10 melhores alternativas e concorrentes da Canny em 2024

Independentemente do setor em que você atua, o feedback do cliente é essencial para obter insights sobre seu produto e avaliar os níveis de satisfação. Uma ferramenta que ajuda nisso é o Canny.

Com ferramentas de análise integradas, a Canny ajuda você a coletar feedback, analisar os resultados e criar um roteiro de produtos para compartilhar seus recursos mais recentes com os clientes. ✨

Embora o Canny seja uma ferramenta útil, o preço pode estar fora do alcance das pequenas empresas. Além disso, a única maneira de obter feedback no Canny é por meio de roteiros de produtos e votos positivos (desculpe, mas não há formulários de feedback de clientes, widgets ou banners de NPS para obter insights).

Felizmente, o Canny não é sua única opção de ferramentas de feedback do cliente.

Aqui, mostraremos o que você deve procurar nas alternativas do Canny. Além disso, compartilharemos as 10 principais alternativas ao Canny, para que você possa obter insights, aprimorar produtos e criar relacionamentos vencedores com os clientes. 🥇

O que você deve procurar nas alternativas ao Canny?

Embora o Canny seja uma boa ferramenta se você quiser apenas uma visão geral de como os clientes se sentem em relação ao seu produto, algumas ferramentas fornecem insights mais profundos para uma melhor tomada de decisão. 🔎

Veja a seguir o que procurar em um sistema de gerenciamento de feedback alternativo ao Canny:

Feedback quantitativo : Coisas como índices de satisfação do cliente permitem identificar bugs e monitorar tendências melhor do que simples métricas de votação de recursos

: Coisas como índices de satisfação do cliente permitem identificar bugs e monitorar tendências melhor do que simples métricas de votação de recursos Canais de comunicação com o cliente : Alcançarmetas de comunicação e crie melhores relacionamentos com seu pessoal usando recursos como bate-papo, formulários e e-mails para se conectar com clientes reais e fechar o ciclo de feedback

: Alcançarmetas de comunicação e crie melhores relacionamentos com seu pessoal usando recursos como bate-papo, formulários e e-mails para se conectar com clientes reais e fechar o ciclo de feedback Segmentação de usuários : Nem todos os usuários são iguais. Obtenha insights e forneça o que seus clientes precisam e acompanhe o feedback com personas segmentadas que simplificamanálise das partes interessadas *Múltiplas métricas: As métricas de marketing, como NPS e CSAT, fornecem insights mais profundos sobre o comportamento do cliente para abordar suas necessidades de todos os ângulos à medida que você captura o feedback do cliente

: Nem todos os usuários são iguais. Obtenha insights e forneça o que seus clientes precisam e acompanhe o feedback com personas segmentadas que simplificamanálise das partes interessadas *Múltiplas métricas: As métricas de marketing, como NPS e CSAT, fornecem insights mais profundos sobre o comportamento do cliente para abordar suas necessidades de todos os ângulos à medida que você captura o feedback do cliente Integrações: Tem uma pilha de tecnologia profunda? Escolha uma alternativa da Canny com os principais recursos e integrações que funcionam com seu sistema de gerenciamento de feedback favorito para simplificar o processo

Com esses recursos principais, você pode gerar melhores informações e entender seus clientes em um nível mais significativo. Com esse conhecimento em mãos, sua equipe pode criar produtos melhores que atendam às necessidades de seus apoiadores.

As 10 melhores alternativas de Canny para usar em 2024

Pronto para encontrar as melhores alternativas de feedback do cliente para o Canny? Vamos nos aprofundar nas 10 melhores opções para experimentar hoje. De serviço completo software de gerenciamento de projetos a ferramentas de gerenciamento de feedback do cliente, você encontrará a melhor opção para sua empresa aqui. 🤩

Arraste e solte campos personalizados na visualização de formulário para criar pesquisas abrangentes ou coletar feedback no ClickUp 3.0

Quando você está procurando uma ferramenta alternativa de gerenciamento de feedback para substituir o Canny, é difícil superar o ClickUp. Este software de gerenciamento de tarefas ajuda a gerenciar tudo, desde a carga de trabalho da sua equipe até o feedback do usuário. Use-o no gerenciamento de produtos para coletar feedback dos usuários, gerar discussões em equipe sobre solicitações de recursos e criar roteiros para iniciativas de produtos.

Personalizável Formulários ClickUp permitem que você obtenha o feedback necessário dos clientes. Reúna sua equipe de produtos para criar estruturas com lógica condicional para seus formulários e use-os para coletar feedback, obter insights sobre solicitações de recursos, exibir o feedback dos clientes em uma visualização de lista e acompanhar o feedback para futuros lançamentos de produtos ou sessões de brainstorming.

Gere instantaneamente tarefas a partir dos seus formulários e atribua-as aos membros apropriados da equipe. Escolha entre quatro opções prioridades de tarefas para sinalizá-las com base no nível de urgência. Os comentários e as notificações atualizam instantaneamente os observadores e responsáveis pela tarefa para acionar as próximas etapas do roteiro do produto.

Aprimore sua organização de tarefas adicionando tags personalizadas e use as opções de filtro em List e Board View para identificar com precisão suas tarefas de maior prioridade Visualização de tabela do ClickUp permite que você crie um banco de dados de clientes repleto de informações relevantes para seus produtos. Use-o para criar planilhas, armazenar informações de clientes e visualizar dados. 📈

O ClickUp possui mais de 1.000 modelos, incluindo registros de alterações, produtos formulários de feedback e pesquisas de satisfação do cliente para coletar e analisar as percepções dos clientes. Cada um deles é personalizável de acordo com as suas novidades, seja você uma pequena empresa com um pequeno grupo de clientes dedicados ou uma grande empresa com centenas de milhares de usuários.

melhores recursos do #### ClickUp

Incorporadoferramentas de feedback do cliente permitem coletar, analisar e gerar relatórios em um só lugar

Milhares de modelos, incluindomodelos de priorização economizam tempo na criação de documentação de feedback do usuário

Diferentes visualizações, incluindo quadros Kanban, permitem gerenciar quadros de feedback e acompanhar o progresso das iniciativas de produtos

Crie e gerencie seu clientebase de conhecimento em um espaço conveniente, graças ao Forms e aoDocumentos* Notificações ecolaboração em tempo real melhore o trabalho em equipe e mantenha todos atualizados sobre as últimas alterações

As integrações com ferramentas como Zendesk, Zapier e Slack simplificam os fluxos de trabalho e melhoram a comunicação em toda a sua pilha de tecnologia

Limitações do ClickUp

Alguns recursos, comoIA do ClickUp não estão disponíveis no plano gratuito

Embora a interface do usuário seja fácil de aprender, há uma curva de aprendizado graças ao grande número de recursos e funcionalidades

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 3.800 avaliações)

2. Voz do usuário

via Voz do usuário O UserVoice é uma alternativa ao Canny.io que se aprofunda no feedback do cliente. Embora o Canny ofereça feedback com base em votos positivos, o UserVoice vai além, coletando feedback de várias vias, incluindo e-mail, questionários, bate-papo e formulários de feedback automatizados . Use essa ferramenta para aproveitar o feedback do usuário e criar produtos mais inovadores. ⚒️

Melhores recursos do UserVoice

As integrações inteligentes com ferramentas como o Salesforce proporcionam um fluxo de trabalho melhor e maior produtividade

O portal de feedback da marca cria um local construtivo para que os usuários solicitem novos recursos, relatem bugs e gerem melhores ciclos de feedback

O widget de feedback no aplicativo permite que os clientes forneçam insights diretamente no seu site ou no aplicativo, sem precisar fazer login ou ir para outra página

Uma barra lateral de colaboradores permite que os leads de vendas e os agentes de suporte ao cliente compartilhem feedback dos usuários de qualquer aplicativo na Web

Limitações do UserVoice

Os planos de preços podem ser caros para essa ferramenta específica de gerenciamento de feedback

Há espaço para melhorias quando se trata de sinalizar spam que vem com feedback de clientes reais

Preços do UserVoice

Essenciais : uS$ 699/mês, cobrado anualmente

: uS$ 699/mês, cobrado anualmente Pro : uS$ 899/mês, cobrado anualmente

: uS$ 899/mês, cobrado anualmente Premium : uS$ 1.349/mês, cobrado anualmente

: uS$ 1.349/mês, cobrado anualmente Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do UserVoice

G2 : 4.5/5 (mais de 200 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4.2/5 (mais de 60 avaliações)

3. Software Jira da Atlassian

via Jira SoftwareJira é uma ferramenta de rastreamento de problemas que sinaliza e rastreia bugs, cria roteiros de produtos e coleta insights de usuários. Amado por empresas de SaaS e startups, é uma ótima ferramenta para coletar e analisar o que os clientes dizem sobre seus produtos. Além disso, ela destaca as áreas de aprimoramento para solucionar problemas urgentes instantaneamente. ✍️

Melhores recursos do Jira Software

Com mais de 2.500 integrações de API, essa plataforma funciona com praticamente qualquer ferramenta em sua lista de favoritos

Modelos personalizáveis e automações de fluxo de trabalho economizam tempo e permitem que você crie formulários de feedback exclusivos para seus produtos

Use os recursos de relatórios integrados para compartilhar atualizações com a equipe e promover discussões sobre melhorias no produto e recursos avançados

Os painéis de controle personalizáveis permitem isolar o trabalho da equipe de produtos ou conectá-lo a outros departamentos para obter fluxos de trabalho de feedback eficientes

Limitações do Jira Software

Alguns usuários acham que a interface poderia ser simplificada para facilitar a localização dos projetos e do feedback certos

O mapeamento avançado é limitado aos planos pagos

Preços do Jira Software

Gratuito

Padrão : uS$ 7,75/usuário/mês

: uS$ 7,75/usuário/mês Premium : uS$ 15,25/usuário/mês

: uS$ 15,25/usuário/mês Enterprise: Preços personalizados

Jira Software ratings and reviews

G2 : 4.3/5 (mais de 5.500 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 5.500 avaliações) Capterra: 4.4/5 (13.300+ avaliações)

4. Pendo

via Pendo O Pendo é uma solução de experiência do cliente que simplifica a forma como você coleta feedback dos usuários. Incorporado diretamente ao seu aplicativo ou site, os usuários podem solicitar os principais recursos, relatar problemas com o produto e obter o suporte de que precisam. 🙌

Melhores recursos do Pendo

O Session Replay oferece gravação de vídeo de como os clientes usam seu aplicativo ou site para obter insights sobre áreas que podem ser melhoradas

A análise no aplicativo oferece medições quantitativas da satisfação do cliente,sucesso do clientee engajamento

Reúna o feedback dos clientes sobre seu site ou aplicativo e adicione instantaneamente as solicitações ao seu roteiro de produtos

Guias personalizados ajudam a resolver problemas comuns de usuários que são relevantes para seus produtos específicos, economizando tempo para sua equipe de atendimento ao cliente

Limitações do Pendo

Os planos de preços são mais altos

Os relatórios personalizados são limitados no aplicativo móvel

Preços do Pendo

**Gratuito

Inicial : A partir de US$ 7.000 por ano, dependendo do número de usuários ativos

: A partir de US$ 7.000 por ano, dependendo do número de usuários ativos Crescimento : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços Portfólio: Entre em contato para obter preços

Pendo ratings and reviews

G2 : 4.4/5 (mais de 1.300 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 1.300 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 200 avaliações)

5. Teste de usuário

via Teste de usuário A melhor maneira de entender seus usuários é colocar-se no lugar deles. Com o UserTesting, veja o que seus clientes veem quando usam seus produtos e mergulhe no feedback dos usuários para criar produtos que eles usarão diariamente. 🎯

Melhores recursos do UserTesting

As redes de parceiros e criadas para fins específicos permitem que você atinja clientes em diferentes mercados e segmentos para entender suas necessidades

Testes de usabilidade, testes de cliques e pesquisas fornecem insights dinâmicos que são mais informativos do que simples testes de votação

Avalie o desempenho com pontuações de fidelidade, confiança e uso orientadas pelos clientes

Painéis alimentados por aprendizado de máquina oferecem sugestões de mudanças para se destacar da concorrência

Limitações do UserTesting

O feedback do cliente exige que os usuários abram uma nova guia, portanto, não é uma ferramenta no aplicativo

Alguns usuários querem uma melhor validação e verificação dos usuários

Preços do UserTesting

Essenciais : Preços personalizados

: Preços personalizados Avançado : Preços personalizados

: Preços personalizados Ultimate: Preços personalizados

Avaliações e resenhas de UserTesting

G2 : 4.5/5 (mais de 600 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 600 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 100 avaliações)

6. Frill

via Frill O Frill é uma ferramenta de gerenciamento de feedback do cliente que pode ser usada como aplicativo da Web ou widget. Use os recursos de personalização para criar quadros exclusivos nos quais você pode debater ideias e atender às necessidades dos clientes. 🧠

Melhores recursos do Frill

Os quadros personalizáveis permitem que você capture ideias, crie iniciativas e responda às preocupações dos usuários

Feedback ilimitado usando widgets, independentemente do plano de preços

Crie um roteiro público com base no feedback do usuário para compartilhar as mudanças que estão em andamento

Anúncios (a versão do Frill de uma ferramenta de registro de alterações) atualizam instantaneamente os usuários quando você lança um novo recurso ou produto

Limitações do Frill

Todos os comentários são publicados instantaneamente, o que pode ser desagradável para empresas que desejam aprovar os comentários antes de publicá-los

O suporte ao cliente é feito principalmente por e-mail, o que pode atrasar os projetos de feedback

Preços do Frill

Início : uS$ 25/mês

: uS$ 25/mês Comércio : uS$ 49/mês

: uS$ 49/mês Growth : $149/mês

: $149/mês Empresa: A partir de US$ 349

Frill ratings and reviews

G2 : 4.8/5 (mais de 20 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 20 avaliações)

7. Nolt

via Nolt O feedback do cliente não precisa ser chato. Pelo menos é essa a opinião dos líderes por trás do Nolt. Como uma das principais alternativas ao Canny, esse aplicativo oferece um quadro de feedback visual impressionante que os usuários adorarão usar ao coletar feedback.

Ele não só oferece uma melhor experiência ao cliente, como também aumenta a probabilidade de os usuários se envolverem com seus produtos e compartilharem suas percepções. 💡

Melhores recursos do Nolt

Os status e campos personalizados permitem criar fluxos de trabalho personalizados que fazem sentido para a sua equipe

Utilize configurações públicas ou privadas para seus quadros de feedback de clientes, dependendo de suas necessidades comerciais

Os recursos de marca personalizada permitem que você adicione seu próprio toque e personalidade aos formulários e quadros de feedback

O controle total sobre usuários, menções e votações facilita a criação de um ciclo de feedback informativo e livre de palavrões ou outras informações proibidas

limitações do #### Nolt

A interface de usuário e o design simples são fáceis de usar, mas são limitados para grandes volumes de feedback

Alguns usuários gostariam que houvesse mais integrações disponíveis

Preços da Nolt

Essencial : uS$ 39/mês

: uS$ 39/mês Pro : uS$ 89/mês

: uS$ 89/mês Empresarial: Disponível mediante solicitação

Nolt ratings and reviews

G2 : 5/5 (mais de 15 avaliações)

: 5/5 (mais de 15 avaliações) Capterra: 4.9/5 (mais de 40 avaliações)

8. Recursos do AlphaOS

via AlphaOS O FeatureOS, rebatizado de HelloNext, é uma ferramenta que permite coletar e analisar o feedback do cliente em escala. Em vez de coletar insights apenas da votação de recursos, essa ferramenta permite analisar o envolvimento do cliente com várias abordagens. 📊

RecursoOs melhores recursos do SO

A ferramenta de roteiro permite que você crie caminhos de produtos com base no feedback do usuário ou do zero e compartilhe instantaneamente com seus leitores

Colete feedback usando vários métodos, incluindo widgets, um quadro de feedback de votação, pesquisas, incorporações e formulários

O changelog atualiza os usuários com recursos visuais, widgets pop-up e notificações para que eles nunca percam um novo produto ou recurso

As integrações com ferramentas como Slack, Intercom, Linear e ClickUp simplificam os fluxos de trabalho usando todas as suas ferramentas

Limitações do FeatureOS

Tem menos recursos do que outras ferramentas desta lista, mas o preço reflete isso

Inicialmente, há um pouco de curva de aprendizado ao navegar pelos recursos do produto

Preços do FeatureOS

Runway : uS$ 29/mês

: uS$ 29/mês Take Flight : uS$ 79/mês

: uS$ 79/mês Fly High: $149/mês

FeatureOS avaliações e comentários

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

9. FeedBear

via FeedBear Já se foram os dias em que o feedback ficava isolado em e-mails, chamadas de suporte e solicitações de vendas. Com o FeedBear, todos os comentários de seus clientes são convenientemente armazenados em um único espaço.

A ferramenta de feedback do usuário oferece uma avaliação gratuita de 14 dias antes de se comprometer. Melhore o desenvolvimento de produtos usando vários quadros de ideias, fazendo com que os usuários votem em suas opções favoritas e criando um roteiro de produtos para o sucesso. 🛣️

Melhores recursos do FeedBear

As notificações automáticas permitem que os usuários saibam quando você fez as alterações solicitadas por eles

Quadros e tarefas mostram à equipe no que você está trabalhando e facilitam a atribuição das próximas etapas

A interface simples ajuda você a criar formulários de feedback em menos de um minuto

Adicione seu logotipo, marca e personalidade ao design totalmente personalizável

Limitações do FeedBear

Os usuários gostariam que houvesse mais personalização de campos para o software de gerenciamento de feedback

O FeedBear não está disponível em todos os idiomas, o que limita seu uso por empresas e clientes estrangeiros

Preços do FeedBear

Inicialização : uS$ 49/mês

: uS$ 49/mês Negócios : uS$ 99/mês

: uS$ 99/mês Empresa: Preços personalizados a partir de US$ 499/mês

Avaliações e resenhas do FeedBear

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.8/5 (20+ avaliações)

10. Sávio

via Sávio Projetado para SaaS B2B se você tem uma equipe de vendas, o Savio torna a criação de um roteiro orientado por dados mais fácil do que nunca. Deixe de lado o feedback confuso em planilhas e use essa ferramenta para organizar relatórios de clientes de várias equipes, incluindo vendas, produtos e marketing. 🧑‍💼

Melhores recursos do Savio

O feedback é instantaneamente agrupado em categorias semelhantes, facilitando a identificação de solicitações de recursos e áreas em que os usuários desejam melhorias no produto

Feche o ciclo de feedback e envie notificações personalizadas imediatas para que os usuários saibam que você ouviu as preocupações deles

As métricas incorporadas permitem que você analise o feedback para priorizar o trabalho mais importante

As integrações incluem o Help Scout, as extensões do Chrome e o Salesforce

Limitações do Savio

Faltam alguns recursos, como quadros Kanban e quadros de votação

A função de pesquisa de tíquetes poderia ser mais intuitiva para a ferramenta de gerenciamento de feedback

Preços do Savio

Essencial : uS$ 49/primeiro usuário/mês, usuários adicionais US$ 29/mês cada

: uS$ 49/primeiro usuário/mês, usuários adicionais US$ 29/mês cada Profissional : uS$ 99/primeiro usuário/mês, usuários adicionais US$ 49/mês cada

: uS$ 99/primeiro usuário/mês, usuários adicionais US$ 49/mês cada Empresarial: $299/primeiro usuário/mês, usuários adicionais $59/mês cada

Savio ratings and reviews

G2 : 4.8/5 (mais de 5 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 5 avaliações) Capterra: 5/5 (1+ avaliações)

Obtenha melhores percepções do cliente agora com o ClickUp

Com essas alternativas da Canny, você pode gerar melhor feedback do cliente e continuar a refinar seu processo e produto.

De ferramentas que facilitam a votação de recursos a recursos integrados de análise e gerenciamento de tarefas, está mais fácil do que nunca elevar a experiência da sua equipe e dos seus clientes

A esse respeito, registre-se no ClickUp hoje mesmo e conecte-se com seus usuários para fornecer produtos que eles adoram.

Com automações de tarefas, formulários personalizáveis, visualizações e prioridades (sem mencionar milhares de integrações), você pode sincronizar facilmente com sua equipe a qualquer hora e em qualquer lugar para garantir maior satisfação do cliente. 🏆