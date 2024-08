10 melhores softwares de mapas mentais para usuários de Mac em 2024

Quando você está atolado de ideias, tarefas ou outros pensamentos aleatórios, um

mapa mental

pode ser o salva-vidas que você nunca soube que precisava. E hoje, estamos apresentando o melhor aplicativo de mapas mentais para Mac do mercado.

Projetadas para se integrar perfeitamente ao ecossistema do Mac, as ferramentas de mapas mentais podem atender a praticamente todas as necessidades. É como ter um quadro branco virtual para compartilhar ideias, conectar pontos e colaborar em tempo real com a sua equipe.

Portanto, quer você esteja fazendo um brainstorming do plano do seu próximo grande projeto ou tentando entender as listas de tarefas diárias, os aplicativos de mapeamento mental são projetados para transformar o caos mental em um plano acionável.

Continue lendo para explorar os melhores softwares de mapeamento mental que os usuários de Mac podem utilizar em 2023. Compare os prós, os contras, os preços e as avaliações para encontrar a ferramenta com todos os recursos de que você precisa para dividir projetos complexos, desenvolver sua ideia central e muito mais.

O que é um software de mapeamento mental?

Um mapa mental visualiza informações com uma ideia central cercada por ramificações de tópicos relacionados. A estrutura de um mapa mental organiza pensamentos, ideias e informações de uma forma que é fácil de entender e gera ainda mais ideias novas. 💡

No ClickUp, você pode criar mapas mentais, fluxogramas ou diagramas UML com facilidade e confiança

O software de mapas mentais é exatamente o que parece: uma ferramenta digital na qual você cria diagramas visuais para representar pensamentos, ideias e informações. Os mapas mentais são ideais para brainstorming, solução de problemas, tomada de decisões, anotações ou organização de informações.

O software de mapas mentais se encaixa bem em um ambiente de negócios. Crie um mapa mental para o planejamento estratégico em torno da definição de metas ou de uma análise SWOT. Ou use-o no gerenciamento de projetos para dividir uma tarefa em partes pequenas.

Em resumo, um aplicativo de mapeamento mental é uma ferramenta versátil para qualquer organização. Da colaboração em equipe ao gerenciamento do conhecimento e à tomada de decisões, o software de mapeamento mental é uma abordagem simples para estruturar visualmente diferentes aspectos de uma empresa. Ele transforma ideias complexas em mapas visuais fáceis de entender.

O que você deve procurar em um software de mapeamento mental?

Ao escolher um

ferramenta de mapeamento mental

se você não sabe por onde começar, o que deve procurar depende de suas necessidades e preferências. Quando não tiver certeza de por onde começar, aqui estão alguns aspectos a serem observados:

Facilidade de uso : Adicionar, remover e reorganizar nós em um mapa mental deve ser intuitivo e direto

: Adicionar, remover e reorganizar nós em um mapa mental deve ser intuitivo e direto Personalização : Opções para alterar fontes, cores e layout significam que você pode adaptar um mapa mental ao estilo da marca da sua organização

: Opções para alterar fontes, cores e layout significam que você pode adaptar um mapa mental ao estilo da marca da sua organização Modelos : Pré-projetados modelos de mapas mentais economizam tempo, especialmente se você estiver usando uma ferramenta de mapeamento mental para brainstorming, planejamento de projetos ou análise SWOT

: Pré-projetados modelos de mapas mentais economizam tempo, especialmente se você estiver usando uma ferramenta de mapeamento mental para brainstorming, planejamento de projetos ou análise SWOT Colaboração : A colaboração e os comentários em tempo real com sua equipe mantêm todos trabalhando harmoniosamente

: A colaboração e os comentários em tempo real com sua equipe mantêm todos trabalhando harmoniosamente Opções de importação/exportação : Se você planeja compartilhar seus mapas mentais com outras pessoas, a facilidade de compartilhamento é essencial

: Se você planeja compartilhar seus mapas mentais com outras pessoas, a facilidade de compartilhamento é essencial Integrações com terceiros : Sua organização usa ferramentas de anotações, gerenciamento de projetos ou ferramentas de análise de dados? A integração com outras ferramentas mantém tudo organizado e funcional

: Sua organização usa ferramentas de anotações, gerenciamento de projetos ou ferramentas de análise de dados? A integração com outras ferramentas mantém tudo organizado e funcional Desempenho: Um software responsivo que não apresente atrasos, especialmente quando você estiver criando mapas grandes ou complexos, é essencial

Crie um ponto de acesso bidirecional entre seu

banco de dados de conteúdo

e clusters, conectando seu mapa mental diretamente às tarefas com os quadros brancos do ClickUp

A escolha de um aplicativo de mapeamento mental para o Mac envolve considerar os recursos de que você precisa. A facilidade de uso, as opções de personalização, a disponibilidade de modelos e o desempenho responsivo economizam tempo. Encontrar a ferramenta de mapeamento mental com os recursos certos para atender às suas necessidades significa uma experiência mais eficiente e sem complicações para todos. 🙌

10 melhores softwares de mapeamento mental para usuários de Mac

O mapeamento mental revolucionou o brainstorming, o planejamento de projetos e a solução de problemas complexos. Ele se tornou rapidamente uma das ferramentas de produtividade mais valiosas. Para usuários de Mac que desejam ampliar seus processos criativos ou manter-se organizados de forma intuitiva, há mais de algumas ferramentas de mapas mentais para escolher.

Aqui está nossa lista dos 10 melhores softwares de mapas mentais em 2023 para usuários de Mac. Portanto, se você estiver procurando um melhor gerenciamento de tarefas, um novo processo de brainstorming ou uma alternativa aos mapas conceituais, essas opções podem ser exatamente o que você está procurando.

1.

ClickUp

Adicione facilmente nós, tarefas e conexões ao seu mapa mental intuitivo do ClickUp

O ClickUp é uma plataforma de produtividade completa para planejamento, colaboração e execução de praticamente qualquer tipo de projeto. É a única solução de gerenciamento de trabalho poderosa o suficiente para conectar seu trabalho entre aplicativos em um único e seguro hub, além de estar repleta de centenas de recursos altamente visuais para detalhar conceitos complexos. Entre essas ferramentas visuais integradas: ClickUp Mind Maps.

Pense no ClickUp Mind Maps como seu canivete suíço para brainstorming e

planejamento de projetos

. Diagramar qualquer coisa com mapas mentais baseados em tarefas ou em nós. Reorganizar as ramificações é simples. Você pode gerenciar tudo a partir do seu Mind Map; não há necessidade de mudar de visualização e interromper o fluxo de trabalho.

Você pode criar, editar ou excluir tarefas enquanto faz um brainstorming de ideias. Compartilhe seu Mind Map recém-criado com facilidade, vinculando-o a suas tarefas, documentos ou comentários.

Os modelos de mapas mentais permitem que você comece com o pé direito, economizando tempo e aumentando a produtividade em um piscar de olhos. 🎩

Melhores recursos do ClickUp

A colaboração em tempo real dá às equipes a capacidade de comentar, fazer alterações e anexar arquivos diretamente em um mapa

Muitas opções de personalização garantem que você possa criar um mapa mental adaptado às suas necessidades e às da sua organização

O ClickUp AI resumirá os comentários, redigirá o conteúdo e gerará itens de ação

Mais de 1.000 integrações com outros aplicativos para tornar seus diagramas e mapas conceituais mais valiosos

Limitações do ClickUp

Com uma extensa biblioteca de recursos, alguns usuários podem ter uma curva de aprendizado

Alguns recursos, como o ClickUp AI, só estão disponíveis em um plano pago

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7 por mês por usuário

: uS$ 7 por mês por usuário Negócios : $12 por mês por usuário

: $12 por mês por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 3.800 avaliações)

2. MindNode

via

MindNode

Faça brainstorming visualmente de uma nova maneira com o MindNode. Organize seus pensamentos com temas e adesivos ou adicione tags visuais para dar mais contexto às suas ideias. Com recursos como o modo de foco, você pode se concentrar em um ramo do seu mapa mental de cada vez.

Com um método organizado e estruturado de fazer anotações, você verá como as ideias se conectam de novas maneiras.

Melhores recursos do MindNode

A interface intuitiva com opções de exportação simples facilita o compartilhamento de mapas mentais 🌬

Sincronização entre dispositivos, para que você possa criar um mapa mental no iPhone, adicionar mais detalhes no iPad e finalizá-lo no MacOS

Os usuários elogiam os atalhos de teclado para economizar tempo durante as sessões de brainstorming

Limitações do MindNode

A falta de recursos de colaboração ao vivo limita a comunicação com outros membros da equipe

Modelos e funcionalidades limitados minimizam as opções de personalização para preferências pessoais ou marcas organizacionais

Preços do MindNode

**Gratuito

MindNode Plus: uS$ 2,99/mês

MindNode ratings and reviews

G2 : 4.2/5 (mais de 30 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 10 avaliações)

3. Zenkit

via

Zenkit

O Zenkit é um aplicativo da Web de várias ferramentas disponível na Apple App Store. Um dos melhores aplicativos de mapeamento mental, o Zenkit funciona como um quadro Kanban, lista de tarefas, mapa mental, calendário e sistema de gerenciamento de projetos. E com mais de 1.000 integrações, você aumentará sua produtividade em pouco tempo.

Mantenha o controle de tudo por meio de seu dispositivo iOS e até mesmo acompanhe seu trabalho off-line.

Melhores recursos do Zenkit

Os tutoriais em vídeo e as postagens educacionais no blog facilitam o início para os iniciantes

Alternar entre diferentes visualizações, como listas de tarefas/tarefas, quadro Kanban, gráficos de Gantt e mapas mentais

Criar cronogramas de projetos, controlar despesas comerciais e visualizar ideias com uma única ferramenta 🛠

Limitações do Zenkit

Os baixos limites de armazenamento de dados podem limitar a geração de mapas mentais

A sincronização pode demorar entre dispositivos

Preços do Zenkit

**Gratuito

Mais : uS$ 9/mês

: uS$ 9/mês Business : $25/mês

: $25/mês Empresa: Entre em contato para obter preços

Zenkit ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (mais de 80 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 200 avaliações)

4. SimpleMind

via

SimpleMind

Adicione tópicos, reorganize e estruture suas ideias com uma ferramenta de mapa mental como o SimpleMind. Adicione imagens, ícones, rótulos e caixas de seleção para personalizar seu mapa mental. Com layouts e modelos automáticos, você pode entrar no modo de ideação sempre que tiver vontade.

O armazenamento e o compartilhamento de mapas não são complicados com a sincronização perfeita com o Dropbox, o iCloud Drive e o Google Drive.

Melhores recursos do SimpleMind

Escolha entre a criação de mapas mentais de forma livre ou em uma biblioteca de modelos

Salve mapas mentais no Dropbox a partir de seu computador

Com a sincronização perfeita com o iCloud, seu trabalho estará sempre pronto quando você estiver

Limitações do SimpleMind

Nenhuma atualização entre plataformas significa comprar individualmente para MacOS, Microsoft Windows, Android ou na Apple App Store

Não é a melhor opção para colaboração em tempo real ou gerenciamento de projetos

Preços do SimpleMind

Gratuito

Pro: A partir de US$ 29,15 por mês

Avaliações e opiniões sobre o SimpleMind

G2 : 4.7/5 (mais de 5 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 5 avaliações) Capterra: 5/5 (4 avaliações)

5. Xmind

via

Xmind

Xmind

é um aplicativo multiplataforma de mapeamento mental e brainstorming. Com modelos de mapas mentais incorporados e várias estruturas, como um gráfico de espinha de peixe ou uma tabela em árvore, você pode começar a registrar seus pensamentos e ideias. Insira notas de áudio, imagens e hiperlinks para adicionar mais contexto quando necessário.

Exporte em vários formatos e compartilhe seu trabalho com amigos nas mídias sociais.

melhores recursos do #### Xmind

Exportação de mapas em vários formatos

Arraste e solte tarefas e ideias com facilidade ✨

Aprendizado rápido e intuitivo

Limitações do Xmind

A curva de aprendizado pode ser difícil para alguns usuários começarem a criar mapas mentais

Biblioteca de modelos limitada

Preços do Xmind

Gratuito

Pago: uS$ 5,99/mês

Xmind classificações e comentários

G2 : 4.4/5 (mais de 40 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 100 avaliações)

6. Coggle

via

Coggle

Com o Coggle, você obtém um mapa mental compatível com Mac que permite a colaboração em tempo real com os membros da equipe. Explore uploads ilimitados de imagens com um recurso de arrastar e soltar. Recursos como texto e imagens flutuantes acrescentam nuances ao seu mapa mental sem a necessidade de anexá-los a partes específicas do mapa.

Se você está acostumado a usar mapas mentais ou tem curiosidade sobre

criar mapas conceituais

fluxogramas ou mapas de processos, o Coggle tem tudo o que você precisa.

Melhores recursos do Coggle

O atraso quase nulo e os atalhos de teclado tornam a criação de um mapa rápida e eficiente

A formatação Markdown - uma maneira simples de formatar texto simples - mantém as coisas simplificadas

Vários membros da equipe podem trabalhar no mesmo documento, o que permite a colaboração em tempo real

Limitações do Coggle

Não há função para organizar automaticamente as ramificações

As edições móveis em um mapa mental podem apresentar falhas

Preços do Coggle

**Gratuito

Apaixonante : uS$ 5/mês

: uS$ 5/mês Organização: uS$ 8 por usuário por mês

Coggle classificações e comentários

G2 : 4.8/5 (5+ avaliações)

: 4.8/5 (5+ avaliações) Capterra: 4.2/5 (mais de 40 avaliações)

7. Gerenciador de Mente

via

MindManager

Ao mapear muitas ideias, você precisa acompanhar o que é importante. Com o MindManager, você tem recursos como marcadores de prioridade para ver rapidamente o que precisa de atenção. Os cartões de informações sobre tópicos mostram detalhes adicionais sem sobrecarregar o mapa mental.

Veja como é simples transformar o caos mental em um visual elegante e organizado.

Melhores recursos do MindManager

Ampla biblioteca de modelos

Baseado na nuvem, para que você possa acessar seus mapas mentais de qualquer lugar

Ferramentas poderosas que criam belos mapas mentais, diagramas e outros recursos visuais sem esforço

Limitações do MindManager

Alguns usuários querem mais recursos com fluxogramas

Mais caro do que outras ferramentas disponíveis

Preços do MindManager

Essenciais : uS$ 99/ano

: uS$ 99/ano Profissional : $179/ano

: $179/ano Enterprise: Entre em contato para obter preços

MindManager avaliações e comentários

G2 : 4.5/5 (mais de 180 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 180 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 60 avaliações)

8. Mindomo

via

Visão geral

Mantenha seu

gerenciamento do fluxo de trabalho

com mapeamento mental e uma ferramenta como o Mindomo. Essa ferramenta de mapas mentais para usuários da Apple oferece edição em tempo real (e off-line). Ela é sincronizada entre dispositivos, oferece pesquisa de texto completo e tem centenas de modelos fáceis de usar.

Se estiver procurando uma ferramenta que ajude a estimular a criatividade e sintetizar informações de uma nova maneira, vale a pena dar uma olhada no Mindomo.

Melhores recursos do Mindomo

O design elegante e minimalista é livre de distrações

Centenas de modelos, desde análise de negócios até definição de metas e muito mais

As integrações entre plataformas mantêm você atualizado onde quer que esteja trabalhando

Limitações do Mindomo

O painel e os recursos visuais podem sobrecarregar os usuários de primeira viagem

Baseado na Web, portanto, certifique-se de ter uma conexão estável com a Internet para obter a melhor experiência

Preços do Mindomo

Gratuito

Premium : uS$ 5,50/mês

: uS$ 5,50/mês Profissional : uS$ 13,50/mês

: uS$ 13,50/mês Equipe: uS$ 16,50 por usuário por mês

Avaliações e resenhas do Mindomo

G2 : 4.5/5 (mais de 10 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 30 avaliações)

9. MindMeister

via

MindMeister

Quando você estiver procurando uma ferramenta de mapeamento mental colaborativa e com um belo design,

MindMeister

o ajudará a dar vida às suas grandes ideias. Estilos personalizados, layouts de mapas mistos (pense em organogramas, mapas mentais e listas) e mídia incorporada se combinam para criar um mapa mental dinâmico e personalizado.

E com comentários e notificações, você e sua equipe estão sempre informados uns aos outros.

Melhores recursos do MindMeister

Sincronização automática com o Google Drive

A grande quantidade de personalização de tópicos individuais e o estilo de linha, juntamente com imagens e emojis, oferecem um toque personalizado

Recursos de colaboração, como comentários e Brainstorm Mode, permitem que a criatividade flua em tempo real 📚

Limitações do MindMeister

Os usuários podem apresentar atraso com mapas mentais extensos ou detalhados

Versão gratuita limitada a três mapas mentais

Preços do MindMeister

Básico : Gratuito

: Gratuito Pessoal : A partir de US$ 6/mês

: A partir de US$ 6/mês Pro : A partir de US$ 10/mês

: A partir de US$ 10/mês Business: A partir de US$ 15/mês

MindMeister ratings and reviews

G2 : 4.3/5 (mais de 30 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4.6/5 (270+ avaliações)

10. GitMind

via

GitMind

Ao considerar as opções de software de mapas mentais para usuários de Mac, escolha uma alternativa que crie um ambiente ideal para o desenvolvimento da produtividade. Centrado em um fluxo livre de informações, o GitMind faz você pensar fora da caixa com mapas mentais, fluxogramas, diagramas UML e muito mais.

O GitMind estimula a criatividade ao pegar o que você pensa e dar vida a isso em uma tela digital.

Melhores recursos do GitMind

O design fácil de usar facilita a criação de mapas mentais para iniciantes

Os recursos de colaboração incluem a criação de hiperlinks para compartilhamento no Telegram, Twitter e Facebook

A capacidade de arrastar e soltar significa que os dados são transferidos sem problemas do computador para os mapas mentais

Limitações do GitMind

Recursos limitados na versão gratuita

Alguns usuários relatam recursos limitados de IA

Preços do GitMind

Gratuito

Pago: uS$ 9 por mês

GitMind avaliações e comentários

G2 : 4.8/5 (3 avaliações)

: 4.8/5 (3 avaliações) Capterra: 4.6/5 (10 avaliações)

Encontre o melhor software de mapeamento mental para sua equipe

Quando você estiver pronto para potencializar suas sessões de brainstorming e agilizar o gerenciamento de tarefas, não faltarão ferramentas de mapeamento mental para escolher. Cada uma oferece seu próprio conjunto de recursos e capacidades exclusivas para atender a uma variedade de necessidades.

O ClickUp é uma opção que se destaca. A combinação de design intuitivo e recursos avançados faz com que ele seja um ponto de encontro único para todas as suas necessidades de mapeamento mental e produtividade. Portanto, não importa se você precisa de um plano gratuito robusto ou de todas as ferramentas que possa imaginar para criar o mapa mental perfeito e muito mais,

registre-se no ClickUp

e experimente - é grátis para sempre!