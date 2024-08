10 Principais alternativas e concorrentes do Time Doctor em 2024

Se você não tomar cuidado, o trabalho pode facilmente tomar conta de sua vida, especialmente se você trabalha remotamente. Um número impressionante de 56% dos funcionários remotos acham difícil se desligar no final do dia de trabalho! O pior é que até mesmo as empresas acham difícil monitorar a produtividade dos funcionários.

É por isso que aplicativos de controle de tempo como o Time Doctor, que beneficiam tanto o gerenciamento de tarefas comerciais quanto o bem-estar pessoal. Com o controle preciso do tempo, você pode faturar e gerenciar clientes de forma mais transparente .

Ele também ajuda a prever o compromisso de tempo para tarefas futuras, o que é especialmente importante para freelancers e empresas que seguem uma estrutura de cobrança por hora. Embora um bom aplicativo como o Time Doctor permita que você e sua equipe organizar melhor o tempo e ser mais produtivo, a ferramenta pode não ser do seu agrado.

Com isso em mente, compilamos uma lista das 10 principais alternativas ao Time Doctor que o ajudam a gerenciar tarefas, aumentar a produtividade e alcance o equilíbrio entre vida pessoal e profissional como um profissional! 🎉

O que é o Time Doctor?

Via: Médico do tempo Como diz o ditado, funcionários felizes são funcionários produtivos. O Time Doctor tem como objetivo promover a felicidade e o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, permitindo um " trabalhar a qualquer hora, em qualquer lugar " cultura, facilitando transparência total e responsabilidade.

Ao monitorar automaticamente como o tempo é gasto, o aplicativo ajuda a identificar os funcionários com melhor desempenho e a saber quando intervir para oferecer suporte, mesmo para equipes remotas.

O software de controle de tempo é particularmente forte quando se trata de recursos que simplificam o faturamento e a folha de pagamento para equipes pagas por hora. Ele não apenas rastreia o tempo gasto em tarefas, mas também monitora o uso de sites e aplicativos, ajudando a reduzir as distrações .

Para equipes no local, como equipes de construção, o Time Doctor oferece rastreamento por GPS e lembretes de desvio de rota se um membro da equipe se afastar da área designada.

Enquanto o Time Doctor é voltado para a criação de um ambiente de trabalho eficiente e disciplinado, alguns usuários podem ter dificuldades para navegar na interface ou nos recursos de monitoramento .

Como escolher a melhor alternativa ao Time Doctor

Se você é um freelancer em busca de suporte para faturamento ou um gerente que busca otimizar o desempenho de uma equipe remota você pode considerar esses fatores ao procurar seu próximo aplicativo de produtividade :

Precisão do registro de tempo: Escolha uma plataforma que ofereça recursos precisos de controle de tempo, de preferência para tarefas simultâneas, a fim de garantir um faturamento justo e estimativas de projeto ⏳ Análise de produtividade: Procure recursos analíticos detalhados que ajudem a identificar gargalos de produtividade e promovam decisões informadas em todo o processo de gerenciamento de projetos Recursos de automação: Uma alternativa ideal deve oferecer recursos robustos derecursos de automação para atribuição de tarefas, lembretes e relatórios, reduzindo o esforço manual diário Integrações de terceiros: Verifique se a plataforma se integra perfeitamente às ferramentas que você já usa, comosoftware de gerenciamento de projetos,Sistemas de CRMe software de contabilidade Personalização: A flexibilidade na criação de relatórios personalizados, na definição de alertas ou na criação de configurações exclusivas de faturamento e folha de pagamento pode facilitar seus fluxos de trabalho Escalabilidade: Escolha uma plataforma que possa ser dimensionada de acordo com o crescimento da sua empresa, seja por meio de recursos adicionais, licenças de usuário ou armazenamento de dados

Melhore seu jogo de gerenciamento de tempo: 10 melhores alternativas ao Time Doctor

Em primeiro lugar, suas necessidades ditam o que você procura. Talvez você só precise saber quando um funcionário entra e sai do horário de trabalho. Ou, se ele fizer parte de uma equipe móvel, talvez você queira manter o controle dos locais que ele visita.

Seja qual for sua intenção, explore nossa seleção de alternativas ao Time Doctor, e você encontrará uma com o conjunto de recursos que está procurando! 🔍

Registre com precisão o tempo gasto em várias tarefas e projetos simultaneamente no ClickUp

Se você deseja uma abordagem versátil para controle de tempo do projeto com o rastreador de tempo nativo da plataforma, você pode registrar o tempo gasto em tarefas diretamente do seu desktop, celular ou navegador da Web, e também definir estimativas de tempo e gerar relatórios para analisar a produtividade. 📈

Além disso, a integração com outras ferramentas de controle de tempo, como Toggl , Colheita e Sempre permite adicionar tempo monitorado fora do ClickUp e manter registros abrangentes. Isso agiliza processos dispersos e permite planejamento e previsão precisos, um fator essencial para atingir o objetivo marcos do projeto e gerenciamento de cargas de trabalho .

Mas o ClickUp não se limita a controlar o tempo - ele também economiza tempo ao automatizando atividades rotineiras !

Crie automações personalizadas que são acionadas com base em acionadores e condições de sua escolha no ClickUp

Você pode personalizar Automações do ClickUp para atender às necessidades exclusivas da sua equipe, acionando ações específicas com base em alterações de status, datas de vencimento ou campos personalizados. Por exemplo, você pode atribuir automaticamente aos colegas de equipe tarefas com base no status de prioridade .

ClickUp é o suíte de gerenciamento de tarefas para freelancers e proprietários de pequenas empresas. A plataforma permite que você crie e categorize tarefas usando tags personalizadas e códigos de cores diferentes níveis de prioridade . **Defina as tarefas em detalhes e visualizá-las de várias maneiras como, por exemplo, uma lista, Quadro Kanban e Gráfico de Gantt para monitoramento holístico da equipe!

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

Para as pessoas mais ocupadas, recomendamos aproveitar a Modelo de cronograma de gerenciamento de tempo do ClickUp -uma ferramenta poderosa para organizar seu dia e manter o estresse sob controle. Este modelo amigável para iniciantes o orienta no processo de definir metas realistas e orçamentos, gerenciar as atividades diárias e as cargas de trabalho da equipe e manter os cronogramas de todos alinhados para o sucesso coletivo.

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Algumas automações podem ser difíceis de implementar (mas o ClickUp tem tutoriais para simplificar o processo)

A personalização do aplicativo de acordo com sua preferência pode levar algum tempo devido à abundância de recursos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e avaliações do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 3.500 avaliações)

2. Colheita

Via: Colheita O Harvest se concentra em três áreas principais:

Controle de tempo Relatórios e análises Faturamento e pagamentos

Projetado tendo em mente a conveniência do usuário, ele permite o fácil rastreamento de horas em computadores, dispositivos móveis e por meio de um navegador. Ele ainda vai além, transformando tempo e despesas em faturas, simplificando o processo de pagamento e agilizando as tarefas contábeis. 💲

Dinâmico relatórios visuais é onde o Harvest realmente se destaca. Você pode monitorar a integridade do projeto mantenha os orçamentos sob controle e visualize como a carga de trabalho se espalha pela equipe. Ao ajudá-lo a entender os custos internos e oferecer insights sobre tarefas que consomem muito tempo, o Harvest ajuda você a ser o mais produtivo possível!

Melhores recursos do Harvest

Lembretes automatizados para registrar o tempo de forma consistente

Faturamento simplificado

Opções de pagamento on-line via PayPal e Stripe

Monitoramento de orçamento em tempo real

Relatórios de capacidade paragerenciamento mais fácil da carga de trabalho* mais de 50 integrações

Alternativa ao Free Time Doctor

Limitações do Harvest

Pode ser difícil rastrear e gerenciar períodos de tempo maiores

Alguns usuários acham o recurso de relatório difícil de usar

Preços do Harvest

Gratuito

Pro: uS$ 10,80/mês por usuário, cobrado anualmente

Harvest avaliações e comentários

G2 : 4.3/5 (mais de 700 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 500 avaliações)

3. Equipe Hubstaff

Via: Equipe do Hub O Hubstaff tem como objetivo ser um balcão único para gerenciamento de tempo, monitoramento de funcionários e folha de pagamento. Ele oferece planilhas de horas detalhadas, funções automatizadas de folha de pagamento e faturamento on-line, facilitando o gerenciamento de funcionários no escritório e em outros locais equipes virtuais .

Gerenciando uma equipe no local? O rastreamento de tempo baseado em localização, as cercas geográficas personalizadas e os recursos de GPS baseados em dispositivos móveis do Hubstaff permitem que você monitore o paradeiro offline de seus funcionários. 🗺️

Para monitorar as atividades on-line, as capturas de tela personalizáveis e o rastreamento de aplicativos e URLs fornecem informações detalhadas sobre como o tempo está sendo gasto durante o horário de trabalho. Crachás de conquistas virtuais podem ser desbloqueados para altas taxas de produtividade (com base no uso do mouse e do teclado) - use-os para aumentar o moral dos colegas de equipe!

Melhores recursos do Hubstaff

Monitoramento de trabalho on-line e baseado em localização

Planilhas de horas abrangentes

Recursos automatizados de folha de pagamento

Programação de turnos e gerenciamento de folgas

mais de 30 integrações

Limitações do Hubstaff

A interface poderia ser mais fácil de usar em comparação com outras alternativas do Time Doctor

Os usuários de telefones Android podem apresentar atrasos ou lentidões

Preços do Hubstaff*

Inicial : uS$ 4,99/mês por usuário

: uS$ 4,99/mês por usuário Crescimento : uS$ 7,50/mês por usuário

: uS$ 7,50/mês por usuário Equipe : uS$ 10/mês por usuário

: uS$ 10/mês por usuário Empresa: Entre em contato com a Hubstaff para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de cobrança anual

Avaliações e resenhas da Hubstaff

G2 : 4.3/5 (mais de 400 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 1.400 avaliações)

4. Produtivo

Via: Produtivo Desenvolvido com as agências em mente a Productive oferece análise detalhada de dados para otimizar o faturamento e o gerenciamento de recursos. O objetivo é tornar suas operações mais lucrativas.

A plataforma permite que você inicie manualmente um cronômetro em seu desktop ao começar uma tarefa. Como alternativa, você pode usar o rastreamento automático com base em suas reservas de tempo pré-agendadas no calendário. 📆

Designe as horas rastreadas como "faturáveis" (cobráveis do cliente) ou "não faturáveis" (não cobráveis). O Productive agiliza o processo de faturamento, extraindo automaticamente o tempo total não faturado e faturando projetos por hora com base em seus parâmetros, economizando tempo e esforço.

Melhores recursos do Productive

Controle de tempo manual e automático

Diferenciação entre horas faturáveis e não faturáveis

Faturamento automatizado

Gerenciamento de folgas incorporado

Limitações produtivas

Ainda não há integração de e-mail

Flexibilidade limitada de personalização e manipulação de dados

Preços produtivos*

Essencial :US$ 9/mês por usuário

:US$ 9/mês por usuário Profissional : uS$ 24/mês por usuário

: uS$ 24/mês por usuário Ultimate : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço Enterprise: Entre em contato para saber o preço

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e comentários Productive

G2 : 4.6/5 (mais de 30 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 70 avaliações)

5. Relógio

Via: Clockify Diferente de alguns de seus concorrentes o Clockify pode continuar a registrar o tempo mesmo se você perder a conexão Wi-Fi ou de dados. Quando você estiver on-line novamente, ele sincronizará o registro de tempo off-line com o registro principal.

Além do controle de tempo básico, essa plataforma oferece um Cronômetro Pomodoro para ajudá-lo a trabalhar em intervalos predefinidos com pausas, o que é uma vantagem adicional ferramenta adicional para foco e produtividade . 🍅

O Clockify detecta quando você está longe do computador e permite que você decida se quer incluir esse tempo "ocioso " no seu controle geral de tempo. Todos esses recursos estão disponíveis no plano gratuito, o que torna o Clockify uma ótima opção para pequenas empresas .

Melhores recursos do Clockify

Controle de tempo off-line

Cronômetro Pomodoro gratuito

Detecção de tempo ocioso com critério do usuário

Planilhas de horas preenchidas automaticamente com opções de edição manual

mais de 80 integrações

Limitações do Clockify

Recursos limitados de gerenciamento de projetos

Podem ocorrer imprecisões no controle de tempo após as integrações

Preços do Clockify*

Gratuito

Básico : uS$ 3,99/mês por usuário

: uS$ 3,99/mês por usuário Standard : US$ 5,49/mês por usuário

: US$ 5,49/mês por usuário Pro : uS$ 7,99/mês por usuário

: uS$ 7,99/mês por usuário Enterprise:US$ 11,99/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e opiniões sobre o Clockify

G2 : 4.5/5 (mais de 150 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 4.500 avaliações)

6. RescueTime

Via: RescueTime O RescueTime se diferencia por ajudar os usuários a a melhorar o foco . Ele permite que você bloqueie determinados sites durante o horário de trabalho, dando uma mãozinha quando a intenção é forte, mas a vontade é fraca. 😅

Essa plataforma foi uma das primeiras a usar IA para a criação de planilhas de horas. Isso é particularmente útil quando você precisa alternar entre diferentes projetos ou clientes no mesmo dia de trabalho. O RescueTime divide automaticamente as entradas de tempo entre essas categorias, poupando-lhe horas de trabalho administrativo.

Outro recurso exclusivo são os alertas em tempo real que o avisam quando você se distrai, orientando-o de volta à tarefa em questão. Além disso, o RescueTime monitora sua agenda e envia lembretes oportunos para que você não perca reuniões e compromissos!

Melhores recursos do RescueTime

Bloqueio de sites para aumentar a produtividade

Alertas inteligentes para redirecionamento de tarefas

Funcionalidades baseadas em IA

Rastreamento de metas para melhor gerenciamento do tempo

Limitações do RescueTime

Alguns usuários não gostam das atualizações mais recentes do software de controle de tempo

Os recursos de análise e relatórios poderiam ser melhorados em comparação com outras alternativas do Time Doctor

Preços do RescueTime

A partir de US$ 6,50/mês, cobrado anualmente

Avaliações e resenhas do RescueTime

G2 : 4.1/5 (mais de 80 avaliações)

: 4.1/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 130 avaliações)

7. Wrike

Via: Wrike O Wrike é uma plataforma robusta de gerenciamento de projetos com recursos de controle de tempo, proporcionando visibilidade total dos fluxos de trabalho da equipe. Rastreie e crie relatórios sobre horas faturáveis, que são útil para consultores que precisam preparar faturas justas e com base em dados.

O interessante é que o cronômetro do Wrike continua a funcionar mesmo que você feche a janela do navegador, garantindo que cada minuto seja contabilizado-até que você pause manualmente o cronômetro ou troque de tarefa. O resultado? Você só controla o tempo de uma tarefa de cada vez, minimizando erros e discrepâncias.

Para as equipes, o Wrike oferece uma visão abrangente do tempo gasto em tarefas e projetos. Isso o ajuda a comparar as horas reais trabalhadas com as estimativas predefinidas, resultando em melhores gerenciamento de recursos e planos de remuneração.

Melhores recursos do Wrike

Opções de registro de tempo manual e automático

O cronômetro contínuo é executado mesmo que o navegador esteja fechado

Capacidade de pausar ou retomar os cronômetros em seu software de controle de tempo

mais de 400 integrações

Limitações do Wrike

Os recursos de automação de gerenciamento de projetos e tarefas poderiam ser mais fortes

Os aplicativos móveis não têm todos os recursos

Preços do Wrike*

**Gratuito

Equipe : uS$ 9,80/mês por usuário

: uS$ 9,80/mês por usuário Empresa : uS$ 24,80/mês por usuário

: uS$ 24,80/mês por usuário Enterprise :Entre em contato com a Wrike para obter preços

:Entre em contato com a Wrike para obter preços Pinnacle:Entre em contato com o Wrike para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Wrike

G2 : 4.2/5 (mais de 3.000 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 3.000 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 2.500 avaliações)

8. VeriClock

Via: VeriClock O VeriClock é uma ferramenta baseada na nuvem que lhe permite acompanhar os funcionários que trabalham em configurações remotas ou descentralizadas. A plataforma permite que sua equipe registre a entrada e a saída por telefone ou pela Web, ajudando a monitorar os custos de mão de obra em tempo real.

Há várias maneiras de verificar se os funcionários estão batendo ponto de onde deveriam estar, como verificar a identificação de chamadas ou o endereço IP e o rastreamento por GPS. Isso torna difícil para eles fazerem gazeta. 😴

O VeriClock também pode ser usado para outras funções, como acompanhar o progresso do trabalho, calcular horas extras, fazer anotações de campo e enviar mensagens aos funcionários.

Melhores recursos do VeriClock

Vários métodos de verificação de registro de horas em todo o software de controle de horas

Rastreamento por GPS para monitorar o paradeiro dos funcionários

Notificações por e-mail para ações específicas dos funcionários

Integração com software de contabilidade e folha de pagamento

Limitações do VeriClock

Alguns usuários não estão satisfeitos com a relação entre custo e recursos

A alternativa ao Time Doctor tem um aplicativo móvel que tende a esgotar a bateria do telefone

Preços do VeriClock

taxa de conta de US$ 10/mês + US$ 5/usuário

Avaliações e resenhas do VeriClock

G2 : 4.8/5 (menos de 5 avaliações)

: 4.8/5 (menos de 5 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 30 avaliações)

9. TimeCamp

Via: TimeCamp Talvez você queira saber não apenas quando seus funcionários estão trabalhando, mas também no que eles estão realmente trabalhando. O TimeCamp ajuda você a entender como eles gastam seu tempo rastreando os URLs e aplicativos que sua equipe visita durante o dia.

Além disso, se você optar por um dos dois níveis de preços mais altos do TimeCamp, o software oferecerá um monitoramento ainda mais detalhado, tirando capturas de tela das páginas visitadas, bem como recursos robustos de faturamento.

O TimeCamp é altamente versátil quando se trata de promover a autodisciplina. Os membros da equipe que desejam aprimorar seus hábitos de gerenciamento de tempo podem experimentar o recurso de definição de metas individuais, com opções para separar entre trabalho, intervalo e tempo privado.

Melhores recursos do TimeCamp

Insights detalhados sobre o uso de sites e aplicativos

Capturas de tela de dispositivos para monitoramento de funcionários

Suporte para automonitoramento edefinição de metas* mais de 100 integrações com seus recursos de controle de tempo

Limitações do TimeCamp

Poderia usar mais personalizações

As opções de relatórios poderiam ser melhores em comparação com algumas alternativas do Time Doctor

Preços do TimeCamp*

Gratuito

Inicial : uS$ 2,99/mês por usuário

: uS$ 2,99/mês por usuário Básico : $5,99/mês por usuário

: $5,99/mês por usuário Pro : uS$ 7,99/mês por usuário

: uS$ 7,99/mês por usuário Empresarial: Entre em contato com a TimeCamp para saber o preço

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

TimeCamp ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (mais de 190 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 190 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 550 avaliações)

10. Tempo do QuickBooks

Via: QuickBooks O QuickBooks Time se concentra mais no controle de funcionários em trânsito, como técnicos de serviço de campo, representantes de vendas ou trabalhadores da construção civil. Um de seus recursos de destaque é o rastreamento de tempo móvel por meio do aplicativo QuickBooks Workforce, que permite aos usuários lidar com fluxos de trabalho relacionados ao tempo praticamente de qualquer lugar.

O software incorpora o rastreamento por GPS para que você possa monitorar não apenas as horas registradas pelos membros da sua equipe, mas também suas localizações.

Além disso, o QuickBooks Time oferece ferramentas analíticas valiosas. Ele fornece relatórios personalizáveis que podem ser usados para uma série de decisões comerciais, como a previsão de custos de trabalho e o planejamento da folha de pagamento. 📊

Melhores recursos do QuickBooks Time

Rastreamento de tempo móvel

Rastreamento por GPS para equipes móveis

Informações em tempo real sobre as atividades da equipe

Relatórios de previsão de custos de trabalho e planejamento de folha de pagamento

Integrações com aplicativos de contabilidade e folha de pagamento

Limitações de tempo do QuickBooks

Falhas ocasionais podem resultar em perda de dados

Suporte ao cliente limitado quando comparado com outras alternativas do Time Doctor nesta lista

Preços do QuickBooks Time

Premium : uS$ 20/mês + US$ 8/mês por usuário adicional

: uS$ 20/mês + US$ 8/mês por usuário adicional Elite: US$ 40/mês + US$ 10/mês por usuário adicional

QuickBooks Time avaliações e comentários

G2 : 4.5/5 (mais de 1.400 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 1.400 avaliações) Capterra: 4.7/5 (6.500+ avaliações)

Descubra a vantagem do ClickUp e faça cada segundo valer a pena!

Embora existam várias alternativas e opções do Time Doctor disponíveis para controlar o tempo e a produtividade de sua equipe, o ClickUp se destaca por sua versatilidade e recursos abrangentes de gerenciamento de tempo e tarefas.

Quer você seja proprietário de uma pequena empresa em busca de relatórios detalhados de tempo ou um freelancer com o objetivo de aumentar a produtividade e otimizar as horas faturáveis, o ClickUp não apenas o ajuda a controlar o tempo, mas também faz o tempo trabalhar para você!

O registro é gratuito, e os benefícios para o seu fluxo de trabalho podem ser inestimáveis. Registre-se e experimente o efeito ClickUp hoje mesmo! 🧚