, gráficos e muito mais em um painel 100% personalizável.

A propósito, o Airtable fornece acesso a APIs para desenvolvimento. Essa é uma ótima opção se você souber programar e precisar de relatórios Airtable mais personalizados.

Preços do Airtable

**Gratuito

Equipe: US$ 20/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 20/mês por usuário, cobrado anualmente Empresarial: $45/mês por usuário, cobrado anualmente

$45/mês por usuário, cobrado anualmente Empresa Escala: Entre em contato para saber o preço

O que é o Notion?

Tomada de notas no Notion Noção se apresenta como uma ferramenta de produtividade completa. Começou como um humilde aplicativo de anotações, mas, atualmente, o Notion tem a capacidade de lidar com wikis de gerenciamento de conhecimento, gerenciamento de tarefas, colaboração e muito mais.

É uma solução robusta que combina conhecimento interno, documentos colaborativos e acompanhamento de projetos em um só lugar.

Recursos do Notion

O Notion começou como um humilde aplicativo de anotações, mas é uma solução surpreendentemente robusta para gerenciar tudo, desde o conhecimento institucional até sua lista de tarefas diárias.

1. Wikis

Via Notion

Toda empresa tem sua própria maneira de fazer as coisas. Mas entre o Airtable e o Notion, este último não precisa sequestrar seus processos e ideias nas contas de e-mail dos funcionários para criar tudo em um wiki do Notion. Esse é um espaço semelhante a uma intranet para abrigar todo o conhecimento interno, como POPs e manuais de treinamento. 🧠

Os wikis do Notion também não têm código, portanto, as equipes não técnicas vão adorar essa ferramenta de gerenciamento de projetos. O Wikis se integra perfeitamente ao Slack, Figma e Jira para conectar todas as suas outras ferramentas em um só lugar.

Aqui também não é preciso ficar procurando a versão mais recente de um documento. O Notion inclui datas de verificação em todos os wikis, para que você sempre saiba qual versão é a correta.

2. Gerenciamento de projetos

Via Notion

Está gerenciando uma equipe? Acompanhe projetos, pessoas, tarefas, orçamentos e muito mais com o Notion Project. Visualize seus projetos em linha do tempo, tabela, calendário, banco de dados ou quadro para visualizar rapidamente seus fluxos de trabalho.

O Notion vem com rótulos de prioridade, etiquetas de status e filtros avançados, para que você visualize apenas as tarefas mais importantes para você. Crie subtarefas e dependências para esclarecer as próximas etapas da sua equipe ou visualize o progresso delas com as barras de progresso em tempo real do Notion.

3. Documentos

As notas e os documentos são a base do Notion. Mas estamos falando de mais do que apenas texto aqui. O Notion incorpora multimídia, como imagens e vídeos, em seus Docs para fornecer contexto sem criar links para um site externo.

Ele ainda permite adicionar formatação inteligente, como tabelas de conteúdo, seções recolhíveis ou trechos de código para atrair a atenção de todos para os lugares certos.

Sinta-se à vontade para colaborar em um documento em tempo real com a sua equipe. O Notion também facilita a organização de seus documentos e a localização fácil deles com a funcionalidade de pesquisa avançada.

Se você quiser gastar menos tempo na configuração do projeto e se concentrar no trabalho real, use os modelos do Notion. Ele inclui mais de 800 modelos do Docs e 900 modelos de projetos que você pode copiar e personalizar com apenas alguns cliques.

4. Notion AI

Via Notion

Não há necessidade de sair de sua conta Notion para usar o ChatGPT: um assistente de IA já está integrado à sua conta. IA do Notion pode:

Resumir anotações de reuniões

Gerar itens de ação ou resumos de documentos

Melhorar a redação

Traduzir textos

Gerar estratégias para campanhas de marketing

O único ponto problemático é que o Notion AI é um complemento de US$ 8 para planos pagos e de US$ 10 para planos gratuitos. Isso ainda é mais barato do que, por exemplo, o ChatGPT premium (US$ 20), mas é algo a ser considerado quando você estiver analisando os números. 💲

A propósito, o Notion também tem um recurso de automação do tipo arrastar e soltar, se isso for mais do seu agrado. Use esse recurso para alterar status, atribuir tarefas e muito mais sem nenhum esforço manual.

Preços do Notion

**Gratuito

Plus: US$ 8/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 8/mês por usuário, cobrado anualmente Business: US$ 15/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 15/mês por usuário, cobrado anualmente Enterprise : Entre em contato para saber o preço

Airtable vs. Notion: Comparação de recursos

Como você pode ver, o Airtable e o Notion são plataformas repletas de recursos e com muito a oferecer. Vamos comparar como os recursos dessas plataformas se comparam uns com os outros.

IA e automação

Tanto o Notion quanto o Airtable integram a IA em suas plataformas. A desvantagem é que a IA do Airtable só está disponível para os usuários existentes como uma versão beta, portanto, você não terá acesso a ela se se inscrever agora.

O Notion AI é acessível a todos - desde que você pague a taxa adicional, é claro. A qualidade dos assistentes de IA é bastante semelhante, mas a acessibilidade é mais um problema se você for um novo usuário do Airtable.

Se você não gosta de empregar robôs para fazer suas tarefas, tanto o Airtable quanto o Notion oferecem ferramentas de automação de arrastar e soltar. No entanto, as sequências do Notion não são tão fáceis de usar, portanto, se você realmente gosta de automações, é melhor optar pela interface de usuário mais simples do Airtable.

Vencedor: Notion para IA; Airtable para automação

Bancos de dados

Você pode criar bancos de dados no Notion ou no Airtable, mas o Airtable é mais voltado para planilhas de dados. afinal, a palavra "tabela" está em seu nome.

Os bancos de dados do Airtable são mais refinados e fáceis de acompanhar. Essa plataforma foi criada desde o início como uma solução de banco de dados, portanto, é ideal para qualquer equipe que dependa muito de planilhas eletrônicas .

No entanto, o Notion é mais um software de gerenciamento de projetos do que o Airtable. Se você precisar de mais recursos de gerenciamento de projetos ou de gerenciamento de conhecimento combinados com uma ferramenta de banco de dados, o Notion pode ser uma opção mais versátil.

Vencedor: Airtable

Integrações

Independentemente da plataforma escolhida, você desfrutará de dezenas de integrações nativas com ferramentas que provavelmente já utiliza. No entanto, o Notion se integra a mais ferramentas, incluindo Calendly, ClickUp (ahem), Figma, IFTTT e Zoom. O Airtable definitivamente tem algumas integrações excelentes, mas elas não são tão abundantes ou especializadas quanto as do Notion.

Também pode haver um pouco de curva de aprendizado.

Vencedor: Notion

Planos de preços

Bem, o Airtable é definitivamente a opção mais cara. Sua associação ao Team custa US$ 20/mês por usuário, cobrados anualmente, enquanto o Notion Plus custa US$ 8/mês por usuário, cobrados anualmente.

No entanto, se você pagar os US$ 8 a US$ 10 a mais pelo Notion AI, as duas plataformas ficam mais próximas em termos de preço em seus primeiros níveis pagos. O Notion ainda é a opção mais barata se você comparar seus níveis Business atualizados.

Vencedor: Notion

Notion vs. Airtable no Reddit

No cabo de guerra entre o Notion e o Airtable, não há um vencedor claro. Tudo se resume à sua empresa, equipe e necessidades. Consultamos as boas pessoas do Reddit para ter mais clareza sobre quem se beneficiaria mais com cada plataforma.

Um usuário simplificou, dizendo: "O Airtable é um banco de dados relacional sem código. O Notion é para anotações e documentação"

Outro usuário acrescentou que usa tanto o Notion quanto o Airtable, mas para tarefas diferentes: "É mais fácil gerenciar dados no Airtable, e é mais fácil adicionar componentes de terceiros com o Notion. Ou seja, às vezes preciso de um conjunto de dados e explicar o que é e por que é importante.

Posso criar um wiki no Notion com todas as informações relevantes e visualizar facilmente o que estou tentando fazer. Em seguida, os membros da equipe podem editar qualquer um deles em tempo real, enquanto cada componente é sincronizado automaticamente."

Conheça o ClickUp - a melhor alternativa ao Airtable vs. Notion

Arrastar e soltar tarefas em uma exibição de tabela do ClickUp para uma organização simples

O Notion e o Airtable são algumas ferramentas de gerenciamento de projetos interessantes - temos que reconhecer isso. Mas, mesmo assim, essas plataformas não fazem tudo bem.

Elas ainda exigem que você alterne entre diferentes plataformas e outras ferramentas para fazer seu trabalho, e qual é a graça disso? 👀

O ClickUp, por outro lado, é uma plataforma de trabalho verdadeiramente completa que combina seus documentos (incluindo wikis), bancos de dados relacionais e ferramenta de IA em uma experiência coesa.

Colabore em tempo real com o ClickUp Docs

O ClickUp Docs permite que a formatação avançada e os comandos de barra funcionem com mais eficiência Documentos do ClickUp permite que sua equipe colabore em grandes ideias em tempo real. Solicite edições, deixe comentários e marque outros usuários para aperfeiçoar suas ideias em tempo recorde. O Docs ainda vem com tabelas incorporáveis, multimídia e marcadores para poupar alguns cliques da sua equipe.

Legal, não é?

E não se preocupe - nós organizamos tudo para você e fornecemos um campo de pesquisa robusto para que você possa encontrar exatamente o que está procurando.

Se você estiver realmente com pressa (ou se quiser que os profissionais façam o trabalho para você), puxe um Modelo ClickUp para salvar seu dia de trabalho.

Deixe a IA do ClickUp fazer o trabalho pesado

Use a IA do ClickUp para escrever mais rápido e aprimorar seu texto, respostas de e-mail e muito mais ClickUp AI é o primeiro assistente de IA específico para um cargo do mundo. Criamos a IA para oferecer centenas de ferramentas artesanais com base em sua função e caso de uso.

Por exemplo, se você trabalha com marketing, solicitará à IA para escrever e-mails, gerar resumos de conteúdo ou idealizar estratégias de campanha.

A IA do ClickUp vive dentro do universo ClickUp, portanto, não há necessidade de alternar entre seu trabalho e sua ferramenta de IA. Tudo está realmente em um único lugar para maior foco e melhores dias de trabalho.

Crie um banco de dados robusto no ClickUp

Alterne entre a versátil visualização de tabela e a visualização de calendário do ClickUp 3.0 para visualizar melhor todo o seu trabalho

É claro que o Airtable e o Notion têm recursos de banco de dados, mas eles não se comparam ao Visualização de tabela do ClickUp . Alterne para essa visualização para criar planilhas e bancos de dados rápidos para gerenciar todos os tipos de dados, inclusive:

Contatos de clientes (CRM)

Orçamentos

Status de projetos

Nosso banco de dados sem código substitui facilmente o Airtable, o Google Sheets e o Excel. Ele ainda permite que você vincule tarefas, documentos e dependências aos seus dados para obter um banco de dados rico em contexto que ofereça suporte a um trabalho de qualidade.

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

US$ 7/mês por usuário Business: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Business Plus: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Enterprise : Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Combine sua base de conhecimento com o gerenciamento de dados no ClickUp

Na competição entre Airtable e Notion, ambas as plataformas têm seus pontos fortes e fracos. Pressione o botão mais fácil e evite o incômodo de trocar de plataforma a cada cinco minutos - opte pelo ClickUp. 🙌

Nossa versátil plataforma de trabalho integra documentos, bancos de dados e ferramentas de IA em uma experiência perfeita que simplifica seu fluxo de trabalho e aumenta a colaboração da equipe. O que há para não amar?

Experimente você mesmo: Crie seu espaço de trabalho ClickUp gratuito agora.