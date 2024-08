10 melhores alternativas e concorrentes da Logseq em 2024

A gestão do conhecimento faz o mundo girar. Quando você gerencia seus próprios projetos, precisa de ferramentas de anotações e delineamento para manter seus pensamentos em ordem. Isso é especialmente importante quando se trabalha com uma equipe, pois recursos robustos de anotações ajudam a manter todos na mesma página dentro e entre os projetos.

É aqui que o Logseq entra em cena para muitos usuários individuais e empresariais. Se o Logseq não corresponder aos seus processos de pensamento ou às suas operações comerciais, é hora de explorar as melhores alternativas ao Logseq em 2024. Este artigo lista dez alternativas de alto desempenho do Logseq para você escolher.

O que é o Logseq?

A Logseq é uma plataforma de gerenciamento de conhecimento de código aberto que ajuda os usuários a fazer e armazenar anotações, armazenar diferentes tipos de informações e organizar essas informações.

A plataforma se integra a vários plug-ins para que possa se adequar aos seus processos de trabalho ou à pilha de tecnologia da empresa, e funciona bem como ferramenta de gerenciamento de tarefas e de conhecimento.

Os usuários adoram o Logseq porque ele é gratuito e prioriza a privacidade do usuário. No entanto, o Logseq tem sérias limitações. Não há aplicativo móvel, portanto, os usuários que precisam fazer anotações em qualquer lugar estão sem sorte. Os usuários também não podem colaborar no Logseq, o que o torna uma ferramenta difícil de trabalhar se você precisar compartilhar ideias com uma equipe ou criar um recurso de conhecimento para toda a organização.

Embora sua abordagem de construção de código aberto o tenha tornado popular no espaço de gerenciamento de conhecimento, as alternativas atuais do Logseq oferecem muito mais em termos de ferramentas de colaboração, casos de uso móvel e facilidade de uso.

O que você deve procurar nas alternativas ao Logseq?

O Logseq tem vários pontos fortes que você não vai querer perder, portanto, procure alternativas ao Logseq que ofereçam esses mesmos recursos. Ao mesmo tempo, você deverá abordar os principais pontos fracos da plataforma, como os conhecidos problemas de desempenho e a colaboração limitada e a funcionalidade móvel. Priorize esses recursos essenciais ao procurar um aplicativo substituto de anotações ou de gerenciamento de conhecimento:

Facilidade de uso: Acima de tudo, escolha um aplicativo de anotações que seja fácil de usar. Uma interface simples, ferramentas versáteis para diferentes formas de ideação e estruturas de organização simples são fundamentais

Acima de tudo, escolha um aplicativo de anotações que seja fácil de usar. Uma interface simples, ferramentas versáteis para diferentes formas de ideação e estruturas de organização simples são fundamentais Gerenciamento de tarefas: Usuários profissionais e pessoais trabalham melhor quando podem anotar suas tarefas. Procure um software que permita que você transforme pontos em tarefas

Usuários profissionais e pessoais trabalham melhor quando podem anotar suas tarefas. Procure um software que permita que você transforme pontos em tarefas Recursos de inteligência artificial (IA) : A IA fortalece a tomada de notas, ajudando-o a fazer brainstorming, criando estruturas intuitivas e recomendando conexões. Explore como diferentes ferramentas usam a IA para aprimorar o gerenciamento do conhecimento

: A IA fortalece a tomada de notas, ajudando-o a fazer brainstorming, criando estruturas intuitivas e recomendando conexões. Explore como diferentes ferramentas usam a IA para aprimorar o gerenciamento do conhecimento Opções de escrita: Se você gosta de anotar seus pensamentos, opte por ferramentas de anotações que possam traduzir, sem esforço e com precisão, a escrita à mão para texto

Se você gosta de anotar seus pensamentos, opte por ferramentas de anotações que possam traduzir, sem esforço e com precisão, a escrita à mão para texto Recursos de colaboração: Mude para ferramentas de anotações que facilitem o trabalho em grupo, a comunicação e o compartilhamento de ideias. A última coisa que você quer é que seu conhecimento fique em um programa isolado

As 10 melhores alternativas de Logseq para usar em 2024

Transferir suas anotações e processos de um programa para outro é um grande empreendimento. Descrevemos os pontos fortes e fracos de algumas das alternativas mais populares do Logseq para que você possa escolher a sua favorita e fazer essa mudança apenas uma vez.

Crie notas, organize-as e atribua notas a diferentes tarefas com o ClickUp

O ClickUp é uma plataforma completa de gerenciamento de conhecimento, tarefas e projetos. Você pode fazer anotações usando note-taking modelos, reorganize suas anotações em esboços e planos coesos e compartilhe suas ideias com outras pessoas.

Ele começa com Documentos do ClickUp onde você pode criar documentos e wikis com páginas aninhadas. Você também pode criar roteiros breves, aprofundar-se no conhecimento especializado e criar produtos a partir do conhecimento acumulado.

Para ideação, intuitivo Ferramentas de IA aceleram o processo de colocar as ideias no papel. Em seguida, refine e embaralhe as anotações em um centro de conhecimento robusto com o ClickUp's software de base de conhecimento e modelos para organizar suas ideias.

Os modelos do ClickUp gerenciamento de tarefas permitem que você transforme suas ideias em ação. Você pode criar quadros de tarefas, transformá-los em gráficos de Gantt com um único clique e atribuir tarefas a si mesmo ou a seus colegas de equipe. Você também pode ficar por dentro de gerenciamento do fluxo de trabalho com linhas do tempo, comentários e ferramentas de registro de tempo fáceis enquanto você trabalha.

Não importa se você é um escritor comerciante ou gerente, intuitivo software de gerenciamento de conhecimento facilita a comunicação de ideias e a conclusão de tarefas. Em vez de simplesmente armazenar o conhecimento, o ClickUp permite que você o transforme em um recurso valioso para futuros projetos e fluxos de trabalho.

Melhores recursos do ClickUp

Dezenas de modelos e visualizações diferentes para organizar seus pensamentos, vincular notas e criar sua base de conhecimento ou wikis com apenas alguns cliques

Funcionalidades de tomada de notas e gerenciamento de tarefas com tecnologia de IA para uma criação mais produtiva

Ferramentas colaborativas para compartilhar comentários, marcar documentos de gerenciamento e atribuir tarefas relacionadas à escrita

Milhares de integrações para aproveitar ao máximo sua base de conhecimento

Limitações do ClickUp

Vários recursos e controles criam uma curva de aprendizado para novos usuários

Algumas exibições ainda não estão acessíveis no aplicativo móvel

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

Business: US$ 12/mês por usuário

Empresa: Entre em contato para obter preços

IA do ClickUp está disponível para compra em todos os planos pagos ao preço de US$ 5 por membro do Workspace e convidado interno por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Obsidiana

Via Obsidiana O Obsidian é um aplicativo robusto de anotações com recursos versáteis de gerenciamento e organização do conhecimento. O aplicativo é compatível com alguns plugins e tem vários temas de interface de usuário (UI) para escolher.

Os usuários podem interconectar suas anotações em uma teia de ideias, fatos e processos para um pensamento bidirecional e conhecimento fácil entre aplicativos. O Obsidian é uma ferramenta popular conhecida como um aplicativo para o segundo cérebro, com uma comunidade Discord de mais de 50.000 membros que têm prazer em discutir diferentes estratégias e aplicativos.

Melhores recursos da Obsidian

Suporte a markdown

Sincronização externa para backup e controle

Uma ampla variedade de plug-ins produzidos oficialmente e criados pela comunidade para criar anotações

Limitações da Obsidian

A curva de aprendizado pode ser acentuada

O aplicativo compartilha muitas das limitações de outros aplicativos de escrita markdown

Preços da Obsidian

Pessoal: Gratuito

Comercial: $50/ano por licença de usuário

Obsidian avaliações e comentários

G2: N/A

Capterra: 4,6/5 (21 avaliações)

3. Noção

Via Noção O Notion é um aplicativo popular para o segundo cérebro devido às suas opções de design versáteis e de forma livre. O esquema organizacional do aplicativo inclui bancos de dados ou campos aninhados e blocos de informações. Os usuários podem alterar as exibições do banco de dados, usá-las em diferentes contextos e vincular bidirecionalmente qualquer campo ou detalhe.

O Notion oferece milhares de modelos para diferentes casos de uso e formas de pensar e pode abrigar diferentes tipos de mídia, incluindo texto, vídeos e tarefas.

Melhores recursos do Notion

Uma interface de usuário simples, mas poderosa

Backlinking bidirecional para facilitar a criação e a pesquisa

Notion AI, um poderoso assistente de redação

Limitações do Notion

A construção sem código cria uma curva de aprendizado muito acentuada

O aplicativo pode ser muito complicado para iniciantes

Preços do Notion

Grátis

Plus: US$ 8/mês por usuário

Business: US$ 15/mês por usuário

Empresarial: Entre em contato para obter preços

Classificações e resenhas do Notion

G2: 4,7/5 (mais de 4.800 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 1.900 avaliações)

4. Notas padrão

Via Notas padrão O Standard Notes é um aplicativo de anotações de código aberto. Como o Logseq, o aplicativo prioriza a privacidade e usa criptografia abrangente e autenticação de dois fatores. Os usuários podem criar notas repletas de recursos e arquivos markdown de texto simples, acessar suas notas off-line e exportar seus dados. Planos diferentes oferecem formatos e recursos de anotações mais robustos.

melhores recursos do #### Standard Notes

Criptografia XChaCha20-Poly1305 para proteger notas confidenciais

Sincronização em tempo real em vários dispositivos para gerenciar projetos

A opção de fazer backup de notas em arquivos de texto simples

Recursos de marcação, marcação com estrela e fixação no plano gratuito

Limitações do Standard Notes

Alguns recursos de anotações só estão disponíveis nos planos pagos

A navegação pela interface requer muitos cliques

Preços do Standard Notes

Padrão: Gratuito

Produtividade: US$ 90/ano

Profissional: US$ 120/ano

Standard Notes ratings and reviews:

G2: 3,9/5 (12 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (11 avaliações)

5. Roam

Via Viajar O Roam Research é um aplicativo para o segundo cérebro que vincula informações bidirecionalmente para facilitar a pesquisa e a organização.

O aplicativo inclui suporte a Markdown, como muitas alternativas ao Logseq, e as notas Markdown têm ferramentas e funções semelhantes. O Roam funciona principalmente como uma base de conhecimento pessoal, e não como uma ferramenta para equipes ou organizações. Os usuários podem personalizar seus temas e adicionar tarefas às suas anotações, e a nuvem armazena as informações.

melhores recursos do #### Roam

Links bidirecionais fáceis para pensamentos e ideias interconectados

Organização de notas baseada em hierarquia para fácil reorganização e remixagem

Uma interface muito simples

limitações do #### Roam

Os recursos de colaboração são mínimos

As opções de integração são limitadas

O plano de suporte é caro e exige um compromisso de cinco anos

Preços de roaming

Pro: $15/mês ou $165/ano

Believer: US$ 500/5 anos

Avaliações e resenhas do Roam

G2: N/A

Capterra: 4,4/5 (17 avaliações)

6. Evernote

Via Evernote O Evernote é um aplicativo popular de anotações que permite aos usuários salvar notas baseadas em texto, imagens e outras mídias. Esse aplicativo de formato livre inclui recursos de escrita à mão, organização no estilo de caderno e ferramentas de recorte da Web para salvar e organizar informações.

O Evernote é um aplicativo de anotações popular há anos, especialmente para usuários pessoais. Você pode criar listas de tarefas, projetos e quadros de ideias e até mesmo gravar notas de áudio. O aplicativo é fácil de pesquisar e sua ferramenta de pesquisa pode reconhecer palavras em imagens, anexos e escrita à mão para consolidar facilmente as informações relevantes.

Melhores recursos do Evernote

A opção de armazenar e encontrar informações em imagens, texto, notas de áudio, escrita à mão e muito mais

Acessibilidade off-line

Um aplicativo fácil de usar para fazer anotações digitais e mantê-las organizadas

A capacidade de usar como sua própria ferramenta de edição de texto e aplicativo de tarefas

Limitações do Evernote

O compartilhamento de notas fora do Evernote é complicado

O aplicativo tem menos recursos do que ferramentas comparáveis, especialmente na versão gratuita

Preços do Evernote

Gratuito

Pessoal: US$ 14,99/mês

Profissional: US$ 17,99/mês

Evernote Teams: US$ 24,99/usuário/mês

Avaliações e resenhas do Evernote

G2: 4,4/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4.4/5 (mais de 8.100 avaliações)

7. Fluxo de trabalho

Via Fluxo de trabalho O Workflowy é um popular ferramenta de gerenciamento de projetos para equipes e empresas que precisam compartilhar e agir com base em ideias. Você pode armazenar informações em esboços e estruturas em forma de árvore, e a ferramenta pode abrigar listas aninhadas ilimitadas em seus planos pagos e tem funções de destaque, filtragem e pesquisa fáceis de usar. Os usuários também podem exportar backups para o Dropbox e acessar o Workflowy em sistemas Windows, Mac e Linux.

Melhores recursos do Workflowy

Ferramentas fáceis de criação de esboços e agrupamento para anotações eficientes

A opção de usar o Workflowy como uma ferramenta de gerenciamento de tarefas sem frescuras

Ferramentas de colaboração que fazem parte do software

Uma interface minimalista para um trabalho sem distrações

Limitações do Workflowy

Pode ser difícil mover as anotações para uma nova posição

As opções de formatação e design são limitadas

São necessárias referências para contornar o limite mensal de marcadores

Preços do Workflowy

Básico: Gratuito

Workflowy Pro: US$ 4,99/mês

Avaliações e resenhas do Workflowy

G2: 4,4/5 (22 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (12 avaliações)

8. Joplin

Via Joplin O Joplin é um aplicativo de anotações simples que é fácil para iniciantes e oferece recursos mais complexos para anotadores digitais experientes. O programa de código aberto é compatível com dezenas de plug-ins para facilitar o compartilhamento de anotações e a integração entre diferentes ferramentas, tem uma comunidade ativa e oferece criptografia de ponta a ponta para anotações muito seguras.

melhores recursos do #### Joplin

Segurança robusta das notas

Importação fácil do Microsoft OneNote e do Evernote para o Joplin

Ferramentas colaborativas de compartilhamento de notas

Ferramentas de clipping da Web para facilitar a tomada de notas

Um ambiente de escrita livre de distrações

Limitações do Joplin

Os limites de tamanho do plano gratuito são restritivos

O aplicativo tem menos recursos do que outras ferramentas de anotações

Preços do Joplin

Básico: €2,99/mês

Pro: € 5,99/mês

Equipes: € 7,99/mês

Joplin avaliações e resenhas

G2: N/A

Capterra: N/A

9. Supernotas

Via Supernotas O Supernotes é um aplicativo de anotações exclusivo que armazena anotações como simples cartões de anotações em vez de arquivos ou pastas para revisão e organização de informações. A interface é amigável, e é fácil reorganizar e marcar cartões para diferentes projetos ou notas de preparação para exames.

Os usuários podem compartilhar cartões, convidar outros usuários para seus cartões de anotações e trabalhar com suas anotações off-line. O aplicativo inclui recursos que não estão disponíveis em outras ferramentas, como um calendário de mapa de calor para monitorar hábitos de trabalho, uma coleção de pensamentos para anotações apressadas em qualquer lugar e links bidirecionais visuais. O Supernotes é excelente para usuários que não gostam de outras ferramentas populares de anotações.

Melhores recursos do Supernotes

Várias ferramentas e formatos organizacionais, como aninhamento de vários pais, calendários e exibições de notas em folhas largas

Sincronização com vários dispositivos e acesso off-line

Ferramentas de gerenciamento de tarefas fáceis de usar

Limitações do Supernotes

O desenvolvimento e os cronogramas de lançamento de recursos são lentos

A versão gratuita permite apenas 100 cartões

Preços da Supernotes

Inicial: gratuito

Ilimitado: £8/mês

Avaliações e resenhas do Supernotes

G2: Nenhuma avaliação

Capterra: N/A

10. Espuma

Via Espuma O Foam é um aplicativo de gerenciamento de conhecimento pessoal gratuito e de código aberto que usa o Visual Studio e o GitHub para publicar anotações. Os usuários podem criar um espaço de trabalho Foam e desenvolver uma série de documentos Markdown que abordam um único tópico.

A plataforma inclui visualizações de gráficos para backlinking e conexão de tópicos. O Roam Research inspirou o Foam, portanto, espere ver algumas semelhanças. Você pode compartilhar conteúdo, acessá-lo em diferentes dispositivos e publicá-lo no GitHub Pages.

Melhores recursos do Foam

Notas que se conectam para criar um esquema de organização no estilo do segundo cérebro

Capacidade de autocompletar notas com Wikilinks

Ferramentas de colaboração

Limitações da espuma

O Foam requer uma conta no GitHub e familiaridade com a plataforma

O aplicativo não é fácil de usar para usuários pessoais e profissionais que buscam uma interface simples

Preços do Foam

Gratuito e em desenvolvimento

Avaliações e resenhas de Foam

G2: N/A

Capterra: N/A

Crie melhores anotações, esboços e bases de conhecimento no ClickUp

Não confie apenas em seu cérebro - crie um segundo cérebro com aplicativos de anotações e gerenciamento de conhecimento repletos de recursos. Os aplicativos de anotações atuais são versáteis, de modo que você pode fazer anotações, armazenar informações e relembrar detalhes de qualquer forma que se adapte aos seus processos de pensamento.

