10 melhores alternativas ao MongoDB para equipes de software em 2024

Antigamente, não faz muito tempo, todos os aspectos dos negócios eram gerenciados por meio de cópias impressas escritas à mão, mas o mundo mudou. Com tantas empresas on-line, grandes quantidades de dados são geradas todos os dias. Felizmente, o espaço de armazenamento não está mais limitado a salas de arquivo empoeiradas, mas todos esses dados ainda precisam ser armazenados e gerenciados com segurança em um banco de dados. 🗄️

É aí que entram o MongoDB e as inúmeras alternativas de MongoDB.

O MongoDB Atlas é um sistema seguro de gerenciamento de banco de dados que armazena dados em documentos, em vez de colunas e linhas estáticas. Esse tipo de banco de dados é flexível, dimensionável e rapidamente acessado de qualquer lugar, pois a plataforma de dados é distribuída em três nuvens diferentes: AWS, Google Cloud e Azure.

Parece ótimo, certo? Mas se o MongoDB não oferecer o conjunto de ferramentas de que você precisa ou se o seu orçamento não for suficiente para ele, há muitas outras opções disponíveis.

Vamos esclarecer o que procurar em uma alternativa ao MongoDB e, em seguida, identificar alguns possíveis concorrentes que podem se adequar melhor à sua empresa. Como bônus, também compartilharemos outra ferramenta que simplifica os processos de desenvolvimento de software - porque melhoria de processos é sempre o caminho a seguir. ✨

O que você deve procurar em uma alternativa ao MongoDB?

Então você decidiu que gostaria de pesquisar algumas alternativas ao MongoDB. Por onde você deve começar?

Suas necessidades específicas de data warehouse e gerenciamento de projetos de software dependerão de sua empresa, mas estes são alguns dos recursos e funcionalidades que você deve procurar:

Ótimo custo-benefício - e se você puder encontrar um produto de alta qualidade,software de banco de dados gratuitoisso é ainda melhor

Excelentesegurança de dados para garantir que todas as informações de sua empresa e de seus clientes estejam seguras 🔐

Escalabilidade para que seu sistema possa lidar facilmente com conjuntos de dados maiores e mais complexos à medida que sua empresa cresce

Um data center baseado em nuvem para garantir alta disponibilidade em todos os momentos 🌥️

Armazenamento em documentos JSON (JavaScript Object Notation), para que seja fácil de ler e manter, além de ser eficiente para APIs e aplicativos da Web

Um banco de dados relacional como o MySQL (linguagem de consulta estruturada) da Oracle, que tem um design tabular, ou um banco de dados não relacional (banco de dados NoSQL), que tem um design baseado em documentos - embora algumas alternativas do MongoDB possam lidar com ambos

Ferramentas de gerenciamento de projetos de desenvolvimento de software que simplificam seus fluxos de trabalho

Ferramentas de IA para cuidar de processos repetitivos e facilitar sua carga de trabalho

Software de caminho crítico que gerencia tarefas, linhas do tempo e dependências para você

As 10 melhores alternativas ao MongoDB para usar em 2024

Agora que você tem uma ideia de alguns dos recursos e funcionalidades que pode precisar em um sistema de gerenciamento de banco de dados, é hora de explorar algumas alternativas ao MongoDB. Cada uma dessas opções oferece alguns recursos excelentes, bem como algumas limitações, e vale a pena prestar atenção aos dois lados da moeda ao fazer sua escolha. ⚖️

1. Redis

via Redis O Redis é um banco de dados NoSQL popular e de código aberto. Sua estrutura de dados na memória é compatível com uma variedade de tipos de dados, incluindo hashes, conjuntos ordenados, strings, listas e muito mais, e o modelo de dados flexível pode lidar com praticamente qualquer caso de uso. #️⃣

Essa alternativa de alto desempenho ao MongoDB oferece acesso rápido aos dados, permitindo que você crie aplicativos em tempo real com alta taxa de transferência e baixa latência. Ele também oferece escalabilidade linear para que você possa usar quantos recursos quiser.

Melhores recursos do Redis

Use C, C++ ou Rust para criar extensões personalizadas que ofereçam suporte a funcionalidades extras

Consulte com eficiência suas estruturas e modelos de dados

Use uma variedade de ferramentas Redis para detectar fraudes no momento em que elas acontecem

Fique tranquilo sabendo que o sistema de failover automático do Redis mantém seus dados seguros, mesmo que o servidor principal falhe

Limitações do Redis

O consumo de dados é alto porque o Redis usa a desnormalização para melhorar o desempenho da leitura

Os dados são armazenados na RAM, portanto, a capacidade de armazenamento pode ser limitada pela disponibilidade da RAM

Preços do Redis

Grátis

Avaliações e resenhas do Redis

G2: 4,5/5 (mais de 120 avaliações)

4,5/5 (mais de 120 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 60 avaliações)

2. MarkLogic

via MarkLogic Essa alternativa ao MongoDB conecta e gerencia dados e metadados e ajuda você a interpretar seu significado, fornecendo insights que podem ser usados. Ele usa princípios ágeis para acelerar a integração de dados e simplifica a arquitetura, para que os desenvolvedores trabalhem com um único serviço de dados.

O banco de dados elástico e multimodelo do MarkLogic também permite que você gerencie diferentes tipos de dados - por exemplo, tipos de documentos, valores-chave, relacionais, séries temporais ou geoespaciais - de vários bancos de dados.

Melhores recursos do MarkLogic

Use o mecanismo de metadados sem código do MarkLogic para dar contexto aos dados de sua empresa 🏢

Acesse e gerencie seus dados rapidamente e dimensione conforme necessário

Aperfeiçoe continuamente seus modelos de dados e estratégias de classificação com ferramentas de análise e revisão

Mantenha seus dados seguros com recursos avançados de segurança de nível governamental, incluindo criptografia avançada e controle de acesso baseado em funções

Limitações do MarkLogic

A interface do usuário poderia ser atualizada para torná-la mais interativa

Alguns usuários acham que gostariam de ter mais flexibilidade na forma como os dados são organizados e visualizados

Preços do MarkLogic

Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o MarkLogic

G2: 4,2/5 (mais de 30 avaliações)

4,2/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 5/5 (2 avaliações)

3. Cassandra

via Cassandra O Apache Cassandra é um banco de dados distribuído, NoSQL e de código aberto que lida com big data e oferece excelente tolerância a falhas. Sua baixa latência, alta disponibilidade e escalabilidade linear o tornam uma das melhores alternativas ao MongoDB.

O sistema tolerante a falhas replica os dados em vários data centers, mantendo-os protegidos contra interrupções e eliminando o tempo de inatividade. E como cada nó do cluster de replicação opera individualmente, os gargalos também se tornam coisa do passado.🙌

Melhores recursos do Cassandra

Implante o Cassandra de forma rápida e fácil em vários servidores

Obtenha acesso rápido aos seus dados com o cache incorporado

Aproveite o design flexível do esquema para personalizar o sistema à medida que seus aplicativos evoluem

Escolha entre replicação assíncrona e síncrona para suas atualizações

Limitações do Cassandra

O Cassandra não oferece todos os recursos usuais de banco de dados SQL

Como há muitos dados envolvidos, a velocidade das transações e o gerenciamento de memória são, às vezes, afetados

Preços do Cassandra

Gratuito

Cassandra ratings and reviews

G2: 4.1/5 (mais de 30 avaliações)

4.1/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 30 avaliações)

4. Loja de fogos

via Loja de fogos O Firestore é um banco de dados de documentos NoSQL totalmente gerenciado. Ele oferece sincronização em tempo real e um modo off-line, o que o torna ideal para o desenvolvimento de aplicativos móveis ou da Web em tempo real.

O mecanismo de consulta ajuda você a executar Transações ACID (uma transação com Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade) em relação aos seus dados,_ proporcionando muita flexibilidade na estruturação desses dados.

melhores recursos do #### Firestore

Personalize as regras de validação de dados e a segurança para atender às suas necessidades comerciais

Dimensione facilmente o banco de dados sem servidor à medida que você cresce

Se você for um novo cliente, receberá US$ 300 em créditos gratuitos para gastar

Integre-se com outras ferramentas, como Firebase, Cloud Functions e BigQuery

Limitações do Firestore

Alguns usuários relatam que as alterações de dados nem sempre são refletidas imediatamente

Essa alternativa ao MongoDB opera em um sistema de preços de pagamento conforme o uso, que é bastante complexo e pode aumentar se você não ficar de olho nele

Preços do Firestore

Entre em contato para saber os preços

Avaliações e resenhas do Firestore

G2: 4,2/5 (mais de 80 avaliações)

4,2/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4,6/5 (10 avaliações)

5. RepensarDB

via RepensarDB Essa alternativa ao MongoDB é um banco de dados de código aberto que prioriza a criação de aplicativos em tempo real. Seu mecanismo de armazenamento de última geração, a arquitetura distribuída e o cache de buffer otimizado fazem dele um banco de dados de alto desempenho.

Aproveite a indexação secundária do RethinkDB para recuperar dados rapidamente. Execute funções de agregação em conjuntos de dados maciços em vários servidores. E dimensione facilmente para várias máquinas à medida que sua empresa cresce.

Embora a empresa que criou o RethinkDB tenha encerrado suas atividades em 2016, o software agora faz parte do Fundação Linux e é desenvolvido pela comunidade. 👪

Melhores recursos do RethinkDB

Comece a trabalhar rapidamente com a plataforma intuitiva e fácil de usar

Receba atualizações instantâneas sempre que os dados forem alterados, pois eles são enviados aos aplicativos em tempo real

Consulte documentos JSON usando sua escolha de linguagens de consulta, incluindo Java, Python e Ruby

Use o console de administração baseado na Web para monitorar e gerenciar o sistema de banco de dados

Limitações do RethinkDB

Como não é mais administrado por uma empresa, o RethinkDB não recebe upgrades e atualizações regulares

Não há muitas revisões recentes, o que torna difícil avaliar a eficácia atual do sistema

Preços do RethinkDB

Gratuito

Avaliações e resenhas do RethinkDB

G2: 4,3/5 (15+ avaliações)

4,3/5 (15+ avaliações) Capterra: Ainda não há comentários

6. PostGreSQL

via PostGreSQL O PostGreSQL é um banco de dados relacional bem estabelecido. O desenvolvimento começou na Universidade da Califórnia, em Berkeley, em 1986, como parte do projeto POSTGRES, e a plataforma agora é gratuita e de código aberto.

Projetada para desenvolvedores e administradores de dados, essa alternativa ao MongoDB ajuda a gerenciar dados estruturados e semiestruturados em um ambiente tolerante a falhas. Ela se integra a várias ferramentas ETL (extrair, transformar, carregar), como Panoply, Switch e Blendo, para mover dados de e para o sistema PostGreSQL.

Melhores recursos do PostGreSQL

Use a ampla gama de recursos SQL para transações, consultas e conformidade com ACID ✅

Crie facilmente extensões para adaptar o banco de dados às suas necessidades

Tenha a certeza de que a integridade dos dados está sempre sendo aplicada por meio de gatilhos, restrições e chaves estrangeiras

Execute o PostGreSQL na maioria dos principais sistemas operacionais, incluindo Microsoft Windows, Linux, OpenBSD e MacOS

Limitações do PostGreSQL

A instalação e a configuração do sistema PostGreSQL são bastante complicadas, portanto, você provavelmente precisará de alguns conhecimentos especializados

Devido às suas diferentes estruturas, não é fácil migrar de um banco de dados NoSQL para o PostgreSQL

Preços do PostGreSQL

Gratuito

Avaliações e resenhas do PostGreSQL

G2: 4,4/5 (mais de 600 avaliações)

4,4/5 (mais de 600 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 400 avaliações)

7. DynamoDB

via DynamoDB O Amazon DynamoDB é um banco de dados não relacional totalmente gerenciado, sem servidor, que oferece alto desempenho em velocidade. Seus dados estão sempre seguros, pois são criptografados, estejam eles em repouso ou em movimento, e o backup é feito continuamente para que seja fácil restaurá-los, se necessário.

Devido à sua excelente capacidade de processamento de solicitações e ao seu preço, essa alternativa ao MongoDB é adequada para aplicativos de dados em grande escala e distribuídos globalmente. 🌎

Melhores recursos do DynamoDB

Obtenha acesso rápido aos dados com cache na memória

Monitore o tráfego e suas análises para extrair insights que o ajudem a ajustar seus aplicativos

Escolha entre os modelos de preços On-Demand Capacity e Provisioned Capacity e aumente ou diminua a escala automaticamente, dependendo das flutuações em suas necessidades de negócios

Integre-se com outras ferramentas do AWS, como o Amazon Redshift ou o Amazon S3, bem como o Panoply

Limitações do DynamoDB

Há uma curva de aprendizado acentuada se você não estiver muito familiarizado com o uso de SQL

Como é um produto da AWS, você precisa estar na plataforma da AWS para usá-lo

Preços do DynamoDB

Entre em contato para saber os preços ou use a Calculadora de preços do AWS

Avaliações e resenhas do DynamoDB

G2: 4,4/5 (mais de 580 avaliações)

4,4/5 (mais de 580 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 19 avaliações)

8. ArangoDB

via ArangoDB Essa alternativa ao MongoDB é um banco de dados de gráficos NoSQL e de código aberto. O modelo de dados flexível oferece suporte à integração de dados entre documentos, gráficos e valores-chave em um único mecanismo. Isso significa que você pode trabalhar perfeitamente com diferentes tipos de dados, reduzindo o número de tecnologias de banco de dados que sua empresa precisa gerenciar.

O ArangoDB oferece alta disponibilidade e um mecanismo de pesquisa de texto completo para pesquisas eficientes de documentos. Excelentes recursos de segurança mantêm seus dados seguros o tempo todo. 💯

Melhores recursos do ArangoDB

Trabalhe com a linguagem de consulta unificada do tipo SQL, AQL, em todos os modelos de dados integrados

Use os recursos de gráfico para analisar e gerenciar dados complexos e interconectados de diferentes entidades

UseDocker para fornecer facilmente aplicativos Arango para diferentes plataformas

Extraia insights de diferentes tipos de dados para agregar valor aos seus negócios

Limitações do ArangoDB

Você precisará aprender a linguagem AQL, mas se souber SQL, isso não deve demorar muito

Alguns usuários acham que o gerenciamento de acesso não é tão granular quanto gostariam que fosse

Preços do ArangoDB

Escolha entre o pacote On-Demand ou o pacote pré-pago Committed, que oferece descontos

Avaliações e resenhas do ArangoDB

G2: 4,6/5 (80+ avaliações)

4,6/5 (80+ avaliações) Capterra: 4/5 (1 avaliação)

9. OrientDB

via OrientDB O OrientDB é um banco de dados gráfico distribuído, de código aberto, com funcionalidade orientada a documentos e objetos. É ideal para modelar relações de dados complexas entre diferentes tipos de dados, tudo em uma única plataforma.

Agora suportado pela SAP, essa alternativa NoSQL ao MongoDB é uma opção de alto desempenho e facilmente escalável.

Melhores recursos do OrientDB

Usar consultas do tipo SQL para recuperar e gerenciar dados

Oferecer funcionalidade de pesquisa avançada usando os recursos de pesquisa de texto completo do OrientDB

Garantir a integridade dos dados com transações ACID

Dimensione facilmente seu banco de dados à medida que o tráfego e os conjuntos de dados aumentam 📈

Limitações do OrientDB

Pode levar algum tempo para se familiarizar com seu mecanismo True Graph

Alguns usuários tiveram problemas de compatibilidade com outras ferramentas

Preços do OrientDB

Gratuito

Avaliações e resenhas do OrientDB

G2: 3,9/5 (50+ avaliações)

3,9/5 (50+ avaliações) Capterra: Ainda não há comentários

10. CouchDB

via CouchDB O Apache CouchDB foi projetado para gerenciar bancos de dados de todos os tamanhos, de pequenos a enormes. O Couch Replication Protocol permite que seus dados sejam usados off-line e transferidos facilmente entre clusters de servidores distribuídos globalmente, navegadores da Web e telefones celulares. 📱

Oferecendo confiabilidade e alto desempenho, essa alternativa ao MongoDB orientada a documentos oferece suporte ao armazenamento seguro de dados e à recuperação rápida e eficiente de dados. Ele usa o formato de dados JSON e o protocolo HTTP, garantindo a compatibilidade com outros softwares que também os utilizam.

Melhores recursos do CouchDB

Lida facilmente com grandes volumes de dados pouco estruturados

Armazene seus dados em seus próprios servidores ou em provedores de nuvem de sua escolha para que possa acessá-los de qualquer lugar

Economize largura de banda e sincronize seus dados com eficiência, transferindo apenas as alterações feitas desde a última replicação

Fique tranquilo sabendo que as sessões e a autenticação estão sempre maximizando a segurança de seus dados

Limitações do CouchDB

Alguns usuários acham que a interface do usuário não é amigável ou intuitiva o suficiente

Não é possível fazer uma pesquisa de pilha completa, o que pode ser frustrante

Preços do CouchDB

Gratuito

Avaliações e resenhas do CouchDB

G2: 3,9/5 (mais de 60 avaliações)

3,9/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4/5 (3 avaliações)

Outras ferramentas de desenvolvimento de software

Embora sejam essenciais, o desenvolvimento de aplicativos e o armazenamento de dados não são os únicos elementos do desenvolvimento de software. Você também precisa de excelentes software de gerenciamento de projetos - de preferência gratuito -para planejar e gerenciar todo o seu projeto.

O que nos leva ao ClickUp.

Aumente a produtividade simplificando as tarefas de desenvolvimento de software e usando o ClickUp Views adaptável para organizar e monitorar todos os tipos de trabalho

O ClickUp não é uma alternativa direta ao MongoDB - em vez disso, ele cuida de todo o resto. O ClickUp é uma plataforma de produtividade completa com excepcional funcionalidade de gerenciamento de projetos . Ideal para gerenciar equipes de software , ele agiliza fluxos de trabalho ágeis e aprimora a colaboração em todos os setores.

Comece a trabalhar com o Guia definitivo de modelos de desenvolvimento de software do ClickUp . Ele o orienta em todos os aspectos do processo de desenvolvimento de software, desde a criação do roteiro até o rastreamento e o gerenciamento de bugs. 🛣️

Crie tarefas automaticamente e, em seguida, acompanhe-as e gerencie-as usando vários formatos diferentes, incluindo visualizações de Gantt, Quadro ou Lista. Mantenha a sua equipe no caminho certo com um roteiro visual que mostra claramente as prioridades e dependências e lembre a todos dos prazos com notificações automáticas. Ferramentas de escrita de IA aceleram a criação de qualquer tipo de documento, como resumos de projetos, linhas do tempo ou e-mails para sua equipe. Elas também resumem anotações de reuniões, identificam automaticamente itens de ação e ajudam a gerar nomes para os recursos de software que você está criando. 📝

Melhores recursos do ClickUp

UsarQuadros brancos do ClickUp eMapas mentais do ClickUp para fazer brainstorming e iniciar seu processo de planejamento

Escolha entre uma grande variedade de mapas personalizáveisModelos do ClickUp que economizam horas de reflexão e formatação

Armazene todos os seusdocumentação do projeto diretamente na plataforma, para que tudo esteja em um só lugar

Comunique-se com sua equipe por meio de documentos compartilhados, comentários adicionados a tarefas ou bate-papos em tempo real

Obtenha uma supervisão completa de seu projeto com umpainel de controle do projeto que destaca o progresso e os sinais de alerta, para que você possa mudar de marcha rapidamente, se necessário

Dependendo de seus casos de uso, integre-se a uma série de ferramentas de desenvolvimento de software, como ClickUp API, GitHub, Sentry e Figma

Limitações do ClickUp

Como há muitos recursos, pode haver um pouco de curva de aprendizado para novos usuários

O aplicativo móvel ainda não está no mesmo nível da versão para desktop

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por espaço de trabalho

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.100 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.100 avaliações) Capterra: 4,6/5 (3.900+ avaliações)

Encontre o combo perfeito de serviço de banco de dados e gerenciamento de projetos

O gerenciamento de um projeto de software bem-sucedido requer uma combinação de gerenciamento de projeto excepcional, suporte sólido a banco de dados e nervos de aço. Escolha seu banco de dados em uma variedade de alternativas ao MongoDB - ou use o próprio MongoDB. Mas nem pense em gerenciar seu projeto sem adicionar o ClickUp à sua combinação de software. 💪

O ClickUp é um software multifuncional ferramenta de produtividade que simplifica todas as partes do seu projeto, desde o brainstorming e o planejamento até a execução, o monitoramento e a conclusão bem-sucedida. 🎉 Registre-se gratuitamente com o ClickUp hoje mesmo e aproveite todo o suporte necessário para atingir suas metas de desenvolvimento de software com facilidade.