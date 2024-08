10 melhores alternativas e concorrentes do Wufoo em 2024

Está se sentindo pronto para sair da caixa do Wufoo? O mundo digital está repleto de concorrentes, e nós vasculhamos o cenário para trazer a você uma lista das melhores alternativas ao Wufoo em 2024. Essas plataformas foram projetadas com recursos inovadores, facilidade de uso e designs elegantes que facilitam a coleta de dados. 🌬

Portanto, quer você seja um profissional experiente ou um novato em empreendedorismo, temos certeza de que há algo em nossa lista que vai lhe agradar. Do design intuitivo aos recursos de ponta, diga adeus à tarefa de criar formulários e dê as boas-vindas à alternativa perfeita do Wufoo que transformará o pavor em prazer.

O que é o Wufoo?

O Wufoo é uma ferramenta on-line criador de formulários que permite criar e projetar formulários personalizados para vários usos. Se você precisa de um questionário para feedback do cliente ou pesquisa de mercado, um formulário de inscrição para um workshop virtual ou um simples checkout de comércio eletrônico, o Wufoo tem o que é necessário.

Via Wufoo E foi projetado para ser simples, combinando a funcionalidade de arrastar e soltar com uma biblioteca de modelos úteis. Não há necessidade de ser um especialista em tecnologia para formulários e pesquisas on-line. 🧙‍♂️

O Wufoo simplifica a coleta e o gerenciamento de dados on-line. Portanto, se você deseja coletar informações sem a dor de cabeça da codificação ou a monotonia dos formulários em papel, o Wufoo - ou uma alternativa ao Wufoo - pode ser o criador de formulários ideal para você.

O que você deve procurar em uma alternativa ao Wufoo?

Aqui estão alguns aspectos a serem observados quando você estiver procurando alternativas ao Wufoo:

Facilidade de uso : A funcionalidade é vital, portanto, procure um software com um design intuitivo que permita que sua equipe crie formulários on-line sem treinamento extensivo

: A funcionalidade é vital, portanto, procure um software com um design intuitivo que permita que sua equipe crie formulários on-line sem treinamento extensivo Personalização : Procure um software com muitos modelos para escolher - pontos de bônus se esses modelos forem personalizáveis para atender às necessidades da sua organização de criar questionários ou realizar pesquisas de mercado

: Procure um software com muitos modelos para escolher - pontos de bônus se esses modelos forem personalizáveis para atender às necessidades da sua organização de criar questionários ou realizar pesquisas de mercado integração capacidades : As integrações diretas com as ferramentas que sua equipe já usa são uma vantagem. Você precisa de compatibilidade com software de CRM, como Hubspot ou Salesforce? Tenha isso em mente enquanto estiver pesquisando

: As integrações diretas com as ferramentas que sua equipe já usa são uma vantagem. Você precisa de compatibilidade com software de CRM, como Hubspot ou Salesforce? Tenha isso em mente enquanto estiver pesquisando Relatório de dados : Os recursos de coleta de dados mostram os envios de formulários, as taxas de conclusão e o comportamento do usuário, o que permite gerar insights e tomar decisões baseadas em dados de formulários on-line

: Os recursos de coleta de dados mostram os envios de formulários, as taxas de conclusão e o comportamento do usuário, o que permite gerar insights e tomar decisões baseadas em dados de formulários on-line Recursos de colaboração : Se quiser que sua equipe trabalhe em formulários em tempo real, procure um software de pesquisa com recursos de colaboração que possibilitem isso

: Se quiser que sua equipe trabalhe em formulários em tempo real, procure um software de pesquisa com recursos de colaboração que possibilitem isso Lógica de formulário : Frequentemente chamada delógica condicionalesse recurso altera o comportamento ou a aparência de um formulário com base nas seleções ou entradas de um usuário

: Frequentemente chamada delógica condicionalesse recurso altera o comportamento ou a aparência de um formulário com base nas seleções ou entradas de um usuário Escalabilidade: Pense em plataformas que lidem com um grande número de envios de formulários sem comprometer a velocidade e que ofereçam atualizações para dar suporte à sua organização à medida que ela cresce 🌻

10 melhores alternativas ao Wufoo para usar em 2024

Mergulhe em nossa lista com curadoria das melhores alternativas ao Wufoo. Essas plataformas têm um espectro de soluções que redefinem a facilidade de uso e elevam a forma como você cria formulários e coleta dados.

Mergulhe de cabeça e encontre a combinação perfeita para sua caixa de ferramentas digitais.

via JotformFormulário Jot simplifica a criação de formulários da Web com muitas opções de personalização para iniciantes e especialistas. Essa plataforma oferece recursos avançados, como integrações de pagamento e configurações de autoresponder.

Essa alternativa de formulários do Wufoo enfatiza a segurança, garantindo que todos os dados coletados sejam protegidos. 🔐

Melhores recursos do Jotform

Os formulários usam tipos de perguntas de lógica condicional, portanto, seu formulário se adaptará e mudará com base nas respostas do entrevistado

Escolha entre milhares de modelos de formulários

Oferece mais de 150 integrações

Interface de usuário simples e fácil de entender

Os recursos de segurança estão em conformidade com a HIPAA

Limitações do Jotform

Alguns usuários acham que o número limitado de envios de formulários na versão gratuita é limitante, e os planos incluem apenas 1 usuário

A exportação de dados nem sempre é simples para a ferramenta de pesquisa on-line

Preços do Jotform

Inicial: Gratuito

Gratuito Bronze: $34/mês

$34/mês Prata: $39/mês

$39/mês Ouro: $99/mês

$99/mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e críticas do Jotform

G2: 4,7/5 (mais de 2.450 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.450 avaliações) Capterra: 4,7 (1.660+ avaliações)

3. Formstack

via Pilha de formuláriosPilha de formulários promete automatizar inúmeros fluxos de trabalho e proporcionar uma experiência digital sem atritos com seu automação de fluxo de trabalho software. A força da plataforma está em sua capacidade de coletar dados, armazená-los e analisá-los sem a necessidade de habilidades tecnológicas especializadas, aprimorando a experiência do usuário.

Esse software de criação de formulários e pesquisas on-line é igualmente adequado para pequenas empresas ou empresas em expansão.

Melhores recursos do Formstack

Incorpore formulários em seu site, compartilhe-os facilmente nas mídias sociais ou por e-mail marketing

Integrações com Stripe, Microsoft, Hubspot, Salesforce e mais de 260 aplicativos de software de terceiros

Os usuários relatam sua utilidade para o envolvimento dos funcionários como uma ferramenta de suporte organizacional

O envio de lembretes aos clientes é muito fácil

A criação de formulários é fluida, seja para criar uma pesquisa on-line, mexer nos campos do formulário ou adicionar assinaturas eletrônicas

Limitações do Formstack

Os usuários relatam que as notificações aos clientes às vezes são excessivas e causam confusão

A experiência de suporte ao cliente pode ser imprevisível em comparação com alguns softwares de pesquisa

Preços do Formstack

Formulários: $50/mês

$50/mês Suíte: $66/mês

Classificações e resenhas do Formstack

G2: 4,6/5 (mais de 900 avaliações)

4,6/5 (mais de 900 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 100 avaliações)

4. SurveyMonkey

via SurveyMonkeySurveyMonkey destaca-se no mundo das ferramentas de pesquisa on-line com seus recursos adaptados para a coleta de dados em profundidade. A ferramenta de questionário on-line tem um design intuitivo que permite a criação rápida de questionários on-line e uma análise detalhada das respostas, o que a torna uma das principais opções para organizações que buscam dados para impulsionar a estratégia - tudo isso com o mínimo de esforço.

Melhores recursos do SurveyMonkey

Os usuários elogiam suas análises detalhadas e como elas aumentam a tomada de decisão orientada por dados

Pouco ou nenhum tempo de atraso ou problemas de conectividade

A criação de formulários é simples e eficiente, economizando tempo e dinheiro de sua organização

Uma biblioteca de modelos e a capacidade de personalizar com a marca da empresa

Exportação de dados sem esforço, sob demanda, com a ferramenta de pesquisa on-line

Limitações do SurveyMonkey

O preço pode ser caro para uma pequena empresa ou organização sem fins lucrativos

Os usuários gostariam de ver mais sincronização em tempo real com as ferramentas Google Sheets, Excel ou Airtable

Preços do SurveyMonkey

Equipe Advantage: US$ 25/mês por usuário

US$ 25/mês por usuário Equipe Premier: US$ 75/mês por usuário

US$ 75/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter o preço

Avaliações e críticas da SurveyMonkey

G2: 4,4/5 (mais de 18.500 avaliações)

4,4/5 (mais de 18.500 avaliações) Capterra: 4,6/5 (9.880+ avaliações)

5. Formulários Cognito

via Formulários do Cognito O Cognito Forms oferece uma combinação de utilidade e facilidade de uso. Essa alternativa ao Wufoo é conhecida por seus recursos que atingem um equilíbrio entre ser robusto o suficiente para entusiasmar os desenvolvedores e simples o suficiente para ser usado por iniciantes. É uma das principais opções para organizações que buscam uma solução de coleta de dados que aprimore as interações com clientes e membros da equipe. 🙌

Melhores recursos do Cognito Forms

Biblioteca completa de modelos de formulários para escolher, como formulários de contato e de pedido, formulários de aplicativos, pesquisas e questionários, formulários de atendimento ao cliente e muito mais

Integrações seguras de pagamento com Square, Stripe ou PayPal

A segurança dos dados excede os padrões do setor

Crie formulários que atendam a fluxos de trabalho e processos específicos sem aprender códigos ou fórmulas complexas

Suporte ao cliente responsivo

Limitações do Cognito Forms

Os usuários relatam que alguns recursos são difíceis de localizar e usar, muitas vezes exigindo um tutorial em vídeo para entender

A conformidade com a HIPAA tem um custo extra que pode ser alto para algumas empresas que procuram um software de pesquisa

Preços do Cognito Forms

Gratuito (limite de 1 usuário)

(limite de 1 usuário) Pro: $15/mês (limite de 2 usuários)

$15/mês (limite de 2 usuários) Equipe: $35/mês (limite de 5 usuários)

$35/mês (limite de 5 usuários) Enterprise: $99/mês (limite de 20 usuários)

Cognito Forms avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 75 avaliações)

4,5/5 (mais de 75 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 75 avaliações)

6. 123FormBuilder

via 123FormBuilder Ideal para empresas de todos os tamanhos, o 123FormBuilder oferece uma infinidade de modelos prontamente personalizáveis que atendem a várias necessidades. Seu construtor de formulários do tipo arrastar e soltar garante a criação de formulários com aparência profissional em um instante, mesmo sem nenhum conhecimento técnico. Essa alternativa ao Wufoo tem como objetivo fornecer as ferramentas necessárias para coletar, analisar e agir com base nos dados coletados para impulsionar seus negócios e alcançar objetivos do projeto .

Melhores recursos do 123FormBuilder

Milhares de modelos personalizáveis, adaptáveis a todos os setores

Dezenas de integrações com ferramentas que sua equipe já pode estar usando

Simplicidade radical na criação de formulários: arraste, solte, nomeie e pronto

O compartilhamento de formulários é descomplicado e sem estresse

Você pode usar códigos HTML e CSS para uma personalização ainda mais detalhada dos formulários

Limitações do 123FormBuilder

Alguns formulários são limitados em sua personalização

Os usuários consideram os recursos de edição no plano personalizado menos intuitivos

Preços do 123FormBuilder

Gratuito (limite de 1 usuário)

(limite de 1 usuário) Ouro: $32/mês

$32/mês Platinum: $39/mês

$39/mês Diamante: $79/mês

$79/mês Enterprise: A partir de US$ 199,99/mês

123FormBuilder avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 160 avaliações)

4,5/5 (mais de 160 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 150 avaliações)

7. Forma de digitação

via Formulário de digitaçãoFormulário de digitação oferece uma série de recursos, incluindo um plug-in que se integra perfeitamente ao WordPress para elevar os formulários de contato padrão. Com a capacidade de lidar com uploads de arquivos, o Typeform se destaca como uma alternativa sólida ao Google Forms e ao Wufoo, especialmente se você quiser dar um toque de personalidade à criação de formulários. E com a opção de plano gratuito, os usuários podem explorar antes de se comprometerem com um nível mais rico em recursos. ✨

Melhores recursos do Typeform

Conecte seus formulários a uma das muitas integrações disponíveis (pense em Zapier, Slack ou Google Analytics)

Modelos em abundância, desde formulários de avaliação e geração de leads até pesquisas de satisfação, questionários e enquetes

Com ferramentas de design fáceis de usar, você não precisa sacrificar a forma ou a função

Os formulários são facilmente usados em várias plataformas, desde dispositivos móveis como Android e iOS até desktops

Tipos de perguntas avançadas, como múltipla escolha, abertas e escalas de classificação, reúnem feedback diversificado e acrescentam dimensão às pesquisas

Limitações do Typeform

Não há modo off-line para coleta de dados

A lógica condicional limitada pode dificultar o alcance de ramificações complexas nas pesquisas

Preços do Typeform

Gratuito

Básico: US$ 25/mês (limite de 1 usuário e 100 respostas/mês)

US$ 25/mês (limite de 1 usuário e 100 respostas/mês) Plus: $50/mês (limite de 3 usuários e 1.000 respostas/mês)

$50/mês (limite de 3 usuários e 1.000 respostas/mês) Business: $83/mês (limite de 5 usuários e 10.000 respostas/mês)

$83/mês (limite de 5 usuários e 10.000 respostas/mês) Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas do Typeform

G2: 4,5/5 (mais de 690 avaliações)

4,5/5 (mais de 690 avaliações) Capterra: 4,7 (790+ avaliações)

8. PesquisaSparrow

via SurveySparrow O SurveySparrow transforma o gerenciamento de pesquisas em uma forma de arte com seu recurso de personalização de CSS, permitindo que você crie a pesquisa perfeita que espelhe a estética da sua marca.

Com foco na criação de um diálogo em vez de simplesmente coletar dados, o SurveySparrow ajuda a sua organização a se conectar com os respondentes da pesquisa para que eles se sintam ouvidos e valorizados. E com uma análise perspicaz, você pode transformar as informações em insights acionáveis.

Melhores recursos do SurveySparrow

Uma série de tipos de perguntas para capturar dados com facilidade

Traga interesse visual às suas pesquisas com imagens, gifs, vídeos e emoticons

Personalize todos os aspectos dos temas de pesquisa, inclusive plano de fundo, botões, paleta de cores e fonte

O recurso de painel executivo facilita a visualização do que está funcionando em uma pesquisa e o que não está

Use a ferramenta de questionário off-line para coletar dados off-line e sincronizá-los com o seu banco de dados assim que se conectar ao Wi-Fi

Limitações do SurveySparrow

Apesar da interface amigável, alguns recursos exigem mais tempo para se familiarizar completamente com seus recursos

O software pode apresentar bugs

Preços do SurveySparrow

Básico: $19/mês (2.500 respostas/ano)

$19/mês (2.500 respostas/ano) Iniciante: $39/mês (15.000 respostas/ano)

$39/mês (15.000 respostas/ano) Empresarial: $79/mês (50.000 respostas/ano)

$79/mês (50.000 respostas/ano) Profissional: $249/mês (100.000 respostas/ano)

$249/mês (100.000 respostas/ano) Enterprise: Entre em contato para obter preços

Avaliações e críticas do SurveySparrow

G2: 4,4/5 (1.890 + avaliações)

4,4/5 (1.890 + avaliações) Capterra: 4,4/5 (80+ avaliações)

9. PandaDoc

via PandaDoc De propostas a contratos e muito mais, o software de fácil utilização do PandaDoc simplifica a geração de documentos sem erros. Com recursos avançados, como recursos de assinatura eletrônica e sistemas de pagamento integrados, essa alternativa ao Wufoo simplifica a geração de documentos fluxo de trabalho e aumenta a produtividade. Mude a forma como sua equipe cria, gerencia e assina documentos digitais. 🖋

Melhores recursos do PandaDoc

Crie documentos que combinem com a marca de sua empresa contratando um designer

Oferece uma plataforma de assinatura eletrônica tão confiável que alguns usuários mudaram do DocuSign para a API do PandaDoc

Com mais de 750 modelos prontos para uso e um design de arrastar e soltar, crie contratos, propostas e praticamente qualquer formulário de coleta de dados em minutos, não em horas

Integrações com ferramentas que sua organização já usa, incluindo Word, Zoho, Square e Dropbox

Assine e reconheça legalmente documentos 100% on-line com software aprovado pelo estado

Limitações do PandaDoc

Pode haver uma curva de aprendizado acentuada para novos usuários

Alguns recursos estão disponíveis apenas em planos de nível superior

Preços do PandaDoc

Teste gratuito: 14 dias

14 dias Essenciais: $19/mês (limite de 2 usuários)

$19/mês (limite de 2 usuários) Business: US$ 49/mês

US$ 49/mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

PandaDoc avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 2.250 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.250 avaliações) Capterra: 4,5/5 (1.050+ avaliações)

10. Forma de papel

via Forma de papel Uma das alternativas mais elegantes ao Wufoo, Formulário de papel é a solução ideal para criadores que desejam combinar funcionalidade e estética. Use-o para criar, sem esforço, formulários on-line personalizados que pareçam uma extensão natural de sua marca.

Crie questionários, testes, pesquisas, formulários de pedidos e muitas outras páginas úteis com um estilo de marca preciso. E com a lógica de formulário, os tipos de perguntas se adaptam com base nas respostas.

melhores recursos do #### Paperform

Integrações diretas com MailChimp, Slack, Hubspot, Active Campaign, ConvertKit e muito mais

Crie formulários que automatizam fluxos de trabalho, aceitam pagamentos e incorporam lógica de perguntas para uma experiência personalizada

Centenas de modelos para você começar ou inspirá-lo a criar formulários personalizados

A análise integrada fornece insights valiosos para melhorar o desempenho e analisar os clientes

Todos os níveis de plano apresentam um número ilimitado de formulários

Limitações do Paperform

Há limitações na criação de formulários nos planos de níveis mais baixos

A marca pessoal só está disponível nos níveis de preços mais altos

Preços do Paperform

Teste gratuito: 14 dias

14 dias Essenciais: $20/mês (limite de 1 usuário)

$20/mês (limite de 1 usuário) Pro: US$ 40/mês (limite de 1 usuário)

US$ 40/mês (limite de 1 usuário) Agência: $135/mês (limite de 5 usuários, $5/mês por usuário adicional)

Avaliações e resenhas do Paperform

G2: 4,5/5 (mais de 40 avaliações)

4,5/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 80 avaliações)

Encontre as melhores alternativas ao Wufoo para sua equipe

Cobrimos o cenário das melhores alternativas do Wufoo disponíveis para você e sua equipe escolherem, cada uma oferecendo benefícios exclusivos para o seu jogo de coleta de dados. Uma das principais opções, com seu conjunto de ferramentas de produtividade para impulsionar a eficiência da sua equipe a novos patamares, é o ClickUp. 🦅

Nossa capacidade de adaptação nos diferencia - oferecemos uma experiência personalizável que atende ao ritmo e ao fluxo de trabalho exclusivos de sua equipe. Nosso plano gratuito é uma potência por si só, e nossos recursos avançados em níveis pagos ampliarão ainda mais o potencial de sua organização.