10 melhores alternativas e concorrentes ao OBS em 2024

O vídeo é fundamental em qualquer estratégia de comunicação empresarial. Talvez você queira compartilhar e gravar sua tela para mostrar processos de trabalho, criar tutoriais e recursos úteis para os clientes ou fortalecer a base de conhecimento da sua organização.

Ou talvez os vídeos façam parte de seu produto principal e um excelente software de gravação de vídeo seja necessário para sua empresa, canal do YouTube ou hobby de transmissão ao vivo.

O Open Broadcast Software (OBS) é uma opção popular para transmissão ao vivo e gravação de jogos, mas tem muitos recursos complexos e uma curva de aprendizado acentuada, o que o torna impraticável para muitos usuários. Há dezenas de alternativas ao OBS que oferecem interfaces mais amigáveis para iniciantes, tempos de adoção mais rápidos e uma entrada mais suave na transmissão ao vivo.

Neste guia, analisamos as dez melhores alternativas de OBS em 2024 para que você possa comparar seus recursos e encontrar a opção ideal para você.

O que são alternativas ao OBS?

As alternativas ao OBS são opções de software de gravação de gameplay e transmissão ao vivo que têm muitos dos mesmos recursos e capacidades do OBS. Esses programas alternativos podem fornecer fluxos de trabalho, suporte e funções que atendem melhor às suas necessidades.

O software de gravação e transmissão ao vivo pode gravar a saída da tela e você pode se filmar para criar imagens de suas reações em tempo real. O programa também deve oferecer ferramentas de edição e acabamento para criar um vídeo final polido para publicação ou compartilhamento.

As alternativas de OBS de alta qualidade fornecerão as mesmas funções básicas de gravação e edição e, ao mesmo tempo, melhorarão a experiência do usuário, preservarão a qualidade do vídeo e oferecerão uma plataforma mais amigável para iniciantes. A melhor alternativa de OBS para você é aquela que se adapta ao seu fluxo de trabalho, orçamento e experiência.

O que você deve procurar nas alternativas ao OBS?

Diferentes opções de software podem oferecer uma infinidade de recursos, ferramentas, largura de banda e preços. Antes de começar a procurar alternativas de OBS, decida o que é mais importante. Observe esses requisitos ao procurar o substituto certo para o OBS:

Recursos de gravação de tela dupla: O software deve permitir que você grave facilmente sua tela, a si mesmo ou ambos. O ideal é que o software acomode várias plataformas simultaneamente

O software deve permitir que você grave facilmente sua tela, a si mesmo ou ambos. O ideal é que o software acomode várias plataformas simultaneamente Quadro branco e ferramentas de edição: Recursos básicos de edição são essenciais. As alternativas de OBS devem ter ferramentas de corte e edição de vídeo e áudio, no mínimo, e incluir destaque e software de quadro branco recursos

Recursos básicos de edição são essenciais. As alternativas de OBS devem ter ferramentas de corte e edição de vídeo e áudio, no mínimo, e incluir destaque e software de quadro branco recursos Sem marcas d'água ou limites de tempo obstrutivos: Alguns softwares freemium adicionam marcas d'água quando você exporta a filmagem, e outros limitam a duração de cada vídeo. Procure por gravadores de tela sem marcas d'água ou sobreposições incômodas

Alguns softwares freemium adicionam marcas d'água quando você exporta a filmagem, e outros limitam a duração de cada vídeo. Procure por gravadores de tela sem marcas d'água ou sobreposições incômodas Facilidade de uso: O OBS é rico em recursos, mas muito complexo para muitos usuários. Boas alternativas ao OBS terão uma interface intuitiva que os novos usuários possam entender facilmente, incluindo opções de transmissão ao vivo que podem simplificar a exportação de conteúdo para upload em plataformas populares

O OBS é rico em recursos, mas muito complexo para muitos usuários. Boas alternativas ao OBS terão uma interface intuitiva que os novos usuários possam entender facilmente, incluindo opções de transmissão ao vivo que podem simplificar a exportação de conteúdo para upload em plataformas populares Feeds de vídeo e áudio de alta qualidade: Arquivos nítidos são essenciais para sua marca e seu canal. Escolha um software que não economize e que tenha gravação de áudio em várias trilhas

As 10 melhores alternativas ao OBS Studio em 2024

Conhecer as opções mais populares do mercado pode ajudá-lo a selecionar as melhores alternativas ao OBS em 2024. Nossa lista de softwares de transmissão ao vivo e gravação de tela detalha os prós e contras, preços e avaliações das dez principais alternativas ao OBS disponíveis.

1. ClickUp: O melhor para gravação de tela

Organize as tarefas de produção de vídeo no ClickUp, com suas 15 exibições dinâmicas, para um melhor gerenciamento do projeto de vídeo

Canais de vídeo bem-sucedidos exigem mais do que apenas uma ótima filmagem. O sistema multifuncional do ClickUp software de produção de vídeo para gerenciamento de projetos ajuda a criar, editar e publicar seus vídeos.

Com

Clipes do ClickUp

com o ClickUp Clips, você pode gravar sua tela, adicionar áudio do seu microfone e compartilhar clipes de vídeo com um link. Em seguida, crie facilmente mensagens, faça brainstorming de ideias e comunique-se instantaneamente com seus colegas de trabalho

equipes multifuncionais

.

Por conveniência, use o

extensão do Chrome do gravador de tela

para mensagens e filmagens de produção, comece a fazer brainstorming e a criar ideias de forma mais eficaz com nosso

modelos de storyboard

e usar as visualizações de gerenciamento de projetos para atribuir tarefas em todos os projetos de produção. Você pode até mesmo criar e revisar fluxos de trabalho internos com o

Modelos de SOP

que ajudam todos a concluir suas tarefas de produção mais rapidamente.

Pronto para experimentar

ferramentas de criação de conteúdo de inteligência artificial (IA)

? Comece a explorar suas opções e oriente sua IA usando o ClickUp para gerar prompts, diretrizes de marca e tudo mais para gravar tutoriais em vídeo.

Melhores recursos do ClickUp

Qualidade de áudio e vídeo de nível profissional

Sem limites de tempo ou marcas d'água nas suas gravações de tela

Fácil compartilhamento de conteúdo por meio de links seguros

Integração com o completo software de gerenciamento de projetos para programações de produção mais rápidas e coesas

Gravador de tela leve que não causa atraso na tela do computador

Limitações do ClickUp

Os planos Forever gratuitos têm apenas 100 MB de armazenamento

A grande quantidade de recursos pode ser uma curva de aprendizado para usuários iniciantes em produção de vídeo

Preços do ClickUp

Grátis para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

Business: US$ 12/mês por usuário

Empresa: Entre em contato para saber o preço

ClickUp AI: disponível para compra em todos os planos pagos ao preço de US$ 5 por membro do Workspace e convidado interno por mês

Avaliações e opiniões sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Camtasia: melhor para criar vídeos de treinamento

Via

TechSmith

O vídeo comunica muitas informações de forma mais clara do que apenas o texto. O Camtasia pode fazer com que as gravações de tela e as anotações gravadas em vídeo façam parte das suas comunicações internas e estratégias de treinamento.

Esse software multifuncional é ótimo para iniciantes, com recursos para gravação, edição e efeitos fáceis. Você pode usar essa alternativa ao OBS Studio para gravar imagens brutas, editá-las e enviá-las instantaneamente para o YouTube, intranets e outras plataformas.

Melhores recursos do Camtasia

Recursos abrangentes para cortar, aparar, mover e regravar filmagens

Biblioteca de ativos livres de royalties para efeitos

Processo fácil de upload para o Vimeo, YouTube e outros

Software de streaming simples, o que o torna excelente para iniciantes

Limitações do Camtasia

As atualizações podem ser repentinas e incômodas

O processamento de vídeo é lento

Preços do Camtasia

Assinatura individual: $179,88/ano

Licença perpétua: US$ 299,99 (uma única vez)

Avaliações e resenhas do Camtasia

G2: 4.6/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 300 avaliações)

3. Streann Studio: Melhor para criar e compartilhar vídeos ao vivo on-line

Via

Estúdio Streann

O Streann Studio é um software abrangente baseado em navegador para criar vídeos e transmissões ao vivo em plataformas populares. O painel de controle fácil de usar simplifica a gravação e inclui até mesmo edição ao vivo e ferramentas de design para personalizar suas transmissões ao vivo em tempo real.

O Streann Studio também oferece opções de gravação, edição e publicação de vídeos pré-gravados. É uma excelente opção para influenciadores e streamers de jogos ao vivo que precisam criar vídeos visualmente atraentes de forma confiável.

Melhores recursos do Streann Studio

Opções de transmissão direta para YouTube, Facebook e Twitch

Recursos de compartilhamento de tela

Fácil de gravar áudio e vídeo

Vídeo de alta qualidade com ferramentas de efeitos ao vivo

Limitações do Streann Studio

Insere uma marca d'água no plano gratuito

Limita o número de convidados, mesmo em planos premium

Restringe a transmissão no plano gratuito

Preços do Streann Studio

Básico: gratuito

Prata: $19/mês ou $150/ano

Gold: $29/mês ou $230/ano

Platinum: $99/mês ou $950/ano

Prosumer (5 licenças): uS$ 395/mês ou US$ 3.950/ano

Streann Studio classificações e comentários

G2: 4,8/5 (2 avaliações)

Capterra: Sem comentários

4. XSplit: Melhor para transmissões ao vivo de alta qualidade

Via

XSplit

O XSplit Broadcaster é uma potência no espaço de transmissão ao vivo e de jogabilidade. Ele oferece captura de tela abrangente, incluindo recursos de gravação para chamadas do Zoom e do Discord. Ele pode transmitir vídeos para as principais plataformas com plug-ins nativos e gravar várias saídas de vídeo e áudio simultaneamente.

O XSplit também oferece recursos e efeitos para a realização de sanduíches virtuais, incluindo a capacidade de personalizar telas de agradecimento e de despedida para mostrar patronos e doadores.

Melhores recursos do XSplit

Efeitos para eventos virtuais dinâmicos e transmissões ao vivo

Opções de personalização para plataformas de streaming, saídas e edição

Animações, efeitos e ferramentas de edição em uma interface avançada

Limitações do XSplit

Tem um alto nível de complexidade comparável ao OBS

Usa muito poder de processamento durante a transmissão

Preços do XSplit

VCam Premium: US$ 30/ano

Broadcaster Premium: US$ 60/ano

Pacote Premium: US$ 70/ano

XSplit avaliações e comentários

G2: 3,9/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4,1/5 (mais de 50 avaliações)

5. Wave.video: Melhor para criar e compartilhar vídeos envolventes on-line

Via

Wave.video

O Wave.video oferece muitos recursos fáceis de usar para iniciantes para transmissão ao vivo e criação de vídeos envolventes. A interface é fácil de explorar e usar, e inclui ferramentas para efeitos, layouts personalizados e edição, com atalhos de teclado para usuários avançados. Os recursos de transmissão ao vivo do Wave.video são todos baseados na Web, portanto, não é necessário fazer download, e ele pode acomodar a transmissão múltipla em vários canais.

Melhores recursos do Wave.video

Ferramentas simples de edição e efeitos

Recursos fáceis de hospedagem de convidados

Hospedagem e edição baseadas na Web

Biblioteca de efeitos sonoros, imagens e clipes de vídeo

Limitações do Wave.video

Limitações significativas nos planos gratuitos

Atraso ocasional de vídeo ou áudio

Às vezes, a operação é lenta

Preços do Wave.video

Grátis

Streamer: US$ 16/mês

Criador: US$ 24/mês

Negócios: US$ 48/mês

Avaliações e críticas do Wave.video

G2: 4,6/5 (80 avaliações)

Capterra: 4,6 (370+ avaliações)

6. Wirecast: Melhor para transmissões ao vivo personalizáveis e interativas de alta qualidade

Via

Transmissão eletrônica

O Wirecast é uma plataforma de edição de vídeo e transmissão ao vivo de nível profissional. Oferece recursos abrangentes de gravação e edição de áudio, incluindo gravação em várias trilhas e mixagem na plataforma. É possível conectar fontes ilimitadas (inclusive gravação de webcam), misturar até oito faixas de áudio no vídeo e usar controles e recursos de edição padrão do setor. Esse software pode criar transmissões ao vivo altamente envolventes e interativas.

melhores recursos do #### Wirecast

Lida com requisitos e fluxos de áudio complexos

Facilita a transmissão ao vivo nas principais plataformas

Oferece conferência ponto a ponto para eventos e podcasts

Limitações do Wirecast

Os vários recursos tornam a plataforma complexa

O plano padrão permite apenas dois convidados

O preço pode ser alto para iniciantes

Preços da Wirecast

Estúdio Wirecast: uS$ 35/mês

Wirecast Pro: US$ 46/mês

Avaliações e resenhas do Wirecast

G2: 4,2/5 (36 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (14 avaliações)

7. Bandicam: Melhor para criar vídeos com aparência profissional

Via

Bandicam

A próxima alternativa ao OBS é o Bandicam, uma ferramenta de gravação de tela para iniciantes que é fácil de usar do início ao fim. É possível capturar screenshots, gravar a tela e adicionar vídeo e áudio da webcam ou do microfone.

Trata-se de uma ferramenta simples e simplificada que oferece tudo o que você precisa para capturar, destacar e fazer anotações em suas gravações. Crie vídeos de treinamento internos ou do YouTube com aparência profissional para facilitar a comunicação.

melhores recursos do #### Bandicam

Recursos e ferramentas incrivelmente simples

Opções de gravação ampliadas para webinars e eventos longos

Ferramentas de desenho e digitação em tempo real para tutoriais e instruções

Limitações do Bandicam

O Bandicam está disponível apenas para usuários do Microsoft Windows

Não há recursos avançados de edição

Preços do Bandicam

Uma licença: US$ 39,95 (pagamento único)

Duas licenças: US$ 59,96 (uma única vez)

Bandicam avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (32 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

8. Lightstream: Melhor para criar transmissões ao vivo mais impactantes para empresas, podcasters, apresentadores de programas de entrevistas e jogadores de console

Via

Corrente de luz

A Lightstream é uma plataforma de transmissão de áudio e vídeo ao vivo. Ela opera na nuvem, de modo que você pode facilmente transmitir eventos ao vivo de qualquer local. Você pode transmitir no YouTube, Twitch e Facebook por meio da plataforma, e ela oferece integrações de terceiros para ferramentas avançadas de edição e interação.

As gravações de vídeo e áudio são de alta qualidade, mesmo na versão móvel. Operadores experientes podem facilmente convidar pessoas, personalizar o vídeo e transmitir diretamente para os seguidores.

Melhores recursos do Lightstream

Horas de transmissão ilimitadas

Interface fácil de usar

Operação conveniente totalmente na nuvem

Push de transmissão ao vivo nativo para o YouTube e outras plataformas importantes

Limitações do Lightstream

O nível de preço determina os quadros por segundo (fps)

O programa limita o número de convidados por produção

Preços do Lightstream

Jogador: US$ 8 a US$ 16/mês

Criador: US$ 25 a US$ 50/mês

Avaliações e resenhas do Lightstream

G2: 4,7/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 5/5 (4 avaliações)

9. ScreenPal: Melhor para gravar tutoriais, demonstrações e webcams

Via

ScreenPal

Quando você deseja uma ferramenta simples de captura de tela para registrar e comunicar ideias, o ScreenPal oferece uma interface simples e intuitiva. Ele está disponível para dispositivos Windows, Macs e Chromebooks, e você não precisa de uma conta para começar a usá-lo.

Talvez você conheça o ScreenPal pelo seu nome anterior, Screencast-O-Matic. Nesse caso, a versão atual ainda oferece os mesmos recursos, edição fácil e opções gratuitas. Ele tem todas as ferramentas de que você precisa para gravar tutoriais básicos e demonstrações para o YouTube ou para comunicações comerciais internas.

Melhores recursos do ScreenPal

Inclui várias ferramentas e produtos, como gravação de tela, edição de vídeo, capturas de tela e criação de histórias

Oferece conversão de fala em texto com tecnologia de IA e conversão de imagem em texto com OCR

Oferece uma biblioteca de imagens, músicas e videoclipes livres de royalties

Limitações do ScreenPal

Problemas ocasionais de carregamento que exigem reinstalação

Falhas imprevisíveis durante projetos complexos

Preços do ScreenPal

Deluxe: US$ 3/mês (anual)

Premier: US$ 6/mês (anual)

Max: US$ 10/mês (anual)

Avaliações e opiniões sobre o ScreenPal

G2: 4,3/5 (80 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (57 avaliações)

10. Flutin: O melhor para transmissão múltipla de vídeos ao vivo

Via

Flutin

O Flutin é uma plataforma de transmissão ao vivo baseada na Web que oferece mais de 30 destinos de transmissão, incluindo o Instagram. Os jogadores podem hospedar jogos com várias transmissões, e os criadores de conteúdo podem receber vários convidados ou gravar eventos ao vivo. Você pode personalizar a marca, adicionar planos de fundo e personalizar o vídeo com facilidade. A transmissão múltipla de vídeos ao vivo é simples com esse estúdio de edição de vídeo.

melhores recursos do #### Flutin

Recursos de transmissão múltipla em várias plataformas populares

Saída de vídeo e áudio de alta qualidade

Vários tipos de produções, incluindo talk shows, podcasts, webinars e transmissões ao vivo

Opções de monetização, incluindo dicas, solicitações pagas e venda de ingressos

Limitações do Flutin

Falhas ocasionais e congelamento de tela

Opções limitadas de gateway de pagamento para monetização na plataforma

Horas de streaming, canais e convidados na tela limitados com base no nível do plano

Preços do Flutin

Plano gratuito

Básico: US$ 12,50/mês (plano anual)

Advance: US$ 32,50/mês (plano anual)

Agency: US$ 65,80/mês (plano anual)

Flutin ratings and reviews

G2: 4,6/5 (45 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (42 avaliações)

Potencialize sua transmissão ao vivo e gravação de vídeo com soluções de software modernas

Transforme a produção de vídeo e a gravação de tela em uma parte perfeita do seu fluxo de trabalho com alternativas robustas do OBS. Seu conteúdo melhora e a comunicação interna fica mais fácil quando a gravação de vídeo de alta qualidade e sem marca d'água está a apenas um clique de distância.

Você pode usar o vídeo para aumentar sua marca e seu público com praticidade,

ferramentas colaborativas

e processos. Se estiver procurando por funções de transmissão ao vivo e gravação de vídeo incorporadas diretamente em seu hub de gerenciamento de projetos, considere o ClickUp.

Registre-se para obter uma conta gratuita

e comece a criar hoje mesmo.