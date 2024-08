10 melhores alternativas ao Mixpanel para análise de produtos em 2024

A tomada de decisões orientada por dados é imprescindível para ficar à frente da concorrência. Assim como encontrar a alternativa Mixpanel certa para sua empresa.

O Mixpanel tem sido uma escolha popular há muito tempo, mas o cenário em evolução das ferramentas de análise significa opções novas e inovadoras.

Se você deseja recursos aprimorados, planos de preços diferentes ou uma nova perspectiva sobre como os usuários interagem com o seu produto - alternativas convincentes ao Mixpanel estão a apenas uma rolagem e um clique de distância.

Reunimos as 10 melhores alternativas ao Mixpanel para tudo o que se refere à análise de produtos. Junte-se a nós na revelação de ferramentas interessantes para decodificar o comportamento do usuário, aprimorar as experiências do cliente e impulsionar o sucesso do produto. ✨🌻

O que você deve procurar nas alternativas da Mixpanel?

Encontrar a alternativa certa para o Mixpanel pode levar a exploração de dados a novos patamares.

Aqui estão algumas qualidades que procuramos para encontrar as melhores alternativas ao Mixpanel para esta lista:

Flexibilidade para necessidades variáveis

Velocidade para ficar à frente da curva

Interfaces fáceis de usar que todos possam navegar

Recursos de colaboração para um trabalho em equipe perfeito

Escalabilidade para fazer seu império crescer

Opções de personalização para adaptar painéis e relatórios

Recursos de segurança para garantir a privacidade dos dados

Planos acessíveis para manter seu orçamento

Você também vai querer funcionalidades específicas para ajudar sua empresa a crescer. Estamos falando de recursos de funil de vendas, testes A/B, análise da jornada do usuário e muito mais.

As 10 melhores alternativas ao Mixpanel para usar em 2024

Independentemente de você ser uma organização estabelecida, uma startup de SaaS em expansão ou um empreendedor individual, suas ferramentas de análise de dados podem ser decisivas para suas estratégias de crescimento.

Essas alternativas ao Mixpanel ajudarão você a transformar dados brutos em insights acionáveis, permitindo que sua empresa tome decisões informadas.

Vamos nos aprofundar.

1. Google Analytics

via Google Analytics O Google Analytics é uma plataforma popular de insights digitais que permite que os proprietários de sites monitorem vários aspectos de suas análises de usuários, desempenho on-line e muito mais. Use o plano pago ou gratuito para otimizar seu site com insights sobre o comportamento do usuário para obter taxas de conversão mais altas.

Melhores recursos do Google Analytics

Crie painéis personalizados com as métricas e os relatórios mais relevantes para acesso e análise de dados mais rápidos

Segmente seu público com base nos dados do cliente, como dados demográficos, comportamento e interesses, para simplificar campanhas de marketing personalizadas

Crie metas e funis para rastrear ações específicas (por exemplo, envios de formulários ou compras de produtos), medir o desempenho e identificar possíveis áreas de otimização

Monitore o tráfego e o desempenho usando relatórios em tempo real para acelerar seu processo de desenvolvimentoprocesso de tomada de decisões Limitações do Google Analytics

Algumas avaliações relatam que os novos usuários experimentam uma curva de aprendizado acentuada devido à grande quantidade de dados

De acordo com as avaliações, pode ser difícil entrar em contato com o suporte ao cliente para obter assistência

Preços do Google Analytics

Google Analytics Standard: Gratuito

Gratuito Google Analytics 360: $12.500/mês

Avaliações e resenhas do Google Analytics

G2: 4,5/5 (mais de 6.200 avaliações)

4,5/5 (mais de 6.200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 7.600 avaliações)

2. Amplitude

via Amplitude O Amplitude Analytics é uma plataforma de inteligência de produto que ajuda as empresas a melhorar o envolvimento do cliente com base no comportamento e na análise do cliente. É uma plataforma de análise abrangente com tudo o que você precisa para rastrear dados comportamentais em várias propriedades digitais e otimizar experiências de produtos.

Melhores recursos do Amplitude

Use o painel de análise para obter insights detalhados sobre o comportamento e a participação do usuário

Aprimore a experiência do cliente e a eficácia dos testes A/B com rastreamento robusto eferramentas de relatórios 🙌

Aproveite a coleta de dados e a análise comportamental usando a análise preditiva para identificar oportunidades de crescimento

Simplifique os funis de conversão com recursos como eventos personalizados, segmentação de usuários, análise de funil, dados de retenção e análise preditiva

Limitações da amplitude

Avaliações de alguns usuários dizem que pode ser difícil navegar, expressando o desejo de opções adicionais de personalização

Algumas avaliações mencionam a necessidade de uma interface mais fácil de usar

Preços do Amplitude

Inicial: Gratuito

Gratuito Mais: US$ 61/mês

US$ 61/mês Growth: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Amplitude classificações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 60 avaliações)

3. Kissmetrics

via Kissmetrics A Kissmetrics é uma solução abrangente de análise de dados com ferramentas para otimizar as estratégias de marketing. A plataforma fornece análise da jornada do cliente, permitindo que as empresas entendam o que impulsiona a aquisição, o envolvimento e a retenção de usuários.

Melhores recursos do Kissmetrics

Aproveite as vantagens deferramentas de visualização de dados para acompanhar a jornada do cliente e analisar as interações do usuário

Analisar grupos específicos de clientes ao longo do tempo para identificar tendências usando o recurso de análise de coorte

Usesoftware de rastreamento de clientes para analisar as etapas que os usuários realizam para concluir várias ações (por exemplo, fazer uma compra ou baixar aplicativos móveis)

Executar testes A/B para identificar os melhores designs, layouts ou mensagens de produtos para determinadas páginas

Limitações do Kissmetrics

Algumas avaliações de pequenas empresas dizem que o preço pode ser alto e difícil de orçar

De acordo com algumas avaliações, as opções de relatórios disponíveis são limitadas em comparação com ferramentas de análise semelhantes

Preços da Kissmetrics

Prata: US$ 199/mês

US$ 199/mês Ouro: US$ 499/mês

US$ 499/mês Platinum: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas do Kissmetrics

G2: 4,1/5 (mais de 150 avaliações)

4,1/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 10 avaliações)

4. Análise da Adobe

via Análise da Adobe O Adobe Analytics fornece ferramentas de gerenciamento de dados e análise da Web para rastrear, medir e analisar o comportamento do usuário em canais digitais. A plataforma permite que as empresas otimizem as estratégias de marketing digital, minimizem o abandono e aumentem as taxas de retenção.

Melhores recursos do Adobe Analytics

Integre perfeitamente sua plataforma de análise da Web com outros produtos da Adobe (por exemplo, Adobe Campaign ou Adobe Experience Cloud) para obter uma solução abrangente de marketing digital

Adapte os painéis às suas necessidades específicas para que você possa acessar rapidamente os dados mais relevantes

Use o recurso ActivityMap para criar um mapa de calor para cada página, de modo que você possa identificar quais elementos estão atraindo a atenção e quais não estão

Crie metas SMART com base em uma análise precisa e acompanhe objetivos mensuráveis usando insights em tempo real

Limitações do Adobe Analytics

As avaliações relatam que o Adobe Analytics pode ser complexo e tem uma curva de aprendizado acentuada

O preço pode ser muito caro para pequenas empresas ou startups

Preços do Adobe Analytics

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Adobe Analytics

G2: 4,1/5 (mais de 950 avaliações)

4,1/5 (mais de 950 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)

5. Hotjar

via Hotjar O Hotjar é um pacote completo de software de análise e feedback para otimizar seu site e tomar decisões orientadas por dados. O Hotjar Observe é a alternativa mais popular da suíte Mixpanel - combine-o com o Hotjar Ask, o Hotjar Engage e o Hotjar Funnels para obter todas as ferramentas de que você precisa para ter sucesso. 😎

Melhores recursos do Hotjar

Identifique pontos problemáticos e obtenha visões detalhadas de como os usuários navegam em seu site ou aplicativo móvel com a repetição de sessões e a gravação no aplicativo

Obtenha todas as quatro ferramentas do Hotjar para criar mapas de calor, analisar gravações, obter feedback do usuário, exibir pesquisas, conectar-se com os usuários individualmente e melhorar seus funis de vendas

Use as ferramentas de rastreamento de eventos para analisar o comportamento do cliente, aprimorar a integração do usuário e otimizar as áreas de alta evasão

Veja como seus clientes se comportam no aplicativo com dados imparciais e use-os para criar recursos de produtos que eles vão adorar

Limitações do Hotjar

Algumas avaliações de usuários relatam que o suporte ao cliente geralmente tem longos tempos de espera com respostas limitadas

As avaliações de alguns usuários mencionam problemas com limitações de exportação de dados (100.000 gravações de sessões ou menos)

Preços do Hotjar

HotJar Observe Basic: gratuito

gratuito HotJar Observe Plus: $39/mês

$39/mês HotJar Observe Business: $99+/mês

$99+/mês HotJar Observe Scale: $213+/mês

Avaliações e opiniões sobre o Hotjar

G2: 4,3/5 (mais de 250 avaliações)

4,3/5 (mais de 250 avaliações) Capterra: 4,7/5 (450+ avaliações)

6. Caixa de vidro

via Caixa de vidro O Glassbox é uma plataforma abrangente de análise móvel e da Web. É uma excelente alternativa ao Mixpanel para empresas que priorizam recursos robustos de segurança e ferramentas detalhadas de análise de produtos.

Melhores recursos do Glassbox

Melhore o desempenho do comércio eletrônico usando a funcionalidade de captura com tecnologia de IA para análise avançada de dados

Analise as gravações de sessões de usuários para identificar casos de uso, analisar dados e implementar alterações para melhorias direcionadas

Analise com precisão a aquisição, a atribuição, as taxas de conversão e muito mais usando uma ampla variedade de KPIs

Proteja os clientes com recursos de segurança como criptografia de ponta a ponta, controles de acesso e permissões baseadas em funções

Limitações do Glassbox

Avaliações de alguns usuários mencionam tempos de carregamento lentos e atrasos

Algumas avaliações relatam problemas com a retenção de armazenamento de sessão, que é limitada a 30 dias

Preços do Glassbox

Entre em contato para saber os preços

Avaliações e opiniões sobre o Glassbox

G2: 4,9/5 (mais de 550 avaliações)

4,9/5 (mais de 550 avaliações) Capterra: 4,9/5 (mais de 30 avaliações)

7. História completa

via História completa O FullStory é uma solução de análise de experiência digital e uma alternativa fantástica ao Mixpanel se você estiver procurando recursos e suporte adicionais. A plataforma oferece captura de sessões e dados para fornecer insights que o ajudarão a obter melhores resultados comerciais.

Melhores recursos do FullStory

Obtenha complementos criados pelo FullStory para solucionar deficiências. Por exemplo, o Annotate React é um plug-in Babel de código aberto que adiciona atributos estáveis para React e React Native

Aproveite as vantagens das integrações com ferramentas populares como Pendo, Jira, HelpScout e Salesforce para reunir seus dados

Use recursos avançados de pesquisa e filtragem para obter os dados de que você precisa quando precisar

Acompanhe o comportamento do usuário em vários dispositivos e plataformas digitais para obter análises abrangentes

Limitações do FullStory

Algumas avaliações de usuários mencionam que a plataforma pode consumir muitos recursos, com tempos de carregamento lentos ao trabalhar com sites de alto tráfego

As avaliações de alguns clientes expressam o desejo de opções adicionais de personalização para painéis e relatórios

Preços do FullStory

Entre em contato para saber os preços

Avaliações e resenhas do FullStory

G2: 4,5/5 (mais de 350 avaliações)

4,5/5 (mais de 350 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 60 avaliações)

8. Heap

via Pilha O Heap é uma plataforma de análise de dados da Web e de dispositivos móveis que captura todas as interações do usuário por meio da gravação segura de sessões. Use-a para obter insights sobre o comportamento do cliente e para otimizar suas experiências digitais. ⏩

Melhores recursos do Heap

Obtenha captura móvel entre plataformas, gerenciamento de dados e análise sem SDKs desatualizados

Experimente a versão gratuita para explorar os recursos da plataforma, analisar até 10.000 sessões por mês e decidir se essa é a alternativa do Mixpanel para você

Aproveite a fácil integração com ferramentas populares como Zendesk, HubSpot, Salesforce, FullStory e data warehouses como BigQuery e Snowflake

Otimize suas experiências digitais e obtenha insights detalhados sobre o comportamento do usuário sem rastreamento ou marcação manual

Limitações do Heap

Algumas avaliações relatam que a interface do usuário pode ser confusa ou esmagadora para quem tem pouca experiência em análise de dados

Avaliações de alguns usuários mencionam lentidão no processamento de dados e problemas com a precisão dos dados

Preços do Heap

Gratuito

Crescimento: Mais de US$ 3.600/ano

Mais de US$ 3.600/ano Pro: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços Premier: Entre em contato para obter preços

Heap ratings and reviews

G2: 4,4/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

9. Índice

via Praça de conteúdo A Contentsquare é uma plataforma de análise de experiência que permite que as empresas ofereçam experiências humanas por meio de propriedades digitais com base em dados detalhados. Obtenha métricas comportamentais das interações e intenções do cliente em cada etapa da jornada do usuário.

Melhores recursos do Contentsquare

Configure notificações personalizadas para obter atualizações em tempo real sobre informações e eventos críticos para aumentar o envolvimento do usuário

Analise cliques, rolagens, movimentos do mouse e muito mais para melhorar o envolvimento e as conversões

Aproveite o poder da IA para identificar oportunidades com relatórios visuais e insights fáceis de entender

Obtenha informações sobre pontos problemáticos na jornada do cliente com antecedência para que você possa agir antes que isso afete seus ganhos

Limitações do Contentsquare

Algumas avaliações de usuários mencionam falhas ocasionais e mensagens de erro que podem afetar a produtividade

Avaliações de alguns usuários relataram tempos de carregamento lentos para grandes conjuntos de dados

Preços do Contentsquare

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Contentsquare

G2: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

4,7/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 100 avaliações)

10. Visão inteligente

via Visão inteligente O Smartlook é uma ferramenta de análise avançada que fornece insights em tempo real sobre os comportamentos e as experiências dos usuários. Entenda como os usuários interagem com seus produtos e identifique as áreas que podem ser melhoradas na experiência do cliente.

Melhores recursos do Smartlook

Otimize sua experiência digital com dados coletados de gravações de sessões e mapas de calor

Acompanhe o comportamento do usuário por meio do funil de vendas para obter as informações necessárias para melhorar as conversões

Aproveite as opções avançadas de filtragem, como segmentação por local, dispositivo e comportamento, para obter os dados de que você precisa para aumentar seus resultados

Integre-se a ferramentas como Slack e Google Analytics para manter sua equipe na mesma página

limitações do #### Smartlook

Alguns usuários relatam confusão sobre o "Plano Gratuito", que é uma avaliação gratuita de 14 dias que não inclui acesso a recursos avançados

As avaliações de alguns usuários mencionam a dificuldade de navegar na interface do usuário e a necessidade de opções adicionais de personalização

Preços do Smartlook

Plano gratuito : Gratuito

Gratuito Plano Pro: $55/mês

$55/mês Plano Empresarial: Entre em contato para obter preços

Smartlook avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 800 avaliações)

4,6/5 (mais de 800 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

Mais ferramentas para equipes de produtos

Essas alternativas do Mixpanel têm tudo o que você precisa (e mais um pouco) para análise baseada em eventos. A integração com uma ferramenta de gerenciamento de produtos, como o ClickUp, ajudará você a entender melhor o envolvimento do usuário com produtos e serviços, dando-lhe a vantagem necessária para ter sucesso. 📈 🏆

Use prompts com a IA do ClickUp para criar rapidamente documentos de requisitos do produto (PDRs) em um piscar de olhos ClickUp para equipes de produtos é uma potência abrangente de gerenciamento de projetos e colaboração. Nosso software de gerenciamento visual de projetos facilita a simplificação dos fluxos de trabalho, o gerenciamento de tarefas e a promoção de uma comunicação perfeita.

Os usuários do ClickUp têm acesso a milhares de ferramentas, modelos e funcionalidades para lhe dar uma vantagem. Alguns de nossos modelos mais populares para equipes de produtos incluem:

O modeloModelo de relatório do ClickUp Analyticsque pode ajudar sua equipe a visualizar conjuntos de dados completos e rastrear KPIs com gráficos e tabelas simples

O modeloModelo de relatório de análise de dados do ClickUpque pode levar sua empresa a um novo patamar, desbloqueando insights acionáveis ao ajudar sua equipe a analisar dados com rapidez e precisão

De roteiros de produtos e modelos de gerenciamento de projetos para brainstorming e modelos de tomada de decisão se você está procurando um modelo ClickUp, há um para cada ocasião. 🙂

Melhores recursos do ClickUp

Milhares de projetos eferramentas de gerenciamento de produtos para tornar a análise de produtos mais eficiente e eficaz

Use o ClickUp Automations para criar gatilhos e ações personalizados para que você possa colocar uma variedade de tarefas no piloto automático

Permita que o ClickUp AI resuma notas de reuniões, gere esboços, rascunhe e-mails e acompanhe o progresso de seus projetos

Integre-se a mais de 1.000 plataformas populares, como Salesforce, Slack, Asana, Jira e muito mais. Se estiver faltando uma ferramenta com a qual deseja se vincular, você pode usar o Zapier e a API do ClickUp para criar uma

Limitações do ClickUp

Alguns usuários podem encontrar uma curva de aprendizado ao se familiarizarem com os recursos do ClickUp (mas isso é resolvido com tutoriais gratuitos)

De acordo com as avaliações, os usuários podem receber muitas notificações e lembretes nas configurações padrão

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.100 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.100 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.900+ avaliações)

Mix It Up!

Aproveitar o poder da análise é essencial para um negócio próspero em um cenário orientado por dados. Cada alternativa do Mixpanel em nossa lista oferece recursos e vantagens exclusivos para ajudá-lo a fazer exatamente isso.

O importante é encontrar uma solução que atenda às necessidades da sua empresa para que você possa ficar à frente da concorrência.

Deixe que o ClickUp capacite suas equipes com recursos robustos de gerenciamento de projetos e produtos ao considerar suas opções. Ele se integra perfeitamente com as principais ferramentas de análise para obter insights mais profundos sobre o envolvimento do usuário.

O ClickUp é a solução ideal para revolucionar a forma como as equipes de produtos colaboram e analisam os dados. Dê o próximo passo para elevar seu jogo de análise registre-se no ClickUp hoje mesmo! 🚀 👀