9 melhores alternativas de Intercom para atendimento ao cliente com IA em 2024

Nenhuma empresa pode ser bem-sucedida sem um atendimento ao cliente rápido e eficiente. E, se você estiver procurando um software de atendimento ao cliente, é provável que, mais cedo ou mais tarde, encontre a Intercom.

Há uma razão para isso. A Intercom é uma plataforma líder de engajamento do cliente, em parte por causa de seus recursos básicos e avançados, muitos dos quais agora são alimentados por IA. Mas nem tudo são flores, com os usuários frequentemente reclamando da curva de aprendizado acentuada e dos níveis de preços caros - para não mencionar complicados - da Intercom.

Se você está começando a procurar alternativas para a Intercom, temos boas notícias: há muitas opções para turbinar seus esforços de suporte ao cliente, desde que você saiba onde procurar. Vamos começar com esta lista das melhores alternativas ao Intercom. Cada uma tem suas vantagens exclusivas, e todas elas o ajudarão a criar experiências impactantes para o cliente que impulsionam o crescimento dos negócios.

O que você deve procurar em alternativas de suporte ao cliente para a Intercom?

Vamos começar com um esclarecimento: não existe uma solução única para todos quando se trata da melhor alternativa para a Intercom. Em vez disso, há várias alternativas para a Intercom, todas com suas próprias vantagens e vantagens exclusivas gerenciamento de clientes recursos.

Use o ClickUp AI para escrever mais rápido, resumir e aprimorar textos, gerar respostas de e-mail e muito mais

Ainda assim, as melhores alternativas da Intercom tendem a compartilhar alguns recursos em comum:

Facilidade de uso: Todos ferramentas para um excelente atendimento ao cliente Listado frequentemente como uma das principais soluções de software de help desk e um alternativa ao software de atendimento ao cliente, como o Freshdesko Help Scout prioriza o envolvimento do cliente. Mas seu verdadeiro lugar como a melhor alternativa ao Intercom nesta lista se deve aos seus recursos de IA, que podem ajudar em tudo, desde condensar e-mails longos até respostas mais dinâmicas e outros recursos de automação.

Melhores recursos do Help Scout

Uma caixa de entrada compartilhada facilita a colaboração entre os agentes de suporte nas consultas e solicitações dos clientes

A base de conhecimento se integra diretamente ao recurso de bate-papo ao vivo, acelerando as respostas e aliviando a carga dos agentes de bate-papo ao vivo

A integração com ferramentas de automação de marketing por e-mail, como MailChimp e Campaign Monitor, pode tornar os acompanhamentos mais fáceis e intuitivos

O widget de ajuda Beacon oferece recursos como mensagens no aplicativo e suporte por bate-papo

limitações do #### Help Scout

Não há funcionalidade de chatbot em seu widget de bate-papo ao vivo

O histórico de bate-papo ilimitado e o suporte completo de mídia social estão disponíveis apenas no plano mais caro

Preços do Help Scout

Padrão: US$ 20/usuário por mês

Plus: US$ 40/usuário por mês

Pro: US$ 60/usuário por mês

Avaliações e resenhas do Help Scout

G2: 4,4/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 200 avaliações)

2. Hub de serviços da HubSpot

Via Hub de serviços da HubSpot Um gigante no setor de automação de marketing por e-mail, a HubSpot também se destacou no suporte ao cliente. Especialmente para os usuários existentes da HubSpot que já estão familiarizados com recursos como o Ferramentas de IA para CRMse o Service Hub for um software de chat ao vivo, chatbots habilitados para IA, um sistema de tíquetes de help desk e muito mais, ele pode ser uma ótima alternativa ao Intercom.

Melhores recursos do Service Hub da HubSpot

Recurso abrangente de base de conhecimento para criar uma biblioteca de respostas para seus agentes de suporte e bate-papo ao vivo

Software VoIP integrado para manter todas as vendas e o suporte ao cliente, inclusive sua central de atendimento, em um só lugar

Painel de relatórios detalhado para analisar o desempenho, desde os visitantes do site até as conversas por bate-papo

Uma abordagem omnichannel para o atendimento ao cliente com suporte para todos os principais canais

Limitações do HubSpot Service Hub

A funcionalidade completa requer assinaturas de várias outras ferramentas, incluindo o HubSpot CRM

As opções de personalização podem ser limitadas para sua plataforma de mensagens e outros canais de comunicação

Preços do HubSpot Service Hub

Starter: US$ 20 por mês

Professional: US$ 500 por mês

Enterprise: US$ 1.200 por mês

Avaliações e resenhas do HubSpot Service Hub

G2: 4,5/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,1/5 (mais de 150 avaliações)

3. HelpCrunch

Via HelpCrunch Oferecendo serviços de migração gratuitos para usuários de seus concorrentes, o HelpCrunch é outra alternativa importante ao Intercom. Seu sistema de tíquetes de help desk, combinado com uma abordagem multicanal que pode torná-lo uma das mais amplas plataformas de atendimento ao cliente disponíveis, faz dele uma opção especialmente popular para maximizar a satisfação e o envolvimento do cliente.

Melhores recursos do HelpCrunch

Perfis de clientes avançados e gerados dinamicamente que registram e armazenam caminhos de usuários, históricos de compras, pontos de contato anteriores e muito mais

Um widget de bate-papo intuitivo que pode ser personalizado para se adequar à sua marca e equipe de suporte

Automação integrada de marketing por e-mail que pode ser personalizada com base no comportamento do usuário, localização e muito mais

Uma caixa de entrada compartilhada, transcrições de bate-papo e painéis facilitam a colaboração entre as equipes

Limitações do HelpCrunch

A funcionalidade de IA ainda está em desenvolvimento, com alguns usuários relatando bugs na plataforma de suporte

Não há análise de visitantes ou produtos do site, o que exige que as empresas on-line procurem outros lugares para obter esses dados valiosos

Preços da HelpCrunch

Básico: US$ 12/mês por agente

Pro: US$ 20/mês por agente

Enterprise: US$ 495/mês para usuários ilimitados

Avaliações e opiniões sobre o HelpCrunch

G2: 4,7/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 180 avaliações)

4. Chat ao vivo

Via Chat ao vivo Seu nome pode não revelar o que é, mas o LiveChat é um comunicação com o cliente plataforma. Sim, você tem um recurso de bate-papo ao vivo detalhado que vem com muitas integrações, do Squarespace ao WhatsApp. Mas seus recursos avançados também incluem a capacidade de enviar e receber mensagens direcionadas a todos os seus clientes, desde visitantes do site até mensagens de texto.

melhores recursos do #### LiveChat

Recursos avançados de IA que podem automatizar o suporte ao cliente sem sacrificar a qualidade

Widget de bate-papo ao vivo líder do setor com opções avançadas de personalização, como perfis de agentes, relatórios de dados de clientes e muito mais

Sistema automatizado de emissão de tíquetes que rastreia as consultas dos clientes e atribui tarefas aos agentes de suporte ao cliente para respostas adequadas

Uma avaliação de 14 dias permite que as empresas explorem até mesmo os recursos avançados gratuitamente

Limitações do LiveChat

Relativamente caro em comparação com outras alternativas de Intercom, considerando seu conjunto de recursos

Às vezes, o sistema pode ficar lento, atrasando o tempo de resposta às mensagens do bate-papo ao vivo

Preços do Live Chat

Starter: US$ 20/mês por usuário

Equipe: US$ 41/mês por usuário

Business: US$ 59/mês por usuário

Empresa: Entre em contato para obter preços

LiveChat avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 700 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 1.600 avaliações)

5. Olark

Via Olhar Outro software voltado para o bate-papo ao vivo, o Olark, se destaca em sua competência principal. Um belo widget de bate-papo vem com transcrições de bate-papo automatizadas e histórico de bate-papo ilimitado para referência posterior. Também está incluída a capacidade de transformar esses dados brutos em análises acionáveis, o que ajuda muito a otimizar seu atendimento ao cliente.

Melhores recursos do Olark

Automação de mensagens por meio de recursos de IA, simplificando as interações com os clientes

As traduções de bate-papo ao vivo com tecnologia de IA podem levar seu gerenciamento de clientes internacional de forma rápida e eficiente

Capacidade de pesquisa avançada de palavras-chave em transcrições antigas de bate-papo ao vivo para referência futura

Interface amigável que facilita a integração por meio de uma curva de aprendizado mínima

Limitações do Olark

Nenhum sistema de emissão de tíquetes dedicado, o que limita sua capacidade como software de help desk e verdadeira alternativa ao Intercom

Nenhum aplicativo móvel ou plataforma de mensagens móveis que permita o gerenciamento do atendimento ao cliente em qualquer lugar

Preços do Olark

Teste gratuito de 14 dias

Ilimitado: US$ 29/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Olark

G2: 4,3/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 400 avaliações)

6. Tidio

Via Tidio Ao considerar a IA, qualquer lista das melhores alternativas de Intercom precisa incluir o Tidio. É uma ferramenta projetada para a satisfação do cliente, graças aos recursos avançados de automação que se combinam com o suporte humano para otimizar suas mensagens multicanal e no aplicativo.

Melhores recursos do Tidio

Widget robusto de bate-papo ao vivo, incluindo integrações de mídia social para suporte multicanal

Amplo banco de dados de modelos para tudo, desde respostas padrão até e-mails automatizados e outros canais de comunicação

Sistema de emissão de tíquetes fácil de usar que pode transformar o Tidio em um software de help desk utilizável por pequenas empresas

Pesquisas automatizadas de satisfação do cliente ajudam as empresas a avaliar seus esforços

Limitações do Tidio

Integrações limitadas com outros sistemasferramentas de suporte ao cliente em comparação com outras alternativas da Intercom

Embora a configuração geral seja simples, a configuração do chatbot e a criação de sua biblioteca de respostas podem ser confusas

Preços do Tidio

Grátis

Starter: US$ 29/mês

Communicator: US$ 25/mês por usuário

Chatbots: US$ 29/mês

Tidio+: US$ 394/mês

Avaliações e resenhas do Tidio

G2: 4,7/5 (mais de 1.400 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 800 avaliações)

7. Zendesk

Via Zendesk Pode não ser a alternativa mais direta ao Intercom, mas nenhuma lista de software de help desk pode ser completa sem ao menos mencionar o Zendesk.

É um sistema de emissão de tíquetes acima de tudo, com recursos como respostas automatizadas, relatórios avançados e automação do fluxo de trabalho tudo isso aumenta seu apelo como uma das principais alternativas à Intercom.

Melhores recursos do Zendesk

Bot de resposta automatizada que simplifica sua plataforma de mensagens e ajuda os agentes a se concentrarem em problemas mais complexos

Recurso avançado de base de conhecimento para criar um sistema de autoajuda para pequenas empresas direcionarem seus usuários

mais de 1.000 integrações para transformar o Zendesk em uma plataforma abrangente para melhorar o atendimento ao cliente

Chatbot habilitado para aprendizado de máquina que aprende a melhorar suas respostas ao longo do tempo

Limitações do Zendesk

O chatbot é confuso de configurar e pode fornecer respostas irrelevantes no início

A funcionalidade de IA é um custo extra significativo em comparação com outras alternativas ao Intercom

Preços do Zendesk

Suite Team: US$ 55/mês por usuário

Suite Growth: US$ 89/mês por usuário

Suite Professional: $115/mês por usuário

Enterprise: Entre em contato para obter preços

Integrações avançadas de IA: US$ 50/mês por usuário

Avaliações e opiniões sobre o Zendesk

G2: 4,3/5 (mais de 5.700 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 3.700 avaliações)

8. ClickDesk

Via ClickDesk Com o ClickDesk, o bate-papo ao vivo é apenas o começo. Essa alternativa da Intercom permite que seus agentes conversem por vídeo e voz com os clientes, aprimorando suas habilidades de suporte em dispositivos móveis, computadores de mesa e quaisquer outros canais necessários.

Melhores recursos do ClickDesk

Recursos de vídeo e bate-papo por voz baseados em navegador, incluindo compartilhamento de tela para que os agentes expliquem soluções complexas

Integrações de barra de ferramentas de mídia social para alcançar os clientes onde eles passam o tempo

Painel de caixa de entrada simplificado que facilita a visualização, a distribuição e o gerenciamento de consultas abertas

Aplicativo móvel nativo para que os agentes gerenciem as solicitações de suporte ao cliente e as consultas de bate-papo ao vivo em qualquer lugar

Limitações do ClickDesk

Os recursos de help desk e da base de conhecimento são limitados em comparação com outras alternativas gratuitas da Intercom nesta lista

Alta curva de aprendizado para pequenas empresas que buscam apenas uma rápida integração com a alternativa de Intercom de sua escolha

Preços do ClickDesk

Plano gratuito para até 10 usuários

Lite: US$ 14,99/mês

Pro: US$ 24,99/mês

Enterprise: US$ 39/mês

ClickDesk ratings and reviews

G2: 5/5 (1+ avaliações)

Capterra: 3/5 (3+ avaliações)

9. Freshdesk

Via Freshdesk Se você está procurando suporte de call center, o Freshdesk pode ser a melhor alternativa para a Intercome. Ele inclui um sistema integrado de emissão de tíquetes, além de mensagens e suporte a chatbot habilitado para IA, bem como a capacidade de transformar os dados do cliente em relatórios avançados e acionáveis para melhorar seu atendimento ao cliente ao longo do tempo.

Melhores recursos do Freshdesk

Recursos avançados de call center, incluindo a capacidade de otimizar todas as chamadas de serviço de entrada e saída

Os recursos de automação de IA incluem roteamento e escalonamento dinâmicos de tíquetes, suporte por chatbot e relatórios preditivos

A propriedade compartilhada de tarefas e tíquetes permite que grandes equipes colaborem em solicitações de serviço em todos os canais

O verdadeiro suporte omnicanal faz do Freshdesk a alternativa de Intercom mais abrangente desta lista

Limitações do Freshdesk

Ferramenta altamente complexa que exigirá extensa configuração e integração para ser eficaz

Nenhum banco de dados centralizado de clientes ou CRM forneceria insights fáceis sobre os históricos de interação

Preços do Freshdesk

Grátis

Growth: US$ 15/mês por usuário

Pro: US$ 49/mês por usuário

Enterprise: US$ 79/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Freshdesk

G2: 4,4/5 (mais de 2.900 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 3.000 avaliações)

Vá além do Intercom: Outros softwares de atendimento ao cliente e ferramentas de IA

Mesmo que encontre a melhor alternativa de Intercom para a sua situação, você ainda precisará de outras ferramentas projetadas para ajudá-lo a otimizar o atendimento ao cliente. Aqui, as ferramentas de suporte com IA, como o ClickUp, podem criar uma vantagem definitiva em relação à tentativa de gerenciar toda a sua operação de suporte com uma única plataforma.

Gerencie o projeto de sua pequena empresa em cada etapa do processo com modelos, recursos de colaboração e mais de 15 visualizações de projeto usando o ClickUp

O ClickUp é uma poderosa plataforma de produtividade tudo-em-um na qual os profissionais de atendimento ao cliente confiam por seu rico conjunto de recursos, facilidade de uso e ferramentas integradas de gerenciamento de projetos.

Enquanto as alternativas da Intercom podem ajudar no gerenciamento do relacionamento com o cliente, o ClickUp permite que você crie o gerenciamento abrangente de projetos Estratégia de CRM que, em última análise, orienta suas decisões diárias. De fato, você pode usar ClickUp CRM recursos para criar um banco de dados abrangente e acionável de todos os seus clientes.

E isso é antes mesmo de começarmos a falar sobre IA do ClickUp, a software de assistente virtual com base em inteligência artificial e criado especificamente para otimizar seu trabalho. De resumos de documentos à criação automatizada de tarefas e edição dinâmica de cópias, o ClickUp ajuda você a criar o back-end necessário para otimizar o trabalho dos seus agentes de suporte.

Melhores recursos do ClickUp

Um grande banco de dados de modelos, incluindo opções comomodelos de planos de comunicação diretamente conectado ao seu suporte ao cliente. Em vez de começar com uma avaliação gratuita que passa rapidamente para uma assinatura mensal, esse software de suporte ao cliente não afetará seu orçamento até que seja necessário.

E, é claro, graças aos seus amplos recursos, você pode gerenciar suas vendas e campanhas de marketing junto com seu atendimento ao cliente.

Pronto para começar? Crie sua conta ClickUp gratuita hoje mesmo para levar seu suporte ao cliente a um novo patamar.