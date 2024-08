Os principais CIOs de 2024: Insights estratégicos dos melhores do setor

Foco e eficiência são os nomes do jogo.

Com 54% dos líderes empresariais prevendo a pior recessão econômica em 20 anos, está claro que este é um momento vital para olhar e aprender com os líderes do setor.

O que eles estão fazendo que os diferencia? Que precauções estão tomando para os próximos anos? E o que podemos aprender com suas estratégias vencedoras?

Com base em uma recente pesquisa com 300 líderes, as principais estratégias vencedoras se enquadram em quatro categorias principais:

Jogar no ataque com eficiência Investir em tecnologia para consolidar, automatizar e economizar recursos Priorizar o envolvimento dos funcionários Planejar a retenção de clientes a longo prazo

Com base nessas descobertas, fizemos algumas pesquisas com os CIOs que estão liderando o processo. Eles têm insights sobre essas estratégias, vitórias com as quais podemos aprender e carreiras às quais achamos que todos deveriam prestar atenção.

Aqui estão sete desses CIOs poderosos - e algumas ideias relevantes deles sobre essas prioridades estratégicas vitais:

O que há em um título?

Da mesma forma que Forbes e sua lista dos principais CIOs, tomamos algumas liberdades com relação a quem estamos chamando de CIOs. Em vez de títulos, estamos mais preocupados com funções e responsabilidades. É por isso que algumas das pessoas da lista abaixo têm vários títulos ou não têm o título de CIO.

Também optamos por destacar - e não classificar. Essas são pessoas que estão fazendo um trabalho de destaque, mas isso não significa que sejam as únicas pessoas que estão fazendo um trabalho de destaque.

Jogando no ataque com eficiência

A eficiência é fundamental para os CIOs e funções semelhantes, pois eles gerenciam ambientes tecnológicos complexos e grandes orçamentos. Mas como os líderes estão garantindo que as operações e os projetos de TI sejam eficientes? E como eles estão otimizando custos e recursos?

Vamos dar uma olhada em alguns de nossa lista que estão respondendo a essas perguntas difíceis:

John Kish

Empresa Equity Trust Company Cargo: CIO

Líder no setor de contas autodirigidas, a Equity Trust nomeou, nesta primavera, o John Kish como seu diretor de informações. Com mais de 20 anos de experiência em setores como o automotivo e o médico - e a mentalidade estratégica que vem com essa vasta experiência - estamos de olho no compromisso de John com a inovação, tanto no lado comercial quanto no tecnológico.

Em uma entrevista recente ele falou sobre um ponto que acreditamos ser fundamental para aqueles que se concentram na eficiência. John explicou sua perspectiva específica sobre sua estratégia de eficiência dizendo:

[Certifique-se de que] você tenha uma definição sólida do problema... Muitas pessoas não dedicam o tempo necessário para definir o problema. Talvez ele seja definido de forma muito pequena, talvez você comece a solucioná-lo antes de realmente entender o problema... Pense em: como minha solução pode atingir três ou quatro objetivos estratégicos principais, não apenas um ou dois objetivos táticos."

John Kish, CIO da Equity Trust Company

Azunna Anyanwu

Empresa Aprio Cargo CIO

Com uma carreira de mais de 20 anos no setor, Azunna Anyanwu tem se concentrado em fornecer soluções e aconselhar executivos e conselhos corporativos sobre tecnologia. Agora, ele é o líder estratégico por trás das operações de TI, segurança cibernética e infraestrutura da Aprio, uma empresa de consultoria empresarial e contabilidade com 20 localidades, quase 2.000 membros de equipe e mais de 50 países atendidos.

Em 2022, ele foi o AOTMP Profissional de gerenciamento de TI do ano.

No que diz respeito à eficiência e à tecnologia, a avaliação de Azunna sobre com o que os CIOs estão trabalhando pode soar particularmente verdadeira. Como ele diz em um artigo recente no LinkedIn :

"Quando começo uma nova função ou um projeto de cliente, frequentemente descubro que a equipe tem uma caixa de correio compartilhada ou um sistema de gerenciamento de incidentes gratuito/caroço para gerenciar solicitações de suporte por e-mail... Também descubro que as informações necessárias para avaliar o estado do ambiente estão espalhadas por várias ferramentas e sistemas (por exemplo, unidades compartilhadas na rede, intranet, ferramentas de anotações, aplicativos em silos etc.) ou, pior, nem existem. Isso torna particularmente difícil identificar problemas, riscos e vulnerabilidades recorrentes ou desenvolver um plano para aumentar a eficácia da organização e do ambiente de TI."

Azunna Anyanwu, CIO da Aprio

Em outras palavras: Assim como constatou nosso relatório recente, a consolidação, automação e a economia de recursos por meio da tecnologia certa são desafios primordiais a serem enfrentados ao assumir um novo projeto ou ao entrar em uma nova função de CIO.

Investindo em tecnologia

Para manter uma vantagem competitiva, os líderes do setor de tecnologia precisam investir continuamente em tecnologia para gerar valor comercial. Seja para impulsionar o crescimento, preparar-se para o futuro, mitigar riscos ou melhorar a eficiência, a priorização da tecnologia é uma prioridade para esses líderes.

Nancy Avila

Empresa: McKesson Corporation Cargo: Vice-presidente executivo, CIO e CTO Nancy Avila é outra potência com mais de duas décadas de experiência, pois lidera uma equipe responsável pela tecnologia que mantém os serviços vitais de saúde da McKesson funcionando sem problemas. No auge da crise da COVID, foi a plataforma de comércio eletrônico da McKesson que os órgãos reguladores dos EUA escolheram para distribuir vacinas para farmácias em todos os estados.

E foi a equipe de Nancy que ampliou a distribuição em 1500% em apenas 90 dias .

Adoramos o que ela tem a dizer sobre como o investimento em tecnologia afeta resultados muito reais para pessoas muito reais que recebem nossos serviços e produtos. De um entrevista recente :

"A outra parte [da função de CIO] é como otimizamos nossas operações e plataformas internas em termos de... automação e funções. \Acho que a parte mais estratégica... é como trabalhamos em toda a empresa e criamos a tecnologia certa para viabilizar nossas principais... estratégias. Nossa infraestrutura afeta nossos pacientes...[isso é] um momento de 'ah-ha'. Quando nossa rede está inoperante, os pacientes com câncer não podem receber uma infusão. Temos que estar sempre ativos... Fazemos mais transações de pedidos de produtos farmacêuticos entre cinco e nove horas do que a Amazon. Portanto, quando pensamos nesse impacto... quando a infraestrutura está inoperante, nossa assistência médica é afetada.

Nancy Avila, vice-presidente executiva, CIO e CTO da McKesson Corporation

Priorizar o envolvimento dos funcionários

O envolvimento do funcionário pode não ser sempre o primeiro a ser lembrado com tecnologia empresarial mas pode ser um dos aspectos mais importantes de uma organização próspera. Muitos líderes de tecnologia procuram ferramentas de colaboração dispositivos e software de treinamento para aumentar a produtividade da força de trabalho e oferecer aos funcionários a tecnologia certa para aprimorar seu trabalho.

Aqui estão alguns líderes que investem no envolvimento dos funcionários por meio da tecnologia:

Erika Carrara

Empresa: Wabtec Corporation (Fortune 300)

Cargo: Vice-presidente e diretor de segurança da informação (CISO)

CISO do ano do Pittsburgh Tech Council Erika Carrara é especialista em segurança cibernética, conformidade, privacidade e risco sistêmico digital com mais de 20 anos de experiência. Atualmente, ela é CISO e vice-presidente da Wabtec, uma empresa da Fortune 500 com presença em 53 países.

Erika também é nativa americana, veterana, patrocinadora executiva do Women of Wabtec e uma forte defensora da diversidade de gênero e de outros esforços de DEI.

Ela também é um ótimo exemplo de compreensão do papel que o envolvimento e a educação dos funcionários desempenham para manter as empresas e os sistemas seguros. Como ela disse recentemente em um Entrevista à Digital Directors Network :

A cultura comerá a estratégia no café da manhã. É o que diz o ditado, e nunca vi nada ser tão verdadeiro e relevante...Os seres humanos estão envolvidos em cerca de 85% das transações tecnológicas que ocorrem diariamente em todo o mundo. Proteger o elemento humano é absolutamente imperativo... Você pode investir muito dinheiro em tecnologia e implantá-la bem, mas, você sabe, temos a Jane e o Bob ali... clicando em um link e deixando os bandidos entrarem. Na Wabtec, antes de eu assumir essa função, a conclusão do treinamento de conscientização de segurança estava abaixo de 20%... agora está acima de 89%.

Erika Carrara, vice-presidente e CISO da Wabtec

Lori Beer

**Empresa JPMorgan Chase

Cargo: CIO Global

Este CIO poderoso é chefe da JPMorgan Chase & Co., uma empresa líder em serviços financeiros globais com US$ 2,6 trilhões em ativos. Lori Beer aparece em muitas listas do setor, incluindo Most Influential Women in U.S. Finance (Mulheres mais influentes do setor financeiro dos EUA) e Most Powerful Women in Banking (Mulheres mais poderosas do setor bancário).

Lori faz parte dessas listas por vários motivos diferentes - especificamente por sua proeminência no setor, sua gestão de um orçamento de US$ 15 bilhões e seu compromisso com a formação de outras mulheres em STEM. Com 57.000 funcionários em sua equipe de tecnologia e um histórico excepcional, ela também é uma grande fonte de inspiração para aqueles que desejam melhorar o envolvimento dos funcionários.

Ficamos particularmente impressionados com seu foco na comunicação clara e estratégica com os funcionários, que centraliza a estratégia da empresa. Como ela disse em em uma entrevista recente :

Certifique-se de que você tenha uma visão e uma missão claramente alinhadas. Nós nos certificamos de que, antes de tudo, as pessoas entendam nossa estratégia de negócios e as quatro linhas de negócios que operamos [and] como a tecnologia habilita, apoia e protege essas linhas de negócios..

Lori Beer, CIO global do JPMorgan Chase

Esse foco em funcionários engajados e informados também contribui para o sucesso das peças de retenção de clientes e tecnologia de nosso quebra-cabeça estratégico.

"Isso se traduz em... como proporcionamos experiências envolventes aos clientes [e] como nos certificamos de que estamos modernizando nossos aplicativos, infraestrutura e dados", acrescentou Beer.

Planejamento para retenção de clientes a longo prazo

Os investimentos em tecnologia voltados para o cliente, como mobilidade, personalização e omnichannel, aumentam a satisfação e a fidelidade. É por isso que você verá os CIOs falarem sobre o poder da tecnologia para ajudar a manter seus clientes por mais tempo.

Dr. Chandragupta Gudena

Empresa: PBMares LLP

Cargo: CIO

Com uma vasta experiência em consultoria, assessoria e funções operacionais, Dr. Chandragupta Gudena assumiu sua função atual em 2021 e, desde então, vem desenvolvendo e implementando a estratégia e a transformação tecnológica da FinTech.

Em um bate-papo recente com o ClickUp, o Dr. Gudena explicou como a transformação digital se tornou um foco importante para muitos CIOs. Ele acrescentou que há uma necessidade crescente de reduzir a dívida tecnológica gerenciar a abundância de dados criados e evitar interrupções nas práticas comerciais padrão em toda a organização.

Ao trabalharmos em uma transformação, há um ponto de inflexão para a alfabetização digital que cria uma necessidade repentina de recursos, o que exige uma análise minuciosa do projeto e dos compromissos de recursos em que estamos investindo. É aqui que a crítica ferramentas de planejamento e as plataformas desempenham um papel fundamental na sustentação e na aceleração da transformação digital de seus produtos e serviços. Isso tem um impacto literal na forma como os clientes consomem e experimentam esses produtos e serviços.

Dr. Chandragupta Gudena, CIO da PBMares

Arthur Hu

Empresa: Lenovo

Cargo: Vice-Presidente Sênior, CIO Global e CTO do Grupo de Serviços e Soluções

Com mais de 14 anos na Lenovo, Arthur Hu construiu uma sólida carreira liderando equipes globais de TI em toda a cadeia de valor e conquistando grandes vitórias para a empresa ao longo do caminho. Antes da Lenovo, esse grande nome do setor passou oito anos na McKinsey, depois de se formar em Stanford com um B.S. e um M.S. em Ciência da Computação.

Mas não são apenas as empresas e universidades incríveis em seu currículo que nos levaram a incluí-lo na lista deste ano. São os insights que ele tem compartilhado que ajudam a definir como os CIOs devem pensar sobre o cliente final.

Arthur acrescentou contexto a essa ideia em um recente entrevista para a CIO Magazine .

[Os líderes de TI devem] adotar uma metodologia que eleve a experiência do cliente como uma métrica de alto nível, no mesmo nível dos requisitos técnicos e funcionais pelos quais as equipes de tecnologia têm sido tradicionalmente responsáveis... Isso colocará em movimento um conjunto de mudanças que reorientará o trabalho de engenharia para a experiência, a satisfação e a adoção..

Arthur Hu, vice-presidente sênior e CIO global da Lenovo

Na mesma entrevista, Arthur acrescenta que as organizações empresariais estão se afastando de um processo de "entrega" e se aproximando do "alinhamento com os resultados", razão pela qual a experiência do cliente é um fator tão importante no mundo da tecnologia.

"Não é mais suficiente fabricar e enviar uma peça de hardware", acrescentou Hu. "Você deve fornecer valor alinhando-se aos objetivos comerciais finais dos clientes. No entanto, você só pode mudar para uma mentalidade de resultados para o cliente se tiver uma compreensão íntima das necessidades do cliente e do contexto em que sua tecnologia está sendo usada, que é realmente onde os CIOs podem desempenhar um papel integral."

Vá em frente e aprenda com os melhores

Se você está tentando priorizar as métricas acima (e com 300 líderes dizendo que elas são a chave para o sucesso no próximo ano, imaginamos que você também esteja), é hora de seguir e se aprofundar nos insights dos CIOs acima.

Também é um ótimo momento para rever como (ou se) sua estratégia incorpora os valores de jogar ofensivamente com eficiência; investir em tecnologia para consolidar, automatizar e economizar recursos; priorizar o envolvimento dos funcionários; e planejar a retenção de clientes a longo prazo.

E se você ainda não se aprofundou em nossa pesquisa com 300 pessoas, encontrará uma mais detalhada aqui .