Os principais PMOs de 2024: Insights estratégicos dos melhores do setor

Eficiência operacional, retenção de clientes e fluxo de caixa são o nome do jogo em 2024. É o que diz uma pesquisa com cerca de 300 líderes empresariais. E é o que dizem muitos dos PMOs que estão fazendo sucesso em todos os setores neste momento de grande incerteza econômica.

Se essas também são suas metas, você está em boa companhia. E também está com sorte. Porque identificamos cinco PMOs líderes do setor que estão atingindo essas metas com sucesso.

Veja quem são eles, por que estamos de olho no que estão fazendo e o que têm a dizer sobre as principais metas identificadas em nossa recente pesquisa Relatório PunchUp .

Precisa de inspiração do CIO? Nós também temos isso. Dê uma olhada em nosso lista dos principais CIOs _e descubra como eles estão tirando suas métricas do papel

Jogando no ataque com eficiência

Katitja Molele

Empresa: The Coca-Cola Company Cargo: Gerente sênior do PMO de inovação Katitja Molele é um experiente gerente sênior com um histórico que abrange vários setores - de engenharia a consultoria, de bancos a bens de consumo de rápida movimentação. Há quase três anos, ele lidera e gerencia o portfólio de inovação da Coca-Cola Africa Operating, com sede em Joanesburgo, África do Sul.

Quando se trata de ser proativo e flexível em prol da eficiência, ele explica a importância de as equipes trabalharem juntas para resolver os mesmos problemas.

Somos uma equipe muito conectada e integrada - vemos os desafios ao longo da linha e os abordamos muito antes. Quando a COVID-19 chegou, sabíamos que precisávamos parar de introduzir complexidade. O que fizemos foi pausar nossa agência de inovação. "Vamos parar por enquanto e ver as coisas que estão funcionando" Tratava-se de redefinição de prioridades, equilíbrio e garantia de que os recursos que tínhamos estavam nos lugares certos.

Katitja Molele, Gerente Sênior do PMO de Inovação da The Coca-Cola Company

Investindo em tecnologia

Mercedes Martinez Sanz

Empresa: Indra **Cargo Gerente de PMO Mercedes Martinez Sanz é gerente de PMO em Madri, com profunda experiência em gerenciamento de projetos e um histórico que abrange desenvolvimento de software projetos e consultoria. Defensora apaixonada de metodologias e padrões, Mercedes atuou como membro do Comitê Principal do 5ª edição do Guia PMBOK e colaborou como especialista no assunto em outros projetos relevantes.

Ela também esteve envolvida na Norma ISO 21500 sobre Gerenciamento de Projetos e na ISO 21502 sobre Gerenciamento de Portfólio de Projetos e Programas. Ela é membro do Conselho de Administração do PMI Madrid Spain Chapter.

Ficamos impressionados com seu histórico poderoso e seu compromisso com o uso de novas tecnologias para criar eficiência e foco para suas equipes, como ela fez explicou anteriormente no Project Management Institute .

A inteligência artificial desempenhará um papel na análise e deverá ser incorporada aos PMOs. Deixe que as máquinas façam o trabalho em torno dos dados e os gerentes de projeto devem se concentrar mais na parte humana.

Mercedes Martinez Sanz, gerente de PMO da Indra

Priorizar o envolvimento dos funcionários

Cathy Hoenig

Empresa Rivian Cargo: Gerente Sênior, PMO de Pessoas

Um gerente de projeto/programa experiente e com doutorado, Cathy Hoenig's experiência com grandes e complexos, iniciativas multifuncionais em tecnologia e manufatura a levou da Universidade de Phoenix para a Boeing, para a Exemplis e, finalmente, para a Rivian, onde atua como Gerente Sênior e PMO de Pessoas.

Quando se trata de priorizar o envolvimento dos funcionários, Cathy tem algumas percepções sólidas com as quais todos nós podemos aprender uma ou duas coisas. Em um artigo recente sobre Como os PMOs podem escalar uma cultura pronta para mudanças ela explicou como a cultura da empresa e seu PMO estão ligados.

A equipe do PMO de pessoas tem uma enorme influência no direcionamento da cultura. Precisamos encontrar maneiras inovadoras de envolver os funcionários. E precisamos garantir que eles estejam seguros, produtivos e felizes.

Cathy Hoenig, Gerente Sênior, PMO de Pessoas na Rivian

Pode parecer simples, mas esse foco excessivo no direcionamento da cultura é exatamente o tipo de solução simples e elegante que causa um impacto real. Desde a contratação de Cathy em 2021, a Rivian quase quadruplicou o número de funcionários.

Acompanhar esse tipo de crescimento exige soluções simples e elegantes.

Planejamento para retenção de clientes a longo prazo

Maggie Davis

Empresa: Convene Cargo Vice-presidente, PMO

Com experiência em varejo de consumo, Software B2B , hotelaria e imóveis comerciais, Maggie Davis foi nomeada PMO em 2022 e, desde então, tem impulsionado a eficiência e defendido equipes fortes na Convene.

Como ela explicou há alguns anos que, quando se trata de retenção de clientes, projetar com o usuário final em mente é parte de seu molho secreto.

Acho que estamos pegando experiências tradicionalmente mundanas, por exemplo, entrar em um escritório com crachá, receber notificações sobre eventos, encontrar uma sala de reunião e tentar dar um pouco de cor à forma como os funcionários interagem com os espaços físicos. Embora os proprietários sejam as empresas que investem em tecnologia, o usuário final real é o funcionário do escritório e estamos projetando com eles em mente, o que é muito legal.

Maggie Davis, vice-presidente de PMO da Convene

Allison Vendt

Empresa Dropbox Cargo: Diretor sênior, chefe global de PMO de pessoas, análise de pessoas e Virtual First no Dropbox Allison Vendt é uma líder experiente, pensadora estratégica e gerenciamento de mudanças -Profissional focada em liderar a mudança do Dropbox para o Virtual First com uma equipe central de oito pessoas. Sua ascensão no Dropbox foi precedida por um período no The Forem e em Stanford, além de consultoria independente.

Ela entrou em nosso radar tanto por estarmos impressionados com a mudança do Dropbox quanto por suas percepções sobre retenção de clientes que ela recentemente expressou em sua organização .

[Trabalho virtual] tem a ver com encontrar novas maneiras de fazer as coisas melhor... Fizemos a mudança superpoderosa da ocupação para o impacto... Não se trata das tarefas que você conclui, mas do resultado desse trabalho... Primeiro, [nós] enquadramos o problema. Em seguida, escreva uma declaração do problema. Identifique as necessidades do usuário final. E, em seguida, defina boas metas...Trata-se de garantir que o cliente fique satisfeito com os resultados.

Allison Vendt, Chefe Global de PMO de Pessoas do Dropbox

Em outras palavras, toda mudança de processo, tarefa, enquadramento de problemas e meta deve ser abordada com o conhecimento de que o objetivo é a satisfação e a retenção do cliente final.

Quais são suas prioridades?

À medida que nos aprofundamos no quarto trimestre e em todo o planejamento anual típico que vem com a mudança para um novo ano civil, é um ótimo momento para pesquisar o que os líderes do setor têm a dizer sobre prioridades estratégicas como as mencionadas acima e avaliar se e como essas prioridades se encaixam no seu cenário estratégico para 2024.

De acordo com mais de 300 líderes do setor, as quatro principais prioridades são:

Jogar no ataque com eficiência

Investir em tecnologia para consolidar, automatizar e economizar recursos

Priorizar o envolvimento dos funcionários

Planejar a retenção de clientes a longo prazo

Então, como você os incorporará em sua estratégia? Como eles se relacionam com a visão exclusiva de sua organização? E o que você pode aprender com as percepções dos PMOs que estão fazendo sucesso no setor?

As respostas podem começar seguindo as pessoas acima e aprofundando-se em suas percepções. E se você ainda não leu os resultados da pesquisa com mais de 300 líderes, você poderá encontrá-los aqui -e pronto para dar início a alguma inspiração.