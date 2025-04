10 melhores ferramentas de software de diagrama de raias para realizar suas tarefas

Os gráficos de raias são diagramas de atividades que representam processos de trabalho multifuncionais como raias em uma piscina. Eles ajudam os gerentes a a planejar as atividades organizacionais em faixas horizontais ou verticais, o que acrescenta sequência e clareza aos processos.

Vamos considerar o seguinte: X pede a Y que colete dados para apresentar na próxima reunião das partes interessadas, mas Y está confuso sobre a quem se reportar, qual canal de aprovação seguir e qual formato de relatório usar.

Um diagrama de raias visualiza toda essa transação em um fluxograma em que X designou Y para apresentar os dados em um formato de gráfico de linha, fazer com que sejam revisados por Z e só informar a X quando Z aprovar. 🧑‍💼

Idealizar e criar um gráfico de raias funcional pode ser complicado e demorado, por isso os gerentes experientes contam com um software de diagrama de raias para facilitar o trabalho. Hoje, abordaremos as 10 melhores ferramentas de diagramação para criar gráficos de raias e analisaremos seus recursos, estruturas de preços e valor geral!

O que é um software de diagrama de raias?

Os diagramas de raias são muito parecidos com icebergs: simples na frente, mas complicados na outra ponta. 🧊

Eles são simples para os usuários, mas aqueles que criam o diagrama tendem a ter dificuldade em lidar com dados organizacionais soltos e plotagem de fluxos de trabalho -É aí que uma ferramenta de diagramação é útil.

Um software de diagrama de raias permite que você crie um fluxograma de processo ou raia a partir do zero. Normalmente, ele oferece uma biblioteca de ativos para ajudá-lo a adicionar formas de raias e rotular cada uma delas de acordo com a posição para a qual são usadas. Algumas formas e símbolos padrão incluem:

A maioria das ferramentas de software de raias permite que você edite ou atualizar processos sem esforço facilitando a comunicação e a implementação de alterações no fluxo de trabalho. O ideal é que eles também ofereçam suporte a personalizações em termos de cor e estilo para se alinharem à sua marca.

Use o ClickUp para projetar fluxos de trabalho com recursos úteis, como quadros brancos, mapas mentais, automações e vários modelos

O que faz uma boa ferramenta de software de diagrama de raias?

Vamos dar uma olhada nos fatores que separam um software de fluxograma funcional de qualidade de plataformas de fluxogramas padronizadas:

Facilidade de uso: Procure um software com um recurso simples de arrastar e soltar, que lhe permita mover formas facilmente e criar diagramas com aparência profissional com o mínimo de esforço Biblioteca de ativos: A ferramenta deve ter uma rica coleção de ativos de formas e conectores para criar belos diagramas de raias Modelos: Deve oferecer modelos pré-criados de diagramas de atividades ou de raias que ajudem a sua equipe a economizar tempo projetar fluxos de processo Colaboração em tempo real : Em busca de uma plataforma que ofereça suporte ao trabalho colaborativo . Procure ferramentas de criação de tarefas, como quadros brancos digitais e mapas mentais, que permitam que vários usuários compartilhem a mesma tela e editem sem problemas Integrações: Ter uma ampla gama de aplicativos e softwares que se integram à sua ferramenta de fluxograma funcional facilita a troca rápida de dados entre plataformas Preço: Uma ferramenta sólida de fluxogramas funcionais deve, no mínimo, estar no mesmo nível do preço médio (se não for menor) para o conjunto de recursos desejado

10 melhores softwares de diagrama de raias para planejar tarefas colaborativas

Com os conceitos básicos cobertos, vamos explorar as 10 melhores ferramentas de diagrama de raias que você pode considerar. Nossas mini-revisões o ajudarão a escolher a solução ideal! ❣️

1. ClickUp

Arraste e solte formas em sua tela, conecte seu fluxo de trabalho e trabalhe com sua equipe ao mesmo tempo no ClickUp Whiteboard

A ferramenta número um de nossa lista é o ClickUp, uma das principais ferramentas de ferramenta de gerenciamento de projetos que ajuda você a criar diagramas de raias de nível profissional por meio de Quadro branco ClickUp ou Mapas Mentais. 💗

A plataforma whiteboard infinito pode suportar todos os tipos de atividades de brainstorming, mapeamento de atividades e fluxogramas. Seja trabalhando em um diagrama de raias simples ou complexo, você tem o kit de ferramentas para criar fluxos de trabalho coesos em minutos!

Dê asas à sua criatividade com a vasta biblioteca de ativos do ClickUp! Encontre qualquer forma ou símbolo necessário para atribuir funções e departamentos, desenhar fluxos de aprovação e alocar pontos de troca de dados em seu diagrama de raias. Aqui está um guia detalhado para mostrar a você como funciona !

Está trabalhando sozinho? Sem problemas! A rica barra de ferramentas de edição do Whiteboard pode ajudá-lo a fazer o trabalho de cinco pessoas sozinhas. 💪

Se você estiver colaborando na interação de processos com os chefes de departamento, ainda é muito fácil! Basta convidá-los para trabalhar na tela com você - todos podem editar em tempo real, seja posicionando formas, adicionando texto ou movendo conectores, graças a uma interface intuitiva de arrastar e soltar. Mapas mentais do ClickUp é outra ferramenta completa que o ajuda a desvendar fluxos de trabalho complexos. Ela é perfeita para lidar com vários espaços de trabalho com fluxos de trabalho pré-existentes - conectar Tarefas do ClickUp em seu mapa mental, edite dependências e ajuste seu processo de negócios em um instante!

Não está sentindo vontade de começar do zero? Com o Modelo de fluxograma de raia do ClickUp e suas formas e conectores predefinidos, sua estrutura de entrega de projetos com vários departamentos estará pronta em pouco tempo!

Aproveite as ferramentas do ClickUp para criar poderosos fluxogramas de raias para visualizar processos, alinhar equipes e garantir a entrega eficiente de projetos

Recomendamos explorar Documentos no ClickUp para criar contornos detalhados para seu fluxograma. Quando o fluxograma funcional estiver pronto, revise-o e atualize-o usando ferramentas como Quadro Kanban do ClickUp ou o Visualização da carga de trabalho .

Melhores recursos do ClickUp

Favorável à colaboração quadros brancos interativos e mapas mentais para detalhar processos complexos

Recurso integrado de bate-papo e comentários para discussões

Ampla biblioteca de ativos para projetar fluxos de processos e criar um diagrama de raia ou um fluxograma multifuncional

Grátis modelos de raias para economizar tempo

mais de 15 visualizações diferentes para visualizar processos

Funcionalidade de arrastar e soltar fácil de usar e marcação simples para atribuir tarefas diretamente em quadros brancos e mapas mentais

Recurso de revisão para que os diagramas sejam aprovados rapidamente

Atualizações e exportações de diagramas sem interrupções

Integra-se a mais de 1.000 plataformas, como Slack , Google Drive etc.

Permite adicionar notas adesivas aos diagramas para contexto adicional

Todos os tipos de mídia podem ser adicionados aos fluxogramas

Suporta projetos e gerenciamento de tarefas departamentais Disponível em todos os dispositivos (incluindo Mac, Linux, Windows, iOS e Android)



Limitações do ClickUp

É mais fácil criar diagramas de raias na versão desktop do ClickUp do que na versão móvel

O plano gratuito permite o uso de apenas três quadros brancos por vez

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

*Todos os preços se referem ao modelo de faturamento anual

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Lucidchart

Via: Lucidchart O Lucidchart é um aplicativo baseado em nuvem software de fluxogramas que oferece recursos organizacionais, como a visualização de processos e sistemas por meio de diagramas nítidos. Para desenhar um gráfico de raias, basta abrir um novo diagrama e adicionar as formas de fluxo do processo para desenhar como as tarefas estão interconectadas.

Uma vez feito isso, o Lucidchart ajuda a rotular todos os colegas de equipe associados diretamente em um fluxo de trabalho por meio de representações visuais. Seu editor de arrastar e soltar ajuda a fazer quaisquer edições rápidas de última hora necessárias e a alterar esquemas de cores, formas e conectores em seu modelo de raia ou diagrama. 🎨

Além de oferecer uma interface fácil de usar, o Lucidchart tem modelos distintos de fluxogramas funcionais para criar organogramas , diagramas de entidade-relacionamento (ER) e outros fluxogramas de fluxo de trabalho.

Melhores recursos do Lucidchart

A interface de arrastar e soltar facilita a criação de um diagrama de raias

Editor habilitado para bate-papo

Diversos modelos para escolher

mais de 50 integrações (incluindo Microsoft Teams e Google Workspace)

Compatível com o Visio

Limitações do Lucidchart

Pode ser difícil importar dados ou editar off-line

A navegação na biblioteca de imagens pode ser complicada

Preços do Lucidchart

Plano gratuito: $0

$0 Individual: US$ 11,93

US$ 11,93 Equipe: A partir de US$ 13,50 por usuário

A partir de US$ 13,50 por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços se referem ao modelo de faturamento anual

Lucidchart avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 4.700 avaliações)

4,5/5 (mais de 4.700 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 1.900 avaliações)

3. Pranchas de natação

Via: Pranchas de natação O Swimlanes.io é uma ferramenta dedicada de diagramação de raias baseada na Web. Ela tem um formato simples para produzir e compartilhar diagramas de sequência. Em vez de bibliotecas de ativos avançados ou personalizações de formas, você obtém um código de sintaxe simples para criar um fluxograma básico. Os diagramas são renderizados diretamente no navegador da Web.

Essa plataforma oferece segurança com a opção de proteger qualquer diagrama com senha ou compartilhá-lo por meio de um link. Graças à navegação direta, você pode incorporar os diagramas criados em uma página da Web ou exportá-los como imagens para download.

Para usar a plataforma, você precisa se inscrever com sua conta do Google ou do GitHub.

Melhores recursos do Swimlanes

Ferramenta somente para swimlanes fácil de usar

Os diagramas podem ser públicos, privados ou protegidos por senha

Permite edições em tela cheia

Suporta downloads de arquivos de imagem ou PDF

Limitações do Swimlanes

Pode ser complicado de navegar para usuários não técnicos

Não há recursos de colaboração em tempo real

Preços da Swimlanes

Gratuito

Avaliações e resenhas de Swimlanes

Ainda não há avaliações disponíveis

4. Visual Paradigm Online

Via: Visual Paradigm Online O Visual Paradigm (VP) Online é um software gratuito baseado em navegador software de diagramação ferramenta. A plataforma é semelhante ao Lucidchart com uma interface fácil de navegar e recursos de colaboração em equipe.

Comece a projetar seu diagrama de raias editando as formas e os símbolos disponíveis para criar os fluxos de trabalho de processo desejados. Use o guia de alinhamento incorporado para posicionar com precisão cada forma e use o conector de arrastar e soltar para estabelecer relações.

Com acesso a diagramas e formas ilimitados, essa plataforma pode ser sua referência para desenvolvimento ágil e reengenharia de processos de negócios fluxos de trabalho. Esse espaço de trabalho baseado em nuvem oferece uma integração com o Microsoft Office, permitindo que você incorpore qualquer diagrama em documentos e apresentações da Microsoft.

Melhores recursos do Visual Paradigm Online

Exportações compatíveis com PNG, SVG, PDF e muito mais

Integração com o Microsoft Office

Ferramenta de alinhamento integrada

Uso gratuito disponível para usuários não comerciais

Limitações do Visual Paradigm Online

Não oferece suporte a importações de arquivos .vsd ou .vsdm

Não é muito fácil de usar em dispositivos portáteis

Preços do Visual Paradigm Online

Plano gratuito para sempre

para sempre Iniciante: $4/mês por usuário

$4/mês por usuário Advance: $9/mês por usuário

$9/mês por usuário Combo: $15/mês por usuário

*Todos os preços se referem ao modelo de faturamento anual

Visual Paradigm Online ratings and reviews

G2: 4,3/5 (mais de 15 avaliações)

4,3/5 (mais de 15 avaliações) Capterra: 4,2/5 (15+ avaliações)

5. Mapa de negócios

Via: Mapa de negócios O Businessmap, anteriormente conhecido como Kanbanize, é uma plataforma de mapeamento de negócios projetada para otimização do fluxo de trabalho e visualização. Por meio do recurso Kanban Board, os usuários podem criar swimlanes baseados em Kanban que delineiam grupos de atividades dispersas em cartões de tarefas mais organizados.

Os swimlanes do Businessmap geralmente são executados horizontalmente por meio de seções personalizáveis, como departamentos, prioridades, recursos ou fluxos de trabalho. Divida todos os itens de trabalho em cartões e categorize-os em uma rede de quadros interligados para se conectar com pessoas de toda a organização.

Divida cada fluxo de trabalho de processo em segmentos menores para atribuir qualquer tarefa específica. Você também pode mesclar colunas e faixas para representar nuances nos fluxos de trabalho de seu departamento.

melhores recursos do #### Businessmap

Prático quadro branco digital ferramenta com fundos personalizáveis

Permite integrações com mais de 1.000 aplicativos, como o Zapier

As faixas e colunas podem ser mescladas para maior clareza

Escalável para equipes individuais ou departamentos maiores

Limitações do Businessmap

Não há plano gratuito

Pode ser confuso, mesmo para usuários experientes de quadros Kanban

Preços do Businessmap

Plano anual: A partir de $149/mês

A partir de $149/mês Plano mensal: A partir de $179/mês

*Todos os preços se referem ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Businessmap

G2: 3,8/5 (mais de 20 avaliações)

3,8/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 130 avaliações)

6. Linha do tempo do escritório

Via: Linha do tempo do escritório Como o nome sugere, o Office Timeline é um software focado em recursos para criar linhas do tempo e roteiros, que também abrangem diagramas de raias. Com um Timeline Wizard, a plataforma permite que você comece do zero ou opte por modelos instantaneamente personalizáveis.

A plataforma está disponível como um complemento do PowerPoint. Você pode usá-la para criar programas ou projetos com swimlanes de vários níveis e até mesmo apresentar caminhos críticos . Adicione sub-swimlanes aos swimlanes existentes para desenvolver um fluxo de processo mais detalhado.

Para projetos que dependem de planejamento de cronograma, você pode adicionar marcos e visualizar durações em um único diagrama para entender os requisitos de cronograma. Isso permite que você apresente às partes interessadas o progresso de cada projeto sem alternar constantemente entre os slides!

melhores recursos do #### Office Timeline

Opção de adicionar subflanes em swimlanes existentes

Capacidade de adicionar marcos e caminhos críticos

Modelos pré-projetados disponíveis

Melhorias e atualizações ilimitadas e gratuitas do produto

Limitações do Office Timeline

O plug-in do MS Office e o aplicativo da Web têm preços separados

Pode ser difícil implementar projetos complexos

Preços do Office Timeline

Desktop Pro Edition: $149/ano por usuário

$149/ano por usuário Desktop Pro+ Edition : uS$ 199/ano por usuário

: uS$ 199/ano por usuário Browser Online Edition: $149/ano por usuário

Office Timeline classificações e comentários

G2: 4,3/5 (mais de 10 avaliações)

4,3/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 30 avaliações)

7. Microsoft Visio

Via: Microsoft Visio O Microsoft Visio é uma ferramenta popular para transformar ideias complexas em visuais simples! Você pode criar um fluxograma escolhendo qualquer um dos modelos, diagramas iniciais e estênceis disponíveis e personalizá-lo a seu gosto com mais de 1.000 formas, símbolos e outros ativos.

Traga os membros da sua equipe para colaborar no seu fluxograma funcional em tempo real e compartilhe-o com outros departamentos diretamente no Microsoft Teams. Você sempre pode adaptar a aparência estilística dos elementos visuais para apresentação.

Se você é fã da barra de ferramentas do Microsoft Word, então vai se surpreender. O Visio tem a mesma guia clássica de cor azul na parte superior, exibindo todas as opções para editar suas formas e trabalhar com sua equipe simultaneamente. 🧑‍🤝‍🧑

Melhores recursos do Microsoft Visio

Oferece suporte a equipes multifuncionais

Funciona bem com o Microsoft Teams

Integrações fáceis com ferramentas internas, como Word, Excel e PowerPoint

Estênceis e modelos para criar fluxogramas de nível profissional com elementos essenciais

Limitações do Microsoft Visio

Os usuários do MacOS podem considerá-lo restritivo (já que o aplicativo para desktop é exclusivo do Windows)

As empresas menores podem não gostar de sua estrutura de custos

Preços do Microsoft Visio

Plano de assinatura:

Plano 1 do Visio: US$ 5/mês por usuário

US$ 5/mês por usuário Plano Visio 2: US$ 15/mês por usuário

Plano único:

Visio Standard 2021: US$ 309,99

US$ 309,99 Visio Professional 2021: US$ 579,99

Microsoft Visio avaliações e comentários

G2: 4,2/5 (mais de 650 avaliações)

4,2/5 (mais de 650 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 3.000 avaliações)

8. Criamente

Via: Com criatividade O Creately é uma plataforma colaborativa baseada em SaaS que permite que você crie mapas de processos e gráficos com facilidade. É claro que os diagramas de raias também fazem parte disso! 🎉

A plataforma exibe um quadro branco com espaço infinito, ideal para gerenciar várias raias sob o mesmo teto. Além disso, o Creately fornece três raias prontas para uso que você pode arrastar e redimensionar. A barra de ferramentas à esquerda contém as formas necessárias para adicionar às três raias.

Uma vez adicionadas, você pode simplesmente rolar para qualquer lado da forma para continuar a criar fluxos de trabalho no mesmo diagrama e direção. Após a edição, embeleze seu resultado adicionando cores diferentes para fontes e formas. As equipes também podem convidar outros membros para trabalhar na mesma tela.

Melhores recursos do Creately

Acessibilidade de arrastar e soltar

Grande variedade de formas e conectores

Pistas prontas para uso

Suporta swimlanes horizontais e verticais com controle preciso

Use um modelo de fluxograma de raia em sua biblioteca de mais de 1.000 modelos prontos para uso

Limitações do Creately

As startups podem achar que o plano de negócios está na faixa de preço mais alta

O aplicativo móvel poderia ser mais fácil de usar

Preços do Creately

**Plano gratuito

Iniciante: $5/mês por usuário

$5/mês por usuário Empresarial: $89/mês

$89/mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões sobre o Creately

G2: 4,4/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 160 avaliações)

9. Gliffy

Via: Gliffy O próximo é o Gliffy, um aplicativo HTML5 que se concentra exclusivamente em permitir que os usuários criem uma variedade de diagramas. As raias, uma delas, podem ser projetadas em um quadro branco de nível iniciante com faixas horizontais/verticais pré-construídas. Você pode ocultar essas faixas no final da linha para obter uma apresentação mais simplificada. 🔎

Depois de estabelecer as faixas principais, arraste qualquer forma para a tela, edite a cor e o tamanho e defina sua posição no fluxo de trabalho do seu produto ou serviço. Você pode criar até 13 faixas de cada vez.

O Gliffy se integra perfeitamente ao Confluence, um popular espaço de trabalho de equipe amigável e remoto . Isso permite que as equipes do Confluence acessem diretamente os recursos de edição sem mudar de plataforma.

Melhores recursos do Gliffy

Funcionalidade intuitiva de arrastar e soltar

Adequado para equipes do Confluence

Vários modelos e formas pré-fabricados disponíveis

Permite que os usuários adicionem camadas e ocultem faixas

Limitações do Gliffy

A interface do usuário poderia ser mais intuitiva

Opções limitadas de exportação de arquivos

Preços do Gliffy

**Plano profissional

De 1 a 9 usuários: US$ 8 por usuário/mês

US$ 8 por usuário/mês 10 a 50 usuários: $6 por usuário/mês

Plano Enterprise:

Entre em contato para obter uma cotação

*Todos os preços referem-se ao modelo de faturamento anual

Gliffy Avaliações e opiniões

G2: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

4,4/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 70 avaliações)

10. SmartDraw

Via: SmartDraw Estamos encerrando nossa lista com outra ferramenta sólida de quadro branco e diagramação: SmartDraw. Essa solução amigável para empresas foi criada para processos de brainstorming e criação de diagramas para todos os tipos de cenários, seja para planejamento de piso ou mapeamento de negócios.

Com o SmartDraw, você pode escolher entre uma variedade de opções de modelos, incluindo modelos de fluxogramas de projeto e raias, ou começar do zero.

Quando se trata de diagramação, a maior parte é bastante simples, pois a ferramenta permite adicionar formas em movimento, clicando em qualquer seta direcional. Em vez de adicionar uma nova caixa de texto, você pode clicar duas vezes e escrever o que quiser. Depois de concluído, compartilhe, exporte ou salve seu diagrama final de raias! 🏊

Melhores recursos do SmartDraw

Interface fácil de usar

Integra-se a diferentes aplicativos, visualizadores e plataformas de armazenamento

Permite que as equipes compartilhem, visualizem ou comentem os diagramas

Exporta para plataformas como Google Drive e DropBox

Limitações do SmartDraw

Alguns usuários consideram a lista limitada de símbolos do SmartDraw restritiva em comparação com outras plataformas Só permite mover uma forma de cada vez



Preços do SmartDraw

Individual: US$ 9,95/mês por usuário (cobrado anualmente)

US$ 9,95/mês por usuário (cobrado anualmente) Equipe: US$ 8,25/mês por usuário (cobrado anualmente)

US$ 8,25/mês por usuário (cobrado anualmente) Site: US$ 2.995/ano

SmartDraw classificações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 230 avaliações)

4,6/5 (mais de 230 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 110 avaliações)

A diagramação é perfeita com o ClickUp!

As ferramentas de diagrama de raias que discutimos simplificam os fluxos de trabalho e ajudam a combater a má administração, fornecendo uma imagem clara de quem está encarregado de quê. Os funcionários também podem aproveitar essa ferramenta para transmitir ideias, fazer brainstorming de forma proativa e melhorar a produtividade .

Está com dificuldades para escolher um favorito? Nós recomendamos dar ClickUp uma tentativa ! Ele não apenas torna a diagramação de raias rápida e fácil, mas também dá um impulso ao seu negócio com tarefas holísticas e gerenciamento de desempenho ferramentas! 😊