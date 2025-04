10 melhores alternativas e concorrentes para o Scribe em 2025

Se você estiver criando um guia de integração para um novo contratado ou explicando como um cliente pode fazer login na sua plataforma, os guias de instruções são um verdadeiro salva-vidas.

É aqui que o Scribe se destaca. O Scribe "segue você" enquanto você trabalha e produz uma documentação de processo passo a passo que pode ser compartilhada com colegas ou clientes.

A criação de guias visuais e orientações pode economizar tempo, evitar consultas repetitivas e dimensionar processos para equipes remotas.

No entanto, existem outras alternativas ao Scribe que podem ajudá-lo a capturar, editar e compartilhar guias de instruções com relativa facilidade.

Neste guia, veremos outras alternativas do Scribe que você pode considerar para criar guias rápidos para ganhar!

O que você deve procurar em uma alternativa ao Scribe?

Ao avaliar as alternativas do Scribe, procure os seguintes recursos:

Usá-lo em diversas plataformas - desde o Chrome e o Microsoft Edge até aplicativos de desktop para Mac e Windows

Adicionar vídeos e imagens no guia

Acesso a extensões que podem ser adicionadas ao navegador de sua preferência para criar guias com menos cliques

Criação automática de guias passo a passo

Edição e personalização de documentos usando marcas personalizadas, como o logotipo da empresa, cores personalizadas e assim por diante

Compartilhamento imediato de documentos de processo por e-mail ou incorporados ao wiki ou ao LMS

Exportar o documento como um PDF

Aproveitamento da IA para criar POPs úteis, manuais de treinamento, etc., para qualquer processo

O Scribe também tem suas limitações - alguns usuários afirmam que os recursos de relatório do Scribe são propensos a erros. E, quando você exporta os guias em formato PDF, o tamanho do botão de opção nem sempre é consistente.

Portanto, ao avaliar os recursos acima, tenha em mente as limitações do Scribe e selecione um software que atenda melhor aos seus requisitos personalizados.

As 10 melhores alternativas ao Scribe para usar em 2024

Vamos dar uma olhada nas 10 melhores alternativas ao Scribe para criar guias passo a passo de forma rápida e eficaz:

1. ClickUp

Crie um guia de instruções ou SOP de qualquer lugar em seu ClickUp Workspace e adicione subpáginas aninhadas, tabelas e opções de estilo para criar a estrutura perfeita

O ClickUp é considerado um software de gerenciamento de projetos, mas há mais poder e valor nele para personalizá-lo para vários casos de uso. Por exemplo, você pode usá-lo para criar vários Procedimentos Operacionais Padrão (SOPs).

O ClickUp é um software Software SOP alternativa ao Scribe com dois recursos principais.

1. Clipes do ClickUp O recurso Clip do Clickup permite que você crie vídeos de treinamento e SOP rapidamente:

Compartilhe sua mensagem de vídeo com um link direto do navegador que não requer downloads e pode ser visualizado instantaneamente após a gravação

Compartilhe gravações de tela (que incluem a tela, a janela do aplicativo ou a guia do navegador) para capturar todas as informações necessárias, de modo que nenhum contexto seja perdido.

Além disso, você pode salvar essas gravações e compartilhá-las com outras pessoas usando um link público que é reproduzido diretamente no navegador. Também é possível criar uma tarefa a partir da sua gravação, adicionar uma descrição e atribuí-la aos membros certos da equipe para ação imediata.

2. Documentos do ClickUp Você também pode criar materiais de treinamento ou SOP orientados por valor para novas contratações com o recurso ClickUp Docs:

Use o ClickUp Docs para criar e conectar belos documentos, wikis e muito mais para uma execução perfeita de ideias com sua equipe

O ClickUp Doc ajuda você a criar uma documentação completa com mídia, formatação e estrutura para atender às suas necessidades.

Os modelos de documentos vêm com todos os componentes essenciais de que você precisa sem precisar começar do zero. Alguns exemplos de componentes incluem status personalizados, campos personalizados, exibições personalizadas, gerenciamento de projetos, etc.

Você pode marcar ou mencionar POCs e criar subpáginas aninhadas para detalhar seus processos e diretrizes de treinamento. Também é possível exercer o controle de versão para documentos estáticos e dinâmicos.

O recurso ClickUp Docs oferece um repositório pronto de Modelos de SOP e modelos de integração:

Crie uma experiência perfeita de integração de clientes com o modelo de integração de clientes do ClickUp

Aqui está um exemplo de um modelo de SOP de RH do ClickUp:

O modelo de SOP de RH do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a criar, gerenciar e acompanhar os processos e procedimentos de RH.

Use esse modelo para definir processos de novas contratações e compartilhar as informações entre os departamentos com um clique. O quadro branco virtual do ClickUp ajuda a organizar suas tarefas de RH - desde o recrutamento até a integração.

Melhores recursos do ClickUp:

Acesso com um clique a uma biblioteca abrangente de modelos de POP para mapeamento de processos declaração de trabalho, etc

Organize cada processo em uma sequência lógica de etapas com o Visualização do quadro no ClickUp Simplificar o processo de criação de guias passo a passo, listas de verificação e descrições detalhadas de processos

Funciona como um centro de colaboração onde os membros da equipe podem trabalhar juntos para desenvolver, refinar e atualizar POPs

Priorize tarefas e atribua prazos com a função Gráfico de Gantt no ClickUp Segmentar e definir funções de usuário no software SOP

Organize o documento do SOP e os componentes associados com o Visualização de tabela no ClickUp Limitações do ClickUp:

O plano gratuito pode ser restritivo para armazenamento e acesso a recursos avançados do software SOP

Os recursos abrangentes da plataforma podem ser excessivos para novos usuários

Preços do ClickUp:

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 7/mês por usuário, cobrado anualmente Empresarial: $12/mês por usuário, cobrado anualmente

$12/mês por usuário, cobrado anualmente Enterprise: Preços personalizados

Classificações e resenhas do ClickUp:

G2: 4,7/5 (mais de 8.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 3.000 avaliações)

2. Orientação ao usuário

via Guia do usuário UserGuiding é um usuário plataforma de integração que permite que você crie orientações fáceis, rápidas e versáteis sobre o produto sem codificação.

A principal diferença entre o UserGuiding e o Scribe é que o primeiro ajuda a criar orientações imersivas sobre produtos, enquanto o Scribe é mais adequado para guias de produtos passo a passo.

Melhores recursos do UserGuiding:

Sem curva de aprendizado

Recursos úteis, listas de verificação e instruções passo a passo sobre como usar a ferramenta

Melhor valor para o preço

Limitações do UserGuiding:

Caro se você estiver com um orçamento limitado

As análises podem ser mais detalhadas e talvez seja necessária uma melhor integração de aplicativos

Preços do UserGuiding:

Plano Básico: US$ 89/mês, cobrado anualmente

US$ 89/mês, cobrado anualmente Plano Profissional: US$ 389/mês, cobrado anualmente

US$ 389/mês, cobrado anualmente Plano Corporativo: US$ 689+/mês, cobrado anualmente

Avaliações e resenhas do UserGuiding:

G2: 4,7/5 (mais de 150 avaliações)

4,7/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 50 avaliações)

3. Loom

via Tear O Loom é um aplicativo de mensagens de vídeo com tecnologia de IA que ajuda você a gravar sua tela, como o Scribe. Você pode gravar sua tela usando a interface da Web e/ou gravar seu rosto com a câmera frontal.

O Loom tem a opção de gravar apenas a tela ou o rosto, e a opção de gravar ambos simultaneamente.

O Loom facilita a comunicação mais rápida. Você não precisa fazer reuniões para tudo.

Tem um feedback rápido de 2 minutos para compartilhar? Grave sua mensagem de vídeo e compartilhe-a com as partes interessadas sem perda de contexto. Isso o torna um ótimo complemento para equipes remotas.

A ferramenta é fácil de usar, principalmente para trabalho assíncrono. Adicione CTAs, comentários, tarefas e emojis ao seu vídeo para obter mais contexto.

Melhores recursos do Loom:

Disponível como uma extensão do Chrome e aplicativo para desktop/móvel

Oferece integração com um clique com o Google Workspace, Slack, etc.

Fornece transcrições e legendas em mais de 50 idiomas

Oferece modelos de mensagens de vídeo para diversos casos de uso, como vendas, engenharia, suporte ao cliente, design e muito mais

Os recursos de IA incluem títulos automáticos, resumos, tarefas, capítulos e remoção de silêncio para eliminar lacunas incômodas no vídeo

Limitações de sala:

Os usuários sugerem que a interface do usuário é desordenada, o que significa que há uma curva de aprendizado mais acentuada do que a do Scribe

Preços da sala:

Iniciante (para indivíduos): Plano gratuito

Plano gratuito Business (para equipes): US$ 12,5/criador/mês, cobrado anualmente

US$ 12,5/criador/mês, cobrado anualmente Enterprise (para equipes em escala): Preços personalizados

Classificações e resenhas da sala:

G2: 4,7/5 (mais de 1.500 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.500 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 300 avaliações)

4. Trainual

via Trainual O Trainual pode escrever seu conteúdo para você. Como? Com IA, é claro. Além disso, o Trainual oferece centenas de modelos específicos do setor para criar rapidamente processos de fluxo de trabalho, SOPs, Wiki, etc., com facilidade.

O Trainual é um software completo que permite acessar documentos de treinamento e integração, SOPs, base de conhecimento e muito mais em um local centralizado. Você pode gravar sua tela e incorporar conteúdo (incluindo a opção de upload de arquivos de vídeo, PDFs, GIFs e muito mais) de mais de 700 lugares!

Melhores recursos do Trainual:

Integre seu sistema de RH e folha de pagamento e seus aplicativos favoritos, como Slack, Dropbox, etc.

Acesso a uma comunidade de mais de 1.000 redatores de processos e especialistas em SOP

Oferece estimativas de tempo inteligentes para cada processo, para que a equipe possa priorizar o treinamento em relação às tarefas pendentes

Limitações de treinamento:

Não pode criar guias de instruções automaticamente, como faz o Scribe

Extremo superior da escala de preços

Preços do treinamento:

Pequena empresa: US$ 250/mês (1 a 50 funcionários)

US$ 250/mês (1 a 50 funcionários) Growth Business: $417/mês (51-100 funcionários)

$417/mês (51-100 funcionários) Ilimitado: Preços personalizados

Classificações e avaliações do treinamento:

G2: 4,7/5 (mais de 500 avaliações)

4,7/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,8/5 (400+ avaliações)

5. InVision

via InVision A InVision é uma plataforma de design de produtos digitais que ajuda você a criar protótipos interativos. Seu quadro branco digital, Mão livre é um recurso de destaque que oferece modelos avançados da AWS, Atlassian, Xbox, etc.

Crie mockups imersivos e mostre o que está construindo. Você também pode usar o InVision para testes de usuários, apresentações para clientes e validação de design.

Melhores recursos do InVision:

Avaliação gratuita para testar a criação de um fluxo de trabalho de produto digital

Centenas de modelos para diferentes categorias e funções

As categorias incluem brainstorming, estratégia e planejamento, wireframing e fluxogramas, e muito mais

Os designs clicáveis e interativos facilitam o uso

Limitações do InVision:

A incorporação de ativos em outros softwares é um desafio

Ao clicar em um fluxo, não há uma maneira fácil de navegar para outras telas sem voltar ao menu principal

É necessário um software separado para projetar, como o Figma ou o Sketch

Preços da InVision:

Preços personalizados

Classificações e resenhas da InVision:

G2: 4,7/5 (mais de 500 avaliações)

4,7/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 700 avaliações)

6. Shepherd.js

via Shepherd.js O Shepherd.js é uma ferramenta de código aberto que é útil para fazer tours de produtos. Essa ferramenta foi criada para pessoas com conhecimento técnico (desenvolvedores, analistas, etc.). Você pode usar a extensa biblioteca do Shepherd.js para criar procedimentos de integração orientados por IA.

Melhores recursos do Shepherd.js:

Crie visitas ao site para orientar os usuários pelo seu aplicativo/site

11.5k estrelas no GitHub e 620 bifurcações

Integra-se com Vue.js, Ember.js, JavaScript, React e AngularJS

Limitações do Shepherd.js:

De acordo com os usuários, às vezes, os elementos do Shepherd não funcionam corretamente, inclusive os botões

Os usuários afirmam que a navegação é desafiadora, especialmente quando se trata de rolagem

Falta de suporte a vários navegadores

Preços do Shepherd.js:

Disponível gratuitamente no GitHub

Classificações e análises do Shepherd.js:

G2: 5/5 (2 avaliações)

5/5 (2 avaliações) Capterra: 5/5 (20+ avaliações)

7. UiPath

via UiPath O UiPath é uma plataforma inteligente de processamento de documentos que permite delegar documentos, tarefas etc. à IA, inclusive:

Compreensão do documento

Extração, interpretação e processamento de dados

Navegação por imagens, PDFs, caligrafia, assinaturas e digitalizações e seu processamento

Melhores recursos do UniPath:

Atividades de compreensão de documentos do tipo arrastar e soltar e uma interface fácil de usar

Oferece um complemento de criação de tutoriais para automação instantânea do fluxo de trabalho

Não é necessário ter conhecimento de codificação ou script

Limitações do UiPath:

Os usuários relatam que a nova versão é lenta

O custo de licenciamento por usuário é mais alto em comparação com seus concorrentes

Preços do UniPath:

Gratuito: $0

$0 Pro: A partir de $420/mês

A partir de $420/mês Enterprise: Preços personalizados

Classificações e resenhas da UniPath:

G2: 4,6/5 (mais de 6.000 avaliações)

4,6/5 (mais de 6.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 700 avaliações)

8. Folge

via Folge Qualquer lista de alternativas ao Scribe está incompleta sem mencionar o Folge. A plataforma permite que você crie, compartilhe e gerencie seu conhecimento de processo com apenas alguns cliques.

Todos querem criar guias passo a passo profissionais e visualmente atraentes, bem como tutoriais, com um quarto do tempo e do esforço. E é nesse ponto que uma ferramenta simples e intuitiva como o Folge pode ajudar.

Crie anotações, personalize capturas de tela e navegue por um labirinto de aplicativos, treinamentos, produtos, tarefas, etc., com essa ferramenta.

Melhores recursos do Folge:

Desfoque dados confidenciais para evitar vazamentos de dados em guias/documentação

Edite e personalize cada etapa, como adicionar uma descrição, remover etapas, adicionar setas e muito mais

Opções de exportação em sete formatos com acesso a layouts personalizados

Limitações da plataforma:

Às vezes, a captura de tela também pode capturar a guia

Os usuários apresentam pequenos atrasos ao clicar

O backup/restauração de uma solução de nuvem dentro do software não está disponível

Preços do Folge:

Gratuito: US$ 0 (5 usuários)

US$ 0 (5 usuários) Licença pessoal: US$ 75 com desconto acadêmico

US$ 75 com desconto acadêmico Licença comercial: US$ 140

Classificações e resenhas do fórum:

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capítulo: 4,8/5 (mais de 50 avaliações)

9. Zight (anteriormente CloudApp)

via Luz Outra alternativa poderosa ao Scribe que você não deve ignorar é o Zight (anteriormente chamado de CloudApp).

O Zight é uma plataforma multifuncional de compartilhamento visual que compartilha, grava e hospeda recursos visuais, como vídeos, GIFs, capturas de tela e muito mais. Você pode editar, desfocar, cortar seus vídeos, adicionar narrações, texto etc. Use essa plataforma para levar as capturas de tela e os GIFs para o próximo nível.

Os melhores recursos do Zight:

Disponível para Mac, Windows, Chrome e iOS

Arraste e solte itens em e-mails, bem como em aplicativos de bate-papo

Integra-se com o Microsoft Teams, Zendesk, Lucidchart, JIRA e muito mais

Capacidade de criar e salvar GIFs de qualquer coisa na tela

Limitações do Zight:

Embora o Zight ajude a compartilhar gravações de tela, sua capacidade de criar guias passo a passo, como o Scribe, pode ser melhorada

A interface tem uma curva de aprendizado

O plano gratuito restringe as gravações a 90 segundos

Não há fórum de suporte onde os usuários possam buscar ajuda

Preços do Zight:

Gratuito: US$ 0 (até 25)

US$ 0 (até 25) Pro: A partir de US$ 9,95

A partir de US$ 9,95 Team: A partir de US$ 8 por usuário (mínimo de dois usuários)

A partir de US$ 8 por usuário (mínimo de dois usuários) Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Zight:

G2: 4,6/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,6/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

10. FlowShare

via Compartilhamento de fluxo O FlowShare é uma ferramenta de documentação de processos de ponta a ponta que você pode executar em segundo plano. A ferramenta assume a documentação de seu fluxo de trabalho e tarefas e cria um guia passo a passo para você no processo.

Independentemente do software que você estiver usando, o FlowShare pode documentar cada etapa e fornecer um manual de processo com a sua marca que pode ser compartilhado com a sua equipe.

Melhores recursos do FlowShare:

Garante a consistência da marca, pois oferece modelos de marca que formatarão seus guias de acordo com sua marca no momento em que você pressionar o botão de exportação

Desfoque dados confidenciais e economize horas de tempo valioso

Descrições curtas automatizadas para acelerar o processo de criação de POPs, etc.

Várias opções de exportação (PDF, PPTX, demonstração interativa, PNG, DOCX, HTML, etc.)

Limitações do FlowShare:

Atualmente disponível somente no Windows

A criação de um guia é mais lenta em comparação com o Scribe

Preços do FlowShare:

Express: US$ 21/mês por espaço de trabalho, cobrado anualmente

US$ 21/mês por espaço de trabalho, cobrado anualmente Profissional: US$ 40/mês por espaço de trabalho (individual), US$ 32/mês por espaço de trabalho (equipes 3+), preços personalizados para mais de 10 membros da equipe

US$ 40/mês por espaço de trabalho (individual), US$ 32/mês por espaço de trabalho (equipes 3+), preços personalizados para mais de 10 membros da equipe Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do FlowShare:

G2: 4,8/5 (2 avaliações)

4,8/5 (2 avaliações) Capterra: 4,8/5 (33 avaliações)

Os POPs de qualidade agora estão ao seu alcance com o ClickUp

A criação de POPs e documentação extensa é a salvação das equipes remotas.

No entanto, a criação de documentação de processos pode ser um desafio para os membros da equipe que já estão com o tempo apertado. Você quer uma ferramenta que seja fácil de integrar ao seu fluxo de trabalho diário ou, de preferência, algo que sua equipe já use.

É nesse ponto que o ClickUp surge como uma ferramenta multifacetada. O ClickUp não é apenas um software de gerenciamento de projetos. Ele oferece recursos abrangentes, como ClickUp Docs, ClickUp Clips, etc., para ajudá-lo a acelerar o fluxo de trabalho de documentação de processos.

Se você quiser trabalhar mais rápido e criar SOPs de qualidade, o ClickUp é a solução ideal. Pronto para começar? Registre-se agora!