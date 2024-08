10 Podcasts de gerenciamento de projetos imperdíveis em 2024

Está procurando adquirir algum conhecimento extra enquanto está em trânsito? Os podcasts são uma ótima maneira de aprender sobre praticamente qualquer coisa em qualquer lugar, desde seus hobbies até notícias e cultura pop.

Mas se quiser mais do que as últimas fofocas da semana, considere a possibilidade de aprimorar suas habilidades assinando um podcast sobre gerenciamento de projetos. 🎙️

Tanto os líderes empresariais quanto os membros da equipe terão algo a ganhar com essa lista selecionada dos 10 principais podcasts sobre gerenciamento de projetos podcasts sobre gerenciamento de projetos de 2024. Desde os detalhes minuciosos do Certificação PM do processo às dicas de gerenciamento de projetos, os podcasts da nossa lista dos 10 melhores abrangem tudo.

Compartilharemos até mesmo dicas para implementar esses hacks para que os gerentes de projeto possam obter o máximo de valor possível desses podcasts.

10 melhores podcasts de gerenciamento de projetos em 2024

Se você estiver no trânsito, dobrando roupa ou apenas precisando de ruído de fundo durante o trabalho, esses podcasts de gerenciamento de projetos são imperdíveis. Conecte os fones de ouvido, coloque seu boné de pensamento e ouça esses podcasts para melhorar seu desempenho.

1. Podcast Projectified do Project Management Institute

via Instituto de Gerenciamento de Projetos O Project Management Institute (PMI) é um dos órgãos de certificação mais conceituados para gerenciamento de projetos. Eles oferecem as certificações Project Management Professional (PMP)®, Certified Associate in Project Management (CAPM)® e Construction Professional in Built Environment Projects (PMI-CP)™ para provar que você realmente sabe o que faz.

Se você está se preparando para essas certificações ou apenas quer um pouco de experiência estratégias de gerenciamento de projetos se você está em um momento de crise, confira o Podcast Projectified do PMI. Esse podcast entrevista líderes de empresas da Fortune 500 e de pequenas empresas iniciantes, de modo que você terá um pouco de tudo.

O PMI também apresenta o Série de Podcasts PM Point of View de Kendall Lott, que compartilha dicas mais detalhadas para gerentes de projeto.

A propósito, ao ouvir esse podcast, você ganhará Unidades de Desenvolvimento Profissional (PDUs), ou seja, todos saem ganhando.

Podcast em um relance

Disponível em: Alexa, Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, Stitcher

Alexa, Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, Stitcher Duração média: 25 minutos

25 minutos PDUs: Sim

2. Happy Hour de gerenciamento de projetos

via Happy Hour de gerenciamento de projetos Kate Anderson e Kim Essendrup apresentam o podcast Project Management Happy Hour. Eles usam uma abordagem de estudo de caso, concentrando-se em um desafio comum de gerenciamento de projetos em cada episódio.

Os episódios recentes abordam:

Reestruturação

Aprendendo com os fracassos dos projetos

Gerenciamento de mudanças

Síndrome do impostor

Melhoria de processos

Você também pode obter PDUs ao ouvir este podcast. Se você gosta de Kate e Kim, a dupla oferece eventos e cursos presenciais de networking para aprimorar seu conhecimento sobre PM.

Podcast em um relance

Disponível em: Website, Apple Podcasts

Website, Apple Podcasts Duração média: 45 minutos

45 minutos PDUs : Sim

3. Gerencie isso

via Gerenciar isso Andy Crowe e Bill Yates apresentam o podcast Manage This, que lança novos episódios na primeira e na terceira terça-feira do mês. Eles também têm uma impressionante lista de episódios acumulados, portanto, este é o melhor podcast de gerenciamento de projetos para ser assistido.

A maioria dos episódios se concentra em desafios comuns de gerenciamento de projetos. Os episódios recentes abordam:

Contratos

Documentação

Estilos de liderança

Estudos de casos reais

Tem uma pergunta que eles ainda não responderam? Envie um e-mail para Andy e Bill com sua pergunta; talvez eles a respondam em um episódio futuro.

Podcast em um relance

Disponível em: Website, Podurama, Apple Podcasts

Website, Podurama, Apple Podcasts Duração média: 40 minutos

40 minutos PDUs : Sim

4. Pessoas e projetos

via Pessoas e projetos Podemos falar sobre KPIs e tecnologia o dia todo, mas, no final das contas, o gerenciamento de projetos tem a ver com o gerenciamento de pessoas. Andy Kaufman apresenta o podcast People and Projects (Pessoas e Projetos), que se concentra nos meandros do gerenciamento de si mesmo e das pessoas da sua equipe. 🧑🏾‍💼👩‍💼

Há ótimos insights aqui para líderes empresariais e os episódios recentes abordam tópicos como:

Gerenciamento de baixa energia

Inteligência emocional

Liderança

Contratação

Gerenciamento de tempo

Ouvir People and Projects também lhe renderá PDUs em Business Acumen, Power Skills e Ways of Working para o PMI Talent Triangle®. Esse é certamente um dos podcasts de gerenciamento de projetos imperdíveis desta lista.

Podcast em um relance

Disponível em: Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, iHeart Radio, Pocket Casts, Player FM, Tunein, Overcast

Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, iHeart Radio, Pocket Casts, Player FM, Tunein, Overcast Duração média: 30 minutos

30 minutos PDUs : Sim

5. Podcast de gerenciamento de projetos

via Podcast sobre gerenciamento de projetos Cornelius Fichtner, PMP, CSM, apresenta o Podcast de Gerenciamento de Projetos, cujo nome é simples. Esse programa entrevista gerentes de projeto bem-sucedidos e compartilha suas dicas para o sucesso. Por exemplo, o famoso gerente de projetos "preguiçoso" Peter Taylor compartilha dicas reveladoras para delegar tarefas.

Gostamos do prático guia "Start Here" (Comece aqui) do podcast, que ajuda você a instalar o podcast e a começar a trabalhar rapidamente. Episódios recentes abordam tópicos como:

Treinamento em PM

Exame PMP e certificação de gerenciamento de projetos

IA para gerenciamento de projetos

Alfabetização em dados

Assim como os outros podcasts sobre gerenciamento de projetos desta lista, você pode obter 60 PDUs ouvindo 15 episódios do The Project Management Podcast.

Podcast em um relance

Disponível em: Android, Apple, Google, PCasts, Spotify

Android, Apple, Google, PCasts, Spotify Duração média: 40 minutos

40 minutos PDUs : Sim

6. podcast de 5 minutos

via podcast de 5 minutos Não tem uma hora para ouvir um podcast? Nós sentimos isso, assim como o apresentador de podcast Ricardo Vargas, que criou o que provavelmente é o podcast de gerenciamento de projetos mais curto do mundo. No 5 Minutes Podcast, ele compartilha dicas rápidas e práticas para:

Gerenciamento de projetos

Agilidade nos negócios

Gerenciamento de riscos

Com mais de 645 podcasts publicados desde 2007, há muitos episódios de cinco minutos para você mergulhar de cabeça. Ricardo compartilha dicas gerais sobre tópicos como gerenciamento de mudanças e gerenciamento de riscos, bem como pequenos estudos de caso sobre projetos bem-sucedidos e fracassados.

Os episódios são curtos, mas ouvir um número suficiente deles conta para suas PDUs. Use A ferramenta de relatório de PDU do Ricardo para gerar rapidamente um relatório para facilitar o envio.

Podcast em um relance

Disponível em: Spotify, iTunes, Soundcloud, Deezer, Google Podcasts

Spotify, iTunes, Soundcloud, Deezer, Google Podcasts Duração média: 5 minutos

5 minutos PDUs : Sim

7. Paraíso do gerenciamento de projetos

via Paraíso do gerenciamento de projetos O gerenciamento de projetos pode não parecer um paraíso - não é como se você estivesse tomando uma bebida fresca em uma praia tropical. Mas o podcast Project Management Paradise tem o objetivo de tornar o trabalho de um gerente de projetos o mais próximo possível do paraíso. 🏖️

Este podcast sobre gerenciamento de projetos entrevista especialistas de todo o mundo. Eles publicam apenas algumas vezes por mês, mas os episódios recentes abordam:

IA

Tendências específicas do setor de defesa, aeroespacial e biofarmacêutico

Resistência mental

Diversidade

Transformação digital

A propósito, se você é um especialista experiente em gerenciamento de projetos com uma história para contar, pode se candidatar para ser um convidado do programa. Eles estão procurando especialistas em:

Gerenciamento de projetos

Gerenciamento de mudanças

Software de PM

Gerenciamento de tempo

Inovação

Liderança

Cultura da empresa

Pode levar alguns meses para entrar no cronograma, mas essa é uma ótima oportunidade para quem quer se destacar no mundo do gerenciamento de projetos.

Estatísticas do podcast

Disponível em: Spotify, iTunes, Stitcher

Spotify, iTunes, Stitcher A Duração média: 30 minutos

30 minutos PDUS : Sim

8. Podcast do gerente de projetos digitais

via Podcast do gerente de projetos digitais O Digital Project Manager é um site de recursos para todos os assuntos relacionados ao gerenciamento de projetos. É ideal para iniciantes que precisam de dicas de currículo, comunidade e perguntas frequentes.

Seu podcast também não é nada desprezível. O Digital Project Manager Podcast mergulha em uma combinação de teoria e prática de gerenciamento de projetos, fornecendo dicas práticas para otimizar seu dia de trabalho e estruturar sua carreira para o sucesso.

Alguns de seus episódios mais recentes de podcast sobre gerenciamento de projetos são sobre:

Mentoria de colegas

Modelos de trabalho ágeis

Construção de carreira

Seleção de software de gerenciamento de projetos

Se você é um profissional de gerenciamento de projetos que deseja dar um passo adiante, o Digital Project Manager também oferece minicursos, programas de certificação, um quadro de empregos e opções de associação.

Podcast em um relance

Disponível em: Spotify, iTunes, Google Podcasts, Stitcher

Spotify, iTunes, Google Podcasts, Stitcher Duração média: 30 minutos

30 minutos PDUs : Não está claro

9. O Esquadrão PMO

via A equipe do PMO O PMO Squad é uma empresa de consultoria em gerenciamento de projetos que também administra um dos melhores podcasts sobre gerenciamento de projetos. O podcast Project Management Office Hours exibe novos episódios duas vezes por mês, com foco em:

Neurociência

Gerenciamento de mudanças

Falar em público

Liderança

Mas este não é o podcast de sua avó. O PMO Squad discute regularmente tópicos relacionados à PM, como dança do fogo e comédia stand-up.

O melhor de tudo é que você recebe PDUs só por ouvir. Sessenta minutos de conteúdo equivalem a uma PDU, portanto, a leitura dos mais de 100 episódios do Office Hours fará com que você atinja os mínimos exigidos em pouco tempo.

Podcast em um relance

Disponível em: Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, iHeart Radio

Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, iHeart Radio Duração média: 1 hora

1 hora PDUs : Sim

10. Agile Uprising (Revolta Ágil)

via Revolta Ágil O gerenciamento de projetos ágeis tem seu próprio sabor único. O podcast sobre gerenciamento de projetos Agile Uprising é imperdível se você gerencia uma equipe Agile.

Esse podcast se aprofunda em todos os assuntos relacionados a Agile, Lean, UX/Design, liderança e desenvolvimento de software. A maioria dos episódios apresenta entrevistas com líderes especializados, CEOs e outros profissionais de projetos. O podcast tem uma lista rotativa de apresentadores, de modo que você tem a vantagem de ouvir uma grande variedade de profissionais.

Os episódios recentes apresentam tópicos como:

Produtividade

Dicas ágeis

Tendências do setor

Mudança organizacional

Se você estiver interessado em conversar com os anfitriões e a comunidade, o Agile Uprising também tem um canal gratuito no Discord.

Podcast em um relance

Disponível em: iTunes, Stitcher

iTunes, Stitcher Duração média: 50 minutos

50 minutos PDUs : Não está claro

Comece a implementar o gerenciamento de projetos em seu fluxo de trabalho

O gerenciamento de projetos está sempre mudando. Ouvir os melhores podcasts sobre gerenciamento de projetos aumentará suas habilidades e o manterá atualizado sobre as últimas tendências. Mas não se esqueça de aplicar o que você aprendeu! Implementar o gerenciamento de projetos em seu fluxo de trabalho para aumentar a eficiência, a produtividade e a qualidade do trabalho.

A melhor maneira de adicionar o gerenciamento de projetos ao seu fluxo de trabalho diário é com uma ferramenta de PM como o ClickUp. As equipes de gerenciamento de projetos usam o ClickUp para colaborar, monitorar métricas e acelerar os fluxos de trabalho. Com o ClickUp, você tem liberdade para gerenciar projetos do seu jeito em uma plataforma 100% personalizável, adaptada à forma como sua equipe prefere trabalhar. 🤩

Acompanhe as metas

Por que separar suas objetivos do projeto de seu trabalho diário? O ClickUp traz seus Objetivos e tarefas juntos em uma única plataforma para um acompanhamento mais simples.

Desenvolva um Dashboard personalizado para cada projeto, membro da equipe, tarefa, etc. Acompanhe métricas numéricas, metas, verdadeiro/falso e outras metas. Você pode manter suas metas privadas ou compartilhá-las com sua equipe para que todos vejam o progresso em tempo real em um só lugar.

Trabalhe na velocidade da luz com o ClickUp AI

O gerenciamento de projetos é como pastorear gatos. Você precisa de toda a ajuda possível, portanto, use IA do ClickUp para delegar tarefas repetitivas e chatas e liberar seu tempo para o que importa.

Use o ClickUp AI para escrever mais rápido, resumir e aprimorar textos, gerar respostas de e-mail e muito mais

O ClickUp AI é uma ferramenta de IA exclusiva, adaptada ao seu trabalho como gerente de projetos. Peça a ele que crie uma linha do tempo do projeto, gere briefs ou escreva um texto. Ele gera itens de ação das anotações da reunião, resume o texto e edita a cópia em um piscar de olhos.

A IA do ClickUp é melhor do que um assistente humano porque se integra automaticamente às nossas tarefas, projetos e metas para fluxos de trabalho incrivelmente fáceis.

Escolha entre 10 exibições personalizáveis

Explore o ClickUp para gerenciar seus projetos com o poder da IA, mais de 15 visualizações e automações de tarefas

Algumas soluções de software de gerenciamento de projetos forçam você a visualizar as tarefas da maneira deles. Sabemos que cada PM é diferente, e é por isso que o ClickUp vem com mais de 15 exibições personalizáveis .

Com apenas um clique, exiba suas tarefas por:

Gráfico de Gantt

Quadro (Kanban)

Linha do tempo

Carga de trabalho

Caixa

Atividade

Mapa mental

Mapa mental

Não é possível estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas essa ferramenta de visualização facilita a visualização de todos os projetos, tarefas, datas de vencimento e cargas de trabalho dos funcionários em um relance. 👀

Colaboração em tempo real

O trabalho assíncrono nem sempre é prático. Quando os segundos forem importantes, use Quadros brancos ClickUp para colaborar com sua equipe em tempo real. Esse quadro branco virtual contém todas as suas grandes ideias, dando-lhe espaço para ajustá-las até que fiquem perfeitas.

Quando chega a hora de executar tudo, não há necessidade de copiar novamente seu trabalho: O ClickUp converte os quadros brancos em projetos ou tarefas com apenas um clique.

Colabore em tempo real e mantenha seus dados armazenados com segurança em um único local com o ClickUp Docs ClickUp Docs também oferece suporte a colaboração em tempo real na nuvem. Os documentos se conectam aos seus fluxos de trabalho, para que você possa vincular seu trabalho às suas tarefas.

Você pode até mesmo adicionar widgets no Docs para atualizar fluxos de trabalho, status e muito mais sem sair do editor do Doc.

Economize tempo com os modelos ClickUp

A formatação de documentos leva muito tempo. Deixe de lado o trabalho repetitivo e crie um modelo Modelo ClickUp para seu projeto. Há um modelo para quase tudo, incluindo escritórios de gerenciamento de projetos (PMOs) .

Obtenha modelos para planos de ação, agendas, acompanhamento de KPIs, reuniões iniciais e muito mais.

Apoie sua equipe de projeto com o software certo

Ouvir podcasts regularmente aprimorará suas habilidades de gerenciamento de projetos. Se estiver procurando por novos programas para o seu trajeto matinal, os podcasts de gerenciamento de projetos deste guia são para você.

Quando precisar implementar de fato as grandes ideias que aprendeu, use o ClickUp. Oferecemos aos projetos uma dose muito necessária de sanidade, combinando todo o seu trabalho - e queremos dizer todo ele - em um único lugar.

Veja a diferença por si mesmo: Crie seu espaço de trabalho ClickUp agora gratuitamente.