10 melhores softwares de orçamento de projetos para se manter no caminho certo em 2024

Se a resposta for sim, é hora de encontrar um software de orçamento de projeto que atenda às suas necessidades.

Seu software de orçamento de projeto deve ajudá-lo a gerenciar orçamentos em épocas boas e em épocas estressantes. Você precisa ter uma solução que o ajude a corrigir o curso quando se deparar com despesas imprevistas e custos excedentes e a fazer os ajustes necessários.

Bem, a boa notícia é que temos tudo o que você precisa. Pesquisamos o que procurar em um software de gerenciamento de orçamento, as 10 principais ferramentas disponíveis e seus recursos, limitações e preços.

Vamos ajudá-lo a escolher um vencedor claro.

O que procurar em um software de orçamento de projeto?

Alguns dos princípios básicos que você precisa procurar em uma ferramenta de gerenciamento de orçamento de projeto incluem:

Interface intuitiva: Você precisa de uma interface amigável e de uma navegação perfeita para agilizar o processo de orçamento, como planejamento ealocação de recursosegerenciamento de despesas para melhorar a eficiência

Você precisa de uma interface amigável e de uma navegação perfeita para agilizar o processo de orçamento, como planejamento ealocação de recursosegerenciamento de despesas para melhorar a eficiência Colaboração entre equipes: Você precisa de uma única fonte de verdade paraequipes de projeto colaborem e acompanhem os orçamentos

Você precisa de uma única fonte de verdade paraequipes de projeto colaborem e acompanhem os orçamentos Automação: Aproveite a automação para otimizar seus fluxos de trabalho de orçamento, atribuir tarefas e acompanhar o progresso

Aproveite a automação para otimizar seus fluxos de trabalho de orçamento, atribuir tarefas e acompanhar o progresso Segurança : Um software baseado em nuvem com criptografia robusta e conformidade com certificações de segurança protegerá dados financeiros confidenciais

: Um software baseado em nuvem com criptografia robusta e conformidade com certificações de segurança protegerá dados financeiros confidenciais Integração de terceiros: Verifique se a ferramenta se integra às suas ferramentas financeiras e à plataforma de contabilidade existentes. A integração com seus sistemas back-end, incluindo sistemas de contabilidade e RH, fornece um fluxo bidirecional de informações para que os colaboradores do orçamento tenham acesso aos dados mais recentes

Verifique se a ferramenta se integra às suas ferramentas financeiras e à plataforma de contabilidade existentes. A integração com seus sistemas back-end, incluindo sistemas de contabilidade e RH, fornece um fluxo bidirecional de informações para que os colaboradores do orçamento tenham acesso aos dados mais recentes Relatórios robustos: Gerenciar orçamentos de projetos e crie relatórios detalhados e personalizáveis para que as partes interessadas possam se aprofundar e ajudar na análise financeira abrangente e na tomada de decisões informadas

Gerenciar orçamentos de projetos e crie relatórios detalhados e personalizáveis para que as partes interessadas possam se aprofundar e ajudar na análise financeira abrangente e na tomada de decisões informadas Modelos de orçamento: Fique à frente de suas entregas com modelos pré-criadosmodelos de orçamento de projeto ## Os 10 melhores softwares de orçamento de projetos para usar em 2024

1. ClickUp

Gerencie o projeto de sua pequena empresa em cada etapa do processo com modelos, recursos de colaboração e mais de 15 visualizações de projeto usando o ClickUp

O software de gerenciamento de projetos está no topo da nossa lista de ferramentas orçamentárias usadas por gerentes de projeto para monitorar as finanças do projeto sem esforço. O software oferece muitos recursos que gerentes de projeto como você procuram, incluindo modelos de orçamento recursos robustos de colaboração e adaptabilidade.

Obtenha uma visão geral de alto nível do orçamento do seu projeto enquanto gerencia tarefas e status neste modelo fácil de usar

Melhores recursos do ClickUp

Acompanhe o progresso em tempo real da alocação e dos gastos do orçamento com o recurso totalmente personalizávelfinanças painéis de controle

Automatize ações recorrentes diária ou quinzenalmente, como lembretes para pagamentos futuros ou faturamento de recursos do projeto comTarefas do ClickUp

Modelo detalhado da Estrutura Analítica do Trabalho (EAP) do ClickUp permite dividir projetos complexos em componentes mais gerenciáveis e oferece suporte ao mapeamento de atividades na forma de quadros Kanban e estimativas de custo

ClickUp AI o assistente do ClickUp AI para planejadores de orçamento ajuda a escrever detalhadamente o escopo do projeto e a fazer planos de trabalho diários rapidamente

Realiza cálculos entre campos numéricos, de data e de hora usando fórmulas simples ou avançadas

Metas do ClickUp ajude a rastrear com precisão as metas de orçamento para projetos e visualize o crescimento do progresso em várias metas em uma única exibição

Limitações do ClickUp

O Clickup AI está disponível apenas em planos pagos

Capacidade limitada de rastrear o cronograma do projeto

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro por mês.

Classificações e resenhas do ClickUp

G2 **4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra : 4,7/5 (3800+ avaliações)

2. RodeoDrive

via RodeoDrive O RodeoDrive é um sistema abrangente de ferramenta de gerenciamento de projetos que oferece suporte a empresas em todos os estágios do projeto, desde definição do escopo ao preço. Com recursos como rastreamento de metas de projeto com a ajuda de relatórios de projetos, gerenciamento de recursos, painéis interativos e simplificação de faturas, ele ajuda os líderes de equipe e as equipes financeiras a ficarem a par de todo o custo do projeto.

Melhores recursos do RodeoDrive

Capacidade de comparar as atividades orçadas e as despesas do projeto com as reais em tempo real para reduzir os gastos

Permite classificar os projetos em fases e faturá-los separadamente com base nos valores reais, retenções ou porcentagem de conclusão para um melhor planejamento econtroles de projeto* Incorporadomodelos de linha do tempo do projeto e recursos de controle de despesas ajudam a orçar o projeto corretamente

Limitações do RodeoDrive

A plataforma tem bugs, pois está nas fases iniciais de desenvolvimento

Não é possível fazer download de relatórios orçamentários detalhados

Preços do RodeoDrive

Gratuito : uS$ 0 por usuário único por mês

: uS$ 0 por usuário único por mês Achiever: uS$ 14,99 por usuário/por mês

RodeoDrive avaliações e comentários

G2: 4,3/5 (6 avaliações)

4,3/5 (6 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3 avaliações)

3. Adobe Workfront

Via Frente de trabalho da Adobe Uma plataforma colaborativa de gerenciamento de projetos, o Workfront da Adobe, ajuda a gerenciar orçamentos, planos e gastos reais. Os recursos nativos permitem que todos os envolvidos no processo de orçamento, desde as partes interessadas, as equipes internas, os fornecedores e as equipes de rede, gerenciem e acompanhem os custos fixos e variáveis, as despesas fixas, os custos do projeto e os custos dos recursos.

Um grande problema que os profissionais de marketing, gerentes e partes interessadas enfrentam é o desalinhamento entre o orçamento de um projeto e sua execução.

É preciso ter visibilidade em tempo real dos custos orçados, previstos e reais e de como eles estão sendo executados. A correção do curso é necessária sempre que o projeto estender o orçamento alocado ou as horas reais. Gerenciar isso manualmente em planilhas é propenso a erros e consome muito tempo.

Melhores recursos do Adobe Workfront

Visibilidade em tempo real do orçamento planejado, previsto e real, com a visualização do desempenho atual em um painel de fácil acesso

Gerenciar e rastrear custos planejados, níveis de tarefas edespesas com recursos* A integração com o conjunto de produtos da Adobe ajuda a conectar as equipes de projeto a outras partes da empresa e também a atribuir o impacto na receita de forma eficaz

Limitações do Adobe Workfront

O software exige que os usuários sejam treinados antes de poderem usá-lo

Não há versão de avaliação gratuita

Opções limitadas de personalização no painel do Workfront

Preços do Adobe Workfront

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Adobe Workfront

G2: 4,1/5 (920 avaliações)

4,1/5 (920 avaliações) Capterra: 4,4/5 (1391 avaliações)

4. Smartsheet

via SmartSheet Uma plataforma centralizada de gerenciamento de trabalho, o Smartsheet elimina as suposições do orçamento de projetos. Ele coloca o C-suite e as equipes de projeto na mesma página para planejamento, acompanhamento, armazenamento de dados, compartilhamento de arquivos e relatórios de tarefas de projeto.

Para qualquer novo projeto, você precisa de um repositório central que hospede todos os componentes do orçamento, gere faturas e permita que as partes interessadas, os contadores e os gerentes de projeto acompanhem os orçamentos com diligência e tomem medidas corretivas quando necessário.

Melhores recursos do Smartsheet

Acesse ferramentas de gerenciamento de orçamento para criar e acompanhar orçamentos por moeda, tipo de despesa ou unidade monetária

Centralize documentos de apoio, como propostas de fornecedores, em um único local

Consolidação das principais métricas financeiras em painéis de controle em tempo real de várias planilhas em uma única exibição

Limitações do Smartsheet

Não oferece controle automático de tempo global

Não oferece suporte a e-mail incorporado

Não oferece exibição de lista para visualização abrangente dos níveis de tarefas

Preços do Smartsheet

Gratuito : uS$ 0 por usuário por mês

: uS$ 0 por usuário por mês Pro : uS$ 7 por usuário/por mês

: uS$ 7 por usuário/por mês Business : uS$ 25 por usuário/mês

: uS$ 25 por usuário/mês Empresa: Preços personalizados

Smartsheet ratings and reviews

G2: 4,4/5 (15065 avaliações)

4,4/5 (15065 avaliações) Capterra: 4,5/5 (3057 avaliações)

5. Colheita

via Colheita Definir um orçamento para qualquer projeto é um desafio, mas um orçamento de projeto bem elaborado prepara o terreno para um acompanhamento eficaz. O software de gerenciamento de projetos da Harvest para pequenas empresas facilita a criação de um rastreador de horas e honorários.

Obtenha visibilidade do orçamento do projeto utilizado e do que resta em tempo real para evitar desvios de escopo antes que se tornem um problema. Gerenciamento de despesas são essenciais para que o orçamento de seus projetos futuros seja preparado com mais precisão.

O Harvest fornece relatórios personalizados para visualizar as tarefas que consomem o tempo da sua equipe, o tempo de rastreamento de problemas e como isso afeta os custos estimados para tomar medidas corretivas.

Melhores recursos do Harvest

Transforme os dados da planilha de horas em relatórios visuais em tempo real para visualizar a eficiência da equipe, reduzir o esgotamento e aumentar a produtividade

Acompanhe as horas de trabalho faturáveis, as prorrogações e a utilização de cheques em um relance e converta as horas faturáveis em faturas

Integração com ferramentas populares, como Trello, Slack, Quickbooks e Stitch, para fornecer dados atualizados para equipes de gerenciamento de projetos e orçamentos

Limitações do Harvest

O software precisa de amplo suporte para ser usado no início

Não tem recursos de controle de acesso e permissão

Preços do Harvest

Gratuito : uS$ 0 por usuário por mês

: uS$ 0 por usuário por mês Pro: uS$ 10,80 por usuário/por mês

Harvest avaliações e comentários

G2: 4,3/5 (790 avaliações)

4,3/5 (790 avaliações) Capterra: 4,6/5 (572 avaliações)

6. Projetos Zoho

Via Projetos Zoho Os gerentes de projeto em todo o mundo sabem que o orçamento não se trata apenas de economia, mas também de controle. A integração das despesas do Zoho permite que você crie um painel de resumo da lucratividade com o status das receitas e despesas do seu projeto.

Os gerentes de projeto estão envolvidos no controle das finanças por meio da criação, acompanhamento e previsão de orçamentos, acompanhamento de despesas e análise de relatórios. O gerenciamento de todas essas tarefas em diferentes ferramentas que não são sincronizadas entre si torna o processo de monitoramento complicado para todos os envolvidos no projeto. Obtenha controle total sobre cada etapa do seu processo de orçamento com o Zoho Projects.

Esse software de gerenciamento de projetos oferece recursos de monitoramento em tempo real para orçamentos, alertas de limite e superação e relatórios planejados versus reais.

Melhores recursos do Zoho Projects

Gerencie as finanças criando, acompanhando e prevendo orçamentos, faturando clientes, acompanhando despesas fixas e variáveis e analisando relatórios

Acompanhe o orçamento do projeto com base no valor alocado ou nas horas reais gastas em projetos, marcos e diferentes tarefaspainéis de projetos personalizados* Alertas personalizados para as partes interessadas quando o orçamento exceder o limite planejado

Limitações do Zoho Projects

Não permite que os usuários criem tarefas, atribuam-nas a membros da equipe e monitorem seu progresso

Não há aplicativo móvel

Preços do Zoho Projects

Gratuito : uS$ 0 para três usuários para até dois projetos

: uS$ 0 para três usuários para até dois projetos Premium : uS$ 4 para projetos ilimitados, até 50 usuários

: uS$ 4 para projetos ilimitados, até 50 usuários Premium: uS$ 9 para projetos ilimitados, sem limite máximo de usuários

Zoho Projects ratings and reviews

G2: 4.3/5 (382 avaliações)

4.3/5 (382 avaliações) Capterra: 4,3/5 (412 avaliações)

7. Equipe Hubstaff

Em grandes organizações, onde uma equipe normalmente trabalha em vários projetos, é necessário definir limites de orçamento para diferentes projetos e receber alertas em caso de gastos excessivos.

O aplicativo de gerenciamento da força de trabalho Hubstaff permite que os usuários definam limites de orçamento, recebam notificações em tempo real sobre desvios de escopo e custos excessivos e automatizem o controle de tempo dos recursos. Com insights em tempo real sobre as despesas, você pode garantir que não perderá o controle de seus orçamentos.

Melhores recursos do Hubstaff

Estimativa de custos planejados com base emgerenciamento de recursos ou no número de horas gastas em um projeto

Com o recurso de orçamentos em nível de projeto, acompanhe a lucratividade dos seus projetos e entenda o custo por projeto e usuário

O relatório de orçamentos de projeto simplifica o acompanhamento do orçamento (em termos de horas totais ou custo real total por projeto) e a utilização

Limitações do Hubstaff

Opções limitadas para gerenciamento de tarefas

A navegação não é intuitiva

Preços do Hubstaff

Inicial : uS$ 4,99 por usuário por mês

: uS$ 4,99 por usuário por mês Crescimento : uS$ 7,50 por usuário por mês

: uS$ 7,50 por usuário por mês Equipe : uS$ 10 por usuário por mês

: uS$ 10 por usuário por mês Empresa: uS$ 25 por usuário por mês

Avaliações e opiniões sobre o Hubstaff

G2: 4,3/5 (431 avaliações)

4,3/5 (431 avaliações) Capterra: 4,6/5 (1432 avaliações)

8. Wrike

via Wrike O orçamento de um projeto exige que as partes interessadas de várias equipes, como produto, marketing e gerenciamento de projetos, muitas vezes espalhadas pelo mundo, trabalhem em conjunto.

Quando as equipes de projeto estão geograficamente distribuídas, é necessário um software de orçamento de projeto que possa ser personalizado por moeda. Para evitar atrasos na comunicação, ele deve armazenar todos os documentos relevantes em um único local.

As equipes multifuncionais podem acessar esses documentos e acompanhar o progresso para evitar o acompanhamento por e-mail e outros meios comunicação assíncrona canais.

O software de gerenciamento de projetos do Wrike ajuda pequenas e médias empresas, startups e grandes empresas a gerenciar a variação orçamentária e criar um plano orçamentário .

Quando os custos reais variam em relação ao planejado, isso ajuda os gerentes de projeto ocupados a investigar os motivos da variação. Os gerentes de projeto podem então identificar estratégias para gerenciar o orçamento de forma eficaz, realocando recursos ou implementando medidas de economia de custos.

Melhores recursos do Wrike

Personalize o orçamento com configurações de moeda preferidas e defina taxas horárias padrão para o planejamento do orçamento

O Wrike automatiza a atribuição de tarefas e a distribuição de recursos para garantir que os orçamentos sejam cumpridos

Integrações com mais de 400 aplicativos, como Salesforce, Hubspot, Bynder, Zoom e Slack para executar análises avançadas

Limitações do Wrike

O Wrike não tem bate-papo em tempo real para colaboração multifuncional

Não é possível enviar ou receber e-mails diretamente do Wrike

Preços do Wrike

Gratuito : uS$ 0 por usuário por mês

: uS$ 0 por usuário por mês Equipe : uS$ 9,80 por usuário por mês

: uS$ 9,80 por usuário por mês Empresarial : uS$ 24,80 por usuário por mês

: uS$ 24,80 por usuário por mês Enterprise : preço personalizado

: preço personalizado Pináculo: preço personalizado

Avaliações e resenhas do Wrike

G2: 4,2/5 (3499 avaliações)

4,2/5 (3499 avaliações) Capterra: 4,3/5 (2523 avaliações)

9. Birdview PSA

via Birdview PSA O Birdview PSA é uma ferramenta de gerenciamento de projetos on-line com segurança de nível empresarial. Para os executivos, uma visão abrangente do desempenho da organização permite uma resposta rápida às mudanças do mercado. Os gerentes de projeto podem acompanhar o progresso, identificar gargalos, alocar recursos e priorizar tarefas para garantir que o projeto permaneça no caminho certo.

Como gerente de projetos em uma organização de serviços profissionais (PSO), a avaliação do sucesso do projeto é baseada na conclusão e na entrega aos clientes.

E se você entregasse o projeto ao cliente antes da data de entrega proposta, mas o orçamento fosse excedido em 15%? Você consideraria isso uma vitória? De acordo com Pesquisa da Harvard Business Review um projeto de cada tamanho tem um custo médio excedente de 200% e um cronograma excedente de 70%.

Coisas ruins acontecem quando você compartilha essa notícia com seus clientes, pois eles têm de absorver o custo extra.

melhores recursos do #### Birdview

Gerenciamento centralizado de documentos para obter números, planilhas de horas ou dados de escopo do projeto para criar o orçamento

Obtenha todas as comunicações e colaborações do projeto em uma única plataforma e convide os clientes a colaborar com um portal de convidados

O assistente de IA do Birdview ajuda a acelerar o gerenciamento de projetos, a alocação de recursos e a previsão para um planejamento orçamentário eficaz

Limitações do Birdview

O gerenciamento de equipes não é intuitivo

Falta de gráficos de Gantt e visualizações de planejamento

Preços do Birdview

Lite : uS$ 9 por usuário por mês

: uS$ 9 por usuário por mês **Equipe: US$ 24 por usuário por mês

Enterprise: preços personalizados

Birdview classificações e comentários

G2: 4,2/5 (354 avaliações)

4,2/5 (354 avaliações) Capterra: 4,4/5 (287 avaliações)

10. Corrida

via Runrun.it Para empresas de médio porte em que os clientes hesitam em usar ferramentas mais avançadas, o Runrun.it é uma ferramenta fácil de usar colaboração em projetos ferramenta. Entenda os dados do seu projeto com visualizações interativas e gráficos de Gantt e monitore seu progresso com um rastreador intuitivo.

Comunique o sucesso de um projeto aos clientes usando gráficos visuais em vez de relatórios extensos. Com aplicativos para iOS, Web e Android, as equipes e os clientes podem colaborar nessa plataforma, independentemente de sua localização.

melhores recursos do #### Runrun

Os quadros inteligentes ajudam os membros da equipe e os clientes a acompanhar as atualizações do projeto e gerenciar as tarefas

Crie formulários de solicitação de orçamento com modelos predefinidos

Salve o histórico de decisões, os anexos e as conversas com usuários internos ou externos em um único local para melhorar a tomada de decisões sobre o orçamento

limitações do #### Runrun.it

Recursos limitados de relatórios e análises

A interface do calendário é difícil de entender

Preços do Runrun.it

Gratuito : uS$ 0 para até cinco usuários

: uS$ 0 para até cinco usuários Business : uS$ 8 por usuário por mês

: uS$ 8 por usuário por mês Enterprise: uS$ 25 por usuário por mês

Runrun.it avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (1066 avaliações)

4,7/5 (1066 avaliações) Capterra: 4,8/5 (141 avaliações)

