10 melhores alternativas e concorrentes do Coggle em 2025

O Coggle é uma ferramenta de software que torna mapa mental simples. É uma opção simples que permite colaborar com sua equipe e criar mapas mentais coloridos para uma melhor organização.

Mas é basicamente isso. Há poucos recursos adicionais, nenhuma opção de personalização e ele só está disponível como aplicativo da Web. Embora seja uma ferramenta eficaz de mapeamento mental, a interface desatualizada deixa muito a desejar.

Para sua sorte, há várias alternativas ao Coggle que valem a pena. 👀

Aqui, mostraremos o que procurar nas melhores alternativas ao Coggle para que você possa escolher a ferramenta certa para seus processos de pensamento. Em seguida, destacaremos 10 das melhores alternativas ao Coggle para organizar suas ideias, criar novas ideias e desenvolver um processo de brainstorming simplificado.

O que você deve procurar nas alternativas ao Coggle?

O mapeamento mental é uma das melhores maneiras de anotar pensamentos, fazer brainstorming de novas ideias e ver as relações entre elas. Faça isso por conta própria para organizar suas ideias ou trabalhe com sua equipe usando uma alternativa ao Coggle que ofereça recursos avançados. 💪

Veja a seguir o que procurar em opções alternativas ao Coggle:

Tamanho ilimitado : O mapeamento mental tradicional usando lápis e papel é ilimitado - certifique-se de que a ferramenta de software que você usa também o seja. Dessa forma, você encontrará um lugar para todas as suas ideias, não importa o quão complexas elas se tornem

: O mapeamento mental tradicional usando lápis e papel é ilimitado - certifique-se de que a ferramenta de software que você usa também o seja. Dessa forma, você encontrará um lugar para todas as suas ideias, não importa o quão complexas elas se tornem Suporte de mídia : Às vezes, suas ideias ficam mais claras quando são complementadas por imagens, arquivos ou documentos. Escolha uma ferramenta que permita anexar arquivos de apoio aos seus mapas mentais

: Às vezes, suas ideias ficam mais claras quando são complementadas por imagens, arquivos ou documentos. Escolha uma ferramenta que permita anexar arquivos de apoio aos seus mapas mentais Permissões de compartilhamento : As melhores ferramentas de mapas mentais permitem que você compartilhe facilmente suas ideias com colegas, clientes e consumidores

: As melhores ferramentas de mapas mentais permitem que você compartilhe facilmente suas ideias com colegas, clientes e consumidores Ferramentas de IA para mapeamento mental : As ferramentas mais recentes contam com IA integrada para criar novas ideias com base em suas informações, tornando o processo de brainstorming mais interativo

As 10 melhores alternativas ao Coggle para usar em 2024

Pronto para encontrar uma alternativa ao Coggle que ofereça mais flexibilidade e recursos avançados? Aqui estão 10 das melhores alternativas pagas e gratuitas ao Coggle. De completo software de gerenciamento de projetos para software de mapeamento mental focado exclusivamente na criação de mapas mentais, há algo para cada necessidade de negócios. ✨

1. ClickUp

Nos mapas mentais do ClickUp, é fácil reorganizar os nós com base em sua estrutura hierárquica

O ClickUp é um poderoso ferramenta visual de gerenciamento de projetos que simplifica os fluxos de trabalho, organiza os processos de trabalho e melhora a colaboração entre os membros da equipe. Mapas mentais do ClickUp permite que você organize digitalmente seus pensamentos em uma bela interface.

Escolha entre mapas mentais baseados em nós ou em tarefas, dependendo de seu processo preferido. Use o recurso de arrastar e soltar para criar dependências e mapear fluxos de trabalho para tarefas. Atribua tarefas automaticamente, criar fluxogramas e destacar prioridades. 🤩

Para o mapeamento mental tradicional, a abordagem baseada em nós oferece um brainstorming fácil para futuras tarefas, projetos e ideias criativas. Use esse recurso essencial para transformar facilmente um nó em uma tarefa detalhada com apenas alguns cliques. O código de cores incorporado cria um mapa visualmente agradável que destaca os segmentos principais.

Leve o brainstorming um passo adiante com Quadros brancos ClickUp . Como papel e caneta, essa experiência digital permite que você desenhe, faça anotações e adicione post-its às suas ideias. Colabore em tempo real para mover as ideias da prancheta para o itens de ação na metade do tempo.

Aprofunde-se mais com Documentos do ClickUp onde você pode discutir as ideias de sua sessão de brainstorming. Converta texto em tarefas e crie fluxos de trabalho diretamente de seus mapas mentais sem precisar alternar entre ferramentas.

melhores recursos do #### ClickUp

As ferramentas de colaboração em tempo real facilitam o trabalho conjunto de equipes distribuídas, seja no mapeamento de um produto ou na criação de ideias para uma nova campanha de marketing

Simplifique o gerenciamento de tarefas e os fluxos de trabalho graças a sinalizadores de prioridade e dependências de tarefas, e crie automaticamente tarefas diretamente de seus mapas mentais ou mapas conceituais

A funcionalidade perfeita com vários sistemas operacionais, incluindo Android e Apple iOS, permite desenhar mapas mentais no desktop Mac, iPad e iPhone sem perder o ritmo

Integrado ClickUp AI oferece sugestões com base em suas próprias ideias, tornando seus mapas mentais mais intuitivos e criativos, seja para sua vida pessoal ou para a criação de páginas da Web

A interface fácil de usar oferece uma abordagem simples de mapeamento mental com recursos para tornar o processo tão complexo e aprofundado quanto você desejar

Limitações do ClickUp

O ClickUp AI só está disponível em planos pagos

Há uma curva de aprendizado para aproveitar todos os recursos avançados da plataforma

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 3.800 avaliações)

2. Avião livre

via Freeplane O Freeplane é uma alternativa gratuita ao Coggle. Escrito em Java, ele funciona em qualquer sistema operacional com uma versão atual do Java. Use-o para organizar ideias com mapas mentais simples e gerar novos mapas com facilidade.

melhores recursos do #### Freeplane

Execute a ferramenta localmente ou usando um dispositivo portátil, como um pendrive

As opções avançadas de formatação permitem alterar fontes, cores de fundo e detalhes de nós, além de adicionar ícones interativos

A pesquisa de comandos facilita a localização de todos os seus mapas mentais e de nós específicos em uma planilha

Assim como um Microsoft Excel insira fórmulas para vincular, concatenar e somar valores em diferentes nós

Limitações do Freeplane

A interface nem sempre é intuitiva e pode ser confusa para novos usuários

Não há colaboração em tempo real portanto, não é possível trabalhar com outros membros da equipe no mesmo mapa mental

Preços do Freeplane

**Gratuito

Avaliações e resenhas do Freeplane

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

3. Xmind

via Xmind Comparando-se a um canivete suíço, Xmind é uma ferramenta completa de mapeamento mental com recursos de bônus para tornar o brainstorming mais criativo. Anote ideias rapidamente, adicione organização para conectá-las e escolha temas de cores para personalizar a aparência. 🎨

melhores recursos do #### Xmind

Os estilos de rich text melhoram a legibilidade, independentemente da complexidade de seus mapas mentais

O recurso de numeração integrado permite que você crie estágios com base em ideias

Crie cronogramas de tarefas usando as diferentes etapas do mapa mental para criar um fluxo de trabalho simplificado

Compartilhe ideias criando apresentações usando o Pitch Mode

Limitações do Xmind

Alguns usuários gostariam que houvesse mais plugins e integrações com outras ferramentas

As personalizações do tamanho da linha e do formato do nó poderiam ser mais avançadas

Preços do Xmind

Gratuito

Xmind Pro Anual : uS$ 59,99/ano

: uS$ 59,99/ano Xmind Pro Mensal: uS$ 5,99/mês

Xmind avaliações e comentários

G2 : 4.3/5 (mais de 50 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 100 avaliações)

4. MindMeister

via MindMeisterMindMeister é uma das ferramentas de mapa mental mais bonitas do mercado. Com codificação por cores para maior clareza, também não há limite para subtópicos - ou para o nível de profundidade dos seus mapas. Anexos e mídia incorporada completam a funcionalidade da ferramenta, aumentando o seu controle sobre a aparência e a profundidade do seu brainstorming.

Melhores recursos do MindMeister

Os layouts de mapas mistos permitem que você escolha entre três estilos diferentes de mapeamento ou use as diferentes opções no mesmo mapa mental

Transforme instantaneamente os mapas mentais em apresentações e compartilhe suas ideias com o restante da equipe ou com as partes interessadas

Crie mapas mais rápido do que nunca graças a modelos de mapas mentais com diferentes layouts para qualquer caso de uso

Adicione conexões para mostrar as relações entre duas ideias e criar fluxos de trabalho melhores

Limitações do MindMeister

O plano gratuito não inclui todos os recursos

Alguns usuários consideraram a versão baseada na Web menos intuitiva em comparação com o aplicativo para desktop

Preços do MindMeister

Básico : Gratuito

: Gratuito Pessoal : uS$ 6/usuário/mês

: uS$ 6/usuário/mês Pro : $10/usuário/mês

: $10/usuário/mês Empresarial: uS$ 15/usuário/mês

MindMeister avaliações e comentários

G2 : 4.3/5 (mais de 30 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 200 avaliações)

5. Livremente

via Livre-menteFreemind é uma alternativa gratuita ao Coggle que simplifica o planejamento de projetos, melhorando o mapeamento mental e o brainstorming. A interface é simples e imita a aparência do mapeamento mental tradicional com papel e caneta. Os recursos limitados mantêm o foco no processo de raciocínio, sem nenhum recurso sofisticado.

melhores recursos do #### FreeMind

Os atalhos de teclado permitem mapear ideias sem precisar tocar no mouse

Os hiperlinks da Web destacam os nós e fornecem um contexto valioso

Use ramificações dobráveis para dividir as ideias em seções e concentrar-se no que é mais importante

Os links gráficos criam conexões entre os nós para enfatizar quais ideias dependem ou estão relacionadas a outros tópicos

Limitações do FreeMind

Não há opções para alterar esquemas de cores ou usar codificação de cores para destacar conexões

A interface pode ser confusa para novos usuários

Preços do FreeMind

**Gratuito

Avaliações e resenhas do FreeMind

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.3/5 (mais de 10 avaliações)

6. Mente

via Visão geral O Mindomo é uma ferramenta de fluxo de trabalho visual que oferece mapas mentais, gráficos de Gantt e esboços para organizar ideias. Use a ferramenta de mapeamento mental on-line para criar ideias para publicações em mídias sociais, simplificar a tomada de notas e melhorar a colaboração da equipe. ✅

Melhores recursos do Mindomo

Centenas de modelos de brainstorming para diferentes casos de uso economizam tempo, liberam a criatividade e melhoram a conceitualização

Os recursos de contorno criam conexões lineares entre as ideias, oferecendo clareza para os fluxos de trabalho

Gráficos de Gantt colaborativos combinados com mapeamento mental criam uma linha do tempo de gerenciamento de projetos simplificada

Os recursos integrados de segurança e proteção de dados mantêm suas ideias seguras

Limitações do Mindomo

Não há integração com software de gerenciamento de projetos, o que significa que não há como criar tarefas automaticamente a partir de seus mapas mentais

O preço é por usuário, o que pode ser caro se você tiver uma equipe grande

Preços do Mindomo

Gratuito

Premium : uS$ 5,50/mês

: uS$ 5,50/mês Profissional : uS$ 13,50/mês

: uS$ 13,50/mês Equipe: uS$ 16,50/mês

Mindomo avaliações e comentários

G2 : 4.5/5 (mais de 10 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 30 avaliações)

7. Lucidchart

via LucidchartLucidchart é uma ferramenta colaborativa que facilita o brainstorming e a organização de ideias pelas equipes. A diagramação inteligente é mais avançada do que outras opções desta lista, com recursos como diagramas, dados contextuais e integrações de aplicativos.

Melhores recursos do Lucidchart

Funciona em qualquer dispositivo, navegador da Web e sistema operacional, incluindo Windows, Linux e iOS

Os recursos de colaboração em equipe, incluindo coautoria, bate-papo no editor e cursores colaborativos, permitem trabalhar em tempo real

Use gráficos incorporáveis com vinculação de dados e visualização automática para adicionar contexto a ideias criativas

Integrações com aplicativos como o Jira, Slack e Google Workspace fornecem fluxos de trabalho contínuos com suas ferramentas favoritas

Limitações do Lucidchart

A interface de zoom e rolagem leva algum tempo para se acostumar

A versão gratuita oferece muitas funcionalidades, mas não permite a impressão de mapas mentais

Preços do Lucidchart

**Gratuito

Individual : uS$ 7,95/mês

: uS$ 7,95/mês Equipe : uS$ 9/usuário/mês

: uS$ 9/usuário/mês Empresa: Entre em contato com a equipe de vendas para obter preços

Lucidchart avaliações e comentários

G2 : 4.5/5 (mais de 4.700 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 4.700 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 2.000 avaliações)

8. Gerenciador de Mente

via MindManager Leve o brainstorming a novos patamares com o MindManager, uma ferramenta organizacional robusta. Apresentando tudo, desde mapas mentais e organogramas até mapas conceituais e quadros Kanban, ele é ideal para visualizar todos os seus fluxos de trabalho e processos criativos.

Melhores recursos do MindManager

Os mapas mentais oferecem codificação por cores que identifica claramente os segmentos e as ideias relacionadas

Marcadores de prioridade chamam a atenção para as ideias ou conceitos mais importantes

Os campos personalizados permitem adicionar contexto para dar corpo às ideias e criar um entendimento mais claro ao compartilhar com os membros da equipe

A funcionalidade de arrastar e soltar utiliza ideias lineares e as torna mais flexíveis para que o mapa seja organizado de uma forma que faça sentido para você

Limitações do MindManager

Alguns usuários descobriram que a ferramenta apresentava falhas se tentassem abrir vários mapas mentais grandes ao mesmo tempo

Não há recursos de IA, que, segundo algumas pessoas, seriam úteis para gerar novas ideias e organizar conceitos

Preços do MindManager

Essenciais : uS$ 99/ano

: uS$ 99/ano Profissional : uS$ 179/ano, ou compra única de US$ 369

: uS$ 179/ano, ou compra única de US$ 369 Enterprise: Entre em contato para obter preços

MindManager avaliações e comentários

G2 : 4.5/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 60 avaliações)

9. Miro

via Miro O Miro é um espaço de trabalho visual que apresenta quadros brancos digitais para mapeamento mental complexo. Mais de 60 milhões de usuários desfrutam dessa alternativa ao Coggle. Use o Miro para criar estratégias de ideias, planejar roteiros e projetar produtos que atendam aos seus clientes. ✍️

Melhores recursos do Miro

O Miro Assist, uma ferramenta de IA integrada, gera instantaneamente mapas mentais com base em solicitações de tópicos

O recurso de arrastar e soltar permite que você organize seus pensamentos e crie relações entre ideias de tópicos

Personalize o design com cores, imagens e estilos para mostrar suas ideias como um reflexo da marca da empresa

Abandone o PowerPoint e entre no modo de apresentação para compartilhar instantaneamente seus mapas mentais sem precisar trocar de ferramenta

Limitações do Miro

Embora seja bastante fácil de usar, há uma pequena curva de aprendizado para usar plenamente todos os recursos

Alguns usuários gostariam que houvesse melhores integrações com softwares de gerenciamento de projetos

Preços do Miro

Gratuito

Iniciante : uS$ 8/membro/mês

: uS$ 8/membro/mês Negócios : $16/membro/mês

: $16/membro/mês Empresa: Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços

Miro ratings and reviews

G2 : 4.8/5 (mais de 5.100 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 5.100 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 1.300 avaliações)

10. Milanote

via Nota de MilãoMilanote é um plataforma de colaboração visual que usa quadros e mapas para reunir e compartilhar ideias. Use o Milanote para criar um mood board para inspiração de produtos ou para criar um mapa mental conectando ideias para novas campanhas.

Melhores recursos do Milanote

Dezenas de modelos, incluindo planos de projeto, design UX e modelos de fluxogramas economize tempo e esforço quando chegar a hora de mapear o que está em sua cabeça

Conecte suas ideias com linhas e use texto, imagens e vídeos para descrever suas ideias em um único espaço

A interface de arrastar e soltar é intuitiva, facilitando a movimentação das ideias para onde elas se encaixam melhor

Anote ideias pessoais apenas para seus olhos ou ajuste as permissões para colaborar em tempo real com os membros da equipe

Limitações do Milanote

Não há modo off-line, portanto você precisa estar conectado à Internet para trabalhar

Alguns planos têm limites de cartões em quadros ou mapas mentais, limitando a funcionalidade

Preços da Milanote

**Gratuito

Por pessoa : uS$ 9,99/mês

: uS$ 9,99/mês Equipe: uS$ 49/mês (até 10 pessoas)

Milanote avaliações e comentários

G2 : 4.5/5 (mais de 40 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 50 avaliações)

Crie mapas mentais melhores com o ClickUp

Com essas alternativas do Coggle, você pode levar o mapeamento mental simples e básico a novos patamares. Muitas dessas ferramentas oferecem recursos avançados, como colaboração em tempo real, codificação por cores e interfaces de arrastar e soltar para melhorar o mapeamento mental. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e comece a criar mapas mentais organizados com mais contexto. Além disso, as ferramentas de IA integradas geram ideias nas quais você nunca pensou, enquanto os recursos de gerenciamento de tarefas permitem transformar essas ideias em itens acionáveis. 🙌