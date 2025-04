10 melhores alternativas ao Google Meet para videoconferências em 2025

A videoconferência decolou no início de 2020, quando muitas organizações passaram a trabalhar em casa. De repente, as equipes remotas causaram uma necessidade imediata de ferramentas de reunião on-line projetadas para simplificar a conexão e a comunicação remota.

Gigantes do software, como o Google, começaram imediatamente a entrar no jogo, oferecendo o Google Meet e seu próprio pacote de ferramentas de videoconferência para aprimorar sua etiqueta em reuniões virtuais .

Mas a plataforma de reuniões do Google está longe de ser sua única opção. Muitas alternativas ao Google Meet foram criadas para oferecer muitos dos mesmos recursos importantes, desde o compartilhamento de tela até a gravação de reuniões e muito mais. Vamos explorar as principais alternativas ao Google Meet para pequenas empresas, grandes equipes e tudo o mais.

O que você deve procurar nas alternativas ao Google Meet?

Naturalmente, você deseja uma ferramenta que facilite a execução e a participação em reuniões on-line. Mas as melhores alternativas para o Google Meet também oferecem outros recursos que as tornam ideais para atender às suas necessidades objetivos de comunicação e aprimorar suas gerenciamento de equipe incluindo:

Facilidade de uso: Quanto mais fácil for para a sua equipe remota participar de reuniões virtuais, melhor

Recursos avançados: O compartilhamento de arquivos, o compartilhamento de área de trabalho e um recurso de bate-papo ao vivo podem fazer a diferença, quer toda a equipe ou apenas parte dela esteja trabalhando remotamente

O compartilhamento de arquivos, o compartilhamento de área de trabalho e um recurso de bate-papo ao vivo podem fazer a diferença, quer toda a equipe ou apenas parte dela esteja trabalhando remotamente Integrações: Você pode facilmente pegar notas de reunião ou integrar a ferramenta com seu software de atas de reunião ? Há integrações com soluções de armazenamento, como o Google Drive, para facilitar o compartilhamento de arquivos?

Em última análise, as principais alternativas ao Google Meet devem oferecer uma capacidade fácil de se reunir on-line. Isso inclui opções de conferência de vídeo e áudio que transformam a ferramenta em uma plataforma de comunicação abrangente para todos os usuários.

As 10 melhores alternativas ao Google Meet para usar em 2024

É hora de ir direto ao assunto. Se você está procurando a melhor alternativa ao Google Meet disponível, é provável que encontre a ferramenta de videoconferência certa para suas necessidades nesta lista.

1. Zoom

Via Zoom O Zoom pode ser a alternativa mais popular ao Google Meet e, sem dúvida, é uma excelente plataforma para suas reuniões por vídeo. O vídeo em HD é padrão e a gravação na nuvem é salva automaticamente com transcrições de vídeo e visualizações de grade e do orador.

Embora o Zoom possa não ter todos os recursos do Google Meet e as muitas integrações do Google, a principal competência do Zoom - reuniões on-line de alta qualidade - é inigualável.

Melhores recursos do Zoom

Ótima qualidade de vídeo, o que torna as reuniões do Zoom especialmente excelentes para reuniões importantes com as principais partes interessadas

Os quadros interativos integrados são uma ótima ferramenta para as equipes remotas colaborarem além das simples reuniões on-line

Criptografia de ponta a ponta que torna suas salas Zoom seguras e protegidas para todos os envolvidos

Funcionalidade multiplataforma, com bate-papo por vídeo igualmente funcional em desktops e dispositivos móveis

Limitações do Zoom

O plano gratuito é limitado a 40 minutos por chamada, tornando as reuniões do Zoom difíceis de usar como uma solução de videoconferência profissional

Recursos limitados além das chamadas de vídeo, como a falta de mensagens instantâneas e compartilhamento de arquivos fora do contexto imediato de uma sala de reunião

Preços do Zoom

Básico: Gratuito

Gratuito Pro: $149,99/ano por usuário

$149,99/ano por usuário Business: $199,99/ano por usuário

$199,99/ano por usuário Business Plus: US$ 250,00/ano por usuário

US$ 250,00/ano por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Zoom avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 53.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 53.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 13.000 avaliações)

2. Zoho

Via Zoho Embora faça parte de um pacote de negócios maior, o Zoho Meeting é uma poderosa ferramenta de videoconferência por si só. Quer você precise de uma solução profissional de webconferência ou de videochamadas mais casuais com seus contatos pessoais, o Zoho oferece uma experiência fácil de usar para suas reuniões virtuais.

Melhores recursos do Zoho

Gravação fácil de chamadas que captura vídeo, áudio, compartilhamento de tela e uma transcrição

Opção de transmissão ao vivo para transmitir sua chamada de vídeo para a Web com um simples link de reunião

Webinars de vídeo integrados que podem ser especialmente relevantes para as equipes de vendas

Uma versão gratuita relativamente robusta que inclui limites de reunião de 60 minutos, compartilhamento de arquivos e outros recursos importantes normalmente reservados para planos pagos

Limitações do Zoho

Alguns usuários relataram problemas de qualidade de áudio, especialmente em chamadas maiores

A versão para celular é mais limitada do que algumas outras alternativas do Google Meet nesta lista

Preços do Zoho

Gratuito para sempre

Reunião padrão: a partir de US$ 1/mês por host para até 10 participantes

a partir de US$ 1/mês por host para até 10 participantes Reunião Profissional: a partir de US$ 3/mês por organizador para até 10 participantes

a partir de US$ 3/mês por organizador para até 10 participantes Webinar padrão: a partir de US$ 8/mês por organizador para até 10 participantes

a partir de US$ 8/mês por organizador para até 10 participantes Webinar profissional: a partir de US$ 16/mês por organizador para até 10 participantes

Zoho ratings and reviews

G2: 4,5/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 700 avaliações)

3. Microsoft Teams

Via Microsoft Teams Frequentemente listado como um dos principais aplicativos do Google Meet e Alternativa de zoom o Microsoft Teams representa outra incursão do gigante da tecnologia no mercado de soluções de videoconferência. Pense nele como um cruzamento entre mensagens instantâneas, compartilhamento de arquivos na nuvem e conferência pela Web, tudo hospedado em uma plataforma de comunicação abrangente projetada para colaboração remota.

Melhores recursos do Microsoft Teams

A integração com as funções de bate-papo e arquivos no MS Teams facilita o compartilhamento e a consulta de documentos relevantes para aprimorar o compartilhamento de conhecimento

Integração nativa total com o Microsoft 365, incluindo MS Word, Excel, PowerPoint, OneDrive e outras ferramentas de produtividade populares

Design intuitivo que facilita aos novos usuários iniciar videoconferências e usar recursos avançados como compartilhamento de tela

As anotações da reunião podem ser feitas e compartilhadas via OneNote para facilitar o acompanhamento e as próximas etapas

Limitações do Microsoft Teams

Integrações limitadas com ferramentas como o Google Workspace e o Google Hangouts devido à relação de concorrência entre o Google e a Microsoft

Embora os links de reunião permitam convites para usuários que não sejam do Microsoft Teams, a interface baseada na Web pode ser complicada

Preços do Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: US$ 4/mês por usuário

US$ 4/mês por usuário Microsoft 365 Business Basic: US$ 6/mês por usuário

US$ 6/mês por usuário Microsoft 365 Business Standard: $12,50/mês por usuário

$12,50/mês por usuário Microsoft 365 Business Premium: $22,00/mês por usuário

Microsoft Teams classificações e comentários

G2: 4,3/5 (mais de 14.000 avaliações)

4,3/5 (mais de 14.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 9.000 avaliações)

4. Reunião GoTo

Via Ir para a reunião O GoTo Meeting é um dos jogadores mais antigos no mercado de reuniões on-line, mas isso não o torna menos eficaz. Ele ainda é uma das melhores alternativas ao Google Meet, em grande parte graças à sua simplicidade, fortes integrações e recursos avançados, como compartilhamento de tela, gravação de chamadas e muito mais.

Melhores recursos do GoTo Meeting

Um assistente de IA que transcreve e salva automaticamente as reuniões on-line para consulta posterior

Integração de chamadas que permite que os participantes participem de seus telefones como fariam em reuniões tradicionais de audioconferência

Funcionalidade de anotação e quadro branco para trazer interatividade às suas reuniões por vídeo

Função de agendamento integrada para facilitar a localização de um horário para suas videoconferências

Limitações do GoTo Meeting

Não há integrações baseadas em navegador, exigindo um download para cada participante em uma reunião on-line

Mais afetado pela má qualidade da Internet do que outras ferramentas desta lista, o que complica a videoconferência para todos os participantes

Preços do GoTo Meeting

Profissional: US$ 12/organizador por usuário

US$ 12/organizador por usuário Empresarial: US$ 16/organizador por usuário

US$ 16/organizador por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

GoTo Meeting avaliações e comentários

G2: 4,2/5 (mais de 13.000 avaliações)

4,2/5 (mais de 13.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 11.000 avaliações)

5. Reuniões Cisco Webex

Via Webex Para aqueles que conhecem a Cisco como um dos principais fornecedores de hardware, não será um choque saber que a empresa também oferece uma das principais soluções de videoconferência para aproveitar a tecnologia que produz. Assim como o Google Meet, o Webex se destaca pela qualidade de áudio e vídeo, pelas ferramentas de colaboração e pela capacidade direta de hospedar e executar reuniões on-line ao trabalhar remotamente.

Melhores recursos do Cisco Webex Meetings

Talvez os melhores recursos de segurança desta lista, com criptografia avançada de ponta a ponta que torna a videoconferência segura por padrão

Uma versão gratuita que ajuda você a testar recursos avançados, como quadro branco, sem compromisso financeiro

Integrações avançadas por meio do Zapier, incluindo a capacidade de adicionar automaticamente links do Webex aos seus convites para reuniões

Vídeo HD que se destaca em comparação com a maioria das outras ferramentas desta lista

Limitações do Cisco Webex Meetings

A capacidade de hospedar webinars é separada da ferramenta regular de videoconferência

Alguns usuários relataram problemas com drivers de vídeo e áudio, levando a complicações tecnológicas que podem atrasar as reuniões

Preços do Cisco Webex Meetings

Webex Free

Webex Meet: US$ 14,50/mês por licença

US$ 14,50/mês por licença Webex Suite: US$ 25/mês por licença

US$ 25/mês por licença Enterprise: Entre em contato para obter preços

Cisco Webex Meetings ratings and reviews

G2: 4,3/5 (mais de 21.000 avaliações)

4,3/5 (mais de 21.000 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 6.000 avaliações)

6. Vogal

Via Vogal Em muitos aspectos, o Vowel parece uma evolução de ferramentas como o Zoom e o Google Meet. Ele tem muitos recursos padrão de videoconferência, mas acrescenta elementos nas bordas que tornam as coisas um pouco melhores.

Essa solução relativamente nova logo ocupará seu lugar de direito como uma das melhores ferramentas de IA para reuniões . E, com um plano gratuito que pode resistir a qualquer alternativa, vale a pena considerar o Vowel para sua próxima reunião on-line.

Melhores recursos do Vowel

Transcrição de reuniões habilitada para IA em vários idiomas, incluindo legendas ao vivo que são salvas automaticamente para uso futuro

Recursos inovadores, como um contador de tempo de conversação para dar espaço igual a cada participante da reunião e recursos gerados por IA itens de ação após a reunião

Conteúdo de reunião pesquisável e marcadores para referência futura

Pode ser o melhor plano gratuito desta lista, dando acesso a vários recursos avançados, como gravação instantânea, transcrições ao vivo e muito mais

Limitações de vogais

Os muitos recursos avançados tornam o Vowel difícil de usar em reuniões mais informais ou pessoais

As transcrições e os resumos de reuniões gerados por IA nem sempre são precisos

Preços do Vowel

Gratuito

Empresa: US$ 16,49/mês por host

US$ 16,49/mês por host Empresa: Entre em contato para obter preços

Vowel avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 180 avaliações)

4,6/5 (mais de 180 avaliações) Capterra: 4,0/5 (mais de 1 avaliação)

7. Folga

Via Slack Há muito tempo é conhecido como a solução perfeita para bate-papo de negócios, mas o Slack está fazendo incursões como uma plataforma de reunião por vídeo com a introdução do Slack huddles. Os recursos puramente de vídeo dos huddles podem não estar no nível do Google Meet ou de algumas das outras alternativas desta lista, mas suas integrações diretas de bate-papo ainda fazem do Slack um item digno desta lista.

Melhores recursos do Slack

Integração direta entre chamadas de vídeo e bate-papo, usando exibições lado a lado para manter a colaboração

Os bate-papos e documentos compartilhados em uma chamada de vídeo são salvos automaticamente no canal mais relevante do Slack para referência posterior

Integração com todos os calendários comerciais populares para agendar reuniões com a equipe com mais facilidade

Google Workspace, Microsoft OneDrive e Integrações com o Dropbox para facilitar o compartilhamento de arquivos

Limitações do Slack

Os participantes são limitados a 15 usuários, o que torna o Slack difícil para algumas equipes grandes

Conjunto de recursos relativamente limitado em comparação com a maioria das outras opções desta lista

Preços do Slack

Gratuito

Pro: $7,50/mês

$7,50/mês Business+: US$ 12,50/mês

US$ 12,50/mês Enterprise Grid: Entre em contato para saber o preço

Slack avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 32.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 32.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 23.000 avaliações)

8. Painel de controle

Via Painel de controle Atualmente em sua versão beta, o Switchboard oferece muitos vislumbres do motivo pelo qual poderá um dia se tornar um dos principais concorrentes do Google Meet no futuro. A ferramenta muda intencionalmente o foco das tradicionais cabeças falantes das reuniões on-line para os recursos visuais que as ajudam a trabalhar em conjunto. Use ferramentas como quadros brancos, fluxos de projeto e muito mais.

Adicione um plano gratuito robusto e colaboração em tempo real e você poderá começar a ver como o Switchboard pode revolucionar a maneira como pensamos sobre reuniões on-line.

Melhores recursos do Switchboard

Salas de reunião virtuais que funcionam como desktops, com a possibilidade de acessar e colaborar facilmente em arquivos individuais

Capacidade de salvar projetos, arquivos e salas entre as reuniões para que você possa sempre continuar de onde parou

Os espaços de trabalho assíncronos garantem que a colaboração não seja interrompida entre as reuniões

Os navegadores compartilhados interativos permitem a colaboração sem compartilhar telas individuais

Limitações do painel de controle

Ainda está em sua versão beta, o que significa que os usuários devem esperar alguns bugs que precisam ser corrigidos

Os recursos de colaboração em tempo real podem se tornar caóticos quando todos contribuem ao mesmo tempo

Preços do Switchboard

Gratuito

Pro: US$ 15/mês por usuário

US$ 15/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Switchboard classificações e comentários

G2: Nenhuma avaliação até o momento

Nenhuma avaliação até o momento Capterra: Nenhuma avaliação até o momento

9. Skype

Via Skype Como a Microsoft priorizou sua marca Teams, o Skype, subsidiária da Microsoft, ficou em segundo plano. Mas se você estiver procurando uma ferramenta simples de videochamada e conferência, o Skype continua sendo uma opção muito simples para substituir seu uso do Google Meet.

Melhores recursos do Skype

Interface simples e intuitiva que facilita a entrada de novos usuários na chamada

Amplos recursos de voz sobre protocolo de Internet (VoIP) para conectar suas chamadas de vídeo e áudio a redes tradicionais de telefones fixos e celulares

A legenda em tempo real garante que todos os participantes da reunião fiquem por dentro da conversa

Integração de mensagens de bate-papo para manter a colaboração e a comunicação entre as chamadas

Limitações do Skype

A qualidade de vídeo e áudio pode ser ruim em comparação com o Google Meet e algumas das outras opções desta lista

O conjunto de recursos é relativamente limitado para colaboração virtual avançada e equipes maiores

Preços do Skype

Gratuito

Celular e telefone fixo, EUA: a partir de US$ 2,54/mês

a partir de US$ 2,54/mês Celular e telefone fixo, América do Norte: a partir de US$ 5,94/mês

Skype avaliações e comentários

G2: 4,3/5 (mais de 22.000 avaliações)

4,3/5 (mais de 22.000 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 400 avaliações)

10. Por meio do qual

Via Por onde O Whereby não se parece com o típico aplicativo de vídeo empresarial, e isso é intencional. A interface intencionalmente minimalista e totalmente personalizável permite que você crie um ambiente que se adapte ao seu estilo, e não o contrário.

Melhores recursos do Whereby

Integração perfeita com outros aplicativos de vídeo aplicativos de produtividade como Google Workspace, YouTube, Miro e outros

A opção de incorporação permite que as empresas usem a API Whereby em sua própria plataforma de comunicações

Preço relativamente baixo em comparação com outras opções desta lista, incluindo um plano gratuito robusto com chamadas 1:1 ilimitadas

Os links rápidos do navegador facilitam o início e a participação em reuniões para usuários e não usuários

Limitações do Whereby

Não há capacidade de transcrever reuniões

As gravações de vídeo podem reduzir o desempenho de A/V e levar tempo para processar e fazer download

Preços do Whereby

Whereby Embed Explore: Gratuito

Gratuito Whereby Embed Build: US$ 9,99/mês

US$ 9,99/mês Whereby Embed Custom: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Whereby Meeting Free: Gratuito

Gratuito Whereby Meeting Pro: US$ 6,99/mês para um host

US$ 6,99/mês para um host Whereby Meeting Business: US$ 9,99/mês por host

Avaliações e resenhas do Whereby

G2: 4,6/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,6/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

Outras ferramentas de comunicação por vídeo

Além das alternativas diretas do Google Meet, também é útil considerar algumas das outras plataformas que podem aprimorar a experiência geral de videoconferência. Ferramentas como essas não fornecem vídeo como o Google Meet, mas essas plataformas de produtividade aumentam a produtividade da videoconferência com recursos adicionais, como bate-papos, quadro branco e gerenciamento de documentos.

ClickUp

Compartilhe sua mensagem de vídeo com um link direto do navegador que não requer downloads e pode ser visualizado instantaneamente após a gravação

O ClickUp pode não ter recursos nativos de videoconferência, mas seus recursos ainda o tornam um aprimoramento formidável para o Google Meet e outras ferramentas desta lista.

Comece com o Clipe ClickUp que permite que os usuários gravem sua tela de forma rápida e fácil e compartilhem o vídeo com qualquer outro membro da equipe ou qualquer outra pessoa por meio de um link público. Ou considere o potencial de colaboração em tempo real do uso do recurso Visualização do ClickUp Chat que integra uma plataforma de mensagens diretamente ao seu software de gerenciamento de projetos.

Procurando uma maneira melhor de planejar suas reuniões on-line? O Modelo de reunião do ClickUp pode ajudar. Como alternativa, se você quiser apenas criar documentos prontos para colaboração em tempo real, poderá usar o ClickUp Docs com ainda mais facilidade do que os usuários do Google Meet usariam o Google Docs.

Melhores recursos do ClickUp

Integração direta com seu pacote de gerenciamento de projetos para planejar tarefas, itens de ação e próximas etapas além das reuniões

Integração com o Zoom e outras ferramentas de vídeo desta lista para iniciar reuniões do Zoom diretamente de uma tarefa do ClickUp

Um plano gratuito robusto que combina perfeitamente com a versão gratuita do Google Meet para uma suíte de colaboração enxuta

Assistência de IA para resumir documentos, verificar a gramática e a ortografia e criar itens de ação dinamicamente

Limitações do ClickUp

Projetado para aprimorar, e não substituir, ferramentas como o Google Meet

Uma interface pode ser complexa para usuários que buscam uma colaboração simples em reuniões

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.800 avaliações)

Potencialize sua próxima reunião on-line com o ClickUp

O Google Meet é apenas o começo. A videoconferência dominou o mundo da colaboração remota, e muitas ferramentas estão à sua disposição para facilitar o gerenciamento de suas equipes remotas ou híbridas.

Mas essas ferramentas ainda precisam se encaixar no contexto mais amplo da comunicação e do compartilhamento de conhecimento da sua equipe. E é aí que entra o ClickUp.

Quando você combina nosso plano gratuito, a capacidade de conversar com seus colegas de equipe e nosso assistente de IA que procura otimizar seu trabalho, a integração com seu software de videoconferência preferido facilita o trabalho remoto.

É hora de experimentar o ClickUp. Inscreva-se gratuitamente hoje mesmo para saber como turbinar sua próxima reunião on-line.